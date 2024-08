11 Darmowych szablonów planów szkoleń dla pracowników

Co menedżerowie ds. uczenia się i rozwoju oraz trenerzy pracowników mają wspólnego z odnoszącymi sukcesy sportowcami?

Wszyscy potrzebują dobrego planu treningowego, aby osiągnąć swoje cele.

Niezależnie od tego, czy masz zespół zdalny, biurowy czy hybrydowy, program szkolenia pracowników jest koniecznością. I nie chodzi tylko o wdrażanie nowych pracowników . I tu z pomocą przychodzi szablon planu szkoleniowego. 🏆

Plan szkoleń utrzymuje zaangażowanie obecnych pracowników i poprawia ich retencję. W rzeczywistości, zapewnianie możliwości uczenia się jest głównym sposobem, w jaki organizacje dążą do zwiększenia retencji, według Raport LinkedIn na temat uczenia się w miejscu pracy w 2024 r .

Ale nie wszystkie szablony planów szkoleniowych dla pracowników są takie same. Skąd więc wiedzieć, które wybrać?

Przygotowaliśmy listę 11 skutecznych szablonów planów szkoleniowych dla pracowników, które pomogą Ci odnieść sukces podczas następnej sesji szkoleniowej. Zaoszczędzisz mnóstwo czasu i energii, a członkowie twojego zespołu zdobędą wiedzę i umiejętności, których potrzebują, aby odnieść sukces.

Do dzieła! 🏃

Znaczenie korzystania z planu szkolenia pracowników

Szablon planu szkolenia pracowników to dokument, który prowadzi przez proces tworzenia programu szkoleniowego. Pomaga on zidentyfikować takie rzeczy jak cele, metody, zadania i wskaźniki, a następnie umieścić je w formacie, z którego mogą korzystać pracownicy firmy. Potraktuj szablon jako mapę lub plan tworzenia planu szkolenia pracowników.

Wydajność pracowników zależy od tego, co wiedzą, jak pracują i jak wykorzystują narzędzia, którymi dysponują. Zapoznanie nowego pracownika z procesem ewidencjonowania czasu pracy jest tak samo ważne dla osiągnięcia celów firmy, jak przeszkolenie długoletniego pracownika w zakresie nowego narzędzia marketingowego w mediach społecznościowych. To samo dotyczy szkolenia ludzi w zakresie tych wszystkich ważnych umiejętności miękkich, które mogą stworzyć lub zniszczyć zespół (i projekt, nad którym pracują).

Szablony zapewniają skuteczny, krok po kroku sposób tworzenia planów, które równoważą potrzeby szkoleniowe i style z indywidualnymi celami pracowników i inicjatywami firmy - jednocześnie śledząc wszystko i mierząc wyniki. 🎯

Dlaczego warto korzystać z szablonu planu szkolenia pracowników?

Korzystanie z szablonu planu szkolenia pracowników może pomóc w realizacji strategii szkoleniowych. Oto kilka rzeczy, w których mogą pomóc szablony planów szkoleń pracowników:

Dostosowuje się do różnych tematów szkoleniowych, w tym umiejętności twardych, miękkich istandardowe procedury operacyjne (SOP) Przechwytuje i śledzi cele szkoleniowe oraz umożliwia śledzenie celów Współpracuje z wieloma rodzajami metod szkoleniowych i trybów realizacji

Zaleca inteligentne wskaźniki, które rejestrują koszty i wyniki nauczania

Definiuje harmonogramy szkoleń i inne ramy czasowe

Kataloguje niezbędne materiały szkoleniowe

Wspiera solidny program nauczania

Umożliwia dostosowywanie

Formatuje treści tak, aby były atrakcyjne i łatwe do udostępniania

Identyfikuje odbiorców i interesariuszy

Zawiera listę zasobów niezbędnych dla danej klasy lub całego programu szkoleniowego

Poza tym najlepiej jest mieć szablony szkoleniowe, które integrują się z przyjazną dla użytkownika platformą do zarządzania projektami, której można używać do zarządzania zespołem podczas procesu szkolenia.

Ułatwia to śledzenie wskaźników KPI i innych wskaźników. Ponadto, daje dostęp do dodatkowych funkcji, które poprawiają jakość treningu proces planowania takie jak tablice, mapy myśli, Generowanie tekstu AI i przesyłanie wiadomości.

11 szablonów planów szkoleniowych dla pracowników do wykorzystania w 2024 roku

Teraz, gdy omówiliśmy już pewne podstawy, nadszedł czas, aby rozpocząć planowanie. Starannie wybraliśmy te szablony, ponieważ nie tylko oszczędzą ci czasochłonnego zadania, jakim jest tworzenia SOP od podstaw ale także pomogą ci osiągnąć różne cele szkoleniowe w zależności od twoich potrzeb.

Niezależnie od tego, czy budujesz proces wdrażania, ulepszasz strategie retencji, czy wdrażasz indywidualne plany rozwoju pracowników, te szablony pomogą Ci wykonać pracę szybciej i lepiej. 🤩

1. Szablon ram szkoleniowych ClickUp

Szablon ramowy szkolenia ClickUp

Zacznij od solidnych podstaw swojego programu szkoleniowego, definiując jego ramy za pomocą tego wszechstronnego, ale łatwego w użyciu szablonu Szablon ram szkoleniowych ClickUp .

Ramy szkoleniowe pomagają zdefiniować właściwe szkolenia w całej organizacji . Jest to zarys procedur związanych z organizacją i wdrażaniem planu szkoleniowego.

Ten szablon dla początkujących, przedstawiony jako lista zadań, zawiera przewodnik dla początkujących, przykładowe listy szkoleń i tablicę kategorii. A ponieważ jest to framework, a nie predefiniowany program, możesz go modyfikować, aby zaplanować każdy rodzaj szkolenia, którego potrzebuje Twoja firma. Dodaj nową sekcję dla procesu wdrażania lub utwórz notatki szkoleniowe online dla nowego narzędzia oprogramowania, które właśnie wprowadził dział IT.

Co najlepsze, program działa wewnątrz ClickUp, dzięki czemu można udostępniać plan członkom zespołu i zainteresowanym stronom dla każdego rodzaju szkolenia. Pobierz ten szablon

2. Lista szkoleń ClickUp dla szablonu wdrożeniowego

Lista szkoleń ClickUp dla szablonu Onboarding

Niewiele rzeczy jest tak ważnych jak pierwsze wrażenie - a najlepszym sposobem na wywarcie pozytywnego wrażenia na nowych członkach zespołu jest jasne i skuteczne szkolenie nowych pracowników.

Skorzystaj z tego prostego, ale skutecznego Lista szkoleń dla szablonu Onboarding od ClickUp aby zbudować proces wdrażania pracowników, który wykracza daleko poza listę sesji, w których muszą wziąć udział nowi pracownicy. Po skonfigurowaniu go w pożądany sposób, użyj szablonu, aby stworzyć plan dla każdego nowego pracownika i przypisać go do niego.

Każdy temat na liście trafia do szczegółowej listy kontrolnej szkoleń, którą można aktualizować w razie potrzeby. A ponieważ jest ona wbudowana w potężny interfejs ClickUp, możesz dodawać notatki, dokumenty i treści multimedialne.

Co więcej, użytkownicy mogą dodawać własne notatki, czatować i śledzić czas spędzony na każdym etapie nauki. Pobierz ten szablon

3. Szablon matrycy szkoleniowej ClickUp

Szablon matrycy szkoleniowej ClickUp

Istotną częścią każdego planu szkoleniowego jest uchwycenie aktualnego poziomu umiejętności pracowników. Nie ma na to lepszego sposobu niż szablon Training Matrix Template by Clickup . Ten szablon wykorzystuje możliwości ClickUp, aby spojrzeć na potrzeby szkoleniowe z perspektywy pracownika i działu.

Rejestrowanie poziomu umiejętności różnych osób może wydawać się zniechęcające, ale nie w przypadku tego szablonu. Zawiera on formularz oceny potrzeb szkoleniowych, który pomaga w przeprowadzeniu oceny potrzeb szkoleniowych, a następnie wypełnia listę główną.

Następnie można przejrzeć wyniki na liście głównej, w widoku umiejętności według działu lub na tablicy procesu przeglądu, która pokazuje, gdzie znajduje się każdy pracownik w procesie przeglądu umiejętności. Pobierz ten szablon

4. Szablon planu wdrożenia szkolenia ClickUp

Szablon planu wdrożenia szkolenia ClickUp

Gdy już wiesz, jakich sesji szkoleniowych potrzebuje Twoja organizacja, skorzystaj z szablonu Training Rollout Plan Template by Clickup do wspólnego tworzenia harmonogramu szkoleń prowadzonych przez instruktorów, osobistych, interaktywnych online lub e-learningowych.

Przeglądaj swój plan jako listę lub harmonogram pogrupowany według rodzaju szkolenia. Dostępny jest również widok tablicy, który pokazuje status każdego kursu, zapewniając informacje zwrotne na temat przebiegu szkolenia po wdrożeniu planu wdrożenia.

Ten potężny szablon zawiera również niestandardowe pola do przechwytywania modalności szkolenia, typu (poziomu), daty rozpoczęcia i terminu, priorytety pracy , osoby przydzielone (studenci) i trenerzy oraz zasoby (pliki).

Dzięki temu szablonowi planu szkoleniowego możesz skonfigurować harmonogram, przypisać szkolenia i śledzić swoich pracowników, aby zbudować skalowalny proces szkoleniowy. Pobierz ten szablon

5. Szablon planu szkolenia z wdrażania usług profesjonalnych ClickUp

Szablon programu szkolenia z wdrażania usług profesjonalnych ClickUp

Czy prowadzisz szkolenia z wdrażania oprogramowania dla klientów? Jeśli tak, być może przeglądałeś tę listę, pytając: "A co ze mną?"

Cóż, mamy dla Ciebie Szablon agendy szkolenia z wdrażania usług profesjonalnych ClickUp .

Ten szablon dokumentu pomaga stworzyć plan dla każdego klienta, aby skonfigurować jego konto, określić cele edukacyjne i tematy, które należy omówić z administratorami i użytkownikami. Zawiera nawet formularz oceny szkolenia, dzięki czemu instruktorzy mogą udokumentować, jak radzi sobie klient.

Ponieważ jest to szablon Doc w ClickUp, możesz łatwo dodawać zadania, komentarze i dokumenty, aby lepiej współpracować i śledzić, jak planujesz i wdrażasz część szkoleniową swojej oferty usług. Gdy już przygotujesz dokument, wyeksportuj gotowy produkt jako plik PDF lub HTML albo wydrukuj go. Pobierz ten szablon

6. Szablon planu warsztatów ClickUp

Szablon programu warsztatów ClickUp

Warsztaty to jeden z najskuteczniejszych rodzajów szkoleń pracowniczych, a dzięki temu poręcznemu szablonowi Szablon agendy warsztatów od ClickUp , będziesz zaoszczędzić czas i upewnij się, że wszystko jest gotowe na następną sesję.

Podobnie jak większość szablonów ClickUp, jest on dostarczany z Przewodnikiem dla początkujących, który przeprowadzi Cię przez proces udanego szkolenia pracowników.

Ten szablon dokumentu zawiera sekcję zawierającą szczegóły spotkania, uczestników, agendę i referencje. Podczas tworzenia agendy (i po jej ukończeniu) można korzystać ze wszystkich sekcji współpraca w miejscu pracy i narzędzia komunikacyjne w ClickUp do przydzielania zadań, czatowania i załączania plików. Możesz nawet użyć generowania tekstu AI, aby pomóc w tworzeniu agendy. Pobierz ten szablon

7. Szablon notatek trenera ClickUp

Szablon notatek trenera ClickUp

Kolejną kluczową częścią każdego planu szkoleniowego jest zapewnienie instruktorom wszystkiego, czego potrzebują. Szablon Szablon notatek trenera od ClickUp pozwala uchwycić wszystkie informacje zebrane w fazie planowania, dzięki czemu można zapewnić łatwy do naśladowania plan rozwoju pracowników dla trenerów.

Ten szablon dokumentu zawiera następujące sekcje, które są łatwo dostępne dzięki automatycznie generowanemu spisowi treści:

Informacje o firmie

Uwagi wstępne

Przewidywane wyniki

Opis

Zarys kursu (w tym klasa, cele, aktywność i czas trwania)

Podsumowanie

Wyciągnięte wnioski

Informacje zwrotne

Przygotowując notatki dla trenera, uzyskaj dostęp do wszystkich funkcji ClickUp, takich jak czat, dokumenty i generowanie tekstu AI. W razie potrzeby możesz również dodawać własne sekcje. Po zakończeniu możesz połączyć swoje notatki z innymi projektami ClickUp, zapisać je w formacie PDF lub HTML lub wydrukować jako materiały informacyjne. Pobierz ten szablon

8. Szablon harmonogramu pracowników ClickUp

Szablon harmonogramu pracowników ClickUp

Szablon Szablon harmonogramu pracy pracowników ClickUp może być używany do planowania zmian pracowników, przypisywania zadań podczas tych zmian i obliczania kosztów pracy.

Szablon ten można wykorzystać do zaplanowania procesu szkolenia i przygotowania szkolonych pracowników do nadchodzących zmian!

Jeśli chodzi o szablony harmonogramów pracowniczych, ten wykracza poza podstawowy szablon tygodniowego harmonogramu i zapewni nowym pracownikom świetny start! Pobierz ten szablon

9. Szablon szkolenia korporacyjnego Docs od Template.net

Via Template.net Nie zaczynaj kolejnego planu szkolenia korporacyjnego od pustej kartki papieru. Pobierz ten szablon dla Dokumentów Google, Microsoft Word lub Apple Pages i uzyskaj przewagę nad różnymi typami planów szkoleniowych.

Ten szablon przeprowadzi Cię przez proces tworzenia dopracowanego, profesjonalnego dokumentu z ustawionym formatowaniem i gotowym do wypełnienia. Korzystając z łatwego do naśladowania formatu konspektu, można go dostosować do całego programu szkoleniowego lub pojedynczej sesji. Pobierz ten szablon

10. Szablon planu treningowego Word od TemplateLab

Via TemplateLab Czasami potrzebny jest prosty szablon planu treningowego, który można edytować w programie Word; ta opcja od TemplateLab jest tutaj.

Ten prosty jednostronicowy szablon zawiera miejsce na wszystkie podstawowe informacje w przejrzystym i znanym formacie tabeli. Nagłówek zawiera informacje o tym, kto, co, kiedy, gdzie i jak, podczas gdy sekcje Cele szkolenia i Kluczowe przesłania są miejscem, w którym można zapisać te podstawowe informacje na papierze.

Pozostała część strony jest zarezerwowana dla proponowanej agendy zajęć. Obejmuje ona szczegóły dotyczące każdej sekcji zajęć, w tym kolumny dotyczące czasu, logistyki, wyników i moderatora. Każdą część formularza można zmienić, aby użyć preferowanej terminologii, a sekcja Dodatkowe informacje pozwala dodać wszystko, co zespół powinien wiedzieć.

Jeśli korzystasz z ClickUp, nie wahaj się przesłać i zarządzać dokumentem w ramach większego planowania, aby wykorzystać możliwości platformy w zakresie współpracy, komentowania i planowania. Pobierz ten szablon

11. Szablon prezentacji planu szkolenia pracowników SlidesGo

Przez SlidesGo

Ładne prezentacje robią lepsze wrażenie. Więc kiedy nadejdzie czas, aby podzielić się swoim planem treningowym z innymi, dlaczego nie umieścić wszystkiego w atrakcyjnej prezentacji?

Ten szablon planu szkolenia pracowników jest dobrze zorganizowany i gotowy do umieszczenia w nim treści. Ponadto ma motyw ćwiczeń, który wnosi energię i odrobinę zabawy do prezentacji programu szkoleniowego.

Szablon jest w 100% edytowalny i zawiera łatwe w edycji grafiki, tabele i osie czasu. Dostępne są 33 różne układy slajdów, więc powinieneś być w stanie znaleźć odpowiedni, aby urozmaicić swój program i zachęcić wszystkich do działania. Pobierz ten szablon

Przykłady i przypadki użycia planu szkolenia pracowników

Niezależnie od tego, czy jesteś organizacją opieki zdrowotnej, firmą programistyczną, czy firmą zajmującą się handlem detalicznym, rozwijanie umiejętności pracowników ma kluczowe znaczenie dla wydajności operacyjnej i rozwoju biznesu. Oto kilka przykładowych szablonów planów szkoleń pracowników, które można dostosować do różnych branż:

Organizacja opieki zdrowotnej

Cel: Przeszkolenie personelu pielęgniarskiego w zakresie nowych technologii opieki zdrowotnej.

Narzędzia: Podręcznik szkoleniowy, praktyczna praca z nową technologią, regularne kontrole i oceny.

1. Tydzień 1: Wprowadzenie nowej technologii opieki zdrowotnej, zrozumienie jej znaczenia i przydatności.

2. Tydzień 2: Zanurzenie się głębiej w każdą funkcję, Zapewnienie praktycznego szkolenia.

Tydzień 3: Demonstracja i ćwiczenia na żywo, sesja pytań i odpowiedzi.

4. Tydzień 4: Ocena personelu, zapewnienie certyfikacji.

Firma oferująca oprogramowanie

Cel: Szkolenie programistów w zakresie nowego języka kodowania.

Narzędzia: Samouczki online, projekty kodowania, quizy oceniające.

1. Tydzień 1: Podstawowa składnia nowego języka programowania.

2. Tydzień 2: Bardziej rozbudowane koncepcje i aplikacje.

3. Tydzień 3: Przydzielenie projektu wykorzystującego nowy język.

4. Tydzień 4: Ocena i/lub prezentacja projektu.

Przenieś swoje programy szkoleniowe dla pracowników na wyższy poziom

Świetny plan szkoleniowy daje firmie przewagę konkurencyjną i służy jako mapa drogowa dla poszczególnych członków zespołu i całej firmy.

Dzięki tym szablonom planów szkoleniowych możesz zapewnić usprawniony proces wdrażania, zidentyfikować luki w wiedzy i umiejętnościach, śledzić swoje wdrożenia, zachęcać do rozwoju kariery i wiele więcej. W rezultacie nie tylko zachęcisz pracowników do osiągania lepszych wyników w celu realizacji krótko- i długoterminowych celów biznesowych, ale także zrobisz to wydajniej i skuteczniej.

ClickUp został zaprojektowany do obsługi zespołów dowolnej wielkości i z różnych branż. Ponadto jest łatwy w użyciu i narzędzia do zarządzania projektami pomogą zaoszczędzić czas i jeszcze szybciej osiągnąć cele szkoleniowe. Załóż darmowe konto ClickUp i dowiedz się, w jaki sposób każda część platformy oferuje funkcjonalne narzędzia, dzięki którym będziesz na bieżąco i w kontakcie ze swoim zespołem.