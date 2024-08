10 najlepszych programów do wdrażania pracowników dla zespołów HR w 2024 roku

Kierując wieloma Teamsami w trakcie mojej kariery, mogę bez cienia wątpliwości stwierdzić, że faza onboardingu często przypomina chodzenie po linie. Równoważenie lawiny papierkowej roboty, ciągu e-maili, powtarzalnych zadań, przy jednoczesnym zapewnieniu minimalnego błędu ludzkiego, może być wręcz przytłaczające - nie tylko dla nowych pracowników, ale także dla nas, menedżerów i HR-owców.

Właśnie dlatego pojawienie się oprogramowania onboardingowego jest jak powiew świeżego powietrza. 🧘

Te rozwiązania programowe, wyposażone tak, aby zapewnić płynne przejście dla każdego nowego pracownika, z powodzeniem wyeliminowały stare, papierowe cykle pracy, oszczędzając przy tym niezliczone godziny.

Poniżej przedstawiamy 10 najlepszych rozwiązań w zakresie onboardingu pracowników, które gwarantują, że doświadczenie pracowników (i zadania HR) zmieni się z "meh" na "wow"! 🤩

10 najlepszych programów do wdrażania pracowników w 2024 roku

Proces wdrażania pracowników nie musi być straszny. Zamiast tego możesz zwiększyć zaangażowanie pracowników dzięki solidnemu doświadczeniu onboardingu - a wszystko to z pomocą konfigurowalnego i wydajnego oprogramowania HR.

Oto nasza lista 10 najlepszych narzędzi do onboardingu na rynku - każde z nich zostało dokładnie sprawdzone pod kątem kluczowych funkcji, limitów i, co najważniejsze, opinii użytkowników, które mogą pomóc w podjęciu decyzji.

1. ClickUp - Najlepszy do integracji pracowników

ClickUp oferuje wszystkie szablony potrzebne do skutecznego wdrażania pracowników

Czy słyszałeś kiedyś powiedzenie jeść własną karmę dla psów ?

Cóż, w ClickUp bierzemy to sobie do serca. Nasz zespół pracowników korzysta z ClickUp do wdrażania nowych członków zespołu każdego miesiąca. Podkreśla to nasze zaufanie do Solidne możliwości ClickUp w zakresie HR i udowadnia, że możliwe jest sprawne zarządzanie wieloma nowymi pracownikami jednocześnie! 🏆

Teraz, mówiąc o solidnych funkcjach, przejdźmy do tego, od czego wszystko się zaczyna: Formularze ClickUp .

Stwórz formularz swoich marzeń i usprawnij proces rekrutacji dzięki dostosowywanej funkcji formularza ClickUp

Funkcja ta jest absolutnym przełomem, jeśli chodzi o gromadzenie i organizowanie wszystkich niezbędnych informacji o nowych pracownikach. Ponadto, jest to świetny sposób na zebranie opinii po zakończeniu procesu onboardingu nowych pracowników, umożliwiając udoskonalenie procesu dla kolejnej fali zatrudnionych.

Przechodząc od zbierania opinii do udostępniania informacji, ClickUp również nie zawodzi. Spotkanie Dokumenty ClickUp narzędzie, które sprawia, że zarządzanie dokumentami staje się dziecinnie proste.

ClickUp Docs umożliwia bogaty format i polecenia / ukośnik aby pracować wydajniej

Dzięki temu można tworzyć i udostępniać zasoby, takie jak materiały szkoleniowe dla pracowników, podręczniki dla pracowników i standardowe procedury operacyjne (SOP) . Trzymając wszystko w jednym miejscu, nowi pracownicy mogą szybko znaleźć to, czego potrzebują od pierwszego dnia pracy. 🔎

ClickUp oferuje również kompleksowy zarządzanie zadaniami system usprawniający przepływy związane z wdrażaniem i pomóc Twojemu Teamsowi pozostać zorganizowanym i śledzenie postępów. Użyj pól niestandardowych, aby uchwycić konkretne szczegóły zadania, takie jak osoba przypisana, termin, priorytet i postęp.

A dzięki różnym opcjom widoku każdy może ustawić i wizualizować swój obszar roboczy zgodnie z własnymi preferencjami.

ClickUp najlepsze funkcje:

Przyjazny dla użytkownika interfejs, który jest łatwy w ustawieniu i nawigacji

ClickUp Brain dozarządzanie cyklami pracy HR z wykorzystaniem AI* Dostęp przez Internet i na wszystkich urządzeniach stacjonarnych i mobilnych

Niestandardowe statusy umożliwiające śledzenie scen postępów nowych pracowników

Zarządzanie zadaniami pozwala na przypisywanie zadań onboardingowych nowym pracownikom

Automatyzacja cykli pracy eliminuje powtarzające się zadania

ponad 15 widoków zadań, w tym lista, tablica, kalendarz, Gantt i oś czasu

Czat w czasie rzeczywistym i komentarze ułatwiające pracękomunikację w Teams* Integracja z ponad 90 narzędziami, takimi jak Slack, Arkusze Google i Microsoft Teams

Konfigurowalne pulpity do analizy kluczowych wskaźników i łatwego śledzenia postępów programu onboardingu

Dziesiątki przydatnych narzędziszablonów wdrażania pracowników,szablony podręczników dla pracowników,Szablony SOPiSzablony HR dzięki czemu można szybko ustawić przepływy pracy związane z onboardingiem

Szablon podręcznika dla pracowników ClickUp

Limity ClickUp:

Rozszerzenie funkcji ClickUp wymaga nieco nauki

Free Plan jest ograniczony do 100 MB przestrzeni dyskowej

Cennik ClickUp:

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc na użytkownika płatne rocznie; $10/miesiąc na użytkownika płatne miesięcznie

$7/miesiąc na użytkownika płatne rocznie; $10/miesiąc na użytkownika płatne miesięcznie Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się w sprawie ceny

ClickUp oceny i recenzje:

G2: 4.7/5 (8,200+ recenzji)

4.7/5 (8,200+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,700+ opinii)

Co użytkownicy mówią o ClickUp dla onboardingu?

2. BambooHR - najlepszy do centralizacji informacji o pracownikach

przez BambooHR BambooHR to kompleksowe oprogramowanie HR i narzędzie do angażowania pracowników, które centralizuje informacje o pracownikach i usprawnia różne zadania związane z zasobami ludzkimi i wdrażaniem. Obejmuje to wszystko od śledzenie kandydatów , wstępne wdrażanie i wdrażanie, śledzenie czasu pracy, przetwarzanie listy płac oraz ocena wydajności s.

A co najlepsze? Dostęp do wszystkich tych funkcji można uzyskać za pomocą aplikacji internetowej lub mobilnej. 📱

Najlepsze funkcje BambooHR:

Interaktywny interfejs użytkownika i łatwa nawigacja dla administratorów i nowych pracowników

Umożliwia tworzenie i niestandardowe zamieszczanie ofert pracy, śledzenie zgłoszeń orazzarządzanie rozmowami kwalifikacyjnymi i interakcjami z kandydatami* Posiada funkcję samoobsługi dla pracowników, umożliwiającą im widok i aktualizację swoich danych, dostęp do dokumentów firmowych i składanie wniosków o urlop

Funkcja śledzenia czasu do rejestrowania przepracowanych godzin i zadań, nad którymi pracowano

Raportowanie i analizy obejmują lejki aplikacyjne, satysfakcję pracowników i oceny wydajności

Limity BambooHR:

Brak darmowego planu lub wersji próbnej

Cennik nie jest publicznie dostępny

Platforma może czasami działać z opóźnieniem

Cennik BambooHR:

Skontaktuj się z zespołem BambooHR, aby uzyskać niestandardową wycenę

Oceny i recenzje BambooHR:

G2: 4,5/5 (ponad 1400 recenzji)

4,5/5 (ponad 1400 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 2 000 recenzji)

3. Deel - najlepsze rozwiązanie do wdrażania międzynarodowych pracowników

Via Deel Deel to globalna platforma płacowa i zgodności, która eliminuje kłopoty związane z międzynarodowym procesem zatrudniania - od tworzenia umów, finalizowania zatrudnień i wszystkiego pomiędzy - przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z przepisami.

Niezależnie od tego, czy zatrudniasz pełnoetatowych pracowników, freelancerów czy osoby kontaktowe za granicą, Deel radzi sobie ze złożonością, dzięki czemu możesz skupić się na tym, co robisz najlepiej - budowaniu wysokowydajnych zdalnych Teams do zrobienia, aby rozwijać swój biznes. 📈

Najlepsze funkcje Deel:

Szybkie wdrażanie nowych pracowników w ponad 150 krajach w celu zapewnienia jednolitego doświadczenia w zakresie wdrażania

Łatwe zarządzanie zgodnością z międzynarodowymi przepisami prawa pracy podczas zatrudniania na całym świecie

Integracja z ponad 20 zewnętrznymi narzędziami, takimi jak Quickbooks, Xero i Netsuite

Płać swojemu zespołowi w ponad 120 różnych walutach

Zezwalaj zespołowi na wypłacanie zarobków za pomocą obsługiwanych metod, takich jak PayPal, Payoneer, Wise, Revolut, Binance, Coinbase i inne

Deel limits:

Nowi użytkownicy mogą potrzebować trochę czasu, aby oswoić się z procesem wdrażania pracowników i platformą

Niektórzy użytkownicy skarżyli się na niestandardową obsługę klienta

Istnieje kilka natywnych integracji

Ceny Deel:

Deel HR (zarządzanie zadaniami administratora dla pracowników): Zaczyna się od Free

Zaczyna się od Free EOR (zatrudnianie międzynarodowych pracowników w ponad 100 krajach): Od 599 USD/miesiąc

Od 599 USD/miesiąc Kontrahenci (zarządzanie umowami międzynarodowymi): Od 49 USD/miesiąc

Od 49 USD/miesiąc Globalna lista płac (zarządzanie listą płac w ponad 100 krajach): Kontakt w sprawie cen

Kontakt w sprawie cen Imigracja (zarządzanie wizami sponsorskimi w ponad 25 krajach): Kontakt w sprawie cen

Deel oceny i recenzje:

G2: 4.6/5 (703 opinie)

4.6/5 (703 opinie) Capterra: 4.2/5 (79 opinii)

4. GroveHR - najlepsze rozwiązanie do przetwarzania listy płac

przez GroveHR Podobnie jak BambooHR, GroveHR to kompleksowe rozwiązanie HR, które przechowuje dane pracowników i firmy w jednym miejscu. Upraszcza również różne zadania, takie jak zatrudnianie, onboarding, śledzenie wyników, śledzenie czasu oraz przetwarzanie listy płac .

GroveHR najlepsze funkcje:

Funkcje Free dla maksymalnie 50 pracowników

Umożliwia tworzenie i udostępnianie zadań wdrożeniowych i list kontrolnych nowym pracownikom, aby zapewnić jasne instrukcje dotyczące ich zadań i obowiązków

Zautomatyzowane cykle pracy i przypomnienia zapewniają, że zespół wdrażający dotrzyma terminów

Funkcja Geofencing umożliwia śledzenie obecności pracowników poprzez monitorowanie, kiedy wchodzą lub wychodzą z określonych lokalizacji

Funkcja samoobsługi pozwala pracownikom wygodnie aktualizować dane osobowe, wnioskować o urlop i zarządzać innymi zadaniami związanymi z wdrażaniem pracowników

Limity GroveHR:

Aplikacja mobilna jest czasami powolna

Ograniczone raportowanie i analityka

Brak wbudowanej funkcji przesyłania wiadomości

Ceny GroveHR:

Free Plan

Essentials: $3.75/pracownika/miesiąc

$3.75/pracownika/miesiąc Perform: $5/pracownika/miesiąc

$5/pracownika/miesiąc Engage: $7.5/pracownika/miesiąc

oceny i recenzje #### GroveHR:

G2: 4.5/5 (69 recenzji)

4.5/5 (69 recenzji) Capterra: 4.4/5 (67 opinii)

Via Gusto

5. Gusto - najlepsze rozwiązanie do zarządzania korzyściami

Gusto to narzędzie do zarządzania zasobami ludzkimi, które oferuje zakres funkcji związanych z zatrudnianiem i procesem wdrażania pracowników, a także pełną obsługę płac, zarządzanie świadczeniami, wgląd i raportowanie oraz oceny wydajności.

Gusto umożliwia automatyzację obliczania podatku od wynagrodzeń, płatności i składania wniosków we wszystkich 50 stanach USA. Przyjazne dla użytkownika funkcje sprawiają, że Gusto jest popularnym wyborem wśród małych i średnich firm w całych Stanach Zjednoczonych.

Najlepsze funkcje Gusto:

Integruje się z platformami takimi jak Slack, Xero i Quickbooks

Umożliwia zarządzanie świadczeniami pracowniczymi, takimi jak ubezpieczenie zdrowotne, plany 401(k), HSA i FSA oraz oszczędności na studia

Opcja płatności międzynarodowych dla kontrahentów umożliwiająca dokonywanie płatności transgranicznych w ponad 90 krajach

Wbudowana funkcja raportowania do gromadzenia i eksportowania różnych informacji, takich jak lista płac, koszty zatrudnienia i ankiety pracownicze

Aplikacja Gusto Wallet umożliwia pracownikom śledzenie ich finansów osobistych

Limity Gusto:

Brak Free Planu, ale dostępna jest 1-miesięczna bezpłatna wersja próbna

Aplikacja mobilna ma ograniczone funkcje w zakresie wdrażania

Nie obsługuje dużychteams rozproszonych w wielu lokalizacjach Ceny Gusto:

Simple: $40/miesiąc (+$6/miesiąc/osobę)

$40/miesiąc (+$6/miesiąc/osobę) Plus: $80/miesiąc (+$12/miesiąc/osoba)

$80/miesiąc (+$12/miesiąc/osoba) Premium: Kontakt w celu uzyskania szczegółów

Gusto oceny i recenzje:

G2: 4.3/5 (1,000+ recenzji)

4.3/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (3,700+ recenzji)

6. Eddy - najlepszy do śledzenia kandydatów

przez Eddy Eddy jest przyjazny dla użytkownika Narzędzie HR łączy w sobie wiele funkcji w celu uproszczenia operacji HR. Oferuje funkcje takie jak publikowanie ofert pracy, system śledzenia kandydatów, przechowywanie dokumentów i automatyzacja komunikacji z kandydatami.

Użytkownicy uwielbiają rozwiązanie Eddy's onboarding, które pozwala im zapraszać nowych pracowników, wysyłać wiadomości powitalne i obsługiwać cyfrową dokumentację z podpisami elektronicznymi. ✍️

Najlepsze funkcje Eddy:

Przejrzysty i przejrzysty interfejs użytkownika oraz doświadczenie onboardingu

Responsywny i pomocny zespół obsługi klienta

Pracownicy mają łatwy dostęp do informacji o swoim profilu osobistym, co pozwala im aktualizować dane

Możliwość tworzenia listy zadań dla nowych pracowników i śledzenia ich postępów w trakcie procesu wdrażania

Łatwe zarządzanie i zatwierdzanie wniosków o urlop od pracowników

Limity Eddy:

Brak Free Planu

Brak wsparcia dla harmonogramów

Ograniczone funkcje raportowania

Cennik Eddy:

Zaczyna się od $6/osobę/miesiąc, skontaktuj się z zespołem Eddy w celu uzyskania niestandardowej wyceny

Oceny i recenzje Eddy:

G2: 4.8/5 (19 recenzji)

4.8/5 (19 recenzji) Capterra: 4.6/5 (40 opinii)

7. Workday - najlepsze rozwiązanie dla dużych firm

przez Dzień roboczy Workday to rozwiązanie HR przeznaczone dla dużych i szybko rozwijających się firm. Oferuje pakiet funkcji do zarządzania zadaniami HR, takimi jak pozyskiwanie talentów, oprogramowanie onboardingowe, zarządzanie danymi pracowników, administracja świadczeniami, zarządzanie wydajnością oraz uczenie się i rozwój.

Oprócz podstawowych funkcji HR, Workday oferuje zaawansowane narzędzia do analityki i raportowania dostawcy cennych informacji na temat trendów dotyczących siły roboczej, wskaźników wydajności i zaangażowanie pracowników .

Najlepsze funkcje Workday:

Zaprojektowany do obsługi złożonych cykli pracy HR

Ustawienie celów zespołu, śledzenie postępów i monitorowanie wydajności zespołu

Zarządzanie globalną listą płac w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Francji

Funkcja śledzenia czasu obejmuje geofencing, który umożliwia śledzenie na podstawie fizycznych granic lokalizacji

Wykorzystaj potężną analitykę Workday do strategicznych ulepszeń w zakresie pozyskiwania talentów i doświadczenia pracowników

Moduł edukacyjny zapewnia wsparcie dla ciągłego rozwoju zawodowego pracowników

Limity Workday:

Brak Free Planu

Złożone ustawienia

Nieprzejrzyste ceny

Aplikacja mobilna może się czasami zawiesić

Cennik Workday:

Skontaktuj się z zespołem Workday, aby uzyskać niestandardową wycenę

Oceny i recenzje Workday:

G2: 4.0/5 (ponad 1 200 opinii)

4.0/5 (ponad 1 200 opinii) Capterra: 4,4/5 (ponad 1 200 recenzji)

8. Rippling - najlepszy dla średnich firm

przez Rippling Rippling jest dostawcą opartej na chmurze platformy HR z funkcjami obejmującymi wdrażanie pracowników, śledzenie czasu wolnego, globalne zarządzanie listą płac, potrącanie podatków i zarządzanie świadczeniami. Jest to idealny wybór dla średnich firm poszukujących połączenia solidnych funkcji i przyjaznego dla użytkownika interfejsu. 🌻

Najlepsze funkcje Rippling:

Łatwy proces ustawienia

Pozwala na automatyzacjęwdrażanie pracowników, przejście i procesy offboardingu

Zapewnia zgodność z lokalnymi, stanowymi i federalnymi przepisami, dzięki czemu nie musisz borykać się z problemami prawnymi

Integruje się z popularnymi narzędziami, takimi jak Google Workspace, GitHub, Greenhouse, Jira i Zendesk

Rippling limits:

Brak planu Free lub wersji próbnej

Ukryte plany cenowe

Niektóre kluczowe funkcje muszą być zakupione jako dodatki

Rippling pricing:

Zaczyna się od $8/użytkownika/miesiąc, skontaktuj się z zespołem Rippling w celu uzyskania niestandardowej wyceny

Oceny i recenzje Rippling:

G2: 4.8/5 (2,000+ recenzji)

4.8/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4,9/5 (ponad 2 000 recenzji)

9. Zenefits - najlepsze rozwiązanie dla małych firm

przez Zenefits Zenefits to narzędzie HR dla małych firm, które chcą zarządzać swoimi funkcjami HR, w tym onboardingiem i offboardingiem, administracją świadczeń, listą płac zarządzanie procesami śledzenie czasu pracy i obecności oraz zarządzanie zgodnością z przepisami. Umożliwia automatyzację kluczowych zadań HR (np. promocji, transferów do Teams, wypowiedzeń), pozwalając zachować porządek przy jednoczesnej oszczędności cennego czasu.

Najlepsze funkcje Zenefits:

Łatwość ustawienia i nawigacji po platformie

Responsywna i pomocna obsługa klienta

Współpraca z urządzeniami mobilnymi z systemem Android i iOS

Automatyczne generowanie i przechowywanie listów ofertowych, dokumentów podatkowych i płacowych itp

Funkcja samoobsługi dla pracowników do zarządzania ich danymi osobowymi

Możliwość zarządzania świadczeniami pracowniczymi, takimi jak ubezpieczenie zdrowotne, 401(k)s, HSA i FSA

Limity Zenefits:

Brak planu Free

Płatne plany są rozliczane za minimum 5 pracowników

Kluczowe funkcje, takie jak lista płac, administrator świadczeń i rekrutacja, muszą być zakupione jako dodatki

Niektórzy użytkownicy zgłaszali trudności z integracją z zewnętrznymi aplikacjami, takimi jak Quickbooks i Xero

Cennik Zenefits:

Essentials: $10/pracownika miesięcznie

$10/pracownika miesięcznie Growth: $20/pracownika miesięcznie

$20/pracownika miesięcznie Zen: $27/pracownika miesięcznie

$27/pracownika miesięcznie Enterprise: Skontaktuj się w celu ustalenia ceny

Oceny i recenzje Zenefits:

G2: 4.0/5 (453 opinii)

4.0/5 (453 opinii) Capterra: 4.2/5 (813 opinii)

10. Freshteam - najlepszy do offboardingu

przez Freshworks Freshteam jest Oprogramowanie HR rozwiązanie przeznaczone głównie dla małych i średnich firm. Opracowane przez Freshworks, pomaga zespołom HR zarządzać rekrutacją, onboardingiem i offboardingiem, czasem wolnym i informacjami o pracownikach w jednym miejscu. Freshteam jest przyjazny dla użytkownika, intuicyjny i można go łatwo zintegrować z innymi narzędziami, aby usprawnić i usprawnić zadania HR.

Najlepsze funkcje Freshteam:

Dostęp do platformy na urządzeniach mobilnych

Zarządzanie procesami rekrutacyjnymi, takimi jak publikowanie ofert pracy, weryfikacja, działania następcze i rozmowy kwalifikacyjne

Ustawienie niestandardowego cyklu pracy dla nowych pracowników

Wykorzystanie analityki w celu uzyskania wglądu w oferty pracy, wydajność pracowników i absencję

Łatwa integracja Freshteam z innymi produktami Freshworks, takimi jak Freshservice, Freshdesk i Freshchat

Limity Freshteam:

Free Plan jest mocno ograniczony

Niestandardowa obsługa klienta

Raportowanie jest złożone i niestandardowe

Cennik Freshteam:

Free plan

Growth: $71/miesiąc (+$1.20/pracownika miesięcznie)

$71/miesiąc (+$1.20/pracownika miesięcznie) Pro: 119 USD/miesiąc (+2,40 USD/pracownika miesięcznie)

119 USD/miesiąc (+2,40 USD/pracownika miesięcznie) Enterprise: 203 USD/miesiąc (+4,80 USD/pracownika miesięcznie)

Oceny i recenzje Freshteam:

G2: 4.4/5 (284 recenzji)

4.4/5 (284 recenzji) Capterra: 4.4/5 (207 opinii)

Jak oprogramowanie onboardingowe może usprawnić proces wdrażania pracowników?

Wybór odpowiedniego oprogramowania onboardingowego nie tylko usprawnia zadania administracyjne, ale także kształtuje pierwsze wrażenie nowego pracownika o twoim biznesie. Oto przydatna lista kontrolna, która pomoże ci znaleźć odpowiednią platformę onboardingową:

Prosty i intuicyjny interfejs ułatwiający ustawienia i nawigację

Dostępność na stronach internetowych, pulpitach i urządzeniach mobilnych

Elastyczność umożliwiająca dostosowanie do konkretnych procesów i cykli pracy

Płynna integracja z innym oprogramowaniem używanym w firmie

Automatyzacja rutynowych i powtarzalnych zadań

Dogłębny wgląd w proces onboardingu

Śledzenie zadań, powiadomienia i przypomnienia umożliwiające terminową realizację zadań

Twórz listy kontrolne dla nowych pracowników, aby zakończyć ich zadania i zautomatyzować proces, aby uniknąć ręcznej pracy dla każdego nowego pracownika

Znajdź odpowiednie oprogramowanie onboardingowe dla swojego teamu

To wszystko! 🎬

Oto 10 najlepszych rozwiązań onboardingowych, z których każde ma unikalne funkcje i mocne strony, aby zaspokoić określone potrzeby biznesowe. Ale jeśli szukasz jednego narzędzia do zrobienia wszystkiego, powinieneś sprawdzić ClickUp. 👀

ClickUp to jedno z niewielu narzędzi do onboardingu (jeśli nie jedyne), które doskonale równoważy prosty i nowoczesny interfejs z solidnym zestawem funkcji usprawniających procesy HR - od onboardingu i offboardingu po zarządzanie zadaniami, obsługę dokumentów i monitorowanie wydajności. 🌻

Co więcej, ClickUp ma wiele funkcji i jest lekki dla kieszeni. Zarejestruj się w darmowym planie CickUp na zawsze już dziś - Twoi menedżerowie ds. rekrutacji, przyszli pracownicy i Business będą Ci za to wdzięczni.