10 najlepszych alternatyw dla Rippling do zarządzania płacami

Systemy płacowe powinny być dopasowane do potrzeb, preferencji i budżetu firmy. Czasami popularne oprogramowanie do zarządzania zasobami ludzkimi (HR) jak Rippling nie spełnia oczekiwań.

Oczywiście, może pomóc w zarządzaniu każdym zadaniem HR - od rekrutacji i onboardingu po zarządzanie nauką i listy płac - ale może nie spełniać wszystkich wymagań.

Może jest zbyt drogi jak na twoje potrzeby lub jesteś sfrustrowany brakiem całodobowego wsparcia przez Rippling za pośrednictwem bezpośrednich połączeń telefonicznych. Być może po prostu wolisz system z mniejszą liczbą dzwonków i gwizdków, który jest łatwiejszy w ustawieniu i nawigacji.

Niezależnie od powodów, na naszej liście 10 najlepszych alternatyw Rippling znajdziesz coś dla siebie.

Czego należy szukać w alternatywach Rippling?

Szukając odpowiedniej alternatywy dla Rippling, skup się na tym, co ma znaczenie dla płac i kadr w Twojej firmie. Podzielmy się ważnymi rzeczami, na które należy zwrócić uwagę, abyś mógł wybrać oprogramowanie, które idealnie pasuje do Twojego biznesu.

Przyjazność dla użytkownika: Platforma powinna być prosta i intuicyjna, abyś ty i twój zespół mogli poradzić sobie z zadaniami HR bez stromej krzywej uczenia się

Platforma powinna być prosta i intuicyjna, abyś ty i twój zespół mogli poradzić sobie z zadaniami HR bez stromej krzywej uczenia się Funkcje: Wybierz rozwiązanie HR, które zaspokoi wszystkie Twoje potrzeby, takie jak automatyzacja przetwarzania listy płac, wypełnianie zeznań podatkowych, zarządzanie świadczeniami pracowniczymi, zatrudnianie i wdrażanie pracowników. Jeszcze lepiej, jeśli możesz je niestandardowo dostosować do swoich unikalnych procesów

Wybierz rozwiązanie HR, które zaspokoi wszystkie Twoje potrzeby, takie jak automatyzacja przetwarzania listy płac, wypełnianie zeznań podatkowych, zarządzanie świadczeniami pracowniczymi, zatrudnianie i wdrażanie pracowników. Jeszcze lepiej, jeśli możesz je niestandardowo dostosować do swoich unikalnych procesów Ceny: Odpowiednie rozwiązania do zarządzania wydajnością i płacami powinny równoważyć kluczowe funkcje, których potrzebujesz, z planami cenowymi, które pasują do Twojego budżetu 💰

Odpowiednie rozwiązania do zarządzania wydajnością i płacami powinny równoważyć kluczowe funkcje, których potrzebujesz, z planami cenowymi, które pasują do Twojego budżetu 💰 Raportowanie i analityka: Szukaj rozwiązań programowych, które analizują dane HR pod kątem optymalizacji procesów Business (takich jak rekrutacja i onboarding) oraz wydajności pracowników

Szukaj rozwiązań programowych, które analizują dane HR pod kątem optymalizacji procesów Business (takich jak rekrutacja i onboarding) oraz wydajności pracowników Integracje: Sprawdź, czy narzędzie integruje się z innymi używanymi systemami, takimi jak przechowywanie danych w chmurze, wideokonferencje, księgowość i oprogramowanie do śledzenia czasu pracy

Sprawdź, czy narzędzie integruje się z innymi używanymi systemami, takimi jak przechowywanie danych w chmurze, wideokonferencje, księgowość i oprogramowanie do śledzenia czasu pracy Wsparcie: Niezawodna i dostępna obsługa klienta ma znaczenie, szczególnie w przypadku trudnych problemów związanych z listą płac. Priorytetem są narzędzia z udokumentowaną historią doskonałej obsługi klienta

10 najlepszych rozwiązań alternatywnych do wykorzystania w 2024 roku

Teraz, gdy już wiesz, czego szukać, sprawdźmy 10 najlepszych alternatyw Rippling, które zapewnią Ci najlepszą ofertę za Twojego dolara. 💸

Omówimy mocne strony, limity i plany cenowe każdego narzędzia. Pamiętaj tylko, aby pamiętać o swoich potrzebach biznesowych, aby znaleźć odpowiednie rozwiązanie.

Gotowy? Do dzieła! 🥁

1.

ClickUp

Osoby przypisane mogą łatwo śledzić swój czas spędzony nad zadaniem, który zbiorczo pojawia się w prostym rozwijanym menu

ClickUp to platforma zapewniająca wydajność we wszystkich obszarach działalności firmy. Obejmuje to zarządzanie bazami danych pracowników i

zasoby ludzkie

procesy takie jak rekrutacja, wdrażanie, wydajność i satysfakcja pracowników.

To, co jest fajne w ClickUp, to możliwość dostosowania go dokładnie do potrzeb Twojego Businessu. Skorzystaj z ponad 15 niestandardowych pól, takich jak tekst, liczba, data, ocena i postęp, aby utrzymać porządek w szczegółach dotyczących pracowników i procesów.

Możesz również wizualizować dane za pomocą niestandardowych widoków. Niezależnie od tego, czy chcesz przechowywać dane pracowników w widoku tabeli, śledzić status cyklu pracy na tablicy Kanban, czy zaplanować wydarzenia w widoku kalendarza, ClickUp ma dla Ciebie wszystko. ✨

A jeśli ustawienie tego brzmi jak dużo, nie przejmuj się - istnieje wiele szablonów HR, takich jak

Szablon projektu płacowego ClickUp

które to ułatwiają. Aby uczynić życie jeszcze bardziej wydajnym, ustaw automatyzacje, aby przenosić zadania przez różne sceny, przypisywać terminy i uprzedzać swój zespół, aby zaczął je realizować.

A co najlepsze? ClickUp jest dostępny z poziomu przeglądarki internetowej, komputera stacjonarnego i urządzeń mobilnych.

Jeśli szukasz alternatywy dla Rippling, która dostosuje się do twoich unikalnych potrzeb, ClickUp może być tym, czego ci brakowało.

Najlepsze funkcje ClickUp

Śledzenie czasu pracy i dodawanie go do kart czasu pracy

Komunikacja z pracownikami i nowymi pracownikami w komentarzach do zadań i kanałach czatu

Przechowywanie i współpraca nad podręcznikami dla pracowników, firmowymi wiki i SOP w ClickUp Docs

Monitorowanie postępów w realizacji zadań, obciążenia pracą i wydajności pracowników oraz wskaźników KPI na niestandardowych pulpitach 📊

Połączenie ClickUp z ponad 1000 zewnętrznych aplikacji poprzez natywne integracje, Zapier i API

Limity ClickUp

Brak zaawansowanych funkcji HR, takich jak przetwarzanie listy płac, zgodność podatkowa i usługi PEO

Ustawienia mogą być długie ze względu na niestandardowe rozszerzenia

ClickUp cena

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4.7/5 (8,200+ recenzji)

4.7/5 (8,200+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 3,700 recenzji)

2. Isolved

przez

Rozwiązany

Isolved to kompleksowe rozwiązanie HR dla małych i średnich Business. Ma wszystko, czego potrzebujesz, aby uprościć listę płac i zarządzać cyklem życia pracownika. Obejmuje to pozyskiwanie talentów, wdrażanie, świadczenia, naukę i zarządzanie czasem.

W przeciwieństwie do większości rozwiązań HR, ceny oparte są na modelu na pracownika na miesiąc, który dostosowuje się w zależności od wybranych funkcji. W ten sposób płacisz tylko za to, czego potrzebujesz.

Najlepsze funkcje

Żądanie pokrycia zmian przez współpracowników i menedżerów

Zezwalanie pracownikom na przekazywanie darowizn na rzecz organizacji charytatywnych, na których im zależy

Dostęp do wielu opcji płatności, w tym bezpośrednich wpłat, kart płatniczych i płatności na żądanie

Porównywanie wyników z konkurencją poprzez analizę średniego wynagrodzenia, kosztów świadczeń, stażu pracy i nie tylko

Rozwiązane limity

Istnieje niewiele natywnych integracji

Platforma czasami się zawiesza

Obsługa klienta może nie reagować na złożone problemy

rozwiązane ceny

Kontakt w sprawie cen

rozstrzygnięte oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (870+ recenzji)

4.3/5 (870+ recenzji) Capterra: 3.9/5 (460+ opinii)

3. Paychex

przez

Paychex

Paychex to oparty na chmurze system płac i zarządzania zasobami ludzkimi, o którym warto wspomnieć w tym zestawieniu Rippling Alternatives. Jest on na bieżąco z przepisami podatkowymi, oblicza i potrąca podatki oraz zapewnia, że każdy otrzyma wypłatę na czas. Obsługuje również wdrażanie, zarządzanie nauką, śledzenie czasu i obecności, świadczenia, ubezpieczenia biznesowe i PEO.

Kluczową funkcją Paychex jest jego modułowość - oznacza to, że każdy płatny plan ma kilka podstawowych funkcji, a pozostałe są dostępne jako dodatki. Chociaż jest to świetne rozwiązanie do niestandardowego dostosowania platformy do własnych potrzeb, znacznie podnosi koszty. 💲

Najlepsze funkcje Paychex

Minimalizacja błędów na liście płac dzięki wcześniejszemu przeglądowi i zatwierdzaniu przez pracowników

Płacenie pracownikom za pośrednictwem różnych kanałów, w tym bezpośrednich wpłat, kart płac, czeków papierowych i czeków elektronicznych

Generowanie ponad 160 raportów obejmujących zatrudnianie i rotację, koszty pracy, kalkulację kosztów pracy i dystrybucję siły roboczej

Dostęp do całodobowej obsługi klienta przez telefon i czat na żywo (dla klientów z USA)

Limity Paychex

Podstawowe funkcje, takie jak śledzenie czasu pracy, integracje i zarządzanie wydajnością są dostępne jako dodatki

Obsługa klienta może być niestandardowa

Paychex ceny

Essentials: 39 USD/miesiąc + 5 USD za pracownika

39 USD/miesiąc + 5 USD za pracownika Select: Kontakt w sprawie cen

Kontakt w sprawie cen Pro: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Paychex

G2: 4.2/5 (1,480+ opinii)

4.2/5 (1,480+ opinii) Capterra: 4.1/5 (1,460+ opinii)

4. BambooHR

przez

BambooHR

Na naszej liście najlepszych alternatyw dla Rippling znajduje się również BambooHR, system informacji o zasobach ludzkich (HRIS) dla małych i średnich Business. Posiada prosty interfejs użytkownika, który sprawia, że zarządzanie zadaniami HR, takimi jak rekrutacja, onboarding, lista płac, szkolenia i offboarding, jest dziecinnie proste.

Teams udostępnia pracownikom portal samoobsługowy do przeglądania schematów organizacyjnych, aktualizowania danych osobowych, wnioskowania o czas wolny (PTO) i nie tylko. Portal wspiera również ustawianie i śledzenie celów. W ten sposób pracownicy mogą ustawić cele i udostępniać je menedżerom i współpracownikom w celu śledzenia postępów. 📈

BambooHR najlepsze funkcje

Przeprowadzanie ankiet w celu sprawdzenia, jak pracownicy oceniają swoją pracę

Dostęp do ponad 100 raportowań w kategoriach takich jak informacje o pracownikach, zatrudnianie, wydajność, rotacja i inne śledzenie czasu pracy agencji

Wysyłanie dokumentów cyfrowych do pracowników w celu zebrania ich danych i podpisów 🖋️

Połączenie z ponad 120 aplikacjami SaaS, w tym Slack, Checkr, Lattice, Schowek i Zapier

BambooHR limity

Spowalnia podczas obsługi dużych ilości danych

Usługi płacowe tylko dla pracowników z USA

Śledzenie czasu, lista płac, świadczenia i funkcje zarządzania wydajnością są dodatkowo płatne

BambooHR ceny

Kontakt w sprawie cen

BambooHR oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 1 650 opinii)

4,5/5 (ponad 1 650 opinii) Capterra: 4,6/5 (ponad 2 650 opinii)

5. Gusto

via

Gusto

Gusto to kompleksowe oprogramowanie płacowe dla małych firm z siedzibą w USA. Obsługuje wszystkie obszary listy płac, od obliczeń podatkowych po dystrybucję płatności.

W przeciwieństwie do większości alternatyw Rippling, Gusto zawiera wiele funkcji zarządzania pracownikami w swoim planie startowym - zatrudnianie i wdrażanie, potrącenia, zarządzanie ubezpieczeniem zdrowotnym i integracje. Jeśli więc szukasz niedrogiej alternatywy dla Rippling, Gusto może być właśnie tym, czego szukasz. 🤩

Gusto najlepsze funkcje

Prowadzenie nielimitowanych list płac bez dodatkowych kosztów we wszystkich planach

Ustawienie świadczeń pracowniczych, takich jak plany emerytalne 401(k), HSA i FSA, świadczenia dla osób dojeżdżających do pracy i odszkodowania pracownicze

Integracja z ponad 180 aplikacjami innych firm, w tym QuickBooks, Freshbooks, Xero, Zoom i Slack

Pobierz aplikację Gusto Wallet dla pracowników, aby śledzić ich zarobki, wydatki i oszczędności

Gusto limity

Nie ma wersji próbnej za darmo, dostępna jest tylko wersja demonstracyjna

Nie ma aplikacji mobilnej dla administratorów HR do zarządzania listą płac w podróży

Gusto cena

Simple: 40 USD/miesiąc + 6 USD za osobę

40 USD/miesiąc + 6 USD za osobę Plus: $80/miesiąc + $12 za osobę

$80/miesiąc + $12 za osobę Premium: Skontaktuj się w celu ustalenia ceny

Skontaktuj się w celu ustalenia ceny Contactor-only business: $35/miesiąc + $6 za kontrahenta

Gusto oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (1,760+ recenzji)

4.5/5 (1,760+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,810+ opinii)

6. Paylocity

przez

Paylocity

Paylocity to kolejne oprogramowanie HR do obsługi listy płac, świadczeń, czasu i obecności, talentów i doświadczenia pracowników. Jeśli Twój zespół jest rozproszony po różnych krajach, nie ma problemu - Paylocity obsługuje listy płac w ponad 100 krajach.

Hub społeczności w Paylocity to przede wszystkim

usprawnianie procesów zespołowych

i zaangażowanie pracowników. Twórz grupy dyskusyjne, w których każdy może czatować, prosić o pomoc lub udostępniać aktualizacje w postaci zdjęć, wideo i plików. A gdy członek zespołu zrobi coś niesamowitego, inni mogą okazać uznanie za pomocą odznak i nagród. 🏅

Paylocity najlepsze funkcje

Śledzenie rozliczanych godzin pracy za pomocą zegara, tabletu kioskowego, aplikacji mobilnej lub cyfrowej karty czasu pracy

Zatwierdzanie raportów wydatków i zwracanie kosztów pracownikom za pomocą preferowanej metody płatności

Wypłacaj pracownikom część zarobków z góry (w sytuacjach awaryjnych), a resztę w dniu wypłaty

Tworzenie niestandardowych ankiet od podstaw lub na podstawie szablonu w celu zbierania opinii od pracowników, wykonawców i potencjalnych pracowników

Paylocity limity

Nie ma wersji próbnej, a jedynie demo

Reakcja zespołu wsparcia jest powolna i może nie być pomocna

Baza wiedzy nie zawsze jest aktualizowana wraz ze zmianami w systemie

Paylocity ceny

Kontakt w sprawie cen

Paylocity oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (2,380+ opinii)

4.4/5 (2,380+ opinii) Capterra: 4.3/5 (800+ opinii)

7. TriNet

przez

TriNet

TriNet to PEO dla małych i średnich firm, które chcą zlecić zarządzanie personelem na zewnątrz. Zasadniczo działa jako współzatrudniający, obsługując zadania HR, takie jak pozyskiwanie talentów, szkolenia, listy płac, zgodność z przepisami i wsparcie pracowników. W ten sposób możesz skupić się na prowadzeniu swojego biznesu bez kłopotów związanych z administracją HR.

Jedną z kluczowych zalet modelu współzatrudnienia jest to, że możesz zapewnić swojemu zespołowi duże korzyści biznesowe przy niewielkim budżecie biznesowym. Obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne, plany emerytalne 401(k), świadczenia na dojazdy do pracy i odszkodowania pracownicze.

Najlepsze funkcje TriNet

Połączenie TriNet z aplikacjami księgowymi, takimi jak NetSuite, QuickBooks, Intacct i Xero

Zapisywanie pracowników na ponad 500 kursów rozwojowych TriNet dotyczących etyki w miejscu pracy, pisania tekstów biznesowych, księgowości i innych

Wizualizacja wskaźników KPI, takich jak obroty, zatrudnienie i dystrybucja zarobków oraz rozwiązania umów o pracę

Dostęp do TriNet na urządzeniach mobilnych z systemem Android i iOS

Limity TriNet

Istnieje niewiele natywnych integracji

Nie obsługuje płatności dla kontrahentów

Aby uzyskać dostęp do platformy, wymaganych jest co najmniej pięciu pracowników

TriNet ceny

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje TriNet

G2: 4.0/5 (580+ opinii)

4.0/5 (580+ opinii) Capterra: 3.8/5 (35+ opinii)

8. Connecteam

przez

Connecteam

Connecteam to przyjazna dla użytkownika platforma do zarządzania pracownikami w biurze i w terenie. Ma wszystko, czego potrzebujesz do szkolenia swojego zespołu, komunikowania się z nimi, planowania zmian i zapewnienia, że praca zostanie zrobiona. ✅

Chociaż nie obsługuje listy płac i zgodności podatkowej, ma połączenie z rozwiązaniami płacowymi, takimi jak Gusto, QuickBooks, Paychex i Xero, do zrobienia. Connecteam może być najlepszą alternatywą dla Rippling dla firm świadczących usługi w zakresie sprzątania, budownictwa lub doradztwa

zadowolić klientów

.

Najlepsze funkcje Connecteam

Odblokowywanie z dowolnego miejsca za pomocą zegara i funkcji geolokalizacji w aplikacji mobilnej

Komunikacja z zespołem w czasie rzeczywistym za pośrednictwem czatów indywidualnych, grupowych lub firmowych

Dodawanie pracowników do inteligentnych grup w celu kontrolowania ich dostępu do zawartości i funkcji

Chwalenie i wyróżnianie pracowników lub zespołu za pomocą odznaki i osobistej notatki

limity Connecteam

Dostęp do wszystkich modułów może być kosztowny

Istnieją ograniczone natywne integracje

Connecteam ceny

Mall Business Plan (dla każdego modułu): $0 (10 użytkowników)

$0 (10 użytkowników) Moduł operacyjny: od 29 USD/miesiąc (30 użytkowników) + 0,50 USD/miesiąc za każdego dodatkowego użytkownika

od 29 USD/miesiąc (30 użytkowników) + 0,50 USD/miesiąc za każdego dodatkowego użytkownika Moduł komunikacji: Od 29 USD/miesiąc (30 użytkowników) + 0,5 USD/miesiąc za każdego dodatkowego użytkownika

Od 29 USD/miesiąc (30 użytkowników) + 0,5 USD/miesiąc za każdego dodatkowego użytkownika Moduł HR & Skills: Od 29 USD/miesiąc (30 użytkowników) + 0,5 USD/miesiąc za każdego dodatkowego użytkownika

Oceny i recenzje Connecteam

G2: 4.4/5 (40+ recenzji)

4.4/5 (40+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (310+ opinii)

9. ADP Workforce Now

przez

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now to rozwiązanie do zarządzania kapitałem ludzkim (HCM) dla szybko rozwijających się firm i dużych przedsiębiorstw. Ta alternatywa Rippling łączy wszystkie funkcje HR pod jednym dachem - wdrażanie, listę płac, zarządzanie talentami, świadczenia, czas i obecność oraz usługi PEO.

Ponadto obsługuje globalną listę płac i zgodność z przepisami w ponad 140 krajach. Więc jeśli twój zespół jest rozproszony po całym świecie, jesteś objęty ochroną. A dzięki aplikacji mobilnej ADP możesz obsługiwać zadania HR i pozostawać w połączeniu ze swoim zespołem z dowolnego miejsca. 🌍

ADP Najlepsze funkcje aplikacji Workforce Now

Śledzenie czasu pracy i obecności za pomocą rozpoznawania twarzy i skanowania palców w ADP Kiosk (urządzenie ADP do rejestracji czasu pracy) lub aplikacji ADP Time Kiosk

Wykrywa błędy w przetwarzaniu listy płac, aby zachować zgodność z zautomatyzowanymi obliczeniami podatkowymi

Dostęp do setek wbudowanych raportów obejmujących rekrutację, profil talentów, czas wolny i świadczenia

Połączenie ADP z księgowością, rekrutacją, wydajnością oraz Oprogramowanie CRM takimi jak QuickBooks, ZipRecruiter, Slack, Oracle i Salesforce

ADP Workforce Now limit

Nie ma wersji próbnej Free

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że ceny są drogie

Obsługa klienta jest czasami niestandardowa

ADP Workforce Now ceny

Kontakt w sprawie cen

ADP Oceny i recenzje Workforce Now

G2: 4.1/5 (3,350+ recenzji)

4.1/5 (3,350+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (6,350+ opinii)

10. Workday

przez

Dzień roboczy

Workday to platforma do zarządzania zasobami ludzkimi i finansami dla średnich i dużych Business. Pomaga zarządzać pracownikami pełnoetatowymi, godzinowymi i kontraktowymi na całym świecie.

Oprócz HR, Workday zajmuje się również finansami, takimi jak zaopatrzenie, zapasy, śledzenie wydatków i księgowość. Dzięki dostępowi do ponad 600 integracji i API, można niestandardowo dostosować Workday, aby

usprawnić procesy biznesowe

i przepływ danych.

Workday najlepsze funkcje

Podnoszenie umiejętności pracowników dzięki programom szkoleniowym

Wykorzystanie Employee Voice do zbierania opinii pracowników i monitorowania ich zdrowia i samopoczucia

Pozyskiwanie towarów i usług od wielu dostawców i monitorowanie ich wydajności pod kątem przyszłych decyzji zakupowych

Śledzenie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) za pomocą ponad 125 konfigurowalnych pulpitów i ponad 2000 raportów

Workday limity

Nie ma planu Free ani wersji próbnej

Nowi użytkownicy mogą przejść stromą krzywą uczenia się

Workday ceny

Kontakt w sprawie cen

Workday oceny i recenzje

G2: 4.0/5 (1,475+ opinii)

4.0/5 (1,475+ opinii) Capterra: 4.5/5 (1,300+ opinii)

Nadszedł czas na aktualizację systemu płac

Chociaż Rippling ma swoje mocne strony, inne platformy płacowe i narzędzia HR mogą być lepszym rozwiązaniem dla

poprawy wydajności procesu

w Twoim Businessie.

Weźmy na przykład ClickUp. Jego platforma do zarządzania projektami może być dostosowana do zarządzania procesami HR i operacjami Business. Możesz ją dodatkowo dostosować, łącząc ją z istniejącym stosem technologicznym i ustawiając zautomatyzowane cykle pracy, aby prowadzić swój biznes jak w zegarku. ⏱️

Gotowy, by spróbować?

już dziś!