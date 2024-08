10 najlepszych agencyjnych narzędzi do śledzenia czasu dla twórców, projektantów i marketerów w 2024 roku

Oprogramowanie do śledzenia czasu jest jak kryształowa kula, ujawniająca ukryte możliwości zwiększenia wydajności i rentowności agencji. 🔮

Dzięki przyjaznym dla użytkownika interfejsom i zaawansowanemu raportowaniu, narzędzia te sprawiają, że śledzenie czasu jest dziecinnie proste - i mogą ujawnić kilka sekretów powodzenia.

Pytanie brzmi: jakie jest najlepsze oprogramowanie do śledzenia czasu dla agencji?

Cóż, zrobiliśmy badania i mamy odpowiedzi.

Aby pomóc Ci znaleźć idealne rozwiązanie dla Twojego zespołu, przygotowaliśmy listę 10 najlepszych narzędzi do śledzenia czasu, aby lepiej zarządzać i maksymalizować swój czas.

Czym jest oprogramowanie do śledzenia czasu pracy w agencji?

Agencyjne aplikacje do śledzenia czasu pracy są popularne wśród agencji kreatywnych, projektowych i marketingowych. Narzędzia te śledzą rozliczane godziny, które członkowie zespołu i freelancerzy spędzają na różnych zadaniach i projektach, aby zwiększyć wydajność.

Prowadzi to do bardziej precyzyjnego fakturowania, większej

przejrzystość projektu

i łatwiejsze budżetowanie projektów. Rozwiązania te dostarczają dokładnych danych dotyczących śledzenia czasu, aby pomóc w analizie wydajności i wdrożeniu najlepszych

techniki zarządzania czasem

dla przyszłych projektów.

Narzędzia do śledzenia czasu służą również jako

oprogramowanie do monitorowania pracowników

zwiększając wydajność teamów i rentowność projektów. Może to mieć znaczenie dla zarządzania agencjami cyfrowymi i kierowników projektów, którzy regularnie pracują ze zdalnymi teamami. 🤩

Najlepsze aplikacje do śledzenia czasu mogą zastąpić

aplikacje do śledzenia celów

stając się integralną częścią cyklu pracy. Członkowie Teams mogą zobaczyć, jak spędzają czas, jakie cele muszą zakończyć i otrzymywać aktualizacje w czasie rzeczywistym na temat swoich postępów.

Jak wybrać najlepsze narzędzie do śledzenia czasu dla agencji?

Wybór najlepszego narzędzia do śledzenia czasu zależy od agencji, branży i przepływu pracy. Oto kilka kluczowych rzeczy, których należy szukać w

oprogramowanie do śledzenia czasu pracy dla małych Businessów

:

Integracje: Wybierz aplikację do śledzenia czasu pracy w agencji, która współpracuje z istniejącymi narzędziami, aby usprawnić cykl pracy i poprawić wydajność

Wybierz aplikację do śledzenia czasu pracy w agencji, która współpracuje z istniejącymi narzędziami, aby usprawnić cykl pracy i poprawić wydajność Kompatybilność: Najlepsza oprogramowanie do śledzenia czasu pracy mają aplikacje komputerowe, internetowe i mobilne. Powinny być również kompatybilne z systemami Android, iOS, Windows, macOS, Linux i Chrome, więc każdy znajdzie coś dla siebie

Najlepsza oprogramowanie do śledzenia czasu pracy mają aplikacje komputerowe, internetowe i mobilne. Powinny być również kompatybilne z systemami Android, iOS, Windows, macOS, Linux i Chrome, więc każdy znajdzie coś dla siebie Szablony: Oszczędzaj czas, wybierając narzędzie, które zapewnia szablony do śledzenia czasu , szablony konsultingowe , szablony kart czasu pracy i inne

Oszczędzaj czas, wybierając narzędzie, które zapewnia szablony do śledzenia czasu , szablony konsultingowe , szablony kart czasu pracy i inne Współpraca: Znajdź narzędzie, które pozwoli Twojemu zespołowi współpracować w czasie rzeczywistym, aby uzyskać lepsze wyniki zarządzanie klientami zarządzanie zadaniami i wydajność

Znajdź narzędzie, które pozwoli Twojemu zespołowi współpracować w czasie rzeczywistym, aby uzyskać lepsze wyniki zarządzanie klientami zarządzanie zadaniami i wydajność Automatyzacja: Niektóre z najlepszych agencyjnych programów do śledzenia czasu pełnią funkcję automatyzacji do obsługi takich rzeczy jak wpisy czasu, data powstania, a nawet fakturowanie, dzięki czemu masz więcej wolnego czasu

10 najlepszych programów do śledzenia czasu pracy dla agencji w 2024 roku

Chcesz znaleźć odpowiednie oprogramowanie do śledzenia czasu pracy, aby usprawnić przepływ pracy w swojej agencji i poprawić wyniki finansowe?

Zapraszamy do zapoznania się z 10 najlepszymi narzędziami do śledzenia czasu pracy. Poznaj kluczowe funkcje, limity, recenzje, ceny i nie tylko.

1.

ClickUp

Rejestruj czas na bieżąco lub wprowadzaj go ręcznie dzięki funkcji śledzenia czasu w ClickUp

ClickUp to najlepsze rozwiązanie typu "wszystko w jednym"

oprogramowanie do zarządzania projektami

aby pomóc Teams, agencjom kreatywnym i firmom z różnych branż zwiększyć wydajność i zaoszczędzić cenny czas. Jest wyposażony w setki zaawansowanych funkcji, które centralizują wszystkie projekty w jednej platformie do zarządzania pracą.

Ustaw szacowany czas, śledź czas natywnie w ClickUp, pobieraj raporty czasu, monitoruj rozliczane godziny i nie tylko, korzystając z jednej z wielu funkcji ClickUp

śledzenie czasu w projektach

narzędzia. Aby być na bieżąco

zarządzanie czasem

strategie podczas zarządzania obciążeniem pracą pod każdym kątem, wybierz spośród ponad 15 niestandardowych widoków ClickUp, w tym Gantt, oś czasu, kalendarz i widok tabeli.

ClickUp oferuje również obszerną bibliotekę gotowych szablonów i ponad 1000 integracji, aby przyspieszyć każdy proces. ⏱️

Etykiety do śledzenia czasu pozwalają zespołowi uzyskać szczegółowy widok tego, gdzie spędzany jest czas, dzięki czemu procesy mogą być stale ulepszane

ClickUp oferuje setki gotowych automatyzacji do obsługi codziennych zadań, a ClickUp AI może pomóc w pisaniu e-maili, postów w mediach społecznościowych, podsumowań spotkań, postów na blogu i wielu innych.

ClickUp AI może generować nieskończoną liczbę typów dokumentów, takich jak briefy projektów, plany lekcji i inne dokumenty, aby przyspieszyć cykl pracy

Krótko mówiąc, zoptymalizowaliśmy

ClickUp dla agencji kreatywnych

które potrzebują kompleksowego zarządzania projektami i śledzenia czasu pracowników. Większość funkcji jest dostępna za darmo - nie jest wymagana karta kredytowa.

ClickUp najlepsze funkcje

Funkcje automatycznego śledzenia czasu umożliwiają ustawienie stawek godzinowych, śledzenie czasu podlegającego rozliczeniu, szacowanie godzin pracy, dodawanie notatek i widok raportów w celu poprawy wydajności agencji

Aplikacja internetowa, mobilna i komputerowa zapewniająca kompatybilność z niemal każdym urządzeniem

Tysiące szablonów dla wszystkiego, od zarządzania projektami, kosztami projektów i faktur dla klientów po burze mózgów i planowanie projektów

Integracje z ponad 1000 innych narzędzi, w tym Asana, Slack, Jira, Excel, Trello, GitHub i Zoom

Limity ClickUp

Niektórzy użytkownicy zgłaszają trudności w opanowaniu wielu funkcji ClickUp do zarządzania projektami

ClickUp AI dostępny jest tylko w płatnych planach

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc na użytkownika płatne rocznie; $10/miesiąc na użytkownika płatne miesięcznie

: $7/miesiąc na użytkownika płatne rocznie; $10/miesiąc na użytkownika płatne miesięcznie Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 900 recenzji)

4,7/5 (ponad 8 900 recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,800+ opinii)

2. Harvest

przez

Harvest

Oprogramowanie do śledzenia czasu pracy Harvest ma na celu usprawnienie procesu rozliczeniowego i tworzenie dokładnych kart czasu pracy. Pomaga agencjom generować raporty, wystawiać rachunki klientom i śledzić budżety projektów z poziomu jednego interfejsu.

Najlepsze funkcje Harvest

Time tracker dokładnie rejestruje czas pracy freelancerów i pracowników, pozwala przypisać uprawnienia do tego, co każda osoba może zobaczyć, i generuje lekkie raporty czasu pracy

Raportowanie Teams, śledzenie wydatków i narzędzia do budżetowania projektów pomagają zmniejszyć wypalenie zawodowe i poprawić wyniki finansowe

Możliwość ustawienia automatycznego fakturowania i akceptowania płatności online za pośrednictwem PayPal i Stripe

Integracje z narzędziami takimi jak QuickBooks, Asana, Jira i GitHub usprawniają i ujednolicają cykl pracy w agencji

Limity Harvest

Niektóre recenzje użytkowników donoszą, że Harvest nie posiada zaawansowanych funkcji w porównaniu do innych aplikacji do śledzenia czasu pracy narzędzia do zarządzania projektami

Wersja Free jest ograniczona do podstawowych funkcji, jednego użytkownika i dwóch projektów

Harvest pricing

Free Forever

Pro: 12 USD/miesiąc za użytkownika

Harvest oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (ponad 700 recenzji)

4.3/5 (ponad 700 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 500 recenzji)

3. Wydajność

via

Wydajność

Productive to potężne narzędzie do śledzenia czasu, które pomaga osobom i zespołom pozostać zorganizowanymi i skoncentrowanymi. Oferuje również szczegółowe zarządzanie zadaniami, śledzenie czasu, narzędzia do współpracy zespołowej i automatyczne fakturowanie, aby zwolnić czas na inne rzeczy. 🌻

Najlepsze funkcje Productive

Śledzenie czasu spędzonego na każdym zadaniu w celu analizy, gdzie członkowie zespołu i menedżerowie mogą poprawić wydajność

Raportowanie i spostrzeżenia dostarczają danych na temat wydajności zespołu i identyfikują obszary wymagające poprawy

Narzędzia do współpracy pozwalają udostępniać dokumenty, zostawiać komentarze i komunikować się w czasie rzeczywistym

Integracje z platformami takimi jak Slack, Trello i Asana ujednolicają istniejący cykl pracy

Limity wydajności

Niektóre opinie użytkowników wzmiankują o ograniczonych funkcjach fakturowania dla projektów klientów

Brak planu Free (użytkownicy mogą wypróbować Productive za darmo w ramach 14-dniowego okresu próbnego)

Ceny Productive

Essential : 11 USD/miesiąc za użytkownika

: 11 USD/miesiąc za użytkownika Professional : $28/miesiąc na użytkownika

: $28/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen Ultimate: Kontakt w sprawie cen

Wydajność oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (30+ recenzji)

4.6/5 (30+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (70+ opinii)

4. Hubstaff

przez

Hubstaff

Hubstaff to narzędzie do monitorowania pracowników, które umożliwia śledzenie czasu pracowników zdalnych i freelancerów. Zapewnia automatyczną listę płac, śledzenie czasu i szczegółowe raporty dotyczące wydajności, aby pokazać menedżerom, jak członkowie ich zespołu spędzają czas. 👀

Hubstaff najlepsze funkcje

Funkcje śledzenia czasu obejmują zegar rozliczeniowy, śledzenie GPS oraz monitorowanie myszy i klawiatury

Automatyzacja płac przetwarza płatności pracowników w oparciu o dane śledzenia czasu, aby uczynić je bardziej wydajnymi

Użytkownicy otrzymują dostęp do dodatkowych narzędzi do zarządzania projektami, które pomagają organizować zadania projektowe

Integracje z popularnymi aplikacjami, takimi jak Asana, GitHub i Trello usprawniają pracę współpracę w zespole

Hubstaff limity

Niektórzy recenzenci zgłaszają problemy z dokładnym śledzeniem czasu podczas spotkań i brak automatycznego śledzenia podczas przełączania się między zadaniami

Minimum dwóch użytkowników we wszystkich planach i brak planu Free (użytkownicy mogą wypróbować Hubstaff korzystając z 14-dniowej bezpłatnej wersji próbnej)

Ceny Hubstaff

Start : 7 USD/miesiąc za użytkownika

: 7 USD/miesiąc za użytkownika Wzrost : $9/miesiąc za użytkownika

: $9/miesiąc za użytkownika Teams : $12/miesiąc za użytkownika

: $12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Hubstaff oceny i recenzje

G2: 4,3/5 (ponad 400 recenzji)

4,3/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 1 400 recenzji)

5. Wrike

przez

Wrike

Wrike to popularne oprogramowanie do zarządzania projektami, które pomaga agencjom i teamom zarządzać terminami i usprawniać cykl pracy. Zawiera szczegółowe śledzenie czasu, komunikację w czasie rzeczywistym, funkcje śledzenia zadań i automatyczne raportowanie projektów.

Najlepsze funkcje Wrike

Funkcja śledzenia czasu pozwala użytkownikom rejestrować, ile czasu spędzają na zadaniach i projektach, zapewniając menedżerom wgląd w ich wydajność

Dziesiątki gotowych szablonów projektów do tworzenia oprogramowania, kampanii marketingowych i innych

Narzędzia do współpracy obejmują udostępnianie plików, komentowanie w czasie rzeczywistym i wzmianki @, aby pomóc zespołom współpracować i zrobić więcej

Integracje z popularnymi narzędziami, takimi jak Slack, Salesforce, Google Drive i Microsoft Teams

Limity Wrike

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że interfejs nie jest intuicyjny, z czego wynikają trudności w nawigacji i zrozumieniu funkcji Wrike

W wersji Free brakuje dostępu do śledzenia czasu i kilku innych zaawansowanych funkcji; płatne wersje mają minimalne wymagania użytkowników w zakresie od dwóch do pięciu

Cennik Wrike

**Free

Teams : 9,80 USD/miesiąc za użytkownika

: 9,80 USD/miesiąc za użytkownika Business : $24.80/miesiąc na użytkownika

: $24.80/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen Pinnacle: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Wrike

G2: 4,2/5 (ponad 3 400 recenzji)

4,2/5 (ponad 3 400 recenzji) Capterra: 4,3/5 (ponad 2 400 recenzji)

6. RescueTime

przez

RescueTime

RescueTime to proste narzędzie do śledzenia czasu dla freelancerów i innych profesjonalistów. Śledzi czas spędzony na zadaniach, generuje szczegółowe raporty i może blokować rozpraszające strony internetowe, aby poprawić wydajność i skupienie. 🧑‍💼

Najlepsze funkcje RescueTime

Narzędzie do śledzenia czasu dostarcza szczegółowych raportów na temat tego, jak pracownicy spędzają czas na komputerze i urządzeniach mobilnych

Funkcje ustawiania celów pozwalają pracownikom i menedżerom ustalać cele dotyczące tego, jak chcą spędzać czas i odpowiednio śledzić postępy

Blokowanie stron internetowych umożliwia zespołom blokowanie określonych stron internetowych w godzinach pracy w celu zwiększenia wydajności i ograniczenia rozpraszania uwagi

Integracje ze Slackiem, Kalendarzem Google i Outlookiem ułatwiają nieprzerwaną współpracę i ujednolicony cykl pracy

Limity RescueTime

Niektóre recenzje donoszą o przestarzałym interfejsie, który utrudnia nawigację po aplikacji i śledzenie czasu

RescueTime jest przeznaczony dla osób prywatnych i może nie mieć funkcji bardziej niezawodnego oprogramowania do śledzenia czasu w agencjach

Ceny RescueTime

RescueTime Lite : Free

: Free RescueTime: 12 USD/miesiąc za użytkownika

RescueTime oceny i recenzje

G2: 4.1/5 (ponad 90 recenzji)

4.1/5 (ponad 90 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

7. VeriClock

przez

VeriClock

Vericlock to oprogramowanie do śledzenia czasu pracy dla małych Business. Śledzi godziny pracy pracowników w oparciu o system clock-in i clock-out, zapewnia narzędzia do zarządzania projektami i generuje faktury na podstawie przepracowanych godzin.

Najlepsze funkcje VeriClock

Funkcja Clock-in i Clock-out umożliwia pracownikom rejestrowanie godzin pracy bez konieczności korzystania z kiosku lub arkusza kalkulacyjnego

Automatyczne obliczanie nadgodzin zmniejsza ryzyko błędu ludzkiego podczas płacenia pracownikom za dodatkowe godziny

Narzędzia do śledzenia czasu mogą generować dokładne faktury na podstawie godzin pracy pracowników i tworzyć konfigurowalne raporty w celu śledzenia wydajności pracowników

Integracja z platformami księgowymi, takimi jak QuickBooks, PeachTree i Sage sprawia, że lista płac i rozliczanie nadgodzin są łatwiejszeksięgowość łatwiejsze

VeriClock limits

Niektóre wzmianki w recenzjach wskazują na niezrozumienie aplikacji przez pracowników lub trudności w ręcznym rejestrowaniu rozliczanych godzin

Tylko jeden płatny plan; brak planu Free (użytkownicy mogą wypróbować VeriClock za darmo w 14-dniowej wersji próbnej)

Ceny VeriClock

VeriClock: $10/miesiąc plus $5/użytkownika

VeriClock oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (3+ recenzji)

4.8/5 (3+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 30 recenzji)

8. Clockify

przez

Clockify

Clockify to agencyjna aplikacja do śledzenia czasu pracy, która pozwala użytkownikom zarządzać rozliczanymi godzinami i śledzić, ile czasu spędzają na poszczególnych zadaniach. Oferuje również narzędzia do zarządzania projektami, współpracy i automatycznego fakturowania, aby zaoszczędzić czas i zwiększyć rentowność. 💰

Najlepsze funkcje Clockify

Funkcja śledzenia czasu pozwala menedżerom i członkom zespołu zwiększyć wydajność w oparciu o szczegółowe raporty

Aplikacje komputerowe, mobilne i internetowe są kompatybilne z większością urządzeń, w tym Android, iOS, macOS, Windows, Linux i Chrome

Zarządzanie zespołami i zintegrowane funkcje raportowania pozwalają użytkownikom zarządzać zespołami, śledzić postępy w projektach, generować raporty wykorzystania czasu i nie tylko

Integracja z popularnymi narzędziami, takimi jak Trello, Asana, Jira, GitHub i Wrike, centralizuje współpracę i komunikację dla zespołów

Limity Clockify

Niektórzy recenzenci zgłaszają częste błędy użytkownika i trudności z wprowadzaniem zmian w kartach czasu pracy w razie potrzeby

Free Plan nie zapewnia dostępu do zaawansowanych funkcji, takich jak fakturowanie, czas wolny i planowanie

Ceny Clockify

**Free

Podstawowy: $3.99/miesiąc za użytkownika

$3.99/miesiąc za użytkownika Standardowy: $6.99/miesiąc na użytkownika

$6.99/miesiąc na użytkownika Pro: $9.99/miesiąc na użytkownika

$9.99/miesiąc na użytkownika Enterprise: $11.99/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Clockify

G2: 4.5/5 (150+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (4,600+ recenzji)

9. Time Doctor

przez

Time Doctor

Oprogramowanie do śledzenia czasu Time Doctor sprawdza się w firmach i agencjach każdej wielkości. Umożliwia użytkownikom zarządzanie i rejestrowanie czasu pracy nad poszczególnymi zadaniami i projektami, zapewniając szczegółowe raportowanie i wgląd w wydajność.

Najlepsze funkcje Time Doctor

Zautomatyzowane śledzenie czasu i przerw eliminuje potrzebę ręcznych aktualizacji i zwiększa dokładność i zgodność kart czasu pracy

Szczegółowe funkcje monitorowania pracowników, takie jak rejestrowanie naciśnięć klawiszy, monitorowanie stron internetowych i zrzuty ekranu, dają menedżerom dogłębny wgląd w to, co robią członkowie zespołu

Automatyzacja tworzenia faktur przy użyciu śledzenia czasu każdego pracownika oszczędza czas i zmniejsza ryzyko błędu ludzkiego

Integracja z dziesiątkami platform, takich jak WordPress, Slack, Sentry, Asana, Jira, Gusto i Bitbucket, pomaga utrzymać wszystkich i wszystko na tej samej stronie

Limity Time Doctor

Niektóre opinie użytkowników zgłaszają problemy z synchronizacją i uprawnieniami użytkowników, co zwiększa liczbę błędów na kartach czasu pracy pracowników

Brak darmowego planu (Time Doctor pozwala użytkownikom wypróbować aplikację bez karty kredytowej w ramach 14-dniowego bezpłatnego okresu próbnego)

Ceny Time Doctor

Podstawowy : 7 USD/miesiąc za użytkownika

: 7 USD/miesiąc za użytkownika Standard : $10/miesiąc na użytkownika

: $10/miesiąc na użytkownika Premium : $20/miesiąc na użytkownika

: $20/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Time Doctor oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 300 recenzji)

4.4/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 500 recenzji)

10. Paydirt

przez

Paydirt

Paydirt to proste oprogramowanie do fakturowania i śledzenia czasu pracy dla freelancerów, agencji i małych firm. To narzędzie do śledzenia czasu zostało zaprojektowane z myślą o członkach zespołu, dzięki czemu śledzenie rozliczanych godzin jest szybkie i łatwe. Paydirt dostarcza również funkcje automatycznego fakturowania, zarządzania zespołem i raportowania biznesowego.

Najlepsze funkcje Paydirt

Oprogramowanie do śledzenia czasu pracy umożliwia pracownikom rejestrowanie do 60 minut nieśledzonego czasu na początku sesji pracy, jeśli zapomną uruchomić timer

Opcjonalne szacunki budżetowe dla każdego zadania lub projektu pomagają zespołom pozostać na bieżąco w oparciu o stawkę godzinową użytkownika i średni czas spędzony na podobnych działaniach

Generowanie szczegółowych raportów w celu zrozumienia wydajności zespołu i uzyskania wglądu w celu optymalizacji przepływu pracy

Integracja z narzędziami takimi jak Trello, Chrome, Basecamp i Redbooth umożliwia pracownikom śledzenie czasu niezależnie od tego, gdzie i jak pracują

Limity Paydirt

Brak opinii na popularnych platformach recenzenckich utrudnia ocenę standardowego doświadczenia z oprogramowaniem do śledzenia czasu Paydirt

Plan Starter jest ograniczony do trzech klientów; brak planu Free (użytkownicy mogą wypróbować PayDirt w ramach 14-dniowej bezpłatnej wersji próbnej)

Ceny Paydirt

Starter : 8 USD/miesiąc dla jednego użytkownika

: 8 USD/miesiąc dla jednego użytkownika Hustler : $16/miesiąc dla jednego użytkownika

: $16/miesiąc dla jednego użytkownika Co-op : $29/miesiąc dla trzech użytkowników

: $29/miesiąc dla trzech użytkowników Mały zespół : $49/miesiąc dla sześciu użytkowników

: $49/miesiąc dla sześciu użytkowników Duży zespół : 79 USD/miesiąc dla 10 użytkowników

: 79 USD/miesiąc dla 10 użytkowników Agencja: 149 USD/miesiąc dla 20 użytkowników

Paydirt oceny i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Pozostań na dobrej drodze, za każdym razem

Proszę bardzo! 10 najlepszych agencyjnych rozwiązań do śledzenia czasu w 2024 roku. Mając do dyspozycji te narzędzia, możesz śledzić wydajność swojego zespołu, usprawnić zarządzanie projektami i przewidywać wydajność za pomocą szczegółowych analiz i raportowania.

Chociaż wszystkie te opcje mają do zaoferowania świetne funkcje, musimy przyznać, że żadna z nich nie może się równać z funkcjonalnością ClickUp. Dzięki tysiącom funkcji i integracji ta kompleksowa platforma jest właśnie tym, czego potrzebujesz. ✨

Na co więc czekasz? Nadszedł czas, aby zsynchronizować członków swojego Teams.

