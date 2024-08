10 najlepszych programów do śledzenia czasu pracy dla konsultantów w 2024 roku

Czas to pieniądz dla konsultantów, więc potrzebujesz dokładnego oprogramowania do śledzenia czasu, aby rejestrować rozliczane godziny, zarządzać projektami, tworzyć szacowane czasy i wystawiać faktury klientom. ⏰

Na rynku dostępne są dziesiątki narzędzi do śledzenia czasu, od prostego, darmowego oprogramowania do śledzenia czasu po platformy z rozszerzeniem funkcji i funkcjonalności.

Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, abyś nie musiał tego robić, przedstawiając listę 10 najlepszych programów do śledzenia czasu pracy dla konsultantów.

Czego konsultanci powinni szukać w oprogramowaniu do śledzenia czasu pracy? Narzędzia do zarządzania czasem są cennymi zasobami dla konsultantów. Kiedy musisz wykazać liczbę rozliczonych godzin dla klientów, nie chcesz przekopywać się przez historię przeglądarki i kalendarz, aby oszacować swoją pracę w danym tygodniu.

Zamiast tego, potrzebne jest połączenie oprogramowania do zarządzania projektami, narzędzia do śledzenia czasu oraz szablonów dla konsultantów aby projekty klientów przebiegały sprawnie. (Możesz nawet uzyskać wszystkie te rzeczy na jednej platformie!)

Niezależnie od tego, czy jesteś jednoosobową firmą konsultingową, czy masz zespół, rentowność projektów jest dokładniejsza, gdy korzystasz z najlepszej aplikacji do śledzenia czasu. Oto czego powinieneś szukać:

Rejestrowanie czasu pracy jednego lub większej liczby członków zespołu na wielu urządzeniach, w tym w aplikacji mobilnej, gdy jesteś w podróży

Zautomatyzowane śledzenie czasu, dzięki któremu można dokładniej rejestrować godziny podlegające rozliczeniu w porównaniu do godzin niepodlegających rozliczeniu lub czasu wolnego

Szczegółowe raportowanie, dzięki któremu można udostępnić klientom dokumentację wykonanej pracy, zakończonych zadań i dostarczonej pracy

Dane do własnych rejestrów, które można pobrać w formacie Excel lub CSV

Integracje lub inne funkcje umożliwiające wysyłanie faktur z platformy do klientów wraz z załączonymi dokładnymi rejestrami zarejestrowanego czasu pracy

Kiedy konsultanci są zarządzają teamami , połączenie aplikacji do śledzenia czasu i narzędzia do zarządzania projektami zapewnia, że projekty przebiegają sprawniej i generują wyższe zyski.

10 najlepszych programów do śledzenia czasu dla konsultantów w 2024 roku

Śledzenie czasu zaczyna się teraz! Oto przegląd funkcji, recenzji i cen 10 najlepszych narzędzi do śledzenia czasu dla konsultantów ze wszystkich branż. ⌛

Śledzenie czasu pracy w ClickUp sprawia, że konsultanci mogą szybko i łatwo rejestrować rozliczane godziny dla każdego projektu i klienta, nad którym pracują w czasie rzeczywistym

ClickUp to potężna platforma wydajności typu "wszystko w jednym", która zawiera inteligentny rozwiązanie do śledzenia czasu w projektach . Wbudowana aplikacja do śledzenia czasu sprawia, że śledzenie czasu jest szybkie i łatwe, dzięki czemu można skupić się na pracy. 🤩

Śledzenie czasu z dowolnego miejsca na dowolnym urządzeniu, w tym na pulpicie, telefonie komórkowym lub w przeglądarce internetowej, przy użyciu Bezpłatne rozszerzenie ClickUp dla Chrome . Zapracowani konsultanci mogą zatrzymywać i uruchamiać śledzenie w czasie rzeczywistym, dodawać godziny wstecz i przeskakiwać między zadaniami z dowolnego miejsca za pomocą globalnego timera ClickUp.

Podczas gdy Ty pracujesz nad godzinami wymaganymi dla nowego klienta, możesz ustawić szacunki dla nadchodzących zadań Zadania ClickUp . Gdy realizujesz te cele w ClickUp, możesz zobaczyć czas pozostały do wykonania zadań dla Ciebie i Twojego zespołu, aby upewnić się, że wszystko idzie zgodnie z planem.

Konsultanci uwielbiają możliwość dodawania notatek do wszystkiego, co zostało zarejestrowane, dzięki czemu można sortować, tworzyć etykiety, edytować i wyjaśniać klientom czas podlegający rozliczeniu. Uwielbiamy funkcję sortowania, aby zobaczyć, które projekty zajmują najwięcej czasu i wymagają ponownej oceny lub innej wyceny w przyszłości.

Jeśli twój klient wymaga użycia innego narzędzia do śledzenia czasu, możesz zsynchronizować śledzenie czasu ClickUp z Harvest, Toggl, Everhour i innymi. Cała praca konsultingowa może być wreszcie zrobiona w jednym, wspólnym miejscu pracy.

ClickUp najlepsze funkcje

Narzędzie do śledzenia czasu projektów ClickUp rejestruje rozliczane godziny pracy oraz czas spędzony przez członków zespołu lub freelancerów nad tymi projektami

Firmy konsultingowe i konsultanci mogą prowadzić całe projekty klientów z ClickUp, z funkcjami takimi jak współpracaTablice ClickUp iMapy myśli do przekształcania pomysłów w plany działania

Zponad 1000 integracjimożesz sprawić, że ClickUp będzie jedynym źródłem prawdy dla Twojej firmy dla każdego projektu, synchronizując inne narzędzia i aplikacje, takie jak Slack, Google Drive, QuickBooks i inne narzędzia do śledzenia czasu, takie jak Clockify i Toggl

Automatyzacja ClickUp pozwalają na szybką realizację manualnych zadań, które odciągają konsultantów od rozliczanego czasu pracy

ClickUp jest również dostarczany z rozszerzeniemBiblioteka szablonóww tym ten przydatnySzablon śledzenia czasu pracy konsultanta który można zintegrować z narzędziem do śledzenia czasu w nieograniczonej liczbie projektów

Limity ClickUp

ClickUp ma wiele funkcji, więc niektórzy konsultanci mogą uznać, że ma ich więcej niż potrzebują (można jednak skorzystać z ClickUpCentrum pomocy,webinaria,szablonyorazwsparcie aby zapoznać się z platformą)

Niektóre prace są nadal zrobione do zrobienia, aby poprawić integracje Slack

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $5 za użytkownika miesięcznie

$5 za użytkownika miesięcznie Business: $12 za użytkownika miesięcznie

$12 za użytkownika miesięcznie Business Plus: 19 USD za użytkownika miesięcznie

19 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

ClickUp opinie klientów

G2: 4,7/5 (ponad 8 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 8 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,000+ opinii)

2. Harvest

Via HarvestHarvest to bogate w funkcje narzędzie do śledzenia czasu, które pomaga śledzić wydatki i zarządzać budżetami projektów. Sprawia, że rozliczenia i zarządzanie projektami są łatwe dla konsultantów, dzięki czemu można poświęcić więcej czasu na pracę niż na papierkową robotę.

Raporty czasu Harvest są podzielone na cztery oddzielne zakładki dla lepszej organizacji: klienci, zadania, Teams i projekty. Zakładkę "projekty" można dodatkowo podzielić na trzy kategorie: czas i materiały, stała opłata i godziny niepodlegające rozliczeniu.

Bardzo podoba nam się to, że aplikacja umożliwia zatrzymywanie i rozpoczynanie czasu z wielu urządzeń oraz usprawnia pobieranie płatności dzięki integracji ze Stripe i PayPal.

Najlepsze funkcje Harvest

Aplikacja do śledzenia pozwala rejestrować czas z poziomu przeglądarki, pulpitu lub telefonu

Generowanie wizualnych raportów dotyczących czasu spędzonego w danym tygodniu

Automatyczne fakturowanie i płatności dzięki integracji z QuickBooks, Stripe i PayPal

Przypomnienia o regularnym śledzeniu czasu i wyłączaniu timera w przypadku pozostawienia go uruchomionego

Harvest limity

Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że wprowadzanie czasu po fakcie jest nieporęczne i czasochłonne

Niestandardowe ustawienia, raportowanie i integracje są ograniczone w porównaniu do wymagań użytkowników w zakresie śledzenia czasu

Ceny Harvest

Free Forever: 1 licencja, 2 projekty

1 licencja, 2 projekty Pro: 12 USD za licencję miesięcznie, nieograniczona liczba projektów

Opinie klientów Harvest

G2: 4.3/5 (780+ recenzji)

4.3/5 (780+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 550 recenzji)

3. Godziny TimeLord

Via Godziny TimeLord Hours TimeLord to prosta aplikacja do śledzenia stworzona specjalnie dla osób, które muszą rejestrować zadania i rozliczane godziny pracy dla klientów. Przypisuj niestandardowe oceny dla zadań, aby ułatwić fakturowanie i generuj faktury przy użyciu tych danych w ciągu kilku sekund.

Tryb wizualizacji pomaga spojrzeć na swój dzień w formacie osi czasu, zamiast patrzeć na statyczną listę elementów, co może pomóc wizualnie myślącym ludziom zobaczyć, ile zrobili i co jeszcze muszą do zrobienia. Łatwe śledzenie czasu i sprawniejsze wystawianie rachunków klientom.

Godziny TimeLord najlepsze funkcje

Wizualna oś czasu umożliwiająca śledzenie czasu spędzonego nad każdym projektem lub zadaniem

Konfigurowalne raportowanie, aby klienci wiedzieli, nad czym pracowały firmy konsultingowe (szczególnie ważne dla klientów wystawiających rachunki)

Selektor kolorów dla aplikacji, dzięki czemu można dopasować interfejs użytkownika do swojego nastroju lub osobowości

Ograniczenia TimeLord Hours

Jest to prosty time tracker i choć zawiera raportowanie, jego funkcje nie są tak rozszerzone, jak w przypadku innych narzędzi dostępnych na rynku

Ceny Hours TimeLord

Free Forever: Podstawowe funkcje

Podstawowe funkcje Osobisty: $9.99/rok

$9.99/rok Pro: $49/rok z 14-dniową bezpłatną wersją próbną

$49/rok z 14-dniową bezpłatną wersją próbną Team: $199/rok (do 5 użytkowników) z 14-dniową darmową wersją próbną

Godziny TimeLord opinie klientów

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Bonus:_ **Narzędzia CRM dla konsultantów !

4. Clockify

Via ClockifyClockify to popularna aplikacja do śledzenia czasu , wydajność i karta czasu pracy używana przez miliony ludzi, którzy rejestrują rozliczane godziny pracy, z funkcjami fakturowania w standardzie.

Konsultanci mogą automatycznie śledzić czas spędzony na projektach klientów lub ręcznie wprowadzać dane do Clockify. Oferowane przez Clockify audyty czasu (z mnóstwem ładnych wykresów!) pomagają analizować nawyki związane z pracą i zmieniać swoje nawyki priorytetyzacja projektów w zależności od potrzeb. 📈

Najlepsze funkcje Clockify

Możliwość śledzenia czasu w różnych aplikacjach i na różnych urządzeniach: na komputerze stacjonarnym (Mac i Windows), w przeglądarce internetowej, na urządzeniach mobilnych (iOS i Android), a nawet na udostępnianych urządzeniach kioskowych w celu logowania i wylogowywania się za pomocą kodu PIN

Definiowanie szacowanego czasu pracy, śledzenie postępów w projektach i zadaniach oraz przewidywanie nadgodzin w projektach na podstawie szacunków i zarejestrowanego czasu pracy

Ustawienie niestandardowych stawek godzinowych dla różnych użytkowników, oznaczanie wpisów jako podlegających rozliczeniu, a następnie wystawianie, wysyłanie i zarządzanie fakturami na podstawie śledzonego czasu i stawek godzinowych

Limity Clockify

Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że trudno jestustawienie nowych projektów lub klientów w oprogramowaniu* Podczas zatrzymywania i uruchamiania timera tworzy on wpisy podrzędne zamiast rejestrować czas łącznie dla każdego klienta/projektu

Cennik Clockify

Free Forever: Limit funkcji

Limit funkcji Podstawowy: $4.99/miesięcznie

$4.99/miesięcznie Standard: $6.99/miesięcznie

$6.99/miesięcznie Pro: $9.99/miesięcznie

$9.99/miesięcznie Enterprise: $14.99/miesięcznie

Opinie klientów Clockify

G2: 4,5/5 (150 recenzji)

4,5/5 (150 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 4 500 recenzji)

5. Time Doctor

Via Time DoctorTime Doctor to jedna z wiodących na świecie platform do śledzenia czasu, zakończona zarządzaniem rozproszeniem uwagi, monitorowaniem stron internetowych i aplikacji, raportowaniem i listą płac. Przeznaczona jest głównie dla małych Businessów, choć indywidualni konsultanci również mogą z niej korzystać.

Wyskakujące okienka Time Doctor dotyczące wydajności pozwolą ci zachować odpowiedzialność podczas pracy w pojedynkę - gdy zrobisz losowe głębokie nurkowanie na Reddicie, Time Doctor zapyta, czy nadal pracujesz. (Hej, wszyscy tam byliśmy.) 👀

Może również podać zestawienie miejsc, w których spędziłeś czas online. Ma to na celu kontrolowanie pracowników, ale może być również otrzeźwiające, aby zobaczyć, ile godzin spędziłeś nie pracując. Solopreneurs wiedzą, że w niektóre dni potrzebujemy wszelkiej pomocy, jaką możemy uzyskać!

Najlepsze funkcje Time Doctor

Przydatne dla kart czasu pracy, list płac itechniki zarządzania czasemzwłaszcza, gdy pracują dla ciebie inne osoby

Rozbudowane raportowanie, w tym na temat nawyków przeglądania

Wykonuje zrzuty ekranu podczas pracy, jeśli klient tego wymaga

Integracja z ponad 60 aplikacjami i narzędziami programowymi

Limity Time Doctor

Interfejs użytkownika jest opisywany jako trudny w nawigacji

Funkcje planowania dla trwających projektów nie są automatyczne. Wymagane jest ręczne wprowadzanie danych

Cennik Time Doctor

Podstawowy: $7/miesięcznie na użytkownika

$7/miesięcznie na użytkownika Standard: $10/miesięcznie na użytkownika

$10/miesięcznie na użytkownika Premium: $20/miesięcznie na użytkownika

Time Doctor opinie klientów

G2: 4.4/5 (ponad 350 recenzji)

4.4/5 (ponad 350 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 500 recenzji)

6. RescueTime

Via RescueTime Wszyscy wiemy, jak to jest mieć najlepsze intencje, gdy zaczynasz dzień, tylko po to, by utonąć w rozproszeniu i prokrastynacji w połowie popołudnia. RescueTime ma na celu pomóc. Narzędzie to służy zarówno do śledzenia czasu, jak i utrzymywania wydajności konsultantów i teamów.

Ponad 2 miliony osób korzysta z tej solidnej aplikacji do śledzenia czasu, aby przywrócić koncentrację w dni robocze. Zawiera ona inteligentne funkcje poprawiające głębokiej pracy i zwiększyć wydajność. Możesz nawet użyć go do blokowania stron internetowych, które odciągają czas od projektów, dzięki czemu możesz lepiej się skupić, gdy wymagana jest koncentracja.

Najlepsze funkcje RescueTime

Pasek zadań przeglądarki, umożliwiający ustawienie opartego na danych celu skupienia się na pracy w blokach wymagających większej koncentracji

Inteligentny coaching, który pomaga zapracowanym konsultantom śledzić zaplanowane spotkania i wysyła przypomnienia

Automatyczne "sesje skupienia", które można wyzwalać w celu zablokowania stron internetowych marnujących czas, co ułatwia zrobienie głębokiej pracy

Limity RescueTime

Niektórzy użytkownicy zgłaszają błędy, takie jak wylogowywanie się z aplikacji i nierejestrowanie czasu spędzonego na pracy

Wolne czasy ładowania

Ograniczone możliwości raportowania

Ceny RescueTime

Free: Wersja podstawowa

Wersja podstawowa Premium: Od $12/miesięcznie za użytkownika

RescueTime opinie niestandardowe

G2: 4.1/5 (ponad 80 recenzji)

4.1/5 (ponad 80 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 130 opinii)

7. TimeCamp

Via TimeCampTimeCamp to narzędzie do śledzenia czasu dla konsultantów i kierowników projektów z zestawem funkcji, takich jak rozliczenia, fakturowanie i budżetowanie w celu poprawy rentowności projektu.

Dane dotyczące projektów gromadzone przez TimeCamp mogą być wykorzystywane do analizowania, gdzie i w jaki sposób Ty i Twój zespół spędzacie więcej czasu niż zostało to przewidziane w budżecie na realizację zadań klienta. Dane te można wykorzystać do tworzenia dokładniejszych szacunków, aby przyszłe projekty były bardziej opłacalne.

Zwiększa to liczbę godzin podlegających rozliczeniu i zmniejsza czas niepodlegający rozliczeniu - zawsze jest to korzystne dla konsultingu! 💰

Najlepsze funkcje TimeCamp

Raportowanie zarządzania projektami, które pomaga sprawdzić koszty projektu i czy projekt/klient jest bliski przekroczenia budżetu

Zawiera narzędzia zwiększające wydajność, takie jak raportowanie, które pokazuje, ile czasu spędziłeś na czasochłonnych stronach internetowych i aplikacjach

Timer wykrywa aktywność użytkownika i przełącza się w tryb bezczynności, gdy użytkownik nie pracuje

Limity TimeCamp

Raportowanie wolnych czasów ładowania i serwerów

Nie zawsze najłatwiejsza dla nowych użytkowników

Raportowanie tylko w formacie CSV

Ceny TimeCamp

Free Forever: Unlimited użytkowników i projektów (z limitem funkcji)

Unlimited użytkowników i projektów (z limitem funkcji) Starter: $3.99/miesięcznie za użytkownika

$3.99/miesięcznie za użytkownika Podstawowy: $7.99/miesięcznie za użytkownika

$7.99/miesięcznie za użytkownika Pro: $10.99/miesięcznie za użytkownika

TimeCamp opinie niestandardowe

G2: 4,7/5 (ponad 190 opinii)

4,7/5 (ponad 190 opinii) Capterra: 4.7/5 (590+ opinii)

8. Hubstaff

Via Hubstaff Użytkownicy Windows, nadszedł wasz czas: Hubstaff to aplikacja do śledzenia czasu pracy i aplikacja do zarządzania wydajnością dla systemu Windows 8 lub nowszego.

Konsultanci mogą używać Hubstaff do zarządzania kompleksowym cyklem życia projektu, od składania ofert po faktury zawierające karty czasu pracy. Aplikacja koncentruje się również na wydajności, z funkcją, która wykonuje zrzuty ekranu 1-3 razy co 10 minut (jeśli chcesz), dzięki czemu możesz pokazać swoją pracę klientom lub po prostu utrzymać się na zadaniu.

Hubstaff najlepsze funkcje

Funkcje związane z wydajnością i zarządzaniem czasem, takie jak zrzuty ekranu i ocena aktywności na podstawie ruchów myszy i pisania na klawiaturze

Narzędzia do kosztorysowania i budżetowania projektów, w tym powiadomienia o zbliżaniu się do zaplanowanego czasu

ponad 30 integracji z innymi aplikacjami zwiększającymi wydajność w biznesie

Limity Hubstaff

Trudny w nawigacji interfejs

Raportowanie może być przytłaczające, szczególnie dla małych teamów

Ceny Hubstaff

Free: 1 użytkownik z limitem funkcji

1 użytkownik z limitem funkcji Start: $7/miesięcznie za użytkownika (minimum 2 użytkowników)

$7/miesięcznie za użytkownika (minimum 2 użytkowników) Grow: $9/miesięcznie za użytkownika (minimum 2 użytkowników)

$9/miesięcznie za użytkownika (minimum 2 użytkowników) Teams: $12/miesięcznie za użytkownika (minimum 2 użytkowników)

$12/miesięcznie za użytkownika (minimum 2 użytkowników) Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Hubstaff opinie klientów

G2: 4,3/5 (ponad 400 recenzji)

4,3/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 1 400 opinii)

9. WebWork

Via WebWork WebWork to narzędzie do śledzenia czasu pracy, wyposażone w automatyczne zrzuty ekranu, monitorowanie wydajności i rozwiązania do raportowania. Generuje faktury na podstawie ustawionych stawek godzinowych i pomaga zidentyfikować wzorce pracy za pomocą szczegółowych raportów.

WebWork najlepiej nadaje się do monitorowania aktywności wszystkich pracowników, z którymi współpracujesz, ale może również pomóc samotnym przedsiębiorcom w realizacji ich zadań.

Platforma posiada również funkcje zarządzania projektami, takie jak przydzielanie zadań, ustawianie terminów i oznaczanie różnych zadań statusów priorytetów . Jest to świetna opcja dla osób, które chcą połączyć śledzenie czasu z systemem zarządzania projektami.

Najlepsze funkcje WebWork

Koncentruje się na robieniu zrzutów ekranu w celu potwierdzenia pracy, z opcjami rozmycia zrzutów ekranu lub robienia zrzutów ekranu bez powiadomienia, aby utrzymać koncentrację i pociągnąć członków zespołu do odpowiedzialności

Monitorowanie w czasie rzeczywistym pracowników zdalnych i freelancerów, jeśli pracujesz z zespołem

Rozszerzone raportowanie wydajności, w tym kliknięcia myszą, naciśnięcia klucza i odwiedzone strony internetowe

Narzędzia do zarządzania projektami do przydzielania zadań i ustawiania terminów

Limity WebWork

Time tracker automatycznie zatrzymuje się po 10 minutach bezczynności, więc nagrania mogą nie zawsze być dokładne

Niektóre problemy z interfejsem użytkownika/obsługą zgłaszane w recenzjach

Ceny WebWork

Basic: $$$a 4,99/miesięcznie za użytkownika z 14-dniową bezpłatną wersją próbną

$$$a 4,99/miesięcznie za użytkownika z 14-dniową bezpłatną wersją próbną Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

WebWork opinie niestandardowe

G2: 4,7/5 (ponad 20 recenzji)

4,7/5 (ponad 20 recenzji) Capterra: 4.3/5 (149 opinii)

10. Replicon

Via Replicon Replicon to oparta na AI platforma do śledzenia czasu, fakturowania i płac. Wiele platform z tej listy jest nowszych na scenie, ale Replicon istnieje od ponad 30 lat.

AI Replicon generuje karty czasu pracy do zatwierdzenia, dzięki czemu nie trzeba bez końca uruchamiać i zatrzymywać timera przez cały dzień. Zbiera dane automatycznie, sprawdzając używane aplikacje do pracy, takie jak Zoom, Slack, Teams i oprogramowanie do zarządzania projektami.

Może to pomóc w tworzeniu dokładniejszych szacunków, tak aby wycena odzwierciedlała realistyczne nawyki pracy.

Najlepsze funkcje Replicon

Automatyzacja śledzenia czasu dzięki funkcji Replicon ZeroTime, która wykorzystuje AI do śledzenia godzin pracy w porównaniu do godzin niepodlegających rozliczeniu w czasie rzeczywistym

Integracja z ponad 100 platformami oznacza, że kontekstowe dane czasowe z innych aplikacji są również śledzone

Globalna lista płac, zgodność z przepisami dotyczącymi fakturowania i bezpieczeństwo klasy Enterprise w przypadku współpracy z pracownikami

Limity Replicon

Użytkownicy nie mogą wprowadzać liczby szacowanych godzin dla projektu, aby porównać je z godzinami podlegającymi rozliczeniu

Cena podstawowa nie odzwierciedla dodatków potrzebnych do śledzenia czasu

Cennik Replicon

Time & Attendance (do śledzenia czasu pracowników): Od 6 USD miesięcznie za użytkownika

(do śledzenia czasu pracowników): Od 6 USD miesięcznie za użytkownika Śledzenie czasu projektu (bardziej przydatne dla konsultantów): Od 12 USD miesięcznie na użytkownika

(bardziej przydatne dla konsultantów): Od 12 USD miesięcznie na użytkownika PSA i PPM: Od $29/miesięcznie za użytkownika

Opinie klientów Replicon

G2: 4.3/5 (670+ recenzji)

4.3/5 (670+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (440+ opinii)

Znajdź najlepsze oprogramowanie do śledzenia czasu dla swojego Businessu konsultingowego

Bycie konsultantem w dowolnym sektorze i dla klientów dowolnej wielkości jest satysfakcjonujące, ale także trudne, zwłaszcza gdy projekty mają napięte terminy lub ograniczenia zasobów . Samodyscyplina jest niezbędna aby zapewnić klientom wyniki, za które płacą. ✨

Najlepsze oprogramowanie do śledzenia czasu ma szeroki zakres funkcji i funkcjonalności, aby dopasować się do rodzaju pracy, klienta i zespołu. Wypróbuj ClickUp, aby uzyskać oszczędzający czas time tracker, który integruje się z kompleksową platformą do zarządzania projektami. Zarejestruj się za Free już dziś i zacznij odliczać czas! 🕐