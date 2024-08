10 najlepszych narzędzi AI dla zasobów ludzkich w 2024 roku

Według a badanie z 2021 r. dotyczące zastosowania AI w HR korzyści z narzędzi AI nie ograniczają się do oszczędności czasu i kosztów. Odgrywają one również znaczącą rolę w eliminowaniu błędów ludzkich i stronniczości, co może promować zaangażowanie i wydajność w miejscu pracy.

Z odpowiednim Narzędzia AI , Teams HR mogą ułatwić codzienne zadania, takie jak optymalizacja rekrutacji, wdrażanie nowych pracowników i wzmacnianie zaangażowania pracowników. Pozostawia to więcej czasu na skupienie się na strategicznych zadaniach o wysokiej wartości.

W tym artykule omówimy 10 najlepszych narzędzi AI dla HR dostępnych w 2024 roku, szczegółowo analizując ich możliwości i korzyści. Przejrzyj nasze mini recenzje, aby odkryć idealne oprogramowanie, które wzmocni Twój dział HR!

Czym są narzędzia AI dla HR?

Narzędzia AI dla HR pomagają zespołom wykorzystać sztuczną inteligencję do wsparcia różnych zadań związanych z ludźmi. Sztuczna inteligencja została początkowo stworzona w celu przyspieszenia zadań administratora, które zajmują dużo czasu, takich jak utrzymywanie danych pracowników. W ciągu ostatnich kilku lat narzędzia AI zostały ulepszone, aby mogły podejmować szyk zadań i rozwijać złożone perspektywy.

Narzędzia te wykorzystują ramy koncepcyjne, takie jak badania behawioralne i reakcje językowe, aby przekształcić kognitywne procesy HR, takie jak pisanie opisów stanowisk lub podsumowywanie ocen wyników.

Jak działy HR korzystają z rozwiązań AI

Oto sześć najważniejszych przypadków użycia różnych systemów AI dla Teams HR :

System śledzenia kandydatów: Technologia ta może pomóc w przyciągnięciu odpowiednich talentów poprzez wsparcie różnych scen cyklu zatrudniania. Możliwe wdrożenia obejmują pisanie atrakcyjnych ofert pracy i inteligentne sortowanie CV Onboarding i offboarding pracowników: Utrzymanie pozytywnych doświadczeń pracowników podczas przechodzenia do i z organizacji dzięki zasobom takim jak automatycznie generowane listy kontrolne Redukcja uprzedzeń: Pomoc w usuwaniu czynników uprzedzeń, takich jak wiek, płeć, rasa i religia, ze sposobu komunikacji z kandydatami i pracownikami, co z kolei wzmacnia atrakcyjność marki Wydajność i zaangażowanie pracowników: Zintegruj narzędzia analizy predykcyjnej z wysiłkami w zakresie wydajności i zaangażowania, aby zmniejszyć wskaźnik rezygnacji pracowników Automatyzacja zadań: Automatyzacja zadań takich jak skanowanie CV,pisanie wewnętrznych e-mailii agregowanie danych w celu zmniejszenia obciążenia pracą administratora Wspólne zarządzanie harmonogramem : Pomaga zablokować idealne terminy spotkań dzięki inteligentnemu przetwarzaniu indywidualnych harmonogramów

10 najlepszych narzędzi AI do zarządzania zasobami ludzkimi w 2024 roku

Zapoznaj się z naszą listą najlepszych narzędzi AIHR dostępnych na rynku. Od automatyzacji przyziemnych zadań po pogłębianie wiedzy, obiecują one zakres możliwości do poprawić zarządzanie pracownikami w całej organizacji! 🌐

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

ClickUp to platforma wydajności i rozwiązanie dla specjalistów HR którzy chcą zautomatyzować żmudne zadania, zaangażować pracowników i nadać strukturę wielu cyklom pracy. 🛠️

Dźwignia ClickUp AI wbudowany asystent AI natywny dla platformy, aby uprościć wysiłki związane z komunikacją. Narzędzie AI pomaga korzystać z wbudowanych podpowiedzi dla poszczególnych ról do analizowania danych, generowania raportów i rekomendowania potencjalnych rozwiązań.

Menedżerowie HR uwielbiają sposób, w jaki ClickUp AI może automatycznie zmieniać ton wiadomości i briefów w zależności od tego, z kim się komunikują!

Użyj narzędzi AI ClickUp, aby znaleźć gotowe do użycia podpowiedzi dla poszczególnych ról

Korzystaj z asystenta AI na każdej scenie swojego cyklu pracy HR. Może on na przykład pomóc w generowaniu:

Opisy stanowisk

Materiały onboardingowe i zawartość szkoleń

Podręczniki dla pracowników

Przewodniki dotyczące oceny wyników

Zadania podsumowujące

Z Dokumenty ClickUp dzięki ClickUp Docs możesz przechowywać całą swoją wiedzę HR w jednym miejscu i zarządzać kontrolą dostępu. Połącz dokumenty z cyklami pracy, wizualizuj zadania zespołu, planuj wydarzenia wewnętrzne i uzyskaj przydatne informacje do zarządzania wydajnością na platformie intuicyjny pulpit .

Nie zapomnij skorzystać z ClickUp'a gotowe automatyzacje aby usprawnić powtarzalne zadania HR, takie jak wysyłanie powiadomień o przyjęciu do pracy do menedżerów ds. rekrutacji lub ankiety zaangażowania pracowników dla członków zespołu.

ClickUp najlepsze funkcje

FreeFormularze i szablony HR wsparcieszkolenia pracownikówwydajność i procesy w ramach Teams HR

15+konfigurowalne widoki do nadzorowania cyklu pracy i budowania spersonalizowanych doświadczeń edukacyjnych

Narzędzia do ustawiania celów do ustalania mierzalnych celów dla całego cyklu życia pracownika

ponad 1000 integracji zinnymi narzędziami biurowymi (takimi jak Outlook, Toggl i Slack)

ponad 50 automatyzacji zadań w celu filtrowania zapytań pracowników do właściwego personelu HR

Narzędzie AI do tworzenia opisów stanowisk, raportowania i sporządzania informacji zwrotnych

Wdrażanie pracowników narzędzia do automatyzacji czasochłonnych zadań

Automatyczna organizacjasystemy śledzenia kandydatów ClickUp limity

Bogaty zestaw funkcji może utrudniać naukę niektórym użytkownikom

Nie wszystkie widoki są jeszcze dostępne w aplikacji mobilnej

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 8 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 3 000 recenzji)

2. JuiceBox

Via: JuiceBox JuiceBox to oprogramowanie do analizy biznesowej które wykorzystuje AI do ustanowienia procesu decyzyjnego opartego na danych. Twórcy platformy mają na celu umożliwienie wizualizacji danych użytkownikom, którzy mogą nie być zbyt obeznani z technologią.

Dzięki JuiceBox zespół HR może zautomatyzować proces gromadzenia danych z wielu arkuszy kalkulacyjnych, takich jak dokumentacja pracownicza, oceny wydajności i wyniki ankiet. Własna sztuczna inteligencja platformy przekształca złożone zbiory danych w kontekstowe historie i raportowania.

Te spostrzeżenia oparte na przetwarzaniu języka naturalnego mogą ujawniać trendy i wzorce w zakresie wydajności, zaangażowania i satysfakcji pracowników, co z kolei wpływa na praktyki HR.

W zależności od pakietu zaprojektowanego dla Ciebie, JuiceBox może być wyposażony w kilka wbudowanych funkcji dla Monitorowanie KPI , karty wyników pracowników, analizy porównawcze oraz import i eksport danych.

JuiceBox najlepsze funkcje

Spójne historie danych dla zdezorganizowanych informacji

Wnioski predykcyjne do kierowania procesem zarządzania talentami

Automatyzacja rutynowych zadań w celu wyeliminowania powtarzających się zadań

Narzędzia AI do generowania raportów

Limity JuiceBox

Znalezienie odpowiednich wskaźników dla danej sytuacji może być mylące

Limit integracji i zaawansowanych funkcji

Ceny JuiceBox

Dostępne po skontaktowaniu się z zespołem sprzedaży

JuiceBox oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (poniżej 5 recenzji)

4,5/5 (poniżej 5 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 10 recenzji)

3. Wykonalne

Via: Wykonalne Workable oferuje kompleksowy zestaw narzędzi do wsparcia rekruterów. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi i funkcjom opartym na AI można zoptymalizować proces pozyskiwania kandydatów.

Platforma posiada w pełni rozwinięty stos technologiczny do automatyzacji rekrutacji. Platforma umożliwia publikowanie ofert pracy w ponad 200 serwisach, wyszukiwanie profili kandydatów pasujących do opisu stanowiska i zatrudnianie bez uprzedzeń. Dodaj automatyzację do każdej sceny procesu rekrutacji, w tym:

Organizowanie rozmów kwalifikacyjnych

Przypisywanie testów

Wysyłanie e-maili z odmowami

Planowanie rozmów telefonicznych

Jedną z wyróżniających się funkcji AI w Workable jest automatyzacja procesu selekcji kandydatów. AI może przewidywać wyniki kandydatów, analizując ich życiorysy i kwalifikacje, co znacznie przyspiesza proces oceny. Wypróbuj funkcję inteligentnego planowania, aby dopasować dostępność kandydata i ankietera. 🧑‍💼

Najlepsze funkcje Workable

Automatyzacja selekcji kandydatów

Znajdź najlepiej dopasowanych kandydatów pasywnych za pomocą AI

Optymalizacja pod kątem różnorodności i integracji

Analityka w czasie rzeczywistym

Wsparcie dla predykcyjnych modeli rekrutacji

Możliwe do wykorzystania limity

Platforma może być czasami powolna i wadliwa

Możliwości wyszukiwania i filtrowania kandydatów mogłyby być lepsze

Przystępne ceny

Starter: 149 USD/miesiąc dla maksymalnie 50 pracowników

149 USD/miesiąc dla maksymalnie 50 pracowników Standard: zaczyna się od 299 USD/miesiąc

zaczyna się od 299 USD/miesiąc Premier: zaczyna się od 599 USD/miesiąc

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Workable

G2: 4,6/5 (ponad 400 recenzji)

4,6/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4.4/5 (430+ opinii)

4. Toptal

Via: Toptal Toptal to doskonała platforma rekrutacyjna i freelancerska na naszej liście. Narzędzie jest idealne dla łowców talentów poszukujących freelancerów z całego świata, głównie na następujących polach:

Rozwój oprogramowania Finanse Projektowanie i interfejs użytkownika Zarządzanie produktem Zarządzanie projektami

Oferuje również funkcje mapowania umiejętności i analizy porównawczej wydajności, które zapewniają lepszy wgląd w obecne Teams i pomagają organizacjom w podejmowaniu trafnych decyzji personalnych.

Większość freelancerów Toptal świadczy swoje usługi zdalnie, ale można poprosić o dostępność na miejscu w określonym okresie.

Najlepsze funkcje Toptal

Automatyzacja dopasowywania ofert pracy

Analiza predykcyjna w celu identyfikacji luk w umiejętnościach

Śledzenie wydajności i zaangażowania

Dwutygodniowy okres próbny dla każdego zaangażowania

Limity Toptal

Interfejs użytkownika mógłby zostać ulepszony

Niektórzy użytkownicy są niezadowoleni z cen opartych na prowizji

Ceny Toptal

Kontakt z zespołem sprzedaży

Oceny i recenzje Toptal

G2: 4,7/5 (ponad 250 recenzji)

4,7/5 (ponad 250 recenzji) Trustpilot: 4,8/5 (ponad 1600 recenzji)

5. Zoho Recruit

Via: Zoho Recruit Zoho Recruit to innowacyjne i skalowalne narzędzie rekrutacyjne AI, które zawiera zarówno funkcje ATS, jak i zarządzania relacjami z kandydatami (CRM) dla zespołu HR lub agencji rekrutacyjnej. Podobnie jak wiele innych platform z naszej listy, narzędzie to wykorzystuje analizę predykcyjną do precyzyjnego dostrojenia procesu rekrutacji. 🤸

Platforma oferuje optymalizację ogłoszeń o pracę i automatyczną weryfikację CV w celu ograniczenia ręcznej pracy podczas procesu rekrutacji. Może automatycznie analizować CV i wyodrębniać kluczowe informacje, takie jak umiejętności, doświadczenie i wykształcenie. Funkcja Radius Search pozwala znaleźć kandydatów w obrębie określonego obszaru geograficznego lub kodu pocztowego.

Asystent AI i chatbot platformy, Zia, działa jak swatka między tobą a pożądanymi kandydatami, poprawiając ogólne doświadczenie rekrutacyjne. Jego zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego identyfikują ukryte wzorce w zebranych danych, aby dokładnie prognozować najlepsze dopasowania kandydatów w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje Zoho Recruit

Automatyzacja publikowania ofert pracy na ponad 100 tablicach ogłoszeń

Skrócony czas rekrutacji

Chatbot Zia utrzymuje kandydatów w kontakcie

Wbudowane narzędzia do automatyzacji przypomnień, spotkań itp.

Konfigurowalna Analiza talentów dostarcza w czasie rzeczywistym informacji na temat wzorców rekrutacji

dostarcza w czasie rzeczywistym informacji na temat wzorców rekrutacji Narzędzia uczenia maszynowego do prognozy

Limity Zoho Recruit

Ograniczone wsparcie techniczne

Doświadczenie użytkownika wymaga poprawy

Cennik Zoho Recruit

Forever Free

Standard: 25 USD/miesiąc

25 USD/miesiąc Profesjonalista: 50 USD/miesiąc

50 USD/miesiąc Enterprise: $75/miesiąc

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje Zoho Recruit

G2: 4,4/5 (ponad 1 500 recenzji)

4,4/5 (ponad 1 500 recenzji) Capterra: 4.4/5 (850+ recenzji)

6. Fetcher

Via: Fetcher Fetcher to kompleksowe narzędzie do pozyskiwania talentów, którego skalowalne wyszukiwanie oparte na AI automatyzuje proces pozyskiwania i docierania do kandydatów. Przy każdym uruchomieniu można wyświetlić różne zestawy danych, co pomaga w dotarciu do zróżnicowanej puli talentów.

Możesz uzyskać dostęp do zweryfikowanych adresów e-mail potencjalnych kandydatów. Możesz mierzyć ich odsetek odpowiedzi za pomocą wskaźników, takich jak wskaźnik otwartych wiadomości, odpowiedzi i odsetek zainteresowanych.

Zautomatyzowane sprawdzanie wyników przez Fetcher uwalnia liderów HR od czasochłonnego ręcznego monitorowania i planowania zadań. W szczególności, te wizyty kontrolne są idealne do przekazywania informacji zwrotnych dostawcom i pomagania im w udoskonalaniu strategii wydajności.

Najlepsze funkcje Fetcher

Automatyzacja pozyskiwania talentów

Optymalizacja talentów w oparciu o AI w celu porównania profili pracowników z innymi

Automatyzacja kontroli wydajności w konfigurowalnych odstępach czasu

Scentralizowane śledzenie wskaźników KPI, celów i nie tylko

Współpracujące pętle informacji zwrotnych dla zespołów

Limity Fetcher

Wysokiej jakości pule kandydatów wymagają zazwyczaj intensywnego zasilania danymi

Oprogramowanie i integracje mogą czasami działać nieprawidłowo

Ceny Fetcher

Skontaktuj się z zespołem sprzedaży

Fetcher oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (10+ recenzji)

4.7/5 (10+ recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 20 recenzji)

7. TribalBase

Via: TribalBase Teamsy, które używają Slacka do komunikacji wiedzą, jak bałagan może się zrobić z wieloma udostępnianymi kanałami, wątkami, DM-ami i wiadomościami botów zalewającymi normalny dzień pracy. Sytuacja ta może być niemal niepokojąca dla menedżerów HR, którzy starają się nadążyć za metaforycznym "strumieniem świadomości" Slacka. 💫

To właśnie tam TribalBase może uratować sytuację. Wspomagany przez AI asystent Slack zbiera konwersacje Twojego zespołu i przekształca je w repozytorium wiedzy. Baza danych jest indeksowana i przeszukiwalna - w zasadzie jest to Google dla Slack!

Na przykład, możesz niejasno pamiętać Dinę z rekrutacji mówiącą o wysyłaniu przewodników onboardingowych do nowych pracowników. Wystarczy zapytać bota TribalBase: _Czy wysłaliśmy przewodniki onboardingowe do nowych pracowników?" Od razu otrzymasz odpowiedź!

Narzędzie dba o prywatność. Wybierasz, które konwersacje chcesz indeksować, a domyślnie wyklucza DM i kanały prywatne.

Najlepsze funkcje TribalBase

Przekształca wiadomości Slack w źródło informacji

Indeksowane i przeszukiwalne dane usprawniające procesy

Wsparcie dla przeszukiwania historii poprzez pytania

Podsumowuje rozmowy

Limity TribalBase

Na razie wsparcie tylko dla Slack

Ma limit użytkowników

Ceny TribalBase

Darmowa wersja próbna

Startup: $29/miesiąc

$29/miesiąc Enterprise: $299/miesiąc

TribalBase oceny i recenzje

Brak dostępnych ocen

8. Effy

Via: Effy Pisanie przez cały dzień rozbudowanych ocen wydajności lub 360-stopniowych formularzy opinii dla pracowników odbija się na twojej wytrzymałości psychicznej. Z AI Effy, poradzisz sobie z każdą recenzją w kilka minut! ⏱️

Platforma oferuje analitykę opartą na AI w celu generowania cennych spostrzeżeń i ocen wydajności. Effy umożliwia ustawienie 20 naukowo opracowanych kwestionariuszy dla czterech rodzajów ocen:

Ocena menedżera Ocena rówieśników Samoocena Ocena w górę

Platforma integruje się z aplikacjami Slack i MS Teams, dzięki czemu pracownicy mają łatwy dostęp do informacji zwrotnych. Effy pomaga również w zadaniach angażujących pracowników, takich jak ustawienie spotkań jeden na jeden z opcją automatycznego wysyłania zaproszeń do nowych członków zespołu.

Najlepsze funkcje Effy

Narzędzia wspierające ocenę wyników

Podsumowanie recenzji generowane przez AI na podstawie odpowiedzi

Wiele kwestionariuszy oceny

Niestandardowa struktura menu nawigacyjnego w zależności od roli

Fajne naklejki memoji i zwierzęce awatary

Limity Effy

Ograniczona wbudowana analityka

Brak integracji z Kalendarzem Google

Ceny Effy

Free dla maksymalnie pięciu recenzji

dla maksymalnie pięciu recenzji Pro: 540 USD/rok za maksymalnie 30 recenzji

540 USD/rok za maksymalnie 30 recenzji Enterprise: Skontaktuj się ze wsparciem

Effy oceny i recenzje

G2: 4.9/5 (ponad 20 recenzji)

4.9/5 (ponad 20 recenzji) Capterra: 5/5 (ponad 20 opinii)

9. Recrooit

Via: Recrooit Recrooit to narzędzie AI HR, które pomaga zespołom usunąć wszelkiego rodzaju tarcia z procesów rekrutacyjnych. Platforma pozwala stworzyć własną tablicę z wymaganiami dotyczącymi pracy bez wcześniejszej wiedzy na temat kodowania.

Wykorzystaj opis stanowiska Recrooit Generator AI do tworzenia precyzyjnych opisów z odpowiednim tytułem stanowiska, informacjami o firmie i słowami kluczowymi. Wszystko, co musisz zrobić, to wypełnić dostarczony szablon kluczowymi szczegółami, a AI w mgnieniu oka wyczaruje profesjonalnie wyglądające, wyczyszczone i kompleksowe ogłoszenie o pracę!

Publikuj oferty pracy na swoim pulpicie za pomocą kilku kliknięć. Możesz udostępniać ID ofert pracy na swoich kontach w mediach społecznościowych, aby przyciągnąć talenty ze swojej sieci.

Dzięki Recrooit możesz również zostać niezależnym rekruterem. Polecaj znajomym i współpracownikom oferty pracy i odbieraj tak zwane "bounty" za pośrednictwem PayPal lub przelewu bezpośredniego!

Najlepsze funkcje Recrooit

Generator opisów ofert pracy z obsługą AI

Możliwość udostępniania ofert pracy w mediach społecznościowych

Wsparcie dla niezależnych rekruterów

Limity Recrooit

Responsywność na telefonach i tabletach mogłaby być lepsza

Ograniczone metody wypłat

Ceny Recrooit

Podstawowy: $99/miesiąc

$99/miesiąc Plus: 249 USD/miesiąc

249 USD/miesiąc Business: $589/miesiąc

Recrooit oceny i recenzje

G2: 5/5 (mniej niż 5 recenzji)

10. Textio

Via: Tekst Textio to rozszerzona platforma do pisania, która pomaga specjalistom HR optymalizować i ulepszać oferty pracy. Jej zaawansowana technologia analizy zapewnia informacje zwrotne w czasie rzeczywistym, identyfikując luki tonalne w opisie stanowiska i sugerując język neutralny pod względem płci, aby poszerzyć grono odbiorców.

Textio ma na celu ułatwienie procesu rekrutacji. Rekruterzy uwielbiają śledzić Textio Score, aby dowiedzieć się, jak zróżnicowany jest pipeline, który utrzymują. Wbudowane narzędzie Bias Interruption wykrywa, czy dany post jest nieatrakcyjny dla określonej grupy, np. osób powyżej 40 roku życia lub niepełnosprawnych.

Staranne zabezpieczenia AI Textio mogą pomóc uniknąć nieświadomego używania słów wyzwalaczy, oznaczając je kolorem pomarańczowym. 🟠

Na przykład, jeśli w ogłoszeniu o pracę użyto słowa "plemię", narzędzie może wskazać, że może ono być poniżające dla rdzennych społeczności i zasugerować wybór kontekstowo uniwersalnej alternatywy.

Najlepsze funkcje Textio

Rozszerzone wsparcie pisania ogłoszeń o pracę

Ujawnia stronnicze lub nieodpowiednie słowa

Analityka AI do monitorowania inkluzywności zatrudnienia

Duży wybór rozszerzeń i integracji

Limity Textio

Niestandardowa obsługa klienta

Stosunkowo drogie jak na swój zestaw funkcji w porównaniu do innych narzędzi opartych na AI

Ceny Textio

Dostępne po zamówieniu wersji demonstracyjnej

Oceny i recenzje Textio

G2: 4.2/5 (ponad 15 recenzji)

4.2/5 (ponad 15 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 300 recenzji)

Bądź świadkiem wielkiego uścisku dłoni HR i AI

Jak widzieliśmy, AI pozostawia niezatarty ślad w kilku procesach HR. A narzędzia AI dla HR polegają na wsparciu codziennych zadań, które zabierają nasz czas i energię psychiczną z pracy, która porusza igłę.

Wypróbuj więc jedno lub więcej rozwiązań opartych na AI z naszej listy i odciąż swoich menedżerów HR! A jeśli potrzebujesz holistycznej platformy, która integruje moc AI w całym spektrum zadań HR, już dziś rozpocznij bezpłatny obszar roboczy ClickUp!