10 Szablonów list kontrolnych wdrażania pracowników w Excelu i ClickUp

Zatrudnienie wymarzonego zespołu to tylko połowa sukcesu - teraz trzeba go zatrzymać!

...A jaki jest pierwszy krok do zmniejszenia rotacji pracowników i zatrzymania najlepszych przy sobie? Skuteczny proces wdrażania!

Twój zespół, Dział HR i osobiste doświadczenie mogą z pewnością powiedzieć, że wdrażanie pracowników nie jest spacerkiem po parku. Właśnie dlatego najlepsze firmy i menedżerowie opierają się na szablonach list kontrolnych onboardingu, aby wszystko przebiegało sprawnie od pierwszego dnia zatrudnienia nowego pracownika.

Przy tak wielu różnych strukturach organizacyjnych i lista kontrolna szablonów integracja odpowiedniego szablonu z procesem onboardingu może być męcząca i czasochłonna, jeśli nie wiesz, jakich funkcji szukać.

Ale jesteśmy tutaj, aby pomóc! Przedstawiamy wszystko, co musisz wiedzieć o onboardingu pracowników oraz podstawowe funkcje, których należy szukać w następnym szablonie listy kontrolnej onboardingu. Dodatkowo uzyskasz dostęp do 10 najlepszych list kontrolnych i szablonów bezpośrednio z tego artykułu!

Zanurzmy się. 🤿

Co to jest szablon listy kontrolnej onboardingu?

Proces wdrażania może przypominać żonglerkę krokami, dokumentami i ludźmi jednocześnie - dlatego sugerujemy rozpoczęcie od niestandardowego szablonu wdrażania!

Szablony onboardingowe to gotowe, oparte na współpracy dokumenty, które standaryzują i przyspieszają proces wdrażania przyszłych nowych pracowników.

ClickUp Docs umożliwia bogaty format i polecenia / ukośnik aby pracować wydajniej

Szablon może mieć formę listy kontrolnej, gotowych zadań, materiałów szkoleniowych, najlepszych praktyk i innych elementów, które pozwolą uruchomić program onboardingu. Szablon może nawet zawierać każdy z tych elementów w pakiecie! Celem jest pomoc w stworzeniu programu wdrożeniowego efektywnego procesu onboardingu lub ulepszyć już istniejący. Gwarantuje to, że każdy nowo zatrudniony pracownik ma spójne i usprawnione doświadczenie wdrożeniowe, a żaden pracownik nie wypadnie z gry w ciągu pierwszych kilku tygodni.

Nawet jeśli Twoja organizacja współpracuje już z innymi Szablony HR korzystanie z szablonu, który jest specyficzny dla onboardingu, pomoże usprawnić cały proces, uświadomić sobie obszary, które mogły zostać pominięte i sprawić, że doświadczenie będzie bardziej angażujące.

Podstawowe elementy skutecznego szablonu onboardingowego

Znakiem rozpoznawczym wysokiej jakości szablonu onboardingowego jest jego elastyczność. Gwarantuje to, że szablon można łatwo dostosować do organizacji, w zależności od roli i każdego nowego pracownika, który z niego korzysta. Szablon wdrożeniowy powinien pomóc w szybkim osiągnięciu niektórych (lub wszystkich) z poniższych celów:

Ustawienie jasnych oczekiwań dotyczących onboardingu i celów dla nowo zatrudnionych, aby mogli zrozumieć proces, który ma nadejść

i celów dla nowo zatrudnionych, aby mogli zrozumieć proces, który ma nadejść Stworzenie ustandaryzowanego procesu i mapy drogowej dla pracowników, aby mogli korzystać z nich jako zasobów i podążać za nimi we własnym tempie

i mapy drogowej dla pracowników, aby mogli korzystać z nich jako zasobów i podążać za nimi we własnym tempie Wspieranie wyczyszczoną komunikację między nowym pracownikiem, jego przełożonym, innymi interesariuszami w organizacji oraz zespołami HR lub People Operations

wyczyszczoną komunikację między nowym pracownikiem, jego przełożonym, innymi interesariuszami w organizacji oraz zespołami HR lub People Operations Zachęcajzaangażowanie pracowników z członkami spoza ich bezpośredniego zespołu. Dzięki temu nowi pracownicy wiedzą, że dbasz o ich rozwój, wspierasz zdrową kulturę firmy i napędzasz nowe mentorskie relacje

Być może nie będziesz potrzebować wszystkich tych elementów w swoim kolejnym szablonie onboardingu, ale będziesz potrzebować ustalonych Oprogramowanie HR lub rozwiązanie do zarządzania projektami aby osiągnąć którekolwiek z nich!

Wizualizuj swoje zadania za pomocą ponad 15 widoków w ClickUp, w tym listy, tablicy i kalendarza

W ramach preferowanego oprogramowanie onboardingowe , istnieje kilka niezbędnych funkcji, których należy szukać bez względu na to, co posiadasz KPI HR i cele onboardingu. W tym:

Niestandardowe statusy aby szybko komunikować, gdzie znajduje się każdy nowo zatrudniony z każdym zadaniem onboardingu

Zadania ClickUp i listy kontrolne do dokumentowania kroków w procesie wdrażania i oznaczania, czy zostały zakończone

Automatyzacja aby pomóc nowym pracownikom przejść przez proces wdrażania tak szybko, jak to możliwe - nawet asynchronicznie

Wiele widoków dzięki czemu nowi pracownicy i menedżerowie mogą wizualizować listy zadań wdrożeniowych, harmonogramy, obciążenia pracą, postępy i nie tylko

Pola niestandardowe aby załączyć i uzyskać dostęp do kluczowych informacji, takich jak dokumenty, daty zatrudnienia, wynagrodzenia, potrzeby sprzętowe, sceny bezpieczeństwa i inne

Wiele integracji aby wprowadzić więcej kontekstu z innych narzędzi pracy do szablonu onboardingu

10 szablonów onboardingowych

Omówiliśmy podstawy onboardingu i istotne elementy każdego szablonu listy kontrolnej onboardingu, teraz nadszedł czas, aby przetestować tę wiedzę!

Weź pod uwagę potrzeby, role i wymagania swojej organizacji, przeglądając 10 najlepszych szablonów list kontrolnych dla każdego zespołu.

1. Szablon listy kontrolnej onboardingu od ClickUp

Szablon listy kontrolnej wdrażania przez ClickUp

Zaczynając od rzeczy przyjemnych i prostych, szablon Szablon listy kontrolnej onboardingu od ClickUp stosuje dokładne, wstępnie zbudowane zadanie Lista do obszaru roboczego . Szablony zadań są doskonałymi zasobami do budowania codziennych procesów wielokrotnego użytku, a dzięki dziewięciu Polom niestandardowym szablon ten będzie również utrzymywał informacje o każdym kandydacie w sposób uporządkowany i łatwo dostępny.

Jest to świetny szablon dla zespołu onboardingowego i menedżerów do wykorzystania dla każdego nowego pracownika, gdzie każde zadanie można zmienić nazwę, aby śledzić postępy pracownika w całym procesie onboardingu.

Po otwarciu tego szablonu zadania, w jego opisie natychmiast pojawi się przewodnik dla początkujących, wraz z podziałem każdego niestandardowego pola, które można znaleźć poniżej, oraz wszelkie istotne informacje Dokumenty pomocy .

Stamtąd zadanie jest podzielone na dziewięć podzadań, które obejmują wszystko, od wprowadzenia zespołu po listy kontrolne sprzętu - nawet przypomnienie o wysłaniu pracownikowi ankiety po wdrożeniu!

Bonus:_ Meet the Team Templates

2. Szablon wdrożenia pracownika od ClickUp

Szablon wdrożenia pracownika od ClickUp

Podczas gdy poprzednia lista kontrolna jest prosta i przyjazna dla początkujących, szablon Szablon wdrożenia pracownika od ClickUp to miejsce, w którym sprawy zaczynają się pogłębiać. W tym szczegółowym folderze znajdziesz:

Trzy niestandardowe statusy

25 pól niestandardowych

Siedemwidoki cyklu pracy I wiele więcej, aby dokładnie zapoznać nowego pracownika z najlepszymi praktykami, zasadami, kulturą, wartościami i procesami firmy. Dzięki bardziej zaawansowanym funkcjom - w tym automatyzacji tworzenia nowych podzadań wraz ze zmianą pól niestandardowych - menedżerowie mogą usprawnić komunikację między zespołami podczas procesu wdrażania.

W folderze onboardingowym znajdziesz oddzielne listy dla zespołów HR, prawnych, IT i bezpieczeństwa oraz odpowiednie zadania dla każdego nowo zatrudnionego zorganizowane na tablicy Kanban przy użyciu Widok tablicy w ClickUp . Oddzielne listy pomogą członkom i menedżerom śledzić elementy, za które odpowiedzialne są inne działy podczas wdrażania, takie jak dostawy sprzętu, przydziały biurek, listy płac, świadczenia i wiele innych.

A dzięki gotowym Polom niestandardowym dla działu pracownika, tytułu, daty rozpoczęcia, e-maila i etapu wdrażania, menedżerowie, osoby obserwujące i osoby przypisane mogą łatwo uzyskać dostęp do podstawowych, ale ważnych informacji na pierwszy rzut oka - bez konieczności klikania w zadanie lub odchodzenia od tablicy Kanban.

3. Szablon dokumentu wdrożenia pracownika od ClickUp

Szablon dokumentu wdrożenia pracownika od ClickUp

Idąc jeszcze dalej, szablon Szablon dokumentu onboardingowego dla pracowników od ClickUp przeprowadzi Cię przez proces budowania tygodniowego procesu onboardingu, praktycznie od zera. Główna różnica między tym szablonem a tymi, które widzieliśmy przed nim? Szablon ten jest w mniejszym stopniu zasobem dla menedżerów, a bardziej dla nowo zatrudnionych, którzy sami mogą go śledzić.

Ten szablon stosuje całą Przestrzeń na platformie z oddzielnymi Listami dla każdego nowego pracownika. Na ich indywidualnej liście znajdą zadania podzielone tydzień po tygodniu, prowadzące ich przez każdy element działania - od ustawienia podpisu e-mail po opracowanie celów kwartalnych.

Szablon ten, zaprojektowany z myślą o stworzeniu mapy pierwszych 90 dni pracy nowego pracownika, oferuje wiele funkcji. Dzięki ośmiu niestandardowym statusom, Polom niestandardowym, pięciu ClickApp i trzy widoki obciążenia pracą, aby zapewnić pracownikom wszystko, czego potrzebują, aby być na bieżąco z obciążeniami związanymi z onboardingiem.

Nie wiesz od czego zacząć pracę z tak rozbudowanym szablonem? Zacznij od kompleksowego przewodnika Getting Started Dokument ClickUp aby proces ustawień był jak najbardziej wydajny.

4. Ogólny szablon wdrożenia pracownika od ClickUp

Ogólny szablon wdrażania pracowników od ClickUp

Szablon Ogólny szablon wdrażania pracowników przez ClickUp to powiększona wersja szablonu zadań z listy kontrolnej onboardingu, który widzieliśmy wcześniej. Dzięki dodatkowym niestandardowym statusom, widokom przepływu pracy, dokumentom pomocy i polom niestandardowym, szablon ten zapewnia dokładną mapę drogową całego procesu wdrażania, aby zagwarantować dobre pierwsze wrażenie.

Zwłaszcza jeśli zarządzasz wieloma nowymi pracownikami jednocześnie w różnych działach, ta szczegółowa lista pomoże menedżerom ds. wdrażania stworzyć realistyczne oś czasu dla dowolnej liczby działań - a także wstępnie zbudowaną tablicę Kanban do nadzorowania postępu wszystkich zadań.

5. Szablon wdrażania nowego pracownika od ClickUp

Szablon wdrażania nowego pracownika od ClickUp

Szablon Szablon wdrożeniowy dla nowych pracowników od ClickUp to lista kontrolna wdrożenia, którą chciałbyś mieć pierwszego dnia pracy. Zaprojektowany z myślą o pracownikach, szablon ten pomaga nowym członkom rozliczać się z dostosowanych zadań przez cały pierwszy miesiąc. Pokazuje im, co należy zrobić, ile czasu mają do zrobienia i co będzie dalej.

Dodatkowo, pola niestandardowe pokazują nowozatrudnionym kluczowe informacje z widoku ogólnego, w tym które działy są odpowiedzialne za jakie zadania, terminy, priorytety, procenty postępu i inne.

6. Szablon zdalnego onboardingu od ClickUp

Szablon zdalnego onboardingu od ClickUp

Przejście od pracy osobistej do zdalnej może być długotrwałe i czasami wyboiste - wymaga również własnego procesu wdrażania! Nawet jeśli pochodzisz z małej organizacji, która już wcześniej ze sobą współpracowała, każdy członek musi wykonać odpowiednie kroki, aby upewnić się, że od samego początku pracuje z domu efektywnie i wydajnie.

The Szablon zdalnego onboardingu od ClickUp to świetny sposób, aby ułatwić nowym i obecnym członkom zespołu korzystanie z dynamicznego narzędzie wydajności jak ClickUp, opanować jego funkcje i tworzyć nowe procesy cyfrowe tak szybko, jak to możliwe.

Szablon ten zapewnia prostotę dzięki folderowi gotowych zadań, które pomogą Ci nauczyć się najważniejszych funkcji ClickUp, wraz z trzema niestandardowymi statusami, niestandardowymi polami i widokami, które poprowadzą członków przez klucze elementy akcji w procesie wdrażania.

7. szablon planu na 30-60-90 dni od ClickUp

szablon 30-60-90 dniowego planu ClickUp Wdrażanie nowego pracownika wymaga więcej czasu, wysiłku i działań, niż mogłoby się wydawać - i jest zdecydowanie ważniejsze niż pojedynczy element na liście. Wymaga to częstej uwagi, planu i działań następczych, aby upewnić się, że nowi pracownicy zakończyli niezbędne kroki i dobrze się zaaklimatyzowali.

Przyjazny dla początkujących szablon planu na 30-60-90 dni od ClickUp został stworzony, aby rozwiązać dokładnie ten problem. Dzięki siedmiu unikalnym widokom, w tym widokowi Tablicy podobnemu do Kanbana, widokowi Czatu i widokowi Kalendarza, członkowie i menedżerowie mogą korzystać z tego szablonu Listy, aby nadzorować postępy w trakcie procesu wdrażania i planować wizyty kontrolne w ciągu pierwszych trzech miesięcy, aby upewnić się, że nowi pracownicy są odpowiednio zaaklimatyzowani.

Sprawdź te_ 30-60-90-dniowe szablony !

8. Szablon planu wdrożenia szkoleń od ClickUp

Szablon planu wdrożenia szkolenia według ClickUp

Podczas gdy dokumentacja płacowa, prawna i dotycząca świadczeń są kluczowymi elementami procesu wdrażania, tak samo jest ze szkoleniami ogólnymi! Niezależnie od tego, czy są one związane z nadchodzącą rolą nowego pracownika, czy też z całą organizacją, szkolenie może zająć dużo czasu i prawdopodobnie wymaga największej dbałości o szczegóły, aby upewnić się, że zostało zrobione poprawnie.

The Szablon planu wdrożenia szkolenia autorstwa ClickUp przedstawia szczegółowe i krok po kroku podejście do nauki wszystkiego, od podstaw po zaawansowane szkolenia. Zaczynając od gotowych zadań orientacyjnych i przechodząc do profesjonalnych certyfikatów i nauki na wyższym poziomie, ta lista szablonów może podążać za nowym pracownikiem przez cały okres jego pracy w firmie.

W szablonie znajdują się również niestandardowe pola do określania typu szkolenia, sposobu, zasobów i terminów dla każdego zadania szkoleniowego, niestandardowe statusy do pokazywania postępów oraz wiele widoków do zarządzania harmonogramami szkoleń.

9. Szablon planu działania dla pracowników od ClickUp

Szablon planu działania dla pracowników od ClickUp

Istotnym elementem prawidłowego wdrożenia jest szczere zainteresowanie przyszłością nowego pracownika w firmie. W tym celu należy Szablon planu działania dla pracowników od ClickUp to prosty i skuteczny sposób na osiągnięcie tego celu dzięki konfigurowalnemu dokumentowi ClickUp, który umożliwia identyfikację obszarów wymagających poprawy i ustawienie cele zawodowe dla pracy .

10. Szablon onboardingu dla programu Excel

Szablon Onboarding by Uniwersytet Duke Jeśli jesteś zapalonym Excel to ten szablon może być dla Ciebie punktem wyjścia! Ta lista kontrolna w stylu arkusza kalkulacyjnego jest pobierana natychmiast do przeglądarki i dzieli podstawy onboardingu na sześć sekcji:

Wstępna akceptacja oferty

Przygotowanie przed zatrudnieniem

Wprowadzenie nowego pracownika (przez pierwszy tydzień)

Wdrożenie nowego pracownika (przez pierwszy miesiąc)

Orientacja w dziale (przez pierwsze 90 dni)

Bieżący onboarding (przez cały okres zatrudnienia)

W każdej sekcji znajdują się bardziej szczegółowe elementy działań z wyznaczonymi kolumnami do notatki właściciela każdego zadania i daty zakończenia.

Przyciągnij Teams na pokład dzięki niestandardowym szablonom Onboarding

To nie tylko 10 najlepszych szablonów wdrożeniowych - są one również całkowicie zakończone.

Z setkami bogatych funkcji zwiększających wydajność , ponad 1000 integracji i ogromna liczba Biblioteka szablonów , ClickUp to Twój pierwszy przystanek w tworzeniu idealnego doświadczenia onboardingowego dla Teams i organizacji z różnych branż.

Uzyskaj dostęp do szablonów połączonych powyżej wraz z mnóstwem dodatkowych i bezpłatnych zasobów, gdy zarejestruj się w ClickUp już dziś .