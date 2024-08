Jak powitać nowych członków zespołu zdalnie, według nowo zatrudnionej osoby?

**Fun Fact: tylko około 12% organizacji zapewnia proces onboardingu dla nowych pracowników, który w mniejszym lub większym stopniu nie jest absolutnie do bani

oto jak upewnić się, że zdalny proces onboardingu jest solidny, ponieważ, jak zobaczysz, właściwy onboarding robi ogromną różnicę w miejscu pracy (i wynikach finansowych)

Cześć, jestem Mandy, a oto dwie prawdy i kłamstwo:

Niedawno rozpoczęłam onboarding wClickUp.

Podobnie jak wielu nowych pracowników, chciałbym nigdy więcej nie być zmuszonym do zrobienia "Dwóch prawd i kłamstwa" pierwszego dnia.

Naprawdę jestem robakiem kosmicznym z Saturna.

Na szczęście dla mnie i moich kolegów nowicjuszy w ClickUp, mogliśmy pominąć nagłą amnezję, która pojawia się po tym, jak zostaliśmy poproszeni o podzielenie się "zabawnym faktem" o sobie w pracy, wraz ze stresem związanym z podjęciem decyzji, gdzie przebiega granica między "prawdą" a "skromną przechwałką". Zamiast tego poproszono mnie po prostu o podanie mojego imienia, tytułu i ulubionego filmu Disneya. To był naprawdę zupełnie nowy świat.

Ale bezstresowe osobiste podpowiedzi to tylko wierzchołek góry lodowej. Niech nowy pracownik z poważnymi zdalnymi doświadczenie onboardingowe jak sprawić, by nowi członkowie zespołu poczuli się jak w domu (podczas pracy z domu!)

1. Zrewiduj obecny proces wdrażania pracowników

Według badania przeprowadzonego przez Gallup aż 88% organizacji nie radzi sobie dobrze z wdrażaniem nowych pracowników, co jest dla nich bardzo niekorzystne, ponieważ organizacje, które radzą sobie dobrze z wdrażaniem nowych pracowników poprawiają retencję nowych pracowników o 82% (i mamy dowód że wyższa retencja równa się maksymalnym zyskom)!

Więc jak szybko rozwijająca się firma technologiczna, która również uwielbia maksymalizować zyski (jak, powiedzmy, ClickUp) podchodzi do zrobienia onboardingu? Z mojego praktycznego doświadczenia wynika, że podchodzą do tego w taki sam sposób, w jaki każdy powinien podchodzić do prowadzenia biznesu: musisz ewoluować wraz z rozwojem, inaczej zostaniesz w tyle.

Według Kathryn Recchia, oddanej i kochającej ludzi menedżer ds. szkoleń i rozwoju w ClickUp, są to najważniejsze części procesu onboardingu lista kontrolna onboardingu aby każdy nowy pracownik był szczęśliwy, pewny siebie i zmotywowany:

Wskazówka 1: Upewnij się, że wszystko jest zautomatyzowane i usprawnione 🗃️

Muszą istnieć procesy dotyczące takich rzeczy, jak otrzymywanie nowy sprzęt do zdalnego wynajmu , co umieścić w e-mailach powitalnych przed pierwszym dniem lub kiedy dać nowemu członkowi zespołu dostęp do narzędzia onboardingowe czego potrzebują. Im więcej osób wdrażasz na raz, tym bardziej będziesz musiał być na bieżąco z każdym szczegółem.

Wskazówka 2: Zajmij się wdrażaniem! 👋

Dając nowemu pracownikowi garść materiałów do przeczytania i kilka godzin na zapoznanie się z nową firmą lub narzędziami, których będą używać, to za mało! Włącz do wdrożenia zabawne zadania, które pozwolą nowym pracownikom wykazać się zrozumieniem nowych procesów, oprogramowania i nie tylko.

**Porada 3: Przeprowadź ankietę wśród obecnych pracowników

Musisz poznać bolączki większości ludzi związane z onboardingiem, zanim będziesz mógł się nimi zająć, więc pozwól ludziom mówić! Czy większość ludzi jest zdezorientowana technologią i narzędziami? Czy potrzebują wszystkich nowych zasobów w jednym miejscu zamiast w tonie e-maili? Zapytaj ich! Zapoznaj się z sekcją Kalendarz dla mojego pierwszego tygodnia wdrażania. Zwróć uwagę na to, jak rozłożone są przestrzenie między spotkaniami, aby umożliwić nam odkrywanie, rozpoczynanie zadań i, co najważniejsze, oddychanie:

Lekcja: Wraz z ewolucją firmy musi ewoluować jej proces wdrażania.

2. Zachęcaj do spotkań 1:1

Wskoczenie na nową pozycję i do nowej kultury może być przytłaczające (delikatnie mówiąc), gdy masz do czynienia z mnóstwem nowych osób naraz - zwłaszcza, gdy próbujesz spotkać się z nowymi kolegami zdalnie! W rzeczywistości, badania pokazują że zwiększenie czasu pracy jeden na jeden poprzez programy onboardingowe dla kumpli lub dwuosobowe czaty wideo to praktyka onboardingowa, która według 87% organizacji zwiększa biegłość nowych pracowników.

Jednym z moich zadań w ClickUp było po prostu dotarcie do każdego z moich kolegów z zespołu w celu ustawienie szybkich spotkań 1:1 aby się przywitać i zadać kilka pytań. Chociaż jest to oczywiste, gdy jesteś fizycznie w biurze, łatwo jest pozwolić osobiste wprowadzenie podczas zdalnego wdrażania, co może podstępnie prowadzić do poczucia oderwania. Zadanie polegające na rozmowach 1:1 z moim zdalnym zespołem okazało się idealnym prekursorem do zanurzenia się w rzeczywistej pracy zespołowej: Mogłem teraz wejść do zespołu z lepszym zrozumieniem osobowości, stylu komunikacji i obowiązków każdej osoby, co dało mi najlepszą możliwą pozycję do rozpoczęcia pracy.

Poza tym poznałem nowych przyjaciół, którzy bardzo pomogli mi w przystosowaniu się do nowej pracy 😊

Lekcja: Nie zakładaj, że wszyscy nowi pracownicy są ekstrawertykami.

3. Skoncentruj się najpierw na edukacji na temat firmy, a dopiero potem na roli

Patrząc wstecz na moje doświadczenia związane z onboardingiem na innych stanowiskach (w tym onboardingiem wirtualnym), czułem się tak, jakbym otrzymał szybki pokaz slajdów przedstawiający wizję firmy, którą CEO ma dla doświadczonych interesariuszy, a nie dla zupełnie nowego członka zespołu. Uwielbiamy słuchać o tym, jak zaczynaliście w garażu i chodziliście dziesięć kilometrów dziennie, aby kupić zszywki, ale uwielbiamy też wiedzieć, co sprawia, że jesteście firmą, którą jesteście dzisiaj i dlaczego zostaliśmy zatrudnieni, aby to utrzymać!

Na podstawie 2020 badanie roberta Waltersa, 69% pracowników jest bardziej skłonnych pozostać w firmie przez trzy lata, jeśli doświadczyli świetnego wdrożenia. Wiedząc o tym, sensowne jest, aby inne firmy zrobiły to, co ClickUp zrobił dla mnie jako nowego pracownika zdalnego: pomogły mi zrozumieć prawdziwe wady i zalety całej firmy, dzięki czemu mam kontekst i inspirację do tego, jak mogę nie tylko wykonywać swoje obowiązki, ale także być w stanie przejąć inicjatywę poza nimi moja codzienna praca zdalna .

Rzuć okiem na jedno z moich zadań, aby poznać platformę ClickUp:

Królowa onboardingu Kathryn odświeżyła proces onboardingu w ClickUp, upewniając się, że jego większość odbywa się w samym ClickUp, dzięki czemu nowi pracownicy, tacy jak ja, jednocześnie zapoznawali się z wydajność poznając jego pełną historię i teraźniejszość. Przypomniało mi to moje czasy pracy w agencjach reklamowych, gdzie często sama agencja wydawała się gigantycznym monolitem, a ja tylko jedną z małp zastanawiających się, co z nią zrobić. To część tego, dlaczego w pierwszej kolejności przeskakiwałem z pracy w agencji do pracy w agencji: jeśli w ogóle zostałem wdrożony, nigdy nie pokazano mi, co czyni to konkretne miejsce wyjątkowym, ani nie dano mi narzędzi do zrozumienia, jak wygląda wykraczanie poza moje konkretne obowiązki w tym konkretnym miejscu. Więc odbiłem się od dna.

Lekcja: Ludzie muszą znać biznes, zanim dowiedzą się, jak być zasobem dla biznesu.

3. Poświęć na to więcej niż tydzień.

Nasi przyjaciele z Instytut Kapitału Ludzkiego przeprowadził badanie, w którym zaobserwowano, że większość firm koncentruje się tylko na pierwszym tygodniu onboardingu, co wywołuje u mnie retrospekcje z miejsc pracy, w których tydzień szkolenia był uważany za hojny. Wciąż czuję syndrom oszusta, który wkradł się w drugim tygodniu z powodu bycia wrzuconym w kulturę i zespół, który bardziej przypominał wejście do niewłaściwej klasy pierwszego dnia szkoły niż chodzenie do pracy (RIP, kiedy mogliśmy chodzić do pracy).

I nie jestem jedyny: większość pracowników, którym dano tylko jeden intensywny tydzień onboardingu, czuje się zdezorientowana, zniechęcona i poza kulturą firmy. To pospieszne pierwsze wrażenie dla nowych pracowników przyczynia się do tego, że te same firmy, które oferują jeden tydzień szkolenia, tracą 20% nowych pracowników w ciągu pierwszych 45 dni.

Jakie jest więc rozwiązanie? Poprosiłem Kathryn o jej gorące podejście: 🔥

"Średnio spędzamy około 3 tygodni na wdrażaniu jednej osoby. Zdarzały mi się role, w których onboarding trwał godzinę! Onboarding jest kluczową częścią sukcesu pracownika, aby upewnić się, że ma on wszystkie narzędzia potrzebne do prawidłowego i wydajnego wykonywania swojej pracy; jeśli teraz poświęcimy czas na zapewnienie pracownikowi wsparcia i bezpiecznego miejsca do zrobienia wszystkiego, co w naszej mocy, aby zadawać pytania, odniesie on sukces wraz z firmą"

W trzecim tygodniu wdrożenia w ClickUp byłem więcej niż przygotowany do zrobienia tego - i zrobiłem to wszystko bez zrobienia kroku do mojego nowego biurka. 💅

Lekcja: Poświęć czas na wdrożenie, a Twoi pracownicy odwdzięczą Ci się podwójnie.

4. Plan na to, że nowość się skończy

Podobnie jak dreszczyk emocji związany z nową zabawką w Boże Narodzenie, który mija po Nowym Roku, raz po raz przekonujemy się, że nowość nie jest trwałym uczuciem. Pomyśl o onboardingu jako planie nie tylko przeszkolenia nowych pracowników już teraz, ale także zademonstrowania natychmiastowej spójności i potencjału długoterminowego rozwoju i powodzenia. Twoi pracownicy będą szczęśliwsi, podobnie jak Twoje wyniki finansowe.

W czwartym dniu mojego onboardingu, wygodnie wciśniętym między przyjazną odprawę grupową a spotkanie z moim nowym menedżerem ds. rekrutacji, CEO ClickUp Zeb Evans przeprowadził osobistą prezentację Zoom dla nowych pracowników na temat podstawowe wartości poprzedził to wszystko przypomnieniem nam, że mniej niż 10% kandydatów przechodzi do fazy ofertowej procesu rekrutacji w tej firmie; była to prosta statystyka, która natychmiast zmieniła sposób, w jaki postrzegałem siebie w ClickUp: _Jestem tutaj, ponieważ mam to, czego inni nie mają, i zamierzam udowodnić, że mam to w pikach

Nie daj się zastraszyć myśli, że nowi pracownicy będą mniej wydajni podczas wdrażania z domu: jeśli są gotowi na długą pracę, nie będzie miało znaczenia, gdzie się zarejestrują.

lekcja ###: Onboarding powinien być kamieniem milowym w karierze, a nie sesją treningową.

5. Wspieraj kulturę życzliwości

Ostatecznie to, co sprawia, że ludzie czują się mile widziani w nowej przestrzeni, to bycie otoczonym przez ludzi, którzy są pokorni, przyjaźni i wspierający - miejsce pracy nie powinno być wyjątkiem. W rzeczywistości, Forbes raportuje, że 96% pracowników uważa, że okazywanie empatii jest ważnym sposobem na zwiększenie retencji pracowników. Głoszę, Forbes!

Podczas tej samej prezentacji onboardingowej z Zebem, wspomniał on, że jedną z dziewięciu podstawowych wartości ClickUp jako firmy są "Losowe Akty Życzliwości" i podzielił się konkretnymi instancjami, w których ClickUp pokazał to swoim klientom, pracownikom i całemu cholernemu światu. Wspaniale było zobaczyć to w teorii, ale wkrótce uderzyło mnie to, jak uprzejmi byli moi menedżerowie i koledzy podczas mojego programu wdrożeniowego. Dowód tkwił w bardzo uprzejmym puddingu.

Teraz jestem zbyt doświadczoną profesjonalistką, by zapomnieć, że w ostatecznym rozrachunku biznes to biznes, a nie rodzina. I to jest w porządku. Nie oznacza to jednak, że ludzie prowadzący ten biznes powinni zapominać, że często szacunek, życzliwość i wsparcie stanowią różnicę między nowymi pracownikami zdalnymi, którzy zostają, a tymi, którzy odchodzą.

Lekcja: Nie zapominaj, jak to jest być nowym dzieckiem.

TLDR; Jeśli lubisz obniżać koszty i zarabiać więcej pieniędzy, nie śpij na odpowiednim onboardingu.

Onboarding to pierwsze wrażenie nowego pracownika na temat jego pracy w nowej organizacji, a wiesz, co mówią o pierwszych wrażeniach: mają znaczenie i pozostają. Upewnij się, że Dział HR traktuje ten proces poważnie

Jedną z pierwszych rzeczy, które ClickUp robi do zrobienia dla nowych pracowników, jest wysłanie do naszych drzwi wielkiej torby wypełnionej wszelkiego rodzaju gadżetami i gadżetami - gest, który natychmiast sprawił, że poczułam się podekscytowana, wdzięczna i jakbym była naprawdę mile widziana w moim nowym miejscu pracy. Sprawdź mój łup:

Nie twierdzę, że każda firma musi iść tak mocno, jeśli chodzi o możliwości dawania prezentów, ale każda firma powinna rozważyć, jak wielką różnicę dla morale pracowników mają małe gesty hojności. Poza tym, posiadanie grupy szczęśliwych ludzi chodzących dookoła i reprezentujących logo firmy jest mądra strategia .

Na koniec zostawię cię z kilkoma słowami mądrości od Kathryn, odpowiadając na moje ostatnie pytanie, "Co chciałabyś, aby każda firma wiedziała o powodzeniu onboardingu? "

"Musisz poświęcić czas na wdrożenie, a twoi pracownicy odwdzięczą ci się podwójnie! Codzienne wizyty kontrolne. Zapytaj ich, czy czują wsparcie, zapytaj, czego potrzebują, aby odnieść sukces, podaj im priorytety tego, nad czym powinni pracować. Ustaw zasady, wytyczne i wyniki! Jak to wyglądało? Zbyt rozwlekłe? Zbyt sprzedażowe?"

To było idealne, Kathryn.