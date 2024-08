12 przykładów wdrażania nowych pracowników

Nie ma wątpliwości, że sposób, w jaki radzisz sobie z wdrażaniem pracowników, może wpłynąć na ich doświadczenie. Ustawia to scenę dla ich postawy w przyszłości.

Postaw się na chwilę w sytuacji nowego pracownika. 👀

Właśnie przeszedłeś przez rozszerzenie poszukiwania pracy i przetrwałeś rundy rozmów kwalifikacyjnych, aby udowodnić, dlaczego jesteś najlepszym kandydatem. Po dostarczeniu referencji, sprawdzeniu przeszłości, rozmowach o wynagrodzeniu i kilku rozmowach kwalifikacyjnych, w końcu dostałeś pracę! 🎉

Jasnooki i chętny do rozpoczęcia pracy, pojawiasz się na New Hire Orientation, aby w końcu spotkanie z zespołem i zapoznać się z nowym biurem. Ale zamiast tego otrzymujesz stos dokumentów, nieaktualne wideo firmy i długą listę zadań administracyjnych bez instrukcji, jak postępować lub do kogo się udać po odpowiedzi.

Wszyscy doświadczyliśmy czegoś takiego lub znamy kogoś, kto to zrobił. W rzeczywistości, 88% organizacji nie udało się spotkać z oczekiwaniami swoich nowych pracowników podczas procesu wdrażania. Powoduje to negatywny wpływ na nastroje pracowników, ich wydajność i produktywność.

Jeśli jesteś specjalistą ds. HR lub masz możliwość wprowadzenia zmian, możesz podjąć kroki w celu stworzenia bardziej skutecznego programu wdrażania, który pozostawi trwałe wrażenie po kilku pierwszych tygodniach. 🙌

Jesteśmy tutaj, aby pokazać Ci przykłady onboardingu pracowników i nauczyć Cię, jak z nich korzystać narzędzia onboardingowe aby usprawnić, śledzić i wdrożyć swój program. Oto 12 rzeczywistych przykładów onboardingu pracowników od profesjonalistów z różnych branż, w tym naszego własnego zespołu ClickUp!

Dlaczego wdrażanie pracowników jest ważne?

Procesy wdrażania pracowników pozwalają firmom na udostępnianie swoich filozofii, wartości, misji i trajektorii biznesu. Jest to kluczowy okres dla rozwoju i przyszłości zarówno firmy, jak i nowo zatrudnionych osób, ponieważ to właśnie wtedy nowi pracownicy dowiadują się więcej o organizacji i o tym, w jaki sposób mogą przyczynić się do jej powodzenia, a także wyobrażają sobie swoją przyszłość z firmą, co daje im poczucie bezpieczeństwa mapę drogową do naśladowania przez całą podróż.

Dobrze zorganizowane, funkcjonalne i angażujące programy wdrażania pracowników mogą zapewnić zgodność między organizacją a nowymi pracownikami, a co za tym idzie, poprawić wskaźnik retencji pracowników o 82%, zwiększają wydajność o ponad 70% i zwiększają gotowość członka zespołu do polecenia firmy innym kandydatom do 93%.

📌TL;DR-__W dzisiejszym świecie, w którym pracownicy cenią sobie dopasowanie i zgodność z kulturą bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, skuteczny, spersonalizowany i angażujący program onboardingowy jest jednym z najważniejszych wskaźników kultury korporacyjnej i jest niezbędny do przyciągnięcia, zatrzymania i zdobycia serc najlepszych talentów

Co należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu programu onboardingu pracowników

Skuteczna strategia onboardingu nie musi być skomplikowana - musi być po prostu celowa, systematyczna i spersonalizowana. W końcu jest to szansa Twojej firmy na powitanie nowych pracowników w Twoim świecie. Jest to okazja, aby pokazać im, co możesz zaoferować jako firma i jak możecie razem pracować i rozwijać się. 🌱

Prowadzenie skutecznego programu wdrażania pracowników zaczyna się od audytu wewnętrznego. Zacznij od oceny obecnych procesów, zrozumienia kultury pracy i wartości firmy oraz dostosowania celów organizacji do celów rekrutacji i HR. 🎯

5 pytań dla zespołu HR podczas oceny bieżących procesów

**1. czy obecny proces i praktyki wdrażania pracowników są zgodne z obecnymi wartościami firmy? Czy są one dostosowane do pracowników z myślą o ich rozwoju zawodowym i satysfakcji z pracy?

📌 Dlaczego ma to znaczenie: Ponad 56% talentów udostępniło, że nie rozważyłoby pracy w firmie, jeśli ich wartości nie są zgodne, a około 46% pracowników w USA i Wielkiej Brytanii ujawniło, że rozważa odejście od obecnego pracodawcy z powodu niedopasowanych wartości.

**2. czy masz jakieś opinie od swoich byłych i obecnych pracowników do sprawdzenia?

szczere opinie pracowników dadzą lepszy wgląd w obszary, nad którymi można popracować i dostosować je, aby stale poprawiać doświadczenia pracowników.

**3. Jakie są mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia (SWOT) obecnego programu wdrażania?

Dlaczego ma to znaczenie: Przeprowadź analizę Analiza SWOT aby pomóc organizacji zidentyfikować każdy obszar. Z kolei Ty odkryjesz spostrzeżenia, których potrzebujesz, aby odpowiednio dostosować swoje podejście, a także stworzyć świeże pomysły, aby poprawić ogólne doświadczenie pracowników i ustawić więcej inicjatyw i celów o wysokiej wartości.

dowiedz się więcej o analizie SWOT i zobacz przykład, który pomoże Ci zacząć tutaj .**_

**4. czy Twój zespół HR posiada Standardową Procedurę Operacyjną (SOP), która szczegółowo opisuje proces wdrażania pracowników?

Dlaczego ma to znaczenie: Posiadanie jasno określonych zasad i działań udokumentowanych i łatwo dostępnych dla zespołu i nowych pracowników może pomóc w standaryzacji procesów, zmniejszeniu krzywej uczenia się i czasu szkolenia oraz stworzeniu zgodności między nowymi pracownikami i pracodawcami.

⭐️ Wskazówka dla profesjonalistów: Przygotuj i uruchom swój SOP HR. To Szablon tablicy SOP HR pomoże Ci zorganizować i ustalić zadania HR oraz upewnić się, że Twój personel jest zgodny z procedurami Twojej firmy. Pobierz szablon SOP HR ClickUp **5. jakie są obecne cele 30-60-90 Twojej organizacji dla programu onboardingu pracowników?

Dlaczego to ma znaczenie: Po dokonaniu 360-stopniowego spojrzenia na obecny proces onboardingu, wybierz obszar możliwości i ustaw skoncentrowane i powiązane cele. Użyj Cele SMART aby ustawić KPI i wskaźniki HR. Ustawienie planu na 30-60-90 dni dla zespołów HR i rozwoju talentów pomaga w jasnym nakreśleniu mapy, zdefiniowaniu i dostosowaniu celów. Zapewnia to również wszystkim regularne kontrole, dzięki czemu łatwiej jest utrzymać tempo nowych pracowników i zobaczyć skuteczność programu wdrażania.

Looking for Przykłady KPI dla Twojego zespołu HR? Ten artykuł zawiera szczegółowe informacje na temat 10 wskaźników KPI i metryk HR których potrzebujesz i jak je śledzić. Gdy będziesz gotowy do ich formalnego udokumentowania, zastosuj gotowe do użycia ClickUp SMART cele szablon aby uzyskać zorganizowany system ustawienia i śledzenia celów w ClickUp. Pobierz szablon inteligentnych celów ClickUp Po zakończeniu audytu wewnętrznego nadszedł czas na opracowanie strategii i rozpoczęcie planowania, jak stworzyć najlepszy onboarding pracowników!

Zebraliśmy 12 rzeczywistych przykładów i pomysłów na onboarding pracowników, abyś mógł zobaczyć, co można włączyć, aby Twój program szkoleniowy był bardziej niezapomniany i skuteczny. ✨

12 rzeczywistych przykładów praktyk wdrażania pracowników

Zapytaliśmy dyrektorów generalnych, menedżerów i liderów firm o ich spostrzeżenia na temat najlepszych praktyk wdrażania pracowników i witanie nowych pracowników . Od odręcznie napisanych listów powitalnych po zestawy powitalne, te przykłady z życia wzięte mogą zainspirować Cię do poprawy ogólnego doświadczenia nowych pracowników.

Przykład 1: Dostarczenie materiałów szkoleniowych i przydzielenie mentora przed datą rozpoczęcia pracy

Korzyści

Pomaga nowym pracownikom przygotować się do pierwszego dnia pracy

Daje więcej czasu na przyswojenie nowych informacji przed rozpoczęciem formalnego okresu orientacyjnego

Daje nowym członkom zespołu szansę na zapoznanie się z materiałami i dokumentami oraz wspólne zebranie pytań, które można zadać podczas orientacji

Posiadanie wyznaczonego mentora daje nowym pracownikom kolejne źródło pytań i pomaga im poczuć wsparcie oraz skuteczniej uczyć się informacji związanych z rolą

Jak robią to inni

Posiadanie mentora, któremu nowi członkowie zespołu mogą zadawać podstawowe pytania dotyczące kultury naszej organizacji, łańcucha komunikacji, a nawet rytmu codziennej pracy, pomaga przygotować nowych pracowników do stopniowej integracji z nową rutyną Pomaga to zmniejszyć zamieszanie i niepokój, pozwalając nam uzyskać znacznie lepsze wyobrażenie o umiejętnościach i postępach pracownika, gdy rozpocznie się prawdziwy onboarding

Volodymyr Shchegel, Clario

Przykład 2: Wyślij prezent w postaci zestawu powitalnego

Korzyści

Pomaga nowym pracownikom poczuć się włączonymi, docenionymi i częścią zespołu

Zmniejsza poczucieniepokój związany z nową pracą* To znaczy... kto nie lubi otrzymywać prezentów? 😉

Jak inni do zrobienia

Zestawy powitalne są niezbędne! Dzięki nim nowi pracownicy są podekscytowani i czują się wyjątkowo i komfortowo, gdy wchodzą w swoją rolę Pozwalamy im zamawiać własne pudełka z upominkami, które składają się z koszulek, swetrów, skarpet, naklejek i markowych słuchawek AirPods. Wysyłamy im również e-mailem Przewodnik przetrwania dnia 1, w którym opisujemy wszystko, czego powinni się spodziewać do pierwszego dnia pracy Wszystko to razem tworzy bezpieczną przestrzeń, która zmniejsza ich niepokój pierwszego dnia, sprawiając, że czują się przygotowani i gotowi

Kathryn Recchia, ClickUp

ClickUp Welcome Swag Bag via Jason Scoville , Revenue Recruiter w ClickUp

Gdy tylko nowi pracownicy zostają zatrudnieni, otrzymują zestaw powitalny, który zawiera broszury, karty, plan biura, list powitalny i czekoladki, aby rozpocząć swoją podróż od czegoś słodkiego

Maneesh Sharma, Donorbox

Przykład 3: Stwórz dowcipną, zabawną i informacyjną stronę podręcznik pracownika #### Korzyści

Pokazuje pozytywną kulturę firmy

Sprawia, że nauka nowych informacji staje się zabawą

Humanizuje doświadczenie uczenia się (będziesz brzmiał bardziej jak człowiek - rozmawiając z człowiekiem)

Pomaga nowym pracownikom czuć się bardziej zrelaksowanym i komfortowo w nowym środowisku pracy

Daje nowym pracownikom możliwość zapoznania się z polityką firmy

Szablon podręcznika dla pracowników ClickUp

Jak robią to inni

Rozpoczęcie nowej pracy może być stresujące, więc zabawny podręcznik pomaga złagodzić tremę pierwszego dnia i pokazać kulturę naszej firmy. Chcemy, aby nowi pracownicy zrozumieli, że uwielbiamy się dobrze bawić, jednocześnie ustawiając wobec nich oczekiwania Aby uczynić naukę przyjemniejszą, stworzyliśmy podręcznik pracownika, który jest pełen absurdalnego humoru i pomocnych informacji, aby pomóc nowym pracownikom dostosować się do ich roli, wypracowując po drodze oczekiwania zespołu i kierownictwa. Zgodnie z wynikami naszej ankiety przeprowadzonej po wdrożeniu, podręczniki są hitem! Wielu pracowników wzmiankuje je jako ich ulubioną część procesu

Scott Lieberman, Touchdown Money

📌 Pro tip

Aby ułatwić nowym pracownikom pierwsze kroki wdrażania, każda firma potrzebuje podręcznika pracownika. Aby uprościć skomplikowane zadanie stworzenia takiego podręcznika, skorzystaj z szablonu podręcznika dla pracowników ClickUp!

Łatwy w edycji i szczegółowy podręcznik pracownika ClickUp Szablon pomaga menedżerom HR i liderom firm:

Zorganizować wszystkie niezbędne sekcje podręcznika pracownika

wszystkie niezbędne sekcje podręcznika pracownika niestandardowe dostosowanie każdej sekcji do polityki firmy i procesu wdrażania pracowników

dostosowanie każdej sekcji do polityki firmy i procesu wdrażania pracowników Współpracuj nadpodręcznika dla pracowników dzięki edycji w czasie rzeczywistym i łatwemu udostępnianiu

nadpodręcznika dla pracowników dzięki edycji w czasie rzeczywistym i łatwemu udostępnianiu Zapewnij profesjonalne zasoby do udostępniania swoim dostawcom

Pobierz szablon podręcznika pracownika ClickUp

Przykład 4: Udostępnianie wideo powitalnego od liderów firmy

Korzyści

Tworzy silniejsze relacje między liderami a pracownikami

Pomaga nowym pracownikom poczuć się mile widzianymi i połączonymi z liderami firmy

Daje nowym pracownikom szansę zobaczenia i usłyszenia swoich liderów zamiast czytania e-maila (humanizuje doświadczenie)

Tworzy emocje związane z firmą i ich rolą w organizacji

Jak robią to inni

Zeb, nasz CEO i założyciel, stworzył niesamowite wideo dla naszych nowych pracowników do obejrzenia pierwszego dnia. Chodzi w nim o to, by byli podekscytowani pracą, do zrobienia i firmą, dla której pracują. Zachęca ich, aby pozwolili sobie na rozwój, naukę i wykonanie świetnej roboty w tym, po co przyszli do ClickUp!

Kathryn Recchia, ClickUp

Nie jest tajemnicą, że onboarding pracowników jest kluczowy i sprzyja zaangażowaniu i poczuciu przynależności. Zdaliśmy sobie sprawę, że jedną z największych barier dla dobrego onboardingu jest to, że nowi pracownicy nie wiedzą, czego się spodziewać, co wprowadza pewien rodzaj niepokoju, który może zakłócić cały proces. Mając to na uwadze, postanowiliśmy wprowadzić działania minimalizujące presję pierwszego dnia W Talentify zachęcamy liderów i Teams do nagrania krótkiego wideo przedstawiającego się i opowiadającego o firmie i pracy, a następnie wysłania go nowemu współpracownikowi na kilka dni przed onboardingiem Przekonaliśmy się, że nasi nowi pracownicy podchodzą do procesu z większą pewnością siebie, wiedzą, czego się spodziewać i są niezwykle zmotywowani

Ricardo von Groll, Talentify

Przykład 5: Podziel proces onboardingu na etapy

Korzyści

Daje nowym członkom zespołu wsparcie i zapobiega przeładowaniu informacjami

Optymalizuje proces uczenia się i zapewnia nowym pracownikom uwagę, której potrzebują we właściwym czasie

Umożliwia nowym pracownikom skupienie się na kilku celach związanych z wdrożeniem

Jak ClickUp dzieli onboarding

The proces wdrażania pracowników w ClickUp jest podzielony na trzy fazy: Wdrożenie wstępne, Orientacja i Szkolenie dotyczące konkretnej roli.

Faza wstępna jest prowadzona przez zespół People Operations, który zapewnia podpisanie dokumentów prawnych i zakończenie wszystkich zadań administracyjnych przed dniem orientacji.

Faza orientacji jest zarządzana przez zespół ds. rozwoju talentów, który dostarcza nowym pracownikom ogólnych informacji o firmie, procesach i zasadach, aby upewnić się, że wiedzą, nad czym powinni pracować i ustawić ich na powodzenie.

Szkolenie dotyczące roli to ostatnia faza początkowego procesu wdrażania. To właśnie wtedy nowi członkowie zespołu zapoznają się z zadaniami i informacjami specyficznymi dla ich ról i zespołów.

Pozwala to na naprawdę skoncentrowane kilka tygodni, które pozwalają nowemu pracownikowi wczuć się w swoją rolę, a nie czuć się przytłoczonym wszystkim, co jest na niego rzucane!

Kathryn Recchia, ClickUp

Jak robią to inni

Struktura wdrażania pracowników w Proofhub jest również podzielona na trzy fazy. Pierwsze trzy tygodnie onboardingu poświęcone są na pomoc pracownikowi i organizacji we wzajemnym zapoznaniu się.

Nowi pracownicy otrzymują również serię filmów wprowadzających i demonstracji produktów, aby zapewnić im podstawową wiedzę na temat firmy i naszych produktów. Druga faza wdrożenia obejmuje zestaw podstawowych zadań, które nowy członek zespołu musi zakończyć, aby ocenić swoją wydajność pracy i biegłość w umiejętnościach.

Ostatnia faza pozwala nowym pracownikom wnieść swój unikalny punkt widzenia na zadania i podczas cotygodniowych sesji strategicznych.

Podzielenie procesu onboardingu na etapy i wprowadzenie konkretnych zadań i informacji pozwoliło naszym nowym pracownikom na bardziej efektywne przyswojenie nowych informacji, połączenie się z ich teamami i poczucie się komfortowo w nowym środowisku

Vartika Kashyap, ProofHub

📌 Pro tip

Czy nowi pracownicy są pracownikami zdalnymi czy hybrydowymi?

Zdigitalizuj swój program wdrażania w ClickUp i zarządzaj wdrażaniem pracowników z dowolnego miejsca! ClickUp umożliwia łatwe tworzenie zadań wdrożeniowych, przypisywanie projektów do nowego pracownika, a nawet tworzenie niestandardowych statusów, aby wyraźnie pokazać każdą fazę zatrudnienia nowego pracownika. Skorzystaj z tego gotowego do użycia i edytowalnego Szablon wdrażania pracownika zdalnego aby zacząć już teraz!

Pobierz szablon wdrażania pracowników zdalnych ClickUp

Przykład 6: Przydziel krótki projekt początkowy w celu zbadania stylu pracy

Korzyści

Pomaga menedżerom i liderom firmy uzyskać wgląd w styl pracy każdego nowego członka zespołustyle pracy i preferencji uczenia się

Pomaga menedżerom zidentyfikować ich mocne strony, motywacje i poziom umiejętności

Otwiera menedżerom możliwość rozmowy z nowymi członkami zespołu w celu uzyskania informacji zwrotnych na temat projektu i cyklu pracy, a także uzyskania wglądu w to, co lubi nowy członek zespołu i odwrotnie

📌 Pro tip

Każdy ma inne mocne strony, inne wyzwania i inne umiejętności różne style pracy i uczenia się -Różnice te sprawiają, że każda osoba jest wyjątkowa i wartościowa dla organizacji. Zbuduj najlepszy onboarding pracowniczy, który jest dostosowany do każdej osoby poprzez wsparcie jej stylu uczenia się i pracy w miejscu pracy oraz poprzez wykorzystanie Narzędzia HR z możliwości niestandardowe aby umożliwić każdemu członkowi zespołu spersonalizowanie obszaru roboczego i cyklu pracy, który najlepiej odpowiada jego potrzebom i preferencjom. Umożliwi to każdemu nowemu pracownikowi zbudowanie cyklu pracy, który pozwoli mu pracować tak wydajnie i efektywnie, jak to tylko możliwe, a to z kolei przyniesie korzyści również Twojemu zespołowi. 🧠✨

Jak robią to inni

Ustawiliśmy dość ustandaryzowany system onboardingu, którego używamy dla wszystkich naszych pracowników przez ostatnie półtora roku. Ten proces wdrażania ułatwia rozpoczęcie pracy i śledzenie jej postępów Kroki:_ 1. prowadzenie cotygodniowych spotkań informacyjnych osobiście lub przez telefon na temat tego, co dzieje się w firmie 2. przydzielenie pierwszego projektu w celu zrozumienia stylu pracy - coś prostego, jak kampania e-mailowa lub przeprojektowanie strony internetowej, które może zostać zrobione w ciągu tygodnia lub dwóch, co pomoże nam zapoznać się ze stylem pracy danej osoby 3. dajemy im pełną autonomię w zakresie tego, co robią, ile czasu im to zajmuje i kiedy przesyłają swoje prace. Dbamy również o to, by informować ich na bieżąco podczas całego procesu, aby wiedzieli, czy są jakieś zmiany w projekcie deliverables i wymagania. Dzięki temu systemowi byliśmy świadkami wzrostu naszych rocznych wskaźników retencji o 28%, co pomogło nam znacznie złagodzić skutki Wielkiej Rezygnacji

Dan Barrett, Social Vantage

Przykład 7: Wyślij szczery, odręczny lub cyfrowy list powitalny

Korzyści

Buduje połączenie i relacje między członkami zespołu i menedżerami

Humanizuje proces wdrażania

Pomaga nowym pracownikom poczuć się zauważonym, wysłuchanym i docenionym

Proste gesty mogą wywrzeć trwałe wrażenie i poprawić nastroje pracowników

📌 Pro tip

Chociaż napisanie listu powitalnego do każdego pracownika może zająć dużo czasu, zwrot z inwestycji jest naprawdę bezcenny. Nie tylko tworzy pozytywny początek z pracownikami, ale także pomaga im czuć się wartościowymi i zmotywowanymi do osiągania jak najlepszych wyników w pracy.

Oto 30 najlepszych wiadomości powitalnych dla nowych pracowników aby podpowiedzieć, jak rozpocząć swój list. A kiedy będziesz gotowy do napisania spersonalizowanej wiadomości, użyj Dokumenty ClickUp, gdzie możesz niestandardowo dostosować swój list, zmieniając kolory czcionek, dodając obrazy, osadzając wideo i nie tylko! Po ustawieniu, aby udostępniać go nowemu pracownikowi, wystarczy wysłać publiczny lub prywatny link.

Twórz spersonalizowane listy powitalne w ClickUp Docs i udostępniaj je prywatnie nowym członkom zespołu

Jak robią to inni

Wierzymy, że onboarding powinien być holistycznym i ciągłym doświadczeniem, a nie tylko jednorazowym wydarzeniem. Kluczową częścią naszego programu wdrażania jest odręczny list powitalny. Każdy nowy pracownik otrzymuje spersonalizowany list od swojego przełożonego pierwszego dnia, w którym wita go w zespole i podkreśla niektóre z rzeczy, których może oczekiwać w nowej roli Odkryliśmy, że ten prosty gest pomaga nadać ton ciepłemu i wspierającemu środowisku pracy i sprawia, że członkowie naszego zespołu wiedzą, że są cenieni od samego początku. Ponadto, jest to po prostu miły akcent, który sprawia, że ludzie czują się wyjątkowo!

Rick Elmore, Simply Notatka

Przykład 8: Udostępnianie wideo Loom lub Clip w celu uzyskania złożonych wyjaśnień

Korzyści

Pracownicy mogą oglądać filmy we własnym czasie i dowolną liczbę razy

Jest to korzystne dla wszystkich, w tym pracowników, którzy uczą się wzrokowo

Nagrane wideo są pomocne przy wyjaśnianiu procesów i złożonych pomysłów

Członkowie Teams mogą reagować na wideo Loom, dodając reakcje emoji lub wpisując komentarz

via Loom

_Loom daje naszej firmie możliwość nagrywania udostępnianego ekranu w celu wyjaśnienia prostych zadań, procesów i potrzebnych informacji, jednocześnie pokazując twarz osoby mówiącej i nagrywając jej głos, aby uczynić go bardziej osobistym i angażującym dla nowego pracownika Dzięki nagraniom wideo Loom możemy podzielić ważne informacje na maksymalnie 2-minutowe wideo bardzo specyficzne dla każdego zadania, co ułatwia kandydatom powrót do nich i ponowne ich obejrzenie w razie potrzeby. Pozwala to również na dostosowanie prędkości wideo do preferencji słuchacza._

Jordan Fabel, ApprovedCourse

📌 Pro tip

Nagrywanie, wysyłanie i odtwarzanie pliku Clip wideo wszystko w ramach zadania ClickUp. Błyskawicznie przechwytuj cały ekran, okno aplikacji i zakładkę przeglądarki, a także dodawaj i nagrywaj swój głos podczas tworzenia wideo instruktażowego. Po zakończeniu nagrywania, w prosty i natychmiastowy sposób udostępnij swoje wideo Teams lub nowym pracownikom za pomocą linku do udostępniania lub upuść link w zadaniu ClickUp.

Udostępnianie nagrań ekranu w celu precyzyjnego przekazania wiadomości bez konieczności wysyłania e-maili lub organizowania osobistych spotkań

Przykład 9: Tworzenie podręczników użytkownika dla menedżerów i wszystkich członków zespołu

Korzyści

Członkowie zespołu mogą dowiedzieć się więcej o stylach pracy, komunikacji i uczenia się każdego z kolegów

Daje pracownikom wgląd w to, jak podchodzić do osób i sytuacji w pracy

Zrozumienie preferencji każdego członka zespołu może pomóc w budowaniu spójności zespołu oraz poprawić komunikację i współpracę w zespole

Dowiedzenie się więcej o sobie nawzajem i życiu poza pracą może pomóc zbliżyć Teams i zhumanizować miejsce pracy

📌 Pro tip

Stwórz dokument "Praca ze mną" w ClickUp i udostępnij go członkom swojego zespołu. Uwzględnij pomocne informacje, takie jak typ osobowości, styl zarządzania i filozofie, style komunikacji, cele, hobby i wady charakteru! Wypróbuj dokumenty ClickUp > Prosimy wszystkich nowo zatrudnionych o stworzenie dla siebie "podręcznika użytkownika", który jest krótkim dokumentem zawierającym informacje o ich wychowaniu, drodze zawodowej, stylach uczenia się, preferencjach komunikacyjnych i hobby. Ci nowi pracownicy mają również dostęp do podręczników użytkownika każdego innego pracownika w całej organizacji > > Jest to niesamowity sposób na uczłowieczenie współpracowników, zwłaszcza w środowisku pracy opartym na dystrybucji, i pomaga nowym pracownikom szybko zaaklimatyzować się w zespole i kulturze firmy

Sarah Smith, Oliwka

Przykład 10: Stwórz program buddy onboardingowy

Korzyści

Zapewnia kolejny poziom wsparcia w pracy

Pomaga wzmocnić kulturę firmy

Nowi pracownicy mogą wspólnie dzielić się doświadczeniami związanymi z wdrażaniem do pracy

Pracownicy zyskują partnera odpowiedzialnego za ich motywację

Jak robią to inni

Zachęta onboardingowa, która naprawdę działa w prawdziwym życiu, to Onboarding Buddy Program. Polega on na przydzieleniu każdemu nowozatrudnionemu doświadczonemu członkowi personelu opieki nad nim w ciągu pierwszych kilku tygodni w nowej pracy Onboarding Buddy służy jako pierwszy punkt kontaktowy, pomagając i nawigując nowych pracowników. Zapewnia wsparcie i wgląd w kulturę firmy oraz odpowiada na pytania. Ułatwia proces wdrażania, sprawiając, że zmiana pracy jest tak bezbolesna, jak to tylko możliwe

Nina Paczka, MyPerfectResume

Przykład 11: Oferowanie programów mentorskich, spotkań 1 na 1 i warsztatów edukacyjnych

Korzyści

Umożliwia pracownikom codzienny wzrost o 1%, ustawienie celów SMART i stworzenie jasnych ścieżek kariery

Członkowie Teams, którzy są zmotywowani do rozwoju kariery, mogą pracować nad odpowiednimi krokami, aby to osiągnąć

Wspiera pozytywne środowisko uczenia się i pomaga doskonalić umiejętności miękkie i twarde

Pozwala członkom Teams wyobrazić sobie swoją przyszłość w firmiepoprawia retencję pracowników #### Jak robią to inni

Aby zintegrować nowych pracowników i ujawnić potężne możliwości ClickUp, nasz zespół ds. produktów i systemów organizuje 4 dni nauki poprzez wykłady, praktyczne eksperymenty, historie klientów i dyskusje grupowe w ramach programu o nazwie Product Lab. To właśnie podczas tych interaktywnych sesji angażujemy nowych członków załogi za pomocą person, aby empatycznie myśleli o naszych klientach i aplikacjach, aby krytycznie myśleli o tym, w jaki sposób nasza platforma rozwiązuje wyzwania klientów. Wielokrotnie słyszeliśmy o tym, jak bardzo to doświadczenie było momentem, w którym produkt naprawdę kliknął dla członków Crew. 💡

MaShari Walker, ClickUp

Zdaliśmy sobie sprawę, że ta faza mentorska pozwala naszym nowym pracownikom szybciej się zaaklimatyzować, szybko dostosować do naszej kultury i procesów, a nam zapewnić im odpowiednie środowisko, narzędzia i system wsparcia, aby od samego początku mogli doskonalić się w swojej roli Pozwala nam to na połączenie się z naszymi nowymi pracownikami na jak najwcześniejszym etapie zatrudnienia, rozwijanie relacji z nimi, zanim jeszcze zaczną dla nas pracować, oraz lepsze zrozumienie mocnych i słabych stron każdego z nich

Dan Barrett, Adwords Nerds

Przykład 12: Prośba o ciągłą i szczerą informację zwrotną

Korzyści

Daje organizacji i liderom wgląd w powodzenie programu wdrożeniowego

Pozwala menedżerom pracować nad obszarami możliwości i stale ulepszać proces

Dostarcza liderom pomysłów na nadchodzące wydarzenia zespołowe i pomaga im zrozumieć biznes z perspektywy pracowników

Poprawia ogólną satysfakcję z pracy, zaangażowanie pracowników i wskaźniki retencji

Pozwala pracownikom rozwijać się wraz z rosnącym Businessem

Traktuje pracowników jako równorzędnych współpracowników dla biznesu

Jak robią to inni

Rozwój zawodowy skoncentrowany na bezpieczeństwie psychologicznym, empatii i radykalnej szczerości to kilka ważnych inicjatyw, które w ogromnym stopniu przyczyniły się do rozwoju firmy zwiększyły zaangażowanie pracowników at ClickUp. Kiedy pracownicy naprawdę czują, że są częścią czegoś większego niż oni sami, znajduje to odzwierciedlenie w firmie. Kiedy czują, że ich myśli, pomysły i opinie mają wartość, upewniają się, że przedstawiają rozwiązania. Kiedy wszyscy ludzie, niezależnie od roli, zdają sobie sprawę, że przyczyniają się do psychologicznego bezpieczeństwa organizacji, wszyscy ciężko pracują, aby je utrzymać

Mandy Mekhail, ClickUp

To już koniec tej rundy przykładów onboardingu pracowników! Teraz nadszedł czas, aby dać ci wskazówki, jak skutecznie ustawić i śledzić swój program onboardingu i wysiłki. 🎯

Szybkie wskazówki dotyczące ustawienia celów i śledzenia powodzenia działań

Mam nadzieję, że do tej pory udało nam się pobudzić kilka świetnych pomysłów na program onboardingowy! Ale aby upewnić się, że odniesie on powodzenie, będziesz musiał ustawienie celów i mierzenie postępów . Oto nasze wskazówki dotyczące ustawienia celów i śledzenia powodzenia:

Używaj narzędzi do zarządzania projektami z funkcjami śledzenia celów, które pomogą ci skutecznie śledzić postępy, identyfikować blokady i mierzyć powodzenie programu.

z funkcjami śledzenia celów, które pomogą ci skutecznie śledzić postępy, identyfikować blokady i mierzyć powodzenie programu. **Ustal cele SMART. Obejmuje to zarównocele krótko- i długoterminowe, i musisz ustawić swoje cele przed rozpoczęciem programu onboardingowego.

Ustaw jasne cele, aby śledzić zwycięstwa. Dokumentuj i zarządzaj swoimi celami w ClickUp i połącz je ze swoimi zadaniami na platformie w celu bardziej efektywnego śledzenia.

Bądź na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów dzięki jasnym ośmiornicom czasu, mierzalnym celom i automatycznemu śledzeniu postępów

Organizuj swoje cele za pomocą folderów . Twórz foldery do śledzenia cykli sprintu, OKR, cotygodniowych kart wyników pracowników i dowolnej liczby ważnych celów zespołu

. Twórz foldery do śledzenia cykli sprintu, OKR, cotygodniowych kart wyników pracowników i dowolnej liczby ważnych celów zespołu Użyj szablonu OKR i celów firmy ClickUp . Pomóż swojemu zespołowi rozpocząć pracę i zapewnij ustrukturyzowane podejście do śledzenia celów

Pobierz szablon OKR i celów firmy ClickUp

Stwórz niestandardowy pulpit w ClickUp. Zbierz całą swoją pracę razem i uzyskaj ogólny widok swojej pracy i zobacz ważne szczegóły dotyczące postępu Twoich inicjatyw na pierwszy rzut oka

Twórz niestandardowe pulpity w ClickUp, aby uzyskać ogólny przegląd całej swojej pracy

UżyjFunkcja formularza w ClickUp* Utwórz niestandardowyformularze opinii dla nowych pracowników, aby mogli je zakończyć przed i po wdrożeniu. Gdy formularz zostanie zakończony i przesłany, ClickUp automatycznie utworzy zadania na podstawie odpowiedzi, umożliwiając łatwe śledzenie informacji zwrotnych, połączenie zadania z celami i utworzenie zadańelementy działań aby pomóc ci w ciągłym doskonaleniu procesu wdrażania pracowników

Twórz niestandardowe formularze w ClickUp, aby zbierać opinie i przekształcać odpowiedzi z ankiet w zadania, które można podjąć - wszystko w jednym miejscu

Ustaw swoich nowych pracowników na powodzenie i dopracuj doświadczenie wdrożeniowe

Pracownicy są najcenniejszym zasobem, jaki mogą posiadać firmy. To ich doświadczenie, zdolności, umiejętności, wiedza i perspektywy pomagają kształtować przyszłość Twojego biznesu.

Tak samo jak oni inwestują swój czas i energię w Twoją organizację, zrób to samo dla nich i traktuj ich jak partnerów biznesowych. 🤝

Przyciągnij i zatrzymaj największe talenty, rozumiejąc znaczenie solidnego programu wdrożeniowego. Wypróbuj niektóre przykłady wdrażania pracowników udostępniane przez innych specjalistów z różnych branż.

Stwórz silne pierwsze wrażenie, zbuduj relacje, zapewnij im wszystkie narzędzia, których potrzebują, aby odnieść sukces w swojej roli i pozwól im rozwijać karierę w Twojej organizacji. W końcu to oni najlepiej znają biznes.

Ci ludzie są głosem i twarzą firmy oraz mózgiem wielu błyskotliwych kampanii, projektów i inicjatyw.

Nadszedł czas, aby przygotować się na przyszłość i skorzystać z narzędzia pracy, które zostało stworzone dla całej organizacji - zorganizuj się, usprawnij współpracę w zespole, usystematyzuj procesy i usprawnij programy wdrażania i rozwoju talentów dzięki ClickUp . 🚀