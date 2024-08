Wskaźniki KPI dotyczące zasobów ludzkich – 10 wskaźników KPI dotyczących zasobów ludzkich i przykłady

Wybór odpowiednich wskaźników KPI dla zasobów ludzkich jest jak zatrudnienie najlepszych specjalistów HR.

_Co mamy na myśli?

Podczas procesu rekrutacji chcesz wybrać ludzi, którzy poprowadzą Twoją firmę do powodzenia, prawda?

Podobnie, musisz wybrać właściwe kluczowe wskaźniki efektywności zasobów ludzkich, które przyniosą Twojej firmie wyniki.

mając jednak do zrobienia mnóstwo świetnych KPI HR, skąd masz wiedzieć, które z nich powinieneś śledzić?

bez obaw!

W tym artykule omówimy wszystko, co musisz wiedzieć o HR KPI i przyjrzymy się dziesięciu najlepszym KPI i wskaźnikom, które musisz śledzić już dziś. Omówimy również najłatwiejsze sposób śledzenia wskaźników KPI dla HR.

przejdźmy do rzeczy

Czym są KPI HR?

Najpierw wyjaśnijmy, co oznaczają wskaźniki KPI:

KPI to skrót od Key Performance Indicator.

Kluczowe wskaźniki wydajności to mierzalne metryki, które pokazują organizacji, czy osiąga główne cele biznesowe. Właśnie dlatego KPI w zakresie zasobów ludzkich muszą być wykorzystywane do śledzenia wyników działań HR.

Twój dział zasobów ludzkich jest odpowiedzialny za zatrudnianie i zatrzymywanie najlepszych talentów, a bez Pulpit HR KPI do zrobienia, pracownicy (a nawet menedżerowie) mogą być zdezorientowani.

10 wskaźników KPI i metryk HR

Aby ułatwić Ci pracę, przygotowaliśmy dla Ciebie krótką listę dziesięciu wskaźników wydajności i KPI dotyczących zasobów ludzkich.

Aby uczynić tę listę bardziej kompleksową, podzieliliśmy wskaźniki KPI na trzy różne kategorie:

Kluczowe wskaźniki efektywności rekrutacji

Rekrutacja jest kluczową funkcją HR, więc oczywiście potrzebne są wskaźniki KPI dotyczące rekrutacji.

Rekrutacja Wskaźniki KPI określają skuteczność procesu rekrutacji . Są to wskaźniki dotyczące zasobów ludzkich, które pomagają obniżyć koszty rekrutacji i zatrzymać najlepsze talenty.

Oto kilka przykładów:

Koszt jednego zatrudnienia

Ten wskaźnik mierzy średnią liczbę zasoby zainwestowanych w zatrudnienie jednego pracownika.

chwila, co to są zasoby?

Zasoby związane z zatrudnianiem obejmują marketing i wydatki na reklamę, proces zatrudniania i referencje .

Wysoki koszt jednego zatrudnienia może oznaczać, że należy poprawić określone obszary w procesie rekrutacji. Do zrobienia tego, można zmniejszyć koszty rekrutacji i poprawić zatrudnianie pracowników efektywność procesu rekrutacji .

Oto jak można ją obliczyć:

Cost per hire = (Total internal recruiting costs + external recruiting costs + external recruiting costs) (Total # of hires in a given time frame)

Wskaźnik utrzymania pracowników

Wskaźnik retencji pracowników mierzy, w jakim stopniu firma jest w stanie utrzymać motywację i zaangażowanie najlepszych pracowników. Obejmuje to praktyki i strategie, które mają na celu utrzymanie zadowolenia, przeszkolenia i przygotowania pracowników, tak aby mogli oni doskonalić się w swojej pracy.

Na przykład motywowanie ich poprzez uznanie i nagrody. 🏆

Ten wskaźnik HR pomaga firmom uzyskać wgląd w to, dlaczego najlepsi pracownicy decydują się pozostać w ich firmie. W ten sposób organizacja może pozostać konkurencyjna pod względem wynagrodzeń i korzyści podczas rekrutacji nowych pracowników.

Oto jak można je obliczyć:

Wskaźnik utrzymania najlepszych talentów = Łączna liczba pracowników - Łączna liczba odchodzących pracowników Łączna liczba pracowników

Wskaźnik rotacji w pierwszym roku Rotacja pracowników mierzy, ilu pracowników tracisz w danym okresie.

Wskaźnik rotacji w pierwszym roku oblicza odsetek pracowników, którzy rezygnują w okresie krótszym niż rok od dołączenia do organizacji.

Wskaźnik rotacji w pierwszym roku pokazuje, czy należy poprawić proces zatrudniania i procesy onboardingu ponieważ wczesne rezygnacje wskazują na zasadnicze niedopasowanie między nowym pracownikiem a firmą.

Oto jak można to obliczyć:

*Współczynnik rotacji Łączna liczba pracowników, którzy odeszli Liczba pracowników, którzy zrezygnowali z pracy w tym samym okresie

KPI zaangażowania pracowników

Wskaźniki KPI zaangażowania pracowników pomagają określić, czy organizacja wprowadza odpowiednie zasady, aby utrzymać zaangażowanie pracowników.

Obejmuje to odpowiednie szkolenia, świadczenia i zdrowe środowisko pracy. Te elementy zwiększają zaangażowanie pracowników i zmniejszyć wskaźniki rotacji.

Przyjrzyjmy się kilku wskaźnikom wydajności, które pomogą ci określić, jak zaangażowani są twoi pracownicy:

Indeks satysfakcji pracowników

Satysfakcja pracowników to ważny wskaźnik KPI, który mierzy poziom zadowolenia pracowników.

dlaczego jest to ważne?

Zadowolenie i zaangażowanie pracowników zmniejsza wskaźnik rotacji.

ale skąd wiesz, czy Twoi pracownicy naprawdę kochają swoją pracę, czy tylko trzymają się jej dla wypłaty?

Satysfakcję pracowników można określić za pomocą ankiet online, wywiady lub nieformalne rozmowy.

Wynik promocji netto

Wynik promotora netto pracowników daje wgląd w to, ilu pracowników poleciłoby twoją firmę jako miejsce pracy.

Prostym sposobem do zrobienia tego jest poproszenie pracowników o ocenę organizacji w skali od 0 do 10:

0-6 = Odrzucający ❎

7-10 = promocja ✅

Możesz użyć ankiet lub wywiadów, aby dowiedzieć się, dlaczego Twoi krytycy czują się w ten sposób o Twojej firmie. W ten sposób firma może określić, czego może brakować w obecnym środowisku pracy i zmniejszyć wskaźniki rotacji.

Oto jak można to obliczyć:

Net promoter score = % promotorów - % krytyków

Wskaźnik absencji

Ten KPI HR mierzy ilość utraconej wydajności z powodu choroby, zmęczenia lub innych przyczyn nieobecności pracowników. Wskaźnik nieobecności może być stosowany do poszczególnych osób, teamów lub całej firmy.

Chociaż pewien poziom nieobecności jest normalny, pracownicy, którzy stale dzwonią "chorzy" są czerwoną flagą. 🚩

Może to oznaczać, że pracownikom brakuje motywacji, są wypaleni lub środowisko pracy jest nieprzyjemne.

Oto jak można to obliczyć:

Wskaźnik absencji = Łączna liczba utraconych dni pracy z powodu nieobecności Liczba dostępnych dni pracy w organizacji

Procent wykorzystanych dni urlopu

Ten wskaźnik KPI dla pracowników dotyczy zdrowego praca-życie równowaga.

Twoja firma powinna zapewnić pracownikom odpowiednią liczbę dni na wakacje, relaks i odpoczynek. #SunsOutBunsOut. ⛱

Należy również zachęcać pracowników do korzystania z dni urlopowych, ponieważ przerwa od pracy może zwiększyć wydajność pracowników.

Oto jak można to obliczyć:

Procent wykorzystanych dni urlopu = Liczba wykorzystanych dni urlopu Liczba niewykorzystanych dni urlopu x100

Wskaźniki KPI dotyczące wynagrodzeń i świadczeń

Te wskaźniki wydajności mierzą, ile pieniędzy i innych zasobów firma inwestuje w swoich pracowników. Obejmuje to wynagrodzenia, szkolenia, zachęty i wszystko inne, czym rozpieszczasz swoich pracowników. 💁

Te elementy mogą pomóc zmniejszyć rotację pracowników.

Przyjrzyjmy się niektórym z nich:

Współczynnik konkurencyjności wynagrodzeń

wiesz, w jaki sposób firmy konkurują o przyciągnięcie klientów?

Podobnie dział HR konkuruje z innymi firmami, aby przyciągnąć najlepsze talenty.

Oczywiście, oferowanie atrakcyjnego pakietu wynagrodzeń jest jednym ze sposobów do zrobienia tego!

Wskaźnik konkurencyjności wynagrodzeń jest miarą tego, jak konkurencyjne są wynagrodzenia w Twojej firmie w porównaniu z innymi firmami oferującymi te same role zawodowe.

Wysoki wskaźnik konkurencyjności wynagrodzeń daje firmie przewagę nad konkurencją.

jak to mówią: pieniądze mówią... 🤑

Oto jak można go obliczyć:

Współczynnik konkurencyjności wynagrodzenia = Wynagrodzenie oferowane przez Twoją firmę Wynagrodzenie oferowane przez Twoją konkurencję

Procent kosztów siły roboczej

Procent kosztu siły roboczej powinien obejmować pieniądze wydane na wynagrodzenia, szkolenia koszty rekrutacji, świadczenia i premie.

Należy również uwzględnić wszelkie inne koszty, takie jak podatki, ubezpieczenia, urlopy i nadgodziny.

należy pamiętać, że im więcej zainwestuje się w kapitał ludzki , tym większa będzie wydajność pracowników

Powyższy wskaźnik KPI jest niezbędny do podejmowania decyzji dotyczących podwyżek wynagrodzeń, promocji, zatrudniania nowych pracowników i programów szkoleniowych .

Why?

No chyba, że do zrobienia tego:

Powinieneś użyć danych z tej metryki, aby uzyskać wgląd w to, co możesz wydać na swoich pracowników.

Oto jak możesz to obliczyć:

Procent kosztu siły roboczej = Koszt siły roboczej miesięcznie całkowite koszty operacyjne firmy x100

Wydatki na opiekę zdrowotną na obecnego pracownika

Ten wskaźnik mierzy, ile firma wydaje na plany opieki zdrowotnej dla każdego pracownika.

w końcu zdrowi pracownicy to szczęśliwi pracownicy, prawda?

Oferowanie dobrego planu opieki zdrowotnej pomoże firmie przyciągnąć i zatrzymać pracowników. Ale ważne jest również, aby upewnić się, że dostawca opieki zdrowotnej nie pobiera zbyt wysokich opłat.

Jeśli tak jest, możesz zmienić dostawcę z niższymi stawkami lub skorzystać z jeszcze lepszego planu opieki zdrowotnej!

Oto jak możesz to obliczyć:

Wydatek na opiekę zdrowotną na obecnego pracownika = Łączna cena kosztów opieki zdrowotnej Łączna liczba pracowników

Dowiedz się więcej o użyteczne_ Narzędzia i wskazówki HR **które mogą pomóc uczynić cały proces bardziej efektywnym

Jak śledzić wskaźniki KPI HR

Wskaźniki KPI dotyczące zasobów ludzkich określają, czy dział HR osiąga ogólne cele HR organizacji.

ale skąd wiadomo, czy dział HR robi postępy?

pozwól, że zadamy Ci następujące pytanie

czy nadal śledzisz swoje wskaźniki HR za pomocą Arkusze Excela ?_

Jeśli do zrobienia, proszę przestań.

Potrzebujesz potężnego działu HR Narzędzie KPI z właściwymi funkcjami.

A najlepszym kandydatem na to stanowisko jest ClickUp !

Przyjrzyjmy się, jak ClickUp może pomóc Twojemu zespołowi HR:

1. Ustawienie celów HR

Zanim zaczniesz cokolwiek śledzić, musisz ustawić cele HR! Cele to wysokopoziomowe kontenery, które można podzielić na mniejsze, mierzalne Cele.

Cele to cele, które musisz osiągnąć, aby osiągnąć swój KPI w zakresie zasobów ludzkich.

Ponieważ w KPI chodzi o wydajność, ClickUp motywuje Cię, pokazując postępy w KPI na każdym kroku. 👣

Za każdym razem, gdy cel zostanie zakończony, zobaczysz, jak blisko jesteś osiągnięcia swojego KPI.

Masz również możliwość niestandardowego wyboru metrykHR, które wybierzesz do śledzenia swoich KPI, takich jak:

Liczby : dane liczbowe, takie jak koszt zatrudnienia lub koszty szkolenia

: dane liczbowe, takie jak koszt zatrudnienia lub koszty szkolenia Waluta: śledzenie swoich pieniędzy

śledzenie swoich pieniędzy Zadania: sprawdzanie, czy zespół HR zakończył swoje obowiązki HR

Confused o tym, jak KPI różnią się od metryk? Oto post na ten temat różnice między wskaźnikami KPI a metrykami .

2. Zarządzanie wskaźnikami KPI HR Pulpity ClickUp zapewniają wszystkie analizy HR potrzebne do zarządzania wskaźnikami KPI.

Pulpit zasobów ludzkich to centrum kontroli misji, w którym menedżerowie HR mogą uzyskać przegląd wyników zespołu HR na wysokim poziomie. 🚀

Ponadto można wybrać sposób widoku danych.

Oto lista niektórych z nich Niestandardowe widżety można dodać do pulpitu KPI:

Wykres liniowy: utwórz wykres liniowy z wybranymi danymi 📈

utwórz wykres liniowy z wybranymi danymi 📈 Wykres słupkowy: utwórz niestandardowy wykres słupkowy z dowolnymi danymi 📊

utwórz niestandardowy wykres słupkowy z dowolnymi danymi 📊 Portfolios : kategoryzuj i śledź postęp swoich procesów HR

kategoryzuj i śledź postęp swoich procesów HR Kalkulacja : obliczanie sum, średnich i innych danych liczbowych

obliczanie sum, średnich i innych danych liczbowych Czat : prowadzenie rozmów z zespołem w ramach pulpitu HR

3. Śledzenie wyników zespołu HR

kiedy zatrudniasz pracownika, nadal musisz śledzić jego wydajność, aby upewnić się, że faktycznie wykonuje swoją pracę, prawda?

Podobnie, musisz regularnie śledzić wydajność swojego zespołu HR.

ale do zrobienia?

Wystarczy dodać Widżety tabeli do pulpitu wskaźników KPI HR.

Dzięki tym widżetom będziesz mieć wszystko, czego potrzebujesz do wizualizacji wydajności pracowników.

Oto niektóre z widżetów, które otrzymasz:

Completed Report: zobacz ile zadań zakończył każdy członek zespołu

zobacz ile zadań zakończył każdy członek zespołu Worked On: pokazuje liczbę zadań, nad którymi pracował każdy członek zespołu w danym dniu, tygodniu lub miesiącu

pokazuje liczbę zadań, nad którymi pracował każdy członek zespołu w danym dniu, tygodniu lub miesiącu Punkty w obszarze roboczym: grywalizacja działań HR, dzięki której można zidentyfikować najlepszych pracowników 🎮

grywalizacja działań HR, dzięki której można zidentyfikować najlepszych pracowników 🎮 Who's Behind: określenie, którzy członkowie zespołu muszą włożyć trochę więcej wysiłku, widząc liczbę niewyjaśnionych powiadomień i zaległych zadań

Mając dostęp do tych Raportowanie KPI jest szczególnie przydatny dla zdalnych teamów .

Why?

Można szybko zidentyfikować, którzy członkowie zespołu tak naprawdę nie pracują z domu.

Chcesz więcej przykładów KPI? Oto one_ 50+ przykładów KPI i szablonów .

KPI FAQs

Oto odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wskaźników KPI HR:

Co to jest Zrównoważona Karta Wyników HR?

A zrównoważona karta wyników (BSC) jest strategiczną narzędzie planowania które pomaga zespołom uzyskać "zrównoważony" obraz ich wydajności.

BSC zawiera listę celów dla czterech konkretnych obszarów:

Cele finansowe

Obejmuje to redukcję lub zarządzanie kosztami HR, redukcję czasu straconego z powodu wakatów i poprawę szkoleń pracowników.

Cele niestandardowe

Działy HR mają dwóch klientów: pracowników i liderów działów.

Cele klientów koncentrują się na tym, czego te dwie grupy oczekują od działu HR.

Na przykład pracownicy oczekują, że zespół HR będzie promował kulturę firmy, a liderzy działów oczekują, że dział HR będzie zatrudniał najlepsze talenty.

Bonus:_ **Oprogramowanie do zarządzania talentami !

Cele procesów wewnętrznych

Obejmują one cele związane z zatrudnianiem, szkoleniem, kształtowaniem kultury firmy i ulepszaniem komunikacja .

Na przykład, można ustawić wewnętrzny blog firmowy do komunikowania wizji firmy i udostępniania informacji między zespołami.

Cele związane z nauką i rozwojem

Cele te dotyczą tego, w jaki sposób dział HR planuje rozwijać dobrze wyszkolony zespół.

Twój dział HR powinien uczyć się i rozwijać do momentu, w którym nie będzie już potrzebował żadnych szkoleń!

Lub słowami Yody:

Zasadniczo BSC zachęca zespół ds. zasobów ludzkich do skupienia się na działaniach, które mają na celu wsparcie ogólnych celów firmy. Do zrobienia tego, pokazuje wartość działu HR.

Charakterystyka dobrych KPI HR

Przydatny wskaźnik KPI dotyczący zasobów ludzkich ma pięć cech:

Prosty

Ustawienie wskaźników KPI powinno prowadzić do działań, a nie kolejnych pytań.

Skomplikowane cele mogą dezorientować zespół HR i powodować opóźnienia w osiąganiu tych celów!

Ustawienie prostych wskaźników KPI gwarantuje, że zespół HR dokładnie wie, czego się od niego oczekuje.

Actionable

Wskaźniki KPI muszą być również realistyczne.

dlaczego?

wyznaczanie nieosiągalnych celów jest bardzo demotywujące dla każdego zespołu!

Istotne

Twój KPI HR musi być adekwatny do Twojej strategii HR.

Załóżmy na przykład, że jesteś menedżerem HR, a Twoim celem jest zwiększenie zaangażowania w mediach społecznościowych.

To nie jest idealne rozwiązanie.

dlaczego?

Cel nie przyczynia się do zrobienia twojej roli w organizacji, ani nie jest nie przyczynia się do dalszej kariery .

Mierzalne Mierzalne cele mają określone kwoty, dane i ramy czasowe.

Na przykład:

Zmniejszyć wskaźnik rotacji naszych pracowników o 20% do drugiego kwartału.👌

Dostosowane

Wskaźniki KPI HR muszą być również zgodne z nadrzędnym celem Business.

Na przykład organizacja, która koncentruje się wyłącznie na obsłudze klienta, będzie przedkładać cele związane z utrzymaniem klientów nad cele związane z ich pozyskiwaniem.

Oprócz tych atrybutów zalecamy również używanie celów SMART ! Cele SMART są:

Szczegółowe

Wymierne

Osiągalne

Istotne

Określone w czasie

Pamiętaj o tym, tworząc swoje KPI HR! 😊

Czas na wprowadzenie wskaźników KPI HR 🛥

Wskaźniki zasobów ludzkich pokazują, czy osiągasz wszystkie swoje cele HR.

Są to podstawowe wskaźniki wydajności, których każda organizacja potrzebuje do zrobienia śledzenia, jak radzi sobie jej dział HR.

Jednak sam wybór wskaźnika KPI nie wystarczy.

Trzeba je również śledzić!

A do zrobienia tego potrzebne jest narzędzie takie jak ClickUp.

Od umożliwienia tworzenia niestandardowych szablony onboardingu pracowników , Szablony HR lub aplikacja do publikowania Formularze clickUp ma wszystko, czego potrzebujesz do zarządzania zarówno wskaźnikami KPI, jak i rekrutacja proces. Pobierz ClickUp za darmo już dziś aby cały dział HR wiedział dokładnie, co i kiedy ma zrobić!