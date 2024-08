10 najlepszych programów do zarządzania talentami HR w 2024 roku

Szukasz sposobu, aby zmiażdżyć zarządzanie talentami? Jesteś gotowy, aby zabrać swojego pracownika zarządzanie wydajnością w górę?

Jesteś we właściwym miejscu! Zebraliśmy recenzje dziesięciu najlepszych programów do zarządzania talentami, abyś mógł znaleźć ten, który jest najlepszy dla Twojego zespołu.

Oprogramowanie do zarządzania talentami może pomóc w rozwoju pracowników dzięki usprawnionemu wdrażaniu i szkoleniom, śledzeniu wyników i przeglądom, zautomatyzowane cykle pracy i identyfikacja pracowników o wysokim potencjale.

I, jak zaraz się przekonasz, o wiele więcej!

Czego należy szukać w rozwiązaniach do zarządzania talentami?

Szukając najlepszego oprogramowania do zarządzania talentami, należy zwrócić uwagę na kilka kluczowych rzeczy.

Właściwe ustawienie funkcji: Na przykład,oprogramowanie do śledzenia kandydatów,wdrażanie pracowników, zarządzanie wydajnością, szkolenia i rozwój oraz planowanie powodzenia są często funkcjami o najwyższym priorytecie. Zatrudnianie inarzędzia rekrutacyjne są czasami również częścią tej listy

Na przykład,oprogramowanie do śledzenia kandydatów,wdrażanie pracowników, zarządzanie wydajnością, szkolenia i rozwój oraz planowanie powodzenia są często funkcjami o najwyższym priorytecie. Zatrudnianie inarzędzia rekrutacyjne są czasami również częścią tej listy Łatwość obsługi: Nie chcesz spędzać godzin lub dni próbując dowiedzieć się, jak korzystać z oprogramowania, jeśli jesteś małym Businessem. Z drugiej strony, jeśli jesteś firmą na poziomie korporacyjnym, potrzebujesz bardziej złożonego oprogramowania i prawdopodobnie powinieneś planować krzywą uczenia się

Nie chcesz spędzać godzin lub dni próbując dowiedzieć się, jak korzystać z oprogramowania, jeśli jesteś małym Businessem. Z drugiej strony, jeśli jesteś firmą na poziomie korporacyjnym, potrzebujesz bardziej złożonego oprogramowania i prawdopodobnie powinieneś planować krzywą uczenia się Głęboka integracja: Jeśli pracujesz już z innym oprogramowaniem do zarządzania zasobami ludzkimi i systemami płacowymi, integracja będzie priorytetem

Jeśli pracujesz już z innym oprogramowaniem do zarządzania zasobami ludzkimi i systemami płacowymi, integracja będzie priorytetem Przystępność cenowa: Będziesz chciał znaleźć oprogramowanie, które będzie przystępne cenowo dla twojego biznesu. Uwzględniliśmy ceny w naszych recenzjach poniżej, abyś mógł łatwo porównać koszty

Będziesz chciał znaleźć oprogramowanie, które będzie przystępne cenowo dla twojego biznesu. Uwzględniliśmy ceny w naszych recenzjach poniżej, abyś mógł łatwo porównać koszty Dopasowanie do potrzeb: Jeśli prowadzisz mały Business, możesz nie potrzebować wszystkich funkcji dużych systemów zarządzania talentami klasy Enterprise

Rozważenie tych kluczowych punktów pomoże ci znaleźć najlepsze oprogramowanie do zarządzania talentami, które będzie dobrze działać (i wywoła uśmiech na twojej twarzy). 😀

10 najlepszych programów do zarządzania talentami HR w 2024 roku

Dobre oprogramowanie do zarządzania talentami odnosi się do systemów, które mogą pomóc w rozwijaniu, angażowaniu i pielęgnowaniu pracowników. Idealnie, pomaga w takich rzeczach jak przeglądy wydajności, zarządzanie wydajnością , strategie zarządzania talentami, zaangażowanie pracowników i szeroki zakres powiązanych zadań związanych z zarządzaniem talentami.

Niektóre Systemy oprogramowania HR obejmują również oprogramowanie rekrutacyjne pomagające w procesie zatrudniania i systemy zarządzania płacami.

1. ClickUp - Dobry do zarządzania zasobami ludzkimi

Zatrudniaj i zarządzaj swoim idealnym zespołem dzięki platformie ClickUp do zarządzania zasobami ludzkimi ClickUp to platforma wydajności typu "wszystko w jednym", która pomaga zespołom różnej wielkości i z różnych branż do zrobienia więcej. Dzięki ponad 1000 integracji i setkom niestandardowych rozwiązań, ClickUp ułatwia śledzenie postępów, współpracę z członkami zespołu i osiąganie celów. Funkcje ClickUp HR dostawcy narzędzi do zarządzania talentami, które mogą być wykorzystywane do zarządzania danymi pracowników, czasem i celami. Twórz niestandardowe cykle pracy, śledź wyniki i dostosuj procesy oceny wyników do swoich potrzeb zarządzanie zespołem potrzeby. Szablon oceny wydajności ClickUp umożliwia utworzenie niestandardowego procesu oceny wydajności, który odpowiada potrzebom Twojego zespołu. Szablon zawiera niestandardowe statusy, niestandardowe pola i niestandardowe widoki, które pomagają w śledzeniu i ocenie wydajności.

Możesz użyć szablonu oceny wydajności i szablony planów treningowych aby ustawić cele i jasną ścieżkę do powodzenia. Możesz również skorzystać z wielu dodatkowych narzędzi kadrowych, takich jak Szablony rozmów kwalifikacyjnych , funkcje współpracy i inne.

Jeśli szukasz dobrego oprogramowania do zarządzania talentami z wbudowanymi oprogramowanie do zarządzania zaangażowaniem pracowników i oprogramowanie do monitorowania pracowników , sprawdź ClickUp!

Jest elastyczny, umożliwia współpracę i świetnie nadaje się do zarządzania talentami!

ClickUp najlepsze funkcje

Umożliwia niezwykły stopień niestandardowego dostosowania do unikalnych wymagań Business

Płynnie łączy różne funkcje, aby zapewnić płynne przejścia między cyklami pracy

Zapewnia zespołom wysoce efektywne narzędzia do współpracy

Oferuje solidne AI dla szybszego tworzenia zawartości i lepszej komunikacji

Wszechstronność dostosowana do różnych branż i wielkości zespołów

Limity ClickUp

Interfejs ClickUp, choć bogaty w funkcje, może być przytłaczający dla początkujących użytkowników, potencjalnie tworząc stromą krzywą uczenia się

Wiele niestandardowych opcji może nieumyślnie prowadzić do nadmiernej złożoności

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodatkowe $5/miesiąc za użytkownika

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (8,314+ recenzji)

4.7/5 (8,314+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,761+ opinii)

2. IBM Talent Management - dobre rozwiązanie HR w chmurze

Via Zarządzanie talentami IBM IBM Talent Management to pakiet opartych na chmurze systemów HR i zarządzania talentami, które pomagają organizacjom przyciągać, rozwijać i zatrzymywać największe talenty.

Oprogramowanie do zarządzania talentami oferuje kompleksowe ustawienie narzędzi i usług, które mogą pomóc firmom każdej wielkości usprawnić procesy zarządzania talentami.

Najlepsze funkcje IBM Talent Management

Wykorzystuje AI do generowania dogłębnych spostrzeżeń, które mogą pomóc w podejmowaniu strategicznych decyzji

Przyjazny dla użytkownika interfejs promuje szybkie opanowanie narzędzia

Rozszerzenie zestawu narzędzi do wielu aspektów zarządzania zasobami ludzkimi i talentami

Oferuje kompleksowe rozwiązania, dzięki czemu jest odpowiedni dla różnych rozmiarów Businessu

Priorytetyzuje rozwój i zaangażowanie pracowników

Limity IBM Talent Management

Wysoki poziom funkcji może sprawiać, że interfejs wydaje się zagracony, co negatywnie wpływa na komfort użytkowania

Integracja z oprogramowaniem innym niż IBM może nie zawsze być płynna lub intuicyjna dla strategii zarządzania talentami

Ceny IBM Talent Management

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje IBM Talent Management

G2: 3.5/5 (84+ recenzji)

3.5/5 (84+ recenzji) Capterra: N/A

3. Trakstar Perform - Dobry do zarządzania zatrudnianiem

przez Trakstar Perform Trakstar to kompleksowy system zarządzania talentami, który oferuje cztery różne opcje oprogramowania: Trakstar Perform, Trakstar Hire, Trakstar Learn i Reviewsnap.

Trakstar Perform to oprogramowanie do zarządzania talentami, które może również pomóc w procesie rekrutacji. Pomaga organizacjom dostosować indywidualne cele do celów firmy, motywować i zatrzymywać najlepszych pracowników, a także dostarczać dane, aby znaleźć mocne i rozwojowe obszary.

Jest to konfigurowalne, oparte na chmurze oprogramowanie, które integruje się z innymi systemami HR i zarządzania talentami w celu śledzenia kandydatów i nie tylko.

Najlepsze funkcje Trakstar Perform

Oferuje niestandardową obsługę klienta, która podpowie jak szybko rozwiązać problemy

Wysokie możliwości dostosowywania platformy zwiększają jej dopasowanie do konkretnych potrzeb biznesowych (np. zaangażowanie pracowników, zarządzanie wynagrodzeniami, śledzenie kandydatów)

Integracja z innymi systemami HR działa płynnie, zapewniając spójność operacji

Zapewnia równowagę między strukturą a elastycznością

Koncentruje się na dostosowaniu celów indywidualnych i celów firmy

Limity Trakstar Perform

Niektórzy użytkownicy mogą uznać nawigację za nieco trudną, szczególnie w przypadku dużych ilości danych

Niestandardowe raportowanie może nie być tak proste, jak chcieliby tego użytkownicy

Ceny Trakstar Perform

Kontakt w sprawie niestandardowych cen

Trakstar Perform oceny i recenzje

G2 : 4.2/5 (416+ recenzji)

: 4.2/5 (416+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (285+ recenzji)

4. Insperity PerformSmart - Dobry do zarządzania zobowiązaniami

przez Insperity PerformSmart Stworzony dla właścicieli firm, kadry kierowniczej i specjalistów HR, Insperity PerformSmart zapewnia rekrutację, wynagrodzenia, szkolenia z zakresu zarządzania odpowiedzialnością, szkolenia i rozwój oraz możliwości rozwoju kultury firmy.

Funkcje PerformSmart obejmują zarządzanie oceną wydajności, ustawienie/śledzenie celów, śledzenie cyklu oceny, portale samoobsługowe i wiele innych.

Recenzentom podoba się łatwość obsługi platformy po stronie pracowników. Jeśli jednak szukasz czegoś konfigurowalnego, oferującego wiele opcji, może to nie być odpowiednie oprogramowanie dla Ciebie.

Najlepsze funkcje Insperity

Platforma jest przyjazna dla użytkownika, dzięki czemu jest łatwa w użyciu nawet dla użytkowników nieobeznanych z technologią

Oferuje rozszerzenia obejmujące różne funkcje HR, takie jak śledzenie kandydatów, zaangażowanie pracowników i inne narzędzia do zarządzania talentami

Dostawca kompleksowych funkcji szkoleniowych i rozwojowych

Zawiera narzędzia usprawniające rozwój kultury firmy

Koncentruje się na zarządzaniu wydajnością i ustawieniu celów

Ograniczenia Insperity PerformSmart

Chociaż jest przeznaczony dla firm każdej wielkości, małe Business mogą nie w pełni wykorzystać jego rozszerzone funkcje

Integracja z innymi systemami HR i zarządzania talentami mogłaby zostać ulepszona

Ceny Insperity PerformSmart

Kontakt w sprawie cen

Insperity PerformSmart oceny i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: 3.3/5 (7+ recenzji)

5. ClearCompany - dobre rozwiązanie do analityki pracowniczej

przez ClearCompany Platforma do zarządzania talentami ClearCompany to kompleksowa platforma rozwiązań HR. Jeśli chcesz zarządzać świadczeniami, płacami, zgodnością i zarządzaniem w jednym miejscu, warto rozważyć ClearCompany.

Niestandardowi klienci są zachwyceni systemem śledzenia kandydatów, a recenzenci uwielbiają pomocnych przedstawicieli wsparcia i przyjazny dla użytkownika interfejs. I choć uwielbiają jego wysoce wydajne funkcje, wielu z nich wzmiankuje początkową krzywą uczenia się, która poprawia się z czasem.

Najlepsze funkcje ClearCompany

Dostawca przyjaznego dla użytkownika interfejsu, który zwiększa komfort użytkowania

Możliwość dostosowania do unikalnych potrzeb firmy

Wysoce responsywni przedstawiciele wsparcia oferują cenną pomoc

Integruje korzyści,szablony listy płaczarządzanie wynagrodzeniami, zgodność z przepisami i zarządzanie talentami w ramach jednej platformy

Doceniana za funkcje o wysokiej wydajności, które zapewniają wydajne rozwiązania

Limity ClearCompany

Dla niektórych proces ustawienia i zarządzania cyklami pracy może być czasochłonny

UX i design systemu zarządzania talentami mogą wydawać się przestarzałe w porównaniu do bardziej nowocześnie wyglądających interfejsów

Cennik ClearCompany

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje ClearCompany

G2: 4.6/5 (290+ recenzji)

4.6/5 (290+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (312+ opinii)

6. Cegid TalentSoft - Dobry do rekrutacji opartej na współpracy

przez Cegid TalentSoft Dawniej TalentSoft, Cegid TalentSoft to europejskie oprogramowanie do zarządzania talentami oparte na chmurze.

Od czasu zmiany właściciela, oceny Cegid Talentsoft odzwierciedlają dramatyczną zmianę w zadowoleniu klientów. Dwie opublikowane w międzyczasie recenzje G2 pokazują bardzo niezadowolonych klientów. Ostatnie recenzje Capterry są tylko nieco bardziej zachęcające, z trzema ocenami na średnim poziomie 3,6 gwiazdki.

Cegid TalentSoft najlepsze funkcje

Oferuje funkcje odpowiednie do zarządzania zróżnicowaną siłą roboczą

Kompleksowe rozwiązania oparte na chmurze dostosowane do rynków europejskich

Umożliwia strategiczne zarządzanie talentami i planowanie

Promocja ciągłego uczenia się i rozwoju

Limity Cegid TalentSoft

Ocena użytkowników spadła nieco od czasu przejęcia przez Cegid w porównaniu do innych systemów zarządzania talentami

Niektórzy użytkownicy mogą mieć trudności z nawigacją ze względu na rozszerzenie funkcji platformy

Ceny Cegid TalentSoft

Kontakt w sprawie cen

Cegid TalentSoft oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (26+ recenzji)

4.3/5 (26+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (67+ opinii)

7. Remofirst - Dobry do zarządzania pracownikami zdalnymi

przez Remofirst Remofirst to globalny pracodawca (EOR), który pomaga Business zatrudniać i zarządzać pracownikami zdalnymi z dowolnego miejsca na świecie. Może pomóc w procesie zatrudniania i zarządzaniu płacami, a także ma kilka funkcji angażowania pracowników.

Firma znana jest ze swojej globalnej listy płac i funkcji zgodności, ale oferuje również zakres funkcji wsparcia HR, w tym zarządzanie talentami, onboarding i offboarding.

Najlepsze funkcje Remofirst

Znany z bardzo chwalonej obsługi klienta, która dostarcza rozwiązania na czas

Dostawca przyjaznej dla użytkownika strony internetowej, która poprawia ogólne wrażenia użytkownika

Obsługuje pracowników z całego świata, dzięki czemu jest idealna dla Business z międzynarodowymi Teams

Specjalizuje się w globalnej kontroli płac, zgodności i funkcjach zarządzania wynagrodzeniami

Dostawca kompleksowych funkcji wsparcia HR

Limity Remofirst

Wykorzystuje wiele platform i loginów

Ograniczone opcje niestandardowe stanowią wyzwanie

Koncentruje się na listach płac i zgodności z przepisami, a nie na systemach zarządzania talentami

Jako stosunkowo nowa platforma, może brakować niektórych funkcji obecnych w bardziej ugruntowanych rozwiązaniach

Ceny Remofirst

Employer of Record : 199 USD/miesiąc+

: 199 USD/miesiąc+ Kontrahenci: $19/miesiąc za osobę

Oceny i recenzje Remofirst

G2: 4.4/5 (40+ recenzji)

4.4/5 (40+ recenzji) Capterra: 5/5 (2+ opinii)

8. ADP Workforce Now - dobre rozwiązanie do nagradzania najlepszych pracowników

przez ADP Workforce Now ADP Workforce Now to kompleksowy, oparty na chmurze pakiet oprogramowania do zarządzania kapitałem ludzkim (HCM). Szeroki wybór funkcji i narzędzi pomaga firmom zarządzać pracownikami "od rekrutacji do emerytury"

Platforma oferuje szeroki zakres funkcji, w tym zarządzanie talentami. Jeśli szukasz kompleksowej platformy, która obejmuje zarządzanie talentami, listę płac, administrację i rekrutację, możesz rozważyć ADP Workforce.

Najlepsze funkcje ADP Workforce

Łatwe zarządzanie dużymi ilościami danych, idealne dla większych firm

Wsparcie brandingu firmy w ramach platformy dla spójnego doświadczenia użytkownika

Stale aktualizowana w celu wprowadzania ulepszeń i dodawania nowych funkcji

Dostawca kompleksowej platformy, oferującej zarządzanie talentami, śledzenie kandydatów, listę płac, zarządzanie wynagrodzeniami, administrację i rekrutację

Oferuje głęboką integrację z innymi systemami HR

Limity ADP Workforce

Wymaga formalnego szkolenia, co może nie sprzyjać zaangażowaniu pracowników

Liczne aktualizacje oprogramowania mogą prowadzić do częstych opóźnień systemu

Użytkownicy mogą napotkać pewne trudności w poruszaniu się po systemie, szczególnie podczas wyszukiwania określonych funkcji

Aktualizacje oprogramowania mogą czasami zakłócać ustalone cykle pracy i procesy

Cennik ADP Workforce

Wybierz: Kontakt w sprawie cen

Kontakt w sprawie cen Plus: Kontakt w sprawie cen

Kontakt w sprawie cen Premium: Kontakt w sprawie cen

ADP Workforce Now oceny i recenzje

G2: 4.1/5 (3,311+ recenzji)

4.1/5 (3,311+ recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 6 305 opinii)

9. Deel - dobry do zarządzania zgodnością

przez Deel Globalna platforma płacowa Deel jest dostawcą systemu zarządzania zasobami ludzkimi i talentami z funkcjami ułatwiającymi zarządzanie płacami, zgodnością z przepisami i umowami w ponad 150 krajach.

Szukasz darmowego oprogramowania do zarządzania talentami? Deel oferuje darmową wersję swojego programu i być może warto się jej przyjrzeć.

Deel nie poświęca jednak wiele uwagi zarządzaniu talentami funkcji, takich jak zarządzanie wydajnością pracowników lub monitorowanie . Z tego powodu może nie być dobrym wyborem dla firm i dyrektorów HR, którzy chcą zarządzać, rozwijać i angażować największe talenty.

Najlepsze funkcje Deel

Dostawca zautomatyzowanych cykli pracy w celu usprawnienia procesów HR

Silny system płac i zgodności do zarządzania globalnymi Teams

Obejmuje potrzeby HR w ponad 150 krajach, dzięki czemu jest idealny dla międzynarodowych Businessów

Oferuje darmową wersję swojego programu

Pomaga w zarządzaniu umowami dla międzynarodowych wykonawców

Deel limits

Limit narzędzi rozwoju kariery i zaangażowania pracowników

Częste niezadowolenie pracowników z systemu płatności

Obsługa klienta i szkolenia mogą wymagać poprawy

Chociaż upraszcza zatrudnianie międzynarodowe, użytkownicy mogą napotkać trudności w radzeniu sobie z wymaganiami niektórych krajów

Deel pricing

Deel HR: Free

Free EOR: $599+/miesiąc

$599+/miesiąc Kontrahenci: $49+/miesiąc

Deel oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (708+ recenzji)

4.6/5 (708+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (79+ recenzji)

Sprawdź te Alternatywy dla Deela !

10. Cornerstone OnDemand - dobre dla rozwoju pracowników

przez Cornerstone OnDemand Platforma HR Cornerstone OnDemand pomaga zarządzać rozwojem i zaangażowaniem pracowników. I wiele więcej. Jest również w stanie zintegrować się z innymi programami, aby pomóc Ci zbudować system zarządzania talentami HR, który jest najlepszy dla Twojej firmy.

Cornerstone OnDemand współpracuje z małymi i średnimi firmami oraz przedsiębiorstwami. Klienci uwielbiają interaktywne szkolenia i fora, ale oprogramowanie wymaga pewnego przeszkolenia, ponieważ nie jest tak przyjazne dla użytkownika, jak niektóre inne.

Najlepsze funkcje Cornerstone OnDemand

Oferuje wysoce interaktywne szkolenia zapewniające efektywne korzystanie z platformy

Zapewnia całodobową obsługę klienta w celu podpowiedzi i szybkiego rozwiązywania problemów

Umożliwia niestandardowe dostosowanie szablonów do unikalnych potrzeb firmy

Pomaga zarządzać rozwojem i zaangażowaniem pracowników

Dostawca możliwości głębokiej integracji z innymi systemami HR

Limity Cornerstone OnDemand

Szeroki zakres funkcji sprawia, że interfejs użytkownika może wydawać się zagracony, potencjalnie spowalniając realizację zadań

Niektórzy użytkownicy mogą uznać proces niestandardowy za nieco skomplikowany i czasochłonny

Ceny Cornerstone OnDemand

Kontakt w sprawie cen

Cornerstone OnDemand oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (8+ recenzji)

4.3/5 (8+ recenzji) Capterra: 4.1/5 (22+ recenzji)

Jak wybrać najlepsze oprogramowanie do zarządzania talentami pracowników

W tym artykule dokonaliśmy przeglądu 10 najlepszych programów do zarządzania talentami na rynku. Rozwiązania te oferują szereg funkcji i korzyści, w tym:

Usprawniony onboarding: Usprawnienie procesu wdrażania nowych pracowników, dzięki czemu mają oni wszystkie informacje potrzebne do szybkiego i skutecznego rozpoczęcia pracy

Usprawnienie procesu wdrażania nowych pracowników, dzięki czemu mają oni wszystkie informacje potrzebne do szybkiego i skutecznego rozpoczęcia pracy Śledzenie wydajności: Śledzenie wydajności pracowników na wiele sposobów, w tym śledzenie celów, zadań i kluczowych wskaźników wydajności (KPI). Informacje te mogą być wykorzystane do identyfikacji obszarów, w których pracownicy potrzebują dodatkowych szkoleń lub rozwoju, a także mogą być wykorzystywane do przekazywania informacji zwrotnych pracownikom

Śledzenie wydajności pracowników na wiele sposobów, w tym śledzenie celów, zadań i kluczowych wskaźników wydajności (KPI). Informacje te mogą być wykorzystane do identyfikacji obszarów, w których pracownicy potrzebują dodatkowych szkoleń lub rozwoju, a także mogą być wykorzystywane do przekazywania informacji zwrotnych pracownikom Informacje zwrotne: Przekazywanie pracownikom informacji zwrotnych w odpowiednim czasie i w konstruktywny sposób, aby pomóc pracownikom poprawić ich wyniki. Aby utrzymać motywację i zaangażowanie pracowników

Przekazywanie pracownikom informacji zwrotnych w odpowiednim czasie i w konstruktywny sposób, aby pomóc pracownikom poprawić ich wyniki. Aby utrzymać motywację i zaangażowanie pracowników Identyfikacja wysokiego potencjału: Identyfikacja pracowników o wysokim potencjale, którzy są gotowi na promocję lub inne możliwości. Dane te można wykorzystać do opracowania planu powodzenia dla organizacji i zapewnienia celowych szkoleń i rozwoju pracownikom o wysokim potencjale

Wybór najlepszego oprogramowania do zarządzania talentami zależy od unikalnych potrzeb firmy i branży. Ale powyższe recenzje oprogramowania znacznie ułatwią wybór!

Zoptymalizuj swój system rozwoju i zarządzania talentami

Po zapoznaniu się z 10 najlepszymi programami do zarządzania talentami na rynku, uważamy, że ClickUp jest najlepszym wyborem dla Businessu każdej wielkości. Może on pomóc w spotkaniu się z Twoimi Cele HR i poprawić wydajność procesu w sposób dostosowany do konkretnych potrzeb.

Dzięki rozbudowanym funkcjom, elastycznym opcjom niestandardowym i przystępnym cenom, ClickUp może pomóc w usprawnieniu procesu wdrażania, śledzeniu wydajności pracowników, przekazywaniu informacji zwrotnych i identyfikowaniu pracowników o wysokim potencjale.

Dodatkowo, ClickUp zawiera zaawansowane funkcje oprogramowanie do zarządzania biznesem aby pomóc w zarządzaniu wszystkimi ruchomymi częściami Twojego Businessu. Dołącz do ClickUp i zacznij rozwijać swój Teams już dziś!