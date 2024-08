Inteligentniejsze rozwiązania HR: 10 najlepszych alternatyw Deel w 2024 roku

Zatrudnianie talentów na całym świecie jest dla firm jak poruszanie się po skomplikowanym labiryncie. Żonglujesz różnymi przepisami prawa pracy w różnych krajach, dbasz o zgodność podatkową na różnych poziomach dochodów i upewniasz się, że pracownicy otrzymują wynagrodzenie w lokalnych walutach. To wir ruchomych elementów wymagających uwagi. 🌪️

W tym miejscu Deel wkracza jako globalny pracodawca (EOR), pomagając firmom w upraszczaniu konfiguracji ich międzynarodowych zespołów. Deel ma jednak swoje wady, takie jak opóźnienia w wypłatach wynagrodzeń i błędy systemowe, co skłania użytkowników do szukania alternatyw.

W tym artykule omówimy 10 najlepszych alternatyw dla Deel, podkreślając ich najlepsze funkcje, ograniczenia i koszty, aby pomóc Ci znaleźć idealny zamiennik. Do dzieła! 🔨

Co to jest Deel?

Deel oferuje narzędzia dla firm do zatrudniania i opłacania pracowników z całego świata. Pomaga firmom zarządzać pracownikami zdalnymi , wykonawcami i freelancerami, zwłaszcza w przypadku zatrudniania ich z krajów, w których nie są oni legalnie obecni. 👩‍⚖️

przez Deel Jako Employer of Record (EOR), Deel zapewnia płynne wdrożenie i pomaga utrzymać dobre relacje między pracodawcami i pracownikami. Możesz z łatwością zatrudniać w ponad 150 krajach.

Deel dba o globalną zgodność, listę płac i zadania HR, pozwalając Ci skupić się na rozwijaniu swojej działalności. Ponadto wszystko jest dostępne za pośrednictwem przyjaznego dla użytkownika pulpitu nawigacyjnego.

Dla firm, niezależnych wykonawców lub pracowników, Deel pomaga w:

Przestrzeganiu międzynarodowych przepisów dotyczących zatrudniania, w tym formularzy podatkowych i zlokalizowanych umów

Zarządzanie harmonogramami płatności i kartami czasu pracy

Obsługę różnych metod płatności w ponad 100 walutach

Zapewnienie zgodnego z przepisami udostępniania sprzętu pracownikom

Automatyczne tworzenie faktur

Dysponowanie środkami przy użyciu lokalnych przelewów bankowych, PayPal, Payoneer, SWIFT, Wise itp.

Czego powinieneś szukać w alternatywach Deel?

Jeśli przeszukujesz rynek w poszukiwaniu platformy takiej jak Deel lub rozważasz odejście od obecnej Oprogramowanie HR oto kluczowe czynniki, o których należy pamiętać:

Interfejs użytkownika: Wybierz platformę o prostym, przyjaznym dla użytkownika wyglądzie. Powinna ona umożliwiać pracownikom efektywne korzystanie z niej,zwiększając ich produktywność *Cechy i funkcje: Znajdź alternatywę, która jest zgodna zpotrzebami Twojej organizacjitakich jak przetwarzanie listy płac,zarządzanie kontrahentamizadania administracyjne i usługi imigracyjne

Wybierz platformę o prostym, przyjaznym dla użytkownika wyglądzie. Powinna ona umożliwiać pracownikom efektywne korzystanie z niej,zwiększając ich produktywność *Cechy i funkcje: Znajdź alternatywę, która jest zgodna zpotrzebami Twojej organizacjitakich jak przetwarzanie listy płac,zarządzanie kontrahentamizadania administracyjne i usługi imigracyjne Wsparcie klienta: Responsywne wsparcie klienta jest kluczowe, szczególnie w przypadku platformy EOR lub zarządzania kontrahentami. Zespół wsparcia powinien być proaktywny i szybko rozwiązywać problemy związane z funkcjami HR

Responsywne wsparcie klienta jest kluczowe, szczególnie w przypadku platformy EOR lub zarządzania kontrahentami. Zespół wsparcia powinien być proaktywny i szybko rozwiązywać problemy związane z funkcjami HR Koszty i ceny: Upewnij się, że koszty są dopasowane do Twojego budżetu. Warto zapoznać się ze strukturą płatności - większość platform działa w modelu subskrypcji, a ceny wahają się od 29 do ponad 500 USD

Upewnij się, że koszty są dopasowane do Twojego budżetu. Warto zapoznać się ze strukturą płatności - większość platform działa w modelu subskrypcji, a ceny wahają się od 29 do ponad 500 USD Skalowalność i globalny zasięg: Rozważ, czy skalowalność platformy jest zgodna z Twoimi planami rozwoju. Jeśli dążysz do globalnej ekspansji, upewnij się, że alternatywa uwzględnia operacje w wielu krajach i obsługuje różne waluty i języki

10 najlepszych alternatyw Deel do usprawnienia globalnego HR

Czy uważasz, że interfejs Deel jest skomplikowany, czy też jego ceny nie odpowiadają Twojemu budżetowi? Zebraliśmy najlepsze alternatywy dla Deel, które nie tylko oferują podobne funkcje, ale także oferują wyjątkowe korzyści.

Gotowy do eksploracji? Sprawdźmy ich mocne i słabe strony oraz szczegóły dotyczące cen! 🧐

1. Zdalny

Via: Zdalny Remote to platforma rekrutacyjna, która usprawnia międzynarodowe zatrudnianie, zarządzanie kontrahentami i listy płac. To świetne rozwiązanie dla średnich i dużych firm obsługa pracowników zdalnych na całym świecie. 🌎

Co wyróżnia Remote? Cóż, jego wielokrajowy system płac rywalizuje z możliwościami Deel, ale ma szerszy zasięg, obejmujący około 180 krajów!

Platforma wyróżnia się jeszcze bardziej, oferując konsultacje z wewnętrznymi ekspertami HR i prawnymi - to przełom dla firm potrzebujących wskazówek dotyczących poruszania się po zawiłościach pracy zdalnej w różnych krajach.

Plan dla kontrahentów Remote to kolejna atrakcja, dostępna w ponad 150 krajach. Usprawnia on wdrażanie, upraszcza zatwierdzanie płatności i obsługuje powtarzające się faktury, ograniczając powtarzalne zadania. Ponadto system generuje zlokalizowane umowy, prawnie zweryfikowane w celu zapewnienia zgodności z lokalnymi przepisami podatkowymi i przepisami dotyczącymi zatrudnienia, zmniejszając obciążenie firm związane z przestrzeganiem przepisów.

Najlepsze funkcje Remote

Zarządzanie listami płac

Korzyści dla poszczególnych krajów

Globalna zgodność z przepisami

Niestandardowe raporty dotyczące pracowników

Zdalna ochrona IP

Zdalne ograniczenia

Wypełnianie kart czasu pracy mogłoby być bardziej przyjazne dla użytkownika

Ustalony termin płatności faktur może być zbyt krótki dla niektórych użytkowników

Zdalny cennik

HRIS: Bezpłatnie

Bezpłatnie Zarządzanie kontrahentami: $29/miesiąc za kontrahenta

$29/miesiąc za kontrahenta Rekordowy pracodawca: od 599 USD/miesiąc

od 599 USD/miesiąc Globalna lista płac: 50 USD/miesiąc za pracownika

*Wszystkie podane ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Zdalne oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 900 recenzji)

4.5/5 (ponad 900 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 40 recenzji)

2. Blue Marble Payroll

Via: Blue Marble Payroll Blue Marble Payroll to globalne rozwiązanie płacowe, które działa w ponad 145 krajach, oferując szereg usług, w tym księgowość, HR, podatki i finanse. 💰

WebGlobe, platforma oparta na chmurze, zapewnia firmom kontrolę nad ich międzynarodową listą płac. Oferuje dostęp w czasie rzeczywistym do danych płacowych na całym świecie, dostosowane raporty miesięczne oraz narzędzia zapewniające zgodność z lokalnymi przepisami podatkowymi i prawa pracy. Oprogramowanie minimalizuje ryzyko grzywien lub kar, zapewniając zgodność z przepisami płacowymi przy użyciu dedykowanych zasobów i najnowocześniejszej technologii.

Blue Marble zapewnia skonsolidowane raportowanie kosztów płac w wielu krajach. Dostęp do sieci zaufanych globalnych konsultantów, którzy pomagają w zadaniach takich jak rejestracja firmy, rekrutacja talentów, wydajność pracowników i globalne procesy systemu informacji o zasobach ludzkich (HRIS).

Najlepsze cechy Blue Marble Payroll

Gwarantowana zgodność z globalną listą płac

Usługi zarządzania środkami finansowymi i przeliczania walut

Globalna agregacja raportów płacowych

Kalendarz dla międzynarodowych list płac

Platforma oparta na chmurze

Ograniczenia Blue Marble Payroll

Nawigacja między zagranicznymi listami płac nie jest do końca usprawniona

Konfiguracja może trwać dłużej w niektórych krajach

Cennik Blue Marble Payroll

Dostępne po kontakcie

Oceny i recenzje Blue Marble Payroll

G2: 4.3/5 (15+ opinii)

3. Rippling

Via: Rippling Rippling to kompleksowa platforma obejmująca HR, IT i finanse, z globalnymi usługami płacowymi i rekrutacyjnymi obejmującymi wiele krajów. Doskonale radzi sobie z przestrzeganiem przepisów, podatkami i umowami dla swoich klientów. 📝

Podczas gdy Rippling zarządza listą płac w nieco ponad 50 krajach (w porównaniu do ponad 100 krajów Deel), jego przewaga polega na administrowaniu świadczeniami. Wyróżnia się w centralizacji wszystkich świadczeń - ubezpieczenia zdrowotnego, planów 401(k) i innych - w ramach ujednoliconego systemu.

Użytkownicy uzyskują dostęp do ponad 4000 planów od najlepszych przewoźników, co ułatwia porównywanie, uzyskiwanie ofert i rejestrację. Aby uzyskać dodatkowe wskazówki, użytkownicy mogą zintegrować preferowanego brokera.

Najlepsze cechy Rippling

Zautomatyzowane i elastyczne uprawnienia oparte na rolach

Zrównoważone usługi EOR

Śledzenie poleceń

Wydatki pracowników

Kontrola zapasów

Ograniczenia związane z ripplingiem

Funkcja wyszukiwania oprogramowania nie jest tak zaawansowana

Obsługa klienta może wymagać poprawy w przeciwieństwie do innych alternatyw Deel na tej liście

Ceny Rippling

Dostępne po kontakcie

Oceny i recenzje Rippling

G2: 4.8/5 (2,000+ recenzji)

4.8/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.9/5 (2,000+ recenzji)

4. BambooHR

Via: BambooHR BambooHR upraszcza wszystkie zadania HR w jednej przyjaznej dla użytkownika platformie. Obejmuje listę płac, zarządzanie czasem , benefity, procesy zatrudniania, onboarding, oceny wydajności i raportowanie.

Chcesz znaleźć, zatrudnić i sprawnie wdrożyć najbardziej utalentowanych pracowników? BambooHR wspiera Cię dzięki solidnemu systemowi śledzenia aplikacji i proaktywnym narzędziom onboardingowym. Zapewnia to niezwykłe doświadczenie kandydata i lepszy start dla nowych pracowników.

Jako kompleksowe narzędzie do zarządzania danymi, oferuje natychmiastowe raporty, zautomatyzowane przepływy pracy i szczegółowe analizy. Jest to idealne rozwiązanie do efektywnego zarządzania informacjami i utrzymywania spraw w ciągłym ruchu.

BambooHR zapewnia również narzędzia do zbierania informacji zwrotnych , zwiększyć zadowolenie pracowników i wspierać rozwój zawodowy w zespole. 🌱

Najlepsze cechy BambooHR

Raportowanie danych w całym cyklu życia pracownika

Łatwe wdrażanie do zarządzania pracownikami

ponad 125 integracji, takich jak Slack i Checkr

Śledzenie kandydatów ułatwiające zarządzanie zasobami ludzkimi

Aplikacja mobilna

Ograniczenia BambooHR

Przydałoby się więcej opcji dostosowywania ogłoszeń

Niektórzy użytkownicy uważają, że aplikacja mobilna jest trudna w nawigacji

Ceny BambooHR

Dostępne na życzenie

Oceny i recenzje BambooHR

G2: 4,5/5 (ponad 1500 recenzji)

4,5/5 (ponad 1500 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 2500 recenzji)

5. Gusto

Via: Gusto Chociaż Gusto nie działa jako EOR jak Deel, wyróżnia się jako bardzo chwalone i przyjazne dla użytkownika oprogramowanie HR. Za jego pomocą można obsługiwać wszystkie aspekty zespołu - zatrudnianie, płatności i zarządzanie - na ujednoliconej platformie. Oferuje kilka zautomatyzowanych narzędzi, które usprawniają listę płac, ostatecznie oszczędzając organizacjom czas, wysiłek i potencjalne ryzyko. ⚠️

Gusto płynnie synchronizuje i oblicza godziny pracy zespołu, WOM i urlopy bezpośrednio z listą płac. Ponadto pomaga w utrzymaniu zgodności z przepisami, zapewniając alerty i integrując różne rozwiązania programowe.

Oprócz listy płac, oprogramowanie oferuje funkcje HR odpowiednie dla wszystkich rozmiarów firm. Obejmują one natywne śledzenie czasu, zarządzanie świadczeniami oraz zarządzanie talentami i wydajnością. Posiada również dodatkowe korzyści, takie jak identyfikowanie ukrytych ulg podatkowych, aby zapewnić firmom przewagę finansową.

Najlepsze cechy Gusto

Opcje samoobsługi dla pracowników

System alertów zapewniający zgodność z przepisami

Zarządzanie ubezpieczeniem zdrowotnym

Śledzenie czasu pracy dla zespołów wewnętrznych lub zdalnych

Generowanie procesów płacowych, raportów czasu wolnego i zarządzanie zgodnością dla pracowników zatrudnionych w niepełnym lub pełnym wymiarze godzin

Podatki od wynagrodzeń i oprogramowanie księgowe na potrzeby zarządzania finansami

Ograniczenia Gusto

Niektórzy użytkownicy napotykają trudności podczas logowania się do aplikacji

Wprowadzanie historycznych procesów płacowych i informacji może być trudne

Ceny Gusto

Simple: $40/miesiąc plus $6/miesiąc za użytkownika

$40/miesiąc plus $6/miesiąc za użytkownika Plus: $80/miesiąc plus $12/miesiąc za użytkownika

$80/miesiąc plus $12/miesiąc za użytkownika Premium: Kontakt w sprawie ceny

*Wszystkie podane ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Gusto

G2: 4,5/5 (ponad 1 500 recenzji)

4,5/5 (ponad 1 500 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 3 500 recenzji)

6. Workday Human Capital Management

Via: Zarządzanie kapitałem ludzkim w Workday Workday Human Capital Management (HCM) automatyzuje wynagrodzenia, listy płac, planowanie, śledzenie czasu i świadczenia oraz gromadzi inteligentne dane dotyczące umiejętności. Oprogramowanie integruje Workday Skills Cloud, wykorzystując uczenie maszynowe w celu dopasowania talentów do odpowiednich możliwości. Umożliwia to organizacjom wspieranie elastyczności pracowników na szerszą skalę. 🏇

W oprogramowaniu nie chodzi tylko o zarządzanie danymi - chodzi o tworzenie szczęśliwej siły roboczej. Ułatwia słuchanie opinii pracowników i tworzenie doświadczeń, które z nimi współgrają. Rozszerzona analityka w ramach platformy podkreśla spostrzeżenia z obszernych zbiorów danych, prezentując trendy i siły za nimi stojące.

Narzędzia wynagrodzeń i świadczeń są elastyczne, umożliwiając tworzenie planów dostosowanych do różnych typów pracowników.

Najlepsze cechy Workday HCM

Usprawnione automatyzacje

Strategiczne planowanie zatrudnienia dla zespołów wewnętrznych i zdalnych

Przetwarzanie listy płac

Analiza trendów

Ograniczenia Workday HCM

Raporty mogłyby skorzystać z opcji dostosowywania funkcji zarządzania zasobami ludzkimi

Ładowanie dużych zestawów danych może zająć trochę czasu w porównaniu z innymi alternatywami dla Workday

Ceny Workday HCM

Dostępne po kontakcie

Oceny i recenzje Workday HCM

G2: 4/5 (ponad 1 000 recenzji)

4/5 (ponad 1 000 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 1 000 recenzji)

7. Mądry

Via: Mądry Wise, wcześniej znana jako TransferWise, to platforma internetowa zaprojektowana do zarządzania pieniędzmi za granicą. Działa jako konto, na które można wysyłać pieniądze za granicę i otrzymywać płatności w różnych walutach. 💲

Kiedy przesyłasz pieniądze za granicę, inicjujesz transakcję, wpłacając lokalną walutę na lokalne konto Wise. Następnie odpowiednie konto Wise w kraju odbiorcy wysyła pieniądze w lokalnej walucie.

Platforma oferuje różne opcje kont biznesowych dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, małych i średnich firm oraz przedsiębiorstw. Dodatkowo, konta biznesowe Wise płynnie integrują się z platformą oprogramowaniem księgowym online Xero dla tych, którzy chcą usprawnić zadania administracyjne.

Mądre najlepsze cechy

Rozwiązanie skoncentrowane na płacach

Obsługa wielu walut

Proste przelewy międzynarodowe

Brak ukrytych opłat

Szybki transfer pieniędzy

Mądre ograniczenia

Interfejs może być trudny w nawigacji

Transfer środków nie zawsze odbywa się na czas

Ceny Wise

Darmowy

Oceny i recenzje Wise

G2: 4/5 (ponad 60 recenzji)

4/5 (ponad 60 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 30 recenzji)

8. Wszechobecny

Via: Wszechobecny Cyfrowa platforma Omnipresent usprawnia zgodność z przepisami, listę płac i obowiązkowe świadczenia dla zdalnych zespołów w ponad 160 krajach! 🌐

Platforma upraszcza zatrudnianie pracowników zdalnych na całym świecie, oferując im dostęp do lokalnych świadczeń, takich jak opieka zdrowotna i składki na ubezpieczenie społeczne, podczas pracy w globalnym zespole. Jej usługi obejmują onboarding nowych pracowników, offboarding, wsparcie w zakresie zasobów ludzkich i zarządzanie listą płac dla globalnych zespołów.

U podstaw ich oferty leży OmniPlatform, rozwiązanie HR zaprojektowane do wdrażania i zarządzania międzynarodowymi talentami. Jest to globalne oprogramowanie do zarządzania pracownikami które gromadzi niezbędne informacje, przechowuje kluczowe dokumenty, zatwierdza wydatki i zarządza czasem wolnym.

Najlepsze cechy Omnipresent

Wsparcie HR

Zgodność z przepisami

Zarządzanie listami płac

Łatwy onboarding i offboarding

Globalny nawigator rekrutacji

Wszechobecne ograniczenia

Brak opcji przeglądania zaplanowanych płatności (takich jak premie) poza standardowym wynagrodzeniem

Komunikacja może być wolniejsza w niektórych krajach

Cennik Omnipresent

Premium: Od 499 USD/miesiąc za pracownika

Od 499 USD/miesiąc za pracownika Skala: Od 399 USD/miesiąc za pracownika

Od 399 USD/miesiąc za pracownika Rozwiązanie dostosowane do potrzeb: Kontakt w sprawie wyceny

*Wszystkie podane ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje Omnipresent

G2: 4,6/5 (ponad 150 recenzji)

4,6/5 (ponad 150 recenzji) Trustpilot: 4.7/5 (ponad 10 recenzji)

9. Justworks

Via: Justworks Justworks odciąża menedżerów i zespół HR. Platforma oferuje usługi płacowe i funkcje automatyzacji, obejmujące świadczenia pracownicze, wynagrodzenia, urlopy i powiązane aspekty. Justworks zapewnia szybkie i dokładne płatności dla wszystkich rodzajów pracowników, w tym pełnoetatowych, niepełnoetatowych, klientów, sprzedawców i dostawców. 🚚

Możesz ustanowić zasady dotyczące pracowników zgodnie z przepisami firmy i standardami zgodności w zakresie urlopów, czasu wolnego, wakacji i świąt. Ponadto pracownicy otrzymują spersonalizowane pulpity nawigacyjne, w których mogą uzyskać dostęp do swojego profilu i wskaźników wydajności, a także przeglądać szczegóły płatności, wnioskować o czas wolny i zapisywać się do programów firmowych.

Najlepsze cechy Justworks

Szybkie wdrażanie

Automatyzacja

Pulpity nawigacyjne dla każdego pracownika

Płynne raportowanie

Wsparcie HR

Ograniczenia Justworks

Dedykowana funkcja raportowania dla listy płac mogłaby zostać nieco udoskonalona

Korzystne byłoby dodanie większej liczby integracji i partnerów

Ceny Justworks

Basic: $59/miesiąc za pracownika

$59/miesiąc za pracownika Plus: $99/miesiąc za pracownika

*Wszystkie podane ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje Justworks

G2: 4,6/5 (ponad 400 recenzji)

4,6/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 700 recenzji)

10. Papaya Global

Via: Papaya Global Papaya Global oferuje kompleksowe narzędzia analityczne, zapewniając firmom wgląd w dane umożliwiające podejmowanie świadomych decyzji w zakresie płac i operacji HR.

Platforma integruje Narzędzia do automatyzacji oparte na sztucznej inteligencji aby zapewnić precyzję i zmniejszyć ryzyko w procedurach płacowych i zgodności. W ramach jednego, przyjaznego dla użytkownika rozwiązania, organizacje mogą płynnie wykonywać zadania płacowe, przetwarzać płatności, generować raporty oraz nadzorować procedury wdrażania i zatrudniania. 💼

Papaya Global kładzie nacisk na usługi zgodności dostosowane do kraju każdego pracownika. Globalny zespół ekspertów oferuje wskazówki i pomoc prawną w czasie rzeczywistym.

Najlepsze cechy Papaya Global

Alerty dotyczące zgodności

Konfigurowalne uprawnienia użytkowników, przepływy pracy i łańcuchy zatwierdzania

Zautomatyzowane płatności w lokalnej walucie

Ułatwia płatności podatkowe stron trzecich

Obsługa listy płac w ponad 160 krajach

Ograniczenia Papaya Global

Nawigacja i optymalizacja strony internetowej wymagają poprawy

Dokumentacja fakturowania mogłaby być bardziej szczegółowa

Cennik Papaya Global

Pełna usługa płacowa: Od 12 USD/miesiąc za pracownika

Od 12 USD/miesiąc za pracownika Licencja na platformę płacową: Od 3 USD/miesiąc za pracownika

Od 3 USD/miesiąc za pracownika Licencja na platformę danych i analiz: Od 150 USD/miesiąc za lokalizację

Od 150 USD/miesiąc za lokalizację Płatności jako usługa: Od 3 USD/miesiąc za pracownika

Od 3 USD/miesiąc za pracownika Employer of Record: Od 650 USD/miesiąc za pracownika

Od 650 USD/miesiąc za pracownika Zarządzanie kontrahentami: od 2 USD/miesiąc za pracownika

od 2 USD/miesiąc za pracownika Globalne usługi eksperckie: Od 190 USD/miesiąc za pracownika

*Wszystkie podane ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje Papaya Global

G2: 4.4/5 (20+ recenzji)

4.4/5 (20+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 20 opinii)

Inne narzędzia HR

Chociaż Deel i jego alternatywy zazwyczaj pomagają w obsłudze listy płac i zgodności z przepisami w wielu krajach, mogą nie obsługiwać wszystkich funkcji HR.

Potrzebujesz platform do zarządzania projektami, takich jak ClickUp, aby uzyskać kompleksowe wsparcie w obszarach takich jak planowanie zasobów HR, zarządzanie dokumentami, wdrażanie pracowników i śledzenie wydajności. Odkryjmy, jak ta platforma usprawnia operacje HR, aby ułatwić życie zawodowe! ✌

Zwiększ produktywność poprzez usprawnienie zadań i wykorzystanie adaptowalnych widoków ClickUp Views do organizowania i monitorowania wszystkich rodzajów pracy

Bez wysiłku usprawnij swoje KPI HR i operacje z Zespoły HR ClickUp zrewolucjonizuj sposób zatrudniania, wdrażania i wspierania rozwoju pracowników. Zanurz się w płynnym doświadczeniu, śledząc i zwiększając wydajność i zaangażowanie pracowników dzięki spersonalizowanym i elastycznym widokom. 📖

Dostosuj swoje widoki za pomocą Pola niestandardowe umożliwiając śledzenie szczegółów i dokumentów pracowników. Twórz przepływy pracy z niestandardowymi statusami, aby uzyskać przejrzysty przegląd każdego etapu - zatrudniania, wdrażania i rozwoju. Zapewnij uporządkowaną sekwencję wszystkich etapów, ustawiając zależności między zadaniami.

Użyj automatyzacja zadań aby ograniczyć pracę ręczną i zaoszczędzić czas dzięki wstępnie zaprojektowanym szablonom usprawniającym procesy HR, takie jak wdrażanie pracowników i rozwój talentów .

Zwiększ dokładność i usprawnij procesy płatności dzięki aplikacji Szablon raportu płacowego ClickUp . Narzędzie to upraszcza gromadzenie i przechowywanie kluczowych danych pracowników, takich jak ich imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, rola, dane kontaktowe, kredyty PTO i potrącenia podatkowe. ✅

Wykorzystaj szablon raportu płacowego ClickUp, aby bez wysiłku tworzyć rekordy płac z większą dokładnością

Dostosuj ten szablon darmowy szablon HR aby dostosować się do preferowanego okresu rozliczeniowego - tygodniowego, dwutygodniowego, miesięcznego lub rocznego. Skorzystaj z wbudowanej funkcji śledzenia czasu, aby rejestrować czas trwania zadań w godzinach pracy. Dane te płynnie integrują się z raportem płacowym, przyspieszając proces płatności.

Aby uzyskać scentralizowane repozytorium danych płacowych, wykorzystaj aplikację Szablon raportu podsumowującego listę płac ClickUp . Ten szablon dokumentu umożliwia łatwe śledzenie płatności od początku roku, monitorowanie dostępnych kredytów PTO i dołączanie uwag dotyczących określonych sytuacji lub wcześniejszych wątpliwości dotyczących płatności. 💸

Skorzystaj z szablonu raportu podsumowującego listę płac ClickUp, aby udokumentować wszystkie informacje o płacach pracowników w scentralizowanym centrum

ClickUp pozwala również planować rozmowy kwalifikacyjne, spotkania i spotkania indywidualne za pośrednictwem elastycznego kalendarza zsynchronizowanego z Google, Outlookiem i Zoom. Dodatkowo możesz usprawnić komunikację między kierownictwem, zarządem i zespołami za pomocą komentarzy do zadań, wzmianek i Widok czatu .

ClickUp najlepsze cechy

Cennik ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Biznes: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Przedsiębiorstwo: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Skontaktuj się w sprawie wyceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka Workspace miesięcznie

*Wszystkie podane ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 8 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 8 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,000+ opinii)

Znajdź swoją idealną alternatywę Deel i doładuj zespoły HR za pomocą ClickUp

Dopasowanie się do Deel może wydawać się trudne, ale nasza lista 10 najlepszych alternatyw Deel sprosta temu zadaniu. Po wskazaniu preferowanej opcji, dlaczego by nie wypróbować ClickUp ? Jako rozwiązanie typu "wszystko w jednym", usprawnia operacje HR i zarządzanie zadaniami i sprawia, że zatrudnianie, wdrażanie i angażowanie pracowników jest łatwiejsze niż kiedykolwiek! 💖