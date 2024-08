10 najlepszych narzędzi rekrutacyjnych dla rekruterów w 2024 roku

Na dzisiejszym konkurencyjnym rynku pracy właściwa strategia rekrutacyjna jest ważniejsza niż kiedykolwiek. Zanim w ogóle zaczniesz myśleć o znalezieniu odpowiedniego oprogramowania do zarządzania pracownikami potrzebujesz narzędzia, które pomoże Ci zorganizować i zoptymalizować system śledzenia kandydatów.

Nie zawsze jest to łatwe. Każdy, kto jest zaangażowany w proces rekrutacji, wie, z jakimi wyzwaniami może spotkać się zarówno zespół rekrutacyjny, jak i kandydat.

Ale co jeśli powiemy ci, że odpowiednie oprogramowanie może pomóc uprościć ten proces? Te narzędzia rekrutacyjne online zoptymalizują procesy HR i wyeliminują ból głowy z procesu rekrutacji w Twojej firmie.

Czego należy szukać w narzędziach rekrutacyjnych?

Najlepsze narzędzia rekrutacyjne mają kilka ważnych funkcji. Mogą one różnić się konkretnymi wartościami, które oferują, ale funkcje te mogą znacznie pomóc specjalistom HR w znalezieniu najlepszego narzędzia do całego procesu rekrutacji:

Łatwość obsługi : Przede wszystkim należy upewnić się, że każde wybrane narzędzie jest łatwe w użyciu podczas całego procesu rekrutacjiprocesu decyzyjnego* Elastyczność : Zatrudniasz jednego pracownika czy wielu? Czy masz specyficzne wymagania branżowe? Odpowiednie narzędzia rekrutacyjne są wystarczająco elastyczne, aby dostosować się do różnych ofert pracy dla wykwalifikowanych kandydatów

: Przede wszystkim należy upewnić się, że każde wybrane narzędzie jest łatwe w użyciu podczas całego procesu rekrutacjiprocesu decyzyjnego* : Zatrudniasz jednego pracownika czy wielu? Czy masz specyficzne wymagania branżowe? Odpowiednie narzędzia rekrutacyjne są wystarczająco elastyczne, aby dostosować się do różnych ofert pracy dla wykwalifikowanych kandydatów Możliwość śledzenia celów : Podstawowy cel rekrutacji jest oczywisty, ale zaawansowanefunkcje śledzenia celów mogą jeszcze pomóc w zapewnieniu, że proces rekrutacji pozostaje na właściwym torze

: Podstawowy cel rekrutacji jest oczywisty, ale zaawansowanefunkcje śledzenia celów mogą jeszcze pomóc w zapewnieniu, że proces rekrutacji pozostaje na właściwym torze Szeroka biblioteka szablonów : Szablony HR iszablony onboardingu dla kampanii rekrutacyjnych mogą sprawić, że zaczniesz szybciej niż zaczynając od zera

: Szablony HR iszablony onboardingu dla kampanii rekrutacyjnych mogą sprawić, że zaczniesz szybciej niż zaczynając od zera Narzędzia do zarządzania zadaniami: Każda kampania rekrutacyjna to projekt z wieloma zadaniami, podzadaniami, osią czasu i nie tylko

Każda kampania rekrutacyjna to projekt z wieloma zadaniami, podzadaniami, osią czasu i nie tylko Optymalizacja procesów: Czy narzędzie, które bierzesz pod uwagę, ma funkcje do zrobienia czegoś nowego?wydajność procesu? Jest to najlepszy sposób, aby zapewnić, że można poprawić działania związane z pozyskiwaniem talentów w czasie

10 najlepszych narzędzi rekrutacyjnych dla procesu zatrudniania w 2024 roku

Jeśli chcesz zoptymalizować swoje praktyki rekrutacyjne i ich realizację, te narzędzia rekrutacyjne mogą Ci w tym pomóc. Od kompleksowych Oprogramowanie HR po dedykowane platformy rekrutacyjne, oto nasze najlepsze narzędzia rekrutacyjne do wykorzystania w 2024 roku.

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

ClickUp to platforma wydajności zaprojektowana w celu usprawnienia pracy, dostosowania Teams i zorganizowania obciążeń pracą w jednym miejscu. W rzeczywistości, po ustawieniu ClickUp dla rekrutacji oferuje wiele funkcji, które pomogą Ci znaleźć i zatrudnić najlepszych możliwych kandydatów. ClickUp dla zespołów HR jest przeznaczony do wszystkiego, od rekrutacji po zarządzanie talentami. Jego funkcje pomagają budować i usprawniać proces rekrutacji, oceniać kandydatów, planować rozmowy kwalifikacyjne i przechowywać wszystkie dokumenty we właściwym miejscu. Pozwala nawet na wdrożenie nowych pracowników do organizacji.

Śledzenie potencjalnych kandydatów za pomocą szablonu planu działań rekrutacyjnych ClickUp

ClickUp najlepsze funkcje

ponad 15 unikalnych widoków do wizualizacji projektów i procesów rekrutacyjnych, od list po tablice Kanban, formularze, kalendarze i tablice

Automatyzacja zadań i procesów, która może dynamicznie tworzyć i przydzielać zadania, tworzyć komentarze i nie tylko

Raporty na pulpicie nawigacyjnym do szybkiego widoku postępów w procesie rekrutacji, w tym zaawansowane śledzenie celów za pomocą kamieni milowych i nie tylko

Szeroki zakres szablonów, odszablony baz danych doPlan działań rekrutacyjnych ClickUp i innychszablony do zatrudniania kandydatów* Narzędzie do zarządzania mediami społecznościowymi w celu wsparcia wielofunkcyjnych projektów i kampanii

ClickUp AIasystent pisania do generowania podsumowań, tworzenia elementów działań, sporządzania opisów stanowisk i nie tylko

ClickUp limity

Nie jest to dedykowane narzędzie rekrutacyjne, co oznacza, że krzywa uczenia się może być bardziej stroma dla użytkowników ograniczających się do tej funkcji

Ze względu na szeroki zakres funkcji i typów widoków, czasy ładowania mogą być czasami powolne

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za obszar roboczy

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 500 recenzji)

4,7/5 (ponad 8 500 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 3,700 recenzji)

2. Recruiterflow

Via Recruiterflow Jak sama nazwa wskazuje, Recruiterflow ma na celu usprawnienie rekrutacji w celu znalezienia osób poszukujących pracy. Specyficzny dla rekrutacji CRM osiąga ten cel, budując ekosystem przeznaczony dla agencji zatrudnienia.

Najlepsze funkcje Recruiterflow

Portal klienta, który pomaga agencjom rekrutacyjnym komunikować się bezpośrednio z klientami w trakcie całego procesu rekrutacji

Zaawansowana funkcja CRM, która zapewnia menedżerom ds. rekrutacji informacje w czasie rzeczywistym o potencjalnych kandydatach, kandydatach i innych osobach w lejku rekrutacyjnym

Zintegrowane narzędzie e-mail do bezpośredniej komunikacji z kandydatami, w tym funkcje automatycznego sekwencjonowania

Raportowanie przebiegu, aktywności i sprzedaży w celu oceny powodzenia w rekrutacji wysokiej jakości kandydatów

Limity Recruiterflow

Brak aplikacji mobilnej, co sprawia, że korzystanie z niego jest stosunkowo stacjonarne w porównaniu z innymi opcjami na tej liście

Optymalizacja pod kątem agencji rekrutacyjnych oznacza, że narzędzie to nie będzie tak korzystne dla większości wewnętrznych biur rekrutacyjnych.

Ceny Recruiterflow

Podstawowy : $99/miesiąc za użytkownika

: $99/miesiąc za użytkownika Pro : $109/miesiąc za użytkownika

: $109/miesiąc za użytkownika Zaawansowany: $129/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Recruiterflow

G2: 4.2/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: 4.8/5 (ponad 200 recenzji)

3. Bullhorn

Via Bullhorn Kolejna platforma CRM przeznaczona do rekrutacji, Bullhorn, to rozwiązanie zaprojektowane w celu optymalizacji cyklu życia rekrutacji. Narzędzie to pomaga agencjom doradztwa personalnego lepiej obsługiwać klientów i szybko znajdować odpowiednich kandydatów.

Najlepsze funkcje Bullhorn

Rozszerzenie automatyzacji, w tym sprawdzanie CV, planowanie rozmów kwalifikacyjnych i komunikacja z kandydatami

Płynna integracja z zewnętrznymi bazami danych w celu stworzenia jednego źródła danych rekrutacyjnych

Prosty układ, który ułatwia wdrażanie nowych agencji rekrutacyjnych i menedżerów ds. rekrutacji

Szeroki zakres rozwiązań, które można zintegrować z rekrutacyjnym CRM, takich jak analityka, executive search i inne

Limity Bullhorn

Ograniczone role użytkowników, co utrudnia większym Teamsom zdefiniowanie swoich obowiązków na platformie

Częste wyskakujące okienka mogą czasami zakłócać doświadczenie użytkownika

Ceny Bullhorn

Kontakt w sprawie cen

Bullhorn oceny i recenzje

G2: 4.0/5 (ponad 530 recenzji)

Capterra: 4.1/5 (ponad 1000 recenzji)

4. Jobscore

Via Jobscore Jako dedykowany system śledzenia kandydatów, JobScore pomógł ponad 15 milionom kandydatów w 150 krajach zakończyć proces rekrutacji. Jest to rozwiązanie typu "wszystko w jednym", któremu przyświeca prosty cel: dostarczanie najlepszych doświadczeń kandydatom, aby klienci Business mogli zatrudniać najlepszych kandydatów.

Najlepsze funkcje Jobscore

Niestandardowa strona kariery, która umożliwia firmom promowanie ofert pracy i powodów, dla których warto dołączyć do ich firmy w angażujący sposób

Funkcja polecania pracowników, dzięki której istniejące Teams mogą pomóc w wypełnieniu listy rekrutacyjnej

System oceny kandydatów, który sprawia, że oceny indywidualne i zespołowe są bardziej obiektywne i szybsze

Zaawansowane funkcje zgodności dla branż takich jak opieka zdrowotna, które muszą przestrzegać określonych wytycznych

Limity Jobscore

Zaawansowane integracje, takie jak Adobe Sign, są dostępne tylko w wyższych warstwach cenowych

Automatyzacja procesu sprawdzania CV może czasami nie działać i wymaga ludzkiego nadzoru

Cennik Jobscore

Start : 99 USD/miesiąc za pięć otwartych ofert pracy

: 99 USD/miesiąc za pięć otwartych ofert pracy Skala : 299 USD/miesiąc za dziesięć otwartych ofert pracy

: 299 USD/miesiąc za dziesięć otwartych ofert pracy Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Jobscore oceny i recenzje

G2: 4.2 (120+ recenzji)

Capterra: 4.2/5 (20+ opinii)

5. Rekruter

Via Rekruter Recruitee to platforma do automatyzacji procesu zatrudniania, ale nie oznacza to, że nie ma ona wpływu na potrzeby rekrutacyjne. Business - od średniej wielkości firm po globalne marki - wykorzystują jej funkcje do pozyskiwania i śledzenia kandydatów, budowania marki pracodawcy i uzyskiwania głębszego wglądu w proces rekrutacji.

Najlepsze funkcje Recruitee

Przegląd rekrutacji i śledzenia kandydatów w stylu Kanban, który oferuje szybki wgląd w proces rekrutacji w czasie rzeczywistym

Zautomatyzowany system zarządzania przepływem pracy do tworzenia i zakończonych zadań, przekazywania recenzji innym członkom zespołu i nie tylko

Zaawansowana funkcja aplikacji mobilnej, która umożliwia zespołom rekrutacyjnym przeglądanie i komunikowanie się z kandydatami w podróży

Szablony oceny rozmów kwalifikacyjnych, które pozwalają zespołom rekrutacyjnym zachować sprawiedliwość i bezstronność w ocenie kandydatów

Recruitee limits

Eksport danych kandydatów jest ograniczony dla zespołów rekrutacyjnych preferujących pracę offline

Nieco limitowana funkcja wyszukiwania może wymagać ręcznego przeglądania w celu znalezienia odpowiednich informacji

Ceny aplikacji Recruitee

Launch : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Skala : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Lead: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje rekruterów

G2: 4.5/5 (ponad 400 opinii)

Capterra: 4.4/5 (170+ opinii)

6. SmartRecruiters

Via SmartRecruiters Jeśli szukasz kompleksowego, modułowego rozwiązania do rekrutacji, które zawiera więcej komponentów niż prawdopodobnie będziesz potrzebować, SmartRecruiters to świetny wybór. Jego funkcje, od CRM po ogłoszenia o pracę, śledzenie kandydatów, a nawet chatbota, są na tyle rozbudowane, że oferują coś dla wszystkich branż i typów teamów rekrutacyjnych.

Najlepsze funkcje SmartRecruiters

Zaawansowane, konfigurowalne cykle pracy do kierowania potencjalnych klientów i kandydatów przez zespół i dział HR w miarę postępów w rekrutacji

Chatbot i funkcje tekstowe umożliwiające dostosowanie kanałów rekrutacyjnych do potrzeb współczesnych odbiorców

Zintegrowane zautomatyzowane reklamy, które zwiększają zasięg twoich list poza typowe strony z ofertami pracy

Asystent AI, który może dynamicznie sprawdzać życiorysy, dopasowywać obecnych i byłych kandydatów do otwartych ról, zmniejszać stronniczość oceny i uczyć się, aby z czasem poprawiać swoją funkcję

Limity SmartRecruiters

Modułowy charakter oprogramowania utrudnia zrozumienie cen lub modułów potrzebnych do zaspokojenia indywidualnych potrzeb

Automatyzacja jest nieco ograniczona, bez możliwości wysyłania zautomatyzowanych wiadomości do potencjalnych klientów

Ceny SmartRecruiters

Kontakt w sprawie cen

SmartRecruiters oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (440+ opinii)

Capterra: 4.2/5 (130+ opinii)

7. BambooHR

Via BambooHR BambooHR to kompleksowe oprogramowanie HR, ale nie oznacza to, że pozostaje w tyle za konkurencją, jeśli chodzi o narzędzia rekrutacyjne. Wręcz przeciwnie. Można go używać do przyciągania i śledzenia pasywnych kandydatów, wdrażania nowych pracowników, a nawet zbierania podpisów elektronicznych, gdy zatrudnieni stają się nowymi pracownikami.

Najlepsze funkcje BambooHR

Automatyzacja kategoryzacji kandydatów ułatwiająca zarządzanie dużą liczbą kandydatów

Aplikacja mobilna z narzędziami do rekrutacji, która wspiera zarówno przeglądanie aplikacji, jak i komunikację z kandydatami

Narzędzia do współpracy, które pozwalają większym teamom rekrutacyjnym zachować spójność na etapie przeglądania aplikacji i rozmów kwalifikacyjnych

Połączenie z narzędziami do zarządzania zasobami ludzkimi, które upraszczają wdrażanie nowych pracowników

Limity BambooHR

Limit powiadomień może sprawić, że każdy, kto nie sprawdza aktywnie platformy, łatwo przeoczy działania kandydata

Złożony interfejs użytkownika, częściowo ze względu na szeroki zakres funkcji, który nie zawsze jest intuicyjny dla użytkowników

Ceny BambooHR

Kontakt w sprawie cen

BambooHR oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 1 500 opinii)

Capterra: 4,6/5 (ponad 2 500 opinii)

8\ hireEZ

Via hireEZ Jako kompleksowa platforma rekrutacji wychodzącej, hireEZ stawia na centralizację procesu rekrutacji. Dbając o wszystkie standardowe części podróży kandydata, obiecuje pomóc rekruterom robić to, co robią najlepiej - utrzymując strategiczną koncentrację na znalezieniu najlepszych możliwych kandydatów na ich pozycje.

najlepsze funkcje hireEZ

Kreator logiczny, dzięki któremu znalezienie odpowiednich kandydatów na dane pozycje jest łatwe i intuicyjne

Integracja z AI w celu automatycznego tworzenia dynamicznej komunikacji z kandydatami

Łatwe i intuicyjne ustawienie, obejmujące nawet niektóre z bardziej zaawansowanych funkcji

Rozszerzona biblioteka zawartości i baza wiedzy zaprojektowana, aby pomóc społeczności klientów rozwijać się i doskonalić w miarę upływu czasu

hireEZ limits

Niektóre integracje są ograniczone, co może utrudniać pobieranie zewnętrznych danych kandydatów z innego narzędzia

Nieprzejrzysty cennik, z niektórymi funkcjami ograniczonymi do wyższych poziomów, które nie są wymienione online

ceny hireEZ

Kontakt w sprawie cen

hireEZ oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (240+ opinii)

Capterra: 4.7/5 (90+ opinii)

9. HireVue

Via HireVue Reklamując się jako platforma "talent experience", Hirevue ma na celu ułatwienie zatrudniania poprzez coś więcej niż tylko automatyzację zadań. Stawiając na pierwszym miejscu doświadczenie kandydata, obiecuje dostarczać talenty o wyższej jakości i ilości na wszystkie otwarte pozycje.

Najlepsze funkcje HireVue

Kreator wywiadów, który dynamicznie generuje ustrukturyzowane wywiady zaprojektowane zarówno pod kątem trafności, jak i spójności

Oceny techniczne i oparte na grach, których zespół może użyć do lepszej oceny talentów poza ich CV i rozmowami kwalifikacyjnymi

Platforma do rozmów wideo na żywo, która obejmuje automatyczne nagrywanie, przekierowywanie kandydatów i nie tylko

Zintegrowana usługa wiadomości tekstowych do angażowania kandydatów za pomocą bardziej bezpośrednich i zwięzłych komunikatów

Limity HireVue

Powodzenie wdrożenia HireVue może wymagać zmiany w procesie rekrutacji, co może okazać się dużym wyzwaniem dla zespołu

Platforma do rozmów wideo może czasami doświadczać usterek, takich jak niedziałający mikrofon lub kamera internetowa podczas sesji

Ceny HireVue

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje HireVue

G2: 4.1/5 (ponad 100 opinii)

Capterra: 4.5/5 (ponad 40 opinii)

10. GoHire

Via GoHire Kiedy GoHire obiecuje poprawić markę pracodawcy i przyciągnąć więcej kandydatów w międzyczasie, warto posłuchać. Oprogramowanie obiecuje automatyzację czasochłonnych zadań, które mogą blokować proces rekrutacji, a jednocześnie zapewnia ludzki kontakt, którego potrzebujesz, aby pozyskać najlepszych kandydatów.

Najlepsze funkcje GoHire

Możliwość publikowania ogłoszeń jednym kliknięciem na ponad 15 tablicach ogłoszeń, co ułatwia szybkie rozpowszechnianie informacji

Duża biblioteka zoptymalizowanych szablonów opisów stanowisk, aby zwiększyć szybkość publikowania ogłoszeń

Dedykowana, niestandardowa strona kariery dla każdego klienta w celu budowania marki pracodawcy

Usprawnione gromadzenie danych o kandydatach w celu podejmowania decyzji o zatrudnieniu na podstawie większej ilości danych

Limity GoHire

E-maile wysyłane do i od kandydatów pozostają na platformie i nie integrują się z natywnym klientem e-mail

Wydajność i czas ładowania dostarczonej aplikacji mogą być czasami powolne

Ceny GoHire

Starter : $69/miesiąc

: $69/miesiąc Wzrost : $99/miesiąc

: $99/miesiąc Pro: $199/miesiąc

GoHire oceny i recenzje

G2: 3.6/5 (5+ recenzji)

Capterra: 4.6/5 (ponad 130 recenzji)

ClickUp ułatwia zatrudnianie pracowników

Kto powiedział, że zatrudnianie musi przyprawiać o ból głowy? Dzięki odpowiedniemu narzędziu rekrutacyjnemu możesz być zaskoczony, jak bardzo możesz usprawnić ten proces.

To, jak wygląda narzędzie rekrutacyjne, zależy oczywiście od twoich potrzeb. Nawet platformy z tej listy mają szeroki zakres funkcji, optymalizacji i możliwości.

Ale jedno zawsze będzie prawdą: potrzebujesz narzędzia organizacyjnego, aby dostosować swój zespół rekrutacyjny i usprawnić kontakt z kandydatami. I to jest właśnie miejsce, w którym ClickUp naprawdę błyszczy.

Platforma ClickUp została zaprojektowana w celu optymalizacji organizacji, od rekrutacji nowych pracowników wewnętrznych po sprzedaż i zarządzanie produktem. Tymczasem funkcje i szablony dedykowane HR są idealne do integracji z procesem rekrutacji.

Dlatego właśnie nadszedł czas, aby zacząć. Utwórz darmowe konto i pozwól ClickUp pomóc Ci zoptymalizować rekrutację na rok 2024 i kolejne lata! 🤩