12 przykładów SMART celów HR dla każdej firmy

Działy HR i personalne przeszły długą drogę od czasu, gdy Toby Flenderson umieścił je na mapie w ulubionym przez wszystkich serialu The Office.

I bądźmy szczerzy, twoi ulubieni ludzie, z którymi rozmawiasz na przyjęciu świątecznym, najprawdopodobniej są pod parasolem People Operations twojej firmy. Jest to prawdopodobne, ponieważ działy HR i People dbają o dobro każdego pracownika i są odpowiedzialne za zarządzanie jego cyklem życia zawodowego.

Zasadniczo: To dlatego, że im zależy.

Dlatego zawsze możesz liczyć na to, że menedżerowie HR zapamiętają Twoje imię, zapytają Cię, jak sobie radzisz i aktywnie wysłuchają Twoich obaw.

Ale jest jeszcze o wiele więcej rzeczy, które składają się na tworzenie postępu Dział HR , a ustawienie SMART celów HR jest głównym elementem tej układanki.

Zapraszamy do zapoznania się z 12 naszymi ulubionymi celami HR dla każdej firmy, w tym z ich korzyściami, opiniami ekspertów, pomocnymi narzędziami i przykładami SMART, które możesz zastosować już dziś.

Czym są cele HR?

HR - lub to, co można nazwać People Operations - jest klejem, który po cichu trzyma biznes razem.

Podczas gdy inne działy zajmują się planowaniem, wydajnością, wprowadzaniem na rynek i marketingiem produktów firmy, dział HR dba o to, by osoby tworzące te działy czuły się spełnione w pracy.

Cele HR pomagają nadać menedżerom i liderom biznesu poczucie kierunku, jeśli chodzi o poprawę doświadczenia pracowników przez cały okres ich zatrudnienia. Podobnie jak w przypadku wszystkich celów firmy, najlepsze cele HR cele są SMART :

S: Konkretny

M: Mierzalny

A: Osiągalny

R: Istotne

T: Określony w czasie

Zasoby ludzkie mogły wcześniej być synonimem papierkowej roboty, polityk i podręczników, ale w rzeczywistości mają jeszcze większą wagę - koncentrując się na kulturze, bezpieczeństwie, integracji i rozwoju.

Pozostawia to miejsce na kreatywność i, ośmielamy się powiedzieć, zabawę, jeśli chodzi o planowanie celów HR na następny kwartał. Ale oznacza to również, że musisz włożyć jeszcze więcej wysiłku i starannie rozważyć ustawienie celowych zadań, które będą miały wyraźny i wymierny wpływ na doświadczenie zawodowe pracownika.

Cele HR powinny być również bezpośrednio zgodne z zasadami założycielskimi firmy, promować zdrowe środowisko pracy i być tworzone z myślą o pracownikach!

bez presji, prawda? 😅

Nie martw się! Jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci ustawić i osiągnąć cele HR, o których zawsze marzyłeś - a Twoi pracownicy będą Ci wdzięczni.

Korzyści z ustawienia celów HR dla Twojego zespołu?

Bez względu na branżę, wielkość firmy czy budżet, cele HR powinny koncentrować się na rozwoju - zarówno osobistym pracowników, jak i całego biznesu.

W różnych działach, ustawienie celów SMART zbliża ludzi, rozlicza członków teamu i zasiewa ziarno pozytywnych i bardziej wydajnych nawyków pracy.

Dlaczego jeszcze warto ustawić cele SMART HR?

Aby dostosować cele zespołu do ogólnych wartości firmy

Aby poprawić unikalne doświadczenie każdego pracownika

Aby dać pracownikom poczucie własności nad ich pracą

Aby zwiększyć morale

Aby zmierzyćpostęp i KPI z kwartału na kwartał

Aby pokazać ludziom, że Ci zależy

i wiele więcej

Nie masz nic do stracenia, a wszystko możesz zyskać dzięki ustawieniu przemyślanych celów, które Twój dział HR może zacząć wdrażać już dziś.

Co więcej, nie muszą one być aż tak duże! Zamiast skupiać się na tym, jak zrewolucjonizować środowisko pracy w firmie z dnia na dzień, pomyśl o małych zmianach, które będą miały duży wpływ i ostatecznie przyniosą wyniki w czasie.

12 celów HR, które powinna ustawić każda firma

Może się wydawać, że wiele z tych celów HR ma podobne korzyści, gdy są skutecznie realizowane, i jest to całkowicie celowe.

Może się również okazać, że Twój dział HR już realizuje jeden lub więcej małych części tych większych celów. Ta lista dostarczy nowych sposobów na zwiększenie efektów tych wysiłków w sposób, który jest bardziej dostosowany do potrzeb zawodowych twojego pracownika.

Skorzystaj z tych 12 celów SMART HR, aby zyskać świeże perspektywy, pomysły i ulepszyć swoją firmę dzięki zasobom, które już posiadasz!

czy wspomnieliśmy, że będą szablony? Do dzieła!

1. Stwórz kulturę zorientowaną na pracowników

Czy słyszałeś kiedyś zdanie "_kochaj to, co robisz, a nigdy w życiu nie przepracujesz ani jednego dnia?"

Inwestowanie czasu w tworzenie pozytywnego i zorientowanego na pracownika środowiska pracy jest pierwszym krokiem do osiągnięcia tego celu HR - co jest bardzo ważne, ponieważ choć brzmi to tandetnie, wszyscy do tego dążymy. ⬆️

Kiedy mówimy o kulturze firmy, nie mówimy o biurowych tabelach do ping-ponga, dziurach w kukurydzy czy zimnym piwie z kranu - mówimy o organizacjach, które mają taką samą wartość, równowagę między życiem zawodowym a prywatnym i filozofię, do której ty dążysz.

A poza tym, twoi ludzie są wszystkim! Stawianie pracowników na pierwszym miejscu pokazuje, że dbasz o nich i szanujesz ich jako ludzi z prawdziwym życiem, odsetkami i zobowiązaniami - a nie tylko jako siłę roboczą.

potrzebujesz jeszcze jednego powodu, aby przemyśleć kulturę swojej firmy?

Wprowadzenie zasad i wytycznych w celu ochrony bezpieczeństwa, zdrowia psychicznego i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym pracowników pomoże im rozwinąć zdrowsze relacje zawodowe z samymi sobą i z innymi pracownikami.

A z perspektywy menedżera ds. zasobów ludzkich, rozwój kultury skoncentrowanej na pracownikach zaprowadzi cię dalej, przyciągnie lepsze talenty i pomóc zbudować firmę pełną oddanych ludzi, którzy z radością pojawiają się w pracy każdego ranka.

Jednym z celów HR w każdej organizacji powinno być stworzenie miejsca pracy zorientowanego na pracownika. Takie miejsce pracy ucieleśnia kulturę szacunku i zaufania wśród pracowników. Kiedy istnieje szacunek i zaufanie, pracownicy mogą czuć się komfortowo udostępniając swoje pomysły i opinie. Pomoże im to poczuć satysfakcję z pracy i zwiększy ich wydajność. Ponadto, celem każdego działu HR powinno być stworzenie bezpiecznego miejsca pracy dla wszystkich pracowników. Oprócz bardzo jasnych zasad ochrony pracowników przed zagrożeniami i innymi urazami, pracownicy powinni również czuć się bezpiecznie psychicznie i emocjonalnie dzięki solidnej ochronie przed zastraszaniem i nękaniem, takim jak obraźliwe komentarze lub niechciany kontakt fizyczny Wreszcie, podążając tym tokiem myślenia, dział HR powinien również wzmocnić pozycję pracowników na wszystkich szczeblach organizacji, tak aby mieli oni możliwość podejmowania decyzji w oparciu o własne potrzeby i preferencje

Piotr Bryła, specjalista ds. marketingu zewnętrznego w ResumeLab

Przykład SMART

Stwórz nową politykę skoncentrowaną na tworzeniu pozytywnego środowiska pracy i przedstaw ją na następnym zaplanowanym spotkaniu firmowym lub All-hands.

Nowa polityka może wprowadzać wytyczne dotyczące języka i zachowań związanych z wrażliwymi tematami, zarządzaniem konfliktami, a nawet czymś tak ekscytującym jak letnie piątki.

Szukasz sposobów na utrzymanie zespołu w zgodzie podczas spotkania All Hands? Mamy dla Ciebie następujące rozwiązania Szablon All Hands Meeting firmy ClickUp niestandardowy do tego właśnie celu. Informuj swoją firmę na bieżąco o najnowszych ogłoszeniach, zachęcaj do współpracy i poprawiaj przejrzystość podczas spotkań dzięki temu szablonowi listy wstępnej, który obejmuje wszystkie podstawy.

Informuj swoją firmę na bieżąco o ogłoszeniach i popraw przejrzystość podczas Spotkania All Hands z tym gotowym szablonem w ClickUp Pobierz ten szablon

2. Wyraź swój cel i wartości zawodowe

Cel Twojej firmy podstawowe wartości są podstawą jej kultury.

Jako menedżer HR lub Business już to dostrzegasz, zwłaszcza wśród nowych pracowników.

Teraz jest znacznie bardziej prawdopodobne, że usłyszysz pytania od potencjalnych kandydatów związane ze spełnieniem, bezpieczeństwem, uznaniem i ogólnym szczęściem wśród obecnych pracowników.

Brzmi to jak uniwersalne marzenia, których wszyscy pragniemy i których nigdy nie powinniśmy oczekiwać od naszej kariery. Rzecz jednak w tym, że cele te są całkowicie osiągalne dzięki odpowiedniemu ustawieniu podstawowych wartości, aby przyciągnąć podobnie myślących kandydatów, którzy zaangażują się w twoją firmę na dłuższą metę.

Co więcej, podstawowe wartości nie podlegają stagnacji. Powinny one zmieniać się wraz z dojrzewaniem firmy, aby nadążać za trendami w branży, tożsamością marki, grupą docelową, rozwojem i nie tylko.

W ClickUp, nasze własne podstawowe wartości doczekały się sporej liczby zmian, ponieważ wciąż ewoluujemy. Myśl: silne opinie, luźno utrzymywane . 😎

To znaczy, nie możesz zostać przyszłość pracy bez podążania za przepływem i akceptowania zmian, mam rację?

Nasze siedem podstawowych wartości odnosi się zarówno do ClickUp jako produktu, jak i do ludzi, którzy go tworzą. Wartości te pomagają całemu zespołowi ClickUp być właścicielami swojej pracy, dawać przykład, być dumnym z tego, co robią i po prostu dobrze się bawić. Co więcej, prowadzą nas do większego talentu, wyższych wskaźników retencji i nieskończonych możliwości rozwoju wewnętrznego. 🙌🏼

Ważne jest, aby cel i wartości zawodowe były jasne, odważne i rezonujące. Co mam przez to na myśli? Jasny - napisany prostym, deklaratywnym językiem, który każdy zrozumie i zapamięta Odważne - słowa, które coś wywołują. Może u każdego trochę inaczej, ale nikt nie pozostaje na nie obojętny. Jako ludzie mamy instynkt gromadzenia się w plemiona lub społeczności, ale te utrzymują się tylko wtedy, gdy mają wyraźne znaczenie i cel Rezonans - to nie tylko słowa, ale także sposób, w jaki firma podejmuje decyzje i prowadzi działalność, w tym w szczególności zatrudnianie pracowników. Jeśli nie możesz wskazać, w jaki sposób wpłynęły one na twoją strategię i operacje o kluczowym znaczeniu, to nie idziesz za słowami

Nathan Deily, Chief People Officer w Nth Venture

Przykład SMART

Do końca miesiąca stwórz i przedstaw listę nie więcej niż siedmiu podstawowych wartości, z którymi łączy się Twój Business i pracownicy.

Wskazówki:

Po pierwsze, przyjrzyj się mocno i krytycznie obecnym wartościom firmy

Poszukaj inspiracji w książkach takich jakThe Slight Edge,Atomowe nawykilubWizja do rzeczywistości* Nie bój się pytać innych kierowników działów, obecnych pracowników i nowych pracowników o filozofie, które nimi kierują

3. Dąż do awansu pracowników

Przez cały czas, jaki pracownicy inwestują w firmę, chcą wiedzieć, że firma jest gotowa zainwestować taki sam wysiłek w zamian.

Włączenie możliwości uczenia się do doświadczenia każdego pracownika jest świetnym sposobem na wyrażenie tego wysiłku.

Ten cel HR może przybrać formę ogólnofirmowego konta LinkedIn Learning, comiesięcznych prelegentów z firmy lub spoza niej, konferencji lub możliwości mentoringu dla każdego zainteresowanego pracownika. To także krok we właściwym kierunku, jeśli chodzi o zatrzymanie najlepszych pracowników!

To Szablon ścieżki kariery od ClickUp jest doskonałym źródłem do wprowadzenia osobistych aspiracji zawodowych do kwartalnych celów każdego pracownika. Dzięki tej liście cele pracowników będą uporządkowane i łatwe do zrozumienia, bez względu na to, z jakiego działu pochodzą.

Szablon ścieżki kariery od ClickUp w łatwy i wizualny sposób porządkuje wszystkie osobiste i zawodowe aspiracje pracownika Pobierz ten szablon Kandydaci chcą wiedzieć, że dołączają do zespołu, który zachęci ich do realizowania swoich pasji - nawet jeśli nie mają jeszcze doświadczenia. A na dłuższą metę będzie to tylko wzmocni twoją siłę roboczą , bardziej zróżnicowani i bardziej proaktywni.

Biznes może odnieść sukces tylko wtedy, gdy ludzie w jego ramach również odnoszą sukcesy i czują, że mają szansę na dalszy postęp. Głównym celem działu HR musi być zapewnienie, że pracownicy mają dostęp do szkoleń i angażują się w nie, aby napędzać biznes i zyskać poczucie osobistych osiągnięć. Różne role i rodzaje Businessu wymagają różnych programów szkoleniowych, ale HR powinien mieć pewność, że wybrane przez nich programy są najlepiej dopasowane do zaangażowanych stażystów

Morgan Taylor, CEO i współzałożyciel Sourcery

Przykład SMART

Wdrożenie LinkedIn Learning resource hub w wielu teamach w tym kwartale.

4. Dążenie do poprawy doświadczenia pracowników

Dużo rozmawialiśmy o kulturze firmy, wartościach i możliwościach uczenia się - ale doświadczenia pracowników sięgają jeszcze dalej.

Tak, odpowiednie środowisko pracy pomaga budować najlepiej dopasowane talenty, ale co z częściami ich życia zawodowego, które nie pojawiają się na codziennej liście do zrobienia?

Doświadczenie pracownika zaczyna się od pierwszej interakcji - zanim jeszcze kandydat zostanie zatrudniony - i trwa przez resztę jego czasu jako członka Teams.

Poprawa doświadczenia pracownika może obejmować zmianę ogłoszeń o pracę, szybsze odpowiadanie kandydatom, usprawnienie procesu wdrażania , a nawet wprowadzenie nowej comiesięcznej nagrody do spotkań firmowych.

Są to rzeczy, które pomagają pracownikom poczuć się zauważonym, zaufać działom HR i mniej martwić się w ciągu tygodnia pracy. Ponadto, pokazuje to pracownikom, że ich firma ceni ich czas, opinie i opinie - a nie tylko ich wyniki.

Sprawdź te_ Szablony oceny wyników !

Ludzie są naszym najważniejszym zasobem. Ich doświadczenie będzie absolutnie determinować ich commit. Konieczne jest, abyśmy skupili się na procesach, programach i systemach, które bezpośrednio łączą i pielęgnują tych, którzy powiedzieli "tak", aby być częścią twojej organizacji Chociaż wszyscy doświadczyliśmy Wielkiej Rezygnacji, wielkim objawieniem jest to, że jeśli poprawimy to, co do zrobienia, zatrzymamy tych, których mamy. Począwszy od onboardingu, poprzez system uznawania i nagradzania, aż po podstawowe i podstawowe zasady zapisane w przewodniku, którego nikt tak naprawdę nie chce czytać, możesz poprawić doświadczenia pracowników, aktywnie słuchając tego, co mówią, a czego nie, i wykorzystując te dane do definiowania i projektowania rozwiązań problemów, które utrudniają wydajność, cel i możliwości

Khalilah Olokunola, Chief People Officer w firmie TRU Colors

Przykład SMART

Do początku następnego kwartału wprowadź nowy sposób wyróżniania pracowników. Jeśli nagroda jest już stosowana, jak można ją zmotywować i ożywić?

Wskazówki:

Wykorzystaj resztę kwartału na zastanowienie się, z czym wiąże się to wyróżnienie. Czy jest nagroda? W jaki sposób jest ona wręczana firmie? Co czyni ją wyjątkową?

Poproś menedżerów o nominowanie członków ich zespołu, aby wszyscy członkowie poczuli się zauważeni

Bonus:_ Meet the team szablon dla nowych pracowników !

5. Koncentracja na operacjach na ludziach

Nie słyszałeś? Operacje na ludziach to nowy HR.

TBH, najwyższy czas na rebranding.

W parze z kulturą pracy skoncentrowaną na pracownikach, zmiana celów HR na People Operations pokazuje, że postrzegasz swoją siłę roboczą jako coś więcej niż liczbę lub maszynę.

Aby dział HR odniósł powodzenie w zarządzaniu ludźmi, musi skupić się na "operacjach na ludziach", a nie wyłącznie na tradycyjnym podejściu HR. Dążenie do osiągnięcia celu POP oznacza, że zespół pracuje nad kulturą "ludzie przede wszystkim", dbając o dobre samopoczucie, kulturę i elastyczność. POPy zwiększają retencję pracowników poprzez zapewnienie, że ludzie są szczęśliwi, czują się spełnieni i mają możliwość dalszego rozwoju, czują się zaangażowani i docenieni. Nie są tylko trybikami w kole, ale każda osoba czuje się częścią szerszego biznesu i czerpie satysfakcję z wykonywania swojej pracy

Tracey Beveridge, dyrektor ds. zasobów ludzkich w Kontrola personelu

Przykład SMART

Stworzenie kwartalnego programu odnowy biologicznej lub wydarzenia, w którym pracownicy będą mogli wziąć udział.

Może to być moment spajający w formie grupowego wolontariatu, zajęcia jogi na żądanie dla zdalnych teamów, a nawet kanał wellness Slack dla pracowników, aby zachęcić ich rówieśników do dbania o zdrowie wewnętrzne i zewnętrzne.

Śledź cele z Oprogramowanie do przeglądu wydajności !

6. Poprawa retencji pracowników

Ach, to niekończące się pytanie - zatrudniliśmy nasz idealny zespół, a teraz do zrobienia mamy wszystko, aby go zatrzymać?

Nawet przy stosunkowo wysokich wskaźnikach retencji pracowników, ten cel HR wydaje się znajdować na liście co kwartał.

Branża technologiczna odnotowuje obecnie wysokie wskaźniki odejść. Posiadanie celów i skupienie się na dobrym samopoczuciu, kulturze i rozwoju kariery zazwyczaj znacznie poprawia retencję pracowników. Wieloaspektowe podejście będzie dotyczyć wielu celów HR, aby promować powodzenie w zarządzaniu ludźmi i satysfakcję z pracy

Natasha Wallace, International People Operations Partner w ClickUp

Jeśli śledzisz ten artykuł, to już zmierzasz w pozytywnym kierunku, jeśli chodzi o obniżenie rotacji pracowników. Głównym wnioskiem, o którym należy pamiętać, jest to, że pracownicy chcą wiedzieć, że ci zależy i dokonujesz wyborów z myślą o ich najlepszych odsetkach.

Drobne gesty mają duży wpływ, zwłaszcza gdy zdajemy sobie sprawę z tego, jak rzeczywiste problemy przenikają do nas w miejscu pracy.

Dostosowywanie wynagrodzeń do rosnącej inflacji, wypowiadanie się organizacji na temat problemów związanych z prawami człowieka i plany działania dotyczące różnorodności i integracji mogą nie wydawać się konieczne, ale ostatecznie mogą być czynnikiem decydującym o lojalności pracownika wobec firmy jako całości.

Działy HR muszą skupić się na poprawie retencji. Nagły wakat na krytycznej pozycji może kosztować setki, jeśli nie tysiące dolarów tygodniowo. Utrzymanie najlepszych talentów w trudnych finansowo czasach powinno być na radarze każdej organizacji Wielka Rezygnacja miała ogromny wpływ zarówno na gospodarkę, jak i szeroko pojętą kulturę. Pracownicy na całym świecie - ale szczególnie w wybranych branżach - poszukują lepszych zarobków, bardziej znaczącej pracy, lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz większej elastyczności. Liderzy biznesu muszą ocenić, czego potrzebują ich najlepsi pracownicy i jak mogą zaspokoić te potrzeby. Może to przybrać formę świadczeń, możliwości rozwoju, inicjatyw DEI i innych. W przeciwnym razie pracownicy mogą szukać kolejnej okazji wcześniej, niż mogłoby się wydawać

Nir Leibovich, CEO i współzałożyciel firmy GoCo

Przykład SMART

Zezwalaj i zachęcaj pracowników do korzystania z benefitów firmowych w celu poprawy zdrowia psychicznego i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym w czasie pracy. Na przykład, pozwól swoim pracownikom zaplanować poranną wizytę terapeutyczną lub zaoferuj płatny czas na zajęcia odnowy biologicznej.

Wprowadź tę inicjatywę na początku następnego kwartału i wykorzystaj resztę kwartału, aby ocenić, czy i jak wpływa ona na pracowników.

Pomóż nowym pracownikom rozwijać się z_ 30-60-90-dniowe szablony !

7. Elastyczność organizacyjna

Jeśli jeszcze nie stworzyłeś elastyczne środowisko pracy dla swoich pracowników, czeka ich prawdziwa gratka.

Częścią przyjęcia pozytywnej i zdrowej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym jest uznanie, że wszyscy żonglujemy o wiele więcej niż tylko naszymi codziennymi zadaniami.

Choć Twoi pracownicy mogą kochać biuro, jego otoczenie, sytuację parkingową i członków zespołu, możliwość pracy zdalnej odciąża tych, którzy mają również dzieci, zwierzęta, małżonków i zobowiązania w domu.

Stało się to kluczowe w świecie po pandemii COVID-19. Posiadanie elastycznej siły roboczej i strategii jest bardzo ważne. Krótkie sprinty stają się normą na rzecz wieloletnich planów strategicznych. Nadal ważne jest, aby mieć na uwadze cel końcowy, ale kluczem jest elastyczność i zdolność adaptacji, aby go osiągnąć

Natasha Wallace, International People Operations Partner w ClickUp

Należy pamiętać, że elastyczny harmonogram nie zawsze występuje w formie WFH.

Elastyczne środowisko pracy może również wyglądać jak dostosowany harmonogram 8-5.

Zwłaszcza dla nocnych marków, członkowie teamów neurodiverse i kreatywni, ich najlepsza praca i motywacja mogą nie występować codziennie o tej samej porze. A wsparcie harmonogramu pracy pokazuje tym członkom teamu, że cieszą się zaufaniem działu HR i kierownictwa.

Przykład SMART

Rozszerzenie opcji pracy z domu w piątki lub we wtorki i czwartki na wszystkich pracowników na początku następnego kwartału.

Profesjonalne wskazówki:

Dział IT będzie potrzebował poważnego ostrzeżenia, jeśli twój zespół jest obecnie w całości na miejscu. 👀

To Szablon Teams Requests w ClickUp pomoże Ci przechowywać wszystkie żądania IT pracowników, potrzeby sprzętowe, świadczenia i materiały eksploatacyjne w jednym miejscu zorganizowanym folderze z zadaniami, niestandardowymi statusami i wieloma widokami, aby przejście na WFH było jak najbardziej płynne.

Przechowuj wszystkie żądania IT swoich pracowników, listy sprzętu, korzyści i nie tylko w szablonie Teams Requests w ClickUp Pobierz ten szablon

8. Naucz się i mów językiem operacji biznesowych

Wiemy, jak ważne jest, aby wiedzieć, jak nasi pracownicy czują się w pracy, ale co z pracą, którą faktycznie wykonują?

Ten cel HR jest mniej skoncentrowany na wydajności, a bardziej na podkreśleniu, w jaki sposób role ludzi pasują do siebie, aby ożywić cały biznes.

Wykazanie odsetków od wiedzy o tym, jak działają różne Teams, jak różni pracownicy współpracują z innymi i jakie są wspólne wyzwania dla różnych ról, przejdzie długą drogę. Pozwoli to nie tylko budować relacje z pracownikami poza scena onboardingu ale pomoże innym poczuć się zrozumianym przez dział HR.

"Nie jesteś typowym HR-owcem" to cytat, który słyszałem przez większość mojej kariery w dziale zasobów ludzkich (HR). Wciąż zaskakuję i zachwycam liderów biznesu, ucząc się języka ich działań i wykorzystując go w moich rozwiązaniach programistycznych z mojej skrzynki narzędziowej. Moim zadaniem jest dokonanie tłumaczenia dla ich zrozumienia, a nie ich zadaniem jest uczenie się HR!

Jill Hidaji, Chief People Officer w firmie Clermont Partners

Przykład SMART

Zaplanuj oddzielne spotkania z liderami teamów w różnych działach, aby poznać ich, usłyszeć o ich procesach i nauczyć się ich wspólnego języka do końca miesiąca.

9. Wzmocnienie zaangażowania pracowników

Tworzenie mnóstwa nowych inicjatyw to jedno, ale upewnienie się, że pracownicy faktycznie w nich uczestniczą, to zupełnie inna sprawa.

Poznając swoich pracowników i podejmując wysiłek, aby się z nimi zaangażować, będzie bardziej prawdopodobne, że odwzajemnią się tym samym.

Ponadto, wszystkie te cele HR są dla nich!

Te cele SMART to tylko zarys możliwości. Klucz do silniejszego zaangażowanie pracowników jest ich wsparcie i odrobina współczucia.

Jednym z celów, które muszą być realizowane w firmie, aby odnieść powodzenie, jest zaangażowanie pracowników. Wiele firm koncentruje się na wskaźnikach rekrutacji, rotacji i retencji, aby zmierzyć powodzenie strategii zarządzania ludźmi. Uważam, że jedyną miarą powodzenia zarządzania ludźmi jest zaangażowanie pracowników w firmie Im bardziej zaangażowani są pracownicy, tym większy jest zwrot dla niestandardowych klientów, sprzedaży i zysków firmy. Liderzy, którzy koncentrują się na angażowaniu pracowników i zapewnianiu im wyzwań, wsparcia i opieki, zapewnią również ten sam poziom opieki i współczucia dla klientów firmy Statystyki pokazują, że wraz ze wzrostem zaangażowania pracowników można zaobserwować nawet 17% wzrost wydajności pracowników (Wickham, 2020) i nawet 21% wzrost zysków firmy (Harter, 2018). Jest bardzo jasne, że gdy firmy zwiększają zaangażowanie pracowników, wszyscy na tym korzystają - pracownicy, klienci i firma

Neil Katz, założyciel i dyrektor generalny Wyjątkowe rozwiązania HR

Przykład SMART

Zleć catering lunchu do biura jeden dzień w tygodniu. Jeśli możesz, powinieneś zacząć to jak najszybciej. Wszyscy uwielbiają jedzenie i nie ma to jak zacieśnianie więzi z nowymi przyjaciółmi przy posiłku.

10. Buduj zróżnicowaną, sprawiedliwą i integracyjną kulturę firmy

Prawdopodobnie wszystkie cele HR zaczynają się tutaj.

Pracownicy chcą pracować dla firmy, która odzwierciedla i obejmuje rzeczywisty świat, a co najważniejsze, ich samych. Zróżnicowana i integracyjna kultura firmy prowadzi do bezpiecznego środowiska pracy, silniejszych relacji rówieśniczych i po prostu lepszych pomysłów.

Nowe perspektywy są kluczem do kreatywnego rozwiązywania problemów, innowacyjności i powodzenia. Ale co najważniejsze, różnorodność i integracja pomagają pracownikom poczuć, że do nich należą.

Jest to tak ważne, ponieważ sprawia, że każdy pracownik, niezależnie od tego, kim jest, jakie ma doświadczenia i jaką rolę pełni w firmie, czuje się tak samo połączony i doceniany za to, kim jest. Różnorodność myśli i perspektyw zwiększa satysfakcję pracowników, zwiększa innowacyjność i wydajność oraz tworzy ogólnie szczęśliwsze środowisko!

Natasha Wallace, International People Operations Partner w ClickUp

Nikt nie chce mieć poczucia, że ukrywa ważne części siebie lub swojego życia przed swoim zespołem - i nie powinien tego robić. W HR chodzi przede wszystkim o ludzi, a nadawanie wysokiej wartości tworzeniu sprawiedliwego środowiska pracy pokazuje, że naprawdę jesteś właścicielem tego sentymentu.

Najważniejszym celem w zarządzaniu ludźmi jest posiadanie strategii korporacyjnej, która buduje siłę roboczą, która jest zróżnicowana, integracyjna, sprawiedliwa i wspiera kulturę przynależności. DEIB jest ważnym czynnikiem powodzenia

Angelique Hamilton, CEO i współzałożycielka firmy Grupa HR Chique

Przykład SMART

Ustawienie comiesięcznego spotkania dla każdego pracownika w celu podzielenia się przemyśleniami, pomysłami i obawami związanymi z różnorodnością, równością i integracją w firmie.

Pro tip: Upewnij się, że pracownicy wiedzą, że zawsze mogą skontaktować się z tobą osobiście, jeśli nie mogą uczestniczyć w spotkaniu lub są onieśmieleni jego atmosferą.

11. Stwórz bezpieczne środowisko dla pracowników

Mentalnie i fizycznie, praca powinna być zawsze bezpiecznym miejscem dla wszystkich pracowników.

Dotyczy to nie tylko tego, jak pracownicy traktują siebie nawzajem, ale także tego, jak swobodnie mogą prosić o pomoc, raportować niewygodne sytuacje i po prostu mówić, co myślą.

Tak, elastyczne środowiska pracy pomagają pracownikom czuć się bezpieczniej i bardziej komfortowo, ponieważ mogą oni wybierać własne lokalizacje pracy, ale nie powinno to być opcją wybieraną przy pierwszych oznakach toksyczności, wypalenia zawodowego lub braku zaufania wśród Teams.

Celem numer jeden w mojej firmie jest stworzenie środowiska pracy, w którym pracownicy czują się bezpiecznie. Chcemy, aby nasi pracownicy ufali swoim przełożonym i czuli się komfortowo, prosząc o pomoc, gdy jej potrzebują. Chciałbym również, aby członkowie mojego Teams wiedzieli, że jestem dostępny 24/7 w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości Świetnym sposobem na osiągnięcie tego jest system komunikacji, który pozwala mi łatwo dotrzeć do każdego pracownika za pomocą preferowanej przez niego metody kontaktu (np. telefon, e-mail, tekst). Jako lider tej organizacji jestem odpowiedzialny za ustawienie tonu i kultury w naszym teamie, a także udzielanie wskazówek w razie potrzeby, abyśmy wszyscy razem odnieśli sukces

Andrew Cussens, właściciel i dyrektor firmy Film Folk

Przykład SMART

Skontaktuj się z pracownikami do końca tygodnia, aby ustalić ich preferencje dotyczące pracy i komunikacji, aby wiedzieli, że szanujesz i rozumiesz ich indywidualne granice.

12. Priorytetyzuj informacje zwrotne pod każdym kątem

Kiedy dział HR mówi "chcemy usłyszeć od Ciebie!", mamy to na myśli.

Cyfrowe formularze opinii to wygodny i szybki sposób na zebranie opinii niestandardowych i wewnętrznych.

Konfigurowalny formularz opinii szablon taki jak ten formularz opinii w ClickUp nie tylko pomoże ci szybciej zebrać opinie, ale także odciąży cię od ich sortowania, automatycznie dodając je do skategoryzowanej listy z wieloma opcjami widoku, niestandardowymi polami i niestandardowymi statusami.

Łatwe zbieranie i organizowanie informacje zwrotne w ClickUp za pomocą dostosowywanego szablonu formularza opinii Pobierz ten szablon Informacje zwrotne powinny występować codziennie i być oczekiwane po każdej interakcji. Bezpośrednia, szczera i życzliwa informacja zwrotna jest kluczem do innowacji i ostatecznie doprowadzi do bardziej wydajnych spotkań, rozmów i jakości pracy we wszystkich obszarach.

Rozwój zawodowy skoncentrowany na bezpieczeństwie psychicznym, empatii i radykalnej szczerości to niektóre z ważnych inicjatyw, które znacznie zwiększyły zaangażowanie pracowników w ClickUp. Kiedy pracownicy naprawdę czują, że są częścią czegoś większego niż oni sami, odbija się to na firmie. Kiedy czują, że ich myśli, pomysły i opinie mają wartość, upewniają się, że przynoszą rozwiązania. Kiedy wszyscy ludzie, niezależnie od roli, zdają sobie sprawę, że przyczyniają się do psychologicznego bezpieczeństwa organizacji, wszyscy ciężko pracują, aby je utrzymać

Mandy Mekhail, Internal Enablement Manager w ClickUp

Każdy członek zespołu jest zatrudniany ze względu na unikalną kombinację umiejętności i doświadczenia, które czynią całą firmę silniejszą.

Żadna firma nigdy nie jest celowo w martwym punkcie, ale najlepszym sposobem na wyrwanie się z rutyny jest zwrócenie się do swojego teamu o informację zwrotną.

Najczęściej głównym celem programów informacji zwrotnej lub przeglądu jest ocena indywidualnych wyników przez menedżerów z limitem wkładu ze strony współpracowników lub innych osób. Taka struktura ogranicza wydajność zespołu i utrudnia dostosowanie i postęp w osiąganiu celów organizacyjnych Organizacja, która tworzy środowisko, w którym informacja zwrotna - czy to konstruktywna, czy gratulacyjna - jest oczekiwana i uprawniona dla osób na każdym poziomie, buduje zaufanie i zwiększa prawdopodobieństwo silnej indywidualnej wydajności i zaangażowania, a także osiągnięcia celów biznesowych

Kendra Haberkorn, dyrektor ds. talentów w Zakres Ventures

Przykład SMART

Upewnij się, że pracownicy wiedzą, że informacje zwrotne są oczekiwane i ważne dla Twojej firmy dzięki ustawieniu wytycznych dotyczących sposobu przekazywania informacji zwrotnych.

Poproś pracowników, aby do końca tygodnia napisali i udostępniali dokumenty "Moja praca" z preferowanym przez nich stylem komunikacji i przekazywania informacji zwrotnej, tak aby feedback był szczery, pozytywny i osobisty.

Jak śledzić cele HR dla swojego teamu

Hurra! Masz 12 celów SMART i celów zorientowanych na ludzi, które możesz wprowadzić do swoich działów HR, a Twoi pracownicy odczują korzyści w mgnieniu oka.

Nawet w przypadku pozornie najmniejszych zmian, posiadanie potężnego oprogramowania do zarządzania pracą w celu organizowania zespołów, celów i wskaźników KPI jest niezbędne do promowania pozytywnego nastawienia do nowych inicjatyw.

W ten sposób ClickUp zdejmuje ciężar z barków Twojego zespołu HR. ClickUp to najlepsze oprogramowanie do tworzenia, śledzenia i osiągania celów na tej samej platformie, która już zarządza innymi zadaniami związanymi z wydajnością.

Wizualizuj, nad czym pracuje Twój zespół i co osiągnął dzięki widokowi Box w ClickUp

Bogate w funkcje doświadczenie ClickUp zostało zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności we wszystkich działach - w tym Funkcja celów w ClickUp do monitorowania postępów za pomocą celów liczbowych, pieniężnych, prawdziwych lub fałszywych i sprintów.

Bądź na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów dzięki jasnym ośmiornicom czasu, mierzalnym celom i automatycznemu śledzeniu postępów w ClickUp

Przechowuj wszystkie cele HR razem w uporządkowanych folderach celów i łatwo edytuj uprawnienia, aby kontrolować, kto może uzyskać dostęp do różnych celów - idealne do ustawienia zarówno celów osobistych, jak i zespołowych.

Poza konfigurowalną funkcją Celów, ClickUp oferuje również niekończącą się bibliotekę gotowych, darmowych Szablony HR i rekrutacyjne aby pomóc Ci działać zgodnie z nowymi pomysłami już w momencie ich pojawienia się.

Nie prześpij swoich celów HR ani chwili dłużej, zarejestruj się w ClickUp za darmo aby zacząć ponownie koncentrować swoje działania na ludziach, którzy napędzają powodzenie biznesu. 💜