10 najlepszych systemów śledzenia kandydatów (ATS) w 2024 roku

Pozyskiwanie najlepszych talentów ma kluczowe znaczenie dla sukcesu firmy, ale ich pozyskiwanie i rekrutacja są niezwykle czasochłonne. Aby usprawnić proces rekrutacji, wiele działów zasobów ludzkich, rekruterów i menedżerów ds. rekrutacji polega na oprogramowaniu do śledzenia kandydatów (ATS). Oprogramowanie HR może wspierać Cię poprzez formatowanie opisu stanowiska, pozyskiwanie potencjalnych kandydatów z szerszej puli talentów i zarządzanie aplikacjami. Najlepsze systemy ATS wykorzystują również sztuczną inteligencję i algorytmy do automatyzacji analizowania CV, pomagając w selekcji kandydatów w celu stworzenia krótkiej listy tych, których umiejętności i doświadczenie zawodowe wyróżniają się z tłumu.

Niektóre systemy śledzenia kandydatów pomagają nawet w planowaniu rozmów kwalifikacyjnych, tworzeniu ocen, wysyłaniu e-maili z ofertami pracy oraz wdrażanie nowego pracownika .

Przyjrzyjmy się, w jaki sposób narzędzia rekrutacyjne, takie jak oprogramowanie ATS, automatyzują proces zatrudniania, optymalizują przepływ pracy i ułatwiają podejmowanie decyzji o zatrudnieniu. Podkreślimy również cechy i funkcje, które należy wziąć pod uwagę, a także przyjrzymy się niektórym z najlepszych opcji systemu ATS, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedni dla siebie. ✨

Czego należy szukać w systemach śledzenia kandydatów?

Dobre oprogramowanie rekrutacyjne pomaga zarządzać procesem składania podań o pracę od początku Planu Wdrożenia Rekrutacji do końca.

Oto kilka kluczowych cech i funkcji ATS, które należy wziąć pod uwagę, szukając odpowiedniego systemu pozyskiwania talentów dla swojej firmy:

Uproszczone pozyskiwanie kandydatów dzięki zautomatyzowanemu publikowaniu ofert pracy na wielu portalach kariery i internetowych tablicach ogłoszeń

Oparty na chmurze, zoptymalizowany system, do którego można uzyskać dostęp z dowolnego miejsca na dowolnym urządzeniu

Aprzeszukiwalna baza danych dzięki czemu można łatwo znaleźć poszukiwanego kandydata

Konfigurowalne opcje, dzięki którym można wyświetlać dane w preferowany sposób

Pulpit nawigacyjny, który pomaga śledzić, jak sobie radzisz w stosunku do celów rekrutacyjnych

10 najlepszych programów do śledzenia kandydatów w 2024 roku

Na szczęście istnieje wiele najlepszych systemów śledzenia kandydatów do różnych zastosowań. Podzieliliśmy dostawców na różne kategorie, w zależności od tego, czego potrzebują możliwości zarządzania talentami -lub kombinacji zadań, których potrzebujesz.

Niektóre narzędzia rekrutacyjne są bezpłatne, a jeśli jesteś małą firmą, mogą być właśnie tym, czego potrzebujesz. Za inne oprogramowanie do śledzenia kandydatów będziesz musiał zapłacić, więc musisz zdecydować, czy jest to dla Ciebie opłacalne. 💵

Podzielmy je na części.

1. ClickUp #### Najlepsze rozwiązanie do śledzenia kandydatów i zarządzania projektami

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby dostosować przepływ pracy do swoich potrzeb

Kompleksowe rozwiązanie ClickUp Platforma zarządzania zasobami ludzkimi zapewnia wszystko, czego potrzebujesz, aby zbudować wymarzony zespół, rozwijać jego talenty i zarządzać jego wydajnością.

Skorzystaj z tego bezpłatnego oprogramowania do śledzenia kandydatów, aby uzyskać jasność co do otwartych stanowisk, które musisz obsadzić w swojej firmie schemat organizacyjny . Następnie zaplanuj proces rekrutacji za pomocą narzędzie do mapowania procesów . Możesz tworzyć zadania dla wszystkiego, od publikowania ofert pracy online i planowania rozmów kwalifikacyjnych wideo w czasie rzeczywistym po wysyłanie listów z ofertami i wdrażanie nowego pracownika .

System pomaga zarządzać profilami kandydatów i ich danymi kontaktowymi. Ponadto wbudowana automatyzacja przenosi wszystkich kandydatów przez proces rekrutacji, dzięki czemu można zidentyfikować najlepszego kandydata na dane stanowisko.

Dzięki szerokiej gamie darmowych szablonów HR aby Cię wesprzeć - od planu zatrudnienia, przez Szablon planu wdrożenia rekrutacji ClickUp szablon obejmuje wszystkie aspekty procesu zatrudniania i zarządzania, od dokumentów procesowych firmy i polityki kadrowej po ankiety zaangażowania pracowników i szablony działań naprawczych. 🙌

Najlepsze cechy ClickUp

Niestandardowe szablony pomagają przejść przez każdy etap cyklu życia rekrutacji

Niestandardowe statusy pokazują na pierwszy rzut oka, gdzie jesteś z każdym zadaniemClickUp CRM do śledzenia kandydatów i organizowania ich danych kontaktowych

Konfigurowalne widoki ułatwiają przeglądanie postępów i wskaźników w szczegółach lub jako przegląd

Współpraca jest prosta, więc cały zespół rekrutacyjny może pracować razem, aby znaleźć odpowiedniego kandydata

System oparty na chmurze oznacza, że można uzyskać dostęp do systemu śledzenia aplikacji z dowolnego miejsca

Ograniczenia ClickUp

ClickUp oferuje tak szeroki zakres funkcji i opcji dostosowywania, że opanowanie ich wszystkich może być nieco trudne

Aplikacja mobilna nie posiada jeszcze wszystkich funkcji wersji desktopowej

Ceny ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Biznes: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Przedsiębiorstwo: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 8 300 opinii)

4,7/5 (ponad 8 300 opinii) Capterra: 4.7/5 (3,700+ opinii)

2. Breezy HR

Najlepszy darmowy system śledzenia kandydatów

przez Breezy HR Ten system śledzenia kandydatów dobrze sprawdza się w małych i średnich firmach, które zatrudniają przez cały rok, takich jak firmy rekrutacyjne, sklepy stacjonarne i franczyzy.

Breezy pomaga utworzyć stronę kariery i publikuje oferty pracy w ponad 50 najpopularniejszych witrynach z ofertami pracy na całym świecie.

Każdy poziom cenowy tego oprogramowania ATS oferuje więcej funkcji. Na przykład, choć wszystkie oferują automatyczne publikowanie w witrynach z ofertami pracy i analizowanie CV, płatne plany pomagają również zautomatyzować wstępną selekcję kandydatów, zarządzać planowaniem rozmów kwalifikacyjnych poprzez spotkania wideo i radzić sobie z innymi powtarzalnymi zadaniami.

Plan Business oferuje jeszcze bardziej zaawansowane funkcje, takie jak porównywanie kandydatów, zatwierdzanie ofert pracy i zarządzanie ofertami. 🛠️

Najlepsze cechy Breezy HR

System jest prosty i łatwy w użyciu oraz dostosowaniu do własnych potrzeb

Pulpit nawigacyjny i analityka dostarczają wielu informacji

System pozwala na wspólne zatrudnianie, dzięki czemu wszyscy członkowie zespołu rekrutacyjnego mogą się zaangażować

Ograniczenia Breezy HR

W darmowej wersji Bootstrap można zobaczyć tylko kandydatów, którzy aplikowali w ciągu ostatnich 30 dni

Nie integruje się z LinkedIn Recruiter, więc profile trzeba dodawać ręcznie

Ceny Breezy HR

Bootstrap: Darmowy

Darmowy Startup: Zaczyna się od $157/miesiąc

Zaczyna się od $157/miesiąc Rozwój: Zaczyna się od $273/miesiąc

Zaczyna się od $273/miesiąc Biznes: Od 439 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Breezy HR

G2: 4.4/5 (550+ recenzji)

4.4/5 (550+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (1,390+ opinii)

3. MightyRecruiter

Najlepszy darmowy system śledzenia kandydatów

przez MightyRecruiter MightyRecruiter jest jednym z darmowych systemów śledzenia aplikacji zaprojektowanych, aby pomóc menedżerowi ds. rekrutacji w pozyskiwaniu zarówno aktywnych osób poszukujących pracy, jak i bardziej pasywnych kandydatów.

MightyRecruiter publikuje oferty pracy na ponad 29 portalach ogłoszeniowych, w tym LinkedIn, Glassdoor i CareerBuilder. Przeszukuje również sieci mediów społecznościowych, aby zidentyfikować potencjalnych kandydatów, pomagając wykorzystać swoją sieć kontaktów.

Następnie, gdy aplikacje zaczynają napływać, wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby zidentyfikować najbardziej wykwalifikowanych kandydatów do pracy i doprowadzić ich do etapu rekrutacji.

Najlepsze cechy MightyRecruiter

Pozyskiwanie zarówno aktywnych, jak i pasywnych kandydatów z wielu różnych platform

Pozyskiwanie informacji o kandydatach bezpośrednio z profili społecznościowych

Integracja MightyRecruiter z istniejącym systemem ATS

Wysyłanie niestandardowych, zautomatyzowanych wiadomości do kandydatów z poziomu systemu, utrzymując wszystko w jednym miejscu

Ograniczenia MightyRecruiter

Niektórzy użytkownicy chcieliby zobaczyć bardziej szczegółowe raporty

Nie ma zbyt wielu możliwości dostosowywania wiadomości e-mail do kandydatów

Ceny MightyRecruiter

Darmowy

Oceny i recenzje MightyRecruiter

G2: 4.1/5 (ponad 25 recenzji)

4.1/5 (ponad 25 recenzji) Capterra: 4.1/5 (ponad 60 recenzji)

4. Szklarnia

Najlepszy system śledzenia aplikacji dla średnich i dużych firm

przez Szklarnia Greenhouse zapewnia ustrukturyzowany proces rekrutacji, który poprawia wydajność i skuteczność, dzięki czemu zatrudniasz odpowiednich ludzi, którzy pomogą Ci budować Twój biznes. Zmniejszenie uprzedzeń i wspieranie integracji zapewnia większą różnorodność, a także większą kreatywność i wpływ na biznes.

Ten system śledzenia kandydatów kładzie duży nacisk na sprawiedliwość i współpracę w procesie rekrutacji. Uwzględnia również doświadczenie kandydata, od rozmowy kwalifikacyjnej po wdrożenie, pomagając mu szybko zintegrować się z nowym zespołem.

Najlepsze cechy Greenhouse

Oprogramowanie jest bardzo proste w obsłudze, nawet jeśli nie jesteś doświadczonym rekruterem

System pomaga skonfigurować zadania dla każdego etapu procesu i zmierzyć sukces na końcu

Możliwość tworzenia kart wyników w oparciu o doświadczenie kandydatów, a także inne czynniki, takie jak umiejętności miękkie, dzięki czemu można łatwo zidentyfikować najlepsze osoby na różne stanowiska

Raporty i analizy pozwalają wszystkim na bieżąco śledzić proces rekrutacji

Ograniczenia Greenhouse

Funkcjonalność raportowania mogłaby zostać ulepszona i może być konieczne skorzystanie z integracji innych firm, aby uzyskać potrzebne dane w pożądany sposób

Interfejs użytkownika - zwłaszcza pulpit nawigacyjny - nie jest tak intuicyjny, jak mógłby być

Ceny Greenhouse

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje szklarni

G2: 4,4/5 (ponad 1 500 recenzji)

4,4/5 (ponad 1 500 recenzji) Capterra: 4.5/5 (650+ opinii)

5. BambooHR

Najlepszy system śledzenia kandydatów dla średnich i dużych firm

przez BambooHR BambooHR to kompletny system zarządzania zasobami ludzkimi, który obejmuje oprogramowanie do śledzenia kandydatów. Pracując z jednego, bezpiecznego źródła danych w systemie, obsługuje zatrudnianie i wdrażanie, a także wydajność pracowników, listę płac i świadczenia.

Podczas procesu rekrutacji, system śledzenia aplikacji zarządza wszystkimi danymi kandydata, w tym jego danymi kontaktowymi. Śledzi również szczegóły dotyczące stanowiska, takie jak nazwa stanowiska i opis stanowiska.

Aktualizacje statusu informują dokładnie, gdzie dany kandydat znajduje się w procesie i jaka jest jego aktualna ocena w kolejce na dane stanowisko. A jako dodatkowe przypomnienie o postępie ich aplikacji, łatwo jest odnieść się do ostatniej komunikacji z tym kandydatem. 📫

Najlepsze cechy BambooHR

Automatyzuje śledzenie i zarządzanie informacjami o kandydatach, oszczędzając czas

Pomaga komunikować się z kandydatami na każdym etapie procesu, tworząc dla nich wspaniałe doświadczenie

Ułatwia współpracę z interesariuszami dzięki niestandardowym uprawnieniom

Integruje się z innymi aplikacjami Bamboo oraz zewnętrznymi systemami ATS, takimi jak Indeed, Greenhouse i Breezy

Ograniczenia BambooHR

Niektórzy użytkownicy zgłaszali, że zapewniane wsparcie jest powolne i nie zawsze bardzo pomocne

BambooHR nie integruje się z QuickBooks Online, więc jeśli jest to twój system księgowy, będziesz musiał wprowadzać dane ręcznie lub skorzystać z usług pośrednika w celu przeniesienia informacji o pracownikach do QuickBooks

Ceny BambooHR

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje BambooHR

G2: 4,5/5 (ponad 1450 recenzji)

4,5/5 (ponad 1450 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 2 500 opinii)

6. Rippling

Najlepszy system śledzenia kandydatów dla startupów

przez Rippling Rippling pomaga pozyskiwać talenty z wielu platform, a następnie konfigurować procesy rekrutacyjne i przepływy pracy, aby płynnie zarządzać procesem od początku do końca.

To oprogramowanie do śledzenia kandydatów ułatwia każdy krok, od dostosowywania etapów rozmów kwalifikacyjnych w zależności od stażu pracy po planowanie tych rozmów w kalendarzach, takich jak Outlook, Google i iCal.

Następnie, gdy jesteś gotowy do zatrudnienia, pomaga wysłać listy z ofertami i wszystkie istotne dokumenty, takie jak nazwy stanowisk i opisy stanowisk, do nowego pracownika. Rejestruje również nowego pracownika we wszystkich niezbędnych systemach, takich jak lista płac i ubezpieczenie zdrowotne. 📝

Rippling najlepsze cechy

Automatycznie dodaje oferty pracy do platform takich jak LinkedIn i Indeed

Możliwość dostosowania raportów w celu uzyskania potrzebnych danych - na przykład czasu dostępnego na obsadzenie stanowiska lub informacji zwrotnych od kandydatów

Systemy śledzenia kandydatów integrują zarządzanie nauczaniem, dzięki czemu można szybko wdrożyć nowych pracowników

Ograniczenia Rippling

Niektórzy klienci skarżyli się, że wsparcie podczas wdrażania mogłoby być lepsze

Będziesz musiał użyć aplikacji innej firmy dlazarządzanie wydajnością Rippling pricing

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Rippling

G2: 4.8/5 (2,000+ recenzji)

4.8/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.9/5 (ponad 2,700 recenzji)

7. JazzHR

Najlepszy system śledzenia kandydatów dla średnich firm

przez JazzHR Skierowany do firm średniej wielkości i przedsiębiorstw, JazzHR pomaga wyszukiwać z wielu witryn z ofertami pracy za pomocą jednego kliknięcia. Następnie wykorzystuje oceny i rozmowy kwalifikacyjne, aby pomóc uszeregować kandydatów według własnych kryteriów.

Platforma pozwala również na uzyskanie opinii na temat kandydatów od wszystkich członków zespołu rekrutacyjnego, co zapewnia prawdziwie zespołowy proces.

Funkcja cyfrowego zarządzania ofertami automatyzuje i przyspiesza onboarding, a wyraźny employer branding pomaga zapewnić, że doświadczenia kandydatów są spójne i pozytywne w każdym punkcie kontaktu. 😊

Najlepsze cechy JazzHR

Wszystkie plany cenowe pozwalają na nieograniczoną liczbę użytkowników

System umożliwia tworzenie niestandardowych rozwiązań dopasowanych do potrzeb rekrutacyjnych

JazzHR integruje się z kilkoma innymi powiązanymi systemami, takimi jak JobTarget, Criteria i Recruiting.com

Ograniczenia JazzHR

Nie integruje się z witrynami usług zdalnych, takimi jak Fiverr lub Upwork, więc nie można łatwo znaleźć zdalnych wykonawców

Pomoc techniczna nie zawsze szybko reaguje na zgłaszane problemy techniczne

Cennik JazzHR

Darmowy okres próbny

Hero: $49/miesiąc

$49/miesiąc Plus: 239 USD/miesiąc

239 USD/miesiąc Pro: $359/miesiąc

JazzHR oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (450+ recenzji)

4.4/5 (450+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 450 recenzji)

8. Rekruter

Najlepszy do rekrutacji kandydatów

przez Rekruter Recruitee zaczyna od pomocy w stworzeniu strony kariery z marką pracodawcy za pomocą łatwego w użyciu edytora. Następnie korzysta z wielu narzędzi pozyskiwania, w tym witryn z ofertami pracy, linków do udostępniania w mediach społecznościowych i poleceń pracowników, aby pozyskać wykwalifikowanych kandydatów.

Harmonogram eliminuje kłopoty związane z planowaniem rozmów kwalifikacyjnych, a szablony rozmów i notatki w systemie zapewniają spójność i przejrzystość. Dzięki temu wszystko znajduje się w tym samym miejscu, co zapewnia łatwy dostęp i wspiera współpracę w ramach zespołu rekrutacyjnego. 📚

Najlepsze cechy Recruitee

Automatyzacja i szablony ułatwiają przepływ pracy i oszczędzają czas

Możliwość dostosowania raportów i pulpitów nawigacyjnych w celu śledzenia procesu i łatwego sprawdzenia, gdzie może być potrzebna optymalizacja

To oprogramowanie do śledzenia kandydatów integruje się z wieloma innymi platformami, w tym Google, Teams, Indeed i Zapier

ograniczenia #### Recruitee

Aplikacja mobilna nie jest tak rozbudowana jak desktopowa

Funkcjonalność zaspokaja potrzeby rynku amerykańskiego i nie jest łatwa do dostosowania do różnych potrzeb procesów rekrutacyjnych w innych krajach

Ceny aplikacji Recruitee

Darmowa wersja próbna

Launch: $224/miesiąc

$224/miesiąc Skala: 399 USD/miesiąc

399 USD/miesiąc Lead: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Recruitee

G2: 4.5/5 (ponad 400 opinii)

4.5/5 (ponad 400 opinii) Capterra: 4.4/5 (180+ opinii)

9. Bullhorn

Najlepszy do rekrutacji kandydatów

przez Bullhorn Bullhorn koncentruje się na doświadczeniu kandydata i tworzeniu bliskich relacji. Jest to połączone z zaawansowanymi technologicznie zautomatyzowanymi rozwiązaniami, które pomagają znaleźć odpowiednich kandydatów na odpowiednich stanowiskach.

Skierowane do firm rekrutacyjnych oprogramowanie do śledzenia kandydatów wspiera rekruterów w całym procesie rekrutacji, od pozyskiwania kandydatów po rozliczanie klientów. Jego celem jest usprawnienie operacji i pomoc w umieszczeniu większej liczby kandydatów, a tym samym zwiększenie sprzedaży. 📈

Dzięki scentralizowanemu systemowi, który zarządza ofertami pracy, kandydatami i zadaniami, zawsze możesz dokładnie zobaczyć, na jakim etapie procesu się znajdujesz. Możesz także ustawić przypomnienia o wykonaniu zadań w określonym czasie, dzięki czemu zawsze będziesz na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów rekrutacyjnych.

Najlepsze cechy Bullhorn

System oparty na chmurze jest bezpieczny i dostępny gdziekolwiek jesteś

ZintegrowanyNarzędzie CRM pomaga być na bieżąco ze zmieniającymi się potrzebami klientów

Duży nacisk kładzie się na obsługę klienta i pomoc klientom w jak najlepszym wykorzystaniu systemu

Ograniczenia Bullhorn

Interfejs nie jest zbyt przyjazny dla użytkownika w porównaniu do innych systemów śledzenia kandydatów na tej liście

Istnieje tak wiele funkcji, że może to być przytłaczające, szczególnie dla nowych użytkowników ATS

Ceny Bullhorn

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Bullhorn

G2: 4/5 (ponad 500 recenzji)

4/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4.1/5 (ponad 1000 recenzji)

10. Recruit CRM

Najlepszy do rekrutacji kandydatów

przez Rekrutacja CRM Zaprojektowany również dla agencji rekrutacyjnych, Recruit CRM automatyzuje proces rekrutacji, czyniąc go o wiele bardziej efektywnym.

To oprogramowanie do śledzenia kandydatów pozyskuje potencjalnych kandydatów bezpośrednio z platform takich jak Outlook, Gmail i LinkedIn. Po wprowadzeniu do systemu, nowi kandydaci mogą jednym kliknięciem zaktualizować informacje w swoim profilu. Następnie Recruit CRM wykorzystuje sztuczną inteligencję do przeglądania ich CV, wyszukując najlepszych kandydatów. 🏆

Każdy kolejny plan cenowy daje możliwość śledzenia większej liczby kandydatów. Plan Business oferuje dostęp do API i raport Executive Search Report. Z kolei plan Enterprise pozwala na niestandardowy branding i umowy SLA, nieograniczone szkolenia na żywo oraz dedykowanego opiekuna klienta.

Najlepsze cechy Recruit CRM

System śledzenia kandydatów jest intuicyjny i prosty w użyciu

Tablice Kanban typu "przeciągnij i upuść" ułatwiają wizualizację procesu rekrutacji

Oprogramowanie jest w 100% konfigurowalne, z ponad 5000 dostępnych integracji

Zespoły wsparcia i rozwoju są niezwykle pomocne i responsywne

Ograniczenia Recruit CRM

Niektórzy użytkownicy chcieliby zobaczyć więcej opcji automatyzacji i integracji

Funkcjonalność raportowania mogłaby skorzystać z kilku dodatkowych funkcji

Ceny Recruit CRM

Darmowy okres próbny

Pro: $85/miesiąc za użytkownika

$85/miesiąc za użytkownika Business: $125/miesiąc za użytkownika

$125/miesiąc za użytkownika Enterprise: $165/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Recruit CRM

G2: 4.7/5 (45+ recenzji)

4.7/5 (45+ recenzji) Capterra: 4.9/5 (ponad 330 opinii)

Ułatw zatrudnianie dzięki oprogramowaniu do śledzenia kandydatów

Gdy regularnie rekrutujesz nowych pracowników, warto znaleźć najbardziej wydajny i skuteczny sposób. System śledzenia kandydatów pomaga zarządzać procesem rekrutacji od początku do końca.

Przechowuje wszystkie informacje o kandydatach w jednym miejscu, pomaga sortować ich profile i ułatwia współpracę z innymi interesariuszami. ATS automatyzuje również zadania, ułatwia przepływ pracy i pomaga w podejmowaniu wyjątkowych decyzji rekrutacyjnych dla Twojej firmy. ✨

