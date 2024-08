10 darmowych szablonów baz danych w programach Word, ClickUp i Access

Niezależnie od tego, czy pracujesz w dziale HR i jesteś odpowiedzialny za śledzenie notatki ze spotkań jeśli prowadzisz firmę lub osobisty blog, na którym regularnie publikujesz artykuły i recenzje, wiesz, jak często musisz tworzyć podobne treści w tej samej strukturze.

Każdego tygodnia przygotowujesz w kółko tę samą dokumentację - niezależnie od tego, czy są to materiały wdrożeniowe dla nowych pracowników, czy też SOP dla typowych zadań . Nie jest to trudne, ale złożenie każdego z nich wymaga czasu, odrywając cię od innych zadań, które wymagają uwagi.

Zamiast tracić czas na pisanie tych samych informacji, użyj szablonu bazy danych, aby zautomatyzować ten proces. Wybierz szablon i dostosuj go do swojej bazy danych, niezależnie od tego, czy tworzysz nowy rekord pracownika dla niedawno zatrudnionego, czy tworzysz nową bazę wiedzy dla projektu.

Tutaj wyjaśnimy, czym jest szablon bazy danych i jak można go wykorzystać do zaspokojenia potrzeb biznesowych lub osobistych. Omówimy, na co należy zwrócić uwagę przy wyborze szablonu bazy danych i udostępnimy 10 naszych ulubionych przykładów, które można wypróbować już dziś. ✨

Czym jest szablon bazy danych?

W bazach danych można znaleźć treści, które są tworzone i powielane w kółko. Niektóre przykłady obejmują notatki ze spotkań, procedury projektowe, rekordy pracowników i zarysy projektów. Szablon bazy danych to narzędzie, które replikuje wspólne strony i struktury w obszarze roboczym.

Szablony te są kluczowym elementem automatyzacji. Zamiast spędzać niezliczone godziny na przepisywaniu tej samej struktury i powielaniu tej samej treści, użyj szablonu, aby wykonać pracę za Ciebie.

Szablony baz danych mają setki różnych zastosowań. W zarządzaniu projektami można w kilka sekund powielić procedury firmowe i wytyczne projektowe. W przypadku małych firm, które potrzebują pomocy w zakresie HR, szablon bazy danych może zaoszczędzić czas i pieniądze, tworząc dokumentację pracowniczą, materiały wdrożeniowe i zasady firmy, które można udostępniać nowym pracownikom.

Przeciąganie i upuszczanie zadań w widoku tabeli ClickUp w celu prostej organizacji

Marketerzy mogą korzystać z szablonów baz danych do zarządzania zadaniami, usprawniania przepływów pracy związanych z tworzeniem blogów lub ulepszania współpracę w miejscu pracy w zespołach pisarskich i redakcyjnych. ✍️

Dzięki szablonowi bazy danych wystarczy kilka kliknięć, aby utworzyć podstawową strukturę lub format dla regularnie używanych treści. Gdy masz już nową strukturę i układ, możesz wskoczyć i wypełnić wszelkie istotne szczegóły w razie potrzeby. Następnie można udostępnić nowy dokument lub arkusz kalkulacyjny innym członkom zespołu.

Co składa się na dobry szablon bazy danych?

Gotowy, aby zacząć oszczędzać czas i energię replikując ważne informacje? Wybór szablonu bazy danych to pierwszy krok. Nie chodzi jednak o byle jaki szablon, ale o taki, który sprawdzi się w Twojej firmie lub spełni określone potrzeby osobiste. 🛠️

Oto, czego należy szukać w dobrym szablonie bazy danych:

Struktura organizacyjna: Szablon bazy danych powinien oferować narzędzia do określania i organizowania treści lub elementów wiedzy. Rzeczy takie jak nagłówki, rozwijane menu i sekcje ułatwiają replikację informacji z bazy danych i sprawiają, że są one łatwe do odczytania

Szablon bazy danych powinien oferować narzędzia do określania i organizowania treści lub elementów wiedzy. Rzeczy takie jak nagłówki, rozwijane menu i sekcje ułatwiają replikację informacji z bazy danych i sprawiają, że są one łatwe do odczytania Kontrola uprawnień: Prawdopodobnie nie chcesz udostępniać swojej bazy danych wszystkim. W tym miejscu pojawiają się uprawnienia szablonu bazy danych Access. Poszukaj narzędzia, które oferujeudostępnianie plików i uprawnienia do przeglądania. W ten sposób można udostępniać szablony baz danych konkretnemu działowi lub tylko kilku osobom

Prawdopodobnie nie chcesz udostępniać swojej bazy danych wszystkim. W tym miejscu pojawiają się uprawnienia szablonu bazy danych Access. Poszukaj narzędzia, które oferujeudostępnianie plików i uprawnienia do przeglądania. W ten sposób można udostępniać szablony baz danych konkretnemu działowi lub tylko kilku osobom Integracja przestrzeni roboczych: Niektóre darmowe szablony mogą być używane tylko w jednej przestrzeni roboczej, podczas gdy inne mogą być zintegrowane z różnymi obszarami i aplikacjami. Jeśli potrzebujesz szablonu, który może być używany przez różne działy, wybierz taki, który oferuje integrację z wieloma obszarami roboczymi

10 szablonów baz danych do wykorzystania w 2024 roku

Twórz i powielaj najcenniejsze treści w bazach danych w ciągu kilku minut dzięki szablonom. Automatyzując ten proces, możesz skupić swoją energię w innym miejscu, aby być bardziej wydajnym i skutecznym.

Niezależnie od tego, czy szukasz sposobu na usprawnienie swojego życia osobistego, czy narzędzi, które zwiększą efektywność Twojej firmy, istnieje szablon bazy danych dla Ciebie. Oto 10 najlepszych szablonów baz danych do wypróbowania już dziś. 👀

1. Szablon bazy danych bloga ClickUp

Szablon bazy danych bloga ClickUp

Tworzenie bazy danych zawartości i śledź wszystko, co opublikowałeś i co będzie następne dzięki Szablon bazy danych blogów ClickUp . Ten szablon przechowuje wszystkie treści w jednym miejscu. Użyj go jako szablonu do śledzenia, aby monitorować metryki i zobaczyć, na jakim etapie procesu publikacji się znajdujesz.

Dostosuj szablon, dodając kategorie dla różnych typów treści i dołącz tagi priorytetowe dla elementów, które wymagają natychmiastowej uwagi. Wskocz do widoku Database Hub, aby uzyskać przegląd krok po kroku całej zawartości bloga lub zanurz się głębiej, korzystając z widoków Database List i Board, aby uzyskać więcej informacji na temat każdego zadania w toku. 📚 Pobierz ten szablon

2. Szablon bazy danych strony docelowej ClickUp

Szablon bazy danych strony docelowej ClickUp

Chcesz usprawnić i śledzić tworzenie stron docelowych? Użyj Szablon bazy danych stron docelowych ClickUp aby wykonać swoją pracę. Dzięki temu szablonowi możesz zobaczyć, które strony docelowe są w toku, które wymagają ulepszenia, a które nadal musisz utworzyć. To sprawia, że łatwiej niż kiedykolwiek priorytetyzować swoją pracę .

W ramach każdego zadania możesz tworzyć opisy i dodawać niestandardowe pola, aby ułatwić zadanie członkowi zespołu. Osadzaj samouczki dla typowych procedur, których chcesz używać podczas tworzenia lub aktualizowania stron docelowych. Łącza do baz wiedzy, aby wymienić podstawy i najlepsze praktyki konfiguracji nowych stron docelowych. Dodaj śledzenie błędów lub śledzenie zasobów, aby oznaczać pojawiające się problemy lub identyfikować wszelkie istotne elementy, które powinny zostać uwzględnione. Pobierz ten szablon

3. Szablon biznesowy księgi rekordów ClickUp

Szablon biznesowy księgi rekordów ClickUp

Księga rejestrowa to kluczowy zbiór dokumentów, które firmy muszą śledzić. Z Szablon biznesowy księgi przychodów i rozchodów ClickUp można przechowywać całą niezbędną dokumentację w łatwo dostępnym miejscu.

Szablon ten zawiera księgi sprzedaży, księgi kasowe sprzedaży, księgi zakupów, księgi kasowe zakupów i wydatków oraz podsumowania ksiąg kasowych. Każda strona zawiera tabelę umożliwiającą szybkie wprowadzenie wszystkich istotnych informacji, dzięki czemu można wrócić do pracy nad ważniejszymi sprawami. 👩‍💻 Pobierz ten szablon

4. Szablon rekordu pracownika ClickUp

Szablon ewidencji pracowników ClickUp

Szablony baz danych to doskonały sposób na obsługę zarządzanie zasobami w tym za pomoc w zatrudnianiu i szkoleniu nowych pracowników, przegląd procedur płacowych i śledzenie postępów pracowników.

Utworzenie nowej bazy danych z informacjami o pracownikach Szablon rekordu pracownika od ClickUp . Szablon zawiera siedem stron do szybkiego uzupełniania akt osobowych i dodawania nowych pracowników. Skorzystaj ze stron z umową o pracę i opisem stanowiska, aby zaoszczędzić czas na tworzeniu dokumentacji zatrudnienia.

Szablon umożliwia śledzenie sukcesów pracowników za pomocą 30-dniowych, 60-dniowych i 90-dniowych stron śledzenia postępów. Główna strona rekordu pracownika zapewnia wgląd w ogólną pracę pracownika w firmie i jest dobrym miejscem na umieszczenie podstawowych informacji kontaktowych, nazwy stanowiska i daty zatrudnienia. Pobierz ten szablon

5. Szablon katalogu pracowników ClickUp

Szablon katalogu pracowników ClickUp

Jeśli prowadzisz większą organizację lub firmę, warto mieć bazę danych kontaktowych swoich pracowników. W ten sposób osoby z różnych zespołów i działów znają różne role i wiedzą, kto jest odpowiedzialny za każdą z nich. Utwórz bazę danych pracowników za pomocą szablonu Szablon katalogu pracowników ClickUp .

Z siedmioma typami widoków w tym zarządzanie kontaktami szablon, łatwo jest filtrować i zobaczyć, co dzieje się w firmie w danym momencie. Użyj widoków Status pracy i Aktualnie pracujący, aby zobaczyć, którzy pracownicy są aktywni i zaangażowani w różne projekty. Przejdź do widoku działu, aby skupić się na konkretnym zespole lub przejrzyj kalendarz urlopów, aby dowiedzieć się, kiedy ludzie biorą urlop lub zwolnienie.

Dwadzieścia jeden niestandardowych pól ułatwia uczynienie tego katalogu pracowników naprawdę wyjątkowym. Dodaj strefę czasową, karty czasowe, lokalizację i pola zestawu umiejętności lub baw się dobrze z polami urodzin, rocznicy pracy i premii, które ułatwiają świętowanie kamieni milowych. 🥳 Pobierz ten szablon

6. Szablon katalogu zdjęć ClickUp

Szablon katalogu zdjęć ClickUp

Uwielbiasz wizualizacje? Szablon katalogu zdjęć ClickUp przenosi klasyczną bazę danych pracowników na nowy poziom. Zawiera karty ze zdjęciami każdego pracownika i podstawowe informacje, w tym dane kontaktowe i nazwy stanowisk. Dodaj zadanie do procesu wdrażania, aby utworzyć nowy szablon dla każdego pracownika po jego zatrudnieniu za pomocą tego poręcznego narzędzia. Pobierz ten szablon

7. Szablon katalogu członkowskiego ClickUp ze zdjęciami

Szablon katalogu członkowskiego ClickUp ze zdjęciami

Na zamówienie oprogramowanie bazy danych klientów może być drogie, ale możesz uzyskać niektóre z tych samych korzyści bez wysokiej ceny dzięki darmowe oprogramowanie bazodanowe -jak np Katalog członków ClickUp z szablonem zdjęć . Ten katalog pozwala śledzić programy członkowskie, obserwować relacje z klientami i z łatwością monitorować rejestracje.

Korzystaj z pięciu różnych typów widoków, aby filtrować bazę danych dostępu według typu członkostwa lub uzyskać przegląd wszystkich członków. Dzięki widokowi formularza członkostwa łatwo jest wprowadzać zmiany, aby przyciągnąć nowych użytkowników i uzyskać rejestracje bez dodatkowej pracy. 💪 Pobierz ten szablon

8. Szablon bazy wiedzy ClickUp HR

Szablon bazy wiedzy ClickUp HR

Baza wiedzy pracowników jest jednym z najlepszych narzędzi, jakie mogą wykorzystać zasoby ludzkie. Te bazy danych zawierają wszystkie ważne informacje, procedury i zasady firmy. Oznacza to, że nowi i obecni pracownicy wiedzą, gdzie szukać podstawowych informacji o firmie, co pozwala zaoszczędzić czas na odpowiadanie na najczęściej zadawane pytania.

Stwórz użyteczną bazę danych firmy z Szablon bazy wiedzy HR ClickUp . Baza danych dostępu zawiera sekcje dotyczące polityki urlopowej, dobrego samopoczucia i świadczeń zdrowotnych oraz innych procedur, takich jak sposoby świętowania kamieni milowych i unikalne oferty HR.

Istnieje również sekcja dla zespołu HR, w której można zamieścić zdjęcia, dane kontaktowe i nazwy stanowisk na wypadek, gdyby pracownicy chcieli się z Tobą skontaktować.

Co najlepsze, w szablonie znajduje się sekcja FAQ, w której można odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania. Użyj tego obszaru do zadawania pytań, takich jak co zrobić, gdy skończy się płatne zwolnienie chorobowe, jak zgłosić skargę i nie tylko. Pobierz ten szablon

9. Szablon planu zarządzania bazą danych Microsoft Word od Template.net

Przez Template.net

Ten szablon planu zarządzania bazą danych dla MS Word ułatwia dokumentowanie danych firmy i wyróżnianie informacji o zespole. Szablon działa jako Word, Google Docs, Apple Pages lub Baza danych Excel .

Włącz swój branding do bazy danych Access, zmieniając czcionkę i kolor. Dodaj zasoby marki, takie jak logo i obrazy firmy, aby uczynić ją bardziej przyjemną wizualnie. Dostosuj układ, dodając strony i sekcje, aby wszystko było uporządkowane i łatwe do odczytania. ✅ Pobierz ten szablon

10. Szablon bazy danych harmonogramu kalendarza programu Microsoft Access według szablonów programu Access

Baza danych Access za pośrednictwem WSI Winning Solutions Inc.

To Microsoft Access szablon bazy danych został zaprojektowany w celu uproszczenia planowania i kontroli kalendarza. Ten system zarządzania jest komputerową bazą danych. Przełączaj się do różnych widoków w szablonie MS Access, aby zobaczyć harmonogramy oparte na parametrach dziennych, tygodniowych, dwutygodniowych lub miesięcznych.

Filtruj według członków zespołu, aby zobaczyć harmonogram konkretnego pracownika lub wybierz szerszy widok firmy, aby zobaczyć różne obciążenia pracą dla różnych działów. Użyj kodu VBA lub makr, takich jak funkcje serwera SQL Access, w tym tabel i formularzy, aby tworzyć terminy kalendarza i wyświetlać raporty.

Użyj funkcji wyszukiwania, aby dostosować widok w szablonie bazy danych MS Access. Dodaj do siedmiu osób, aby uzyskać widok konkretnego dnia. Przypisz każdej osobie kolor, aby wizualnie zobaczyć, kto jest zajęty i kiedy. Pobierz ten szablon

Bądź bardziej efektywny dzięki szablonom baz danych

Szablony baz danych mogą ułatwić życie, niezależnie od tego, czy pracujesz w dziale HR lub marketingu, czy też prowadzisz firmę samodzielnie. Dzięki tym szablonom można tworzyć wszystko, od katalogów firm i baz wiedzy po bazy danych blogów i rejestry firm.

Wystarczy kilka kliknięć, by powielić często używane treści i skupić się na ważniejszych zadaniach. Szablony baz danych są przeznaczone nie tylko dla firm.

Istnieje mnóstwo sposobów na wykorzystanie szablonów baz danych w życiu osobistym. Użyj szablonu, aby utworzyć inwentaryzację domu do celów ubezpieczeniowych lub jeśli wynajmujesz swój dom na wakacje.

Lub użyj szablonu do śledzić raporty wydatków dla projektów renowacji domu lub do regularnego śledzenia konserwacji pojazdów. Szablony baz danych kalendarza to świetny sposób, aby być na bieżąco z harmonogramem rodziny - od meczów piłki nożnej i ćwiczeń zespołu po dostępność partnera lub opiekunki do dzieci. 🏡

Istnieje szablon bazy danych dla prawie każdego przypadku użycia. Wypróbuj ClickUp już dziś aby zobaczyć, jak te szablony mogą usprawnić produktywność i uprzyjemnić życie zawodowe. Przeglądaj naszą galerię szablonów aby znaleźć więcej szablonów baz danych i dokumentacji obszaru roboczego dla wszystkich potrzeb biznesowych.