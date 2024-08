10 najlepszych darmowych baz danych w 2024 roku (funkcje, ceny)

System zarządzania bazą danych (DBMS) może być ratunkiem dla zarządzania danymi. Zapewnia on zorganizowany sposób przechowywania danych, uzyskiwania do nich dostępu i zarządzania nimi. DBMS ułatwia szybki dostęp i aktualizację informacji z centralnie zarządzanej bazy danych.

Z pomocą DBMS użytkownicy mogą dodawać nowe dane lub edytować istniejące dane w bazie danych. Eliminuje to również zbędne zadania, takie jak wielokrotne wprowadzanie tych samych danych.

ale które darmowe oprogramowanie bazodanowe powinieneś wybrać?

W tym artykule zbadamy, czym są systemy zarządzania bazami danych i jak wybrać odpowiedni dla swoich potrzeb. Podkreślimy również dziesięć najlepszych darmowych programów bazodanowych, które mogą ci pomóc.

Czym jest oprogramowanie bazodanowe?

Oprogramowanie bazodanowe to rodzaj oprogramowania przeznaczonego do przechowywania danych i zarządzania nimi. Jest ono często wykorzystywane przez firmy do tworzenia arkuszy informacyjnych do organizowania i przechowywania dużych ilości informacji, takich jak rekordy klientów lub informacje o zapasach. Oprogramowanie bazodanowe może być oparte na serwerze klienta lub sieci Web, w zależności od potrzeb firmy.

Oprogramowanie bazodanowe umożliwia użytkownikom tworzenie wielu baz danych i tabel, które pomagają organizować informacje w wydajny i bezpieczny sposób. Posiada potężne możliwości zapytań, ułatwiając użytkownikom szybkie wyszukiwanie określonych danych.

Jak wybrać odpowiednie darmowe narzędzie bazodanowe dla swojej firmy

Wybór odpowiedniego rozwiązania bazodanowego może być tak trudny, jak podjęcie decyzji, który serial Netflix obejrzeć. Jest tak wiele opcji do wyboru!

Oto kilka filtrów, które można zastosować, aby zawęzić wyszukiwanie:

Złożoność : niektóre narzędzia bazodanowe mogą być naprawdę skomplikowane i wymagać pewnej wiedzy technicznej. Z drugiej strony, niektóredarmowe oprogramowanie do zarządzania projektami pomaga z łatwością zarządzać danymi związanymi z projektem

: niektóre narzędzia bazodanowe mogą być naprawdę skomplikowane i wymagać pewnej wiedzy technicznej. Z drugiej strony, niektóredarmowe oprogramowanie do zarządzania projektami pomaga z łatwością zarządzać danymi związanymi z projektem Bezpieczeństwo : nie chcesz, aby twoje dane wpadły w niepowołane ręce? W takim razie wybierz oprogramowanie, które wykorzystuje najnowszebezpieczeństwo danych techniki 🔐

: nie chcesz, aby twoje dane wpadły w niepowołane ręce? W takim razie wybierz oprogramowanie, które wykorzystuje najnowszebezpieczeństwo danych techniki 🔐 Integracje: integracje pomagają zarządzać danymi w ulubionych aplikacjach, niezależnie od tego, czy jest to Twoja aplikacja Oprogramowanie CRM lub aplikacji do komunikacji

integracje pomagają zarządzać danymi w ulubionych aplikacjach, niezależnie od tego, czy jest to Twoja aplikacja Oprogramowanie CRM lub aplikacji do komunikacji Cena: podczas gdy będziemy omawiać niektóre z najlepszych darmowych programów bazodanowych, niektóre narzędzia będą miały płatne plany, które oferują dodatkową funkcjonalność, przestrzeń dyskową itp. Upewnij się więc, że wybierasz rozwiązanie bazodanowe, które zapewnia najlepszy stosunek jakości do ceny

Teraz, gdy zakończyliśmy nasz szybki kurs dotyczący oprogramowania bazodanowego, przejdźmy do rzeczy.

10 najlepszych programów do obsługi baz danych

Oto dziesięć najlepszych darmowych programów do obsługi baz danych dostępnych obecnie na rynku:

1. ClickUp - Dobry do zarządzania bazą danych

Przeciąganie i upuszczanie zadań w widoku tabeli ClickUp w celu prostej organizacji

ClickUp jest jednym z najwyżej ocenianych programów do zarządzania projektami na świecie, uwielbiane przez superproduktywne zespoły od startupów po duże korporacje.

Zastosowanie Hierarchia ClickUp aby utworzyć bazę danych i zorganizować ją w Obszar roboczy , Przestrzenie , Foldery i nie tylko, aby ułatwić zarządzanie. Następnie możesz użyć funkcji filtrowania i wyszukiwania ClickUp, aby zapytać bazę danych i pobrać dane w oparciu o określone kryteria.

ClickUp pozwala również użytkownikom na importowanie i eksportowanie danych, co może być pomocne podczas pracy z dużymi zestawami danych.

Najważniejsze cechy ClickUp

Oto krótkie spojrzenie na to, jak ClickUp pomaga stać się data ninja: Listy !

5. MongoDB - dobre rozwiązanie do przechowywania ogromnych ilości danych

Via MongoDB MongoDB to oprogramowanie do zarządzania bazami danych NoSQL, które przechowuje dane w formie dokumentów.

**Wspomnieliśmy o SQL, więc co to jest NoSQL?

Baza danych NoSQL przechowuje dane w formach nietabelarycznych, takich jak baza danych dokumentów, baza danych grafów itp. Dzięki temu jest to odpowiednia platforma do zarządzania nieustrukturyzowanymi danymi.

I chociaż "mongo" w MongoDB odnosi się do ogromnego magazynu danych, ich darmowy plan obsługuje tylko 512 MB przestrzeni dyskowej.

Najważniejsze cechy MongoDB

Wyzwalacze czasu rzeczywistego do tworzenia aplikacji danych sterowanych zdarzeniami

Bogaty i ekspresyjny język zapytań

Zintegrowana funkcja wyszukiwania pełnotekstowego

MongoDBwykresy do wizualizacji danych i analiza biznesowa w czasie rzeczywistym

Ograniczenia MongoDB

Opinie użytkowników donoszą, że duplikacja danych występuje w miarę skalowania danych

Może mieć stromą krzywą uczenia się

Łączenie dokumentów może być trudne

Ceny MongoDB

Model chmurowy tego narzędzia do zarządzania bazami danych dokumentów oferuje bezpłatny plan z 512 MB przestrzeni dyskowej do tworzenia małych aplikacji.

Aby uzyskać więcej funkcji, należy skontaktować się z pomocą techniczną w sprawie płatnych planów.

6. PostgreSQL - dobry pod względem niezawodności

Via PostgreSQL PostgreSQL to potężny, obiektowo-relacyjny system baz danych o otwartym kodzie źródłowym. Ma ponad 15 lat aktywnego rozwoju i sprawdzoną architekturę, która zapewniła mu dobrą reputację w zakresie niezawodności, integralności danych i poprawności.

Działa na wszystkich głównych systemach operacyjnych, w tym Linux, UNIX (AIX, BSD, HP-UX, SGI IRIX, Mac OS X, Solaris, Tru64) i Windows. PostgreSQL oferuje kompleksowy zestaw funkcji, które rywalizują z komercyjnymi bazami danych, takimi jak Oracle czy MySQL.

Najważniejsze cechy Postgre SQL

Open-Source: PostgreSQL to darmowy system bazodanowy o otwartym kodzie źródłowym.

Zgodność z ACID: Postgres obsługuje ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, and Durability), zapewniając spójność i integralność danych.

Rozszerzalność: PostgreSQL obsługuje niestandardowe rozszerzenia i funkcje, dzięki czemu jest wysoce konfigurowalny.

Ograniczenia Postgre SQL

Złożoność: PostgreSQL może być stosunkowo skomplikowany dla nowych użytkowników i może mieć bardziej stromą krzywą uczenia się niż inne systemy baz danych.

Ograniczone wsparcie: PostgreSQL ma mniejszą społeczność użytkowników niż niektóre inne systemy baz danych, co może utrudniać znalezienie wsparcia i rozwiązywanie problemów.

Brak natywnej replikacji: W przeciwieństwie do niektórych innych systemów baz danych, PostgreSQL nie ma natywnych możliwości replikacji i wymaga dodatkowej konfiguracji.

Cennik Postgre SQL

PostgreSQL jest darmowy.

7. Amazon RDS - dobre rozwiązanie do zarządzania skalowalnymi relacyjnymi bazami danych

Via Amazon RDS Amazon RDS to potężna usługa bazodanowa w chmurze, która pomaga wdrażać i zarządzać skalowalnymi relacyjnymi bazami danych w chmurze. Umożliwia organizacjom odciążenie zadań administracyjnych bazy danych, takich jak łatanie i tworzenie kopii zapasowych, zapewniając jednocześnie bezpieczną, niezawodną platformę o wysokiej dostępności i trwałości.

Dzięki Amazon RDS użytkownicy mogą łatwo skalować swoją bazę danych w górę lub w dół za pomocą kilku kliknięć w konsoli zarządzania AWS, umożliwiając im szybkie zwiększanie lub zmniejszanie w razie potrzeby.

Kluczowe funkcje Amazon RDS

Skalowalność: Automatyczne skalowanie pojemności obliczeniowej i pamięci, a także zasobów pamięci masowej.

Niezawodność: Amazon RDS gwarantuje wysoką dostępność dzięki takim funkcjom jak automatyczne tworzenie kopii zapasowych, replikacja w celu odzyskiwania danych po awarii oraz repliki odczytu w celu zwiększenia wydajności.

Bezpieczeństwo

Ograniczenia Amazon RDS

Ograniczona obsługa baz danych

Blokada dostawcy

Ograniczone opcje dostosowywania

Ceny Amazon RDS

Amazon RDS oferuje bezpłatną warstwę dla nowych klientów. Odwiedź Cennik Amazon RDS aby uzyskać więcej informacji.

8. RazorSQL - Dobry dla początkujących i zaawansowanych użytkowników

Via RazorSQL RazorSQL jest narzędziem do tworzenia zapytań do baz danych, edytorem programistycznym i narzędzie do administrowania bazami danych dla Mac OS X, Windows, Linux i Solaris. RazorSQL pozwala użytkownikom łączyć się z wieloma bazami danych z jednej aplikacji za pomocą jednego kliknięcia.

Został zaprojektowany tak, aby był potężny, a jednocześnie łatwy w użyciu zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika jest to idealne narzędzie dla programistów, administratorów baz danych i webmasterów.

Kluczowe cechy RazorSQL

Obsługa wielu platform

Narzędzia do generowania kodu: RazorSQL może automatycznie generować kod SQL do tworzenia tabel, widoków i innych.

Narzędzia eksportu i importu

Ograniczenia RazorSQL

Kosztowne plany cenowe

Brak obsługi pamięci masowej w chmurze

Cennik RazorSQL

1 użytkownik: $99.95

$99.95 2-9 użytkowników: $96.95

$96.95 10-19 użytkowników: $94.95

$94.95 Ponad 20 użytkowników: 92,95

9. Informix - dobra wydajność i skalowalność

Via Techrepublic Informix to system zarządzania bazami danych, który umożliwia organizacjom bardziej wydajne i efektywne zarządzanie danymi. Dzięki otwartej architekturze zapewnia innowacyjną platformę dostępu, analizy i zarządzania danymi strukturalnymi i nieustrukturyzowanymi. Jego potężny silnik zapytań oferuje niezrównaną wydajność i skalowalność.

Informix oferuje również wbudowane funkcje bezpieczeństwa w celu ochrony poufnych informacji przed nieautoryzowanym dostępem lub modyfikacją.

Kluczowe funkcje Informix

Funkcje bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie bazy danych, uwierzytelnianie użytkowników i kontrola dostępu oparta na rolach

Wysoka wydajność optymalizacji zapytań i możliwości przetwarzania równoległego

Niski koszt posiadania

Ograniczenia Informix

Ograniczone wsparcie dla platformy

Słaba dokumentacja

Ceny Informix

Odwiedź stronę Strona z cenami IBM Informix aby uzyskać informacje o cenach.

10. Altibase - dobre rozwiązanie dla oszczędnych użytkowników

Via Altibase Altibase to system zarządzania relacyjnymi bazami danych, który jest rozwijany i używany od ponad 20 lat. Jest to idealny wybór dla firm poszukujących wydajnego, ale opłacalnego rozwiązania.

Altibase oferuje zaawansowane funkcje, takie jak wysoka dostępność, skalowalność, bezpieczeństwo i wydajność, dzięki czemu idealnie pasuje do potrzeb każdej organizacji w zakresie danych.

Kluczowe funkcje Altibase

Możliwości hybrydowej bazy danych

Wielowątkowa architektura i niskie koszty ogólne

Niezawodność

Ograniczenia Altibase

Ograniczona obsługa chmury i ograniczone wykorzystanie dla firm, które preferują wdrożenia oparte na chmurze

Ograniczona dokumentacja

Ceny Altibase

Skontaktuj się z Altibase, aby uzyskać informacje o cenach.

Łatwe zarządzanie danymi dzięki oprogramowaniu bazodanowemu

Niezależnie od tego, czy tworzysz cuda oprogramowania, czy zarządzasz kampaniami marketingowymi, potrzebujesz oprogramowania do zarządzania bazami danych, aby przechowywać i zarządzać wszystkimi cennymi danymi.

I choć przedstawiliśmy pięć świetnych darmowych programów bazodanowych, które mogą ci pomóc, to to, czego potrzebujesz, ostatecznie sprowadza się do twoich wymagań.

Na przykład, jeśli potrzebujesz prostego narzędzia do przechowywania wszystkich danych projektu, wybierz ClickUp.

Dzięki wielu niesamowitym funkcjom, takim jak dokumenty i relacje, ClickUp jest najlepszym oprogramowaniem bazodanowym do zarządzania danymi projektu.

Dlaczego więc nie dołączyć do ClickUp za darmo już dziś !