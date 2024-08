10 Alternatywy i konkurenci Microsoft Access 2024

Microsoft Access (znany również jako MS Access) to potężny system baz danych, który przechwytuje, zarządza i przechowuje wszelkiego rodzaju dane. Może analizować mnóstwo informacji i tworzyć raporty, więc nic dziwnego, że jest popularną częścią pakietu Microsoft Office.

Żadne narzędzie bazodanowe nie jest jednak idealne. Nie znajdziesz takiego, które spełniałoby wszystkie wymagania każdej osoby i firmy. Jeśli baza danych Microsoft Access nie spełnia Twoich oczekiwań, istnieje wiele alternatyw.

Niniejszy przewodnik przedstawia 10 najlepszych alternatyw i konkurentów Microsoft Access na rok 2024. Nadszedł czas, aby odkryć odpowiedni system zarządzania bazą danych dla siebie i swojego zespołu. 🏆

Czego należy szukać w alternatywach dla Microsoft Access?

Aby znaleźć najlepsze alternatywy dla Microsoft Access, należy rozważyć swoje potrzeby, ocenić funkcje oraz rozważyć zalety i wady lepszych opcji systemu zarządzania relacyjnymi bazami danych.

Wybierając 10 najlepszych alternatyw dla Microsoft Access, właśnie tego szukaliśmy:

Łatwość użytkowania : Członkowie Twojego zespołu zasługują na aplikację bazodanową, która jest niskokodowa, intuicyjna i przyjazna dla użytkownika

Przystępność cenowa: Uwzględniliśmydarmowe oprogramowanie bazodanowe więc każdy znajdzie coś dla siebie

Kompatybilność z różnymi platformami : Kompatybilność z systemami operacyjnymi pozwala wszystkim współpracować nad rozwiązaniem bazodanowym, niezależnie od tego, czy używają systemu iOS, Android, Windows, MacOS, Linux czy przeglądarki internetowej

Integracja: Dzisiejsze narzędzia powinny integrować się z innym oprogramowaniem i aplikacjami, których używasz, aby ułatwić Ci życie 🛠️

Dzisiejsze narzędzia powinny integrować się z innym oprogramowaniem i aplikacjami, których używasz, aby ułatwić Ci życie Funkcjonalność: Twoje oprogramowanie do zarządzania danymi powinno być wyposażone w funkcje takie jakautomatyzacja przepływu pracyprzeciąganie i upuszczanie,szablony arkuszy kalkulacyjnychoraznarzędzia do wizualizacji danych dzięki czemu uzyskasz najlepszą wartość za swoje pieniądze (lub bezpłatną alternatywę)

Użyj drążenia w ClickUp Dashboards, aby zmienić lub zaktualizować zadania na wykresie w celu płynnej edycji

10 najlepszych alternatyw Microsoft Access do wykorzystania w 2024 roku

Czy jesteś gotowy, aby znaleźć alternatywę dla Microsoft Access, która spełni wszystkie Twoje potrzeby biznesowe? Do dzieła! 🤩

Twórz konfigurowalne arkusze kalkulacyjne do śledzenia i organizowania danych za pomocą widoku tabeli ClickUp

ClickUp to narzędzie oparte na chmurze i doskonała alternatywa dla MS Access. Podobnie jak większość konkurentów Microsoft Access, ClickUp doskonale radzi sobie ze śledzeniem i organizowaniem informacji. Jest to rozwiązanie bez kodu z intuicyjnym interfejsem użytkownika i może działać jako aplikacja komputerowa, mobilna lub internetowa dla wprowadzania danych z dostępem dla wielu użytkowników. Widok tabeli ClickUp jest najlepszym narzędziem do tego rodzaju pracy - tworzy błyskawiczne arkusze kalkulacyjne i oferuje potężne wizualne tworzenie baz danych. Użyj go do zarządzania budżetami, zapasami, informacjami o klientach i nie tylko dla dużych i małych firm.

Znajdziesz tu pomocne narzędzia do zarządzania budżetem i szablony inwentaryzacji (wraz z wieloma innymi), które sprawiają, że dane i zarządzanie zasobami prostsze. Dodatkowo, wspomagane przez sztuczną inteligencję ClickUp dokumentacja projektu może robić notatki, pisać podsumowania i śledzić ważne informacje ze spotkań, dzięki czemu nie musisz tego robić. 😎

ClickUp umożliwia również importowanie i eksportowanie danych Excel i CSV oraz zapewnia aktualizacje w czasie rzeczywistym dla członków zespołu.

Najlepsze funkcje ClickUp:

Integracja z ponad 1000 innych narzędzi, w tym Zoho Flow, GitHub, Amazon Alexa, Harvest, OneDrive, Outlook, Chrome i Google Assistant

Bezkodowe relacyjne bazy danych ze znormalizowanymi etykietami i kategoriami wyświetlanymi w zorganizowanych tabelach bez znajomości kodowania lub skryptowania w celu prostego zarządzania bazą danych z dostępem dla wielu użytkowników i funkcjami współpracy dlawielofunkcyjnych zespołów* Responsywne, intuicyjne tabele ułatwiają zarządzanie zadaniami i masową edycję danych

Interfejs API ClickUp umożliwia tworzenie niestandardowych integracji z systemami zarządzania bazami danych, takimi jak MySQL, PostgreSQL, LibreOffice Base, KEXI, MariaDB, FileMaker i inne

Darmowy plan Forever jest dostępny dla wszystkich użytkowników i zawiera większość funkcji potrzebnych do wprowadzania danych

Ograniczenia ClickUp:

Brak funkcji SQL do komunikacji z innymi silnikami baz danych bez niestandardowych integracji

Niektórzy użytkownicy zgłaszają trudności w nauce (rozwiązane za pomocą samouczków)

Ceny ClickUp:

Darmowy na zawsze

Nieograniczony: $7/miesiąc na użytkownika płatne rocznie

$7/miesiąc na użytkownika płatne rocznie Biznes: $12/miesiąc na użytkownika płatne rocznie

$12/miesiąc na użytkownika płatne rocznie Business Plus: $19/miesiąc na użytkownika płatne rocznie

$19/miesiąc na użytkownika płatne rocznie Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Oceny i recenzje ClickUp:

G2: 4.7/5 (8,300+ recenzji)

4.7/5 (8,300+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,700+ opinii)

2. MongoDB

przez MongoDB MongoDB to platforma bazodanowa ogólnego przeznaczenia o otwartym kodzie źródłowym, która pomaga programistom wykorzystać moc oprogramowania i danych. Oferuje to, co najlepsze w tradycyjnych bazach danych w połączeniu ze skalą, wydajnością i elastycznością, których wymagają nowoczesne aplikacje.

MongoDB zapisuje dane w formacie JSON, łączy się ze sterownikami JDBC i współpracuje z popularnymi językami programowania, w tym Java, Python, C#, Ruby i innymi. 👾

Najlepsze funkcje MongoDB:

Dostępny jako oprogramowanie do pobrania lub jako baza danych online

Przydatny zarówno dla rozwoju frontendu, jak i backendu

Ograniczenia MongoDB:

Darmowa opcja obejmuje tylko 512 MB przestrzeni dyskowej w porównaniu do innych alternatyw MS Access

Nie obsługuje zaawansowanej analityki i łączenia, jak bazy danych SQL

Niektórzy użytkownicy zgłaszają trudności z konfiguracją dzięki funkcjom wprowadzania danych

Cennik MongoDB:

Bez serwera: $0.10+/milion odczytów

$0.10+/milion odczytów Dedykowany: $57+/miesiąc

$57+/miesiąc Współdzielony klaster: $0+/miesiąc

Oceny i recenzje MongoDB:

G2: 4.5/5 (400+ recenzji)

4.5/5 (400+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 400 recenzji)

3. DBeaver

przez DBeaver DBeaver to wszechstronne narzędzie przeznaczone do pracy ze wszystkimi źródłami danych. Posiada darmową wersję z podstawowymi funkcjami, dzięki którym kompleksowe zarządzanie danymi staje się bardziej dostępne. Wersja płatna umożliwia eksplorację, przetwarzanie i administrowanie wszystkimi źródłami danych w chmurze, SQL i NoSQL.

Dzięki ponad 100 zaawansowanym funkcjom DBeaver zwiększa wydajność pracy i może dostosować się do potrzeb zarówno użytkowników technicznych, jak i nietechnicznych. Posiada również menedżera zadań do automatyzacji codziennej pracy, dzięki czemu można skupić się na ważnych rzeczach.

Najlepsze funkcje DBeaver:

Prosty interfejs użytkownika oferuje wysoki poziom wydajności i powiększony widok często przeszukiwanych baz danych

Darmowi i płatni użytkownicy mają dostęp do CloudBeaver, opartego na sieci, gotowego do pracy w chmurze systemu zarządzania bazami danych

DBeaver Portable to system zarządzania relacyjnymi bazami danych, który można zabrać ze sobą w podróż za pośrednictwem urządzeń mobilnych

DBeaver Community to bezpłatne, uniwersalne narzędzie bazodanowe z podstawową obsługą relacyjnych baz danych, takich jak MySQL, SQL Server, PostgreSQL i Teradata

Ograniczenia DBeaver:

Darmowa wersja (DBeaver Community) nie ma dostępu do kilku funkcji dostępnych w wersjach DBeaver Pro (np. dostęp do Oracle)

Recenzje zgłaszają pewne problemy z częstymi aktualizacjami i powolnymi zapytaniami dla większych zestawów danych w porównaniu do innych alternatyw MS Access

Ceny DBeaver:

DBeaver Community: Free

Free Indywidualne przedsiębiorstwo: $25/miesiąc

$25/miesiąc Zespół: $1,600+/rok

Oceny i recenzje DBeaver:

G2: 4.4/5 (ponad 100 recenzji)

4.4/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 60 recenzji)

4. OpenOffice Base

przez Baza OpenOffice OpenOffice Base to darmowa alternatywa dla Microsoft Access, którą można pobrać dla dowolnej liczby członków zespołu. Może być używany do dowolnych celów bez ograniczeń i działa jako w pełni funkcjonalny system zarządzania bazami danych.

OpenOffice Base został również zaprojektowany tak, aby zaspokoić potrzeby użytkowników, od osób śledzących osobiste kolekcje po duże korporacje. Posiada natywną obsługę silników baz danych dla wielu użytkowników, takich jak MySQL, PostgreSQL i Adabas D.

Najlepsze cechy OpenOffice Base:

Instalacja i wsparcie dostępne dla użytkowników lokalnych i SaaS

Interfejsy użytkownika działają na wszystkich komputerowych systemach operacyjnych, w tym Microsoft Windows, Apple MacOS i Linux

Odzyskiwanie utraconych danych i tworzenie bezproblemowych kopii zapasowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa plików

Najnowsza wersja OpenOffice Base jest zawsze bezpłatnym oprogramowaniem, bez konieczności wystawiania faktur, uiszczania miesięcznych opłat lub przeprowadzania audytów oprogramowania

Bezpłatna alternatywa dla MS Access

Ograniczenia OpenOffice Base:

Niektóre recenzje donoszą o krzywej uczenia się po przejściu z Microsoft Access

Przestarzała grafika nie dorównuje dzisiejszym konkurentom Microsoft Access

Ceny OpenOffice Base:

Darmowy

Oceny i recenzje OpenOffice Base:

G2: 4.1/5 (50+ recenzji)

4.1/5 (50+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 400 recenzji)

5. Airtable

przez Airtable Airtable tworzy aplikacje, obsługuje unikalne przepływy pracy i ułatwia zespołom udostępnianie danych. Umożliwia zespołom modelowanie danych, definiowanie relacji między zestawami danych i tworzenie niestandardowych widoków dostosowanych do ich projektów.

Zespoły mogą również używać Airtable aby rozwijać swoje oprogramowanie wraz ze zmieniającymi się celami lub rynkami i zwiększać przejrzystość danych dla współpracowników, interesariuszy i menedżerów. Posiada darmową wersję, którą można wypróbować przed zainwestowaniem pieniędzy w płatny plan. 🤸

Najlepsze funkcje Airtable:

Twórz przepływy pracy i modernizuj swoją firmę dzięki platformie do tworzenia aplikacji o niskim kodzie

Korzystaj z funkcji no-code dla nietechnicznych profesjonalistów, aby zoptymalizować przepływy pracy przy użyciu relacyjnych baz danych

Korzystaj z natywnych komponentów AI i dynamicznych funkcji AI, aby szybciej wykonywać pracę

Organizuj i udostępniaj krytyczne informacje biznesowe za pomocą relacyjnych baz danych, które synchronizują się w czasie rzeczywistym z innymi systemami

Ograniczenia Airtable:

Niektóre recenzje wspominają o czasochłonnych problemach podczas importowania projektów

Niektórzy użytkownicy wspominają o braku funkcji projektowania i dostosowywania

Ceny Airtable:

Darmowy

Plus: $12/miesiąc na użytkownika

$12/miesiąc na użytkownika Pro: $24/miesiąc na użytkownika

$24/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Airtable:

G2: 4.6/5 (2,000+ recenzji)

4.6/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 1,000 recenzji)

6. TeamDesk

przez TeamDesk TeamDesk to niskokodowe narzędzie do tworzenia baz danych w chmurze, które pozwala użytkownikom tworzyć niestandardowe bazy danych dostosowane do konkretnych potrzeb biznesowych. Użytkownicy otrzymują nieograniczone przechowywanie danych, rekordy i wsparcie bez dodatkowych kosztów, co jest idealne do skalowania małych firm.

System TeamDesk umożliwia dostosowywanie danych i modyfikowanie aplikacji zgodnie z potrzebami. Wypróbuj go korzystając z bezpłatnej wersji próbnej, zanim zdecydujesz się zapłacić za plan.

Najlepsze cechy TeamDesk:

Tworzenie niestandardowych baz danych z zerową wiedzą techniczną przy użyciu platformy no-code

Dostosowywanie używanych narzędzi bazodanowych do procesów, na których opiera się Twoja firma

Dostosowywanie przyjaznego dla użytkownika interfejsu do potrzeb zespołu

Tworzenie potężnych relacyjnych baz danych spełniających potrzeby firm dowolnej wielkości

Ograniczenia TeamDesk:

Niektóre recenzje zgłaszają problemy z opóźnieniami w funkcjach pytań/odpowiedzi

Użytkownicy zgłaszają stromą krzywą uczenia się pomimo braku języków kodowania

Cennik TeamDesk:

Starter: $49/miesiąc

$49/miesiąc Team: $99/miesiąc

$99/miesiąc Enterprise: 249 USD/miesiąc

TeamDesk oceny i recenzje:

G2: 4.7/5 (10+ recenzji)

4.7/5 (10+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 40 recenzji)

7. SingleStore

przez SingleStore SingleStore to zunifikowana, rozproszona baza danych SQL działająca w czasie rzeczywistym, zaprojektowana z myślą o szybkości i skalowalności. Łączy obciążenia transakcyjne i analityczne, aby wyeliminować niepotrzebne przenoszenie danych i obsługiwać wymagające obciążenia.

SingleStore działa w chmurach Big 3 i jest przeznaczony dla doświadczonych programistów i architektów. Skorzystaj z bezpłatnej wersji próbnej, aby zobaczyć, co myślisz, zanim wydasz cokolwiek na jego usługi.

Najlepsze funkcje SingleStore:

Optymalizacja bazy danych dooszczędność czasu z wydajnością zapytań o niskim opóźnieniu

Korzystaj z rozproszonej infrastruktury danych natywnej dla chmury, aby zasilać nowoczesne aplikacje swojej firmy

Skalowanie architektury danych i przezwyciężanie wąskich gardeł dzięki nowoczesnemu projektowi bazy danych

Skonsoliduj swoje dane w jednej bazie danych, aby wyeliminować ich rozrastanie się, obniżyć koszty i zminimalizować złożoność

Ograniczenia SingleStore:

Niektóre recenzje zgłaszają problemy ze strumieniową analizą dużych zbiorów danych z odpowiedziami API poniżej sekundy

Brak przyrostowych kopii zapasowych spowodował problemy dla niektórych użytkowników

Ceny SingleStore:

Standard: $0.80+/godz

$0.80+/godz Premium: $1.60+/godz

$1.60+/godz Dedykowane: Skontaktuj się w celu ustalenia ceny

Oceny i recenzje SingleStore:

G2: 4.5/5 (100+ recenzji)

4.5/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 30 recenzji)

8. Arkusze Google

przez Arkusze GoogleArkusze Google jest elementem Google Workspace służącym do tworzenia arkuszy kalkulacyjnych online. Umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym z dowolnego urządzenia, idealna dla dużych lub zdalnych zespołów.

Zaprojektowany dla firm każdej wielkości, posiada funkcje takie jak wbudowane szablony, formatowanie warunkowe i tabele przestawne, które ułatwiają zarządzanie bazami danych. Skorzystaj z wersji osobistej, aby najpierw przetestować ją za darmo.

Najlepsze funkcje Google Sheets:

Współpraca nad danymi z dowolnego miejsca przy użyciu dowolnego urządzenia z zespołami różnej wielkości

Przyspiesz swoje przepływy pracy dzięki funkcjom inteligentnego wypełniania i sugestiom formuł, aby zmniejszyć liczbę błędów i uzyskać szybsze analizy

Bezproblemowe łączenie Arkuszy Google z innymi aplikacjami Google w celu integracji i lepszej współpracy

Przesyłaj arkusze Microsoft Excel do Arkuszy Google, aby edytować i dostosowywać bazy danych na internetowej platformie współpracy

Ograniczenia Arkuszy Google:

W recenzjach wspomina się o braku dedykowanej obsługi klienta i powolnym czasie reakcji

Użytkownicy zgłaszają trudności z pobieraniem dokumentów jako plików Excel

Cennik Google Sheets:

Personal: Darmowy

Darmowy Podstawowy: $6/miesiąc na użytkownika płatne rocznie

$6/miesiąc na użytkownika płatne rocznie Business Standard: $12/miesiąc na użytkownika płatne rocznie

$12/miesiąc na użytkownika płatne rocznie Business Plus: $25/miesiąc na użytkownika płatne rocznie

$25/miesiąc na użytkownika płatne rocznie Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Oceny i recenzje Arkuszy Google:

G2: 4,6/5 (ponad 40 000 recenzji)

4,6/5 (ponad 40 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 12 000 recenzji)

9. Axisbase

przez Axisbase Axisbase jest darmowym narzędziem bazodanowym i serwerem, który może śledzić wszelkie informacje, których potrzebuje Twoja firma. Jest porównywalny z innymi narzędziami biurowymi, takimi jak Filemaker i Microsoft Access oraz serwerami baz danych, takimi jak Microsoft SQL Server.

Axisbase jest darmowy dla wszystkich użytkowników i nie posiada płatnych planów. Ponadto jest to platforma do pobrania i nie opiera się na funkcjonalności opartej na przeglądarce. 💎

Najlepsze cechy Axisbase:

Korzystaj z prostego interfejsu użytkownika, który został zaprojektowany tak, aby był łatwy w nauce i obsłudze

Tworzenie takich elementów jak menu, wpisy kryteriów i raporty drążone bez wiedzy technicznej w zakresie kodowania

Naucz się podstaw dzięki bezpłatnym samouczkom zaprojektowanym w celu zmniejszenia krzywej uczenia się

Oszczędność czasu dzięki unikaniu indeksów, kluczy głównych, kompresji, wartości null i innych złożonych koncepcji baz danych

Ograniczenia Axisbase:

Niektóre recenzje wskazują, że interfejs użytkownika wygląda na nieco przestarzały i przydałaby się jego aktualizacja

Nie jest skalowalny do farm serwerów, a zatem nie jest idealny dla firm oczekujących obciążeń przekraczających jeden serwer

Ceny Axisbase:

Darmowy

Oceny i recenzje Axisbase:

G2: 3.9/5 (10+ recenzji)

3.9/5 (10+ recenzji) Capterra: N/A

10. SQLite

przez SQLite SQLite to darmowa biblioteka oprogramowania i silnik bazy danych SQL. Został zaprojektowany jako samodzielny, bezserwerowy i transakcyjny, wymagający zerowej konfiguracji. Służy również jako format pliku aplikacji i oferuje wiele tabel, wyzwalaczy, indeksów i widoków w jednym pliku dyskowym.

Ten wbudowany silnik bazy danych SQL działa jako biblioteka języka C i działa na prawie każdym urządzeniu. Oferuje wieloplatformową stabilność i bezserwerową funkcjonalność, która jest idealna dla wielu firm.

Najlepsze cechy SQLite:

Swobodne kopiowanie baz danych między systemami 32-bitowymi i 64-bitowymi

Łatwe pakowanie małych relacyjnych baz danych wraz z aplikacjami na wszystkich urządzeniach

Rozpocznij pracę z zerową konfiguracją, konfiguracją i administracją, aby zaoszczędzić czas i pieniądze firmy

Wybierz jeden z wielu poziomów wsparcia SQLite Pro, gdy Twój zespół potrzebuje pomocy i konserwacji

Ograniczenia SQLite:

Recenzje donoszą, że nie jest to idealne rozwiązanie dla aplikacji na dużą skalę ze względu na brak dostępu do sieci

Nie pozwala na pracę zdalną i nie jest odpowiedni dla wielu globalnych zespołów

Ceny SQLite:

Darmowy

Oceny i recenzje SQLite:

G2: 4.2/5 (200+ recenzji)

4.2/5 (200+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

Pozostań na czele gry dzięki alternatywom Microsoft Access

Wśród tych 10 alternatyw dla Microsoft Access znajdziesz to, czego potrzebujesz, niezależnie od tego, czy jesteś początkującym z zerową wiedzą techniczną, czy kierujesz doświadczonym zespołem profesjonalistów z doświadczeniem technicznym. Znajdź opcję, która działa dla Ciebie, ulepsz swój przepływ pracy i podnieś swoją grę bazodanową na nowy poziom! 🎢

