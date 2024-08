15 najlepszych alternatyw i konkurentów Airtable w 2024 r

Czujesz się uwięziony w tabelarycznych polach lub szukasz większej elastyczności w swoim narzędziu do zarządzania projektami? Jeśli Airtable nie do końca spełnia potrzeby Twojego zespołu, być może nadszedł czas, aby zapoznać się z alternatywnymi rozwiązaniami.

Airtable jest popularnym baza danych arkuszy kalkulacyjnych hybryda, która zapewnia zespołom przyjazny wizualnie interfejs i szereg zaawansowanych funkcji. Jednak, podobnie jak każde inne narzędzie, może nie być idealnym rozwiązaniem dla każdego. Niezależnie od tego, czy chodzi o cenę, brak niektórych funkcji, czy też skomplikowane, przyjazne dla użytkownika doświadczenie, może się okazać, że szukasz odpowiednich alternatyw.

Na tej liście omówię, co sprawia, że każde z tych narzędzi jest wyjątkowe, zbadam ich funkcje, ceny i kluczowe punkty sprzedaży. Niezależnie od tego, czy jesteś małym zespołem, czy rozwijającą się firmą, czytaj dalej, aby znaleźć najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami dla Twojego zespołu!

Ale najpierw zajmijmy się podstawami.

Co to jest Airtable?

Współpracuj ze swoim zespołem przy użyciu współdzielonych baz danych z Airtable Airtable to narzędzie do zarządzania które pozwala dodawać liczby, cyfry i formuły, tak jak w zwykłym arkuszu kalkulacyjnym, ale jest jeden twist - możesz także dodawać obrazy, pliki PDF, pola wyboru i tagi w komórkach arkusza kalkulacyjnego (znane jako pola Airtable)

W ten sposób można łatwo wzbogacić zwykłe wpisy danych lub listy rzeczy do zrobienia o funkcje multimedialne i organizacyjne, aby dodać kontekst, a nawet dodatkową szczyptę produktywności do typowego arkusza kalkulacyjnego.

Dodatkowo, można nawet utworzyć formularz Airtable i przechwycić do bazy danych .

Oto, co może zrobić użytkownik Airtable:

Przechowywać wszystkie pliki projektu w bazie Airtable (obszarze roboczym)

wszystkie pliki projektu w bazie Airtable (obszarze roboczym) Wyświetlać wszystkie dane z Airtable w siatce (podobnej do Microsoft Excel), kalendarzu lub tablicy Kanban

(podobnej do Microsoft Excel), kalendarzu lub tablicy Kanban Twórz i używaj fajnych szablonów arkuszy kalkulacyjnych z uniwersum Airtable

arkuszy kalkulacyjnych z uniwersum Airtable Rozszerz jego funkcjonalność za pomocą integracji Airtable lub użyj interfejsu API Airtable

Uwaga: Airtable integruje się z kilkoma narzędziami, takimi jak Evernote, Slack i kilkoma innymi opcjami oprogramowania z tej listy, takimi jak Basecamp.

15 najlepszych alternatyw Airtable do zarządzania projektami 2024

1. ClickUp

Najlepsze do zarządzania projektami i współpracy nad zadaniami

Przełączaj się między wszechstronnym widokiem tabeli ClickUp 3.0 a widokiem kalendarza, aby jak najlepiej wizualizować całą swoją pracę

ClickUp to wszechstronne oprogramowanie do zarządzania projektami przeznaczone dla wszystkich użytkowników z różnych branż - od przedsiębiorców indywidualnych po duże przedsiębiorstwa. W przeciwieństwie do Airtable, ClickUp ma mnóstwo wbudowanych funkcji zarządzania zadaniami i współpracy, które pozwalają zespołom na szybkie wykonywanie zadań

Przyjrzyjmy się, dlaczego ClickUp jest najlepszą darmową alternatywą dla Airtable:

Kluczowe funkcje Widok tabeli ClickUp Chociaż istnieje mnóstwo innych skutecznych sposobów zarządzania projektami, czasami po prostu potrzebujesz arkusza kalkulacyjnego do zarządzania danymi. Poznaj potężny wbudowany widok tabeli ClickUp.

W widoku tabeli każdy wiersz ma taką samą wysokość, a każde pole jest kolumną. Dodatkowo, nie ma separacji według Listy lub statusu - dzięki czemu otrzymujesz skondensowany, dostępny widok wszystkiego!

Oto kilka innych dostępnych widoków:

Szybko podsumuj aktywność zadania w ustalonym okresie czasu i zadaj konkretne pytania dotyczące właściciela zadania, terminu wykonania, komentarzy i wielu innych ClickUp Assigned Comments Oczywiście, baza Airtable pozwala na dzielenie się opiniami za pomocą komentarzy, ale czy członkowie zespołu faktycznie zwracają na nie uwagę?

Dzięki ClickUp upewnij się, że Twój zespół podejmuje działanie na podstawie komentarzy.

Przekształć komentarze w zadania i przypisz je do zespołu. Otrzymają oni natychmiastowe powiadomienie za każdym razem, gdy otrzymają komentarz, więc nie ma wymówek, aby je przeoczyć.

Upewnij się, że Twoje komentarze są widoczne, przypisując je użytkownikom bezpośrednio w zadaniach i uzyskaj szybki podgląd przypisanych komentarzy na liście kontrolnej Widok czatu ClickUp Wszystkie komentarze i konwersacje ClickUp są przechowywane w widoku czatu, więc nie musisz spędzać godzin na szukaniu jednego komentarza.

Współpracuj od biura do miejsca pracy dzięki widokowi czatu ClickUp, w którym możesz dodawać komentarze, oznaczać swój zespół i rozmawiać w czasie rzeczywistym z dowolnego urządzenia Pulpity nawigacyjne ClickUp Nie potrzebujesz cotygodniowych spotkań statusowych, aby zobaczyć co się dzieje w projekcie.

Wystarczy wyciągnąć ważne dane, takie jak wykresy prędkości , wykresy wypalenia , wykresy wypalenia i więcej zwinnych wskaźników na jednym ekranie.

Uzyskaj głębszy wgląd w swoje kampanie dzięki w pełni konfigurowalnym pulpitom nawigacyjnym w ClickUp Automatyzacja ClickUp Zautomatyzuj powtarzalne zadania za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

ClickUp oferuje setki szablonów automatyzacji przepływu pracy s, a nawet można tworzyć własne niestandardowe automatyzacje .

Korzystaj z gotowych receptur automatyzacji w ClickUp lub dostosuj je do swoich potrzeb, aby Twój zespół mógł skupić się na tym, co najważniejsze

Zalety

Pierwotnie stworzona jako narzędzie do śledzenia błędów, Jira ewoluowała przez lata, aby stać się wysoce konfigurowalnym oprogramowaniem do zarządzania.

Cechy

Elastyczne widoki Agile z konfigurowalną tablicą Scrum i Kanban

Szczegółowe raporty, w tym wykresy prędkości, wykresy spalania, wykresy burndown itp.

Konfigurowalne pulpity nawigacyjne projektu

Zaawansowane wyszukiwanie w celu znalezienia określonego zadania

Zalety

Funkcja mapy drogowej pozwala zespołom realizować projekty na dużą skalę

Świetne rozwiązanie do tworzenia oprogramowania i śledzenia zgłoszeń

Zaawansowane szablony automatyzacji przepływu pracy

Ponad 3000 natywnych integracji, w tym Evernote, Slack i Arkusz Google

Wady

Nie jest odpowiednia dla zespołów nietechnicznych

Skomplikowany interfejs użytkownika i trudny proces wdrażania

Brak wbudowanych funkcji współpracy

Brak wbudowanej funkcji zarządzania pomysłami, takiej jak notatnik lub dokumenty

Ceny

Jira oferuje 1 darmowy i 2 płatne plany:

Plan darmowy : obejmuje podstawowe Zwinne zarządzanie projektami funkcje dla maksymalnie 10 członków zespołu

: obejmuje podstawowe Zwinne zarządzanie projektami funkcje dla maksymalnie 10 członków zespołu Plan standardowy (7 USD/miesiąc na użytkownika): obejmuje 250 GB przestrzeni dyskowej w chmurze dla maksymalnie 5000 użytkowników

(7 USD/miesiąc na użytkownika): obejmuje 250 GB przestrzeni dyskowej w chmurze dla maksymalnie 5000 użytkowników Premium Plan ($14/miesiąc na użytkownika): ma dodatkowe funkcje i nieograniczoną przestrzeń dyskową

Uwaga: Jira jest bezpłatna dla każdego projektu open source.

Oceny klientów

G2: 4,2/5 (ponad 3 600 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 8 900 opinii)

Tutaj jest nasz dogłębna recenzja Jira na wypadek, gdybyś chciał przyjrzeć się bliżej._

5. Zoho Sheet

Najlepszy do zarządzania danymi w arkuszach kalkulacyjnych

Via: Zoho Sheet Zoho Sheet jest częścią pakietu Zoho, który zawiera inne narzędzia SaaS, takie jak oprogramowanie CRM, Zoho Books (do księgowości) itp.

Zoho Sheet Zoho Sheet pozwala zautomatyzować arkusze kalkulacyjne i importować dane z różnych źródeł, w tym z programu Excel.

Funkcje

Listy zadań, podzadania i komentarze ułatwiające zarządzanie zadaniami

Funkcja wykresu Gantta do zarządzania zależnościami

Timesheets umożliwia śledzenie i tworzenie raportów z godzin pracy zespołu

Przechowywanie dokumentów projektowych w chmurze

Plusy

Łatwośćplanowanie zadań i projekty

Zaawansowane funkcje śledzenia czasu i fakturowania, odpowiednie dla zdalnych zespołów * Bardzo szczegółowe raporty i pulpity projektów

Przystępny cenowo dla małych zespołów

Wady

Stroma krzywa uczenia się

Ograniczone funkcje zarządzania projektami Agile

Złożony i niezgrabny interfejs użytkownika

Drogie dla dużych zespołów

Ceny

Kontakt w sprawie cen

Oceny klientów

G2: 4.0/5 (ponad 150 opinii)

Capterra: 4.2/5 (ponad 200 opinii)

6. Arkusze Google

Najlepsze do współpracy i analizy danych w czasie rzeczywistym

Via: Arkusze GoogleArkusze Google to darmowy program do obsługi arkuszy kalkulacyjnych dostępny dla każdego użytkownika z osobistym kontem Google lub dla firm przy użyciu Google Workspace . Arkusze Google to dość dobrze znane oprogramowanie, które zawiera przyjazne dla użytkownika funkcje edycji na żywo, zapisywania bez przycisków i udostępniania, które można rozpoznać po innych produktach internetowych Google Doc Editors.

Funkcje

Działania online w czasie rzeczywistym, do których można uzyskać dostęp praktycznie z dowolnego miejsca

Automatyczne zapisywanie pracy - Arkusze Google są oparte na chmurze alternatywę dla Microsoft Excel * Funkcja eksploracji Arkuszy Google umożliwia dostęp do dodatkowych funkcji poprzez zadawanie pytań, które Arkusze Google rozwiążą za Ciebie

Integracja Arkuszy Google z innymi aplikacjami Google, takimi jak Formularze, Finanse, Rysunki itp.

Zalety

Szybkie wdrożenie i rozpoczęcie korzystania z Arkuszy Google

Łatwe udostępnianie za pośrednictwem adresu URL i dodawanie współpracowników do arkusza kalkulacyjnego

Dostępne rozszerzenie trybu offline

Dostępny i darmowy dla każdego z kontem Google

Wady

Trudno jest efektywnie zarządzać projektami i zadaniami w samych Arkuszach Google

Dostęp do pulpitów raportowania lub innych widoków, takich jak Gantt, może wymagać kilku kliknięć

Brak widoku tablicy Kanban

Brak funkcji śledzenia czasu, celów lub zależności

Ceny

Arkusze Google oferują cztery opcje planu

Darmowy dla użytkowników indywidualnych: 15 GB przestrzeni dyskowej na użytkownika na Dysku Google

15 GB przestrzeni dyskowej na użytkownika na Dysku Google Business Starter (6 USD/użytkownik miesięcznie): 30 GB przestrzeni dyskowej w chmurze na użytkownika, niestandardowa firmowa poczta e-mail, standardowa pomoc techniczna

30 GB przestrzeni dyskowej w chmurze na użytkownika, niestandardowa firmowa poczta e-mail, standardowa pomoc techniczna Business Standard (12 USD/użytkownik miesięcznie): 2 TB przestrzeni dyskowej w chmurze na użytkownika, poczta e-mail bez reklam, tablica cyfrowa

2 TB przestrzeni dyskowej w chmurze na użytkownika, poczta e-mail bez reklam, tablica cyfrowa Business Plus (18 USD/użytkownika miesięcznie): 5 TB na użytkownika przestrzeni dyskowej w chmurze, automatyczne akceptowanie zaproszeń, kreator witryn internetowych

Na życzenie Google Workspace oferuje również plan Enterprise.

Oceny klientów

G2: 4,6/5 (ponad 39 750 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 119 990 opinii)

7. Trello

Najlepszy do organizacji projektów w stylu Kanban

Via TrelloTrello to narzędzie do zarządzania projektami w stylu tablicy kanban narzędzie do zarządzania zadaniami i współpracy. Jest również dość proste do nauczenia. Wyobraź sobie skupisko karteczek samoprzylepnych na tablicy, gdzie każda karteczka reprezentuje zadanie, które możesz przesuwać i organizować w oparciu o status, termin wykonania itp Trello .

Oferuje również widok tabeli, który łączy pracę na różnych tablicach, aby wyświetlić pracę w widoku podobnym do arkusza kalkulacyjnego.

Funkcje

Tworzenie poleceń do zautomatyzować powtarzalne czynności za pomocą Trello's Butler * Darmowe szablony dostępne publicznie do skopiowania w celu projektowania, sprzedaży,zarządzanie zespołemmarketingu i nie tylko

Dodawanie opisów, załączników, podzadań, terminów i osób przypisanych do kart zadań

Rozszerz możliwości Trello w zakresie zarządzania projektami dzięki licznym dodatkom do aplikacji

Plusy

Przejrzysty interfejs i łatwe do opanowania podejście kanban dla zwinnych przepływów pracy

Możliwość organizowania i dzielenia większych zadań na mniejsze etapy

Wiele widoków, w tym tablica, oś czasu, tabela, kalendarz, pulpit nawigacyjny lub widok mapy

Wiele sposobów komunikacji i śledzenia informacji zwrotnych z zespołem, a nawet wyświetlanie zbliżających się terminów w celu zwiększenia świadomości

Wady

Jeśli chcesz lub potrzebujesz integracji, aby Trello działało dla Ciebie, będziesz potrzebować wielu ulepszeń, które doprowadzą Cię do jednego z płatnych planów Trello

Darmowy plan Trello ogranicza cię do widoku tablicy, więc aby uzyskać dostęp do funkcji, które uczynią Trello konkurencyjną alternatywą dla Airtable, będziesz musiał również przyjrzeć się płatnym planom Trello

Trello nie jest idealnym rozwiązaniem dla dużych projektów

Trochę zbyt proste do prawdziwej współpracy zespołowej

Cennik

Trello oferuje cztery plany:

Plan darmowy: Nielimitowane karty, do 10 tablic, Power-Ups, dziennik aktywności

Nielimitowane karty, do 10 tablic, Power-Ups, dziennik aktywności Plan standardowy (5 USD/miesiąc na użytkownika rozliczane rocznie): nieograniczona liczba tablic, pola niestandardowe, zaawansowane listy kontrolne

nieograniczona liczba tablic, pola niestandardowe, zaawansowane listy kontrolne Plan Premium ($10/miesiąc na użytkownika rozliczane rocznie): wiele widoków, szablony, obserwatorzy

wiele widoków, szablony, obserwatorzy Plan Enterprise (17,50 USD/miesiąc za użytkownika rozliczane rocznie): nieograniczona liczba obszarów roboczych, administracja Power-Up, uprawnienia

Oceny klientów

G2: 4,5/5 (ponad 20 400 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 12 400 opinii) Dowiedz się więcej o alternatywie numer jeden dla Trello !

8. Asana

Najlepszy dla automatyzacji przepływu pracy

Via AsanaAsana to narzędzie do zarządzania projektami dla zespołów do koordynowania zadań, dotrzymywania terminów i delegowania obowiązków. Oferuje mnóstwo integracji i usprawniony interfejs do organizowania pracy tak, jak zrobiłby to arkusz kalkulacyjny - ale z dodatkowymi opcjami przeglądania, ustalania priorytetów i monitorowania postępów dla zespołów, które przerastają Airtable.

Funkcje

Wiele widoków do wizualizacji zadań, w tym lista, tablica Kanban, oś czasu i kalendarz

Funkcje raportowania umożliwiające śledzenie postępów

Niestandardowe reguły automatyzujące typowe zadania i redukujące błędy

ponad 50 szablonów projektów ułatwiających rozpoczęcie pracy

Plusy

Integracja Asany z narzędziami takimi jak Basecamp i Microsoft Teams

Uniknięcie wypalenia zawodowego dzięki systemom zarządzania obciążeniem Asana

Szybki w obsłudze dzięki prostemu i intuicyjnemu interfejsowi użytkownika

Śledzenie celów i zarządzanie osobistymi postępami

Wady

Brak widoku osi czasu w wersji darmowej

Ograniczone formaty eksportu plików

Brak możliwości przypisania wielu osób do tego samego zadania

Brak natywnej funkcji śledzenia czasu

Ceny

Asana oferuje trzy plany:

Podstawowy (darmowy): nieograniczona liczba projektów, wiadomości i zadań

nieograniczona liczba projektów, wiadomości i zadań Premium (10,99 USD/użytkownika miesięcznie rozliczane rocznie): niestandardowe szablony, kamienie milowe, raportowanie w nieograniczonej liczbie projektów

niestandardowe szablony, kamienie milowe, raportowanie w nieograniczonej liczbie projektów Business (24,99 USD/użytkownik miesięcznie rozliczany rocznie): integracja z chmurą i serwerem Jira, dostosowywanie formularzy, cele

Asana oferuje również plan Enterprise na życzenie

Oceny klientów

G2: 4,3/5 (ponad 8 150 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 10 400 opinii)

Czytaj więcej o najlepsze alternatywy dla Asany .

9. Nifty

Najlepszy do zdalnej współpracy zespołowej

przez NiftyNifty to oprogramowanie do zarządzania projektami które pozwala pracować nad dużymi projektami z wieloma członkami zespołu. Oferuje wspólną przestrzeń roboczą dla Ciebie i Twojego zespołu do organizowania zadań, śledzenia czasu i zarządzania dokumentami.

Podobnie jak Airtable, Nifty pozwala na wyświetlanie zadań w formie listy lub na tablicy kanban i jest wyposażony w możliwość przechowywania plików. Aby jednak uzyskać tę samą funkcjonalność Airtable z fakturowaniem lub zadaniami biurowymi, Nifty sugeruje skorzystanie z integracji z Airtable.

Funkcje

Kamienie milowe do planowania projektów

Funkcje zarządzania portfelem z automatycznymi przeglądami postępów, osiami czasu, statusami i zaległymi powiadomieniami

Śledzenie czasu i raportowanie

Różne role i uprawnienia użytkowników

Plusy

Świetne rozwiązanie do współpracy zespołowej

Różne widoki umożliwiające pracę z danymi

Mnóstwo importów i integracji

Kilka poziomów niestandardowego dostępu do kontroli

Wady

Brak możliwości dostosowywania lub tworzenia własnych automatyzacji

Brak funkcji zarządzania pomysłami, takich jak mapy myśli

Ograniczony bezpłatny plan

Drogie płatne plany dostępu do niektórych istotnych funkcji

Cennik

Nifty oferuje pięć opcji cenowych w zależności od liczby członków zespołu i potrzebnych funkcji:

Free: nieograniczona liczba członków zespołu, 100 MB przestrzeni dyskowej, ograniczenie do dwóch projektów

nieograniczona liczba członków zespołu, 100 MB przestrzeni dyskowej, ograniczenie do dwóch projektów Starter (39 USD miesięcznie, rozliczane rocznie): 10 członków, 100 GB przestrzeni dyskowej, 40 projektów, nieograniczona liczba klientów

10 członków, 100 GB przestrzeni dyskowej, 40 projektów, nieograniczona liczba klientów Pro (79 USD miesięcznie, rozliczane rocznie): 20 członków, 500 GB przestrzeni dyskowej, nieograniczona liczba projektów

20 członków, 500 GB przestrzeni dyskowej, nieograniczona liczba projektów Business (124 USD miesięcznie, rozliczane rocznie): 50 członków, 1 TB przestrzeni dyskowej

50 członków, 1 TB przestrzeni dyskowej Unlimited (399 USD miesięcznie, rozliczane rocznie): nieograniczone korzystanie z funkcji

Oceny klientów

G2: 4,7/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 120 opinii)

10. Wrike

Najlepsze rozwiązanie do zarządzania projektami dla przedsiębiorstw

przez WrikeWrike to oprogramowanie do zarządzania zadaniami które pomaga organizować projekty, współpracować z zespołem i śledzić postępy w pracy. Jest to świetna opcja dla małych agencji poszukujących konfigurowalnych przestrzeni roboczych do organizowania pracy współdzielone kalendarze z łatwością, a jego wizualne narzędzie do oznaczania jest pomocne w przekazywaniu informacji zwrotnych.

Brakuje mu jednak funkcji zarządzania pomysłami, takich jak tworzenie notatek i map myśli

Funkcje

Tworzenie formularzy z logiką warunkową

Łatwe udostępnianie zadań, plików i raportów

Unikalny pulpit nawigacyjny z widokiem w trzech panelach

Interaktywne wykresy Gantta do śledzenia projektów

Plusy

Integracja Wrike z ponad 400 różnymiAplikacjami SaaS dzięki dodatkowi Wrike Integrate

Śledzenie czasu spędzonego na zadaniach i projektach dzięki wbudowanemu narzędziu do śledzenia czasu pracy

Elastyczne narzędzia, które można skalować wraz z zespołem

Wiele widoków, w tym widok tabeli podobny do Airtable

Wady

Stroma krzywa uczenia się dla nowych użytkowników

Ograniczone funkcje i integracje w wersji darmowej

Brak niektórych funkcji współpracy i czatu

Brak niezależnej funkcji robienia notatek

Cennik

Wrike oferuje trzy opcje cenowe:

Plan darmowy: listy zadań dla małego zespołu do pięciu osób, zarządzanie zadaniami i podzadaniami, strumień aktywności w czasie rzeczywistym

listy zadań dla małego zespołu do pięciu osób, zarządzanie zadaniami i podzadaniami, strumień aktywności w czasie rzeczywistym Professional Plan (9,80 USD/użytkownika miesięcznie) : udostępniane pulpity nawigacyjne, zaawansowane integracje, funkcja wykresu Gantta

: udostępniane pulpity nawigacyjne, zaawansowane integracje, funkcja wykresu Gantta Business Plan ($24.80/użytkownika miesięcznie): śledzenie czasu, markowy obszar roboczy, niestandardowe pola

Oceny klientów

G2: 4.2/5 (2,360+ recenzji)

Capterra: 4,2/5 (ponad 1 700 opinii)

Sprawdź nasze_ Recenzja Wrike więcej szczegółów na temat tego, jak Wrike w zestawieniu z ClickUp .

11. Freedcamp

Najlepszy do bezpłatnego zarządzania zadaniami

przez FreedCamp Freedcamp jest darmowe narzędzie do zarządzania projektami które może organizować harmonogramy, zadania, wiki i nie tylko, aby ukończyć projekt na czas i w ramach budżetu. Posiada również ścianę do komunikacji społecznościowej i prywatnych zadań, a także białe etykiety dla przestrzeni klienta, fakturowania i możliwości CRM.

W połączeniu z integracjami innych firm, Freedcamp daje użytkownikom duży obraz najważniejszych priorytetów ich dnia.

Funkcje

Przechowywanie i organizacja plików

Wiele szablonów projektów

Niestandardowe tablice widżetów

Śledzenie czasu w aplikacji

Plusy

Dostęp do nieograniczonej liczby zadań, projektów i przestrzeni dyskowej we wszystkich planach

Zarządzanie procesami rozliczeniowymi dzięki funkcjom CRM i fakturowania

Dostęp do swojej pracy niemal w każdej chwili dzięki trybowi offline

Zaprojektowany dla małych i średnich firm

Wady

Nie nadaje się idealnie do zarządzania pomysłami lub portfolio

Brak funkcji zarządzania budżetem

Ograniczony bezpłatny plan

Zaawansowane funkcje dostępne tylko za dodatkową opłatą

Cennik

Freedcamp oferuje cztery opcje cenowe:

Free: nieograniczona liczba projektów, zadań, przestrzeni dyskowej i użytkowników

nieograniczona liczba projektów, zadań, przestrzeni dyskowej i użytkowników Pro (1,49 USD/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie): poczta e-mail w aplikacji, dodatkowe integracje

poczta e-mail w aplikacji, dodatkowe integracje Business (7,49 USD/użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie): wiki, śledzenie spraw, raporty, CRM

wiki, śledzenie spraw, raporty, CRM Enterprise (16,99 USD/użytkownik miesięcznie, rozliczane rocznie): wszystkie funkcje

Oceny klientów

G2: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 450 recenzji)

12. Notion

Najlepszy do robienia notatek

przez PojęcieNotion jest popularnym narzędziem do zarządzania projektami i narzędzie do współpracy najbardziej znane z tworzenia konspektów zadań, sporządzania notatek oraz tworzenia wiki i bogato sformatowanych dokumentów. Dzięki przejrzystemu interfejsowi tablicy Kanban, Notion upraszcza proces tworzenia, przechowywania i współpracy nad szczegółowymi dokumentami projektowymi.

Mimo to, niektórzy użytkownicy uznali ją za nieco skomplikowaną ze względu na różnorodność sposobów, w jakie można z niej korzystać.

Cechy

Notatki, listy kontrolne i funkcje dokumentów do organizowania szczegółów projektu

Komentarze i wzmianki, aby pomóc ci zrobić więcej z innymi ludźmi, gdziekolwiek jesteś

Funkcje administratora pomagają zarządzać wieloma uprawnieniami

Współpraca w czasie rzeczywistym na stronach Notion i w bazie danych

Plusy

Potężne możliwości tworzenia notatek z bogatą edycją tekstu, aby strony były tak szczegółowe i wypełnione danymi, jak chcesz

Tworzenie zespołowych stron wiki, aby zespół miał dostęp do wszystkiego, co musi wiedzieć o firmie lub projekcie

Szablony ułatwiające tworzenie notatek, baz wiedzy, blogów i nie tylko

Wiele widoków, takich jak lista, która przypomina wygląd od góry do dołu listy w Airtable

Wady korzystania z Notion * Brak kluczowych funkcji, takich jak cele, śledzenie czasu i wykresy Gantta, aby być całkowicie skutecznym narzędziem do zarządzania projektami

Niektóre funkcje dostosowywania Notion są skomplikowane i trudne do nauczenia

Nie integruje się zKalendarz Google* Narzędzia administracyjne i bezpieczeństwa oferowane tylko w płatnych planach

Cennik

Notion ma trzy opcje cenowe:

Personal Plan (darmowy): nielimitowane strony, nielimitowane bloki, współdzielenie z pięcioma gośćmi

nielimitowane strony, nielimitowane bloki, współdzielenie z pięcioma gośćmi Personal Pro Plan ($5/miesiąc): nieograniczone przesyłanie plików, nieograniczona liczba gości, historia wersji

nieograniczone przesyłanie plików, nieograniczona liczba gości, historia wersji Team Plan ($10/użytkownika na członka): nieograniczona liczba członków zespołu, wspólna przestrzeń robocza

Notion oferuje plan Enterprise na żądanie.

Oceny klientów

G2: 4.6/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra:4.8/5 (490+ opinii)

13. Basecamp

Najlepszy do prostego zarządzania projektami

Via BasecampBasecamp to super proste narzędzie do zarządzania projektami i oprogramowanie do współpracy zespołowej. W przeciwieństwie do innych narzędzi do zarządzania na tej liście, Basecamp koncentruje się na minimalnym projekcie. Jest to przydatne dla małych zespołów, które potrzebują tylko jednej lub dwóch kluczowych funkcji, ale dla wszystkich innych Basecamp może nie być dobrym rozwiązaniem.

Funkcje

Listy zadań do wykonania pomagają przydzielać zadania i ustalać terminy ich realizacji

Wykresy Hill oferują unikalny sposób wizualizacji postępów projektu w czasie

Czaty grupowe i bezpośrednie wiadomości (podobne do Slack)

Proste raporty pokazujące, nad czym pracuje zespół

Plusy

Solidne narzędzie kalendarza, które może pomóc w konfigurowaniu wydarzeń i spotkań

Poręczny pasek wyszukiwania, który pozwala błyskawicznie znaleźć dane projektu

Konfigurowalny interfejs użytkownika z różnymi widokami i motywami kolorystycznymi

Oddzielna skrzynka odbiorcza na powiadomienia

Wady

Brak priorytetyzacji zadań

Brak natywnej funkcji śledzenia czasu

Aplikacja Basecamp ma ograniczoną funkcjonalność, jeśli chodzi o listy zadań i powiadomienia

Tylko jedna funkcja śledzenia projektu: wykresy górne

Ceny

Basecamp oferuje tylko jeden plan: 99 USD miesięcznie za nieograniczoną liczbę użytkowników, nieograniczoną liczbę projektów i 500 MB przestrzeni dyskowej w chmurze.

Oceny klientów

G2: 4,1/5 (ponad 4 400 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 11 900 opinii)

Chcesz dowiedzieć się więcej o Basecamp? Przeczytaj nasze_ pełną recenzję Basecamp .

14. Microsoft Excel

Najlepszy do analizy danych, raportowania i modelowania finansowego

Korzystaj z programu Microsoft Excel i jego ponad 450 formuł do organizowania i zarządzania danymi oraz wykonywania obliczeń Microsoft Excel to prawdopodobnie dziecko z plakatu, które wyobrażasz sobie, gdy ktoś wypowiada słowo "arkusz kalkulacyjny"

Jest to potężna aplikacja arkusza kalkulacyjnego z obliczeniami i potężnymi możliwościami analizy danych i dokumentacji. Plusy, Excel oferuje narzędzia do tworzenia wykresów , język programowania makr o nazwie Visual Basic for Applications (VBA) oraz popularne tabele przestawne.

Funkcje

Doskonała wydajność offline

Pasek narzędzi szybkiego dostępu programu Excel umożliwia przypinanie najczęściej używanych funkcji w celu zaoszczędzenia czasu i łatwego dostępu

Wysoce zaawansowane dodatki do funkcji, w tym Power Query, Power Pivot i Power BI

Automatyzacja powtarzalnych zadań, generowanie raportów i niestandardowe dodatki

Plusy

Zaawansowana analiza i wizualizacja danych

Dobra obsługa złożonych obliczeń

Różne skróty klawiaturowe

Możliwość przeglądania postępów i raportów przez tworzenie pulpitów nawigacyjnych Wady

Trudność we współpracy nad arkuszem kalkulacyjnym Excel

Ma wiele funkcji, ale brakuje jej też niektórych kluczowych funkcji, takich jak polecenie formularzy

Nie jest idealnym menedżerem zadań

Brak śledzenia czasu, celów lub zależności

Ceny

Microsoft Excel jest częścią platformy MS 365, która oferuje sześć planów cenowych.

Do użytku osobistego:

Microsoft 365 Personal (6,99 USD/miesiąc dla jednej osoby): 1 TB przestrzeni dyskowej w chmurze, poczta e-mail bez reklam, Microsoft Editor

1 TB przestrzeni dyskowej w chmurze, poczta e-mail bez reklam, Microsoft Editor Microsoft 365 Family (9,99 USD/miesiąc dla maksymalnie 6 osób): Narzędzia kreatywne oparte na sztucznej inteligencji, zaawansowane zabezpieczenia OneDrive

Do użytku biznesowego:

Microsoft 365 Business Basic (5 USD/użytkownik miesięcznie): internetowe i mobilne wersje aplikacji Office, ochrona poczty e-mail,Microsoft Forms dla opinii *Microsoft 365 Business Standard (12,50 USD/użytkownika miesięcznie): ponad 1000 mechanizmów ochrony prywatności, skrzynka pocztowa o pojemności 50 GB, aplikacje Office w wersji premium

internetowe i mobilne wersje aplikacji Office, ochrona poczty e-mail,Microsoft Forms dla opinii *Microsoft 365 Business Standard (12,50 USD/użytkownika miesięcznie): ponad 1000 mechanizmów ochrony prywatności, skrzynka pocztowa o pojemności 50 GB, aplikacje Office w wersji premium Microsoft 365 Business Premium (20 USD/użytkownik miesięcznie): Microsoft Bookings, 1 TB przestrzeni dyskowej OneDrive

Microsoft Bookings, 1 TB przestrzeni dyskowej OneDrive Aplikacje Microsoft 365 (8,25 USD/użytkownika miesięcznie): obejmuje tylko aplikacje Office Suite premium, współtworzenie w czasie rzeczywistym, synchronizację plików na komputerach PC lub Mac

Oceny klientów

G2: 4,7/5 (ponad 2 160 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 16 840 recenzji)

Sprawdź te _Narzędzia bazodanowe dla komputerów Mac !

15. Pipefy

Najlepsze dla automatyzacji procesów biznesowych i zarządzania przepływem pracy

przez Pipefy

Pipefy to łatwe w użyciu narzędzie do zarządzania projektami, które może usprawnić procesy biznesowe. Przy niewielkich lub żadnych umiejętnościach kodowania, Pipefy pozwala użytkownikom wdrażać cyfrowe przepływy pracy, upraszczać zarządzanie żądaniami i redukować błędy poprzez automatyzację ręcznych lub powtarzalnych zadań.

Cechy

Niestandardowe integracje z aplikacjami do czatowania i systemami ERP

Portale usługowe do centralizacji dokumentów, zasad i formularzy zgłoszeń

Zautomatyzowane wiadomości e-mail wraz z szablonami

Zaawansowane raporty filtrują i łączą informacje z procesów

Plusy

Tworzenie formularzy z logiką warunkową w celu automatyzacji tworzenia zadań

Szczegółowe raporty pozwalające śledzić statusy projektów

Łączenie różnych procesów na platformie

Wady

Brak przypisanych komentarzy

Ograniczona funkcjonalność mobilna

Brak kluczowych funkcji śledzenia zespołu

Może być nieco drogie

Ceny

Starter (bezpłatny): do 10 użytkowników, do 50 kart miesięcznie, jedno połączenie przepływu pracy, 15 automatyzacji

do 10 użytkowników, do 50 kart miesięcznie, jedno połączenie przepływu pracy, 15 automatyzacji Business (24 USD/użytkownik miesięcznie): do 30 użytkowników, nieograniczona liczba przepływów pracy, 500 wywołań automatyzacji, odzyskiwanie danych

Pipefy oferuje również opcje Enterprise i niestandardowe opcje Unlimited na żądanie.

Oceny klientów

G2: 4.6/5 (ponad 180 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 260 opinii)

Dlaczego potrzebujesz alternatywy dla Airtable?

1. Brak funkcji zarządzania zadaniami

Technicznie rzecz biorąc, baza Airtable umożliwia tworzenie siatki arkusza kalkulacyjnego, w której można przypisywać zadania, ale nie jest to wbudowana funkcja.

Kiedy więc chcesz przypisać zadanie, będziesz musiał ręcznie użyć i edytować siatkę Airtable. A jeśli jesteś użytkownikiem, który musi regularnie przydzielać zadania swojemu zespołowi, może to być naprawdę żmudne i szybkie.

Aby utworzyć pojedyncze podzadanie, musiałbyś utworzyć i połączyć kolejną tabelę lub arkusz kalkulacyjny zawierający te zadania, co może być po prostu niepotrzebnie skomplikowane

2. Brak funkcji komunikacyjnych

Wraz ze wzrostem liczby zespołów, które na stałe przechodzą na pracę z domu od początku pandemii, zmęczenie zoomem jest teraz codzienną walką. 🥵 Właśnie dlatego powinieneś nadać priorytet znalezieniu oprogramowania do zarządzania projektami, które oferuje wiele sposobów dla twojego zespołu na komunikację i współpracę

Ale jak dotąd jedynym sposobem współpracy w Airtable są komentarze.

Komentarze mogą być pomocne w dzieleniu się podstawowymi opiniami, ale w przypadku złożonych dyskusji będziesz musiał polegać na innych narzędziach do współpracy lub, co gorsza, na mailu. 😳

Bez dedykowanej funkcji komunikacji wiadomości byłyby wszędzie. A zaufaj nam, nie chcesz bawić się w "Gdzie jest Waldo?" z czatami swojego zespołu.

3. Ograniczone narzędzia do automatyzacji przepływu pracy

Automatyzacja przepływu pracy to kluczowa funkcja, którą każde narzędzie do zarządzania projektami po prostu musi posiadać. Niestety, w przypadku Airtable ten rodzaj automatyzacji nie jest dostępny. Narzędzia do automatyzacji mogą drastycznie skrócić czas potrzebny na wykonanie zadań, a posiadanie narzędzia takiego jak Airtable, które nie obsługuje automatyzacji przepływu pracy, może naprawdę cię cofnąć.

4. Brak wbudowanych raportów

Airtable nie posiada darmowej funkcji raportowania, ale to nie szkodzi.

Airtable oferuje jednak pewne raporty i podstawowe wykresy za pośrednictwem Airtable Blocks, ale nie są one dostępne w wersji darmowej. Oznacza to, że zasadniczo musisz zapłacić, aby wiedzieć, czy twój projekt jest na dobrej drodze.

5. Koszt

Plan Airtable Team zaczyna się od 20 USD miesięcznie za użytkownika. Na użytkownika!

Załóżmy, że masz zespół składający się z 10 osób, co oznacza wydatek rzędu 200 USD miesięcznie.

Plan Business również nie jest tani, ponieważ kosztuje 45 USD/miesiąc/użytkownika i wypali dziurę w kieszeni.

Podsumowując, odkryłem, że Airtable po prostu nie może się równać z narzędziami takimi jak ClickUp, jeśli chodzi o zarządzanie projektami. Chociaż Airtable może wydawać się wszechstronnym i wygodnym narzędziem do organizowania danych i zarządzania projektami, moje poszukiwania alternatyw ujawniły kilka wad, które sprawiają, że nie jest on idealny dla niektórych użytkowników i scenariuszy. Pomimo przyjaznego dla użytkownika interfejsu i konfigurowalnych funkcji, Airtable wypada słabo pod względem elastyczności cenowej, raportowania i zaawansowanych funkcji zarządzania projektami.

Która alternatywa dla Airtable jest lepsza? 🎂

TL;DR: Airtable może brzmieć fajnie na papierze, ale w żadnym wypadku nie jest to idealne rozwiązanie do zarządzania projektami.

Choć świetnie sprawdza się jako oprogramowanie do arkuszy kalkulacyjnych, Airtable nie ma wbudowanej funkcji zadań, oferuje komunikację tylko za pośrednictwem komentarzy i ma ograniczone narzędzia do automatyzacji przepływu pracy, dzięki czemu nie jest idealny do skutecznego zarządzania projektami.

Na szczęście masz całą listę alternatyw, które możesz wypróbować, zanim zdecydujesz się na idealne oprogramowanie, a czy jest lepsze miejsce na rozpoczęcie testowania opcji niż na samym szczycie?

ClickUp to potężne narzędzie zwiększające produktywność dla zespołów z różnych branż, umożliwiające zarządzanie projektami, inteligentniejszą współpracę i zebranie wszystkich wspólnych prac w jednym miejscu.

Dzięki różnym możliwościom dostosowywania, ClickUp może rozciągnąć się do dowolnej wielkości zespołu i bogatego w funkcje doświadczenia do zarządzania obciążeniem pracą, monitorować aktualizacje projektu i komunikować się z zespołem - niezależnie od używanego stylu projektu.

Widok tabeli ClickUp z łatwością rywalizuje z Airtable, a także oferuje mnóstwo innych funkcji, takich jak Priorytety ClickUp , a Integracja webhooków i posiada aplikacja mobilna na wielu platformach.

Co najlepsze? ClickUp to nie tylko najlepsza alternatywa dla Airtable pod względem funkcji, ale także najbardziej przystępna cenowo!

Uzyskaj dostęp do wszystkich tych narzędzi oraz nieograniczonej liczby członków i zadań, a także otrzymaj 1000 MB przestrzeni dyskowej w ClikcUp za darmo, na zawsze.

Zaimportuj swoją pracę z Airtable w ciągu kilku minut i zacznij przenosić swoją produktywność na wyższy poziom poprzez zapisując się do ClickUp już dziś!