Recenzja Nifty Project Management (kluczowe funkcje, zalety, ograniczenia)

Słowo nifty oznacza dobry, przyjemny lub skuteczny. Jest to również narzędzie, które dziś przeanalizujemy pod kątem zarządzania projektami. 🕵️‍♂️

Nifty oferuje współpraca Teams zarządzanie zadaniami, raportowanie, śledzenie czasu i wiele więcej, aby usprawnić, scentralizować i zmodernizować operacje związane z pracą.

Ale czy zarządzanie projektami Nifty naprawdę zasługuje na swoją nazwę 🤔?

Przekonajmy się!

W tym artykule omówimy Nifty, jego kluczowe funkcje , zalety oraz limity . Nie martw się, zaproponujemy rozwiązania także dla nich.

Zanurzmy się w tej recenzji Nifty!

Czym jest Nifty?

Nifty jest zwinne zarządzanie projektami oprogramowanie, które umożliwia pracę nad projektami na dużą skalę z wieloma członkami zespołu.

Jak większość oprogramowanie do zarządzania projektami to obszar roboczy do współpracy, który pomaga Tobie i Twojemu zespołowi organizować zadania, śledzić czas, zarządzać dokumentami itp. w jednym miejscu.

Możesz nawet pracować i cieszyć się cyklem pracy w podróży dzięki aplikacji Nifty na Androida i iOS. 📱

Jak dotąd, tak dobrze? Przejdźmy więc do funkcji, które sprawiają, że Nifty jest "nifty"

4 kluczowe funkcje zarządzania projektami Nifty

Oto kilka kluczowych funkcji, które mogą być kluczem do łatwiejszego zarządzania projektami. 🗝

1. Kamienie milowe dla lepszego planu

Każdy zespół i każda osoba potrzebuje celu.

W przeciwnym razie nie miałbyś pojęcia, co masz do zrobienia i dlaczego to robisz!

Na przykład oglądanie nowego serialu Netflix w nocy, aby nie czuć się pominiętym, gdy wszyscy koledzy z zespołu rozmawiają o nim podczas lunchu następnego dnia! 🍩

Podobnie jak w przypadku ukończenia ostatniego odcinka, Nifty pomaga również ustawić (i osiągnąć) kluczowe kamienie milowe.

Projekt Nifty jest również przydatny do śledzenia projektów biznesowych w oparciu o zakończone zadania.

Możesz dodać projekt kamienie milowe na ich wykresie Gantta wraz z odpowiednimi szczegółami, takimi jak nazwa, opis, data rozpoczęcia, termin itp.

Ciekawostka: kamienie milowe są automatycznie oznaczane kolorami zależnie od postępu i terminu.

2. Zarządzanie Portfoliosem

Portfolio projektów Nifty świetnie nadaje się do organizowania projektów w foldery w oparciu o działy, lokalizacje, menedżerów itp. Jest to łatwe:

Śledzenie postępów każdego projektu

Unikanie wąskich gardeł

Przypisywać zadania

I więcej

Dzięki przeglądom portfolio kierownicy projektów i kierownictwo wyższego szczebla mogą zobaczyć przegląd zautomatyzowanych postępów, osi czasu, statusów, zaległych i zakończonych zadań.

Mają również do dyspozycji pulpit portfolio, który otwiera świat wglądu w członków projektu i statusy na pierwszy rzut oka. 👀

3. Śledzenie czasu i raportowanie

Śledzenie czasu jest tak ważne dla Twojego biznesu, jak deser dla tych, którzy lubią słodycze. 🍬

Musisz, musisz to mieć.

Nifty oferuje funkcję śledzenia czasu, dzięki czemu można śledzić czas trwania zadania, zobaczyć, kto nad czym pracuje i jak długo. W ten sposób wydajność zespołu jest zawsze pod kontrolą.

Zdalne zespoły projektowe i freelancerzy docenią możliwość śledzenia dokładnego czasu potrzebnego do zwiększenia wydajności!

Wszystko, co musisz zrobić, to nacisnąć przycisk start, aby rozpocząć śledzenie, a widżet śledzenia czasu pojawi się w lewym rogu ekranu.

Następnie naciśnij przycisk zatrzymania, aby zatrzymać śledzenie. Proste.

Jeśli chodzi o raportowanie czasu, otrzymujesz takie spostrzeżenia jak:

Nazwa projektu lub zadania

Użytkownik, który śledził czas

Data i czas trwania zadania

Początek i koniec śledzonego czasu

Notatki informujące o edycji znacznika czasu

4. Różne role i uprawnienia użytkowników

Nifty jest po to, aby pomóc Ci określić, kto jest kim w Twoim zespole.

Użytkownicy dodani do projektu są jego członkami i mogą składać się z członków zespołu, gości lub klientów.

Różne role wymagają różnych uprawnień.

Możesz zdecydować o poziomie dostępu za każdym razem, gdy dodajesz kogoś nowego do projektu:

Właściciel : zarządza wszystkimi projektami, członkami zespołu i rozliczeniami. Możesz mieć więcej niż jednego właściciela na raz

: zarządza wszystkimi projektami, członkami zespołu i rozliczeniami. Możesz mieć więcej niż jednego właściciela na raz Admins : są to osoby zarządzające projektami, które mogą tworzyć i usuwać projekty, a także zarządzać innymi członkami zespołu

: są to osoby zarządzające projektami, które mogą tworzyć i usuwać projekty, a także zarządzać innymi członkami zespołu Członkowie : osoby dodane do konkretnego projektu z dostępem do współpracy w ramach projektu

: osoby dodane do konkretnego projektu z dostępem do współpracy w ramach projektu Guests: nie są bezpośrednią częścią zespołu. Mogą brać udział w dyskusjach na temat projektu i przeglądać postępy, ale nie mogą zarządzać zespołami ani projektami

Teraz, gdy wiemy już o funkcjach Nifty, dowiedzmy się, czy jest to korzystne dla zarządzania projektami.

3 Zalety zarządzania projektami w Nifty

Jeśli wybierzesz oprogramowanie do zarządzania projektami Nifty, oto kluczowe korzyści, które pokochasz:

1. Efektywna współpraca Teams

Nifty wierzy w efektywną współpracę w zespole. Możemy to stwierdzić dzięki licznym funkcjom współpracy. Narzędzie oferuje:

Funkcję dyskusji dla rozmów dotyczących konkretnego projektu

Współpracę w czasie rzeczywistym nad dokumentami

Interaktywne wykresy Gantta dla przejrzystości

Statusy zadań

I więcej

Wszystkie te funkcje zapewniają, że zawsze jesteś informowany o postępach w projekcie.

2. Wiele widoków projektu do pracy z danymi

Możesz pokochać tablica kanban ale księgowy może być fanem arkuszy kalkulacyjnych, a przedstawiciel działu kadr - kalendarzy.

Każdy z nas jest inny. Dlatego Nifty wymyśliło dużą liczbę widoków.

Oto niektóre z tych widoków narzędzie do zarządzania projektami :

Widok listy

Widok Tablicy

Widok wykresów Gantta

Widok kalendarza

Widok tabeli

Dzięki tak wielu opcjom każdy może pracować tak, jak woli.

3. Importy i integracje

Nifty to nie tylko hojne widoki, ale także integracje. Możesz łatwo połączyć się z ponad 1000 aplikacji, aby zautomatyzować mnóstwo swojej pracy.

Przejście ze starej aplikacji lub narzędzia do zarządzania projektami do Nifty jest również proste.

Pozwala na import z popularnych narzędzi do zarządzania projektami takie jak Basecamp , Asana , Trello itd.

Czy zatem bezpiecznie jest zadowolić się Nifty do zarządzania projektami?

6 limitów zarządzania projektami w Nifty (z rozwiązaniami)

Z pewnością robi to, co mówi, ale Nifty ma przed sobą długą drogę do zrobienia, zanim stanie się zakończonym rozwiązaniem.

Dla kierownika projektu brakuje kilku podstawowych funkcji. Przyjrzyjmy się im:

Problem #1: brak niestandardowej automatyzacji

Jasne, Nifty oferuje automatyzację, taką jak automatyzacja statusu, powtarzające się zadania, szablony projektów i wiele innych.

Ale nie pozwalają na tworzenie własnych automatyzacji.

Co jeśli chcesz opublikować komentarz, gdy zmieni się status lub osoba przypisana?

Musisz grać według ich automatyzacji.

Przywitaj się z ClickUp. 👋

To jeden z najwyżej ocenianych wydajność i narzędzia do współpracy w ramach cyklu pracy używane przez małe, średnie i duże firmy .

Rozwiązanie ClickUp: potężny niestandardowy kod Automatyzacja ClickUp to kraina automatyzacji. 🌈

Możesz wybierać spośród licznych gotowych szablonów lub tworzyć własne niestandardowe automatyzacje. Aby utworzyć automatyzację, należy ustawić kombinacje, które pomogą zautomatyzować powtarzające się czynności:

Wyzwalacz : zdecyduj, co powinno zainicjować automatyzację

Warunek : decyduje, co musi być prawdą, aby kontynuować automatyzację

Akcja : decyduje, co stanie się w wyniku wyzwalacza i warunku

Dowiedz się więcej o zautomatyzowane zarządzanie projektami! 😊

Problem #2: brak pulpitu do wizualnego wglądu

Aplikacja do zarządzania projektami bez pulpitów jest jak Leonardo DiCaprio bez Oscara. Oburzające!

To Nifty dla ciebie - nie oferują wykresów. Czasami długie raportowanie nie wystarcza. 🤷

Rozwiązanie ClickUp: wizualne i wnikliwe Pulpity nawigacyjne To właśnie tutaj z pomocą przychodzi pomocne narzędzie PM, takie jak ClickUp. Nasze pulpity to najlepsza kontrola misji, która zapewnia wgląd w ludzi, projekty i zadania,

Cele ... można wymieniać bez końca.

Możesz nawet niestandardowy i zbudować swój własny pulpit, aby wizualizować specyficzne potrzeby Teams za pomocą niestandardowych widżetów.

Niestandardowe widżety pozwalają wizualizować dane w formie:

Wykresów kołowych

Obliczenia

Wykresów słupkowych

Portfoliosów

I więcej

Wizualizuj pracę w obszarze roboczym ClickUp w dowolny sposób dzięki niestandardowym widżetom pulpitu

Problem #3: brak adnotacji PDF

W narzędziu, które posiada gotowy szablon projektu do zrobienia, zabrakło ważnej funkcji, bez której zespoły projektowe nie mogą się obejść.

Rozwiązanie ClickUp: Korekta PDF i adnotacje graficzne W przeciwieństwie do Nifty i innych solidnych programów PM, ClickUp do zrobienia. 💭

Od dostarczania wyraźnych znaczników na makietach projektowych po podkreślanie znaczników na umowach prawnych, proofing w ClickUp jest do tego idealny.

Możesz łatwo dodawać adnotacje do plików PDF i obrazy, a nawet zostawiać na nich komentarze. Dzięki temu ClickUp jest wygodnym hubem do zdalnej współpracy dla teamów projektowych.

Każdy może zwrócić się do komentarze lub możesz użyć przypisywanie komentarzy i scentralizuj swój system opinii.

Tworzenie elementu akcji bezpośrednio w dowolnym komentarzu ClickUp

Problem #4: brak funkcji zarządzania pomysłami

Można by pomyśleć, że rozwiązanie do zarządzania projektami zaprojektowane w celu ułatwienia zdalnej współpracy i pracy Teams będzie miało funkcje zarządzania pomysłami.

Nie! Zła odpowiedź.

Nifty nie kocha twoich pomysłów, ponieważ nie ma funkcji tablicy ani mapy myśli.

Rozwiązanie ClickUp: potężne Mapy myśli Bez względu na to, co myśli Twój mózg, ClickUp jest tutaj dla Ciebie, podobnie jak jego

Mapy myśli .

Naszkicuj swoje pomysły, do zrobienia solidnego planu projektu lub zrób burzę mózgów w trybie Blank.

Możesz nawet organizować i tworzyć cykl pracy w trybie Zadania.

Szybkie tworzenie, edytowanie i usuwanie zadań (i podzadań) bezpośrednio z widoku

*Potrzebujesz pomocy z planem projektu Sprawdź czym jest plan projektu i jak go stworzyć .

Problem #5: brak natywnej funkcji drukowania

Czy klient chce otrzymać wydruk z pliku raportowania postępów projektu lub wykres Gantta? Cóż, masz problem. Nifty nie ma natywnej funkcji drukowania.

Będziesz musiał najpierw pobrać raport lub zrobić zrzut ekranu, a następnie przyciąć go przed zapisaniem jako obraz.

Potem następuje drukowanie..

Wygląda na zbyt duży wysiłek jak na coś tak prostego.

I możesz nie zdawać sobie sprawy, ale te minuty zrzutu ekranu i kadrowania mogą zsumować się do kilku zmarnowanych godzin.

Rozwiązanie ClickUp: natywne drukowanie w ClickUp Ty, mój przyjacielu, potrzebujesz prostej natywnej możliwości drukowania ClickUp.

Wystarczy otworzyć zadanie, kliknąć elipsę... i wybrać ikonę drukowania. 🖨️💕

Możesz również wydrukować Widok listy , Widok tablicy , zadania i inne.

Kliknij elipsy, aby uzyskać więcej działań związanych z zadaniem

Problem #6: ograniczony Free Plan

Free Plan Nifty oferuje tylko 2 projekty, co jest nieco rozczarowujące dla małego zespołu lub startupu z niskim budżetem. Plany cenowe zaczynają się od 49 USD miesięcznie.

Wyobraź sobie, jak drogi musi być ich plan biznesowy lub enterprise. Podpowiedź... to trzy cyfry miesięcznie.

Rozwiązanie ClickUp: Free Forever Plan ClickUp ma bogaty w funkcje darmowy plan, z którego możesz korzystać FOREVER za free. Bez haczyka.

Przekonaj się sam:

Free Forever Plan 100 MB przestrzeni dyskowej Nieograniczone zadania Nieograniczona liczba członków Uwierzytelnianie dwuskładnikowe Dokumenty do współpracy Czat w czasie rzeczywistym E-mail w ClickUp Tablice Kanban Zarządzanie sprintami Natywne śledzenie czasu pracy Nagrywanie wideo w aplikacji wsparcie 24/7



Ale zaraz! To nie wszystko.

Sprawdź więcej Funkcje ClickUp które dowodzą, że jest to lepsze rozwiązanie niż Nifty:

Bonus: Zobacz jak Nifty porównuje do ClickUp !

Nifty nie jest wystarczająco "Nifty"! 🤷

Nifty to przyzwoite oprogramowanie do zarządzania projektami z możliwością zarządzania zadaniami i czasem.

Jednak daleko mu do bycia całkowicie scentralizowanym obszarem roboczym, ponieważ brakuje mu niestandardowych automatyzacji, pulpitów, Free Planu i DASHBOARDÓW! (Czy już to mówiliśmy?)_

Jeśli chcesz tego wszystkiego i więcej, jest tylko jedno rozwiązanie. ClickUp!

To inteligentne i potężne oprogramowanie do zarządzania projektami, które jest również prawdziwie wspólnym obszarem roboczym. Użyj go, aby śledzenia czasu , zarządzać aktywnymi zadaniami projektu, tworzyć dokumenty wewnętrzne, dostarczać wgląd w projekt i wiele więcej.

Jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci w całym cyklu życia Twojego projektu.

Dołącz ClickUp za darmo i ciesz się "najprostszymi_" funkcjami do zarządzania wieloma powodzeniami projektów.