Zwinne zarządzanie projektami: Zasady, struktura i metody w 2024 r

czy chcesz dowiedzieć się więcej o zwinnym zarządzaniu projektami?

Zwinne zarządzanie projektami to nowoczesne podejście do zarządzania projektami, które dzieli projekt na mniejsze, łatwiejsze w zarządzaniu fragmenty. Nad każdą z tych części pracuje się w 1-2 tygodniowych odstępach zwanych sprintami, co ułatwia uwzględnianie opinii klientów i wprowadzanie zmian w projekcie.

W rezultacie wiele firm zaczęło stosować podejście Agile, czyniąc je jednym z najbardziej powszechnych metodologii zarządzania projektami dzisiaj. Wdrożenie Agile w zespołach programistycznych wzrosła z 37% w 2020 r. do 86% w 2021 r. czym jednak dokładnie jest zwinne zarządzanie projektami?

W tym artykule znajdziesz wszystko, co musisz wiedzieć o zarządzaniu zwinnymi projektami.

szukasz łatwego sposobu na zarządzanie zespołem Agile w jednym miejscu? Pobierz ClickUp's Agile Management Template _za darmo tutaj! Pobierz szablon zwinnego zarządzania Zaczynajmy!

Czym jest zwinne zarządzanie projektami?

Zwinne zarządzanie projektami to nowoczesna metoda zarządzania projektami, która znacznie poprawia wydajność, zdolność adaptacji i wskaźnik sukcesu projektów. Dzieli ona projekt na krótkie, 2-tygodniowe cykle rozwoju zwane sprintami.

Agile jest naprawdę skuteczny, ponieważ aktywnie angażuje klientów w proces rozwoju, tworząc dla nich ciągłe pętle informacji zwrotnych. Najnowsze rozwiązania do zarządzania projektami zaczęły włączać funkcjonalności i funkcje Agile, aby ułatwić poprawę produktywności.

Jakie są różnice między tradycyjnym zarządzaniem projektami a Agile?

Tradycyjne metody zarządzania projektami, takie jak Waterfall, obejmują pracę przez wiele miesięcy (a nawet lat) w celu dostarczenia ostatecznego działającego produktu. W Agile natomiast mamy do czynienia z ciągłymi wydaniami działającego oprogramowania co jeden lub dwa tygodnie.

Jasne, przyjęcie Waterfall pozwala na nieprzerwaną pracę, ale to pokładanie dużej wiary w siebie! Czy naprawdę jesteś aż tak pewny, że twoi klienci pokochają wszystkie funkcje, nad którymi spędziłeś miesiące/lata?

Zwinne techniki pomagają zespołowi szybko modyfikować projekt zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami klientów i realiami projektu.

W przeciwieństwie do tradycyjnych metod zarządzania projektami, takich jak metodologia Waterfall, Agile obejmuje zmiany i z zadowoleniem przyjmuje opinie klientów oraz historie użytkowników w procesie rozwoju. Zdolność adaptacji, produktywność i koncentracja na kliencie to jej podstawowe aspekty.

Właśnie dlatego nazywa się Agile!

Sprawdź nasze szczegółowe porównanie Agile vs Waterfall , aby lepiej zrozumieć, czym różnią się te metodologie.

Dlaczego tradycyjne tworzenie oprogramowania zawodzi?

Tradycyjne metody niemal na pewno przekroczą założone budżety i terminy. Co więcej, klienci są zawsze mniej zadowoleni z oprogramowania zbudowanego przy użyciu tego podejścia.

Istnieją dwa główne powody, dla których jest ono wadliwe:

1. Nierealistyczne i sztywne plany

"Oto plan roczny. Zrób to"_

Zasadniczo tak właśnie działa tradycyjny rozwój oprogramowania.

A wielofunkcyjny grupa liderów wyższego szczebla zdecyduje, jak powinno wyglądać oprogramowanie oraz określi harmonogram i budżet. Powiedzą kierownikowi projektu, aby przygotował plan projektu aby ukończyć projekt w ramach tych ograniczeń czasowych i budżetowych.

Jednak plany odgórne są nierealistyczne, ponieważ nie uwzględniają wkładu osób, które faktycznie będą wykonywać praktyczną pracę nad projektem.

Sztywne plany przynoszą również efekt przeciwny do zamierzonego, ponieważ utrudniają szybką zmianę pracy, gdy coś pójdzie nie tak. Poza tym wywierają ogromną presję na deweloperów, co wpływa na ich produktywność.

Chcesz być produktywny pracując z domu, ale nie wiesz jak? Oto 10 wskazówek, które mogą ci pomóc .

2. Nieprawidłowe założenia

Każdy projekt rozpoczyna się od wizji tego, jak ma wyglądać jego rezultat. Wizja ta opiera się na pewnych założeniach dotyczących tego, co byłoby najbardziej przydatne dla klienta.

Ale to wszystko, czym one są: założenia.

Po rozpoczęciu projektu może się okazać, że kilka z tych założeń różni się od faktów. A kiedy dostarczysz projekt, klienci mogą zmienić zdanie na temat tego, czego chcą.

co może sprawić, że będziesz wyrywać sobie włosy z głowy, rozumiemy to

To całkowicie akceptowalna reakcja.

Jest to jednak również całkowicie normalne zachowanie klienta. Nie można oczekiwać, że klienci będą w 100% jasni co do tego, czego chcą.

**Dopiero gdy doświadczą produktu, mogą naprawdę zaoferować znaczącą informację zwrotną

Prawda jest taka, że ludzie nie są świetni w przewidywaniu tego, czego chcą.

Jedynym sposobem, w jaki klient będzie wiedział, co jest dla niego przydatne, jest faktyczne korzystanie z produktu.

Powszechnym wyzwaniem w tradycyjnym rozwoju jest to, że spędzasz miesiące na budowaniu narzędzia w oparciu o założenia dotyczące tego, czego chcą Twoi klienci.

A jeśli się mylisz?

twoi klienci odrzucają Twój produkt, a Ty tracisz miliony dolarów pracy nad projektem

To marnotrawstwo było zbyt powszechne, zanim firmy zaczęły wdrażać metodologie Agile.

Dzięki licznym testom akceptacyjnym Agile pomaga ściśle współpracować z użytkownikami końcowymi i zmieniać kierunek projektu w oparciu o ich opinie. Ma to ogromny wpływ na sukces i jakość produktów końcowych.

dosłownie budujesz produkt **_dla klientów i przez _klientów!

**Po co rozdzielać pracę?

Podział projektu na mniejsze segmenty pomaga w szybkim udostępnieniu każdego segmentu klientowi po jego ukończeniu. Pomaga to uzyskać natychmiastową informację zwrotną od klientów dla każdego sprintu i natychmiast wprowadzić wszelkie niezbędne zmiany i poprawki.

**Jak to pomaga?

Dzięki ciągłemu udoskonalaniu i ciągłej integracji funkcji produktu w oparciu o opinie klientów, istnieje mniejsze prawdopodobieństwo dostarczenia czegoś, co nie spełnia ostatecznych oczekiwań klienta. Dodatkowo, ponieważ wprowadzasz zmiany natychmiast, tworzysz samoorganizujące się zespoły, które same sobą zarządzają.

**Jak długie są sprinty?

W przeciwieństwie do podejścia Waterfall, sprinty Agile są zazwyczaj krótkie i trwają od dwóch do czterech tygodni. Ten krótki czas realizacji zapewnia szybki postęp prac i jak najszybsze wdrażanie informacji zwrotnych.

Jakie są zalety zwinnego zarządzania projektami?

czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego zwinna metoda zarządzania projektami jest tak popularna?

To dlatego, że metodologia zarządzania projektami działa!

Oto bliższe spojrzenie na kilka z nich liczne korzyści można uzyskać po przejściu na framework Agile:

1. Większa satysfakcja klienta

W przeciwieństwie do innych metodologii zarządzania, wysoki stopień zadowolenia klienta jest miarą sukcesu projektu Agile.

Zamiast zakładać, czego klient może chcieć lub potrzebować, podejście Agile aktywnie współpracuje z nim, aby dać mu produkt, z którego będzie zadowolony. Wynika to w dużej mierze z podejścia opartego na sprintach, w którym masz regularne odstępy czasu, aby uwzględnić historie użytkowników i opinie na wszystkich etapach projektu.

2. Większa zdolność adaptacji

W przeciwieństwie do innych metodologii zarządzania projektami, Agile z zadowoleniem przyjmuje zmiany.

Jest to niezwykle elastyczna metodologia zarządzania projektami, pozwalająca z łatwością radzić sobie z nagłymi zmianami zakresu projektu i funkcji!

Nie wiesz czym jest zakres projektu? *Dowiedz się więcej o zakresach projektów*

3. Na czas i w ramach budżetu

Zdolność adaptacji pomaga zespołom projektowym rozwijać wspólne podejmowanie decyzji w celu dokonywania kompromisów między ograniczeniami czasowymi i budżetowymi a celami projektu. W rezultacie projekty są realizowane szybciej i mieszczą się w budżecie.

oszczędność kosztów **_i _oszczędność czasu?

mówimy o tym, co najlepsze z obu światów!

4. Lepsza praca zespołowa

Ponieważ metodologia ta nadaje priorytet współpracy twarzą w twarz, skutkuje to lepszą pracą zespołową. Wszyscy aktywnie współpracują, aby uszczęśliwić klienta i dostosować się do historii użytkowników.

Ponadto spotkania Scrum są idealnym miejscem dla zespołu do budowania chemii i rozwiązywania wszelkich oczekujących kwestii lub zapytań.

5. Zwiększona motywacja

Podejście Agile oparte na sprintach jest idealnym sposobem na zwiększenie morale zespołu. Ponieważ pracują tylko nad mniejszymi, krótkoterminowymi celami projektu, mogą je szybko ukończyć i poczuć poczucie osiągnięcia. To zmotywuje ich do dalszej pracy i szybszego ukończenia kolejnych sprintów!

spójrz na to w ten sposób:_

Ponieważ dzielisz swój projekt na krótsze, bardziej osiągalne elementy, możesz ukończyć więcej elementów. A to oznacza większe nagradzanie siebie.

Bonus: Sprawdź nasze przewodniki na temat_ Agile Metrics & KPIs & Agile Story Points ! 💜

Które firmy stosują zwinne zarządzanie projektami?

Popularność podejścia Agile eksplodowała w ciągu ostatniej dekady i jest szeroko stosowana w zarządzaniu projektami zarządzaniu pracami związanymi z tworzeniem oprogramowania .

Teraz a następnie firmy, w tym firmy z listy Fortune 100 (IBM), firmy średniej wielkości (Red Hat) i startupy (ClickUp).

Chociaż Agile jest stosowany głównie w rozwoju oprogramowania, jest również używany w takich dziedzinach, jak usługi profesjonalne, produkcja, usługi finansowe, opieka zdrowotna itp.

Get the top Wskazówki dotyczące zwinnego zarządzania projektami od ekspertów Agile

Jakie jest 12 zasad Agile?

The Manifest Agile to dokument opracowany przez Jeffa Sutherlanda i Martina Fowlera. Jest to zbiór wiedzy, który określa, co oznacza metodologia Agile i jakie są jej zasady przewodnie.

Zadowolenie klienta musi być zawsze najwyższym priorytetem. Jedynym sposobem, aby to osiągnąć, jest wczesny i ciągły, zrównoważony rozwój oparty na testach. Zawsze przyjmuj zmiany wymagania dotyczące produktu nawet jeśli są one na późniejszych etapach procesu rozwoju. Te iteracyjne (powtarzające się) zmiany pomagają lepiej ukierunkować potrzeby i życzenia klienta Często dostarczaj działające wyniki, takie jak produkty i usługi. To jedyny sposób, aby uzyskać ciągłe informacje zwrotne od klientów i dostosować następną wersję zgodnie z tym, czego klienci naprawdę potrzebują Podstawowym znakiem udanego projektu jest działający produkt lub działająca usługa rozwiązanie które zaspokaja potrzeby klienta Dąż do zrównoważonego rozwoju opartego na testach. Twój zwinny zespół musi być w stanie utrzymać stałe tempo i wysoką jakość pracy w nieskończoność Ciągłe dążenie do doskonałości technicznej pomoże ci dostosować się do opinii klientów i dostarczyć produkt końcowy, który zaspokoi ich potrzeby Członkowie zespołu iinteresariusze projektu muszą aktywnie współpracować w celu ciągłego doskonalenia. Aktywna współpraca to jedyny sposób na uzyskanie jasnego, wspólnego zrozumienia w celu wdrożenia informacji zwrotnych od klientów Buduj projekty wokół zmotywowanych osób. Zapewnij im wsparcie i środowisko, którego potrzebują, aby wykonać swoją pracę Rozmowa twarzą w twarz jest najbardziej efektywnym sposobem współpracy nad projektami. w końcu wszyscy jesteśmy już trochę zmęczeni spotkaniami wideo! Najlepsza praca projektowa pochodzi od samoorganizujących się zespołów. Gdy zespoły mogą zarządzać sobą, potrzebują mniej nadzoru, a projekt może postępować szybciej Prostota jest podstawowym elementem struktury Agile. Prostotę można postrzegać jako ograniczenie wszelkich niepotrzebnych kroków i procedur w ogólnym procesie zarządzania Pamiętaj, aby stale oceniać postępy swojego zespołu w regularnych odstępach czasu. Wykorzystaj to do dopracowania przyszłych sprintów i procesów

Jak te zasady mogą pomóc?

Manifest Agile daje bardzo jasną miarę tego, czym powinien być udany produkt. Tak długo, jak zaspokaja potrzeby klientów, jest to dobry produkt. Kładąc nacisk na trwałe przyrostowe i iteracyjne podejście do tworzenia oprogramowania, możesz wspierać ciągłe zmiany bez ugrzęźnięcia lub wypalenia. Pomoże to w utrzymaniu wysokiej jakości pracy

Ponieważ twój zespół jest w stałym kontakcie z klientami, nie ma szans na to, że źle zrozumieją, czego klienci naprawdę potrzebują od produktu

Ponadto, stosując adaptacyjne ramy projektowe dla zmieniających się wymagań, jesteś w stanie dać klientom ich priorytetowe elementy w pierwszej kolejności, nawet jeśli poinformowali Cię o tym dopiero później. Koniec z hiperwentylacją po prośbach o zmianę w ostatniej chwili!

Ograniczając zbędne kroki i procesy, łatwiej jest przyspieszyć działania, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom projektu

Jakie są 4 podstawowe wartości Agile?

4 podstawowe wartości metody Agile to:

Oto podział każdego z nich:

A. Współpraca z klientem jest kluczowa

Manifest Agile również przedkłada satysfakcję klienta nad negocjowanie umów.

Ta wartość Agile mówi, że jedynym sposobem na prawdziwe zadowolenie klienta jest ciągłe angażowanie go w proces rozwoju oparty na testach.

Twój zespół projektowy musi rutynowo zwracać się do bazy klientów, aby uzyskać praktyczne doświadczenie w zakresie kształtowania produktu. Następnie do zespołu należy dostosowanie projektu zgodnie z zaleceniami klienta.

Ten ciągły proces współpracy jest jedynym sposobem na stworzenie produktu końcowego, który spełnia wymagania klienta.

Oczywiście, możesz spróbować po prostu czytać w ich myślach, aby dowiedzieć się, czego chcą, ale nie jesteśmy pewni, czy to się uda!

B. Przyjmij zmianę

Większość innych metodologii zarządzania projektami postrzega zmiany jako niepotrzebny wzrost kosztów projektu. To sprawia, że agile jest najlepszą metodologią zarządzania projektami dla non-profit szczególnie dla tych planujących wydarzenia !

Jednak nie jest tak w przypadku projektów Agile.

Manifest Agile rozumie, że zmiana jest jedynym sposobem na wyeliminowanie marnotrawstwa i osiągnięcie ciągłego doskonalenia.

Dzieje się tak, ponieważ początkowe założenia dotyczące projektu często okazują się błędne. A kiedy tak się dzieje, próba dopasowania wymagania projektu do tych błędnych założeń prowadzi do gorszych produktów, których nikt tak naprawdę nie chce!

*ahem* składane smartfony *ahem*

Właśnie dlatego każdy sprint Agile daje zespołowi wiele okazji do przeanalizowania każdego projektu rozwoju projektu i łatwo wprowadzać w nich zmiany, oferując większą elastyczność.

C. Osoby nad oprogramowaniem

Jedną z głównych zalet Manifestu Agile jest to, że nadaje on priorytet osobom i interakcjom ponad produktami i procesami oprogramowania.

dlaczego?

Ponieważ bez względu na to, jak złożone i zaawansowane są narzędzia i procesy Agile, zawsze będzie do nich dołączony element ludzki. I to właśnie ten element ludzki jest integralną częścią zrozumienia potrzeb klienta i dostosowania się do nich

D. Działające oprogramowanie ponad obszerną dokumentacją

Agile przedkłada dostarczanie działającego oprogramowania lub działającego prototypu nad staranne dokumentowanie wszystkiego.

Na przykład, gdy masz ograniczenia czasowe, praktyki Agile kładą nacisk na dostarczanie wartości, tj. dostarczanie gotowego produktu końcowego, a nie dokumentowanie tego, co robisz, do wykorzystania w przyszłości.

dlaczego?

Zawsze możesz udokumentować rzeczy później, ale jeśli nie nadasz priorytetu dostarczeniu produktu końcowego, przegapisz swój termin!

Nie oznacza to jednak, że ta metodologia projektowa postrzega dokumentację jako bezużyteczną. Chociaż nie nadaje jej priorytetu w takim stopniu, jak podejście Waterfall, dokumentacja jest niezbędna do przeglądu sprintów i prób ich optymalizacji.

potrzebujesz czegoś, na co możesz spojrzeć wstecz i z czego możesz być dumny, prawda?

Jeśli chcesz bardziej szczegółowo przyjrzeć się tym wartościom, zapoznaj się z naszym szczegółowym przewodnikiem Wartości Agile .

Jaka jest struktura zespołu Agile?

Zespół Agile to zazwyczaj mała jednostka z właścicielem produktu na czele, który pomaga zespołowi zrozumieć potrzeby klientów. Kierownik projektu jest z kolei odpowiedzialny za to, aby członkowie zespołu programistów wykonywali swoją pracę prawidłowo.

Jednak najlepszą rzeczą w metodologii Agile jest to, że można ją dostosować do całej konfiguracji biznesowej. Dlatego też rzadko można znaleźć dwie firmy praktykujące Agile z dokładnie taką samą konfiguracją zespołu!

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak działają zespoły Agile? Oto nasz kompletny przewodnik .

Jakie są różne zwinne metody zarządzania projektami?

Istnieje mnóstwo odmian metodologii zarządzania projektami Agile.

Jednak cztery z najbardziej popularnych to:

Oto mały podział każdego z nich:

1. Zarządzanie projektami Scrum

Zarządzanie projektami Scrum jest popularną metodą rozwoju Agile.

Ramy Scrum charakteryzują się:

Mistrzem Scrum (kierownikiem projektu) i samoorganizującym się zespołem Scrum

Podział całego cyklu życia produktu na oddzielne przedziały czasowe zwane sprintami

Zespół Scrum, który pracuje w sprintach trwających od jednego do czterech tygodni

Grupy wielofunkcyjne z nakładającymi się obowiązkami

Najlepszy dla: Dłuższe projekty, które stale ewoluują i zmieniają się. Na przykład tworzenie nowego oprogramowania, gdy nie ma pewności, czego oczekują użytkownicy

W ClickUp uwielbiamy Scrum. Jest to jeden z powodów, dla których uwielbiamy o nim pisać!

Aby uzyskać krótkie informacje na ten temat, zapoznaj się z naszym artykułem porównującym Agile vs Scrum .

A jeśli jesteś naprawdę ciekawy Scrum, mamy mnóstwo zasobów wyjaśniających, czym jest i jak działa.

Na początek polecamy następujące artykuły: Czym jest zarządzanie projektami Scrum? Co to jest Scrum Master? Czym są role w Scrumie? Czym są artefakty Scrum? Czym są wartości Scrum?

2. Kanban

Kanban to wizualna metodologia Agile, która brzmi jak najnowsza technika organizacyjna Marie Kondo.

Metodologia Kanban charakteryzuje się następującymi cechami:

Ustalanie priorytetów ilość pracy w toku nad wszystkim innym

Zawsze wizualizując swojeprzepływy pracy dla łatwiejszego planowania i zarządzania zadaniami

Brak skrzynki czasowej cykl życia oprogramowania *Najlepsze dla: Zarządzanie projektami, w których priorytety regularnie się zmieniająa zadania w toku mogą zostać porzucone

Oto nasze szczegółowe przewodniki na temat_ Zarządzanie projektami Kanban i Tablice Kanban .

3. Szczupły rozwój oprogramowania

Lean software development to kolejna często wykorzystywana metoda zarządzania projektami Agile. Jak można się domyślić po jej nazwie, polega ona na usuwaniu niepotrzebnego nadmiaru z projektów.

Oto krótkie spojrzenie na niektóre z zasad Lean:

Minimalizacja marnotrawstwa i niepotrzebnych działań na wszystkich etapach projektu

Koncentracja na wartości dostarczanej klientowi końcowemu i optymalizacja całości, a nie małych części

Uproszczenie i skrócenie cyklu życia oprogramowania

Umożliwienie poszczególnym członkom zespołu samodzielnej pracy nad działaniami projektowymi (coś, co zwykle nie występuje w projekcie Waterfall)

Najlepsze rozwiązanie: Upraszczanie bieżących procesów i dostarczanie tylko tego, co wartościowe (a nie wszystkiego, co możliwe). Na przykład, gdy czas tworzenia oprogramowania jest zbyt długi, a użytkownicy nie przyjmują nowych funkcji, użyj zasad Lean, aby rozwiązać ten problem

Na wypadek, gdybyś zastanawiał się, jakie są te zasady, oto nasz przewodnik na ten temat Zasady Lean .

4. XP (Extreme Programming)

Forma Extreme Programming zwinnego zarządzania projektami charakteryzuje się:

Skupienie się w szczególności na technicznych aspektach tworzenia oprogramowania

Ustanowienie spójnych etapów projektu dla programistów

Nadawanie priorytetu rozmowom twarzą w twarz w ramach zespołów wielofunkcyjnych

Najlepsze dla: Najbardziej złożone projekty rozwoju oprogramowania

Jeśli jesteś ciekawy XP, tutaj znajdziesz nasz artykuł na ten temat czym jest XP w Agile .

Jak działa zwinne zarządzanie projektami?

Zwinną metodę zarządzania projektami można podzielić na dwa odrębne procesy: planowanie i sprinty.

Oto przewodnik krok po kroku po obu tych procesach:

1. Planowanie projektu

Podobnie jak w przypadku każdej innej metodologii, proces Agile rozpoczyna się od spotkań dotyczących planowania projektu.

Jednak w przeciwieństwie do podejścia Waterfall, metoda Agile kładzie nacisk na zwinność i minimalne marnotrawstwo.

Dlatego też etap planowania Agile nie powinien być niepotrzebnie rozwlekły i szczegółowy. Wystarczy wykonać te trzy proste kroki:

Projekt deklaracja wizji Jest to krótki opis zakresu projektu, kamienie milowe projektu i rezultaty. Podkreśli wizję produktu, docelowe specyfikacje produktu i sposób, w jaki zaspokoi on potrzeby klientów.

Mapa drogowa produktu

Twój mapa drogowa produktu podkreśla wszystkie funkcje, które planujesz dodać do specyfikacji produktu. Wspomina również, w jaki sposób każda z tych funkcji jest korzystna i jak pomaga klientowi.

Większość map drogowych zawiera również przybliżony harmonogram, kiedy każda funkcja ma zostać wydana.

Backlog produktu

A zaległości produktowe zawiera wszystkie elementy na mapie drogowej produktu. Nie jest to jednak konkretna lista zaległości. Większość zespołów dodaje funkcje do tego rejestru w miarę wprowadzania zmian i żądania nowych funkcji.

W przeciwieństwie do metodologii Waterfall, proces Agile nadaje priorytet zmianom. Dlatego też nigdy nie należy postrzegać planu projektu i zaległości jako niezmiennych. Zamiast tego, należy spojrzeć na niego jak na wstępny plan, który będzie edytowany w miarę postępów w realizacji zwinnego projektu.

Oto dwie inne kluczowe koncepcje, o których należy pamiętać:

Release plan

Każdy projekt będzie miał kilka planów wydania na kolejnych etapach. Każdy z tych planów będzie zawierał zestaw funkcji, które zostaną wydane podczas określonego cyklu rozwoju, zwanego sprintem. To jak mapa drogowa dla klientów, dająca im wyobrażenie o tym, co nadejdzie (i czym mogą być podekscytowani!)

Increment

Jest to produkt dostarczany na koniec sprintu Agile, taki jak nowa funkcja, która została opracowana.

2. Sprinty

Sprinty są podstawą każdego procesu Agile. Są to krótkie cykle rozwoju, które mogą trwać od kilku dni do nawet kilku tygodni.

Oto jak pomagają:

Dzielą projekt na mniejsze, łatwiejsze w zarządzaniu części. Zamiast patrzeć na jeden długoterminowy cel, zespół dzieli projekt na mniejsze przyrosty, które są łatwiejsze do osiągnięcia. To z kolei prowadzi do ciągłego dostarczania i zwiększonego poczucia osiągnięć i motywacji!

Sprinty dają zespołowi możliwość ciągłej ponownej oceny projektu na każdym etapie rozwoju. Ułatwia to uwzględnianie opinii klientów i wprowadzanie zmian

Istnieją również cztery kluczowe spotkania związane ze sprintami. Oto krótki opis każdego z nich:

Planowanie sprintu

Sesje planowania sprintu rozpoczynają się od uzgodnienia przez zespół projektowy celów projektu i rezultaty z nim powiązane. Omówią, kto musi wykonać jakie zadanie i oczekiwany czas dla tego sprintu. Podczas etapu planowania sprintu tworzony jest rejestr sprintu.

Backlog to kręgosłup twojego projektu!

Aby lepiej to zrozumieć, sprawdź nasz_ szczegółowy artykuł na temat sprint backlogs .

Codzienne spotkania Scrum

Codzienny stand-up Spotkania Scrum są podstawową częścią frameworka Scrum.

Spotkanie Scrum to zazwyczaj krótka, 15-minutowa rozmowa twarzą w twarz, która zapewnia zespołom Scrum codzienną aktualizację statusu na temat tego, co się dzieje.

W metodologii Scrum są to spotkania, które zespoły programistyczne odbywają codziennie, aby omówić rozwój z poprzedniego dnia i zaplanować przyszłość. Omawiają napotkane przeszkody, rzeczy, których się nauczyli i wszelkie dodatki do zaległości.

Przegląd wydruku

Przegląd sprintu to spotkanie, na którym zespoły prezentują wyniki projektu w ramach sprintu Agile sponsorowi projektu, innym interesariuszom i klientom. Właściciel produktu odgrywa tutaj aktywną rolę i zbiera informacje zwrotne od interesariuszy i klientów oraz odpowiednio aktualizuje rejestr produktu.

Aby uzyskać kompleksowe spojrzenie na to spotkanie, tutaj znajduje się nasz artykuł na temat_ przeglądy sprintów. Retrospektywa sprintu

Retrospektywa sprintu odbywa się pod koniec każdego sprintu. Zespół projektowy analizuje cały proces, aby dowiedzieć się, co zadziałało, a co nie. Jest to świetny sposób na określenie, co należy zmienić w przyszłych sprintach, aby osiągnąć optymalną satysfakcję klienta. Dowiedz się więcej o retrospektywach sprintów

3. Historie użytkownika

Kolejnym ważnym elementem metody Agile jest tworzenie historii użytkowników wokół funkcji lub produktów, nad którymi pracujesz. Zmusza to programistów, właścicieli projektów i menedżerów produktu do podjęcia wspólnego wysiłku, aby zastanowić się, jak użytkownik zareaguje podczas korzystania z funkcji.

W ten sposób stawiasz się w sytuacji swoich klientów, zamiast myśleć za nich. Nie zdziwilibyśmy się, gdyby w rezultacie zespoły Agile uzyskały bardzo wysokie wyniki w testach empatii!

Zazwyczaj historyjki użytkownika są krótkimi i opisowymi stwierdzeniami. Mogą one być przechowywane w opisie zadania wraz z funkcją, nad którą pracujesz, lub w sekcji opis listy w ClickUp .

Oto podstawowy przykład historii użytkownika:

Jako <<użytkownik>>, chcę <<zrobić to>>, aby <<osiągnąć to>>.

Dzięki historyjkom użytkownika rozmowa zmienia się z pisania szczegółowych wymagań w dyskusję na temat tego, w jaki sposób funkcja będzie używana i co może zrobić.

Podczas pisania historyjek użytkownika należy zapytać: "Co zrobi użytkownik i co pomoże mu to osiągnąć?"

Czasami będzie to inne dla różnych przypadki użycia . Często zespoły wykonują tę czynność razem, wraz z każdym odpowiednim interesariuszem (takim jak sponsor projektu) na początku projektu lub sprintu.

Jeśli chcesz uzyskać szczegółowe spojrzenie na to, jak wszystkie te części łączą się ze sobą, zapoznaj się z naszym artykułem wyjaśniającym_ Zwinne tworzenie oprogramowania i Zwinne środowisko .

Blokady drogowe w metodologiach Agile

Podczas gdy zarządzanie projektami Agile jest jedną z najbardziej użytecznych metodologii zarządzania, środowisko Agile nie pasuje do każdego zespołu lub struktury organizacyjnej.

Oto trzy argumenty przeciwko wdrożeniu Agile:

Jeśli zespół wykonawczy i kierownicy projektów nie mają doświadczenia i nie są przyzwyczajeni do radzenia sobie z nagłymi zmianami

Jeśli zespół zarządzający firmy jest kulturowo bardziej komfortowy w pracy ze sztywnymi, standardowymi procesami pracy

Jeśli firma podchodzi do nowych procesów jak do dzikiego zachodu, bez ustanowienia najlepszych praktyk.

Nie oznacza to jednak, że tradycyjne organizacje nigdy nie będą w stanie dostosować się do zwinnego środowiska zarządzania projektami.

Oto trzy rzeczy, które możesz zrobić, aby przygotować się do środowiska Agile:

Rozwój jasnych procesów

Niespójności w zwinnych procesach i praktykach zostały uznane za najważniejszą barierę w adopcji agile dla 46% ankietowanych w raporcie State of Agile Report . Jeśli Twoja firma zamierza wdrożyć metodologię Agile, upewnij się, że masz kluczowych interesariuszy na miejscu i przyjmij zorganizowane podejście.

Rozważ szkolenia i certyfikaty Agile:

Akredytowane organizacje szkoleniowe, takie jak Project Management Institute i Agile Alliance, zapewniają coaching Agile i zasoby potrzebne do odświeżenia sposobu myślenia Agile. Po założeniu czapki i zdaniu egzaminu PMI-ACP będziesz mieć wszystko, czego potrzebujesz, aby zostać praktykiem Agile, a nawet mentorem Agile.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, sprawdź_ Top 7 certyfikatów zarządzania projektami Agile.

Użyj odpowiedniego narzędzia do zarządzania projektami Agile:

Narzędzia takie jak ClickUp zostały stworzone z myślą o zwinnych praktykach zarządzania projektami. Gdy zaczniesz z nich korzystać, nie będziesz miał trudności z odejściem od istniejących metod zarządzania i szybkim przyjęciem metodyki Agile skalowany framework Agile !

Oto nasz przewodnik po najlepszych_ Narzędzia Agile dla lepszego spojrzenia na to, z czym powinieneś pracować.

Wnioski

Nie jest tajemnicą, że zwinne zarządzanie projektami jest jedną z najpopularniejszych metodologii zarządzania projektami na świecie.

To proste i szybkie rozwiązanie, które pomoże Twojemu zespołowi błyskawicznie realizować zadania i projekty!

Ponadto, ponieważ kładzie nacisk na zmiany w odpowiedzi na opinie klientów, możesz mieć pewność, że stworzysz produkt, który pokochają Twoi klienci.

jeśli chcesz wdrożyć zwinne metody zarządzania projektami, dlaczego nie wypróbować oprogramowania takiego jak ClickUp?

Ma ono wszystko, czego potrzebujesz do zarządzania projektami i sprintami bez wysiłku! Zarejestruj się na zawsze darmową wersję ClickUp już dziśPobierz szablon zwinnego zarządzania