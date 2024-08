10 darmowych szablonów raportów postępów w Excelu, Wordzie i ClickUp

Każdy kierownik projektu wie, że informowanie wszystkich o statusie projektu może czasami przypominać zaganianie kotów. 🤷🏼‍♀️

Pomiędzy monitorowaniem kolejnych kroków, sprawdzaniem obciążenia pracą członków i raportowaniem do interesariuszy - jest wiele informacji, które trzeba mieć pod ręką. I potrzeba czegoś więcej niż szczegółowego systemu folderów na dysku twardym, aby utrzymać to wszystko razem.

Rozwiązanie zaczyna się od znormalizowanego systemu raportowania postępów, aby łatwo gromadzić i rozpowszechniać kluczowe aktualizacje zarządzania projektami w odpowiednim czasie.

...Ale jak stworzyć ten ustandaryzowany proces? Oczywiście za pomocą konfigurowalnego szablonu raportu z postępu prac. 🙂

Szablony raportów z postępu prac zapewniają odpowiednią, gotową strukturę do zaoszczędzić czas i zminimalizować liczbę błędów podczas przygotowywania raportów postępu - o ile wiesz, jakich funkcji szukać!

Specyficzne wymagania projektu, bieżące procesy i preferowane funkcje darmowe oprogramowanie do zarządzania projektami wpłynie na to, który szablon raportu z postępu prac będzie najlepszy dla Twojego zespołu i przypadku użycia. Nie musisz jednak szukać w Internecie! W tym artykule znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby znaleźć najlepszy szablon raportu z postępu prac.

Śledź nas, gdy omawiamy wszystkie tajniki raportów z postępu prac nad projektem. Znajdź kluczowe definicje, podział funkcji i dostęp do 10 najlepszych szablonów raportów postępu dla swoich ulubionych narzędzi pracy.

Co to jest szablon raportu z postępu prac?

Szablon raportu z postępu prac to wstępnie utworzony formularz, strona lub lista kontrolna służąca do konsekwentnego dostarczania szczegółowych informacji dokumentację projektu w odpowiednim czasie. Zasoby te mogą być dostosowane do konkretnych potrzeb projektu lub procesów zespołu i są zazwyczaj przechowywane przez kierowników projektów w celu udostępniania ich członkom i interesariuszom co tydzień lub co miesiąc.

Szablony raportów z postępu prac można łatwo udostępniać, kopiować i dostosowywać, eliminując potrzebę cotygodniowego rozpoczynania od zera. Zamiast tego wystarczy podłączyć i odtworzyć aktualizacje w niestandardowym dokumencie zespołu i wysłać go do kluczowych graczy.

Grupowanie zadań w widoku Tablica Kanban według statusu, pól niestandardowych, priorytetu i nie tylko w widoku tablicy ClickUp

Nie wszystkie raporty z postępu prac mogą być jednak udostępniane w różnych zespołach i branżach. Twój przypadek użycia, typ projektu i stos technologii określą, który szablon raportu z postępu projektu jest dla Ciebie odpowiedni. Im szybciej dostrzeżesz kluczowe różnice i niezbędne funkcje, tym szybciej będziesz na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów i dostarczanie wymarzonych raportów z postępów przełożonego. 💜

Co składa się na dobry szablon raportu z postępu projektu?

Skoro nie wszystkie zespoły mogą korzystać z tych samych szablonów raportów postępów, skąd masz wiedzieć, który szablon jest odpowiedni dla Ciebie?

Aby uniknąć czasochłonnej i frustrującej praktyki prób i błędów, podczas korzystania z szablonu podczas tworzenia raportów z postępu prac należy zwrócić uwagę na następujące cechy:

Możliwość dostosowania i łatwej edycji w celu dostosowania gotowego dokumentu do własnych potrzeb

w celu dostosowania gotowego dokumentu do własnych potrzeb Wbudowane funkcje współpracy , takie jakedycja na żywo i udostępnianie adresów URL, aby zapewnić dostęp wszystkim członkom i interesariuszom

, takie jakedycja na żywo i udostępnianie adresów URL, aby zapewnić dostęp wszystkim członkom i interesariuszom Wiele widoków do obsługi listy, tablicy Kanban, wykresu Gantta, osi czasu i innych wysoce wizualnych metod zarządzania postępami

do obsługi listy, tablicy Kanban, wykresu Gantta, osi czasu i innych wysoce wizualnych metod zarządzania postępami Zadania do wykonania aby rozliczać członków z nadchodzących elementów i utrzymywać projekt w postępie

aby rozliczać członków z nadchodzących elementów i utrzymywać projekt w postępie Wiele integracji aby wprowadzić więcej kontekstu do raportu z postępu prac z innych narzędzi roboczych

Monitoruj aktualizacje projektu, zarządzaj przepływami pracy i współpracuj z zespołem, a wszystko to z poziomu ClickUp Workspace

Te pięć funkcji może być kroplą w morzu w porównaniu do tego, czego szukasz. Ale dobra wiadomość jest taka, że Twój szablon już tam jest! Istnieje nieskończona ilość zasobów na wyciągnięcie ręki dzięki ulubionej wyszukiwarce, ale po co tracić godzinę (lub dzień) na przekopywanie się przez strony linków? Zamiast tego zacznij od najlepszych. 🤓

10 darmowych szablonów raportów postępów

Wykonaliśmy naszą pracę domową, aby przedstawić najlepsze szablony raportów postępów dla ClickUp, Excel i Word. Niezależnie od preferowanego oprogramowania, przypadku użycia lub stylu pracy, mamy szablon raportu postępu, którego szukałeś. ✨

1. Szablon raportu postępu według ClickUp

Szablon raportu z postępu prac od ClickUp

The Szablon raportu z postępu prac od ClickUp jest idealnym punktem wyjścia. Potraktuj ten szablon jako punkt odniesienia, do którego możesz porównać wszystkie inne szablony raportów postępów - jest tak wszechstronny! Obsługiwany przez dynamiczny wbudowany edytor dokumentów ClickUp, Dokumenty ClickUp ten szablon ma wszystkie kluczowe funkcje potrzebne do ustanowienia i optymalizacji procesów raportowania postępów.

To one-pager jest podzielony na przejrzyste sekcje, aby ustalić, kto, co, gdzie i kiedy ma do czynienia z projektem. Jest sformatowany tak, aby pomóc w szybkim przeglądzie głównych aktualizacji, aby zarówno zespół projektowy, jak i zewnętrzni interesariusze byli informowani o aktualnej sytuacji i tym, co należy zrobić dalej.

Przewijając stronę w dół, zostaniesz poproszony o udostępnienie statusu projektu, wszelkich kamienie milowe osiągnięte do tej pory i wszelkie kolejne kroki - wszystko, co interesariusze chcą wiedzieć. Oferuje również możliwość wyróżnienia wszelkich pojawiających się problemów i niezbędnych informacji dla każdego, kto czyta raport z postępu projektu po raz pierwszy. Pobierz ten szablon

2. Raport o stanie projektu Szablon ClickUp

Szablon raportu o stanie projektu od ClickUp

Gotowy, by podkręcić tempo? 🔥

The Szablon raportu o stanie projektu od ClickUp to szablon cyfrowej tablicy, o który prosili członkowie zespołu zajmującego się nauczaniem wizualnym! Wykorzystując współpracę ClickUp Tablice zespół może wspólnie zdefiniować tę funkcję:

Przegląd projektu

Postępy poczynione od ostatniego raportu

Wszelkie dodatkowe wsparcie lub zasoby potrzebne do dalszego rozwoju

Kluczowe wnioski i najważniejsze elementy raportu

Obszary, które poszły dobrze i te, które wymagają poprawy

Zasadniczo jest to wysoce wizualna i oparta na współpracy kontrola pulsu, z której można korzystać przez cały czas trwania projektu, aby informować o jego postępach - bez konieczności kopiowania nowego dokumentu co tydzień.

A ponieważ szablon ten został zaprojektowany dla ClickUp Whiteboards, będziesz mieć możliwość uzupełniania diagramu wraz ze swoim zespołem za pomocą wspólnej edycji na żywo, sprawdzania, kto przegląda twoją tablicę, osadzania multimediów i kart stron internetowych z innego oprogramowania oraz konwertowania tekstu bezpośrednio na zadania, które można wykonać. Tablice to naprawdę wymarzone narzędzie każdego kierownika projektu. 🏆 Pobierz ten szablon

3. Szablon Project Tracker od ClickUp

Project Tracker Template by ClickUp

Rzecz w tym, że prawdopodobnie nie zarządzasz tylko jednym projektem naraz. Nadzorowanie wielu projektów i jeszcze większej liczby indywidualnych zadań może być zniechęcającym wyczynem samym w sobie. Bez odpowiedniego szablonu raportu z postępu prac, informowanie o statusie każdego z nich i większego projektu może być prawie niemożliwe! To właśnie sprawia, że Project Tracker Template by ClickUp tak cenne.

Dzięki temu szablonowi listy możesz łatwo grupować zadania według ich aktualnych etapów, korzystając z niestandardowe statusy zadań takie jak Getting Ready, Production i Going Live - z możliwością dodawania kolejnych statusów w razie potrzeby! Ale to nie wszystko. Ten szablon jest wyposażony w cztery Pola niestandardowe dla:

Etap projektu

Czas trwania projektu (w dniach)

RAG (w celu przekazania priorytetów)

Data zakończenia

Ponadto będziesz mieć dostęp do czterech gotowych widoków przepływu pracy, aby zarządzać postępem projektu pod każdym kątem, w tym wysoce wizualnym Wykres Gantta i interaktywny Tablica Kanban uporządkowana według zadań na osobę przypisaną.

W międzyczasie każdy, kto na nią spojrzy, będzie mógł przyjrzeć się innym zadaniom związanym z tym zadaniem, wykreślając je i wykonując w sposób, który ma sens dla wszystkich zaangażowanych. Pobierz ten szablon

4. Szablon raportu z postępu kampanii od ClickUp

Szablon raportu z przebiegu kampanii od ClickUp

Teraz zagłębmy się w szczegóły, zaczynając od przypadku użycia Szablon raportu z postępu kampanii od ClickUp ! Istnieje mnóstwo zmiennych, które należy wziąć pod uwagę podczas prowadzenia i zarządzania kampaniami reklamowymi. W przeciwieństwie do tworzenia oprogramowania lub wdrażania pracowników, koszty i wskaźniki wydajności w czasie rzeczywistym odgrywają kluczową rolę w całej kampanii. Jeśli jeden element nie odpowiada odbiorcom, nadszedł czas na zmianę.

Ten szablon ClickUp Doc sprawia, że te elementy są łatwe w utrzymaniu dzięki sformatowanemu dokumentowi, który pomoże Ci wybrać, które z nich są dla Ciebie najważniejsze oKR projektu do monitorowania, kontrolowania kosztów, zarządzania przychodami i nie tylko. Na przykład, możesz szybko zwizualizować, ile z Twoich budżet kampanii został już wydany i ile przychodów przyniosła ta inwestycja. Możesz także wyświetlić wykres kliknięć i konwersji, aby zidentyfikować kluczowe trendy.

Użyj tego szablonu do monitorowania skuteczności reklam i wyników kampanii, zarówno w celu udostępnienia ich innym interesariuszom, jak i wprowadzenia niezbędnych korekt w celu uzyskania maksymalnego zwrotu z inwestycji. Pobierz ten szablon

5. Szablon śledzenia produkcji od ClickUp

Szablon śledzenia produkcji przez ClickUp

Filmy wideo to jedne z najbardziej złożonych projektów realizowanych przez większość zespołów ds. marketingu i komunikacji. Wymagają ścisłej współpracy między wieloma członkami zespołu, a czasem miesięcy planowania, realizacji i postprodukcji w celu opublikowania produktu końcowego.

Proces ten staje się jeszcze bardziej skomplikowany, gdy nadzorujesz produkcję wielu filmów na raz - wtedy to właśnie Szablon śledzenia produkcji od ClickUp jest przydatny.

Ten potężny szablon stosuje pięć niestandardowych statusów zadań, 11 pól niestandardowych i sześć widoków projektów w obszarze roboczym. W domyślnym widoku listy każdy film jest reprezentowany jako zadanie, które można uporządkować według jego bieżącego statusu. Aby zarządzać harmonogramem produkcji, przejdź do widoku kalendarza, aby uzyskać wizualną reprezentację rytmu publikowania.

Aby zobaczyć ogólny postęp produkcji, skorzystaj z gotowego widoku tablicy, aby zobaczyć pola niestandardowe w akcji. Na tablicy Kanban znajdziesz kluczowe informacje, takie jak zatwierdzenia klientów, linki do storyboardów, typy produkcji, briefy i dodatkowe zasoby, aby uzyskać więcej kontekstu na pierwszy rzut oka. Pozwala to zachować uproszczony przegląd, a jednocześnie zapewnia szczegółowe informacje potrzebne do ukończenia filmów na czas i zgodnie ze specyfikacją do publikacji. Pobierz ten szablon

6. Szablon raportu z postępu prac HR od ClickUp

Szablon raportu HR od ClickUp

Jednym z najważniejszych procesów HR jest ocena nowych pracowników po pierwszych 30, 60 i 90 dniach ich zatrudnienia. Ocena Szablon raportu HR od ClickUp pomoże Ci to zrobić. Skorzystaj z prostego ClickUp Doc, aby wprowadzić informacje o pracownikach, a następnie zanotuj, gdzie nowi pracownicy mogą wymagać dodatkowego szkolenia lub nadzoru.

Jednostronicowy szablon zawiera sekcje dla wielu okresów przeglądu, umożliwiając śledzenie postępów w czasie. Rezultatem jest bardziej usprawniony proces zapewniający nowych pracowników w Twojej organizacji odnoszą sukcesy w procesie wdrażania. Pobierz ten szablon

7. Szablon Start Stop Continue by ClickUp

Szablon Start Stop Continue od ClickUp

Każdy projekt ma ważne punkty decyzyjne, w których należy określić, czy bieżące zadania warto rozpocząć, kontynuować, czy też należy je zatrzymać. Szablon Start Stop Continue Template by ClickUp pomaga śledzić dokładnie te decyzje.

Dla każdego obszaru można dołączyć wirtualne karteczki samoprzylepne z zadaniami, które wymagają działań opisanych w danej sekcji. Z biegiem czasu można łatwo przenosić te karteczki samoprzylepne w zależności od potrzeb. Wreszcie, pomocne kodowanie kolorami zapewnia, że zawsze łatwo jest zobaczyć, na czym zespół musi się skupić lub przestać robić.

Wypróbuj te stop_ start continue templates ! Pobierz ten szablon

8. Szablon miesięcznego raportu o stanie firmy od ClickUp

Szablon miesięcznego raportu o statusie firmy od ClickUp

Przyjrzyjmy się temu z perspektywy 30 000 stóp. Jeśli rozpoczynasz działalność lub wysyłasz nowy produkt, kluczowi interesariusze muszą znać podstawowe informacje o tym, jak przebiega jego uruchomienie. Raport Szablon miesięcznego raportu o stanie firmy od ClickUp pomaga uprościć ten proces.

Ten szablon ClickUp Doc oferuje łatwy przegląd potrzebnych informacji zmiany zakresu , rezultaty i kwestie związane z wydajnością. Pozwala również wyróżnić pracę wykonaną w danym miesiącu, dając członkom i interesariuszom wgląd w to, jak działa firma i co należy zrobić dalej. Pobierz ten szablon

9. Szablon raportu postępu Gantt Excel dla programu Excel

Szablon raportu postępu dla programu Excel za pośrednictwem Gantt Excel

Dla wszystkich tradycjonalistów arkuszy kalkulacyjnych, ten darmowy szablon raportu postępu dla Excel jest dla Ciebie. 💜

Arkusz tytułowy zawiera podstawowe informacje, w tym system kodów kolorystycznych sygnalizacji świetlnej dotyczący ogólnego statusu, zakresu, budżetu i oś czasu .

Stamtąd można znaleźć bardziej szczegółowy wykres Gantta z poszczególnymi zadaniami, które doprowadziły do większych decyzji. W ten sposób zainteresowani interesariusze i członkowie zespołu mogą pozostać przy szerszym przeglądzie lub zagłębić się w szczegóły w zależności od potrzeb. Pobierz ten szablon

10. Szablon tygodniowego raportu z postępów w programie Microsoft Word

Szablon raportu postępu dla programu Word za pośrednictwem platformy Microsoft 365

Szablon raportu o postępach dla Microsoft Word pomaga kierownikom projektów w dostarczaniu statusu, podsumowanie projektu podsumowanie projektu zawiera przegląd budżetu i ryzyka związanego z projektem w danym momencie. Szablon ten jest prosty, z łatwo edytowalnymi sekcjami, które pomogą Ci nakreślić obraz kondycji projektu w czasie. Ponadto oferuje możliwość dostosowania motywów do swojej marki. Pobierz ten szablon

Jak przekazywać informacje zwrotne na temat raportów okresowych

Teraz, gdy masz już szablony raportów postępów, porozmawiajmy o tym, jak przekazywać (i otrzymywać) informacje zwrotne na temat raportów postępów. Oto kilka wskazówek, które sprawią, że proces ten będzie tak płynny i produktywny, jak to tylko możliwe:

1. Przedstaw konkretne dowody

Przekazując informacje zwrotne na temat raportów z postępów, ważne jest, aby przedstawić konkretne dowody na poparcie swoich komentarzy. Na przykład, zamiast mówić "ten raport nie jest wystarczająco szczegółowy", podaj konkretne przykłady informacji, których może brakować lub które mogłyby być bardziej szczegółowe. Pomoże to odbiorcy dokładnie zrozumieć, czym i w jaki sposób należy się zająć.

2. Skup się na rozwiązaniach

Podczas przekazywania informacji zwrotnej ważne jest, aby skupić się na rozwiązaniach, a nie tylko na wskazywaniu problemów. Zaproponuj sugestie, jak ulepszyć raport z postępów lub rozwiązać wszelkie poruszone kwestie.

3. Bądź punktualny

Przekazywanie informacji zwrotnych w odpowiednim czasie ma kluczowe znaczenie. Zbyt długie oczekiwanie na podzielenie się swoimi przemyśleniami może skutkować powtarzaniem się tych samych kwestii w przyszłych raportach z postępów, co może spowolnić postęp projektu.

4. Zachęcaj do otwartej komunikacji

Zachęcaj do otwartej komunikacji między członkami zespołu podczas omawiania raportów z postępów. Zapewnia to, że wszyscy są na tej samej stronie i pozwala na szybkie reagowanie na wszelkie pytania lub wątpliwości.

5. Doceniaj wysiłek

Pamiętaj, aby docenić wysiłek włożony w stworzenie raportu z postępów, nawet jeśli istnieją obszary wymagające poprawy. Motywuje to członków zespołu i pokazuje im, że ich praca jest doceniana.

6. Bądź konkretny

Otrzymując informacje zwrotne na temat własnych raportów z postępów, poproś o konkretne przykłady lub sugestie dotyczące ulepszeń. Pomaga to lepiej zrozumieć, jak ulepszyć przyszłe raporty i zapewnia, że wszyscy są na tej samej stronie.

7. Bądź otwarty na zmiany

Bądź otwarty na zmiany i chętny do dostosowywania raportów z postępów w oparciu o informacje zwrotne. Otwartość na zmiany poprawi ogólną skuteczność raportu i zapewni, że będzie on dokładnie odzwierciedlał postępy projektu.

Śledź sukces z darmowym szablonem raportu z postępu prac

Znasz stare powiedzenie o koncentrowaniu się na postępach, a nie na perfekcji? Cóż, w ClickUp wierzymy w postęp w kierunku doskonałości - a odpowiedni szablon raportu z postępu prac jest pierwszym krokiem do osiągnięcia tego celu!

Zainwestowanie czasu w szablon raportu z postępu prac jest prostym dodatkiem do przepływu pracy produkcyjnej, dzięki któremu wszyscy są na bieżąco z aktualnym stanem projektu. Każdy z powyższych szablonów będzie dobrym początkiem, zwłaszcza konfigurowalny szablon od ClickUp.

Uzyskaj dostęp do wszystkich szablonów wymienionych powyżej i ponad 1000 innych z ogromnej oferty ClickUp Biblioteka szablonów oraz setki bogatych funkcji zarządzania projektami , mnóstwo integracji i wiele więcej, gdy zarejestruj się w ClickUp już dziś !