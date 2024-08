Przetestowaliśmy 11 najlepszych darmowych alternatyw dla Microsoft Word 2024

Microsoft Office Word jest bez wątpienia najczęściej używanym edytorem tekstu. Umożliwia on łatwe tworzenie dokumentów. Dlatego znalezienie alternatywy dla Microsoft Word może wydawać się krótką listą opcji.

Dlaczego ktoś miałby chcieć wybrać coś innego?

Cóż, ten dominujący edytor tekstu ma swoje wady. Nie ma darmowej wersji i działa tylko na ograniczonej liczbie systemów operacyjnych. Ponadto, wiele osób uważa, że jest on zbyt skomplikowany i nieużyteczny jak na dzisiejsze potrzeby.

Chociaż MS Word ma swoich fanów, niektórzy wolą korzystać z innego programu o podobnych możliwościach. Jeśli szukasz edytorów tekstu, które działają w różnych systemach operacyjnych i nie chcesz płacić za funkcje premium Microsoft Word, z których nie korzystasz, mamy dla ciebie rozwiązanie.

Oto nasza recenzja 11 najlepszych darmowych alternatyw dla Microsoft Word, funkcje, ceny i oceny dla wszystkich!

Ograniczenia Microsoft Word

Niewątpliwie najbardziej znaczącą zaletą MS Word jest jego zdolność do tworzenia dokumentów w różnych formatach. Jest również łatwy w obsłudze i może integrować dokumenty z innymi mediami w pakiecie Microsoft Office, w tym arkuszami roboczymi, prezentacjami, schematy blokowe i wykresy. Możliwość śledzenia edycji i zmian w dokumentach zapewnia łatwą współpracę podczas pracy w zespole.

Niemniej jednak Microsoft Word może być drogi, ponieważ użytkownicy często kupują dodatkowe narzędzia, których nigdy nie będą potrzebować ani używać. Co więcej, program nie zawsze jest intuicyjny. Na przykład, Microsoft Office użytkownicy mogą napotkać przestoje podczas włączania obrazów do dokumentów lub wyrównywania tekstu wokół obrazów.

11 najlepszych darmowych alternatyw dla Microsoft Word

1. ClickUp Docs - najlepsze dokumenty oparte na sztucznej inteligencji

ClickUp Docs do dokumentowania i udostępniania ważnych informacji zespołowi

Jeśli szukasz darmowego, ale

bogatego w funkcje

Alternatywa dla MS Word,

ClickUp Docs

jest właśnie tym, czego potrzebujesz. Edytor dokumentów pomaga tworzyć przyciągające wzrok i funkcjonalne dokumenty, wiki i nie tylko na jednej przyjaznej dla użytkownika platformie.

Podczas formatowania dokumentów można dodawać tabele, osadzać zakładki i nie tylko. ClickUp to coś więcej niż tylko edytor tekstu. To centrum, w którym zespoły spotykają się, aby planować, organizować i współpracować nad pracą przy użyciu zadań, dokumentów i czatu,

Cele ClickUp

,

Tablice ClickUp

i nie tylko. Oznaczaj członków zespołu za pomocą komentarzy, przypisuj elementy działań i przekształcaj zwykły tekst w zadania.

Użytkownicy pracujący nad jednym projektem mogą wygodnie dodawać widżety, aby zmieniać statusy produktów, przypisywać zadania, aktualizować przepływy pracy i nie tylko w ramach jednego edytora. Łatwo jest utrzymać porządek w pracy, ponieważ ClickUp kategoryzuje dokumenty w celu szybkiego dostępu i możliwości wyszukiwania. Krytyczne zasoby mogą być również zarządzane i dodawane do dowolnej sekcji Workspace.

ClickUp Docs zawiera ClickUp Brain napędzany sztuczną inteligencją asystent pisania który może być używany do podsumowywania notatek, burzy mózgów, tworzenia treści, generowania opisów produktów i nie tylko.

Twórz najwyższej jakości treści za pomocą opartego na sztucznej inteligencji ClickUp asystent pisania i edycji

🔑 ClickUp Docs key features

Tworzenie dokumentów z bogatymi opcjami formatowania

Używaj ClickUp AI do tworzenia wszystkiego, od briefów po wysokiej jakości teksty marketingowe, opisy produktów i treści na blogi

Twórz relacje, aby łączyć dokumenty i zadania

Łatwe przypisywanie zadań i aktualizowanie przepływów pracy

Kompatybilność z różnymi formatami plików

✅ Zalety ClickUp Docs

Niezrównane możliwości dostosowywania

Najwyższej klasy współpraca zespołowa

Kategoryzuje pracę

Raportowanie w czasie rzeczywistym

❌ ClickUp Docs cons

Nie wszystkie widoki ClickUp są dostępne w aplikacji mobilnej (jeszcze!)

💸 ClickUp Docs ceny

Darmowy na zawsze (obejmuje nieograniczoną liczbę dokumentów)

Nieograniczony : 7 USD za użytkownika miesięcznie

: 7 USD za użytkownika miesięcznie Biznes : 12 USD za użytkownika miesięcznie

: 12 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise : Kontakt ClickUp aby uzyskać niestandardowe ceny

: Kontakt ClickUp aby uzyskać niestandardowe ceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka Workspace miesięcznie

💬 ClickUp Docs oceny klientów

G2: 4.7/5 (3,880+ recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2 480 opinii)

2. Dokumenty Google - najlepsze dla użytkowników Google Workspace

przez Dokumenty Google Prawdopodobnie, Dokumenty Google to potężny edytor tekstu i jedna z bardziej znanych alternatyw dla Microsoft Word. Odzwierciedla on Microsoft Word pod względem funkcjonalności. Pozwala użytkownikom tworzyć pliki i udostępniać je w różnych formatach. Funkcjonalność Dokumentów Google można rozszerzyć za pomocą różnych dodatków. Choć Google Docs to internetowy edytor tekstu, umożliwia on pracę nad dokumentami w trybie offline.

Możesz kontynuować edycję dokumentów nawet bez połączenia z Internetem. Ponieważ jest to usługa udostępniania plików, Google Docs doskonale nadaje się do współpracy w czasie rzeczywistym . Zapewnia integrację z G Suite i jest kompatybilny z wieloma formatami plików, w tym PDF.

🔑 Kluczowe funkcje Google Docs

Dodatki takie jak MLA, DocuSign iLucidChart* Oferuje współpracę w czasie rzeczywistym

Działa jak MS Word

✅ Google Docs pros

Rozpoznawanie mowy i możliwość tłumaczenia plików z różnych języków obcych

Automatycznie zapisuje pracę

Umożliwia edycję offline

❌ Wady Dokumentów Google

Problemy z formatowaniem mogą pojawić się podczas importowania treści z formatów takich jak PDF lub RTF

Ograniczony wybór szablonów

💸 Google Docs pricing

Google Docs to darmowy edytor tekstu, ale plany cenowe w kategoriiPakiet Google Workspace zaczynają się od 6 USD za użytkownika miesięcznie

💬 Google Docs coceny klientów

Capterra: 4,7/5 (ponad 25 928 recenzji)

G2: 4,6/5 (ponad 39 800 recenzji)

3. LibreOffice Writer - najlepszy procesor tekstu typu open source

przez LibreOffice Writer LibreOffice Writer, nazywany wszechstronnym edytorem tekstu do wszystkich rodzajów pracy opartej na tekście, jest jedną z najbardziej imponujących alternatyw dla Microsoft Word. Jest on kompatybilny z systemami operacyjnymi Linux, macOS i Windows. LibreOffice Writer jest uważany za analogową wersję MS Word z wieloma funkcjami i zawiera wszystkie narzędzia potrzebne do pracy z tekstem.

Edytor tekstu jest dostępny w dwóch wersjach, a obie zawierają szablony i kreatory do tworzenia wszystkich typów dokumentów. Obsługuje również różne formaty plików i umożliwia eksportowanie dokumentów do formatu PDF bez dodatkowego oprogramowania. Jeśli więc szukasz edytora tekstu, który zastąpi Microsoft Word, to LibreOffice jest doskonałym wyborem.

🔑 LibreOffice Writer klucz cechy

Doskonała kompatybilność formatów

Dostępny w dwóch wersjach dostosowanych do potrzeb użytkownika

Możliwość pobrania bez podawania swoich danych

✅ Zalety LibreOffice Writer

Galerie szablonów dokumentów

Brak reklam i zapór sieciowych

Obsługa wielu wtyczek

❌ Wady LibreOffice Writer

Brak wsparcia technicznego

Wolny i zajmuje dużo pamięci, ponieważ jest to program Java

💸 Ceny LibreOffice Writer

Darmowy

💬 LibreOffice Writer coceny klientów

G2: 4.1/5 (59 recenzji)

Capterra: 4.3/5 (1,370+ recenzji)

4. WPS Office Free Writer - najlepszy do współredagowania

przez WPS Office Free Writer Każdy, kto korzystał z nowszych wersji Microsoft Word, ale nie podobała mu się ich złożoność, powinien rozważyć przejście na WPS Office Writer. Darmowy edytor tekstu wygląda i działa prawie jak Microsoft Word, a nawet posiada swój odpowiednik OneDrive, który oferuje 1 GB bezpłatnej przestrzeni dyskowej w chmurze.

WPS Office Free Writer zawiera szablony ułatwiające tworzenie wielu zadań związanych z dokumentami. Jest kompatybilny z większością formatów plików tekstowych, w tym z aktualnymi wersjami MS Word. Dyskretne reklamy obsługują darmową wersję WPS Office Writer, ale można je usunąć, wybierając wersje premium. Jest to imponujący edytor tekstu i jedna z najlepszych alternatyw dla Microsoft Word.

🔑 Klucz WPS Office Free Writer cechy

Konwerter WPS PDF na Word umożliwia pracę z wieloma formatami dokumentów

Darmowa wersja zapewnia podstawowe narzędzia do edycji potrzebne do pracy nad dokumentami

Przechowywanie w chmurze oferuje bezpieczne miejsce na dokumenty

Zaprojektowany, aby odzwierciedlać Microsoft Word

✅ WPS Office Free Writer pros

Zapewnia imponującą obsługę formatów plików

Zagnieżdżony interfejs naśladuje Microsoft Word

Darmowe przechowywanie w chmurze

❌ WPS Office Free Writer cons

Może zawierać wyskakujące reklamy

💸 WPS Office Free Writer pricing

WPS Office Standard jest darmowy

Subskrypcja WPS Pro kosztuje 35,99 USD rocznie

💬 WPS Office Free Writer coceny klientów

G2: 4,4/5 (232 recenzje)

Capterra: 4.5/5 (841 opinii)

5. FocusWriter - najlepszy do formatowania dokumentów

przez FocusWriter Ta alternatywa dla MS Word jest reklamowana jako idealny edytor tekstu do szybkich szkiców, dzięki względnej łatwości formatowania dokumentów. Jest kompatybilny z systemami Linux, macOS i Windows OS. Jest to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy chcą napisać stronę lub dwie, nie martwiąc się o formatowanie.

FocusWriter oferuje zestaw sprytnych narzędzi zaprojektowanych do zoptymalizować produktywność . Jak sama nazwa wskazuje, edytor tekstu blokuje wszystkie rozpraszające elementy, abyś mógł skupić się na swoich szkicach. Po otwarciu edytora tekstu zobaczysz tylko pustą stronę.

🔑 Klucz FocusWriter właściwości

Zawiera alerty uruchamiane w określonych momentach

Zaprojektowany, aby zminimalizować rozpraszanie uwagi podczas pracy

✅ FocusWriter plusy

Timery i alarmy przydają się podczas pracy wbrew czasowi

Funkcje wygaszania pozwalają skupić się na pracy

Praca jest zapisywana automatycznie

❌ Wady FocusWriter

Doskonały dla produktywności, ale nie idealny do edycji dokumentów

💸 Ceny FocusWriter

Darmowy

💬 FocusWriter c Oceny klientów

Capterra: 4.6/5 (68 opinii)

G2: 4.6/5 (12 opinii)

Bonus: Sprawdź te Alternatywy dla Microsoft Whiteboard !

6. Zoho Writer - najlepszy dla zespołów edukacyjnych

przez Zoho Niewiele edytorów tekstu nadaje się lepiej do zadań edukacyjnych i biznesowych niż Zoho Docs. Oprogramowanie internetowe może być używane w ulubionej przeglądarce i jest wyposażone w przyjazny dla użytkownika interfejs użytkownika, którym można łatwo zarządzać za pomocą menu z zakładkami. Ponadto Zoho Docs umożliwia użytkownikom przesyłanie i pobieranie dokumentów w formacie DOCX. Obsługuje również współpracę, umożliwiając pracę w czasie rzeczywistym ze współpracownikami.

🔑 Kluczowe funkcje Zoho Writer

Dwukierunkowa synchronizacja, odzyskiwanie i szyfrowanie plików

Płynnie łączy się z innymi edytorami tekstu

Może służyć jako rozwiązanie do e-mail marketingu

Zapewnia przechowywanie dokumentów w chmurze

✅ Zalety Zoho Writer

Zarządzanie dokumentami i widoczność

Automatyczne zapisywanie dokumentów

Solidne zabezpieczenia hasłem

❌ Wady Zoho Writer

Darmowa wersja ma ograniczoną ilość miejsca, przez co nie nadaje się do edycji dużych dokumentów

💸 Cennik Zoho Writer

Bezpłatne do 200 kredytów

💬 Zoho Writer coceny klientów

G2: 4.4/5 (206 opinii)

Capterra: 4.5/5 (151 opinii)

Bonus: Konkurenci Microsoft Access !

7. AbiWord - najlepsze funkcje korespondencji seryjnej

przez AbiWord Ta alternatywa dla Microsoft Word posiada funkcje ułatwiające tworzenie dokumentów w wielu formatach i współpracę z zespołem w czasie rzeczywistym. Za pomocą tego edytora tekstu można tworzyć dokumenty i tabele, osadzać grafiki i nie tylko. Posiada również wbudowane narzędzie Mail Merge, które umożliwia automatyczne wypełnianie pól wiadomości e-mail.

🔑 Klucz AbiWord cechy

Wyposażony w wiele wtyczek i funkcji, które sprawiają, że jest wysoce funkcjonalny

Kompatybilność z różnymi platformami i formatami tekstowymi

Automatyczne zapisywanie dokumentów

Obsługa HTML

✅ Zalety AbiWord

Architektura wtyczki może zostać rozszerzona

Zapisuje pliki w formacie DOCX

Dostępny w wielu językach

❌ Wady AbiWord

Nie można eksportować plików PDF

💸 Ceny AbiWord

Darmowy

💬 AbiWord coceny klientów

G2: 4.1/5 (15 recenzji)

Capterra: 4.3/5 (1,378 opinii)

8. FreeOffice TextMaker - najlepszy do codziennych dokumentów

przez FreeOffice TextMaker Ta imponująca alternatywa dla Microsoft Word zawiera przydatne szablony do tworzenia codziennych dokumentów. FreeOffice TextMaker posiada wszystkie funkcje, których można oczekiwać od nowoczesnego edytora tekstu, w tym zaawansowane opcje formatowania, śledzenie zmian i możliwość tworzenia baz danych do zarządzania przypisami i bibliografiami.

🔑 Kluczowe funkcje FreeOffice TextMaker

Możliwość śledzenia zmian podczas współpracy nad projektami edycji tekstu

Możliwość tworzenia własnych szablonów i zapisywania ich do wykorzystania w przyszłości

Schludny i łatwy w nawigacji intuicyjny interfejs użytkownika

✅ Zalety FreeOffice TextMaker

Możliwość drukowania wielu stron w arkuszu

Otwiera pliki zabezpieczone hasłem

Może eksportować pliki do formatu EPUB

❌ Wady FreeOffice TextMaker

Nie obsługuje plików DOCX

💸 Ceny FreeOffice TextMaker

Darmowy

💬 FreeOffice TextMaker coceny klientów

G2: 4.3/5 (110 opinii)

Capterra: 4.5/5 (235 opinii)

9. Write Monkey - najlepszy do robienia notatek

przez Write Monkey Ten ukierunkowany na produktywność program jest wyposażony w skróty klawiszowe ułatwiające przetwarzanie tekstu. Jest kompatybilny tylko z systemem operacyjnym Windows i został zaprojektowany w celu optymalizacji wyników bez martwienia się o formatowanie lub edycję. Chociaż Write Monkey może nie być idealny do tworzenia dokumentów, takich jak CV lub listy, doskonale nadaje się do zapisywania pomysłów na papierze lub późniejszego opracowywania. Jest kompatybilny tylko z plikami TXT, dlatego przed rozpoczęciem pracy należy przekonwertować inne formaty.

🔑 Write Monkey key cechy

Zorientowany na produktywność

Działa tylko z formatem TXT

Zaprojektowany, aby pomóc Ci utrwalić pomysły w pamięci

Dostępna jako aplikacja przenośna

✅ Zalety Write Monkey

Interfejs bez rozpraszania uwagi optymalizuje produktywność

Poręczny skrót klawiaturowy

Obsługuje znaczniki

❌ Wady Write Monkey

Nie nadaje się do tworzenia dużych plików

💸 Ceny Write Monkey

Darmowy

💬 Write Monkey coceny klientów

G2: 4.4/5 (27 recenzji)

Capterra: 4.9/5 (179 opinii)

10. iWork Pages - najlepszy do dokumentów chronionych hasłem

przez strony iWork Jeśli szukasz alternatywy dla MS Office z wieloma szablonami, które umożliwiają tworzenie różnych typów dokumentów, takich jak CV, książki, biuletyny i raporty, pokochasz iWork Pages. Wygodny edytor tekstu umożliwia wprowadzanie zmian w dokumentach jednym kliknięciem i zapewnia solidną ochronę hasłem oraz możliwość pracy z plikami w różnych formatach.

🔑 Najważniejsze cechy iWork Pages

Łatwy eksport i import dokumentów Microsoft

Dostępny jako część pakietu iWork

Łatwy w nawigacji, przyjazny dla użytkownika, intuicyjny interfejs

✅ Zalety iWork Pages

Oferuje nieograniczone opcje tworzenia dokumentów na jednej stronie

Zaawansowane funkcje są oferowane przez grafikę Apple

Zapisuje pracę w wielu formatach, zgodnie z preferencjami użytkownika

❌ Wady iWork Pages

Kompatybilny tylko z iOS i macOS

💸 Ceny iWork Pages

Bezpłatna dla użytkowników Apple

💬 iWork Pages coceny klientów

G2: 4.6/5 (13 opinii)

Capterra: 4.4/5 (71 opinii)

11. Dropbox Paper - najlepszy do udostępniania plików

przez Dropbox Paper

Dropbox Paper

to niezawodna i przyjazna dla użytkownika alternatywa dla Microsoft Word, która koncentruje się na współpracy i płynnym udostępnianiu dokumentów. Oferuje przejrzysty i intuicyjny interfejs, który umożliwia zespołom współpracę w czasie rzeczywistym, dzięki czemu jest popularnym wyborem dla firm każdej wielkości.

🔑 Dropbox Paper cechy

Listy rzeczy do zrobienia i terminy, aby pomóc zespołowi w planowaniu

Osie czasu zkamienie milowe projektu do mapowania każdego etapu projektu

Bogata integracja multimediów do tworzenia dynamicznych dokumentów

✅ Zalety Dropbox Paper

Funkcja robienia notatek daje zespołowi przestrzeń do osobistego planowania

@wzmianki zwiększające widoczność komentarzy na potrzeby współpracy zespołowej

❌ Wady Dropbox Paper

Tryb offline nie jest dostępny

Tworzy nowy plik za każdym razem, gdy wielu użytkowników przegląda plik i ktoś zapisuje zmiany

Opcje formatowania są ograniczone

💸 Cennik Dropbox Paper

Bezpłatnie (płatne plany zaczynają się od 15 USD/użytkownika miesięcznie)

💬 Dropbox Paper coceny klientów

G2: 4,1/5 (ponad 4400 recenzji)

Capterra: 4.4/5 (ponad 100 recenzji)

Check out these Alternatywy dla papieru w pudełku !

Jak wybrać najlepszą alternatywę dla Microsoft Word

Wybór najlepszej alternatywy dla programu Microsoft Word zależy od konkretnych potrzeb i preferencji. Oto kilka wskazówek:

Funkcje współpracy: Jeśli często pracujesz w zespołach, rozważ narzędzia takie jak ClickUp, które wyróżniają się współpracą w czasie rzeczywistym i udostępnianiem dokumentów. Koszt: Jeśli liczy się budżet, warto poszukać darmowych alternatyw. ClickUp Docs, Google Docs, Apache OpenOffice i LibreOffice oferują solidną funkcjonalność za darmo. Interfejs użytkownika: Warto zwrócić uwagę na intuicyjny układ, który sprawia, że poruszanie się po różnych funkcjach i narzędziach jest łatwe i wydajne. Może to znacznie zwiększyć produktywność i ogólne wrażenia użytkownika. Dodatkowe funkcje: Niektóre alternatywy oferują unikalne funkcje. Na przykład, ClickUp Docs jest częścią solidnej platformy narzędzia do zarządzania projektami które może przechowywać całą pracę w jednym miejscu. Dostęp offline: Jeśli często pracujesz bez dostępu do Internetu, wybierz opcję z silnymi możliwościami offline.

Zawsze bierz pod uwagę swoje osobiste potrzeby i nawyki związane z pracą przy wyborze alternatywy. Najlepszym narzędziem jest to, które płynnie wpasowuje się w przepływ pracy.

Wykorzystaj w pełni swój edytor tekstu dzięki alternatywom dla programu Word

Istnieje wiele alternatyw dla programu Microsoft Word. Podczas wyszukiwania należy zawsze brać pod uwagę takie czynniki, jak możliwości współpracy, kompatybilność, koszt, interfejs użytkownika, unikalne funkcje i dostęp offline podczas dokonywania wyboru. Ostatecznie najlepsze oprogramowanie do edycji tekstu to takie, które płynnie dopasowuje się do przepływu pracy i pomaga zwiększyć produktywność.

Niemniej jednak, niewiele z nich oferuje taką elastyczność i funkcjonalność jak ClickUp Docs. Jedną z cech wyróżniających ClickUp jest to, że jest to platforma oparta na współpracy, która koncentruje się na pomocy w pracy zespołowej w czasie rzeczywistym. Zarejestruj się w ClickUp Docs za darmo już dziś, aby cieszyć się nieograniczoną edycją tekstu!