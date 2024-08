10 darmowych szablonów One-Pager do pisania prezentacji firmowych

Czy kiedykolwiek czułeś się, jakbyś ścigał się z czasem, aby przygotować najwyższej klasy one-pager do swojej oferty lub propozycji?

Jako kierownik ds. marketingu rozumiem to! Ale nadszedł czas, aby odłożyć te zmartwienia do lamusa! Jednostronicowe szablony mogą sprawić, że pitchwriting będzie szybki, bezproblemowy i fantastyczny. ✨

Wiem, że pisanie prezentacji firmy wydaje się zniechęcające. Dlatego też wykonałem za Ciebie ciężką pracę i przygotowałem listę 10 darmowych przykładów jednostronicowych dokumentów, które pomogą Ci dotrzeć do potencjalnych klientów lub inwestorów.

Co to jest szablon One-Pager?

Szablon one-pager to wstępnie sformatowany, konfigurowalny jednostronicowy dokument, którego można użyć do stworzenia profesjonalnego podsumowania swojej firmy, produktu lub usługi.

Istnieją nawet jednostronicowe szablony stron internetowych, które pomogą ci stworzyć stronę docelową lub stronę internetową. Wzmocnienie swojej obecności w Internecie pomoże ci uzyskać najlepsze wyniki w wyszukiwarce takiej jak Google!

Typ i format one-pagerów różni się w zależności od tego, jak będą one używane i kto będzie je czytał.

Kiedy musisz stworzyć silną prezentację firmy lub użyć szablon propozycji biznesowej one-pagery zapewniają plan, który pomoże ci umieścić odpowiednie informacje w atrakcyjnym formacie.

One-pagerów można używać do tworzenia różnych prezentacji, w tym:

Roczne podsumowania

Krótkie informacje o produkcie

Propozycje projektów

Propozycje usług

Propozycje programów

Oferty partnerstw komercyjnych

Streszczenia wykonawcze

Biznes plany

Przejrzyj kilka szablonów one-pager, takich jak te poniżej, zanim wybierzesz ten, który jest odpowiedni dla Twojej sytuacji.

Co składa się na dobry szablon One-Pager?

Dobre one-pagery pomagają przedstawić kluczowe punkty w ustrukturyzowanym i łatwym do przejrzenia formacie. Przedstawiają one szczegółowe informacje o firmie, programie, projekcie lub usłudze bez przytłaczania czytelnika.

Oto pięć rzeczy, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze one-pagerów:

Prostota : Tworzy prezentację, która jest przejrzysta i łatwa do odczytania

: Tworzy prezentację, która jest przejrzysta i łatwa do odczytania Struktura : Utrzymuje informacje w porządku, dzięki czemu czytelnik może szybko znaleźć to, czego potrzebuje

: Utrzymuje informacje w porządku, dzięki czemu czytelnik może szybko znaleźć to, czego potrzebuje Styl : Wyświetla kluczowe punkty w formacie, który jest profesjonalny, atrakcyjny i łatwy do przejrzenia

: Wyświetla kluczowe punkty w formacie, który jest profesjonalny, atrakcyjny i łatwy do przejrzenia Skalowalność : Pasuje do każdego rozmiaru projektu

: Pasuje do każdego rozmiaru projektu Możliwość udostępniania: Eksport do formatów, do których zespół i docelowi czytelnicy mogą łatwo uzyskać dostęp

Dobre szablony one pager zawierają również symbole zastępcze dla standardowych informacji o firmie i danych osobowych, takich jak numery telefonów, adresy, e-maile, konta w mediach społecznościowych i wezwanie do działania.

Najlepsze one pagery pomagają opracować prezentację firmy lub propozycję biznesową, która jest przejrzysta, zorganizowana i łatwo dostępna dla docelowego czytelnika.

Te one pagery pomogą ci promować kluczowe wnioski z każdej oferty sprzedaży lub propozycji, które chcesz przedstawić.

10 darmowych szablonów One Pager

Oto 10 szablonów one pagerów. Każdy szablon można dostosować do własnych potrzeb, aby tworzyć prezentacje, główne pomysły, propozycje i podsumowania dla niemal każdego rodzaju projektu.

Możesz także zmodyfikować różne szablony, aby podkreślić kluczową główną ideę w swoich one-pagerach, które są dla Ciebie najważniejsze. A co najlepsze? Szablony te są dostępne za darmo.

1. Szablon One Pager do zarządzania projektami ClickUp

Szablon ClickUp Project Management One Pager

Podkreśl główne punkty każdego projektu błyskawicznie dzięki szablonowi Szablon One Pager do zarządzania projektami od ClickUp . ⚡

Ten jednostronicowy szablon zawiera wszystkie ważne aspekty i sekcje potrzebne do opracowania zwycięskiej prezentacji, w tym cele projektu harmonogram, kluczowe produkty, główne zadania i kamienie milowe.

Niestandardowe widoki i kategorie statusu w ramach biznesowego one-pagera pomagają być na bieżąco z informacjami, które są dla Ciebie najważniejsze:

Widok etapu planowania: Pomaga w burzy mózgów i ustalaniu zadań

Pomaga w burzy mózgów i ustalaniu zadań Widok kalendarza: Pomaga zaplanować, kiedy zadania powinny zostać ukończone

Pomaga zaplanować, kiedy zadania powinny zostać ukończone Widok planu projektu: Umożliwia przeglądanie i dostosowywanie zadań

Umożliwia przeglądanie i dostosowywanie zadań Statusy: Statusy W toku, Do zrobienia lub Ukończone pokazują dokładnie, gdzie znajdują się zadania

Project Management One Pager jest łatwy w użyciu, konfigurowalny i może być udostępniany każdemu, kto musi wiedzieć o projekcie. Pobierz ten szablon

2. Szablon ClickUp Annual One-Pager

ClickUp Roczny szablon One-Pager

Szablon Roczny szablon One Pager od ClickUp to jednostronicowy dokument, który pomaga skondensować roczne cele firmy w jednym, łatwym do śledzenia układzie, który świetnie wygląda na urządzeniach mobilnych.

Pomaga on nakreślić roczne priorytety i dopasować poszczególne zadania do większych celów. Koniec z zamieszaniem i rozproszonymi informacjami! Ten darmowy biznesowy one-pager zapewnia krystalicznie czysty obraz strategii firmy, jej podstawowych wartości, misji i nie tylko.

Ma nawet oddzielne sekcje dla priorytetów globalnych i działowych, dzięki czemu każdy może przyczynić się do stworzenia szerszego obrazu.

Ponadto, promuje przejrzystość i odpowiedzialność poprzez uwzględnienie Cele i kluczowe wyniki (OKR) dla każdego priorytetu.

Pożegnaj się z przytłaczającymi raportami i przywitaj się ze zwięzłym, motywującym przeglądem dzięki darmowym szablonom, takim jak ten. 👋

Biznesowy one-pager pomaga zespołowi zrozumieć "dlaczego" stojące za celami, wspierając poczucie celu i zgodności.

Ponieważ dokonujesz już przeglądu rocznych danych dotyczących sprzedaży, może to być również dobry moment na odświeżenie swoich strategie zarządzania marką lub biznesplan, aby zwiększyć sprzedaż i zyski w nadchodzącym roku. Pobierz ten szablon

3. Szablon opisu produktu ClickUp

Szablon opisu produktu ClickUp

Szablon Szablon streszczenia produktu od ClickUp pomaga zorganizować i usprawnić proces rozwoju produktu dzięki czemu można przeprowadzić bardziej udaną premierę.

Może to również pomóc w szybszym rozwoju produktów!

Jeśli będziesz prezentować produkty potencjalnym klientom, może to być również dobry moment na wybranie solidnej marki Oprogramowanie marketingowe CRM które umożliwia Tobie i członkom Twojego zespołu gromadzenie i rejestrowanie informacji o klientach w miarę rozwoju firmy.

Bezpłatny firmowy one-pager przechowuje specyfikacje produktów, opinie i powiązane zadania w jednym miejscu. Możesz użyć natychmiastowych dostosowań formatowania, takich jak osadzanie linków i tagi dokumentów, aby ułatwić zespołom marketingowym i sprzedażowym zrozumienie produktu na podstawie tej jednej strony.

A dzięki komentarzom i przypisanym komentarzom zespół może traktować tę pojedynczą stronę jak HQ podczas pracy nad procesem rozwoju produktu. Zwiększ produktywność, usprawnij współpracę i przyspiesz proces rozwoju produktu dzięki Product Brief Document od ClickUp.

Zacznij już dziś i przekonaj się o sile zorganizowanej pracy zespołowej!

Chcesz usprawnić cały proces raportowania produktu? Spróbuj użyć biznesowego one-pagera w połączeniu z Szablony raportów sprzedaży aby pomóc członkom zespołu w uporządkowaniu kluczowych szczegółów dotyczących produktu. Pobierz ten szablon

4. Szablon skróconego opisu projektu marketingowego ClickUp

Szablon skróconego opisu projektu marketingowego ClickUp

Szablon Szablon streszczenia projektu marketingowego od ClickUp działa jako firmowy one-pager, który pomaga nakreślić kluczowe informacje, aby projekt marketingowy odniósł sukces.

Służy do komunikowania celów projektu, założeń i szczegółów dotyczących grupy docelowej. Śledzi również zadania i podzadania.

Stwórz one-pager dla briefów projektów marketingowych z tym wszechstronnym planem, który pozwala wszystkim skupić się na wspólnych celach.

Szablon ten zawiera niestandardowe pola dla działów, rezultatów, grupy docelowej i wszelkiej dodatkowej dokumentacji, dzięki czemu można go łatwo modyfikować w celu dostosowania do własnych potrzeb.

Jeśli podoba Ci się ten styl szablonu, sprawdź inne nasze szablony szablony briefów projektowych aby pomóc w sukcesie kolejnego biznesowego one-pagera lub konspektu projektu. Pobierz ten szablon

5. Szablon propozycji usług ClickUp

Szablon propozycji usług ClickUp

Wzmocnij jakość i kompetencje swoich usług dzięki szablonowi Szablon propozycji usług od ClickUp . Ten szablon jest darmowy i pomoże Ci zbudować zaufanie klientów.

Na przykład one-pagery, takie jak ten szablon, zapewniają wyznaczone miejsca na podanie szczegółów, takich jak dane kontaktowe, informacje o firmie, opis projektu, zakres projektu, rezultaty, zależności i płatności.

Darmowy szablon propozycji usług pozwala również dostosować formatowanie za pomocą osadzonych obrazów i zmian czcionek.

Korzystanie z szablonu ClickUp Services Proposal Template pomaga szybko przygotować ofertę, która jest jasna, zwięzła i przekonująca, dzięki czemu możesz zdobyć więcej kontraktów! 🎉 Pobierz ten szablon

6. Szablon propozycji programu ClickUp

szablon propozycji programu ClickUp pomaga w przedstawieniu krótkiej prezentacji dla niemal każdego rodzaju programu

Szablon Szablon propozycji programu od ClickUp pomaga podsumować informacje i wymagania potrzebne do przedstawienia kolejnego programu.

Można go użyć do stworzenia biuletyn biznesowy który wyjaśnia program, cele i budżet oraz udostępnia zdjęcia materiałów promocyjnych, takich jak ulotki, koszulki lub reklamy.

Użyj tego aby napisać dobrze zaplanowane, dobrze zaopatrzone i dobrze wykonane podsumowanie do udostępnienia potencjalnym inwestorom lub interesariuszom. One-pagery nigdy nie były tak proste. Pobierz ten szablon

7. Szablon oferty handlowej ClickUp

Szablon propozycji handlowej ClickUp

Chcesz nawiązać współpracę z innymi firmami? Szablon Szablon oferty handlowej od ClickUp może pomóc w osiągnięciu tego celu dzięki prostemu, ale skutecznemu układowi dla wszystkich one-pagerów.

Ten darmowy szablon pomaga stworzyć profesjonalny przegląd biznesowy, który można wykorzystać do prezentacji partnerstw. Użyj go, aby pochwalić się swoimi atutami! Pokaż innym firmom, dlaczego warto zainwestować w Ciebie i Twój zespół.

One-pager zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby opracować atrakcyjną propozycję biznesową, zaimponować klientom i zabezpieczyć te ważne partnerstwa. Pobierz ten szablon

8. Szablon tablicy z propozycją projektu ClickUp

Szablon tablicy z propozycją projektu ClickUp

Twórz propozycje z łatwością dzięki szablonowi Szablon tablicy z propozycjami projektów od ClickUp .

Ten szablon tablicy został zaprojektowany, aby pomóc w przygotowaniu propozycji nowego projektu, który rozwiązuje problem lub zaspokaja potrzeby organizacyjne.

Podkreśl główne punkty i pochwal się osiągnięciami całego zespołu jako biznesowa tablica cyfrowa typu one-pager.

Ten format tablicy pozwala interesariuszom i członkom zespołu zadawać pytania i odpowiadać na nie w ramach dokumentu. Spodoba ci się również karteczka samoprzylepna projekt, który sprawia, że szczegóły programu i współpraca są przyjemnością!

Firmy na poziomie korporacyjnym mogą rozważyć Narzędzia do współpracy dla przedsiębiorstw które mogą obsługiwać dane wejściowe i komunikację dla znacznie większych zespołów.

One-pagery takie jak ten zapewniają zespołowi przestrzeń potrzebną do opracowania najwyższej jakości propozycji. Zawiera również super fajne funkcje, które pozwalają śledzić planowanie sprintów, burze mózgów oraz współpracować i pracować razem z całym zespołem.

Przygotuj się na zachwycenie odbiorców dobrze przygotowanymi dokumentami, które podkreślą Twoją wiedzę i pokażą, w jaki sposób zaspokoisz potrzeby organizacji. Pobierz ten szablon

9. Szablon jednostronicowej sprawy biznesowej w programie Word

Utwórz niestandardową stronę podsumowania wykonawczego za pomocą szablonu sprawy biznesowej One-Pager dla programu Word

Opublikuj piękne podsumowanie wykonawcze za pomocą szablonu sprawy biznesowej Word One-Pager firmy Template.net.

Możesz wydrukować ten biznesowy one-pager lub pobrać swoje dokumenty jako dokument Word, dokument Google lub stronę Apple.

Jeśli chodzi o szablony One-Pager od Template.net, ten jest dostępny tylko dla członków Pro. Pobierz ten szablon

10. Szablon Powerpoint One Pager autorstwa SlideModel

Przez SlideModel

Uprość wprowadzenie swojego startupu dzięki szablonowi One Pager PowerPoint od SlideModel.

Podczas rozmowy z potencjalnymi inwestorami każda sekunda ma znaczenie. Opracowanie jasnego i zwięzłego one-pagera pokazuje, że szanujesz ich czas. Zwiększa to również szansę, że potraktują cię poważnie.

Ten one-pager PowerPoint, zaprojektowany dla startupów, zawiera trzyczęściowy format, który pomoże ci stworzyć podsumowanie kluczowych informacji o twoim startupie. A ten one-pager łączy to wszystko w atrakcyjną, czytelną i profesjonalną prezentację.

Spośród szablonów typu one-pager, ten zawiera wiele sekcji, które pomogą ci wyświetlić wszystkie główne punkty związane z twoim startupem, w tym przedstawienie zespołu, przegląd firmy, misję, rynek docelowy, finanse, produkty i osiągnięcia.

Szablon PowerPoint można nawet połączyć z szablony wprowadzenia produktu na rynek aby objąć wszystkie podstawy. Pobierz ten szablon

One-Pager Templates, Anyone?

W świecie, w którym liczy się czas, na ratunek przychodzą jednostronicowe szablony.

Szablony one-pager prowadzą, strukturyzują i usprawniają twoje prezentacje i propozycje. Niezależnie od tego, czy chodzi o zwięzłe podsumowania wykonawcze, briefy produktowe czy cele roczne, mamy nadzieję, że te poręczne przykłady one-pagerów sprawią, że wszystko będzie proste.

Wybierz szablony, które pomogą Ci stworzyć one-pagery, których potrzebujesz, w oparciu o to, co planujesz zaprezentować i komu będziesz to prezentować. Pamiętaj, że najlepsze szablony one-pager są proste, uporządkowane i łatwe do udostępnienia.

Następny udany jednostronicowy pitch może być tylko szablonem. Po co czekać? Przygotuj się i zacznij z Szablony ClickUp dzisiaj!