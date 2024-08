Przetestowaliśmy 10 najlepszych darmowych karteczek samoprzylepnych online w 2024 roku

Podczas gdy tradycyjne karteczki samoprzylepne dobrze służyły nam w świecie fizycznym, sfera wirtualna wprowadziła zupełnie nowy poziom wygody i dostępności. Witamy w erze tablic online i samoprzylepnych narzędzi.

Karteczki samoprzylepne online mogą być bardzo pomocne nie tylko w usprawnianiu współpracy lub burzy mózgów, ale także w przezwyciężaniu problemów wynikających z przełączanie kontekstu .

W tym artykule przedstawiamy kompleksowe zestawienie 10 najlepszych darmowych narzędzi do tworzenia notatek online dostępnych w 2024 roku.

Zanim zaczniemy, szybko omówimy niektóre z najważniejszych kryteriów wyboru rozwiązania do notatek online.

Czego należy szukać w aplikacjach do notatek samoprzylepnych online?

Istnieje wiele darmowych narzędzi do tworzenia karteczek samoprzylepnych online oprogramowanie do tablic wszystkie one oferują doskonałe funkcje i obiecują niesamowite możliwości.

Przyjazność dla użytkownika Poszukaj intuicyjnego interfejsu, który pozwala na łatwe tworzenie, organizowanie i dostosowywanie notatek. Tak jak potrzebujesz czystego,dobrze zorganizowane biurko, potrzebujesz również czystej i prostej tablicy jako wizualnego obszaru roboczego

Poszukaj intuicyjnego interfejsu, który pozwala na łatwe tworzenie, organizowanie i dostosowywanie notatek. Tak jak potrzebujesz czystego,dobrze zorganizowane biurko, potrzebujesz również czystej i prostej tablicy jako wizualnego obszaru roboczego Funkcje współpracy są więcej niż mile widziane, szczególnie w przypadku projektów zespołowych, ponieważ umożliwiają udostępnianie i edycję w czasie rzeczywistym, nawet jeśli nie znajdują się w tym samym pomieszczeniu. Funkcje takie jak te są niezwykle pomocne w organizacji i pracypriorytetyzacji projektów* **Nie należy zapominać o solidnych środkach bezpieczeństwa, które chronią wrażliwe dane

Ustalając priorytety dla tych cech, możesz znaleźć narzędzie do notatek samoprzylepnych, które idealnie odpowiada Twoim potrzebom i wznosi Twoją cyfrową organizację na nowy poziom.

10 najlepszych aplikacji do notatek online w 2024 roku

Rysuj diagramy i dodawaj karteczki samoprzylepne do rutynowych notatek dzięki ClickUp Whiteboards

Każdy, kto szuka solidnego, wszechstronnego i bogatego w funkcje narzędzia do tworzenia tablic i notatek online, nie powinien szukać dalej niż ClickUp. Funkcja ClickUp Whiteboards zapewnia wirtualne płótno dla pomysłów, przepływów pracy i strategii.

Jedną z najlepszych rzeczy w ClickUp Whiteboards jest to, że jest on dostarczany z niesamowitym zestawem gotowych szablonów tablic

Od schematów organizacyjnych i map drogowych, po mapowanie historii użytkownika i macierz wpływu, znajdziesz szablony, które usprawnią i przyspieszą wszystkie najważniejsze aspekty przepływu pracy oraz pomogą śledzić postępy.

Chociaż to świetne narzędzie doskonale sprawdza się jako pomoc w sesji burzy mózgów i mapowaniu, a także jako solidne narzędzie do tworzenia map zwinne przepływy pracy świetnie nadaje się również do prostszych, ale równie istotnych rzeczy, takich jak listy rzeczy do zrobienia . Dodatkowo, jest to jedna z najlepszych Narzędzia do robienia notatek oparte na sztucznej inteligencji około.

Błyskawicznie organizuj swoje myśli dzięki funkcji edycji tekstu sformatowanego w Notatniku ClickUp

Warto zauważyć, że ClickUp to znacznie więcej niż tylko wirtualne narzędzie do tworzenia notatek. Jest to pełnoprawna platforma do współpracy, produktywności i zarządzania projektami, więc oprócz Tablice ClickUp możesz również korzystać z szerokiej gamy innych funkcji, które znacznie usprawnią Twoją pracę.

Najlepsze funkcje ClickUp

Skorzystaj z gotowych szablonów lub stwórz nowy, aby usprawnić swoją pracęwspółpraca w zespole i śledzić postępy. Centrum szablonów ClickUp oferuje bogaty wybór szablonów podzielonych na poziomy doświadczenia i dla ponad 13 przypadków użycia - z łatwością edytowalnych na tablicy online

Funkcja mapy myśli pomaga wyświetlać złożone koncepcje i najlepsze pomysły w prosty, przejrzysty i łatwy do zrozumienia sposób

W pełni edytowalne elementy, zadania i dokumenty, które można powielać, rysować, łączyć ze sobą itp.

Bogate opcje dostosowywania obejmują zmianę wszystkiego, od koloru i rozmiaru elementów po typy złączy, umożliwiając stworzenie unikalnej tablicy, która doskonale odzwierciedla Twoje pomysły i procesy

ClickUp posiada równieżFunkcja aplikacji przypomnień aby upewnić się, że nigdy nie przegapisz spotkania lub terminu

Ograniczenia ClickUp

Nieco stroma krzywa uczenia się

Kilka skarg dotyczących aplikacji na Androida

Ceny ClickUp

Darmowy plan Forever

Nieograniczony : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Biznes : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Przedsiębiorstwo : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka Workspace miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 8 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 8 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 3 000 recenzji)

2. Padlet

przez Padlet Padlet to kolejne świetne rozwiązanie do organizowania pracy zespołowej, usprawniania współpracy w zespole i ustalania priorytetów pracy . Jego główną funkcją są wirtualne tablice, zwane "padletami", służące do organizowania i udostępniania treści członkom zespołu i okazjonalnym współpracownikom.

A przez zawartość rozumiemy praktycznie wszystko. Jako jedno z narzędzi do tablic samoprzylepnych, służy oczywiście do tworzenia różnych notatek samoprzylepnych online, ale padlety mogą również zawierać pliki wideo i audio, zdjęcia, rysunki odręczne, linki do YouTube lub Twittera i wiele innych.

Najlepsze cechy Padlet

Obsługuje 45 języków

Padlet ma aplikacje dla Internetu, iOS, Androida, Maca, PC, Chromebooka

119 konfigurowalnych tapet i obsługa emoji

Piękne tablice z dużą dbałością o grafikę i szczegóły wizualne

Ograniczenia Padlet

Darmowy plan jest raczej podstawowy

Ograniczona długość wideo i rozmiar pliku

Komentarze nie mogą być wątkowane ani formatowane

Cennik Padlet

Darmowy plan dla maksymalnie 3 padletów

dla maksymalnie 3 padletów Plan złoty do 20 padletów: €4.99/miesiąc

do 20 padletów: €4.99/miesiąc Plan Platinum z nieograniczoną liczbą padletów: 6,99 €/miesiąc

z nieograniczoną liczbą padletów: 6,99 €/miesiąc Plan zespołowy : 9,99 €/miesiąc

: 9,99 €/miesiąc Plan szkolny: od 1000 €/rok (poproś o wycenę)

Oceny i recenzje Padlet

G2: 4,6/5 (ponad 20 recenzji)

4,6/5 (ponad 20 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 130 recenzji)

3. IdeaBoardz

przez IdeaBoardz Fani naprawdę prostych rozwiązań, które kładą większy nacisk na prostotę i wygodę niż na wizualne dzwonki i gwizdki - sprawdź IdeaBoardz. Jest to jedno z bezpłatnych narzędzi online do tworzenia notatek samoprzylepnych do współpracy zespołowej, idealne do wspólnych sesji burzy mózgów i retrospektyw.

Działanie IdeaBoardz jest naprawdę niezwykle proste: tworzysz internetową tablicę samoprzylepną z jedną lub kilkoma sekcjami, a następnie dodajesz do niej notatki. Tablicę można udostępnić zespołowi lub innym współpracownikom za pośrednictwem adresu URL lub wyeksportować ją jako plik PDF lub XI.

IdeaBoardz oferuje kilka szablonów do wyboru, w szczególności skupia się na retrospektywach . Może być również używany do dyskusji za / przeciw, oceny ryzyka / szans i informacji zwrotnych.

Najlepsze cechy IdeaBoardz

Niezwykle prosty i przejrzysty interfejs użytkownika

Łatwe udostępnianie dlasesja burzy mózgów* Idealny dla fanów oldschoolowego designu

Ograniczenia IdeaBoardz

Brak opcji integracji

Brak raportów i analiz

Nie działa w czasie rzeczywistym

Cennik IdeaBoardz

Darmowy

Oceny i recenzje IdeaBoardz

G2 : 4/5 (1 recenzja)

: 4/5 (1 recenzja) Capterra: Brak recenzji

4. Pinup

przez Pinup Pinup to darmowe rozwiązanie do tworzenia notatek samoprzylepnych online, które naprawdę oddaje wrażenie prawdziwych karteczek samoprzylepnych wykonanych z papieru na tablicy korkowej. To w zasadzie tylko notatki na tablicy, ale można je dostosować i oznaczyć kolorami.

Wirtualna tablica Pinup jest łatwo dostępna w przeglądarce, nie trzeba niczego pobierać ani instalować, a jej obsługa jest niezwykle prosta - wystarczy kilka kliknięć, by dodać karteczki samoprzylepne. W przeciwieństwie do niektórych innych rozwiązań, które stawiają prostotę na pierwszym miejscu, Pinup oferuje pewne opcje dostosowywania do pisania szybkich notatek.

Każde płótno otrzymuje unikalny kod, więc gdy potrzebujesz swojej tablicy, po prostu uzyskaj dostęp do jej unikalnego adresu URL.

Najlepsze cechy Pinup

Obsługuje wejście wideo

Notatki można łączyć, powielać i przenosić

Import plików z komputera lub Dropbox

Funkcja czatu grupowego

Ograniczenia Pinup

Brak opcji integracji

Brak obsługi klienta

Funkcje są ograniczone do samych notatek

Brak powiadomień push

Ceny Pinup

Darmowy

Oceny i recenzje Pinup

G2 : Brak recenzji

: Brak recenzji Capterra: Brak recenzji

5. CardBoard

przez CardBoard CardBoard jest aplikacją rozwiązanie do współpracy online oparty na funkcjach wirtualnych karteczek samoprzylepnych, ale z funkcjami, które sprawiają, że jest bardziej złożony i wygodny do współpracy zespołowej i zdalnych spotkań niż zwykłe aplikacje tablic korkowych.

W pełni konfigurowalny i udostępniany, pozwala zespołom komunikować się w czasie rzeczywistym na ich cyfrowych tablicach i używać szablonów (również konfigurowalnych) do mapowania przepływów pracy, historii użytkowników, agend, schematów blokowych i wielu innych.

CardBoard jest doskonałym narzędziem wizualnym usprawniającym pracę i poprawiającym współpracę przy użyciu wirtualnych karteczek samoprzylepnych.

Najlepsze funkcje CardBoard

Duży wybór szablonów (UX/UI, agile...), a także możliwość tworzenia własnych i zapisywania ich

Bezpośrednia komunikacja w aplikacji (dyskusje, głosowanie, komentowanie, adnotacje...)

Integracja ze wszystkimi głównymi platformami agile (Jira, Trello, Azure...)

Użytkownicy mogą tworzyć społeczności i przypisywać uprawnienia

Ograniczenia CardBoard

Zbyt małe karty dla notatek z dużą ilością tekstu, brak nakładania się kart

Skargi dotyczące integracji z zadaniami Jira

Trudno zarządzać większymi mapami

Ceny CardBoard

Essential: $9/miesiąc za użytkownika

$9/miesiąc za użytkownika Profesjonalny: $15/miesiąc za użytkownika

$15/miesiąc za użytkownika Enterprise: $19/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje CardBoard

G2 : 4.1/5 (15 recenzji)

: 4.1/5 (15 recenzji) Capterra: 4.2/5 (170 recenzji)

6. Stickies

przez Stickies Stickies to nowoczesna i dynamiczna cyfrowa tablica z karteczkami samoprzylepnymi do sesji burzy mózgów, retrospektyw i mapowania pokrewieństwa, opracowana przez Carbon Five. Wykorzystuje inteligentne "stickies" lub cyfrowe karteczki samoprzylepne, które zmieniają kod koloru w zależności od kontekstu, co gwarantuje spójne formatowanie. Ze szczególnym naciskiem na proces zwinny, Stickies został stworzony z myślą o zespołach programistycznych, ale może być również doskonałym atutem dla każdego innego zespołu, który potrzebuje narzędzia online do dzielenia się pomysłami.

Stickies umożliwia zespołom tworzenie wielu arkuszy na tej samej tablicy, aby sesje były dobrze zorganizowane i uporządkowane. Można nawet przyklejać karteczki jedna na drugiej, aby uporządkować podobne notatki lub te, które są ze sobą powiązane. To narzędzie do tworzenia tablic online oferuje również funkcję nieskończonego płótna.

Najlepsze cechy aplikacji Stickies

Tryb incognito do dzielenia się przemyśleniami na osobności

Wyrównywanie karteczek samoprzylepnych jednym kliknięciem

Funkcja głosowania w górę za pomocą przycisku +1

Rozszerzalne tablice z nieskończonym płótnem

ograniczenia #### Stickies

Brak aplikacji mobilnej

Brak integracji

Cennik Stickies

Darmowy

Oceny i recenzje Stickies

G2 : Brak recenzji

: Brak recenzji Capterra: Brak recenzji

7. Karteczki samoprzylepne Microsoft

przez Microsoft Sticky Notes Choć nie jest to internetowe narzędzie do tworzenia notatek samoprzylepnych, Microsoft Sticky Notes jest popularnym, wypróbowanym i łatwym w użyciu rozwiązaniem do organizowania pracy i codziennego życia za pomocą wirtualnych karteczek samoprzylepnych.

Aplikacja jest tak prosta, jak to tylko możliwe - można ustawić różne kolory dla cyfrowych karteczek samoprzylepnych, wykonać podstawowe formatowanie tekstu i dodać obraz. Dostępny jest również wygodny widok listy notatek, który wyświetla wszystkie aktywne karteczki samoprzylepne.

Najlepsze funkcje aplikacji Microsoft Sticky Notes

Nie wymaga pobierania ani instalacji; jest dostarczany z pudełkiem z systemem Windows 7 i nowszym

Niezwykle łatwy w użyciu

Widok listy pomaga organizować cyfrowe karteczki samoprzylepne na pulpicie

Ograniczenia Microsoft Sticky Notes

Brak funkcji współpracy lub integracji

Czasami aplikacja nie uruchamia się automatycznie i notatki znikają

Brak opcji łączenia lub mapowania notatek

Ceny aplikacji Microsoft Sticky Notes

Darmowy z systemem Windows

Oceny i recenzje Microsoft Sticky Notes

G2 : Brak recenzji

: Brak recenzji Capterra: Brak recenzji

8. GroupMap

przez GroupMap Jeśli potrzebujesz wirtualnych karteczek samoprzylepnych przeznaczonych do burzy mózgów, sprawdź GroupMap. To rozwiązanie do współpracy online w czasie rzeczywistym jest idealne na imprezy, spotkania, konferencje i warsztaty. Użytkownik tworzy mapę, a następnie zaprasza innych uczestników do dzielenia się swoimi przemyśleniami za pomocą karteczek samoprzylepnych, po czym wszyscy mogą analizować wyniki, również w czasie rzeczywistym.

GroupMap zawiera gotowe szablony map myśli, oceny ryzyka, SWOT, zwinnych retrospektyw i wiele innych.

GroupMap opiera się na blokach, które można łączyć i dopasowywać w celu utworzenia mapy: burza mózgów, grupa, ankieta, głosowanie, ocena, pozycja, działanie, wyniki itp.

Najlepsze cechy GroupMap

Funkcja czasomierza, aby utrzymać procesy na czas i ograniczyć czas ich trwania

Kilka poziomów prywatności dla wirtualnych karteczek samoprzylepnych (w tym częściowa i pełna anonimowość)

Czat w czasie rzeczywistym - idealny dla zdalnego zespołu

Ankiety i sondaże

Ograniczenia GroupMap

Brak obsługi głosu lub wideo

Brak integracji

Słaby UX na urządzeniach mobilnych

Ceny GroupMap

Podstawowy: $20/miesiąc

$20/miesiąc Profesjonalny: $60/miesiąc

$60/miesiąc Niestandardowe: Zapytaj o wycenę

Oceny i recenzje GroupMap

G2 : 4/5 (10 opinii)

: 4/5 (10 opinii) Capterra: 4.7/5 (15 opinii)

9. Linoit

przez Linoit Lino jest angielską wersją popularnej japońskiej aplikacji Linoit, darmowej wirtualnej tablicy z karteczkami samoprzylepnymi do dzielenia się notatkami post-it i zdjęciami. Oprócz narzędzia internetowego, Lino jest również dostępne jako aplikacja na iOS i Androida, więc doskonale nadaje się do robienia notatek w podróży.

Od prostych notatek do zrobienia i przypomnień po przypinanie zdjęć do płótna, Lino służy również jako funkcjonalna tablica dyskusyjna dla przyjaciół, rodzin i szkół.

Płótna mogą być prywatne lub publiczne, a opcje dostosowywania notatek samoprzylepnych obejmują kolory oraz kilka rozmiarów i typów czcionek.

Najlepsze cechy Linoit

Linoit z powodzeniem odtwarza wrażenie rzeczywistej tablicy ogłoszeń społeczności

Możliwość ustawiania przypomnień i terminów dla notatek

Zdjęcia i filmy można powiększać i pomniejszać w tym wygodnym narzędziu

Ograniczenia Linoit

Wersje mobilne są nieco niechlujne

Interfejs użytkownika jest prosty i nieco przestarzały

Nie jest szczególnie odpowiedni dla zespołów poszukujących rozwiązania do zarządzania projektami

Brak integracji

Ceny Linoit

Darmowy

Premium: 3 USD/miesiąc za subskrypcje PayPal/Stripe, 2,99 USD za zakupy w aplikacji iOS/Android

Oceny i recenzje Linoit

G2: Brak recenzji

Brak recenzji Capterra: Brak recenzji

10. Google Jamboard

przez Google Jamboard Fani pakietu Google Workspace prawdopodobnie już wiedzą o Google Jamboard; reszta zdecydowanie powinna to sprawdzić. Ta cyfrowa interaktywna tablica z odręcznymi karteczkami została zaprojektowana do użytku z urządzeniem Jamboard, które jest 55-calową fizyczną tablicą kompatybilną z Workspace, ale jest również dostępna jako aplikacja internetowa i aplikacja mobilna.

Aplikacje internetowe i mobilne pozwalają użytkownikom pisać lub rysować na tablicach Jamboard, które mogą być grupowane w sesje i dystrybuowane jako zakładki. Mogą oni również przeszukiwać Google, wstawiać obrazy, a nawet strony internetowe i pracować na jamboardzie za pomocą Google Meet.

Projekty są prezentowane jako pokazy slajdów, z 20 klatkami na jam. Pokazy slajdów są automatycznie zapisywane na Dysku Google. Same ramki reprezentują pustą tablicę, na której użytkownicy mogą rysować, pisać lub przesyłać treści.

Należy pamiętać, że ramki nie są zwykłymi karteczkami samoprzylepnymi, ale istnieje funkcja notatek, za pomocą której można bezpośrednio wpisywać tekst. W przeciwnym razie pisanie notatek samoprzylepnych i rysowanie odręczne odbywa się za pomocą specjalnego pióra (dla osób korzystających z urządzenia Jamboard), ekranu dotykowego, myszy lub touchpada.

Najlepsze funkcje Google Jamboard

Idealne rozwiązanie dla profesjonalistów i zespołów, które intensywnie korzystają z pakietu Google Workplace

Tablice są bardzo łatwe do udostępniania i współpracy podczas sesji burzy mózgów

Świetne do tworzenia pokazów slajdów w celu zaprezentowania najlepszych pomysłów

Ograniczenia Google Jamboard

Ograniczone opcje dostosowywania, brak elastyczności

Ograniczone opcje eksportu dla tablic

Jamboard działa najlepiej, gdy na zespół przypada co najmniej jedno urządzenie, a samo urządzenie jest dość drogie

Cennik Google Jamboard

Darmowe aplikacje desktopowe i mobilne

aplikacje desktopowe i mobilne Urządzenie: $4,999 plus $600/rok opłaty za zarządzanie i wsparcie

Oceny i recenzje Google Jamboard

G2: 4.2/5 (20 recenzji)

4.2/5 (20 recenzji) Capterra: 4,3/5 (97 recenzji)

Check out these **Alternatywy dla Jamboard !

Zarządzanie zadaniami za pomocą karteczek samoprzylepnych online

Ogromny świat internetowych narzędzi do notatek samoprzylepnych oferuje szereg rozwiązań, od najprostszych aplikacji do robienia notatek po złożone aplikacje do zarządzania zadaniami platformy do zarządzania projektami . Najlepszy wybór będzie zgodny z unikalnymi potrzebami i przepływem pracy.

A co gdybyś mógł mieć narzędzie, które elastycznie dostosowuje się do praktycznie każdego wymagania, jakie możesz mieć? Od prostych zadań po złożone projekty, od indywidualnych użytkowników po większe zespoły - ClickUp to kompleksowe rozwiązanie usprawniające proces twórczy.

Nie musisz wierzyć nam na słowo - przekonaj się na własnej skórze, jak ClickUp może zrewolucjonizować Twoje podejście do cyfrowej organizacji. Dowiedz się więcej o narzędziu wirtualnej tablicy ClickUp i uwolnij swój potencjał produktywności.

Dlaczego warto czekać? Twój następny poziom wydajności jest tylko o jedno kliknięcie !