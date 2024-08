Przetestowaliśmy 15 najlepszych alternatyw i konkurentów Google Jamboard (tablice cyfrowe) 2024

Jamboard to rewolucyjne, kreatywne rozwiązanie platforma współpracy która pomogła twórcom wcielić ich pomysły w życie. Ponieważ jednak sposoby interakcji ewoluują każdego dnia, Jamboard może nie spełnić Twoich oczekiwań i wymagań.

W takim przypadku możesz zacząć przeczesywać Internet w poszukiwaniu alternatyw dla Jamboard, które zapewnią Twojemu zespołowi autentyczne doświadczenie wirtualnej współpracy.

W tym artykule przeanalizowano różne tablice cyfrowe pod kątem funkcji, opinii użytkowników i cen, a następnie przedstawiono crème de la crème alternatyw Jamboard.

Czym jest interaktywna tablica Jamboard?

Jamboard to oparta na chmurze platforma, która ułatwia interakcję w czasie rzeczywistym między połączonymi użytkownikami.

Na przykład platforma ma pokoje, a użytkownicy w tym samym pokoju mogą udostępniać pliki i wprowadzać zmiany w procesie znanym jako praca synchroniczna. To interaktywne narzędzie tablicowe wykorzystuje Dysk Google, Arkusze Google i Dokumenty Google do współpracy.

Technologia ta była kołem ratunkowym dla zespołów kreatywnych, nauczycieli i uczniów oraz różnych firm podczas pandemii COVID-19. Umożliwiła nauczycielom przygotowanie interaktywnych sesji online z uczniami i utrzymywała zdalną łączność zespołów. 👩‍💻🌎 👋🧑‍💻

Jamboard przez Przestrzeń robocza Google

Ograniczenia tablicy Jamboard

Według opinii użytkowników, Jamboard wypada słabo w wielu obszarach, w tym:

Brak autonomii administratora - nauczyciele zgłaszali przypadki, w których uczniowie mogli usuwać pliki do nauki bez powiadomienia administratora

Nie posiada funkcji offline

Może pomieścić tylko 50 aktywnych użytkowników jednocześnie

Użytkownicy mogą mieć maksymalnie 20 slajdów na Jamboard

Użytkownicy muszą łączyć się w zespoły lub powiększać w celu komunikacji werbalnej

Ograniczenia te skłoniły wielu użytkowników do poszukiwania innych alternatyw dla tablic cyfrowych, które spełniają ich potrzeby i oczekiwania.

Przyjrzyjmy się 14 najlepszym alternatywom dla Jamboard. 👀

15 alternatyw dla wirtualnej tablicy Jamboard w 2024 roku

1. Interaktywna tablica ClickUp

Przekształć pomysły swojego zespołu w skoordynowane działania dzięki ClickUp - wszystko w jednej tablicy ClickUp to platforma produktywności, która niedawno dodała funkcję interaktywnej tablicy cyfrowej. Nowy Tablica ClickUp funkcja ta jest przeznaczona dla rozproszonych zespołów, które chcą prezentować pomysły i przeprowadzać burze mózgów na wirtualnej platformie oraz współpracować w czasie rzeczywistym. Umożliwia zespołom tworzenie idealnego płótna do burzy mózgów, planowania strategii, zwinnych przepływów pracy i wielu innych.

Funkcje:

Kompatybilność z Google Drive : Jeśli masz zadania na Dysku Google Jamboard, możesz szybko przenieść je do ClickUp Whiteboard i to bezproblemowo kompatybilny z ClickUp Docs .

: Jeśli masz zadania na Dysku Google Jamboard, możesz szybko przenieść je do ClickUp Whiteboard i to bezproblemowo kompatybilny z ClickUp Docs . Funkcje formatowania : Tworzenie rysunków, tekstów,karteczki samoprzylepne, emotikony, obrazy i kształty

: Tworzenie rysunków, tekstów,karteczki samoprzylepne, emotikony, obrazy i kształty Konfigurowalny projekt : Użytkownicy mogą manipulować konfigurowalnymi warstwami, aby tworzyć firmowe wiki, logo i banki wiedzy.

: Użytkownicy mogą manipulować konfigurowalnymi warstwami, aby tworzyć firmowe wiki, logo i banki wiedzy. Tryb skupienia : Ogranicza rozpraszanie uwagi na ekranie poprzez skupienie się na określonych sekcjach tablicy

: Ogranicza rozpraszanie uwagi na ekranie poprzez skupienie się na określonych sekcjach tablicy Wbudowane widżety : Widżety pozwalają użytkownikom edytować zadania bez opuszczania dokumentów

: Widżety pozwalają użytkownikom edytować zadania bez opuszczania dokumentów Szybkie, konfigurowalneszablony białych tablicPrzyspiesz procesy tworzenia tablic pomiędzy różnymi działami

Pros:

ClickUp oferuje współpracę w czasie rzeczywistym

Płynna edycja

Wbudowane zadania

Przyjazny interfejs użytkownika

Szybkie akcje udostępniania

Wady:

Niektóre funkcje są zbyt skomplikowane dla nowych użytkowników

Tryb offline jest niedostępny

Cena:

ClickUp oferuje cztery opcje subskrypcji dla swojej interaktywnej tablicy:

Free Forever Plan

Plan nielimitowany : $7/miesiąc

: $7/miesiąc Business Plan : $12/miesiąc

: $12/miesiąc Przedsiębiorstwo: Dostępne ceny niestandardowe

Rating:

Ocena G2 : 4.7 gwiazdek z 4 179 recenzji

Ocena Capterra : 4.7 gwiazdek z 2 698 recenzji

2. Miro

przez MiroMiro pozwala zespołom współpracować i osiągać szybsze wyniki wirtualnie. Tablica online jest kompatybilna z urządzeniami z systemem iOS, Android i komputerami stacjonarnymi oraz posiada interaktywny, przyjazny dla użytkownika wygląd. Użytkownicy mogą rozpocząć pracę od wybranego szablonu lub nowej pustej tablicy.

W przeciwieństwie do Jamboard, Miro obsługuje nieograniczoną liczbę użytkowników jednocześnie i wykorzystuje zoom jako środek komunikacji werbalnej. Co więcej, Miro oferuje jedne z najlepszych interaktywnych narzędzi na rynku.

Features:

Wstępnie zaprojektowane szablony tablictakie jak projektowanie UX, mapowanie klientów i retrospektywa

Nieograniczona funkcjonalność użytkownika

Miro marketplace: zawiera wiele kompatybilnych aplikacji

Pros:

Lepsze ustawienia administratora

Szeroki zakres interaktywnych funkcji

Posiada funkcje udostępniania ekranu

Wady:

Błędy w trybie udostępniania ekranu

Tablica Miro zajmuje dużo pamięci komputera

Cena:

Miro posiada trzy opcje płatności:

Tryb darmowy

Plan zespołowy : 8 USD/mies

: 8 USD/mies Business : $16/miesiąc

: $16/miesiąc Enterprise: Ceny niestandardowe

Ratings:

G2: 4,8 gwiazdki z 3450 recenzji

Captera: 4,7 gwiazdki z 634 recenzji

Compare Miro to Lucidchart!

3. Mural

przez Mural Szukasz alternatywy dla Jamboard dla swojego zespołu edycji zdjęć? Dobrze, Mural canvas oferuje wiele tablic podobnych do tablic w Photoshopie. Jednak tablice Mural można przestawiać i zmieniać ich rozmiar w zależności od potrzeb.

Funkcje:

Gotowe szablony

Gotowe siatki

Pola kontekstowe

Wiele pokoi dla różnych zespołów

Wbudowane narzędzia do edycji

Narzędzia czatu

Tryb skupienia i liczniki czasu

Pros:

Płynność współpraca funkcje

Szeroka gama szablonów, kanw i elementów palety

Opcje eksportu i importu

Obsługa standardów branżowych

Wady:

Ograniczone opcje integracji z innymi tablicami cyfrowymi

Aplikacja mobilna może od czasu do czasu działać nieprawidłowo i z opóźnieniem

Brak integracji z Zoom

Cena:

Plan startowy : $12/miesiąc

: $12/miesiąc Plus plan: $20/miesiąc

Recenzje:

Ocena G2: 4.6 gwiazdek z 949 recenzji

Ocena Capterra: 4.5 gwiazdek z 81 ocen

Bonus: Mural vs Miro !

4. Stormboard

przez Stormboard Tablica interaktywna Stormboard ma układ w stylu karteczek samoprzylepnych, z których każda trzyma swoją tablicę. Można przypisać zespołowi karteczkę samoprzylepną i tablicę. Tablica ułatwia zarządzanie zespołem i umożliwia płynne śledzenie zadań na różnych platformach.

Funkcje:

Regulowane karteczki samoprzylepne do tablicy

Kompatybilność z innymi aplikacjami zwiększającymi produktywność

Płynne narzędzia do zarządzania zespołem dla liderów zespołów

Wbudowany czat i narzędzia głosowe

Konfigurowalne szablony

Zalety:

Przyjazny dla użytkownika interfejs

Lepsze kanały komunikacji

Konfigurowalny szablon upraszcza pracę

Wady:

Ograniczona paleta kolorów dla kart

Niewielkie błędy

Ograniczone narzędzia administratora

Cena:

Personal : Darmowy

: Darmowy Biznes : $10/miesiąc

: $10/miesiąc Enterprise: Ceny niestandardowe

Rating:

Ocena G2: 4.3 gwiazdki z 25 recenzji

Ocena Capterra: 4.5 gwiazdek z 34 recenzji

5. Limnu

Via Linmu Cyfrowa tablica Limnu jest dostępna w wersjach na Androida, iOS i komputery stacjonarne, zapewniając konserwatywną współpracę cyfrową. Platforma ta jest odpowiednia dla zespołów, które nie chcą w pełni przejść na technologię cyfrową; dlatego też oferuje ograniczone narzędzia, a niektóre zadania trzeba wykonywać za pomocą fizycznego dotyku.

Funkcje:

Realistyczne rysunki markerami

Narzędzia do współpracy

Doskonała kontrola administratora

Interfejs przyjazny dla początkujących

Pros:

Łatwy w użyciu

Duży wyświetlacz tablicy w interfejsie

Kanały czatu i komunikacji wideo

Wady:

Opiera się na zoomie do komunikacji wideo i głosowej

Funkcja kasowania może być nieregularna

Cena:

Proplan : 5 USD/miesiąc

: 5 USD/miesiąc Team : $8/miesiąc

: $8/miesiąc Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny:

Oceny G2: 4.9 gwiazdek z 13 recenzji

Oceny Capterra: 4.8 gwiazdek z 12 recenzji

6. Conceptboard

Via ConcetboardConceptboard jest idealna do prezentacji zespołowych i burzy mózgów, stanowiąc najlepszą alternatywę Jamboard dla zespołów biznesowych, które chcą dzielić się swoimi pomysłami i rozwiązaniami z klientami. Platforma umożliwia mapowanie podróży klienta i tworzenie persony na tablicy podczas omawiania oczekiwań i strategii z klientami.

Funkcje:

Konfigurowalne szablony

Udostępnianie ekranu w aplikacji

Widżet forum czatu

System zadań

Opcje połączeń konferencyjnych

Pros:

Bezpłatna tablica online oferuje do 500 MB miejsca i nieograniczoną liczbę tablic

Niezawodne kanały komunikacji, w tym połączenia konferencyjne

Łatwe opcje eksportu i udostępniania

Wady:

Przesyłanie obrazów trwa długo

Interfejs użytkownika jest mniej atrakcyjny

Cena:

Darmowy

Premium : 6 USD/miesiąc za użytkownika

: 6 USD/miesiąc za użytkownika Biznes : $9/miesiąc na użytkownika

: $9/miesiąc na użytkownika Enterprise: Ceny niestandardowe dla 250 użytkowników

7. InVision Freehand

Via InVision Freehand InVision Freehand to idealna opcja dla edytorów zdjęć, ale jej wszechstronność oznacza, że może na niej pracować każdy zespół. Platforma synchronizuje szkice i photoshopy i wykorzystuje je do tworzenia informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym.

Funkcje:

Konfigurowalne szablony

Udostępnianie ekranu

Narzędzia do współpracy

Pros:

Przyjazny dla użytkownika interfejs, szczególnie dla projektantów

Darmowa wersja oferuje dostęp do wielu funkcji

Łatwe przesyłanie plików i dodawanie komentarzy tekstowych

Wady:

Brak narzędzi do czatu z wyjątkiem sekcji komentarzy

Cena:

Darmowy

Pro : $4/miesiąc na użytkownika

: $4/miesiąc na użytkownika Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny:

Ocena G2: 4.4 gwiazdki z 743 recenzji

Ocena Capterra: 4.6 gwiazdek z 666 recenzji

8. Microsoft whiteboard

Via MicrosoftTablica Microsoft oprogramowanie w chmurze umożliwia zespołom współpracę przy rysowaniu kształtów, tworzeniu tabel i projektowaniu produktów. Funkcje takie jak sekcja komentarzy ułatwiają kanały informacji zwrotnych poprzez interakcję w czasie rzeczywistym. Ponadto użytkownicy mają do dyspozycji różne opcje pióra, których mogą używać do edycji obrazów, rysowania kształtów na płótnie i udostępniania karteczek samoprzylepnych.

Funkcje:

API

Narzędzia do współpracy

Narzędzia do komentowania

Tworzenie diagramów

Kanwa na żywo

Analiza i raporty

Konfigurowalny szablon

Plusy:

Połączenie ze środowiskiem Office 365

Wszechstronne narzędzie, które może być używane w każdej branży

Wady:

Funkcje mogą działać nieprawidłowo podczas zmiany płótna

Brak kluczowych funkcji w porównaniu do wysokiej klasy tablic cyfrowych, takich jak ClickUp i Miro

Cena:

Microsoft 365 Personal : 6,99 USD/miesiąc za użytkownika

: 6,99 USD/miesiąc za użytkownika Microsoft 365 Family : $9.99/miesiąc na użytkownika

: $9.99/miesiąc na użytkownika Microsoft 365 Business Basic : 6 USD/miesiąc za użytkownika

: 6 USD/miesiąc za użytkownika Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/miesiąc na użytkownika

Rating:

Ocena G2: 4.2 z 30 recenzji

Ocena Capterra: 4.3 gwiazdki z 59 recenzji

Sprawdź te_ Konkurenci Microsoft Whiteboard !

9. Witeboard

Via Witeboards Oparta na chmurze platforma współpracy Witeboard umożliwia użytkownikom tworzenie, edytowanie i udostępnianie pomysłów na tablicy. Członkowie zespołu muszą utworzyć profile użytkowników, które są dodawane do platformy przez lidera zespołu.

Platforma obsługuje tylko wersję internetową i jest odpowiednia dla wszystkich poziomów biznesowych.

Funkcje:

Narzędzia do współpracy

Burza mózgów

Narzędzia do szkicowania

Tablica

Cyfrowe płótno

Funkcja skupienia

Zalety:

Łatwe dołączanie do zespołów i dodawanie członków

Łatwy w użyciu

Konfigurowalne szablony

Funkcja skupienia zwiększa produktywność

Wady:

Dostępne tylko w przeglądarkach internetowych

Ograniczone kanały komunikacji

Cena:

Darmowy

Rating:

Ocena G2: 4.2 gwiazdki z 30 recenzji

10. Draw Chat

Via Czat losowania Interaktywne tablice Draw Chat umożliwiają organizowanie spotkań i zarządzanie różnymi zespołami - są wyposażone w interaktywne tablice w czasie rzeczywistym, na których członkowie zespołu mogą udostępniać edytowalne łącza do swoich rysunków. Zespoły komunikują się za pośrednictwem czatów, wiadomości audio lub wideokonferencji.

Funkcje:

Tablica do rysowania

Wiadomości tekstowe

Wideokonferencje

Adnotacje PDF

wsparcie 24/7

Podręcznik użytkownika

Pros:

Różne kanały komunikacji

Responsywny i łatwy w użyciu interfejs * Różne narzędzia zespołowe

Wady:

Dostępne tylko w przeglądarkach internetowych

Brak funkcji i narzędzi dostępnych w innych tablicach cyfrowych

Cena:

Darmowy

Rating:

Ocena G2: 4.5 z 9 recenzji

Ocena Capterra: 4.2 gwiazdki z 5 recenzji

11. Whiteboard Fox

Via Whiteboard Fox Whiteboard Fox to interaktywny obszar roboczy online, który współpracuje z zoomem i Google Meet w celu ułatwienia spotkań online. Platforma posiada wiele narzędzi, w tym kolory do rysowania i pióro, za pomocą których użytkownicy mogą projektować i edytować obrazy i kształty na płótnie.

Funkcje:

Narzędzia do rysowania

Narzędzia do współpracy

Zoom i Meet są kompatybilne

Płótno do rysowania

Pros:

Nieograniczona liczba członków zespołu

Płynna komunikacja za pomocą zoomu

Wiele narzędzi do edycji i rysowania

Wady:

Paleta kolorów tekstu jest ograniczona

Tablica dezaktywuje się po pewnym czasie użytkowania

Ceny:

Personal : Darmowa

: Darmowa Pro : $7/miesiąc

: $7/miesiąc Enterprise: $15/miesiąc za użytkownika

Rating:

Ocena G2: 4.2 gwiazdki z 12 recenzji

Ocena Capterra: 4.3 gwiazdki z 20 recenzji

12. Ziteboard

Via Ziteboard Ziteboard to lekka tablica, która jest dostępna tylko w przeglądarkach internetowych, ale jest kompatybilna zarówno z przeglądarkami telefonów komórkowych, jak i komputerów. Platforma została zaprojektowana specjalnie dla ekspertów w dziedzinie edukacji i sprawdza się podczas zajęć online.

Jest to prosta alternatywa dla zbyt skomplikowanych tablic cyfrowych, takich jak Jamboard. Niemniej jednak, nadal ma kilka najlepszych funkcji.

Funkcje:

Narzędzie do współpracy

Narzędzia do rysowania

Adnotacje do plików PDF i obrazów

Pros:

Prosty w użyciu

Wymaga prostych specyfikacji urządzenia

Wady:

Brak wielu funkcji i narzędzi ze względu na niewielką wagę

Cena:

Weekly Pro : $5/ Individual

: $5/ Individual Monthly Pro : $9/osoba

: $9/osoba Annual Pro : $85

: $85 Enterprise: Wszechstronny

Rating:

Ocena G2: 4.2 gwiazdki z 4 recenzji

Ocena Capterra: 5.0 gwiazdek z 3 recenzji

13. Canva

Via Canva Platforma Canva umożliwia tworzenie, edytowanie i udostępnianie tablic członkom zespołu. Platforma ta jest ulubioną wśród projektantów z branży cyfrowej, modowej i graficznej.

Funkcje:

Niestandardowe szablony

Narzędzia do współpracy

Darmowe narzędzia do edycji

Darmowe narzędzia do animacji

Narzędzia do edycji wideo

Profesjonaliści:

Łatwe w użyciu

Kompatybilność z różnymi urządzeniami

Świetne narzędzia do edycji

Idealny dlaefektywnej zespołowej burzy mózgów Wady :

Nie można tworzyć unikalnych elementów

Elementy i zdjęcia są ogólne

Trudne w użyciu na małych ekranach

Cena:

Canva Pro: 119,99 USD rocznie

Ocena:

Ocena G2: 4.7 gwiazdek z 3337 recenzji

Ocena Capterra: 4.7 gwiazdek z 9 561 recenzji

Bonus:_ Canva alternatywy !

14. Kredka

Via Kredka Crayon (Cr4yon.com) to darmowa opcja tablicy online z ograniczonymi funkcjami. Ta darmowa platforma nie posiada kanałów komunikacji i ma ograniczone możliwości narzędzia do współpracy na pokładzie. Strona jest nadal w początkowej fazie tworzenia i ma przed sobą długą drogę.

Funkcje:

Proste narzędzia do rysowania

Narzędzia do współpracy

Pros:

Nie wymaga tworzenia konta

Jest darmowy

Jest prosta

Wady:

Brak narzędzi do tworzenia złożonych zadań kreatywnych

Brak kanałów komunikacji

Dostępna tylko w przeglądarkach internetowych

Cena:

Darmowy

15. Tablica Zoom

przez Zoom

Zoom Whiteboard to cyfrowe narzędzie do współpracy, które jest wysoce dostępne dla użytkowników, którzy już wykorzystują Zoom do swoich potrzeb w zakresie wideokonferencji. Zapewnia interaktywną tablicę, na której członkowie zespołu mogą przeprowadzać burze mózgów, planować i dzielić się pomysłami w czasie rzeczywistym podczas spotkań Zoom.

Funkcje:

Narzędzia do współpracy umożliwiające dodawanie kształtów, tekstu i odręcznych rysunków do tablic

Funkcje wideokonferencji

Zalety:

Dodawanie do spotkań Zoom

Łatwe zapisywanie tablicy w formacie PNG

Cofnij i ponów działania

Wady:

Ograniczone funkcje w porównaniu do innychnarzędzia tablicowe* Wymagany jest zoom

Użytkownicy zgłaszają problemy z wydajnością współpracy

Cena:

Whiteboard: 2,49 USD/miesiąc za użytkownika

Whiteboard Plus: $7.00/miesiąc na użytkownika

Usprawnij współpracę wizualną dzięki tablicom cyfrowym Oprogramowanie do współpracy wizualnej zrewolucjonizowało komunikację w różnych sektorach. Na przykład, można teraz organizować wirtualne sesje burzy mózgów z członkami zespołu z całego świata. 👋 🌎

Jamboard jest jedną z wiodących platform tablic interaktywnych; istnieją jednak inne godne uwagi alternatywy, takie jak Interaktywna tablica ClickUp która może zapewnić Twojemu zespołowi nieograniczone możliwości współpracy.

Funkcja Whiteboard w ClickUp łączy się bezpośrednio z zadaniami, członkami zespołu i nie tylko

Jeśli chodzi o burzę mózgów i zarządzanie projektami, będziesz potrzebować narzędzia, które pozwoli Ci wizualnie wyrazić swoje pomysły, łatwo udostępnić je zespołowi oraz zarządzać i łączyć ze sobą wszystkie ważne prace.

ClickUp pozwala na to i wiele więcej - wszystko w jednym miejscu.

Dzięki ponad stu konfigurowalnym funkcjom, w tym potężnej i opartej na współpracy tablicy Whiteboard, Ty i Twój zespół będziecie mieli wszystkie narzędzia potrzebne do zmiażdżenia każdego rodzaju projektu! 🔥