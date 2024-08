14 najlepszych alternatyw dla murali (zalety, wady i recenzje) 2024

Innowacja jest zawsze najważniejsza. Nawet jeśli masz stos technologiczny wypróbowanych i prawdziwych narzędzi, które zawsze wystarczająco dobrze wykonywały swoją pracę - prawdopodobnie oznacza to, że istnieje przestrzeń do zrobienia nowych funkcji i narzędzi o większej mocy niż ta, do której jesteś przyzwyczajony.

Trendy, metody i narzędzia do zarządzania projektami stale ewoluują, aby nadążyć za najnowszymi innowacjami w branży, do tego stopnia, że nie musisz już być kierownikiem projektu, aby cieszyć się korzyściami płynącymi z tych narzędzi!

W połączeniu z rosnącą popularnością praca zdalna oraz komunikacja asynchroniczna utorowała drogę dla komunikacja wizualna i oprogramowanie do współpracy naprawdę wzrosła w ciągu ostatnich kilku lat. Jednym z najbardziej popularnych jest Mural.

Chociaż popularność jest wystarczającym powodem, aby po prostu zbadać produkt, potrzebujesz czegoś więcej, zanim zdecydujesz się na płatny plan lub nawet zaczniesz wprowadzać go do swojego zespołu. Niezależnie więc od tego, czy jesteś długoletnim użytkownikiem ciekawym innych tablic dostępnych na rynku, czy też nowym użytkownikiem próbującym skorzystać z platformy do współpracy, nie szukaj dalej niż ten post, aby zacząć.

Rozsiądź się wygodnie w fotelu biurowym i dołącz do nas, przyglądając się 14 alternatywom Mural oraz ich mocnym i słabym stronom.

Czym jest Mural?

via Mural Mural to wizualna platforma współpracy dla Teams do tworzenia projektów i burzy mózgów rozwiązań dla wszystkiego, od małych wyzwań po złożone problemy. To tablica cyfrowa zyskała popularność wśród teams w dystrybucji ze względu na możliwość przeniesienia wielu współpracowników do jednej udostępnianej przestrzeni, poprawiając nawet jakość spotkań dzięki funkcjom współpracy.

Limity korzystania z Mural

Oprócz ułatwiania konwersacji, Mural poprawia kreatywność dzięki pustemu i nieskończonemu płótnu do malowania pomysłów, rysować diagramy i tworzyć mapy myśli od zera. Chociaż Mural jest silnym narzędziem do współpracy wizualnej, nie zastępuje projektu i zarządzanie zadaniami go-to's. Doskonale nadaje się do podniesienia poziomu wirtualnych spotkań, ale trudno jest używać Mural jako sposobu na realizację swoich pomysłów, ponieważ nie bezpośredniego połączenia z cyklem pracy .

Uwielbiamy Mural za diagramy, planowanie procesów i ogólny nadzór. Ale do działania zgodnie ze swoimi pomysłami będziesz potrzebować oprzeć się na innym oprogramowaniu aby przekształcić burzę mózgów w rzeczywistość.

Kolejną poważną przeszkodą, z którą muszą zmierzyć się potencjalni użytkownicy Mural, jest jego cena. Niezależnie od interfejsu użytkownika, łatwości obsługi lub funkcji, Mural jest droższy w przeliczeniu na użytkownika niż inne podobne oprogramowanie na rynku, które może zrobić o wiele więcej dla cyklu pracy. Tak, Mural oferuje darmowy plan, ale jego pierwsza płatna opcja zaczyna się od $9,99 za użytkownika rozliczanego rocznie. Miesięcznie jest to wydatek rzędu 12 dolarów. W tym momencie równie dobrze można rozważyć plan Business, który zaczyna się od 17,99 USD.

Mimo to darmowy plan Murala nie rozwiązuje tego problemu ze względu na jego ograniczone funkcje, liczbę tablic i gości.

Wyzwania te skłaniają niektórych użytkowników do szukania alternatyw dla Mural w zakresie oprogramowania do współpracy wizualnej, które ma na celu zaspokojenie większej liczby ich potrzeb i lepiej im służy.

14 najlepszych alternatyw i konkurentów Mural

Zanim zdecydujesz się na wybór najnowszego oprogramowania do współpracy wizualnej dla swojego zespołu, upewnij się, że znasz całą historię. Przejrzyj naszą listę 14 najlepszych alternatyw dla Mural, które wiemy, że pokochasz.

1. ClickUp

Najlepszy do zarządzania projektami na Tablicy

Burza mózgów, dodawanie notatek i współpraca nad pomysłami i cyklami pracy przy użyciu tablic ClickUp

ClickUp jest wszechstronnym narzędzie wydajności dla zespołów z różnych branż do zarządzania projektami, inteligentniejszej współpracy i zebrania całej pracy w jednym miejscu. Niezależnie od tego, czy jesteś przedsiębiorcą, studentem, czy częścią dużego zespołu Enterprise, możliwości ClickUp są wystarczająco elastyczne i wydajne, aby zarządzać Twoim obciążeniem pracą, monitorować aktualizacje projektów i komunikować się z zespołem.

Jest znany z rosnącej listy wysoce funkcjonalnych funkcji w tym możliwość współpracy Tablice ClickUp narzędzie, które zamienia pomysły w wykonalne projekty w czasie rzeczywistym.

Jak niekończące się płótno Mural, Tablice ClickUp zapewniają taką samą moc współpracy wizualnej z opcją dodawanie szablonów , media i członków Teams, aby pomóc Twoim pomysłom nabrać kształtu. Jednak w przeciwieństwie do Mural, tablice ClickUp istnieją w Twoim cyfrowym obszarze roboczym i są bezpośrednio połączone z Twoimi projektami, zadaniami i celami - nawet tymi, które są już w trakcie realizacji!

Przekształć dowolny kształt w zadanie, które można wykonać lub połącz je bezpośrednio z tablicą ClickUp, aby natychmiast zacząć realizować swoje pomysły

Kluczowym wnioskiem jest to, że dzięki Tablicy ClickUp możesz do zrobienia więcej.

Dzięki setkom funkcji, kompleksowemu, bezpłatnemu planowi, szablonom i ponad 1000 integracji clickUp jest najbardziej konkurencyjną i opłacalną alternatywą dla Mural na tej liście.

Kluczowe funkcje ClickUp

Ponad 15 unikalnych sposobów nawidoku mojej pracy w ClickUp w tymMapy myśliwidok Tablicy przypominający Kanban, Kalendarz i Lista

Ponad 50 gotowych aplikacji ikonfigurowalnych automatyzacji aby ograniczyć powtarzające się zadania i aktualizować Tablicę ClickUp przez cały czas

Raportowanie w czasie rzeczywistym i przegląd wszystkich postępów projektu na wysokim poziomie dziękiPulpity ClickUp* Natywne śledzenie czasu ClickUp możliwości

✅ Plusy

Elegancki i przyjazny dla użytkownika interfejs

Setki zaawansowanych funkcji zarządzania projektami, nawet w ramach Free Forever Plan

Ponad 1000 integracji z innymi popularnymi narzędziami do pracy

Rosnąca lista gotowych aplikacji do zarządzania projektami konfigurowalnych szablonów w tym szablonów stworzonych specjalnie dla tablic ClickUp

❌ Wady

Tak wiele funkcji może wymagać nieco nauki

Brak widoku tabeli w aplikacji mobilnej

Cennik ClickUp

Poza bogatym w funkcje planem Free, ClickUp oferuje cztery dodatkowe opcje cenowe:

Free Forever: Mnóstwo potężnych funkcji Tablicy, nieograniczona liczba zadań i członków, 100 MB przestrzeni dyskowej i więcej

Mnóstwo potężnych funkcji Tablicy, nieograniczona liczba zadań i członków, 100 MB przestrzeni dyskowej i więcej Unlimited (7 USD na członka, miesięcznie): Nielimitowana przestrzeń dyskowa, nielimitowane integracje, nielimitowane pulpity, raportowanie Agile i nie tylko

Nielimitowana przestrzeń dyskowa, nielimitowane integracje, nielimitowane pulpity, raportowanie Agile i nie tylko Business (12 USD za członka, miesięcznie): Google SSO, niestandardowe eksportowanie, zaawansowane udostępnianie publiczne, zaawansowane automatyzacje i nie tylko

Google SSO, niestandardowe eksportowanie, zaawansowane udostępnianie publiczne, zaawansowane automatyzacje i nie tylko Enterprise ()skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen): Biała etykieta, API Enterprise, onboarding z przewodnikiem, dedykowany Success Manager

Oceny klientów ClickUp

"Lubisz listy? Click-Up ma listy do zrobienia. Jak wykresy Gantta, zrobione. Tablice Kanban? Tak. Chcesz zobaczyć kalendarz lub oś czasu? Tak. Mapy myśli? Mam je. Tablice? Tak. Publiczne formularze? Zgadłeś. Przydatne jest to, że wszystkie są tylko widokami na te same dane bazowe, więc każdy może pracować tak, jak woli. Automatyzacja jest funkcjonalna i uwzględniona, co jest dużym plusem w zarządzaniu projektami. Aktualizacje są ciągłe, z nowymi funkcjami i integracjami dostępnymi do dodania/głosowania." -_ Recenzja zweryfikowana przez Capterra

G2: 4.7/5 (4,410+ recenzji)

Capterra: 4.7/5 (2,810+ recenzji)

2. Miro

Najlepsza platforma do tworzenia tablic interaktywnych online

via Miro Miro to internetowa platforma do tworzenia wspólnych tablic, która naprawdę ma to coś, jeśli chodzi o funkcje stworzone dla map myśli i konstruktywne sesje burzy mózgów . Umożliwia zespołom efektywną współpracę podczas spotkań, sesji burzy mózgów, a nawet zarządzanie zwinnymi cyklami pracy . Jest to cenne narzędzie m.in. do tworzenia pomysłów, diagramów, map i prowadzenia prezentacji.

Compare Miro to Jamboard !

✅ Plusy

Wbudowana funkcja wideo i czatu z @wzmiankami

Setki gotowych szablonów i niestandardowych szablonów do wykonaniaTablice Miro wszechstronne dla Teams z różnych branż

Tryb prezentacji pozwala prezenterowi na zoom kluczowych obszarów tablicy i utrzymanie zaangażowania innych osóbIntegruje się z ClickUp Z funkcjami podobnymi do wielu ulubionych platform do zarządzania projektami, Lucidspark to wirtualna tablica dla Teams do wirtualnej współpracy w czasie rzeczywistym i ujawniania swoich najlepszych pomysłów.

Pomaga przenieść pomysły na tablicę za pomocą szablonów, rysunków odręcznych, i notatki samoprzylepne i inne funkcje. Uporządkuj swoje nowe pomysły za pomocą wspomaganego grupowania, etykiet lub tablic, a następnie opracuj cykle pracy lub dokumenty procesowe, aby rozpocząć wdrażanie pomysłów w życie.

Zalety

Wywołaj innych do swojej tablicy, aby zebrać wszystkich w tej samej przestrzeni w tym samym czasie lub utwórz tablice podziału, aby współpracować w mniejszej grupie

Funkcja udostępniania ekranu

Niektóre popularnefunkcje zarządzania projektami, takie jak śledzenie kamieni milowych i czat w Tablicy

Opcja dodawania reakcji i zliczania głosów na przyklejonych notatkach

❌ Wady

Mnóstwo zaawansowanych funkcji burzy mózgów, ale będziesz musiał zintegrować Lucidspark z inną platformą, aby w pełni wykorzystać zarządzanie swoimi pomysłami poza wczesną sceną

Brak integracji z ClickUp

Ceny Lucidspark

Free: trzy edytowalne tablice, podstawowe funkcje współpracy, podstawowe integracje, reakcje emoji, rysowanie odręczne

trzy edytowalne tablice, podstawowe funkcje współpracy, podstawowe integracje, reakcje emoji, rysowanie odręczne Individual (od 7,95 USD miesięcznie): nieograniczona liczba tablic, etykiety i grupowanie w celu uporządkowania pomysłów

nieograniczona liczba tablic, etykiety i grupowanie w celu uporządkowania pomysłów Teams (od 9 USD za użytkownika, miesięcznie): zaawansowane funkcje współpracy, tryb głosowania i timer, podstawowa kontrola administratora

zaawansowane funkcje współpracy, tryb głosowania i timer, podstawowa kontrola administratora Enterprise (skontaktuj się w sprawie ceny): zaawansowane integracje, zaawansowana kontrola administratora, SSO

Oceny klientów Lucidspark

G2: 4.5/5 (1,810+ recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 320 opinii)

4. Stormboard

Najlepszy do notatek online i tablic ogłoszeń

via Stormboard Stormboard to wirtualna tablica online dla członków zespołu, umożliwiająca spotkania, planowanie projektów i udostępnianie pomysłów z dowolnego miejsca.

Jak na prawdziwą tablicę przystało, świetnie nadaje się do burzy mózgów, ale jako zabawne urozmaicenie, odnosi się do każdej tablicy jako "burzy" Zabawne 🙂

Używaj Stormboard jak cyfrowa tablica ogłoszeń aby dodawać notatki, obrazy, połączone linki, komentarze lub teksty związane ze spotkaniem, projektem lub planem. Po opublikowaniu pomysłu, Teams może go zobaczyć, skomentować i zagłosować na niego! To prawdziwie zespołowe podejście do podejmowania decyzji. Następnie można powrócić do tablicy w celu uzyskania aktualizacji i nowych rozwiązań, aby cały zespół był na tej samej stronie.

✅ Zalety

Ponad 200 szablonów do wyboru

Zoom i pomniejszanie pracy za pomocą panelu nawigacyjnego

Funkcje organizacyjne, takie jak foldery i priorytety zadań

Możliwość używania na urządzeniach mobilnych i pulpitach

Możliwość tworzenia różnych widoków, takich jak Kanban na tablicy

Wady

Konieczność przejścia na płatny plan, aby uzyskać dostęp do bardziej zaawansowanych funkcji platformy

Może być trochę krzywej uczenia się poza podstawowym użyciem

Ceny Stormboard

Personal : pięć otwartych Stormów, pięciu użytkowników na Storm, podstawowe raportowanie i eksport, gotowe szablony, integracje

: pięć otwartych Stormów, pięciu użytkowników na Storm, podstawowe raportowanie i eksport, gotowe szablony, integracje Startup (5 USD za użytkownika, miesięcznie) : nieograniczona liczba otwartych Stormów, pięć przeglądarek, podstawowe raportowanie i eksport, gotowe i niestandardowe szablony,

: nieograniczona liczba otwartych Stormów, pięć przeglądarek, podstawowe raportowanie i eksport, gotowe i niestandardowe szablony, Business ($10 na użytkownika, na miesiąc): nieograniczona liczba otwartych Stormów, 10 przeglądarek Storm, zaawansowane raportowanie, foldery, import danych

nieograniczona liczba otwartych Stormów, 10 przeglądarek Storm, zaawansowane raportowanie, foldery, import danych Enterprise (16,67 USD za użytkownika miesięcznie): SSO, priorytetowe wsparcie, fakturowanie, niestandardowe warunki i usługi, zwinne integracje, nieograniczona liczba przeglądarek

Oceny klientów Stormboard

G2: 4,3/5 (ponad 20 opinii)

Capterra: 4,5/5 (ponad 30 opinii)

5. Kapryśny

Najlepsza do tworzenia map myśli

via Whimsical Whimsical dzieli swoje cyfrowe płótno na pięć kluczowych formatów, które mogą służyć prawie każdemu przypadkowi użycia: schematy blokowe, mapy myśli, wykresy rybiej ości , dokumenty, szkielety i projekty. Wyobraź sobie te formaty jako szablony do umieszczenia na tablicy i budowania na ich podstawie. Whimsical ma na celu skrócenie czasu poświęcanego na stylizację dzięki intuicyjnemu i atrakcyjnemu interfejsowi użytkownika i schematowi kolorów, aby Twoje pomysły były gotowe do prezentacji w mgnieniu oka. Jeśli chodzi o projekty, Whimsical może pomóc w tworzeniu prostych, a nawet złożonych tablic Canva.

Zalety

Interfejs użytkownika został zaprojektowany tak, aby pomóc ci szybko się poruszać

Koncentruje się na pięciu kluczowych zastosowaniach tablic, aby funkcje te były bardziej skoncentrowane i wydajne

Funkcje tworzenia szkieletów podobne do Canva

Wady

Pięć formatów może być limitem dla osób, które chcą używać swoich tablic do mniej ustrukturyzowanych projektów

TBH, to oprogramowanie tablicy nie jest dla początkujących, to jest dla doświadczonych menedżerów projektów tablicy lub zespołów produktowych

Kapryśne ceny

Starter (Free): nieograniczona liczba członków, do dziesięciu gości na plik lub folder, rwspółpraca w czasie rzeczywistymuwierzytelnianie dwuskładnikowe

nieograniczona liczba członków, do dziesięciu gości na plik lub folder, rwspółpraca w czasie rzeczywistymuwierzytelnianie dwuskładnikowe Pro ($10 na redaktora, miesięcznie): ponad dziesięciu gości na plik lub folder, priorytetowe wsparcie, nieograniczona liczba darmowych przeglądarek

ponad dziesięciu gości na plik lub folder, priorytetowe wsparcie, nieograniczona liczba darmowych przeglądarek Organization (20 USD za użytkownika, miesięcznie): SSO, Teams, niestandardowe umowy i więcej

Niestandardowe oceny klientów

G2: 4,4/5 (ponad 40 opinii)

Capterra: 4,7/5 (ponad 40 opinii)

6. Conceptboard

Najlepsze do tworzenia zwinnych cykli pracy

via Conceptboard Tablice cyfrowe Conceptboard mają na celu uporządkowanie pomysłów za pomocą szablonów, które można nakładać na siebie, oraz wielu funkcji współpracy. Komentuj, dodawaj kształty, używaj wzmianek @mentions, twórz notatki samoprzylepne, a nawet rysuj odręcznie po swojej tablicy, aby zbudować prawie wszystko - od prostych makiet po zwinne cykle pracy.

Ponadto popularny tryb prezentacji i narzędzia do udostępniania ekranu umożliwiają współpracę i spójność w procesie burzy mózgów w czasie rzeczywistym.

Zalety

Foldery do zarządzania wieloma tablicami

Przesyłanie multimediów i dodawanie adnotacji do plików PDF bezpośrednio na tablicy

Udostępnianie tablicy poprzez eksport lub wewnętrznym i zewnętrznym współpracownikom za pomocą połączonego łącza chronionego hasłem

❌ Wady

Limitmożliwości edycji tekstu do formatowania notatek samoprzylepnych

Brak funkcji do zarządzania projektem poza jego wczesną sceną

Ceny Conceptboard

Free: nieograniczona liczba tablic, jeden członek zespołu, 100 obiektów, biblioteka szablonów, podstawowe integracje, 500 MB miejsca na pliki

nieograniczona liczba tablic, jeden członek zespołu, 100 obiektów, biblioteka szablonów, podstawowe integracje, 500 MB miejsca na pliki Premium ($6 na użytkownika, na miesiąc): Mniej niż 10 członków zespołu, nieograniczona liczba obiektów, projektów, 50+ uczestników na tablicę, udostępnianie audio i wideo, 20 GB miejsca na pliki

Mniej niż 10 członków zespołu, nieograniczona liczba obiektów, projektów, 50+ uczestników na tablicę, udostępnianie audio i wideo, 20 GB miejsca na pliki Business ($9.50 za użytkownika, za miesiąc): 10+ członków zespołu, 75 uczestników na tablicy, 1TB przestrzeni dyskowej na pliki

10+ członków zespołu, 75 uczestników na tablicy, 1TB przestrzeni dyskowej na pliki Enterprise (kontakt w sprawie cen, minimum 250 licencji): wszystkie funkcje i niestandardowy limit miejsca na pliki

Oceny klientów Conceptboard

G2: 4,5/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 30 opinii)

7. InVision Freehand

Najlepszy do burzy mózgów

via InVision Freehand InVision Freehand jest narzędziem cyfrowej tablicy z pakietu produktów firmy do planowania, burzy mózgów i wspólnej pracy poprzez wyrażanie swoich pomysłów za pomocą m.in. tekstu, diagramów, rysunków i wykresów.

InVision Freehand jest wysoce wizualny i może być używany do tworzenia map myśli, tworzenia schematów organizacyjnych , mapy myśli i rysowanie makiet.

✅ Plusy

Prosty UX

Łatwe tworzenie i iteracja szkieletów

Szablony i integracje sprawiają, że tablice InVision są bardziej wartościowe dla zespołów z różnych branż

Dostęp do wszystkich podstawowych funkcji w każdym planie cenowym, nawet w wersji Free

Wady

Ograniczone możliwości integracji i brak integracji z ClickUp

Trudności w zarządzaniu złożonymi projektami w miarę dodawania kolejnych pomysłów i współpracowników do tablicy

Ceny InVision Freehand

Free: do 100 użytkowników, trzy freehandy, nieograniczone przestrzenie publiczne i prywatne, wszystkie kluczowe funkcje i integracje z platformą

do 100 użytkowników, trzy freehandy, nieograniczone przestrzenie publiczne i prywatne, wszystkie kluczowe funkcje i integracje z platformą Pro ($4 za użytkownika, miesięcznie): do 200 użytkowników, nieograniczona liczba wolnych rąk

Enterprise (skontaktuj się w celu ustalenia ceny): cena za licencję bez limitu użytkowników, zaawansowane zarządzanie zespołem i bezpieczeństwo

Oceny klientów InVision Freehand

G2: 4.2/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: 5/5 (1 recenzja)

8. Tablica Microsoft

Najlepsze dla użytkowników Microsoft

via Microsoft Whiteboard Microsoft Tablica to kolejna z popularnych alternatyw Mural, która jest częścią Microsoft 365, więc jeśli Twoja firma korzysta już z Teams lub OneNote, prawdopodobnie masz dostęp do tej aplikacji. Jako część większego pakietu produktów, Microsoft Whiteboard z łatwością dostosowuje się do pracy przechowywanej w innych narzędziach Microsoft i może być używany do ulepszania wielu standardowych funkcji tablic cyfrowych, które poznaliśmy od innych wiodących marek.

✅ Profesjonaliści z Microsoft Tablica

Dostęp do tablicy z dowolnego miejsca poprzez zalogowanie się do aplikacji w przeglądarce internetowej lub aplikacji Windows

Używaj swojej tablicy wraz z innymi produktami Microsoft, aby połączyć swoje pomysły z procesami pracy

❌ Wady aplikacji Microsoft Tablica

Potrzeba innych produktów, aby w pełni wykorzystać możliwości tablicy do efektywnego zarządzania projektami

Ograniczone funkcje wizualne utrudniają niestandardową konfigurację tablicy

Oceny Microsoft Tablica

Microsoft Tablica jest częścią platformy MS 365, która oferuje niestandardowe ceny po kontakcie lub sześć planów cenowych.

Do użytku osobistego:

Microsoft 365 Personal (6,99 USD/miesiąc dla jednej osoby): 1 TB przestrzeni dyskowej w chmurze, e-mail bez reklam, redaktor Microsoft

1 TB przestrzeni dyskowej w chmurze, e-mail bez reklam, redaktor Microsoft Microsoft 365 Family (9,99 USD/miesiąc dla maksymalnie 6 osób): Narzędzia kreatywne oparte na AI, zaawansowane zabezpieczenia OneDrive

Do użytku w biznesie:

Microsoft 365 Business Basic ($5/użytkownika miesięcznie): internetowe i mobilne wersje aplikacji Office, ochrona poczty e-mail, formularze Microsoft Forms do przesyłania opinii

internetowe i mobilne wersje aplikacji Office, ochrona poczty e-mail, formularze Microsoft Forms do przesyłania opinii Microsoft 365 Business Standard (12,50 USD/użytkownika miesięcznie): ponad 1000 opcji kontroli prywatności, skrzynka e-mail o pojemności 50 GB, aplikacje Office premium

ponad 1000 opcji kontroli prywatności, skrzynka e-mail o pojemności 50 GB, aplikacje Office premium Microsoft 365 Business Premium (20 USD/użytkownika miesięcznie): Microsoft Bookings, 1 TB przestrzeni dyskowej OneDrive

Microsoft Bookings, 1 TB przestrzeni dyskowej OneDrive Aplikacje Microsoft 365 (8,25 USD/użytkownika miesięcznie): obejmuje tylko aplikacje Office Suite premium, współtworzenie w czasie rzeczywistym, synchronizację plików na komputerach PC lub Mac

Oceny klientów Tablica Microsoft

G2: 4,2/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 60 recenzji)

Check out te alternatywy dla Tablicy Microsoft !

9. Szkicownik

Najlepszy do rysowania i tworzenia diagramów

via Sketchoard Ta hybryda cyfrowej tablicy i szkicownika została zaprojektowana z myślą o teamach produktowych. Chociaż brakuje jej połączenia między płótnem a możliwymi do śledzenia zadaniami lub celami, tworzenie diagramów jest chlebem powszednim tej aplikacji.

Zalety

Sketchboard koncentruje się na pomysłach, a nie na wyglądzie, zachęcając do rysowania odręcznego

Zawiera ponad 400 kształtów przypominających szkice, które można traktować niemal jak szablony do rysowania

Stworzony dla zdalnych teamów, które pracują w szybkim tempie i potrzebują stałej informacji zwrotnej

Wady

Poza diagramami, szkicowaniem i projektowaniem, Sketchboard nie oferuje tych samych funkcji do połączenia z zespołem poza tablicą

Brak centrum szablonów

Brak Free Planu

Ceny Sketchboard

Solo (8 USD miesięcznie): jeden prywatny zespół, nieograniczona liczba tablic, eksport PDF i SVG, 1 GB przestrzeni dyskowej

jeden prywatny zespół, nieograniczona liczba tablic, eksport PDF i SVG, 1 GB przestrzeni dyskowej Team ($7 na użytkownika, na miesiąc): udostępnianie haseł do tablic, komentarze zespołu, integracja ze Slackiem

udostępnianie haseł do tablic, komentarze zespołu, integracja ze Slackiem Business (9 USD za użytkownika, za miesiąc): nieograniczona liczba prywatnych teamów, SSO, zarządzanie teamami, prawa dostępu do teamów

nieograniczona liczba prywatnych teamów, SSO, zarządzanie teamami, prawa dostępu do teamów Enterprise (cena niestandardowa): dla teamów powyżej 25 osób z niestandardowymi potrzebami

Oceny klientów Sketchboard

G2: 4,2/5 (5+ opinii)

Capterra: 4/5 (1 recenzja)

10. LiveBoard

Najlepsze dla teamów edukacyjnych

via liveBoard_ LiveBoard to cyfrowa tablica skupiająca się na zastosowaniach związanych z edukacją online. Mimo to jej funkcje udostępniania i współpracy mogą być przydatne do ogólnego zarządzania spotkaniami, tworzenia diagramów, prezentacji i planowania.

Zalety

Tworzenie i wysyłanie quizów do uczestników Tablicy

Przyjazny dla urządzeń mobilnych do dodawania do Tablicy na różnych urządzeniach

Nagrywanie prezentacji z Tablicą do późniejszego udostępniania

❌ Wady

Będziesz musiał użyć trochę kreatywności, aby dostosować go do profesjonalnych teamów wykraczających poza zakres edukacji i korepetycji

Brak funkcji zarządzania projektami

Będziesz potrzebował niestandardowego planu, jeśli planujesz współpracować z ponad dziesięcioma osobami

Cennik LiveBoard

Limit (Free): do pięciu tablic, do pięciu nagrań, jeden uczeń na sesję, publiczne udostępnianie linków

do pięciu tablic, do pięciu nagrań, jeden uczeń na sesję, publiczne udostępnianie linków Indywidualny (7,49 USD miesięcznie): nieograniczona liczba tablic, udostępnianie i nagrywanie, rozmowy audio i wideo, zarządzanie grupą

nieograniczona liczba tablic, udostępnianie i nagrywanie, rozmowy audio i wideo, zarządzanie grupą Mała grupa (14,99 USD miesięcznie): do czterech uczniów, interaktywne quizy, kontrola interakcji uczniów

do czterech uczniów, interaktywne quizy, kontrola interakcji uczniów Duża grupa (22,49 USD miesięcznie): do dziesięciu uczniów, śledzenie obecności uczniów

Niestandardowe oceny klientów LiveBoard

G2: 5/5 (1 recenzja)

Capterra: N/A

11. Bluescape

Najlepsza do prezentacji i rozmów wideo

via Bluescape Bluescape to tablica, czat wideo i oprogramowanie do prezentacji, które dobrze poznaliście w tym poście. Podobnie jak wiele alternatyw dla Mural, pozwala na udostępnianie zawartości, multimediów i rysunków na nieskończonej Canvie, którą można następnie prezentować, dodawać adnotacje i uzupełniać podczas spotkań - osobiście lub z głównej strony.

Zalety

Ponad 200 konfigurowalnych szablonów, które pomogą ci nabrać rozpędu na twojej tablicy

Przeciąganie i upuszczanie obrazów, kształtów i plików PDF oraz innych multimediów

Tablica działa również jako sala spotkań

Wady

Brak bezpośredniego połączenia tablicy z cyklem pracy

Poza burzą mózgów i zarządzaniem spotkaniami nie ma funkcji zarządzania zadaniami ani danych powstania, które umożliwiałyby realizację pomysłów

Ceny Bluescape

Free: trzy obszary robocze, nielimitowane rozmowy głosowe i wideo, 100 MB przestrzeni dyskowej, przesyłanie multimediów, gotowe szablony

trzy obszary robocze, nielimitowane rozmowy głosowe i wideo, 100 MB przestrzeni dyskowej, przesyłanie multimediów, gotowe szablony Teams ($10 za użytkownika, za miesiąc): nieograniczona liczba obszarów roboczych, obsługa spotkań wideo do 100 osób, 100 GB przestrzeni dyskowej, hosting dla wielu dzierżawców

nieograniczona liczba obszarów roboczych, obsługa spotkań wideo do 100 osób, 100 GB przestrzeni dyskowej, hosting dla wielu dzierżawców Business (20 USD za użytkownika, za miesiąc): do 150 osób na spotkaniach wideo, 200 GB przestrzeni dyskowej, niestandardowe szablony

do 150 osób na spotkaniach wideo, 200 GB przestrzeni dyskowej, niestandardowe szablony Enterprise (kontakt w sprawie wyceny): do 250 osób w spotkaniach wideo, SSO, prywatna chmura, zaawansowane wsparcie, dodatkowe integracje

Oceny klientów Bluescape

G2: 4,2/5 (ponad 20 opinii)

Capterra: 4,3/5 (ponad 60 opinii)

12. Weje

Najlepsze dla użytkowników Tablic Kanban

via Weje TBH, wszyscy prawdopodobnie myśleliśmy, że tak naprawdę pisze się ouija. 😅

Weje to przystępna cenowo tablica online przeznaczona dla nauczycieli i studentów, ale oferuje również zakres innych zastosowań dla projektantów, marketerów i zarządzania spotkaniami.

Tablica, moodboardy, notatki samoprzylepne i tworzenie tablic Kanban to jedne z jej najważniejszych zastosowań, choć można jej również używać do udostępniania pomysłów innym osobom za pomocą kursorów na żywo. Wystarczy utworzyć nową tablicę i zaprosić inne osoby do dołączenia, aby rozpocząć pracę, a jeśli zaczynasz od początku z cyfrowymi tablicami i chcesz po prostu zacząć, kolejną wielką zaletą Weje jest to, że rozpoczęcie pracy jest darmowe - a płatne plany są stosunkowo tanie.

Zalety

Łatwe ustawienie

Przystępne cenowo rozwiązanie do obsługi tablic cyfrowych, zwłaszcza dla nauczycieli

❌ Wady

Brak wielu funkcji prezentacji i zarządzania projektami

Ograniczona darmowa wersja - będziesz musiał uaktualnić do planów biznesowych, aby uzyskać funkcje współpracy, takie jak czat głosowy

Ograniczona liczba gotowych szablonów

Ceny Weje

Free: Unlimited tablice, dwóch redaktorów, limit 10 MB na każdy przesłany plik

Personal ($4 na użytkownika, na miesiąc): czterech redaktorów, limit 100MB na każdy przesłany plik

Business ($7 na użytkownika, na miesiąc): Nielimitowane tablice, redaktorzy, przesyłanie plików, członkowie zespołu i czat głosowy

Oceny klientów Weje

G2: 4,7/5 (ponad 40 opinii)

Capterra: 4,8/5 (ponad 30 opinii)

13. WebBoard

Najlepsza prosta tablica

via WebBoard Jeśli chcesz połączyć radość z Microsoft Paint z funkcjami współpracy i prezentacji w dzisiejszym świecie, WebBoard jest Twoim narzędziem. Ta cyfrowa tablica, która kosztuje zaledwie dwie filiżanki kawy miesięcznie, doskonale nadaje się do rysowania pomysłów, burzy mózgów z rozproszonym zespołem i prezentowania swojej tablicy.

Chociaż interfejs użytkownika nie jest tak kolorowy i elegancki, jak w przypadku innych podobnych narzędzi dostępnych na rynku, WebBoard może być dostępny i edytowany na dowolnym urządzeniu z ekranem dotykowym lub myszą i oferuje takie funkcje, jak tryb nauczyciela, udostępnianie ekranu i czat pomocy wideo, aby ułatwić połączenie z członkami zespołu.

Zalety

Łatwe rozpoczęcie korzystania na poziomie podstawowym

Funkcje współpracy i prezentacji

Możliwość powiększania i pomniejszania określonych obszarów na Tablicy

Wady

Trudne zarządzanie projektami

Ograniczony plan Free i konieczność posiadania najwyżej płatnego planu, aby móc korzystać z funkcji osadzania

Brak planów dla zespołów

Brak możliwości działania na podstawie pomysłów z Tablicy

Wiele funkcji rysowania i kreatywności jest raczej prostych

Cennik WebBoard

Ocena WebBoard jest w euro, więc liczby te są oparte na aktualnym kursie wymiany na dzień publikacji.

Free: podstawowe narzędzia, tylko tablice publiczne, jedna strona na tablicy, czat audio i wideo, trzy tablice

podstawowe narzędzia, tylko tablice publiczne, jedna strona na tablicy, czat audio i wideo, trzy tablice Basic Monthly (5,36 USD miesięcznie): zaawansowane narzędzia, nieograniczona liczba stron na tablicy, tablice prywatne i publiczne, dodatkowa przestrzeń dyskowa

zaawansowane narzędzia, nieograniczona liczba stron na tablicy, tablice prywatne i publiczne, dodatkowa przestrzeń dyskowa Premium Monthly ($10.72 miesięcznie): 25 użytkowników w jednej Tablicy, dostęp do kalendarza, osadzanie tablic

Oceny klientów WebBoard

G2: N/A

Capterra: N/A

14. Aplikacja Webex

Najlepsza dla Teams w dystrybucji

via Webex Webex to zbiór wielu produktów, które opierają się na współpracy i są przeznaczone do różnych zastosowań. Mniej jako platforma do zarządzania projektami, a bardziej jako narzędzie do konferencji wideo lub telefonicznych, Webex umożliwia rozproszonym Teamsom poczucie połączenia podczas spotkań za pomocą narzędzi do połączeń, spotkań i wiadomości. W przypadku hybrydowych rozwiązań zespołowych, Webex oferuje również różnorodne narzędzia biurowe, w tym fizyczną tablicę z odpowiednią aplikacją internetową na poziomie Enterprise.

Zalety

Zaawansowane funkcje zarządzania spotkaniami

Mieszanka rozwiązań dla zespołów hybrydowych

Niektóre automatyzacje tworzenia notatek

Wartościowe integracje z innymi aplikacjami

❌ Wady

To bardziejnarzędzie komunikacji niż narzędzie do zarządzania projektami

W przypadku zespołów pracujących wyłącznie w trybie WFH lub w dystrybucji, będziesz musiał polegać na innych narzędziach, aby uzyskać znaczącą współpracę

Aplikacja internetowa Tablica nie posiada zaawansowanych funkcji

Płatne plany są dość drogie

Cennik aplikacji Webex

Suite-Basic (Free): spotkania w jakości HD dla maksymalnie 100 osób, udostępnianie ekranu i osobisty pokój

spotkania w jakości HD dla maksymalnie 100 osób, udostępnianie ekranu i osobisty pokój Suite-Business (25 USD za licencję, miesięcznie): wideokonferencje i spotkania, funkcje systemu telefonicznego

Meet Plan (13,50 USD za licencję, miesięcznie): do 200 uczestników spotkania, nagrania, podpokoje, wirtualne tła, zamknięte napisy

Plan Call ($17 za licencję, miesięcznie): funkcje połączeń premium tylko z numerem telefonu w chmurze na licencję i rozszerzeniami

funkcje połączeń premium tylko z numerem telefonu w chmurze na licencję i rozszerzeniami Enterprise Plan (niestandardowy plan i cena): dostęp do wszystkich funkcji

Oceny klientów aplikacji Webex

G2: 4,2/5 (14 010+ recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 6 270 opinii)

Rozpocznij tablicę z alternatywą Mural

Bez zagłębiania się w unikalną wartość każdego produktu, łatwo jest założyć, że wszystkie programy do współpracy są takie same. Mam nadzieję, że jeśli cokolwiek wyniosłeś z tego postu, to to, że zdajesz sobie sprawę, że tak nie jest.

Niuanse między każdym oprogramowaniem są tym, co robi różnicę dla firm obsługujących unikalne przypadki użycia.

Liczne integracje, czat w aplikacji, komentowanie, edycja w czasie rzeczywistym i możliwości udostępniania są niezwykle ważne dla dystrybucji Teams, które chcą jak najlepiej wykorzystać swoje spotkania. I choć cyfrowe tablice, takie jak Mural, są świetnym narzędziem do wsparcia tych funkcji i ułatwienia współpracy, to wciąż jest to ograniczające rozwiązanie dla teamów, które potrzebują czegoś więcej niż tylko płótna do wyrażenia swoich planów.

Aby zjednoczyć Teams, zachęcić do kreatywności i jak najlepiej wykorzystać każdą dyskusję, wybierz narzędzie, które pozwoli Ci działać zgodnie z Twoimi pomysłami w momencie, gdy się pojawią - ClickUp!

przenieś wszystko, czego potrzebuje Twój projekt na tablicę ClickUp, nawet zadania - poważnie, wszystko_

Rozpocznij pracę za darmo i zacznij odkrywać bogate w funkcje Free Forever Plan w tym wspólne tablice ClickUp, nieograniczona liczba zadań i członków, 100 MB przestrzeni dyskowej i wiele więcej. Przekonaj się sam, jak aplikacja typu "wszystko w jednym" może nie tylko zaoszczędzić czas Twojego zespołu, ale także zwiększyć wydajność we wszystkich właściwych miejscach.