10 najlepszych narzędzi do współpracy online dla studentów w 2024 roku

Uczniowie pracują razem: To jeden z najlepszych sposobów na naukę i rozwój dla wszystkich zaangażowanych osób - a przecież o to właśnie chodzi w edukacji.

Jakie narzędzia są więc dostępne, aby wspierać pracę zespołową wśród uczniów? Jest ich wiele, a ponieważ tak wiele dzieje się obecnie online, najlepsze narzędzia zapewniają uczniom obszar roboczy online, w którym mogą tworzyć i komunikować się, wspólnie angażować się w lekcje i współpracować przy projektach grupowych w chmurze. ☁️

Wiele narzędzi edukacyjnych online ma do zrobienia to wszystko i wiele więcej. Znajdź idealną opcję dla swojej klasy spośród przedstawionych poniżej narzędzi do współpracy online z uczniami.

Czym są narzędzia do współpracy online dla uczniów?

Narzędzia do współpracy online dla uczniów obejmują szeroki zakres platform i aplikacji, które mogą realizować różne zadania. Ich wspólną cechą jest to, że zapewniają uczniom miejsce do tworzenia i udostępniania materiałów nauczycielom i rówieśnikom.

Organizuj notatki, listy kontrolne i zadania w jednym miejscu.

Tymczasem niektóre z większych platform edukacyjnych oferują to i jeszcze więcej. Niektóre platformy zostały zaprojektowane z myślą o ogólnej publiczności - i zawierają narzędzia do zarządzania zadaniami, bezpiecznej współpracy komunikacja, udostępnianie dokumentów itp. Dobrze przekładają się one na potrzeby edukacji.

Inne platformy są ukierunkowane specjalnie na edukację, co oznacza, że chociaż mogą oferować ogólne narzędzia do organizacji i komunikacji, oferują również takie rzeczy, jak gotowe plany lekcji i analizy zaprojektowane, aby pomóc nauczycielom mierzyć wyniki uczniów.

Czego należy szukać w narzędziach do współpracy online z uczniami?

Uczniowie i nauczyciele mają zróżnicowane potrzeby, które zmieniają się w zależności od grupy wiekowej i klasy. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz narzędzia do współpracy z uczniami w celu wsparcia konkretnych zajęć, czy też takiego, które najlepiej nadaje się dla określonej grupy wiekowej, wszystkie narzędzia powinny oferować następujące elementy:

Środowisko wolne od rozpraszania uwagi: Unikaj aplikacji, które nie pozwalają na niestandardowe powiadomienia, a zamiast tego szukaj aplikacji i platform, które zapewniają uczniom miejsce wolne od rozpraszania uwagipoprawić koncentrację i skupić się na zadaniach *Przystępne ceny: Nauczyciele, okręgi szkolne i nadrzędne osoby często mają napięte budżety, więc narzędzia edukacyjne muszą być przystępne cenowo

10 najlepszych narzędzi do współpracy dla studentów w 2024 roku

Chcesz znaleźć idealne narzędzia do współpracy dla swoich uczniów? Przeczytaj poniżej, aby znaleźć wyselekcjonowany wybór aplikacji i platform zaprojektowanych, aby pomóc uczniom współpracować, pozostać przy zadaniu i rozwijać swoje umiejętności.

Łatwe formatowanie i współpraca nad dokumentami Docs wraz z innymi członkami grupy bez nakładania się w ClickUp

Jeśli szukasz platformy, która pomoże ci stworzyć środowisko do współpracy podczas kursów online i innych zadań, ClickUp jest doskonałym wyborem. Podobnie jak własna cyfrowa klasa, ClickUp tworzy centralną przestrzeń dla studentów do organizowania zadań, dokumentów pisemnych, terminów i nie tylko.

Podobnie jak w przypadku wspólnego dziennika nauki, uczniowie mogą używać Dokumenty ClickUp umożliwia studentom tworzenie esejów, przechowywanie sylabusów, robienie notatek i zakończenie zadań w udostępnionym dokumencie. W przypadku projektów grupowych, Docs jest doskonałym źródłem do burzy mózgów i pracy z innymi kolegami z klasy funkcje edycji na żywo aby współtworzyć i komentować zadania w czasie rzeczywistym. Jeśli chodzi o nauczycieli, korzystanie z ClickUp AI w ramach ClickUp Docs może generować podsumowania, pytania quizowe, e-maile i wiele więcej w ciągu kilku sekund. Wirtualne tablice ClickUp są kolejnym świetnym rozwiązaniem narzędzie do współpracy wizualnej do wirtualnej nauki i wspólnej pracy grupowej. Uczniowie mogą wspólnie rysować, wizualizować i dzielić się pomysłami za pomocą samoprzylepnych notatek, kart typu "przeciągnij i upuść" i innych wysoce wizualnych funkcji. ClickUp oferuje nawet zakres szablonów tablic dostępne, aby pomóc uczniom w szybkim rozpoczęciu pracy nad projektami. 🤩

ClickUp najlepsze funkcje

Zarządzanie zadaniami, terminami, projektami i dokumentami - wszystko w jednym miejscu

Niech uczniowie używająSzablon listy kontrolnej dla studentów ClickUp do ustawiania celów, dzielenia zadań lub projektów na mniejsze kroki, tworzenia planu nauki i śledzenia postępów

Twórz dokumenty i tablice do współpracy w celu prowadzenia zajęć grupowych lub wspierania pracy zespołowej

Używaj ClickUp do nauczania osobistego, w klasach hybrydowych lub jakonarzędzie do zdalnej współpracy dla wirtualnych klas

Wykorzystaj ClickUp AI do burzy mózgów na tematy esejów, podsumowania długiej zawartości lub szybkiego generowania notatek do nauki

Użyj Dokumentów, aby stworzyć własny hub klasowy z sylabusami, wiki, szablonami zadań i nie tylko

Limity ClickUp

ClickUp oferuje szablony przeznaczone dla edukacji, ale nie oferuje gotowych lekcji, jak niektóre inne platformy edukacyjne

Niektórzy studenci mogą doświadczyć krzywej uczenia się, dostosowując się do wielu zaawansowanych funkcji ClickUp

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Skontaktuj się w sprawie wyceny ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

ClickUp oceny i recenzje

Capterra: 4.6/5 (ponad 3,800 recenzji)

4.6/5 (ponad 3,800 recenzji) G2: 4.7/5 (ponad 9,000 recenzji)

2. Microsoft Teams

przez Microsoft Teams W świecie Businessu, Microsoft Teams jest uważany za jeden z najlepszych najlepszych narzędzi do współpracy narzędzia - a Microsoft Teams for Education łączy wszystko z Teams z kilkoma funkcjami specyficznymi dla edukacji, aby ulepszyć środowisko uczenia się online.

Na początek Teams zapewnia współpracę w czasie rzeczywistym za pośrednictwem wirtualnych klas, w których można udostępniać, edytować i wspólnie pracować nad dokumentami, arkuszami kalkulacyjnymi i innymi mediami. Istnieją również spersonalizowane narzędzia zaprojektowane, aby pomóc uczniom w rozwijaniu umiejętności czytania i pisania, wystąpień publicznych i nie tylko.

Aplikacja Educational Insights daje nauczycielom możliwość śledzenia postępów uczniów, a nauczyciele mogą również promować naukę społeczno-emocjonalną dzięki funkcjom zaprojektowanym tak, aby angażować dzieci i ożywiać ich emocje. Co więcej, zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mogą korzystać z tej bezpłatnej platformy online za pomocą aktualnego szkolnego adresu e-mail.

Najlepsze funkcje Microsoft Teams

Udostępnianie i współpraca nad dokumentami, arkuszami kalkulacyjnymi i innymi materiałami

Używanie Teams do ustawienia bezpośrednich spotkań i wirtualnych klas

Uzyskiwanie aktualnych informacji o postępach uczniów przy użyciu narzędzia Educational Insights

Korzystanie z Teams na pulpicie, laptopie lub urządzeniu przenośnym

Pomagaj uczniom rozwijać umiejętności społeczne, a także umiejętności czytania i pisania, wystąpień publicznych i nie tylko

Limity Microsoft Teams

Działa najlepiej na urządzeniach z systemem Windows; użytkownicy czasami mają trudności z połączeniem na komputerach Mac

Duża liczba powiadomień może rozpraszać uczniów

Cennik usługi Microsoft Teams

Free z aktywnym szkolnym adresem e-mail

Oceny i recenzje usługi Microsoft Teams

Capterra: 4,5/5 (ponad 9 300 recenzji)

4,5/5 (ponad 9 300 recenzji) G2: 4,3/5 (ponad 14 300 recenzji)

3. Slack

przez Slack Slack pozwala stworzyć hub, w którym studenci i wykładowcy mogą komunikować się i współpracować. Kanały dają możliwość sortowania dyskusji według klasy lub tematu, a uczniowie mogą używać bezpośrednich wiadomości, aby dotrzeć do nauczycieli i rówieśników. Jest to również świetny sposób dla wykładowców na udostępnianie natychmiastowych aktualizacji dotyczących wydarzeń, bezpieczeństwa w szkole i nie tylko.

Najlepsze funkcje Slack

Używanie kanałów do skupiania dyskusji na zajęciach lub konkretnych tematach

Współpraca lub organizowanie sesji na tablicy za pomocą Canvases

Udostępnianie zawartości za pośrednictwem kanałów lub bezpośrednich wiadomości

Korzystaj z konferencji audio Huddles do zdalnego nauczania, współpracy uczniów i nie tylko

Limity Slack

Chociaż można udostępniać nagrane audio i wideo, nie ma opcji udostępniania wideokonferencji na żywo

Poruszanie się po obszarze roboczym z dziesiątkami kanałów może być mylące

Cennik Slack

**Free

Pro: $7.25/użytkownika miesięcznie

$7.25/użytkownika miesięcznie Business+: $12.50/użytkownika miesięcznie

$12.50/użytkownika miesięcznie Enterprise Grid: Skontaktuj się z działem sprzedaży

Slack oceny i recenzje

Capterra: 4,7/5 (ponad 23 100 recenzji)

4,7/5 (ponad 23 100 recenzji) G2: 4,5/5 (ponad 31 900 opinii)

4. Kahoot!

przez Kahoot! Po części narzędzie do współpracy, po części narzędzie do budowania zaangażowania, Kahoot! to platforma, która grywalizuje proces uczenia się. Nauczyciele używają tej aplikacji do tworzenia gier edukacyjnych, które mogą następnie udostępniać uczniom, którzy mogą grać indywidualnie lub w grupie. Jest to świetny sposób na urozmaicenie quizów, rozbudowanie programu nauczania lub zapewnienie uczniom czegoś, czym mogą się zająć po zajęciach.

Kahoot! najlepsze funkcje

Tworzenie wciągających gier edukacyjnych w ciągu zaledwie kilku minut, od podstaw lub przy użyciu szablonu

Integracja z Microsoft Teams w celu prowadzenia kahootów na żywo za pośrednictwem wideokonferencji

Odtwarzanie niestandardowych kahootów podczas zajęć na żywo lub przydzielanie ich uczniom do zakończenia później

Niestandardowe slajdy, osadzone wideo z YouTube, różne formaty pytań i nie tylko 👀

Limity Kahoot!

Liczba formatów gier jest ograniczona

Uczniowie mogą wyszukiwać online odpowiedzi na gotowe pytania

Plany są mylące - dostępnych jest co najmniej 15 dla nauczycieli, szkół, miejsc pracy, stron głównych, nauki i innych

Ceny Kahoot!

Plany cenowe zależą od tego, czy jesteś nauczycielem, profesjonalistą, studentem czy grupą rodzinną/przyjacielską. Dostępne są również plany dla okręgów szkolnych. Oto koszty początkowe dla indywidualnych nauczycieli lub uczniów:

Kahoot !+ Premier: $7.99/miesiąc za użytkownika

$7.99/miesiąc za użytkownika Kahoot !+ Max: $9.99/miesiąc na użytkownika

Kahoot! oceny i recenzje

Capterra: 4.7/5 (2,700+ recenzji)

4.7/5 (2,700+ recenzji) G2: 4.6/5 (380+ recenzji)

5. Google Classroom

przez Google Classroom Google Classroom to w pełni funkcjonalne narzędzie do nauki online, które jest częścią obszaru roboczego Google dla edukacji. Dzięki niemu uczniowie i nauczyciele mogą połączyć się za pośrednictwem wideokonferencji w celu nauki zdalnej - ale jest to również przydatne do nauki w klasie i współpracy uczniów.

Niezależnie od tego, czy jest to nauka osobista, czy zdalna, platforma ta pozwala zwiększyć zaangażowanie uczniów dzięki spersonalizowanym, zróżnicowanym instrukcjom, intuicyjnym szablonom zadań i integracji z innymi popularnymi narzędziami edtech. Dostępne są funkcje analityczne, które pomagają mierzyć i śledzić powodzenie uczniów, a platforma oferuje również solidny zestaw narzędzi dla nauczycieli - np. dzienniki ocen, powiadomienia o zadaniach i terminach, konfigurowalny bank komentarzy i wiele innych.

Najlepsze funkcje Google Classroom

Korzystanie z plików PDF i innych materiałów do tworzenia ciekawych interaktywnych zadań

Pomaganie uczniom w samodzielnym rozwijaniu umiejętności czytania i pisania dzięki funkcji Czytaj dalej

Tworzenie raportów oryginalności w celu identyfikacji plagiatu i wsparcia integralności akademickiej

Usprawnij ocenianie, planowanie lekcji i codzienne zadania dzięki funkcjom oszczędzającym czas

Limity Google Classroom

Niektórzy użytkownicy raportują, że interfejs jest zbyt prosty lub nudny

Przydałyby się narzędzia wyszukiwania i pulpit do planowania, które pomogłyby uczniom zarządzać zadaniami i terminami

Cennik Google Classroom

Education Fundamentals: Wersja Free dla kwalifikujących się instytucji

Wersja Free dla kwalifikujących się instytucji Standard edukacji: 3 USD/studenta rocznie

3 USD/studenta rocznie Uaktualnienie dla nauczania i uczenia się: 4 USD/licencja na miesiąc

4 USD/licencja na miesiąc Education Plus: $5/studenta rocznie

Oceny i recenzje Google Classroom

Capterra: 4,6/5 (ponad 2 300 recenzji)

4,6/5 (ponad 2 300 recenzji) G2: 4,5/5 (ponad 1 400 recenzji)

6. Classcraft

przez Classcraft Classcraft to innowacyjna platforma, która przekształca naukę w doświadczenie oparte na grze. Uczniowie zdobywają punkty za zakończone zadania - a nauczyciele mogą również przyznawać punkty za dobre zachowanie i zapewniać pozytywne wzmocnienie w innych obszarach.

Classcraft aktywnie zachęca do współpracy między uczniami, a nawet zapewnia im kreatywne miejsce, w którym mogą projektować własne profile i awatary, co pomaga zwiększyć zaangażowanie.

Najlepsze funkcje Classcraft

System nagród motywujący do nauki i pozytywnych zachowań ✨

Tworzenie zadań, które przekształcają plany lekcji we wciągające przygody edukacyjne

Integracja z innymi popularnymi narzędziami ed-tech, takimi jak Google Classroom i Canva

Utrzymywanie kontaktu zarówno z uczniami, jak i nadrzędnymi osobami za pomocą narzędzi komunikacyjnych platformy

Korzystanie z szablonów zaprojektowanych w celu spełnienia standardów CASEL, ISTE, PBIS i innych standardów edukacyjnych

Limity Classcraft

Początkowe ustawienia mogą być czasochłonne, ponieważ nie ma opcji importowania pytań

Niektórzy nauczyciele raportowali, że płatne wersje są drogie

Cennik Classcraft

Podstawowa dla nauczycieli: Free

Free Premium dla nauczycieli: 120 USD rocznie

120 USD rocznie Szkoły i okręgi: Kontakt z działem sprzedaży

Classcraft oceny i recenzje

Capterra: 4.2/5 (ponad 20 recenzji)

4.2/5 (ponad 20 recenzji) G2: 4.6/5 (ponad 15 recenzji)

7. Pear Deck

przez Pear Deck Dzięki Pear Deck możesz przekształcić istniejące plany lekcji w multimedialne doświadczenia edukacyjne zaprojektowane z myślą o zaangażowaniu uczniów. Twórz slajdy, interaktywne prezentacje, oceny, pytania testowe i nie tylko.

Jedną z największych zalet Pear Deck jest to, że jest to bardzo przyjazna dla użytkownika aplikacja, do której można uzyskać dostęp w samej aplikacji, za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub za pośrednictwem jednej z wielu integracji.

Najlepsze funkcje Pear Deck

Integracja z Google Classroom i innymi popularnymi platformami edukacyjnymi

Płynne przesyłanie i udostępnianie istniejących lekcji za pośrednictwem Google Drive lub Microsoft OneDrive

Angażowanie uczniów w czytanie zadań za pomocą wciągającego czytnika

Tworzenie lekcji, ankiet, quizów, ocen i nie tylko

Ograniczenia Pear Deck

Indywidualne plany dla nauczycieli są drogie

Nie zawsze łatwo jest wprowadzać zmiany w prezentacjach i slajdach po przesłaniu ich do Pear Deck

Ceny Pear Deck

Podstawowy: Free

Free Indywidualne Premium: 149,99 USD/rok

149,99 USD/rok Szkoły i okręgi: Kontakt z działem sprzedaży

Pear Deck oceny i recenzje

Capterra: 4.4/5 (ponad 40 recenzji)

4.4/5 (ponad 40 recenzji) G2: 4.4/5 (40 recenzji)

8. Seesaw

przez Seesaw Jeśli szukasz narzędzia do współpracy z uczniami zaprojektowanego do nauczania umiejętności XXI wieku przy jednoczesnym wzmacnianiu podstawowej nauki, Seesaw może być tym, czego szukasz. Platforma ta zapewnia doświadczenia edukacyjne, które są zgodne ze standardowymi programami nauczania, a także oferuje wbudowane oceny, automatyczne ocenianie i inne narzędzia, które pomagają nauczycielom usprawnić zadania.

Seesaw umożliwia łatwe tworzenie nagrań audio, wideo i ekranowych na potrzeby lekcji, a uczniowie mogą korzystać z obrazów i łatwo przesyłać pliki w celu zademonstrowania praktycznej nauki i opanowania umiejętności.

Najlepsze funkcje Seesaw

Tworzenie portfolios kierowanych przez uczniów, które budują połączenie z roku na rok

Połączenie każdego dorosłego zaangażowanego w indywidualny postęp każdego ucznia

Integracja z Google Classroom, Canva i innymi popularnymi narzędziami dla uczniów

Oferowanie tekstowych i dźwiękowych informacji zwrotnych, a także konferencji jeden na jeden z uczniami

Limity Seesaw

Najlepsze dla młodszych uczniów - nie nadaje się dla uczniów gimnazjów i szkół średnich

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że Seesaw może być mylący i niezgrabny w nawigacji

Ceny Seesaw

Podstawowy: Free na zawsze

Free na zawsze Subskrypcje szkolne i okręgowe: Skontaktuj się z działem sprzedaży

Oceny i recenzje Seesaw

Capterra: 4.7/5 (75+ recenzji)

4.7/5 (75+ recenzji) G2: 4.4/5 (ponad 40 recenzji)

9. Miro

przez Miro Podczas gdy Miro nie jest narzędziem zaprojektowanym specjalnie dla edukacji, niemniej jednak nauczyciele mogą wykorzystać jego innowacyjne funkcje. Dzieje się tak, ponieważ Miro to przede wszystkim wizualizacje. Uczniowie i nauczyciele mogą używać go do burzy mózgów, tworzenia map myśli, nauki opartej na projektach, zarządzania zadaniami, tablic, tablic ogłoszeń i wielu innych.

Najlepsze funkcje Miro

Dostarczanie instrukcji za pomocą prostej, potężnej tablicy cyfrowej

Zachęcanie do pracy zespołowej dzięki mapom myśli i narzędziom do burzy mózgów

Zapewnienie uczniom wizualnej przestrzeni do śledzenia zadań, przydziałów, terminów i nie tylko

Integracja z Zoom, Teams, Google Workspace i innymi najlepszymi platformami do zdalnych spotkań

Limity Miro

Mnóstwo narzędzi i funkcji sprawia, że początkowa krzywa uczenia się jest stroma

Złożone tablice czasami ładują się powoli lub występują problemy z wydajnością

Ceny Miro

Free dla ograniczonych funkcji

dla ograniczonych funkcji Starter: $8/członka miesięcznie

$8/członka miesięcznie Business: $16/członka miesięcznie

$16/członka miesięcznie Enterprise: Kontakt z działem sprzedaży

Miro oceny i recenzje

Capterra: 4.7/5 (1,300+ recenzji)

4.7/5 (1,300+ recenzji) G2: 4,8/5 (ponad 5 100 recenzji)

10. Nearpod

przez Nearpod Nearpod to platforma edukacyjna oparta na grach, zaprojektowana, aby pomóc nauczycielom w dostarczaniu angażujących doświadczeń edukacyjnych uczniom w klasach stacjonarnych, zdalnych i hybrydowych. Grywalizacja i działania grupowe sprzyjają współpracy między uczniami, a nauczyciele mogą również personalizować działania i instrukcje dla osób indywidualnych i małych grup.

Jedną z największych korzyści oferowanych przez Nearpod jest ogromna biblioteka gotowych, zgodnych ze standardami lekcji na prawie każdy temat, jaki można sobie wyobrazić. 📚

Najlepsze funkcje Nearpod

Tworzenie interaktywnych lekcji w PowerPoint, Google Slides, PDF lub innych mediach

Wybór spośród ponad 22 000 gotowych lekcji z możliwością personalizacji

Śledzenie zrozumienia i rozwoju uczniów za pomocą analiz

Integracja z popularnymi narzędziami, takimi jak Teams, Canva i Google Classroom

Limity Nearpod

Cennik nie jest przejrzysty - aby dowiedzieć się więcej, należy założyć darmowe konto

Nearpod oferuje narzędzia do edycji slajdów, ale łatwiej jest je tworzyć lub edytować za pomocą aplikacji takich jak PowerPoint lub Prezentacje Google

Cennik Nearpod

Srebrna licencja: Free

Free Licencja złota: Zarejestruj się, aby poznać szczegóły

Zarejestruj się, aby poznać szczegóły Licencja Platinum: Zarejestruj się, aby uzyskać szczegółowe informacje

Zarejestruj się, aby uzyskać szczegółowe informacje Licencja Premium Plus: Skontaktuj się z działem sprzedaży

Nearpod oceny i recenzje

Capterra: 4,7/5 (ponad 160 recenzji)

4,7/5 (ponad 160 recenzji) G2: 4,6/5 (ponad 110 recenzji)

Pomóż uczniom rozwijać się dzięki najlepszym narzędziom online do współpracy z uczniami

Współpraca ma kluczowe znaczenie w dzisiejszych klasach - podobnie jak połączenie. Potrzebujesz narzędzi, które nie tylko pomogą uczniom uczyć się i rozwijać, ale także pozwolą im tworzyć, łączyć się i współpracować, niezależnie od tego, czy uczęszczają na zajęcia stacjonarne, czy z domu.

Jako jedno z najlepszych narzędzi do współpracy dla studentów na rynku, ClickUp zapewnia studentom doskonałą przestrzeń do współpracy, komunikacji, udostępniania i przechowywania zadań, zarządzania terminami i nie tylko. Zarejestruj się za Free aby wypróbować go w swojej klasie!