Miro vs. Jamboard: Które oprogramowanie Whiteboard będzie lepsze w 2024 roku?

Zapraszamy na najbardziej ekscytujący pojedynek roku 2023 - Miro vs. Jamboard: Pojedynek na cyfrowe tablice! W tym narożniku mamy Miro, bogatego w funkcje mistrza, który tańczy wokół współpracy. A w przeciwległym rogu Jamboard, Google Workspace's usprawnione cudo, oferujące prostotę i łatwość obsługi.

Oczywiście, oba narzędzia są platformami tablicowymi, które dominują na rynku. Zamierzamy dokonać ich przeglądu, aby pomóc ci zdecydować, czy są warte inwestycji.

Wspólnie zbadamy krajobraz oprogramowanie do tablic porównując każdy ich zwrot i zakręt, aby ukoronować ostatecznego mistrza 2023. Dołączymy zestawienie wszystkiego, co te dwa narzędzia wnoszą do stołu w zakresie funkcji i cen. Tak więc, trzymajcie kapelusze i niech rozpocznie się wielka bitwa o tablicę!

Czym jest Miro?

przez Miro Miro to wszechstronne narzędzie do tworzenia tablic online ułatwiające współpracę w czasie rzeczywistym, burzę mózgów i wizualne zarządzanie projektami dla zdalnych zespołów. Dzięki szerokiej gamie funkcji i narzędzi platforma ma na celu usprawnienie procesu twórczego, ułatwiając współpracę rozproszonym zespołom.

Narzędzie to umożliwia członkom zespołu dzielenie się sugestiami i opracowywać innowacyjne rozwiązania niezależnie od ich fizycznej lokalizacji. Miro zapewnia intuicyjny interfejs dla użytkowników końcowych.

Ich oprogramowanie posiada tablice online, które mogą być wykorzystywane do takich rzeczy jak planowanie sprintów, myślenie projektowe, zwinne przepływy pracy i wiele innych. Oferuje szeroką gamę gotowych szablonów, konfigurowalnych obiektów i potężnych integracji z popularnymi narzędziami zwiększającymi produktywność, takimi jak ClickUp .

Podsumowując, Miro pomaga zespołom efektywnie współpracować nad projektami, dzielić się opiniami i wizualizować złożone koncepcje, a wszystko to w ramach jednej platformy.

Funkcje Miro

W tej sekcji przyjrzymy się bliżej funkcjom Miro, aby lepiej zrozumieć jego możliwości.

1. Nieskończone płótno

Jedynym ograniczeniem w tworzeniu na tablicy jest wyobraźnia dzięki nieskończonemu płótnu Miro

Poznaj praktycznie nieograniczony obszar roboczy, w którym mogą tworzyć, organizować i wizualizować swoje plany, pomysły i koncepcje bez ograniczania się fizyczną przestrzenią tablicy. Użytkownicy mogą powiększać i pomniejszać płótno, aby skupić się na konkretnych szczegółach lub uzyskać widok z lotu ptaka na całą edytowalną tablicę, umożliwiając płynną współpracę i burzę mózgów.

2. Gotowe szablony

Miro oferuje zróżnicowaną kolekcję gotowych szablonów dostosowanych do różnych zastosowań biznesowych. Szablony te obejmują szeroki zakres scenariuszy, w tym planowanie projektu , mapowanie historii klienta, analiza SWOT i inne. Wykorzystując te szablony, zespoły mogą szybko rozpocząć swoje projekty i skorzystać z najlepszych praktyk i sprawdzonych ram.

3. Współpraca w czasie rzeczywistym

Dzięki funkcji współpracy w czasie rzeczywistym Miro wielu użytkowników może jednocześnie pracować nad tablicą. Zmiany wprowadzone przez jednego członka zespołu są natychmiast odzwierciedlane przez wszystkich pozostałych, zapewniając, że wszyscy są zawsze na bieżąco. Sprzyja to wysoce interaktywnemu i produktywnemu środowisku, w którym pomysły mogą być udostępniane, udoskonalane i omawiane w czasie rzeczywistym, niezależnie od lokalizacji i urządzeń członków zespołu.

4. Komentowanie i tagowanie

Przez Miro

Użytkownicy mogą zostawiać komentarze do konkretnych elementów na tablicy, wspominać lub oznaczać członków zespołu, aby zwrócić ich uwagę na konkretny punkt i tworzyć wątki, aby utrzymać porządek dyskusji. Funkcja ta promuje efektywną komunikację, zachęca do współpracy i zapewnia, że ważne spostrzeżenia lub sugestie nie zostaną utracone wśród treści tablicy.

5. Narzędzia do rysowania i pisania

Miro oferuje kompleksowy zestaw narzędzi do rysowania i pisania, które umożliwiają użytkownikom wizualne wyrażanie swoich pomysłów. Narzędzia te obejmują różne pióra, ołówki, kształty i opcje tekstowe, zapewniając elastyczność w sposobie prezentacji informacji. Niezależnie od tego, czy chodzi o szkicowanie koncepcji, dodawanie adnotacji do obrazów czy tworzenie diagramów narzędzia te pozwalają użytkownikom uwolnić swoją kreatywność i skutecznie komunikować swoje myśli.

6. Konfigurowalne obiekty

Dodawaj i dostosowuj obiekty, takie jak karteczki samoprzylepne, obrazy i ikony, aby zwiększyć atrakcyjność wizualną swoich tablic i skutecznie przekazywać swoje cele. Ta możliwość dostosowywania pozwala na bardziej spersonalizowane i angażujące doświadczenie podczas pracy nad wspólnymi projektami.

7. Integracje

Integracja Miro z popularnymi narzędziami do produktywności i współpracy, w tym ClickUp, Slack i Google Workspace, usprawnia ogólny przepływ pracy i łączność między różnymi platformami. Integracje te umożliwiają płynną wymianę informacji, synchronizację danych i zarządzanie zadaniami pomiędzy Miro i innymi narzędziami. Konsolidując swoje procesy pracy, zespoły usprawniają swoje przepływy pracy, eliminują zbędne zadania i wspierają bardziej spójne i produktywne środowisko pracy.

8. Tryb prezentacji

przez Miro

Prezentuj swoje tablice w formacie przypominającym slajdy. Użytkownicy mogą systematycznie nawigować po zawartości tablicy, podkreślając kluczowe punkty i zapewniając spójną i atrakcyjną wizualnie prezentację, która skutecznie przekazuje ich pomysły.

9. Kontrola dostępu i uprawnienia

Miro zapewnia administratorom szczegółową kontrolę dostępu i ustawienia uprawnień, umożliwiając im definiowanie różnych poziomów dostępu dla członków zespołu. Funkcja ta zapewnia, że wrażliwe lub poufne informacje pozostają bezpieczne i dostępne tylko dla upoważnionych osób.

10. Tryb offline

Korzystaj ze szczegółowej kontroli dostępu i ustawień uprawnień, dzięki czemu możesz zdefiniować różne poziomy dostępu dla członków zespołu. Funkcja ta zapewnia, że wrażliwe lub poufne informacje pozostają bezpieczne i dostępne tylko dla upoważnionych osób. Przypisując odpowiednie uprawnienia, administratorzy mogą zachować prywatność danych, zapobiegać nieautoryzowanym modyfikacjom i regulować ogólne środowisko współpracy.

11. Funkcja poklatkowa

Śledź ewolucję swoich tablic w czasie. Wizualizując zmiany dokonane na tablicy i postępy w realizacji celów, zespoły mogą uzyskać cenny wgląd w swoje działania procesy tworzenia pomysłów i podejmowania decyzji . Funkcja ta ułatwia refleksję, analizę i ciągłe doskonalenie zapewniając historyczną perspektywę rozwoju zarządu.

12. Opcje eksportu

Tablice można zapisywać w różnych formatach, takich jak PDF, obraz lub CSV. Ta wszechstronność w eksportowaniu umożliwia płynne udostępnianie ukończonych projektów zainteresowanym stronom, archiwizację w celu przyszłego wykorzystania lub integrację z innymi narzędziami i platformami. Użytkownicy mogą wybrać format eksportu, który najlepiej odpowiada ich potrzebom, zapewniając, że ich praca może być dostępna i wykorzystywana poza środowiskiem Miro.

Ceny Miro

Bezpłatnie : $0/miesiąc za użytkownika

: $0/miesiąc za użytkownika Starter: $8/miesiąc za użytkownika

$8/miesiąc za użytkownika Biznes: $16/miesiąc za użytkownika

$16/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z Miro w sprawie cen

Co to jest Google Jamboard?

przez Google Jamboard to darmowe oprogramowanie do tablic cyfrowych opracowane przez Google, oferujące płynną integrację z aplikacjami ekosystemu Google Workspace. Dzięki temu zespoły mogą łatwo uzyskać dostęp do narzędzi takich jak Dysk Google, Dokumenty i Arkusze.

Głównym celem tego Alternatywa Miro jest ułatwienie wydajnych i angażujących wizualnych sesji współpracy. Zaprojektowany w celu usprawnienia współpracy i kreatywności w czasie rzeczywistym, Jamboard zapewnia interaktywne płótno dla zdalnych i osobistych zespołów do dzielenia się pomysłami i burzy mózgów.

Funkcje Jamboard

Funkcje Jamboard pozwalają skutecznie wyrażać i wizualizować swoje plany. Przyjrzyjmy się niektórym z jego najważniejszych aspektów.

Interaktywne płótno

Jamboard oferuje zespołom interaktywną i intuicyjną kanwę, która jest przejrzysta, prosta i przyjazna dla użytkownika. Ta kanwa służy jako przestrzeń współpracy, w której członkowie zespołu mogą się spotykać, tworzyć i dzielić pomysłami w czasie rzeczywistym, wspierając płynną i angażującą współpracę.

Narzędzia do rysowania i pisania

Dzięki narzędziom do rysowania i pisania Jamboard użytkownicy mogą uwolnić swoją kreatywność i skutecznie wyrażać swoje cele. Niezależnie od tego, czy używają długopisów, markerów czy zakreślaczy, członkowie zespołu mogą wizualnie komunikować swoje intencje, tworzyć szkice i ilustrować koncepcje, zwiększając przejrzystość i wpływ swoich pomysłów na cyfrowym płótnie.

Karteczki samoprzylepne

Cała przyjemność z osobistej burzy mózgów, bez sprzątania dzięki funkcji Sticky Notes w Google Jamboard

Funkcja wirtualnych karteczek samoprzylepnych Jamboard pozwala użytkownikom łatwo zapisywać myśli, zostawiać komentarze lub przekazywać opinie na tablicy. Te samoprzylepne notatki służą jako cyfrowe symbole zastępcze dla szybkich i zwięzłych informacji, promując współpracę i przechwytując ważne spostrzeżenia bez zaśmiecania płótna.

Wstawianie obrazów

Włącz elementy wizualne, aby poprawić zrozumienie i przekazać intencje. Ta funkcja umożliwia zespołom malowanie wyraźniejszego obrazu swoich pomysłów poprzez płynną integrację odpowiednich obrazów w ich wspólnym obszarze roboczym.

Integracja z Google Workspace

Jamboard płynnie integruje się z Dyskiem Google, Dokumentami i Arkuszami, umożliwiając zespołom usprawnienie przepływu pracy i wydajne udostępnianie plików. Ta integracja zapewnia spójne i ujednolicone środowisko pracy, umożliwiając płynny dostęp do odpowiednich dokumentów, danych i plików narzędzia do współpracy w ramach ekosystemu Google Workspace.

Współpraca w czasie rzeczywistym

Wielu użytkowników może jednocześnie pracować na tablicy. Zmiany wprowadzone przez dowolnego uczestnika są natychmiast widoczne dla wszystkich pozostałych, sprzyjając aktywnemu zaangażowaniu i promując produktywną pracę zespołową. Ta funkcja współpracy w czasie rzeczywistym umożliwia członkom zespołu współpracę, wnoszenie pomysłów i iterację koncepcji w dynamicznym i zsynchronizowanym środowisku.

Kontrola dostępu

Aby zapewnić bezpieczeństwo i prywatność danych, Jamboard oferuje opcje kontroli dostępu. Użytkownicy mogą ustawić uprawnienia dostępu, określając, kto może wyświetlać lub edytować prywatne tablice. Ta funkcja umożliwia zespołom kontrolowanie dostępu do ich przestrzeni współpracy, ochronę poufnych informacji i zachowanie poufności w oparciu o ich specyficzne wymagania.

Zgodność z urządzeniami

Oprogramowanie Jamboard jest kompatybilne z różnymi urządzeniami, w tym tabletami, smartfonami i dedykowanym sprzętem Jamboard. Ta kompatybilność jest dostosowana do różnych preferencji użytkowników i dostępności urządzeń, umożliwiając zespołom płynną współpracę niezależnie od wybranego urządzenia.

Autozapis

Zespoły mogą śmiało pracować nad swoimi pomysłami, wiedząc, że ich postępy są stale zapisywane i łatwe do odzyskania, zapewniając spokój ducha i eliminując ryzyko przypadkowej utraty danych.

Opcje eksportu

Jamboard pozwala eksportować swoje kreacje jako pliki PDF lub obrazy, ułatwiając udostępnianie gotowych projektów lub archiwizowanie ich do wykorzystania w przyszłości.

Ceny Jamboard

Internetowy pulpit i aplikacja Jamboard są darmowe z kontem Google

Jamboard vs Miro: Kto wygra bitwę na cyfrowe tablice?

Podczas gdy obie platformy mają wiele narzędzi i funkcji wspierających zespołową burzę mózgów, zaspokajają one różne potrzeby i preferencje.

Różnica między Miro i Jamboard polega na ich ukierunkowaniu i możliwościach integracji. Miro zapewnia bardziej wszechstronne funkcje i więcej integracji z różnymi narzędziami zwiększającymi produktywność. Dzięki temu jest to wszechstronne rozwiązanie dla zespołów poszukujących kompleksowej platformy do współpracy.

Z drugiej strony, główną siłą Jamboard jest płynna integracja z ekosystemem Google Workspace. Dla organizacji, które w dużym stopniu polegają na G Suite, jest to idealny wybór.

Ostatecznie wybór pomiędzy Miro i Jamboard zależy od unikalnych potrzeb i preferencji zespołu. Obie platformy oferują cenne funkcje wspierające współpracę i kreatywność, a wybór właściwej będzie zależał od konkretnych wymagań i przepływów pracy w organizacji.

Porównajmy więc ich wspólne funkcje.

Interaktywna kanwa

Zarówno Miro, jak i Jamboard oferują interaktywny obszar roboczy, na którym członkowie zespołu mogą łączyć się i znajdować rozwiązania najbardziej palących problemów. Kanwa Miro jest nieskończona, co pozwala na pracę bez ograniczeń przestrzennych, podczas gdy kanwa Jamboard składa się ze stałej liczby klatek.

Narzędzia do rysowania i pisania

Zarówno Miro, jak i Jamboard oferują różne narzędzia do rysowania i pisania. Miro oferuje jednak więcej opcji dostosowywania kolorów i rozmiarów narzędzi w porównaniu do Jamboard.

Wstawianie obrazów

Miro i Jamboard umożliwiają wstawianie obrazów na swoje tablice. Miro zapewnia więcej opcji manipulacji obrazem i zmiany rozmiaru, podczas gdy Jamboard skupia się na prostocie i łatwości użytkowania.

Integracje

Miro oferuje wiele integracji z popularnymi aplikacjami aplikacjami zwiększającymi produktywność i narzędzia do współpracy, takie jak Slack. Główną siłą integracji Jamboard jest jego płynna kompatybilność z ekosystemem Google Workspace.

Współpraca w czasie rzeczywistym

Miro i Jamboard obsługują czat i współpracę w czasie rzeczywistym, umożliwiając członkom jednoczesną pracę na tablicy z czatem na żywo i aktualizacjami.

Kontrola dostępu i uprawnienia

Miro zapewnia bardziej szczegółową kontrolę dostępu i ustawienia uprawnień w porównaniu do Jamboard. Dzięki temu administratorzy Miro mogą lepiej zarządzać zespołem dostępem członków i zapewnić prywatność danych.

Kompatybilność urządzeń

Obie platformy są kompatybilne z wieloma urządzeniami, w tym z internetowymi komputerami stacjonarnymi, tabletami, urządzeniami mobilnymi z systemem iOS, iPhone'ami, urządzeniami mobilnymi z systemem Android, komputerami stacjonarnymi z systemem Windows, komputerami stacjonarnymi z systemem Linux, urządzeniami mobilnymi z systemem Linux, komputerami stacjonarnymi Mac i dedykowanym sprzętem. Jamboard został jednak zaprojektowany specjalnie do współpracy ze sprzętem Google.

Opcje automatycznego zapisu i eksportu

Zarówno Miro, jak i Jamboard oferują funkcję automatycznego zapisywania i możliwość eksportowania tablic jako plików PDF lub obrazów w celu łatwego udostępniania i archiwizacji.

Trudno jest ogłosić ostatecznego zwycięzcę między Jamboard a Miro, ponieważ właściwy wybór zależy od unikalnych wymagań i preferencji każdego zespołu.

Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę wszechstronność i bogactwo funkcji, Miro wyłania się jako silniejszy konkurent. Dzięki rozbudowanemu zestawowi nowych funkcji, konfigurowalnym szablonom i szerokiej gamie integracji, Miro zaspokaja różnorodne przypadki użycia i dostosowuje się do zespołów o różnej wielkości i złożoności.

Jamboard pozostaje jednak doskonałą opcją dla tych, którzy stawiają na prostotę, łatwość obsługi i płynną integrację z Google Workspace.

Jamboard vs Miro na Reddit

przez Jamboard

Udaliśmy się na Reddit, aby zobaczyć, gdzie ludzie lądują na Jamboard vs. Miro. Zapytani, jakie są ich doświadczenia z Jamboard vs. Miro jaka narzędzie do współpracy powiedział jeden z użytkowników Reddita:

_"Wystarczająco zadowolony. Jest całkiem podobna do innych, takich jak mural, ale ma więcej funkcji niż google jamboard."

Jednak to nie wszystkie pochwały dla Miro. Inni użytkownicy Reddita zauważają, że Miro wciąż brakuje niektórych funkcji, które chcieliby mieć. Oto kilka historii użytkowników:

"Mam kilka automatyzacji skonfigurowanych w Zapier, które tworzą tablice, gdy (a) warunek jest spełniony. Chciałbym mieć możliwość a) usuwania tablic po spełnieniu warunku lub b) archiwizowania tablic po spełnieniu warunku [...] Jedna automatyzacja ustawia nową tablicę dla każdego projektu. Mam dziesiątki osób w zespole, każda z nich ma dziesiątki projektów, po pewnym czasie zgromadziłem tysiące tablic."

"Nie wiem jak inni, ale pierwszą rzeczą, jaką robię dla prawie każdej tablicy, jest dodanie ogromnego kwadratu, zmiana koloru na szary/czarny, zablokowanie go, wysłanie do tyłu, a następnie narysowanie na nim. Właściwie anulowałem swoje pierwsze członkostwo z powodu braku trybu ciemnego i wróciłem tylko ze względu na rozszerzalność Miro. Jeśli pojawi się inna alternatywa z trybem ciemnym, natychmiast i bez wahania przeniosę do niej cały mój zespół."

Z drugiej strony, użytkownicy mieli zarówno pozytywne, jak i negatywne rzeczy do powiedzenia na temat Google Jamboard. Jednemu użytkownikowi spodobała się prostota Jamboard:

"Często korzystam z Google Jamboard. Nie jest to nic wyszukanego, ale jest darmowy, oparty na współpracy, łatwy do nauczenia i wszechstronny. Możesz rysować, przesyłać obrazy, przenosić kształty, tekst i post-ity, a wszystko to ułożone w trzech warstwach."

Podczas gdy niektórzy narzekali, że charakterystyczna tablica Google pozostaje w tyle za konkurencją:

"Podobnie jak wiele produktów Google, obecny Jamboard sprawia wrażenie porzuconego pomysłu, który istnieje po to, aby zaznaczyć pole na liście funkcji. To powinna być wyróżniająca się funkcja i czuję, że jest to kierunek, w którym zmierzają wszystkie oferty miejsc pracy"

Poznaj ClickUp: Najlepsza alternatywa dla Miro vs. Jamboard

Podczas gdy Miro i Google Jamboard mają swoje chwile w słońcu, możesz być spragniony bardziej wszechstronnego bufetu funkcji produktywności. Przywitaj się z ClickUp - szwajcarskim scyzorykiem armii zarządzanie projektami na tablicy i narzędzia do współpracy, które sprawią, że Twój zespół będzie się zastanawiał, jak kiedykolwiek żył bez nich.

Uwolnij swojego wewnętrznego Picassa dzięki Whiteboards

Łatwo przeciągaj i upuszczaj zadania, łącz przepływy pracy i wizualizuj swój projekt za pomocą ClickUp Whiteboard

Kieruj kreatywnością swojego zespołu za pomocą Tablice ClickUp -plac zabaw do burzy mózgów, planowania i wcielania w życie najśmielszych pomysłów. Podobnie jak Miro i Jamboard, tablice ClickUp są w pełni wyposażone w narzędzia do rysowania i pisania, karteczki samoprzylepne i funkcje wstawiania obrazów.

Wisienka na torcie? Połącz swoje tablice bezpośrednio z zadaniami i obserwuj, jak arcydzieło Twojego zespołu przekształca się w namacalne wyniki.

Szablony: Twoja platforma produktywności

Zautomatyzuj swoje powtarzalne zadania za pomocą zaledwie kilku kliknięć dzięki jednej z setek aplikacji ClickUp automatyzacja przepływu pracy szablony

Po co wymyślać koło na nowo, skoro ClickUp ma skarbnicę szablonów, które czekają, aby zwiększyć produktywność Twojego zespołu? Mamy Szablon matrycy Eisenhowera ClickUp który pozwoli ci ustalanie priorytetów zadań jak profesjonalista. Lub Szablon kreatywny i projektowy ClickUp który utrzymuje projekty i zasoby w doskonałej formie.

Na przykład, ClickUp jest doskonałym narzędziem do obsługi klienta, a nawet rozmów z przedstawicielami na żywo, aby aktualizować mapy podróży klientów podczas rozmowy z nimi. Skorzystaj z naszego konfigurowalnego Szablony podróży klienta jako tajna broń do oszczędzania czasu i usprawniania przepływów pracy.

Mapy myśli: Rozwikłaj splątaną sieć pomysłów

Rozwijaj pomysły wraz z zespołem, rysując je w swobodnej formie mapy myśli w trybie pustym w ClickUp

Uwolnij swoje myśli i pozwól swoim pomysłom działać dziko dzięki ClickUp Mind Maps. Te wizualnie oszałamiające dzieci umysłu płynnie integrują się z funkcjami zarządzania zadaniami ClickUp. Pomaga to przekształcić gimnastykę umysłową zespołu w dobrze zaaranżowaną symfonię produktywności.

Z mapy myśli, możesz napinać kreatywne mięśnie, rozwiązywać problemy i planować projekty z niezrównaną finezją.

The Dark Horse Victor in the Whiteboard Battle Royale: ClickUp

W skrócie, ClickUp to superbohater wśród alternatywnych rozwiązań zwiększających produktywność, który wkracza do akcji, aby uratować dzień dzięki kompleksowej platformie do zarządzania zadaniami, współpraca i załatwianie spraw.

Dzięki szerokiej gamie funkcji, w tym tablicom, szablonom i mapom myśli, ClickUp umożliwia zespołom wydajną i zorganizowaną pracę, co czyni go godnym rywalem w świecie cyfrowych narzędzi do współpracy. Zarejestruj się w bezpłatnym planie Forever ClickUp i zacznij korzystać z tablicy już dziś!