10 alternatyw dla Google Workspace w 2024 roku: Narzędzia takie jak G Suite

Nowoczesne miejsca pracy w dużym stopniu opierają się na narzędziach do współpracy, aby pozostać w kontakcie, produktywnym i zorganizowanym. Pakiety oprogramowania, takie jak Google Workspace (dawniej G Suite) zmieniły sposób, w jaki pracujemy, umożliwiając współtworzenie z kolegą z zespołu po drugiej stronie świata.

Za 5,40 USD (po obniżonej cenie) i więcej, Google Workspace użytkownicy otrzymują niestandardowy biznesowy adres e-mail, obsługę klienta i współpraca nad dokumentami narzędzia takie jak Dysk, Dokumenty, Prezentacje, Meet i inne. To szeroki zakres funkcji, a wszystko to w znanym świecie Google.

Jednak ostatnie podwyżki cen sprawiły, że małe i średnie firmy zaczęły szukać alternatyw dla Google Workspace.

Na szczęście istnieje wiele opcji dla zespołów (i budżetów) różnej wielkości. W tym artykule przyjrzymy się 10 alternatywom dla Google Workspace dla małych i średnich firm, przedsiębiorstw, profesjonalistów i studentów.

Czego należy szukać w alternatywach dla G Suite?

Oceniając alternatywy dla G Suite, zastanów się, jakie narzędzia i funkcje współpracy są dla Ciebie najważniejsze. Pomyśl o dokumentach, bazach danych, udostępnianiu plików, rozmowach wideo, poczcie e-mail i wszystkim, co w znaczący sposób promuje współpracę współpracę w czasie rzeczywistym dla Twojego zespołu.

Wypisz elementy, które nie są niezbędne i te, które warto mieć. Na przykład, możesz wymagać zintegrowanego systemu czatu, zaawansowanego śledzenia zmian w dokumentach i interfejsu, który nietechniczni użytkownicy uznają za łatwy w użyciu.

Być może chciałbyś mieć opcje układu wiadomości e-mail i osadzone śledzenie czasu ale nie uważasz ich za przełomowe. Wypisz również to, czego nie chcesz lub nie potrzebujesz - np. długi proces wdrażania lub 100 TB przestrzeni dyskowej.

Po ustaleniu wymagań i budżetu, nadszedł czas, aby poszukać alternatyw dla G Suite i dowiedzieć się, co myślą o nich użytkownicy. Trafiłeś we właściwe miejsce!

Przyjrzyjmy się 10 platformom, które mogą zastąpić Google Workspace. Dowiedz się więcej o ich funkcjach, zaletach i wadach, planach cenowych i średnich ocenach.

10 najlepszych alternatyw dla Google Workspace

1. ClickUp

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby dostosować przepływ pracy do swoich potrzeb ClickUp jest potężnym oprogramowanie do zarządzania projektami . Jest to niezwykle konfigurowalna platforma, która usprawnia proces zarządzania zadaniami i projektami.

Interfejs typu "przeciągnij i upuść" sprawia, że korzystanie z niej jest intuicyjne nawet dla studentów i użytkowników nietechnicznych. Możesz czatować z członkami zespołu , tworzyć bogate w funkcje dokumenty oraz wizualizować harmonogramy i obciążenia, a wszystko to z jednego centralnego miejsca.

ClickUp Docs umożliwia bogate formatowanie i polecenia ukośnika aby pracować wydajniej

W przeciwieństwie do innych konkurentów Google Workspace, ClickUp ma również natywne narzędzia do śledzenia wskaźników KPI projektu i wizualizacji hierarchii projektów . Użytkownicy mogą dostosować oprogramowanie do swoich specyficznych potrzeb, co pozwala im zbudować system, który najlepiej pasuje do ich przepływu pracy.

Darmowa wersja ClickUp to świetny sposób dla zespołów na przetestować platformę i przekonać się o jej potencjale. Ponadto, jeśli jesteś pod wrażeniem oprogramowania, możesz uaktualnić do jednego z płatnych planów, aby uzyskać bardziej zaawansowane funkcje, takie jak osie czasu projektów i analizy.

Najważniejsze funkcje ClickUp:

Pełny pakiet narzędzi do współpracy i produktywności, w tymClickUp Docsudostępnianie dokumentów, tablice i czat

15 sposobów na przeglądanieprojekty i zadania (listy, tablice,Widok kalendarza, wykresy Gantta, wykresy i inne)

Zagnieżdżone zadania dla bardziej złożonych projektów

Intuicyjne planowanie kalendarza do wizualizacji harmonogramów projektów i obciążenia pracą zespołu

ponad 1000 integracji dla zespołu, w tym integracje natywne i Zapier

Plusy:

Migracja z innych platform, takich jak Google Workspace, jest prosta i nieskomplikowana

Funkcja automatyzacji pozwala użytkownikom szybko definiować przepływy pracy, oszczędzając mnóstwo czasu

Dostęp do danych w dowolnym miejscu dzięki systemowi ClickUp opartemu na chmurze i synchronizacji kont na wielu urządzeniach

Aktualizacje statusów zadań w czasie rzeczywistym dla wszystkich użytkowników

Bezpłatne szkolenie nowych użytkowników połączone z 24-godzinnym wsparciem technicznym

Wady:

Zaawansowane funkcje mogą być przytłaczające dla niektórych użytkowników, którzy są mniej zaznajomieni z oprogramowaniem do zarządzania projektami

Nie wszystkie 15 widoków jest dostępnych w aplikacji mobilnej (jeszcze)

Ceny:

Darmowy na zawsze

Nieograniczony: $7/miesiąc na użytkownika

$7/miesiąc na użytkownika Biznes: $12/miesiąc na użytkownika

$12/miesiąc na użytkownika Business Plus: $19/miesiąc na użytkownika

$19/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Oceny i recenzje:

G2: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

4.7/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

2. Microsoft 365

przez Microsoft 365 Microsoft 365 łączy aplikacje Microsoft Office w jednej platformie w chmurze. Jego oprogramowanie, takie jak Word, Excel i PowerPoint, jest znane wielu użytkownikom, więc prawdopodobnie nie będziesz potrzebować wielu szkoleń, aby z nich korzystać, jeśli znasz Dokumenty, Arkusze i Prezentacje Google.

Jest to jednak jedna z droższych alternatyw Google Workspace na tej liście, co czyni ją mniej idealną dla małych firm.

Kluczowe funkcje Microsoft 365:

Aplikacje pakietu Microsoft Office, takie jak Formularze outlook, Word, Excel, PowerPoint, Teams i OneDrive

Inteligentna pomoc, taka jak Analyze Data w Excel, Researcher w Word i Briefing emails, które pomagają zaplanować dzień

Integracja z tysiącami programów i usług biznesowych za pośrednictwem Microsoft AppSource

Plusy:

Bezpieczne przechowywanie plików na poziomie korporacyjnym i zaawansowana ochrona przed zagrożeniami z wieloma warstwami zabezpieczeń

Wspiera zaangażowanie wewnątrz organizacji i z partnerami zewnętrznymi za pośrednictwem Yammer, narzędzia społecznościowego dla przedsiębiorstw

Regularne wprowadzanie automatycznych aktualizacji

Wady:

Problemy z kompatybilnością ze starszymi i niestandardowymi systemami korporacyjnymi

Droższa niż konkurencyjne platformy

Długi czas pobierania aktualizacji

Cennik:

Microsoft 365 Business Standard: $12.50/miesiąc na użytkownika

$12.50/miesiąc na użytkownika Microsoft 365 Business Premium: $22/miesiąc na użytkownika

$22/miesiąc na użytkownika Aplikacje Microsoft 365 dla firm: 8,25 USD/miesiąc na użytkownika

8,25 USD/miesiąc na użytkownika Plan Office 365 Enterprise E1: 8 USD/miesiąc na użytkownika

8 USD/miesiąc na użytkownika Plan Office 365 Enterprise E3: 20 USD/miesiąc na użytkownika

20 USD/miesiąc na użytkownika Plan Office 365 Enterprise E5: 35 USD/miesiąc na użytkownika

35 USD/miesiąc na użytkownika Dostępne plany dla instytucji rządowych

Oceny i recenzje:

G2: 4.6/5 (4,000+ recenzji)

4.6/5 (4,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (13,000+ recenzji)

3. Bitrix24

Przez Bitrix24 Bitrix24 ułatwia współpracę i produktywność dzięki narzędziom do pracy zespołowej, kompleksowym możliwościom zarządzania projektami i wszechstronnym opcjom komunikacji. Jego wysoki poziom personalizacji pozwala dostosować go do konkretnych potrzeb - na przykład można tworzyć niestandardowe pulpity nawigacyjne do śledzenia wskaźników KPI.

Bitrix24 ma jednak swoje wady. Jeśli przesiadasz się z Google Workspace, interfejs użytkownika Bitrix24 może nie być intuicyjny w użyciu, co powoduje, że niektórzy użytkownicy szukają Alternatywy dla Bitrix24 .

Najważniejsze cechy Bitrix24:

WbudowanyCRM z bazą danych klientów, lejek potencjalnych klientów i automatyzacja sprzedaży

Moduły HR, takie jak planowanie pracowników i ewidencja czasu pracy

Funkcje analizy biznesowej, w tym pulpit analityczny i interaktywne raporty

Szeroki zestaw zintegrowanych aplikacji, takich jak sklepy e-commerce, oprogramowanie księgowe i funkcje konferencji internetowych

Plusy:

Nie trzeba znać SQL, by korzystać z narzędzi Business Intelligence

Możliwość korzystania z platformy w trybie offline i automatycznego przesyłania pracy do chmury po przejściu do trybu online

Obsługa klienta jest szybka i pomocna

Wady:

Ograniczone opcje ról użytkowników i uprawnień dostępu

Brak możliwości dostosowania statusów zadań

Skomplikowana konfiguracja i interfejs użytkownika

Cennik:

Plan darmowy

Podstawowy: $49/miesiąc dla 5 użytkowników

$49/miesiąc dla 5 użytkowników Standardowy: $99/miesiąc dla 50 użytkowników

$99/miesiąc dla 50 użytkowników Profesjonalny: $199/miesiąc dla 100 użytkowników

$199/miesiąc dla 100 użytkowników Enterprise: 399 USD/miesiąc dla 250 użytkowników

Oceny i recenzje:

G2: 4.1/5 (400+ recenzji)

4.1/5 (400+ recenzji) Capterra: 4.1/5 (ponad 600 recenzji)

4. Dropbox Business

przez Dropbox Dropbox rozpoczął się od wąskiej misji: uproszczenia udostępniania, synchronizacji i dostępu do plików dla wielu użytkowników. Obecnie ma wystarczająco dużo funkcji, aby stać się potencjalną alternatywą dla Google Workspace.

Ponad 300 000 zespołów biznesowych i ponad połowa firm z listy Fortune 500 korzysta z Dropbox jako cyfrowej przestrzeni roboczej i rozwiązania do przechowywania danych w chmurze. Ale podczas gdy Dropbox jest potężnym narzędziem do udostępniania plików i narzędzie do współpracy, nie oferuje natywnie kluczowych funkcji komunikacyjnych, które mogłyby zastąpić Gmaila lub Meet.

Najważniejsze funkcje Dropbox Business:

Zaawansowane funkcje zarządzania plikami, takie jak wersjonowanie, automatyczne tworzenie kopii zapasowych, wyszukiwanie plików, foldery udostępnione, komentowanie i udostępnianie zewnętrzne

Śledzenie aktywności zapewniające wgląd w działania użytkowników

Koordynacja projektów za pomocą osi czasu, tabel i list

Integracja z narzędziami innych firm, takimi jak Slack i Zoom, bez konieczności opuszczania platformy

Plusy:

Kompleksowa kontrola administracyjna jest dostępna dla specjalistów IT, co ułatwia zarządzanie kontami użytkowników z ustawieniami uprawnień szczegółowych

Ulepszona kontrola wersji ułatwia powrót do poprzednich wersji plików w przypadku popełnienia błędu

Nie wymusza kompresji plików

Wady:

Sporadyczne spowolnienia lub błędy podczas synchronizacji plików między urządzeniami

Limity pamięci mogą być ograniczające dla firm z dużą ilością danych

Czasami wydaje się, że koncentruje się bardziej na wprowadzaniu nowych funkcji niż na wzmacnianiu ich podstawowej funkcjonalności

Ceny:

Standard: $15/miesiąc za użytkownika

$15/miesiąc za użytkownika Plan zaawansowany: $24/miesiąc za użytkownika

$24/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje:

G2: 4.4/5 (20,000+ recenzji)

4.4/5 (20,000+ recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 21 000 recenzji)

5. Asana

przez AsanaAsana to oparta na chmurze platforma do współpracy i zarządzania projektami, która pomaga zespołom koordynować zadania, organizować projekty, śledzić postępy i pozostawać w kontakcie. Zapewnia szeroki zakres funkcji, które pomagają zespołom pracować mądrzej i wydajniej.

Chociaż Asana jest niezwykle potężną zarządzanie przepływem pracy asana nie posiada dedykowanych narzędzi do tworzenia dokumentów, prezentacji i arkuszy kalkulacyjnych. Jeśli chcesz używać Asany jako alternatywy dla Google Workspace, poświęć trochę czasu na zapoznanie się z integracjami aplikacji, aby móc połączyć wszystkie potrzebne narzędzia na jednej platformie.

Najważniejsze funkcje Asany:

Komunikacja za pomocą komentarzy, @wzmianek i konfigurowalnych powiadomień

Możliwość delegowania zadań, przypisywania terminów i ustalania priorytetów przepływów pracy za pomocą funkcji "przeciągnij i upuść"

Szybki podgląd zależności zadań w postaci modelu danych Work Graph® i wykresów Gantta

Integracja z innymi usługami, takimi jak Dropbox, SurveyMonkey, Dysk Google i ponad 1000 aplikacji innych firm

Plusy:

Zaawansowane możliwości wyszukiwania

Solidne wsparcie mobilne i synchronizacja aplikacji w czasie rzeczywistym (Apple iOS i Android)

Nadaje się do koordynowania i śledzenia dużych, złożonych projektów

Wady:

Może być trudny w użyciu, jeśli nie jesteś zaznajomiony z oprogramowaniem do zarządzania projektami

Brak elastyczności w konfigurowaniu powtarzających się zadań

Automatyczny dostęp do powiadomień e-mail, które mogą zalewać skrzynkę odbiorczą i ukrywać ważne powiadomienia

Cennik:

Podstawowy: Darmowy

Darmowy Plan Premium: $10.99/miesiąc za użytkownika

$10.99/miesiąc za użytkownika Biznes: $24.99/miesiąc na użytkownika

$24.99/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje:

G2: 4.3/5 (9,000+ recenzji)

4.3/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 11 000 recenzji)

6. Zoho Workplace

przez ZohoZoho Workplace jest opartym na chmurze pakiet produktywności zaprojektowany, aby pomóc firmom, zespołom i osobom prywatnym współpracować, komunikować się i wykonywać pracę. Obejmuje on szereg funkcji, takich jak tworzenie i przechowywanie dokumentów, zarządzanie zadaniami, hosting poczty e-mail, wideokonferencje i śledzenie projektów.

W porównaniu z niektórymi opcjami z tej listy, Zoho Workplace nie jest dobrze znaną alternatywą dla Google Workspace. Oznacza to, że znajdziesz mniej zasobów, które nauczą Cię, jak najlepiej wykorzystać tę platformę.

Najważniejsze funkcje Zoho Workplace:

Zia, asystent AI do pisania i analizy danych

Bogate w funkcje narzędzie do obsługi poczty e-mail

Zaawansowane funkcje wyszukiwania we wszystkich aplikacjach Workplace

Plusy:

Płynna integracja z ekosystemem Zoho, który obejmuje CRM, finanse i platformę marketingową

Workplace Dashboard zapewnia kompleksowy widok aplikacji, dzięki czemu nie trzeba przełączać się między przeglądarkami

Wiele projektów i szablonów prezentacji, wraz z możliwością osadzania treści multimedialnych

Wady:

Pewne problemy z niezawodnością, np. praca nie jest zapisywana po zerwaniu połączenia z Internetem

Nie tak popularny jak inneaplikacje do współpracy, więc istnieją ograniczone zasoby online do rozwiązywania problemów i pomysłów

Trudny proces odzyskiwania przypadkowo usuniętych plików

Ceny:

Forever Free

Standard: $3/miesiąc na użytkownika

$3/miesiąc na użytkownika Profesjonalny: $6/miesiąc na użytkownika

$6/miesiąc na użytkownika Tylko poczta e-mail: $1/miesiąc na użytkownika

$1/miesiąc na użytkownika Enterprise: Skontaktuj się w celu wyceny

Oceny i recenzje:

G2: 4.4/5 (1,000+ recenzji)

4.4/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3 recenzje)

7. LibreOffice

przez LibreOffice LibreOffice to pakiet biurowy o otwartym kodzie źródłowym, który zawiera narzędzia do edycji tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji, baz danych i nie tylko. Jest kompatybilny z szeroką gamą formatów plików, w tym z plikami Microsoft i G Suite, i może być używany w systemach Windows, macOS i Linux.

"Libre" to po hiszpańsku "darmowy" - i LibreOffice właśnie taki jest. Nie ma wielu dzwonków i gwizdków, ale działa jako alternatywa dla Dokumenty, Arkusze i Prezentacje Google .

Najważniejsze funkcje LibreOffice:

Przetwarzanie tekstu, arkusze kalkulacyjne, prezentacje, bazy danych & więcej

Pakiet biurowy z narzędziami do przetwarzania tekstu, arkuszy kalkulacyjnych i tworzenia prezentacji

Potężne możliwości analizy danych

Automatyzacja procesów biznesowych za pomocą makr i skryptów

Plusy:

Działa na każdym systemie operacyjnym

Obsługuje szeroki zakres formatów plików do eksportu

Ciągłe aktualizacje funkcji i funkcjonalności

Wady:

Nie jest oparta na chmurze, więc pliki muszą być przechowywane lokalnie lub na serwerze

Brak programu do obsługi poczty e-mail

Brak współpracy w czasie rzeczywistym dla rozproszonych zespołów

Cennik:

Darmowy

Oceny i recenzje:

G2: 4.3/5 (200+ recenzji)

4.3/5 (200+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (1,000+ recenzji)

8. OnlyOffice

Przez OnlyOffice OnlyOffice to pakiet biurowy zaprojektowany, aby pomóc zespołom współpracować i wykonywać pracę. Można go wdrożyć w chmurze lub lokalnie. Jest to dobra alternatywa dla G Suite, jeśli większość pracy wykonujesz w edytorze tekstu, arkuszu kalkulacyjnym i oprogramowaniu do prezentacji.

Jeśli wybierzesz wersję lokalną, będziesz musiał wydać (i utrzymywać) prywatny serwer.

Najważniejsze cechy OnlyOffice:

Zawiera pakiet narzędzi do współpracy, w tym do zarządzania projektami, poczty e-mail, kalendarza, CRM i komunikacji

Działa na wielu platformach (Linux, Mac, Windows)

Szeroki zakres szablonów dokumentów

Obsługuje rozszerzenia, dzięki czemu można dodać więcej funkcji

Plusy:

Opcje chmurowe i lokalne

Łatwy w użyciu i nauce

Większa kontrola nad danymi i prywatnością w przypadku wdrożenia lokalnego

Wady:

Niezgodności formatowania z bardziej popularnymi typami plików, takimi jak dokumenty Word i arkusze kalkulacyjne Excel

Nie jest idealny do tworzenia złożonych dokumentów, baz danych i prezentacji

Brak klienta poczty e-mail i aplikacji kalendarza

Ceny:

Cloud

Darmowy

Biznes: $5/miesiąc za użytkownika

$5/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

On-Premises

Enterprise: $2,200/serwer dla 50 użytkowników

$2,200/serwer dla 50 użytkowników Enterprise Plus: $3,300/serwer dla 50 użytkowników

$3,300/serwer dla 50 użytkowników Enterprise Premium: $4,450/serwer dla 50 użytkowników

Oceny i recenzje:

G2: 4.4/5 (56 recenzji)

4.4/5 (56 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 300 recenzji)

9. Wrike

Via WrikeWrike to oparta na chmurze platforma do zarządzania projektami zaprojektowana, aby pomóc zespołom współpracować bardziej efektywnie. Zawiera wiele funkcji, takich jak listy zadań, zarządzanie zasobami, śledzenie czasu i raportowanie, niestandardowe pulpity nawigacyjne, zautomatyzowany przepływ pracy i wiele innych.

Wrike posiada również aplikację mobilną, dzięki której można uzyskać dostęp do projektów w podróży.

W przeciwieństwie do łatwości korzystania z Google Workspace i innych aplikacji Konkurenci Wrike jeśli zdecydujesz się na Wrike, prawdopodobnie nie od razu rozpoczniesz pracę. Poproś zespół Wrike o pomoc w skonfigurowaniu systemu dostosowanego do procesów i potrzeb Twojej firmy.

Kluczowe funkcje Wrike:

Zarządzanie projektami z wykresem Gantta i tablicami Kanban w połączeniu z wglądem w obciążenie pracą każdego członka zespołu w celu właściwego zarządzania zasobami

Wyświetlanie spersonalizowanych raportów na temat statusu projektu z danymi w czasie rzeczywistym i atrakcyjnymi wizualnie pulpitami nawigacyjnymi

Śledzenie harmonogramów i rzeczywistej pracy w porównaniu z szacowanymi kosztami, aby nie przekroczyć limitów budżetowych

ponad 400 gotowych integracji

Plusy:

Wnioski składane za pośrednictwem formularzy mogą być automatycznie przekształcane w zadania

Automatyczna aktualizacja terminów na wykresach Gantta w przypadku zmiany harmonogramu projektu

Zespoły sprzedaży i pomocy technicznej przyjmują podejście konsultacyjne, aby pomóc dostosować Wrike do potrzeb operacyjnych

Wady:

Wymaga trochę czasu na naukę i wdrożenie, ponieważ trzeba przyjąć nowy sposób myślenia o tym, jak organizować projekty w firmie

Brak opcji konfiguracji powiadomień e-mail o aktualizacjach

Niektóre recenzje mówią, że interfejs użytkownika nie jest zbyt intuicyjny i może być mylący, aby zlokalizować element

Ceny:

Darmowy

Zespół: $9.80/miesiąc za użytkownika

$9.80/miesiąc za użytkownika Biznes: $24.80/miesiąc na użytkownika

$24.80/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny Pinnacle: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje:

G2: 4.2/5 (3,000+ recenzji)

4.2/5 (3,000+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (1,000+ recenzji)

10. Monday.com

przez Monday.comMonday.com to internetowy system operacyjny do pracy, który umożliwia integrację aplikacji jako elementów składowych w celu zbudowania pakietu produktywności, którego potrzebujesz. Zawiera wiele funkcji, takich jak tablice zadań, pulpity nawigacyjne, udostępnianie plików, przesyłanie wiadomości i inne.

Chociaż podejście "klocków" jest nowatorskie i kreatywne, nie jest dla wszystkich, co sprawia, że niektórzy szukają Poniedziałkowe alternatywy . Czytaj dalej, aby ustalić, czy Monday naprawdę jest alternatywą dla Google Workspace, której potrzebujesz.

Najważniejsze cechy Monday:

Łatwe śledzenie postępów i OKR za pomocą przeciągania i upuszczania tablic, osi czasu i wykresów, a także konfigurowalnych pulpitów nawigacyjnych

Produkty zaprojektowane dla konkretnych przypadków użycia: zarządzanie pracą, marketing, sprzedaż, projekty i rozwój IT

Praca z plikami z innych platform, takich jak Microsoft 365, Dropbox i Google Workspace poprzez integracje i receptury bez użycia kodu

Twórz niestandardowe automatyzacje i wyzwalacze lub korzystaj z interfejsu API monday.com, aby lepiej zintegrować procesy swojej firmy

Plusy:

Przejrzyste etykiety i intuicyjne menu, które nawet początkujący użytkownicy mogą szybko zrozumieć, co przyspiesza wdrażanie

Funkcja "przeciągnij i upuść" jest łatwa w użyciu i upraszcza tworzenie przepływów pracy

Większy kontekst zadań dzięki załącznikom na poziomie zadań i czatom

Wady:

Może być trudny w użyciu jako baza dla operacji na dużą skalę ze względu na brak przydatnych funkcji dla projektów na poziomie przedsiębiorstwa

Importowanie i eksportowanie projektów z i do innych aplikacji narzędzia do zarządzania projektami może być czasami trudne nawet dla zaawansowanych użytkowników technicznych

Ograniczone opcje formatowania tekstu

Cennik:

Free Forever

Podstawowy: $8/miesiąc na użytkownika

$8/miesiąc na użytkownika Standard: $10/miesiąc na użytkownika

$10/miesiąc na użytkownika Pro: $16/miesiąc na użytkownika

$16/miesiąc na użytkownika Enterprise: Skontaktuj się w celu wyceny

Oceny i recenzje:

G2: 4.7/5 (6,000+ recenzji)

4.7/5 (6,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (3,000+ recenzji)

Znajdź alternatywę dla Google Workspace, która przewyższa Twoje oczekiwania

Jak widać, istnieje wiele alternatyw dla Google Workspace, które oferują zaawansowane funkcje zaprojektowane, aby pomóc zespołom współpracować i wykonywać pracę.

Niezależnie od tego, czy szukasz niedrogiego rozwiązania, czy czegoś z bardziej zaawansowanymi możliwościami, opcje przedstawione w tym artykule powinny mieć coś, co spełni Twoje potrzeby. Każda platforma ma swój unikalny zestaw zalet i wad, więc przed podjęciem decyzji, która z nich jest dla Ciebie odpowiednia, upewnij się, że przeprowadziłeś odpowiednie badania.

Dzięki tym wszystkim dostępnym obecnie alternatywom dla G Suite, znalezienie idealnego narzędzia do współpracy dla swojego zespołu nigdy nie było łatwiejsze!