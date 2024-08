Zarządzanie projektami w Arkuszach Google 2023 (10 darmowych szablonów)

ciekawi Cię zarządzanie projektami w Arkuszach Google?

Arkusze Google to całkiem przyjemne oprogramowanie do arkuszy kalkulacyjnych .

Dlaczego więc nie spróbować uczynić go stałą częścią procesu zarządzania projektem, prawda?

Zatrzymajmy się w tym miejscu.

To, że Arkusze Google mogą obsługiwać tony danych za darmo, nie oznacza, że mogą rozwiązać wszystkie twoje problemy.

W tym artykule zbadamy korzyści płynące z zarządzania projektami w Arkuszach Google, ograniczenia z tym związane i lepszy sposób na zrobienie tego.

Zaczynajmy.

Czym jest zarządzanie projektami w Arkuszach Google?

Arkusze Google to internetowy arkusz kalkulacyjny, który jest darmowy, podobnie jak większość innych aplikacji Google.

O ile nie żyjesz pod kamieniem, jesteśmy prawie pewni, że znasz interfejs Arkuszy Google.

Zasadniczo jest to jeden duży arkusz kalkulacyjny, taki jak Excel!

**Chcesz poznać różnice między nimi?

Sprawdź nasze_ Arkusze Google a przewodnik po Excelu i artykuł na temat Zarządzanie projektami w Excelu . Korzystanie z Arkuszy Google do zarządzania projektami jest rozwiązaniem dla profesjonalistów, którzy chcą tworzyć zbiory danych o otwartym kodzie źródłowym, przeprowadzać podstawowe analizy danych i inne skomplikowane problemy związane z matematyką. 😵

Na przykład, można nawet ręcznie utworzyć kalendarz w Arkuszach Google !

Arkusze Google oferują wiele funkcji do zarządzania projektami, takich jak:

Podstawowe szablony dla osi czasu projektu, planów, trackerów itp

dla osi czasu projektu, planów, trackerów itp Wykres Gantta do śledzenia daty rozpoczęcia projektu, czasu trwania zadania i daty zakończenia

do śledzenia daty rozpoczęcia projektu, czasu trwania zadania i daty zakończenia Wykresy , takie jak wykres słupkowy, wykres słupkowy skumulowany, wykres liniowy itp. do wizualizacji

, takie jak wykres słupkowy, wykres słupkowy skumulowany, wykres liniowy itp. do wizualizacji formatowanie warunkowe, walidacja danych i tabele przestawne do zaawansowanej analizy danych

i do zaawansowanej analizy danych **Obsługa udostępniania i współpracy w czasie rzeczywistym

Co najważniejsze, Arkusze Google bez trudu współpracują z innymi narzędziami Google do zarządzania projektami, takimi jak Prezentacje, Dokumenty i Gmail.

Tak więc, gdy już znajdziesz się w Workspace, Google jest Twoją ostrygą.

Bonus: Dowiedz się więcej o Zarządzanie projektami Google .

3 korzyści z zarządzania projektami w Arkuszach Google

Arkusz kalkulacyjny zmienia życie.

A gdy jest to arkusz kalkulacyjny Google? Cóż, czeka Cię niezła przejażdżka produktywności!

Oto trzy kluczowe zalety korzystania z Arkuszy Google do zarządzania projektami.

1. Przyjazność dla użytkownika

Arkusze Google to przede wszystkim urok DIY.

Jeśli tylko jesteś zaznajomiony z formatem arkusza kalkulacyjnego, poradzisz sobie z Google Sheets w mgnieniu oka.

Jednak Google nie poprzestaje na tym.

Oferuje również szablony dla szeregu projektów osobistych i zawodowych.

Nadal myślisz, że utkniesz?

Zawsze możesz to "wygooglować"!

Szczegółowe przewodniki użytkownika online i zgrana społeczność użytkowników Google zawsze będą w pobliżu, aby ci pomóc.

2. Współpraca bez wysiłku

Arkusze Google to świetne miejsce do współpracy nad danymi.

Może z łatwością obsługiwać do 100 użytkowników jednocześnie, podczas gdy właściciel arkusza kalkulacyjnego zachowuje prawa do edycji dostępu do niego.

Nawet jeśli użytkownik nie ma identyfikatora Google ID lub znajduje się poza siecią, Arkusze Google pokażą go jako "Anonimowy *wstaw nazwę egzotycznego zwierzęcia*"

_Co za przydatny sposób na budowanie swojej wiedzy o dzikiej przyrodzie!

3. Darmowe oprogramowanie

Nikt nie pokochałby Arkuszy Google tak bardzo, gdyby były za paywallem.

Oczywiście, być może będziesz musiał zapłacić za miejsce na Dysku Google, jeśli przekroczysz osobisty limit 15 GB. Jednak do tego czasu cały obszar roboczy Google jest darmowy dla wszystkich!

Nie wiesz jak używać Arkuszy Google do zarządzania projektami?

Niech te szablony zajmą się tym za Ciebie:

10 szablonów do zarządzania projektami w Arkuszach Google

Przyspiesz zarządzanie projektami w Arkuszach Google dzięki tym łatwym w użyciu szablonom.

1. Arkusze Google do śledzenia miesięcznych wydatków

Każdy grosz się liczy. Ale nie, jeśli nie prowadzisz krystalicznie czystego rejestru swoich wydatków.

Ułatw sobie to dzięki temu super poręcznemu szablonowi miesięcznego śledzenia wydatków w Arkuszach Google.

Pobierz to Miesięczne śledzenie wydatków w Arkuszach Google aby utworzyć cennik dla Twojego zespołu!

2. Szablon karty projektu w Arkuszach Google

Karta projektu jest podstawowym dokumentem każdego nowego przedsięwzięcia.

Upewnij się, że masz odpowiednie szczegóły dzięki temu szablonowi szablon karty projektu w Arkuszach Google.

Pobierz to Szablon karty projektu w Arkuszach Google .

3. Szablon planu projektu w Arkuszach Google

Nie zapełniaj wielu notatników swoimi wielkimi planami projektów.

Oto kompleksowy szablon planu projektu, który obejmuje prawie wszystko, czego potrzebujesz.

Pobierz to Szablon zarządzania projektami w Arkuszach Google .

4. Arkusze Google Prosty szablon wykresu Gantta

Wykresy Gantta mogą być świetnym sposobem na wizualne śledzenie postępów projektu.

Ten prosty szablon wykresu Gantta jest świetnym miejscem do rozpoczęcia pracy z wykresami Gantta.

Pobierz ten prosty szablon wykresu Gantta .

5. Arkusze Google szablon wykresu Gantta do planowania wydarzeń

Planowanie wydarzenia może być stresujące!

Skorzystaj z tego szablonu wykresu Gantta do planowania wydarzeń w Arkuszach Google, aby zarządzać wszystkimi ruchomymi częściami wydarzenia!

Pobierz ten szablon wykresu Gantta do planowania wydarzeń w Arkuszach Google .

6. Szablon pulpitu śledzenia projektu w Arkuszach Google

Ważne jest, aby mieć miejsce, w którym można spojrzeć na cały projekt na pierwszy rzut oka.

Ten pulpit śledzenia projektu w Arkuszach Google pozwala spojrzeć na każdą część projektu w jednym widoku.

Pobierz to Szablon pulpitu śledzenia projektu w Arkuszach Google .

7. Szablon harmonogramu w arkuszach Google

Posiadanie codziennego harmonogramu może pomóc zespołowi pozostać na dobrej drodze.

To Harmonogram Arkuszy Google ułatwia planowanie dnia.

Pobierz to Szablon harmonogramu w Arkuszach Google .

8. Arkusze Google - szablon wykresu Gantta dla budowy Jeśli zarządzasz zespołem budowlanym użycie wykresu Gantta do zarządzania projektami jest świetną opcją.

Pobierz ten szablon wykresu Gantta budowy w Arkuszach Google .

9. Szablon śledzenia ruchu w witrynie w Arkuszach Google

Jeśli zarządzasz witryną internetową, ważne jest, aby być na bieżąco z jej ruchem i analizami.

Ten szablon ruchu w witrynie w Arkuszach Google wyświetla ruch w witrynie na łatwym do zrozumienia pulpicie nawigacyjnym.

Pobierz ten szablon pulpitu nawigacyjnego ruchu w witrynie w Arkuszach Google .

10. Szablon CRM w Arkuszach Google

To szablon zarządzania projektem umożliwia łatwe organizowanie i aktualizowanie kontaktów w firmie.

Pobierz ten szablon Google Sheets CRM .

Szablony czy nie, Arkusze Google są całkiem świetne.

Jednak wciąż ma przed sobą długą drogę.

O ile może to być odpowiednie rozwiązanie dla osobistego, pasjonującego projektu, o tyle obsługa dużych, profesjonalnych projektów to zupełnie inna gra w piłkę.

To właśnie tutaj Arkusze Google wypadają słabo.

Ograniczenia Arkuszy Google jako narzędzia do zarządzania projektami (z rozwiązaniami)

Staraj się jak możesz, Google nie jest w stanie rozszerzyć swoich arkuszy, aby zaspokoić wszystkie potrzeby związane z zarządzaniem projektami.

Ale nie martw się.

ClickUp, aplikacja najwyżej oceniane oprogramowanie do zarządzania projektami na świecie jest tutaj, aby pokryć luki w Arkuszach Google ' zarządzanie projektami.

dlaczego?

Po prostu dlatego, że projekt nie może działać wyłącznie na arkuszach kalkulacyjnych.

Sprawdź, czego nie potrafią Arkusze Google i jak ClickUp wypełnia luki.

1. Brak funkcji przypisywania zadań

Oczywiście, możesz używać komórek i wierszy Arkuszy Google do przeprowadzania podstawowych danych i planowania projektów.

Jednak po tym... niewiele więcej.

To znaczy, kto będzie realizował plan, jeśli nie można przypisać zadań do osób z arkusza kalkulacyjnego Google?

Masz tylko dwa sposoby, aby to naprawić:

Przypisać zadania ręcznie (poprzez interakcję jeden na jeden) LUB

Wykorzystać inne oprogramowanie do zarządzania zadaniami w projekcie.

Według nas to o jeden krok za dużo.

Rozwiązania ClickUp: Zadania, podzadania i przypisane komentarze

ClickUp to nie tylko marzenia. Pracuje tak samo ciężko jak Ty.

Gotowy do działania?

Wystarczy nacisnąć znak "+" w obszarze roboczym ClickUp i uruchomić zadanie.

W ramach zadania możesz dodać opis zadania, podzadania, listy kontrolne i zadanie

Zależności

.

Teraz wystarczy przypisać zadania odpowiednim osobom (lub zespołowi) i pozwolić im przejąć kontrolę.

Spróbuj

Szablon zarządzania zadaniami ClickUp

do zarządzania zadaniami!

Uporządkuj wszystkie swoje zadania w jednym miejscu dzięki temu szablonowi Pobierz ten szablon Każde zadanie ma swoją własną sekcję Komentarzy przeznaczoną do rozmów związanych z zadaniem.

Możesz także oznaczyć interesariusza w komentarzu i uczynić go zadaniem do wykonania. To dopiero owocna konwersacja!

2. Tworzenie pulpitów nawigacyjnych jest skomplikowane

Dashboard jest jak tablica wyników dla twojego projektu.

Bez niej, skąd będziesz wiedzieć, jak daleko zaszedłeś?

Jednak łatwiej jest zbudować fizyczny pulpit nawigacyjny zamiast przeskakiwać obręcze na Google Sheets Dashboard !

Musiałbyś w całości zbudować dane backendu dashboardu i aktualizować je ręcznie. A nawet wtedy pozostaje problem z nakłonieniem ludzi do aktualizowania postępów w zadaniach.

Jeszcze raz, Google Sheets - 0, ClickUp - 1.

Rozwiązania ClickUp: Dashboardy i Sprint Widgety

Pulpity nawigacyjne ClickUp

wyświetlają wszystkie ważne wskaźniki projektu na pierwszy rzut oka.

Od tego, jak blisko jesteś osiągnięcia swoich celów, po całkowity spędzony czas, możesz zobaczyć wszystko na swoim pulpicie nawigacyjnym.

Czy korzystasz z aplikacji

Zwinny projekt

?

Masz szczęście.

Użyj przestrzeni Dashboard, aby osadzić Sprint Widgets, takie jak:

Wykres prędkości wydajność zespołu torowego

Wykres spalania : wizualizacja ukończonej pracy

Wykres spalania : wizualizacja pozostałej pracy

Skumulowany diagram przepływu śledzenie wąskich gardeł projektu

Spróbuj

Szablon zwinnego zarządzania projektami ClickUp

! Szablon ten pomoże Ci zmapować sprinty, zaplanować nadchodzące zadania i śledzić postępy każdej funkcji. Dzięki temu szablonowi możesz szybko zidentyfikować wszelkie problemy lub opóźnienia w procesie i odpowiednio je dostosować. Zarządzanie zaległościami, ustalanie priorytetów zadań i upewnić się, że wszyscy pracują razem, aby dotrzymać terminów. Rozpocznij z ClickUp's Agile Project Management

Szablon do zwinnego zarządzania projektami od ClickUp Pobierz ten szablon

3. Wymaga ręcznej aktualizacji zadań

Czy członkowie Twojego zespołu projektowego często tańczą, aby uczcić ukończenie zadania?

Hej, nie osądzamy. Uważamy, że to całkiem rozsądny sposób na powiedzenie, że "skończyłeś!"

Ale jeśli chcesz nieco bardziej... tradycyjnej trasy, Arkusze Google jej nie oferują.

A bez takich aktualizacji nie ma sposobu, aby dowiedzieć się, dokąd zmierza projekt.

Po raz kolejny musiałbyś robić to ręcznie. Lub..

Rozwiązanie ClickUp: Niestandardowe statusy zadań

Niestandardowe statusy zadań ClickUp

stanowią kompletny pakiet.

Nie tylko umożliwia aktualizację statusu zadania w trakcie jego wykonywania, ale także pozwala zaprojektować te statusy tak, aby pasowały do każdego złożonego projektu.

Na przykład, jeśli jesteś dyrektorem HR zarządzającym procesem rekrutacji, możesz oznaczyć swoje zadania za pomocą niestandardowych statusów, takich jak "Zaaplikowano", "Przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną", "Zatrudniono" itp.

Zawsze możesz wybrać jeden z gotowych szablonów ClickUp lub stworzyć własny, niestandardowy przepływ pracy.

4. Brak miejsca na długą dokumentację

W końcu nawet najbardziej doświadczony użytkownik arkuszy kalkulacyjnych poczuje się nieco zagubiony w Arkuszach Google. Czasami potrzebujesz czegoś więcej niż tylko wierszy i kolumn dla swoich pomysłów.

Kiedy tak się stanie, poczujesz się jak postacie w Westworld... wszystkie utknęły w labiryncie. 👀

Ale w tym rzecz,

Nie ma potrzeby rozpoczynania pisania w nowym dokumencie Google. Wystarczy wypróbować ClickUp.

Rozwiązania ClickUp: Dokumenty, Notatnik i Mapy myśli

Twórz projekty do woli w

Dokumenty ClickUp

.

Twórz szczegółowe dokumenty zawierające wstępne pomysły lub w pełni dopracowane plany dzięki zaawansowanym funkcjom ułatwiającym pisanie.

Otrzymujesz:

Bogatą edycję tekstu dla pięknie sformatowanych dokumentów

Elastyczne opcje udostępniania w celu zabezpieczenia dokumentu

Opcje importowania w formatach PDF, Markdown i HTML

Zagnieżdżone strony ułatwiające organizację

Może nie zawsze trzeba tworzyć arcydzieło.

Czasami wystarczy krótka notatka.

Nie szukaj w pośpiechu długopisu i kartki papieru, gdy następnym razem będziesz mieć nadmiar kreatywności.

Po prostu użyj

Notatnik ClickUp

.

Kliknij na symbol "czterech kropek" w obszarze roboczym i zacznij robić notatki. Oferuje on wszystkie opcje edycji tekstu sformatowanego, które dostępne są w pozostałych funkcjach ClickUp.

A dzięki potężnej funkcji wyszukiwania ClickUp, możesz łatwo znaleźć swoje stare notatki.

Wreszcie, dla pomysłów, które są jeszcze w przygotowaniu, możesz użyć

ClickUp Mind Maps

.

Stwórz prosty łańcuch zdarzeń lub skomplikowaną sieć myśli i pomysłów, a wszystko to w ciągu jednego dnia dzięki intuicyjnym Mind Maps ClickUp!

5. Brak śledzenia czasu

Czy słyszysz zegar tykający w kierunku terminu ⏰?

Nie w Arkuszach Google.

Ponieważ nie mierzy czasu!

Jeśli rozliczasz się z klientami za godzinę lub po prostu chcesz śledzić przebieg projektu, aby zmierzyć wydajność, nie masz szczęścia w Arkuszach Google.

Chociaż możesz ustawić limity czasowe, będziesz potrzebować zupełnie nowego narzędzia, aby sprawdzić, czy pracujesz w ramach tych limitów.

Chyba że używasz..

Rozwiązanie ClickUp: Natywne śledzenie czasu

Tracisz cenny czas na swój projekt? Nie na naszym zegarku 😉 ! Ponieważ

Natywny czasomierz ClickUp

podąża za Tobą, gdziekolwiek jesteś.

Włącz aplikację ClickApp do śledzenia czasu, aby dodać ikonę minutnika na górze każdego zadania w obszarze roboczym. Za każdym razem, gdy rozpoczynasz zadanie, po prostu naciśnij przycisk start, aby zarejestrować czas jego wykonania.

A ponieważ jest to globalny czasomierz, możesz śledzić czas w naszej aplikacji internetowej, wstrzymać go, a następnie wznowić śledzenie czasu w naszej aplikacji komputerowej lub mobilnej!

ClickUp gromadzi informacje na temat spędzonego czasu w celu generowania szczegółowych raportów użytkowania, które można wykorzystać do nagradzania i zwiększania wydajności zespołu.

Jeśli korzystasz już z zewnętrznego narzędzia do śledzenia czasu, zsynchronizuj je ze swoim ClickUp Workspace za pomocą jednej z wielu naszych integracji z Time Doctor, Clockify, Pomodoro Timer i nie tylko!

6. Ograniczona liczba integracji

Google Workspace to wszechświat sam w sobie.

Potrzebujesz wykresu? Wybierz jedną z dziesiątek oferowanych odmian.

Szukasz ilustracji? Arkusze Google również mogą ci w tym pomóc.

W końcu jednak będziesz potrzebować czegoś więcej.

Więcej narzędzi. Więcej funkcji.

Google dołoży wszelkich starań, aby zadowolić Cię wieloma rozszerzeniami. Są świetne, bez wątpienia.

Ale to wszystko, czym są... tylko rozszerzeniami.

Nie pełnoprawne oprogramowanie zdolne do wykonywania złożonych zadań.

Rozwiązanie ClickUp: Integracje

W ClickUp jesteśmy dumni z tego, że spełniamy wszystkie potrzeby związane z zarządzaniem projektami.

Dlatego też oferujemy

wiele niesamowitych integracji

.

Połącz swoje

Rozmowy na Slacku

, nagrania ekranu z Loom i wiele więcej dzięki ClickUp Workspace.

Oto lista niektórych z najpopularniejszych opcji integracji ClickUp:

Lista jest długa!

7. Ograniczona funkcjonalność aplikacji mobilnej

Niektóre rzeczy po prostu nie są przeznaczone na ekran telefonu komórkowego, na przykład selfie podczas złego dnia włosów lub arkusze kalkulacyjne w aplikacji mobilnej Arkusze Google.

Powodzenia w uzyskiwaniu dostępu do danych na małym ekranie mobilnym, gdy jesteś w samochodzie lub w metrze.

Mrużenie oczu. Przewiń. Powtórz. 🙄

Trzeba przyznać, że Google zrobiło wiele, aby ich aplikacja była wystarczająco lekka bez uszczerbku dla podstawowych funkcji. Pozostaje ona jednak cieniem swojej wersji desktopowej.

I dostajemy poważne #FOMO.

Na szczęście istnieje bezkompromisowe rozwiązanie do pracy w podróży:

Rozwiązanie ClickUp: Aplikacje mobilne

Aplikacja ClickUp na telefon jest zarówno lekka, jak i wszechstronna.

W rzeczywistości nic nie umknie Ci z wersji desktopowej.

Jest równie skuteczna na platformach Android i iOS i w pełni zoptymalizowana do pracy na urządzeniu mobilnym. To kompletne narzędzie zwiększające produktywność!

Teraz ClickUp nie będzie kompletnym narzędziem do zarządzania projektami z tylko tymi wieloma funkcjami, prawda?

Oto lista niektórych z naszych innych ulubionych funkcji:

Automatyzacja : wybierz jeden z ponad 50 sposobów automatyzacji powtarzalnych zadań w ClickUp

: wybierz jeden z ponad 50 sposobów automatyzacji powtarzalnych zadań w ClickUp Pulse : bądź na bieżąco z aktywnością swojego zespołu przez cały dzień

: bądź na bieżąco z aktywnością swojego zespołu przez cały dzień Widok wykresu Gantta : zbuduj kompleksową oś czasu projektu

: zbuduj kompleksową oś czasu projektu Profile : obserwuj przeszłe, obecne i przyszłe zadania członków zespołu

: obserwuj przeszłe, obecne i przyszłe zadania członków zespołu Widoki ClickUp: zarządzanie projektem za pomocą wielu widoków, takich jak lista zadań, tablica i inne

Szacunki czasowe: obliczanie dat ukończenia projektu za pomocą szacunków czasowych dla poszczególnych zadań

Bonus:_ **Narzędzia AI w Arkuszach Google !

Odrzutowiec do przyszłości zarządzania projektami

Arkusze Google są jak koła treningowe arkusza kalkulacyjnego dla początkujących.

Stanowią podstawę do podstawowego zarządzania danymi i przygotowują grunt pod złożone planowanie.

Ale nie można posunąć się za daleko z kołami treningowymi, prawda?

Jeśli chcesz zostać supergwiazdą zarządzania projektami, będziesz potrzebować potężnego narzędzia.

I to właśnie oferuje ClickUp.

Wykorzystaj ClickUp do zarządzania zadaniami, komunikacji i zarządzania projektami Zwinne zarządzanie projektami funkcje, które należy wprowadzić, aby dotrzeć do mety.

Nadal masz wątpliwości?

Po prostu uzyskać ClickUp za darmo zarządzać projektami i skutecznie komunikować się z interesariuszami z prędkością światła.