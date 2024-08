5 najlepszych alternatyw i konkurentów Bitrix24 (funkcje, ograniczenia, ceny)

szukasz potężnych alternatyw dla Bitrix24?

Prawdopodobnie jesteś tutaj, ponieważ Bitrix24 po prostu nie działa dla Ciebie.

I to jest w porządku.

Niektóre rzeczy po prostu nie pasują do siebie.

Jak olej i woda lub ananas i pizza.

tak, właśnie to powiedzieliśmy.

Jednak większość rzeczy w życiu ma idealne dopasowanie.

I właśnie znalazłeś swojego idealnego towarzysza do zarządzania projektami.

W tym artykule wyróżnimy pięć najlepszych Alternatywy dla Bitrix24 wraz z ich kluczowymi funkcjami, zaletami, wadami, cenami i ocenami użytkowników.

Zaczynajmy.

Dlaczego warto szukać alternatyw Bitrix24?

Bitrix24 to popularne narzędzie do współpracy, szeroko wykorzystywane do zarządzania projektami przez małe i rozwijające się firmy.

jakie są jego najlepsze funkcje?

Wbudowane funkcje oprogramowania CRM

Free funkcje e-mail marketingu

Dostępny w wersji samoobsługowej i w chmurze

Współpraca przy projektach izarządzanie zadaniami funkcja

dlaczego więc szukać alternatyw dla Bitrix24?

Bitrix24 wypada słabo w wielu kluczowych obszarach jako narzędzie do zarządzania projektami lub platforma.

Oto krótkie spojrzenie na niektóre z wad Bitrix24, na które po prostu nie można przymknąć oka.

Wada #1: Złożone ustawienie

Twój ideał oprogramowanie do zarządzania projektami powinno być łatwe do ustawienia.

Nie w przypadku Bitrix24!

Ustawienia pozostawią cię wyczerpanym.

Wada #2: Zbyt wiele dodatkowych funkcji

Bitrix24 oferuje kilka dodatkowych funkcji, takich jak e-mail marketing, obsługa klienta i zarządzanie potencjalnymi klientami .

Jeśli chcesz go używać tylko do zarządzania zadaniami, wszystkie te dodatkowe funkcje będą po prostu bezużyteczne, zapychając przestrzeń dyskową.

Wada #3: Skomplikowany interfejs użytkownika

Oczywiście, niektóre funkcje Bitrix24 są dobre.

Nie są one jednak dobrze zorganizowane.

Zagracony interfejs użytkownika Bitrix24 może dezorientować i zniechęcać, zwłaszcza jeśli jesteś początkującym użytkownikiem.

nie jest to coś, czego oczekujesz od oprogramowania do zarządzania projektami, prawda?

Niestety, na tym wady się nie kończą.

Przeczytaj nasz kompleksowy_ Recenzja Bitrix24 by sprawdzić więcej limitów.

Czy teraz powinniśmy rozpocząć nasze poszukiwania najlepszej alternatywy Bitrix24? Do dzieła!

5 najlepszych alternatyw Bitrix24

Trudno jest znaleźć alternatywę Bitrix24, która pasuje do twoich potrzeb jak ulał.

Ponieważ istnieje zbyt wiele opcji, zbyt wiele czynników do rozważenia..

Co najważniejsze, każda organizacja jest unikalna.

Niektóre priorytetowo traktują potrzeby marketingowe, podczas gdy inne koncentrują się na planowaniu i projektowaniu.

Nie martw się. Jesteśmy tu dla Ciebie.

Oto lista pięciu najlepszych alternatyw Bitrix24, aby pomóc Ci wybrać spośród najlepszych.

Pobierz ClickUp na dowolne urządzenie i uzyskaj dostęp do swojej pracy z dowolnego miejsca

Pierwszym z nich jest ClickUp, jeden z najpopularniejszych najwyżej ocenianych na świecie oprogramowanie do zarządzania projektami używane przez wysoce produktywne zespoły.

Narzędzie jest wysoce konfigurowalne z mnóstwem funkcji, które zostały zaprojektowane tak, aby zarządzanie projektami było dla Ciebie tak proste, jak fizyka kwantowa dla fizyka.

_Jak ClickUp to zrobi?

Przyjrzyjmy się niektórym z jego najważniejszych funkcji, aby zrozumieć, dlaczego zajmuje pierwsze miejsce na tej liście alternatyw Bitrix24.

Kluczowe funkcje ClickUp

A. Ciesz się elastycznością dzięki widoki Toggl między różnymi rodzajami widoków i znajdź ten, który najlepiej pasuje do Twojego stylu pracy.

Wybieraj spośród wielu opcji widoków ClickUp, takich jak:

Widok Tablicy : Widok Kanban do sortowania zadań według statusów

Widok Box: dla menedżerów do sortowania zadań według osób przypisanych

Widok kalendarza : widok wszystkich nadchodzących wydarzeń i zadań w kalendarzu

Widok listy: widok wszystkich zadań w formacie listy i używanie filtrów do ich sortowania

B. Oszczędzaj czas i wysiłek dzięki Automatyzacja ClickUp oferuje mnóstwo automatyzacji dla każdego powtarzalnego zadania, które masz w swoim cyklu pracy.

Niezależnie od tego, czy jest to automatyzacja marketingu, niestandardowa obsługa klienta automatyzacji lub potrzeb kadrowych, możesz zautomatyzować każdy cykl pracy za pomocą funkcji Automatyzacji ClickUp.

Stwórz własną niestandardową automatyzację lub wybierz z biblioteki szablonów automatyzacji

ClickUp wykona całą pracę, podczas gdy Ty i Twój zespół skupicie się na rozwoju. 😇

C. Ustawienie oczekiwań Szacowany czas Każdy projekt lub zadanie wymaga szacowanego czasu.

W jaki inny sposób będziesz mieć jasną oś czasu lub wiedzieć, kiedy i komu przydzielić zadania?

Dzięki funkcji Time Estimates w ClickUp możesz ustawić oczekiwania i prognozować, kiedy zadania zostaną zrobione.

Dodawanie szacowanego czasu z zadań i widoków w ClickUp

Więc... Alternatywy Bitrix24 pozwalają zaoszczędzić czas? Tak!

oznacza to więcej czasu na grę w Dungeons and Dragons z kolegami? Podwójnie tak!

D. Zarządzaj projektem jak profesjonalista z Wykresy Gantta czy wykresy Gantta cię onieśmielają?

Rozumiemy to.

A Wykres Gantta może wyglądać na skomplikowany i przerażająco. Podobnie jak diagram orbitali molekularnych wyjaśniający wiązania chemiczne w cząsteczkach. Phew!

Ale nie tak wyglądają wykresy Gantta w ClickUp.

Nasze wykresy Gantta są:

Atrakcyjne wizualnie (bo kto nie docenia estetyki)

Bardzo łatwe w użyciu i interpretacji

Są w stanie pomóczaplanować zadaniazarządzaćterminy, odkryj możliwości swojego projektuścieżka krytycznai nie tylko

Szybkie planowanie wielu projektów za pomocą widoku Gantt w ClickUp

E. Zarządzaj dokumentami jak nigdy dotąd Dokumenty Możesz tworzyć najbardziej elastyczne i łatwe do udostępniania dokumenty baza wiedzy za pomocą ClickUp Docs.

Niezależnie od tego, czy chodzi o zawartość bloga, czy notatki na temat teorii ciągów, Docs poradzi sobie ze wszystkimi słowami i danymi 😎

jakie są korzyści?

Wiele osób może współpracować i wprowadzać zmiany w jednym dokumencie

Przypisywanie komentarzy iZadania bezpośrednio z dokumentów

ZapisywanieDokumenty jako szablony Udostępnianie i ustawienieNiestandardowe uprawnienia *F. Śledzenie projektów za pomocą Pulpity i Widżety Kierownicy projektów uwielbiają zaawansowane pulpity ClickUp.

Śledzenie każdego pojedynczego działania i osiągnięcia za pomocą różnych widżetów pulpitu, takich jak:

Wykresy prędkości

Wykresy Burndown

Wykresy spalania

Wykresy przepływu skumulowanego

Wizualizuj pracę w obszarze roboczym ClickUp w dowolny sposób dzięki pulpitom nawigacyjnym

Pamiętaj, że im więcej masz wglądu w wydajność swojego zespołu, tym więcej możesz osiągnąć jako organizacja.

Profesjonaliści ClickUp

ClickUp minusy

Brak możliwości eksportu pulpitów

Nie martw się. Nasz zespół pracuje w ośmiu różnych strefach czasowych, aby zapewnić, że Twoje sugestie zostaną wdrożone, a problemy rozwiązane.

Sprawdź nasze_ mapa drogowa rozwoju by zobaczyć, co jest w sklepie.

Cennik ClickUp

ClickUp oferuje trzy opcje cenowe:

Forever Free: obejmuje nielimitowane zadania i użytkowników oraz 100 MB przestrzeni dyskowej (bardziej jak freemium)

obejmuje nielimitowane zadania i użytkowników oraz 100 MB przestrzeni dyskowej (bardziej jak freemium) Unlimited ($5/użytkownika miesięcznie): zawiera nielimitowane Listy, Tablice, Pulpity i przestrzeń dyskową

zawiera nielimitowane Listy, Tablice, Pulpity i przestrzeń dyskową Business ($9/użytkownika na miesiąc): zawiera wszystkie automatyzacje, mapy myśli i niestandardowe eksportowanie

Oceny użytkowników ClickUp

Capterra: 4.7/5 (2000+ recenzji)

4.7/5 (2000+ recenzji) G2: 4.7/5 (ponad 2000 recenzji)

2. Wrike

przez Wrike Wielu menedżerów projektów jak Wrike ze względu na jego potężne możliwości zarządzania zasobami i możliwości jako platformy współpracy.

Jednak jeśli chodzi o ustawienia i wdrożenie,

Wrike może pozostawić Cię jak... 🤦

Czy wspomnieliśmy, że mają Wrike Professional Services do zrobienia wszystkiego?

Specjalistyczna usługa... na dobry początek!

Jeśli krzyczysz wewnętrznie, nie jesteś sam.

Ciekawi Cię Wrike? Dowiedz się więcej Zarządzanie projektami w Wrike i najlepsze alternatywy dla Wrike .

Kluczowe funkcje Wrike

Posiada wbudowany kreator formularzy

Posiada natywny time tracker

Oferuje uwierzytelnianie dwuskładnikowe

Umożliwia tworzenie niestandardowych statusów

Zalety Wrike

Oferuje mnóstwo szablonów

Generowanie raportów w czasie rzeczywistym

Oferuje wydajnośćzarządzanie cyklem pracy* Wsparcie dla urządzeń z systemem iOS i Android

Wady Wrike

Wdrożenie jest dość skomplikowane

Aplikacja mobilna nie jest tak funkcjonalna jak aplikacja internetowa

Wsparcie tylko dla pięciu użytkowników w wersji Free

Brak możliwości importu z innych platform do zarządzania projektami

Cennik Wrike

Wrike oferuje trzy opcje cenowe:

Free: obejmuje widok Tablicy, widok arkusza kalkulacyjnego i 2 GB przestrzeni dyskowej

obejmuje widok Tablicy, widok arkusza kalkulacyjnego i 2 GB przestrzeni dyskowej Professional (9,80 USD/użytkownika miesięcznie): obejmuje pulpit z możliwością udostępniania, zaawansowane integracje i 5 GB przestrzeni dyskowej

obejmuje pulpit z możliwością udostępniania, zaawansowane integracje i 5 GB przestrzeni dyskowej Business (24,80 USD/użytkownika miesięcznie): obejmuje szablony raportów, analizy graficzne i 50 GB przestrzeni dyskowej

Oceny użytkowników Wrike

Capterra: 4.2/5 (ponad 1600 recenzji)

4.2/5 (ponad 1600 recenzji) G2: 4,2/5 (ponad 1300 opinii)

3. Basecamp

przez BasecampBasecamp jest świetną alternatywą dla Bitrix.

Współpraca i komunikacja to jego najmocniejsze funkcje.

Jednakże, jeśli spojrzeć na śledzenie projektów funkcje w Basecamp skończy się na jednym elemencie na liście.

Tylko jedną, a jest nią Hill Charts.

Chcesz uzyskać więcej informacji? Sprawdź nasze szczegółowe_ Przegląd Basecamp .

Kluczowe funkcje Basecamp

Interaktywne tablice do współpracy zespołowej

Pingi do wiadomości błyskawicznych w małych grupach lub prywatnych, jeden na jednego

Wydajne i łatwe w użyciu uniwersalne wyszukiwanie

Raportowanie Teams dla dokładnego podsumowania zadań i członków zespołu

Zalety Basecamp

Proste zarządzanie zadaniami dla małych Teamsów

Posiada aplikacje na iOS i Androida

Automatyczne pytania meldunkowe (codziennie, co tydzień lub co miesiąc)

Wsparcie dostępu dla klientów

Wady Basecamp

Jedna stała opcja cenowa

Brak natywnego time trackera

Brak zaawansowanych funkcji śledzenia projektów

Wsparcie dla ograniczonych integracji

Cennik Basecamp

Basecamp Personal (30-dniowa wersja próbna): oferuje trzy projekty, 20 użytkowników i 1 GB przestrzeni dyskowej

oferuje trzy projekty, 20 użytkowników i 1 GB przestrzeni dyskowej Business Plan (99 USD/miesiąc): umożliwia czat w czasie rzeczywistym, listy rzeczy do zrobienia oraz nieograniczoną liczbę użytkowników i klientów

Oceny użytkowników Basecamp

Capterra: 4.3/5 (12,300+ recenzji)

4.3/5 (12,300+ recenzji) G2: 4.1/5 (4500+ opinii)

4. Monday.com

przez Monday Monday.com jest dobrą alternatywą dla Bitrix24.

Jest to narzędzie do zarządzania projektami, współpracy zespołowej i zarządzania zadaniami, które pomogło już wielu zespołom marketingowym.

Jednak większość z nas nienawidzi poniedziałków, a to oprogramowanie nie ma wiele do zrobienia, abyśmy zmienili zdanie na ten temat.

na początek, czy wiesz, że Monday.com nie ma _darmowego planu _?

Sprawdź nasz_ Recenzja Monday.com i top alternatywy Monday **_aby dowiedzieć się, czy jest to odpowiednie narzędzie do zarządzania projektami dla Ciebie

Kluczowe funkcje Monday.com

Dostęp dla gości do widoku tablic i osi czasu

Powtarzające się zadania i przypomnienia

Tablice do zarządzania zadaniami i podzadaniami

#Kolumny z etykietami do filtrowania wyników we wszystkich tablicach

Zalety Monday.com

Atrakcyjna wizualnie i przyjazna dla użytkownika

dostępne aplikacje na iOS i Androida

Ofertyzarządzanie obciążeniem pracą* Natywny time tracker

Monday.com cons

Brak zaawansowanych zależności zadań

Brak dostępnego planu Free

Time tracker dostępny tylko w pakiecie Pro

Brak notatnika

Ceny Monday.com

Monday.com ma trzy ceny:

Basic ($8/miejsce na miesiąc): zawiera formularze, komunikację z kontekstem i jedną tablicę na pulpit

zawiera formularze, komunikację z kontekstem i jedną tablicę na pulpit Standard ($10/miejsce na miesiąc): obejmuje zaawansowane wyszukiwanie, widok Kalendarza i trzy tablice na pulpit

obejmuje zaawansowane wyszukiwanie, widok Kalendarza i trzy tablice na pulpit Pro ($16/miejsce na miesiąc): zawiera time tracker, kolumnę formuły i 10 tablic na pulpit

oceny użytkowników #### Monday.com

Capterra: 4.6/5(2100+ recenzji)

4.6/5(2100+ recenzji) G2: 4.6/5 (ponad 1200 recenzji)

5. Jira

przez Jira Ostatnia na liście alternatyw Bitrix24 jest Jira. Jest popularna, ponieważ jest potężnym Zwinne zarządzanie projektami oprogramowanie, na którym polegają specjaliści techniczni.

Chociaż może to być dobra platforma oprogramowania dla użytkowników technicznych, Jira nie jest odpowiednia dla większości innych zespołów.

Nie jesteś pewien co do Jira? Zapoznaj się z naszym_ kompleksowa recenzja Jira i kilka alternatyw dla Jira .

Kluczowe funkcje Jira

Możliwość dostosowaniaScrum i Kanban tablice

Przeciągnij i upuść kreator automatyzacji

Zwinne raportowanie do śledzenia postępów projektu

Wsparcie dla ponad 3000 integracji

Profesjonaliści Jira

Posiada własny język programowania

dostępne aplikacje na iOS i Androida

Oferuje 360-stopniowy widok postępu projektu

Wszechstronna funkcja wyszukiwania

Wady Jira

Złożony interfejs użytkownika dla początkujących

Ograniczony rozmiar plików (tylko 2 GB)

Brak wielu osób przypisanych

Brak niestandardowych szablonów dla zadań

Cennik Jira

Jira ma trzy opcje cenowe:

Free: obejmuje zwinne raportowanie, automatyzacje i 2 GB miejsca na pliki

obejmuje zwinne raportowanie, automatyzacje i 2 GB miejsca na pliki Standard (7 USD/użytkownik miesięcznie): obejmuje dzienniki audytu, anonimowy dostęp i 250 GB przestrzeni dyskowej na pliki

obejmuje dzienniki audytu, anonimowy dostęp i 250 GB przestrzeni dyskowej na pliki Premium ($14/użytkownika miesięcznie): obejmuje Scrum tablice Scrum i Kanban, archiwizację projektów i nieograniczoną przestrzeń dyskową

Oceny użytkowników Jira

Capterra: 4.4/5 (9500+ opinii)

4.4/5 (9500+ opinii) G2: 4,2/5 (ponad 3600 opinii)

Czas na poważną alternatywę dla Bitrix24

Chociaż Bitrix24 jest świetną platformą CRM i ma wiele funkcji współpracy społecznościowej, to nie wystarczy. Wciąż brakuje mu kilku kluczowych funkcji dla projektów i może być niezwykle skomplikowany w użyciu.

Potrzebujesz jednej platformy, która jest kompletnym pakietem.

Zwłaszcza, gdy istnieje wielu innych konkurentów Bitrix24, którzy oferują bardziej wartościowe funkcje już w swoich darmowych planach!

Wystarczy spojrzeć na ClickUp, który jest darmowy na zawsze (chyba że chcesz dokonać aktualizacji) i zapewnia wsparcie dla nieograniczonej liczby zadań i użytkowników

Inne kluczowe funkcje ClickUp, takie jak ponad 50 gotowych automatyzacji procesów, Me Mode i mnóstwo integracji sprawiają, że jest to najlepsza alternatywa dla Bitrix24.

Jeśli nadal nam nie wierzysz, sprawdź nasze ClickUp vs Bitrix 24 recenzja a zobaczysz, co mamy na myśli!

Czas na pobierz ClickUp za darmo już dziś !