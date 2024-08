Przetestowaliśmy najlepsze alternatywy i konkurentów Wrike w 2024 roku

Kiedy szukasz solidnej i przyjaznej dla użytkownika alternatywy dla powszechnie uznanego rozwiązania, takiego jak Wrike, może się wydawać, że będziesz musiał zadowolić się czymś mniejszym. Niezależnie od tego, czy szukasz alternatywy ze względu na ograniczenia budżetowe, konkretne funkcje lub preferencje dotyczące innego doświadczenia użytkownika, znalezienie odpowiedniego narzędzia, które spełni wszystkie Twoje potrzeby w zakresie zarządzania projektami, jest ważną decyzją, która może mieć wpływ na cały Twój biznes.

Jako redaktor zarządzający i pracując z wieloma ustawieniami zarządzania projektami u moich klientów, wiem, że każde narzędzie ma unikalne podejście do tradycyjnych funkcji, usprawnionego potencjału współpracy i wad nieefektywnego zarządzania projektami. Na tym blogu zamierzamy zagłębić się w 15 najlepszych propozycji alternatyw i konkurentów dla Wrike w 2024 roku.

Każda z tych alternatyw oferuje unikalne funkcje i korzyści, zwiększając konkurencję dla Wrike. Dowiesz się o nich wszystkiego, co pozwoli Ci podjąć świadomą decyzję dotyczącą potrzeb Twojego zespołu w zakresie zarządzania projektami. Znajdźmy więc dla Twojego zespołu najlepszą platformę wydajności dla Twojego cyklu pracy!

15 najlepszych alternatyw dla Wrike w 2024 roku

1. ClickUp - Najlepsze oprogramowanie all-in-one do zarządzania projektami

Współpracuj ze swoim zespołem i osiągaj swoje cele szybciej dzięki oprogramowaniu do zarządzania projektami ClickUp

Wizualizuj zadania, projekty i cykle pracy w najlepszy dla siebie sposób dzięki ponad 15 konfigurowalnym widokom ClickUp

ClickUp to kompleksowa platforma wydajności, która pozwala każdemu zespołowi zarządzać projektami, współpracować w bardziej inteligentny sposób i wykonywać wszystkie zadania za pomocą jednego narzędzia. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz przygodę z aplikacjami do zarządzania projektami, czy też jesteś zaawansowanym użytkownikiem, ClickUp umożliwia dostosowanie do każdego rozmiaru zespołu - zdalnego lub biurowego - zapewniając najlepszą wydajność w swoim życiu.

Członkowie zespołu projektowego nie są zmuszani do określonego sposobu pracy. Zamiast tego pozwala naturalnie reagować na wykonywaną pracę i zapewnia pomocne funkcje po drodze. Kierownicy projektów nie są zamknięci w ustalonym systemie. Zamiast tego można go dostosować do swojego zespołu. Możesz nawet ustawić ClickUp do obsługi sprintów, Scrum i nie tylko Zwinne zarządzanie projektami metodyki.

Nowością w rozszerzeniu funkcji ClickUp jest ClickUp Brain przełomowe narzędzie AI, które wykorzystuje sztuczną inteligencję do usprawnienia zadań związanych z zarządzaniem projektami. Dzięki ClickUp Brain, Teams mogą automatyzować rutynowe procesy, otrzymywać inteligentne sugestie dotyczące priorytetyzacji zadań i wykorzystywać asystent pisania do podsumowywania notatek, burzy mózgów, tworzenia elementy akcji i nie tylko. ClickUp Brain usprawnia cykl pracy, minimalizuje błędy ludzkie i pozwala zespołom skupić się na kreatywnych i strategicznych zadaniach, które wymagają ludzkiej pomysłowości.

Automatyzacja cykli pracy i skalowanie biznesu SaaS dzięki ClickUp AI

Popularne widoki do prostego lub złożonego zarządzania projektami obejmują:

Widok listy: Zrozum, gdzie znajduje się cała Twoja praca na pierwszy rzut oka, organizując zadania za pomocą elastycznych opcji sortowania, filtrowania i grupowania

Widok Tablicy ClickUp : Grupuj tablice według statusu, osoby przypisanej, priorytetu i nie tylko identyfikować wąskie gardła i utrzymywać projekty w ruchu * Widok Gantt w ClickUp: Uzyskaj wysokopoziomowy przegląd priorytetów,zależnościi zadań, aby nadążyć za zmianami w projekcie

Widok obciążenia pracą: Ustawienie i śledzenie obciążenia pracą dla zespołu, aby łatwo zobaczyć, kto jest poniżej lub powyżej limitu

Zalety ClickUp

Wady ClickUp

Niektórzy użytkownicy mogą uznać rozszerzenie funkcji i niestandardowych opcji ClickUp za przytłaczające, co prowadzi do stromej krzywej uczenia się dla nowych członków zespołu.

Funkcjom aplikacji mobilnej może czasami brakować solidności wersji desktopowej.

Cennik ClickUp *Free Forever Plan (najlepszy do użytku osobistego)

Unlimited Plan (najlepszy dla małych Teams ($7/członka miesięcznie))

(najlepszy dla małych Teams ($7/członka miesięcznie)) Business Plan (najlepszy dla średniej wielkości teamów ($12/członka miesięcznie))

(najlepszy dla średniej wielkości teamów ($12/członka miesięcznie)) ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

jeśli potrzebujesz pełnego pakietu oprogramowania do obsługi obciążeń pracą i procesów w przedsiębiorstwie, chętnie pomożemy Ci w ustawieniu się na powodzenie! Prosimy kontakt Sprzedaż kiedy będziesz gotowy.

Capterra: 4.7/5 (2,480+ opinii)

2. Asana - najlepsza do zarządzania pracą

przez Asana To ostateczna rozgrywka: Wrike vs. Asana!

Jeśli próbujesz znaleźć najlepsze alternatywy dla Wrike i uciec od jego komplikacji, to Asana jest rozsądnym narzędziem do zarządzania projektami. Jest łatwa w nawigacji i ma niesamowity wygląd z prostymi i łatwymi funkcjami zarządzania projektami.

Jest to jednak niższa wersja Wrike, a Asana nie ma tak wielu przydatnych funkcji ani zaawansowanych funkcji zarządzania projektami. Obie mają niestandardowy cykl pracy i opcje zadań, co jest przydatne, jeśli jeden z projektów wymaga drobnych poprawek w przypadku, gdy nie mieści się w normie.

Jedną z kluczowych zalet Wrike w porównaniu z Asaną jest strumień aktywności. Funkcja ta pozwala zobaczyć aktualizacje i powiadomienia z różnych projektów, dzięki czemu w razie potrzeby można podjąć natychmiastowe działania.

Zarówno Asana, jak i Wrike oferują interesujące pulpity raportowania, które pomagają szybko zobaczyć statusy projektów, aktualizacje i zarządzanie obciążeniem pracą.

Asana napotyka jednak na podobne problemy, co Wrike. Mianowicie, trudno jest zaangażować całą organizację. Asana jest jedną z lepszych alternatyw dla Wrike, ale nadal nie oferuje wielu różnych widoków ani niestandardowych funkcji, których możesz potrzebować, i często nie działa.

bonus: Asana vs Monday !**_

Zalety Asany

Zarządzanie zadaniami

Powtarzające się zadania

Pola niestandardowe

Daty rozpoczęcia

Aplikacja mobilna

Szablony

Wady Asany

Nie jest idealna dla złożonych projektów z wieloma cyklami pracy

Brak funkcji wielu osób przypisanych

Ceny Asany

Personal (Free): nieograniczona liczba wiadomości, projektów i zadań

Starter (13,49 USD/użytkownik miesięcznie): formularze, kamienie milowe i oś czasu

Advanced (30,49 USD/użytkownik miesięcznie): obciążenie pracą, zatwierdzanie i portfolio

Oceny klientów Asana

G2: 4,3/5 (ponad 8 000 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 10 000 recenzji)

Sprawdź jak ClickUp w porównaniu do Asany i więcej Alternatywy dla Asany .

3. Monday - Najlepszy do wizualizacji oś czasu projektu

przez MondayMonday ma świetne widoki ogólne, co jest czymś, w czym Wrike nie jest zbyt dobry. Ich styl siatki sprawia, że jest to atrakcyjny system zarządzania projektami. Nie jest też trudny w użyciu. Przyjazny dla użytkownika interfejs pozwala na zmianę układu rzeczy w sposób preferowany przez każdą osobę.

Wizualna oś czasu zapewnia również szybki podgląd tego, nad czym pracują członkowie zespołu. Kierownicy projektów mogą to wykorzystać do oceny obciążenia pracą, zasobów i czasu.

Problem jest następujący: Monday.com oferuje tylko przegląd wysokiego poziomu. Jako jedna z popularnych alternatyw dla Wrike, Monday nie ma zadań ani nawet projektów. Staje się kolejnym narzędziem do zarządzania projektami, które trzeba nałożyć na prawdziwą listę rzeczy do zrobienia i istniejący cykl pracy.

I poważnie, dlaczego nazywać się Monday? Nikt nie lubi poniedziałków .

masz wątpliwości? Sprawdź nasze kompleksowe**_ Przegląd Monday

Poniedziałkowe plusy

Niestandardowe pola i statusy

Kodowanie kolorami

Widok tablicy

Wykresy Gantta

Aplikacja mobilna

Monday minusy

Funkcje nie są dogłębne w porównaniu do innych alternatyw Asana na tej liście

Pulpity są płatną funkcją premium

Ceny Monday

Individual (Free): nieograniczona liczba tablic, ponad 200 szablonów i 500 MB przestrzeni dyskowej

Basic (9 USD/użytkownik miesięcznie): udostępniane formularze, sekcja aktualizacji i 5 GB przestrzeni dyskowej

Standard (12 USD/użytkownik miesięcznie): Integracja z Zoom, widok Kanban i 20 GB przestrzeni dyskowej

Pro (19 USD/użytkownik miesięcznie): prywatne tablice, widok wykresów i 100 GB przestrzeni dyskowej

Enterprise: Kontakt z działem sprzedaży

Oceny klientów Monday

G2: 4,6/5 (ponad 3 290 recenzji)

Capterra: 4.6/5 (2,540+ opinii)

zobacz jak ClickUp porównuje się do Monday jako jedna z najlepszych alternatyw dla Wrike.**_

4. Toggl - Najlepszy do śledzenia czasu

przez Toggl Toggl to oprogramowanie do zarządzania projektami i czasami jedna z nieznanych alternatyw Wrike. Składa się z trzech różnych rozwiązań: Toggl Track, Toggl Plan i Toggl Hire. Wizualne mapy drogowe Toggl Plan uzupełniają zarządzanie zmianami, gdy zarządzanie wieloma projektami w arkuszach kalkulacyjnych wprowadza więcej pracy niż wsparcia.

W porównaniu do Wrike, Toggl oferuje ograniczoną elastyczność w zakresie raportowania, nie wspiera blokowania stron internetowych i wymaga zakupu oddzielnych planów do śledzenia czasu, zarządzania projektami i rekrutacji.

Zalety Toggl

Usprawnienie komunikacji dzięki komentarzom i udostępnianiu osi czasu projektów

Automatyzacja powtarzających się zadań dzięki cyklicznym zadaniom

Wady Toggl

Eksport danych projektu do innych narzędzi jest płatną funkcją premium (znajdź rozwiązania eksportu zAlternatywy dla Toggl)

Użytkownicy gościnni obszaru roboczego (zewnętrzni interesariusze lub członkowie zespołu) są płatnymi funkcjami premium

Cennik Toggl

Teams (8 USD/miesiąc za użytkownika): nielimitowana oś czasu zespołu, wizualne zarządzanie obciążeniem pracą i nielimitowane tablice planów

Business (13,35 USD/miesiąc za użytkownika): zapraszanie użytkowników-gości do obszarów roboczych, eksport danych projektów i priorytetowe wsparcie

Oceny klientów Toggl

G2: 4.3/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: 4.5/5 (ponad 100 opinii)

5. Przepływ - najlepszy do zarządzania zadaniami

przez Przepływ Przepływ reklamuje się jako prosty narzędzie do zarządzania zadaniami i to jest dokładnie to. Zadania są uporządkowane w łatwy do naśladowania sposób, pozwalając użytkownikom szybko aktualizować informacje o tym, gdzie się znajdują.

Raportowanie postępów w realizacji zadań i projektów jest również plusem. Dzięki temu wiadomo, jak daleko jest zadanie do jego zakończenia i jak każdy członek zespołu przyczynia się do jego realizacji.

Problem polega na tym, że projekty nie są połączone z żadnymi większymi obszarami roboczymi, co może powodować zamieszanie. Z tego powodu nie ma sensu, aby cała organizacja korzystała tylko z określonego podzbioru.

Ponadto w tej cenie nie otrzymujemy zbyt wielu funkcji zarządzania projektami.

Owszem, na naszej liście alternatyw Wrike jest tańszy i bardziej przystępny cenowo, ale co tak naprawdę otrzymujemy?

Proste oprogramowanie do zarządzania zadaniami nie może rozwiązać wielu problemów, które rozwiązania do zarządzania projektami, takie jak ClickUp, mogą dać ci za darmo!

Zalety przepływu

Zarządzanie zasobami

Śledzenie czasu pracy

Aplikacje mobilne

Widok tablicy

Widok listy

Wady przepływu

Brak scentralizowanego orkiestratora, który pomógłby w scentralizowanym wdrażaniu i monitorowaniu

Ceny Flow

Podstawowy ($6/użytkownika miesięcznie): 25 użytkowników, nieograniczona liczba zadań i projektów

Plus (8 USD/użytkownik miesięcznie): powtarzające się zadania, wyszukiwanie i 250 GB przestrzeni dyskowej

Pro (10 USD/użytkownik miesięcznie): prywatne Teams, rozbudowane komentarze i nieograniczona przestrzeń dyskowa

Niestandardowy przepływ ocen klientów

G2: 4,3/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: 4.5/5 (ponad 90 recenzji)

6. Jira - najlepsze rozwiązanie dla zespołów programistycznych

przez Jira Nie zrozum mnie źle, Jira to bardzo potężne narzędzie do zarządzania projektami. Ma mnóstwo funkcji, w tym śledzenie problemów, śledzenie błędów i wiele innych, które mogą być przydatne dla zwinnych zespołów zarządzania projektami.

Funkcja wyszukiwania jest niesamowita; jeśli wiesz, jak z niej korzystać. I to jest kluczowa rzecz w przypadku Jira jako jednej z najlepszych alternatyw dla Wrike - trzeba często odwoływać się do dokumentów pomocy. Jira została stworzona dla zespołów programistycznych ale obejmuje staroświecki projekt i metodologię. Dlatego też nie sprawdza się dobrze w przypadku zespołów wielofunkcyjnych do zarządzania złożonymi projektami.

Jest świetny dla zespołów programistycznych i IT, które muszą naprawić wiele rzeczy, ale z pewnością nie będzie działał dla wszystkich. Jeśli spróbujesz sprawić, by działał dla wszystkich, nikt nie będzie chciał z niego korzystać. Z pewnością trudno będzie przejść z Wrike na Jira, co będzie kolejnym frustrującym doświadczeniem.

szukasz alternatywy? Sprawdź najlepsze alternatywy dla Jira .**_

Zalety Jira

Niestandardowe statusy

Edycja komentarzy

Śledzenie błędów

Szablony

Wady Jiry

Skomplikowany interfejs użytkownika i migracja sprawiają, że zarządzanie zadaniami jest uciążliwe

Mało intuicyjne ustawienie produktów dla nowych użytkowników

Ceny Jira

Free: 10 użytkowników, raportowanie Agile i automatyzacja

Standard (8,15 USD/użytkownika miesięcznie): zaawansowane uprawnienia, integracje i 250 GB przestrzeni dyskowej

Premium (16 USD/użytkownik miesięcznie): role w projektach, wgląd administratora i nieograniczona przestrzeń dyskowa

Enterprise: Kontakt z działem sprzedaży

Oceny klientów Jira

G2: 4,2/5 (ponad 4 440 opinii)

Capterra: 4,4/5 (11 180+ opinii)

zobacz jak ClickUp w porównaniu do Jira jako alternatywa dla Wrike.**_

7. Smartsheet - najlepszy do zarządzania projektami w arkuszu kalkulacyjnym

przez Smartsheet Smartsheet to narzędzie do zarządzania projektami, które pozwala zarządzać, śledzić i planować wiele projektów. Widok kart to jeden z czterech widoków, który ułatwia organizację zadań za pomocą kart typu "przeciągnij i upuść". Po włączeniu tej funkcji, arkusz zamienia się w Tablica Kanban struktura oparta na wartościach z rozwijanej listy, listy kontaktów lub kolumn symboli. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź nasze Przewodnik po zarządzaniu projektami w Smartsheet !

Zalety Smartsheet

Karty można reorganizować w celu lepszej priorytetyzacji w ramach tej samej kolumny tablicy Kanban

Niestandardowy branding można zastosować do całego konta

Wady Smartsheet

Brak dostępnego planu Free (sprawdźAlternatywy dla Smartsheet z darmowymi planami)

Nieodpowiednie dla małych agencji

Cennik Smartsheet

Pro (7 USD/miesiąc na użytkownika): widok kalendarza, zależności i formularze

Business (25 USD/miesiąc za użytkownika): nieograniczona automatyzacja, kreator dokumentów i korekta

Enterprise (skontaktuj się ze Smartsheet w sprawie cen): pojedyncze logowanie/SAML, nieograniczone przechowywanie załączników i wgląd w pracę

Oceny klientów Smartsheet

G2: 4,4/5 (ponad 7 220 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 2 250 opinii)

Porównanie Smartsheet Vs Asana !

8. Trello - Najlepsze dla tablic Kanban

przez TrelloTrello doskonale nadaje się do rozpoczynania osobistych projektów i tworzenia szybkiej listy rzeczy do zrobienia. Ma jednak pewną wadę - nie jest w stanie wiele zrobić samodzielnie. Ze względu na jego integrację, musisz nakładać narzędzie na narzędzie, aby zrobić jakikolwiek złożony projekt.

A jeśli nie jest to tort, wiele warstw nie jest zabawne. 🎂

Nie zrozum nas źle. Jesteśmy zwolennikami niestandardowych rozwiązań i integracji. Jednak Trello sprawia, że prawie niemożliwe jest zrobienie czegokolwiek bez dodania kolejnej integracji.

Ponadto, jeśli masz duży i/lub rozwijający się team , przejdziesz przez funkcje Trello w mgnieniu oka.

Trello nie radzi sobie dobrze z dużym obciążeniem pracą, przeskakiwaniem z projektu do projektu lub jakimkolwiek portfolio, które wymaga wielu projektów. Trudno jest wiedzieć co jest dla ciebie, a co jest przypisane do teamu i komunikować się z interesariuszami projektu .

Nie jesteś pewien co do Trello? Sprawdź te Alternatywy dla Trello .

Zalety Trello

Przetwarzanie języka naturalnego

Możliwość przeciągania i upuszczania

Zarządzanie zadaniami

Współpraca

Przypomnienia

Wady Trello

Planowanie terminów i deadline'ów jest prawie niemożliwe

Oś czasu projektu jest trudna do wykonania

Ceny Trello

Free: nieograniczona liczba kart, dziennik aktywności i członków

Standard ($5/użytkownik miesięcznie): nielimitowane tablice, pola klientów, zapisane wyszukiwania

Premium (10 USD/użytkownik miesięcznie): oś czasu, kalendarz i widok pulpitu

Enterprise (17,50 USD/użytkownika miesięcznie): nieograniczone obszary robocze, uprawnienia dla całej organizacji, bezpłatne SSO

Oceny klientów Trello

G2: 4,5/5 (ponad 20 410 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 12 390 opinii)

Dowiedz się jak ClickUp w porównaniu do Trello jako alternatywa dla Wrike.

9. GanttPro - Najlepszy dla wykresów Gantta

przez GanttPro Jeśli jesteś zakochany w wykresach Gantta do zarządzania projektami, pokochasz GanttPro. Będziesz potrzebował tylko kilku minut, aby stać się biegłym użytkownikiem, ponieważ jest to tak proste do zrozumienia.

Ty planujesz projekty, a GanttPro automatycznie dopasowuje je do twojej osi czasu. Oś czasu z funkcją przeciągania i upuszczania jest również niesamowitą funkcją do szybkiej zmiany harmonogramu cyklu pracy, jeśli zbyt wiele rzeczy nakłada się na siebie.

Możesz także ustalać priorytety zadań, wcięcia i wycięcia, ustawić zależności, czasy trwania i monitorować projekt postęp na wykresie Gantta .

GanttPro jest jedną z najlepszych alternatyw dla Wrike, szczególnie dla tych, którzy wolą używać Oprogramowanie do tworzenia wykresów Gantta .

GanttPro pros

Planowanie

Wykresy Gantta

Widok kalendarza

Gantt pro cons

Nie nadaje się dla teamów, które nie chcą pracować wyłącznie z wykresami Gantta dla większości projektów

Drogie płatne plany

Ceny GanttPro

Basic (9,99 USD/użytkownik miesięcznie): śledzenie kosztów, zarządzanie obciążeniem pracą i współpraca w zespole

Pro ($15.99/użytkownika miesięcznie): zarządzanie zadaniami, zasobami orazzarządzanie czasem* Business ($24.99/użytkownika miesięcznie): śledzenie czasu, zarządzanie obciążeniem pracą, planowanie budżetu

Enterprise: Sprzedaż kontaktów

Oceny klientów GanttPro

G2: 4.8/5 (ponad 290 recenzji)

G2: 4.8/5 (ponad 290 recenzji)

Capterra: 4.8/5 (ponad 300 opinii)

10. Basecamp - najlepszy dla małych Teams

przez Basecamp Jeśli chcesz uciec od folderów Wrike, to Basecamp może być dobrą opcją do zarządzania projektami.

Niestety, Wrike ma prawdziwy wykres Gantta, podczas gdy Basecamp integruje je bardziej z kalendarzem z terminami. Wrike posiada również strumień aktywności do otrzymywania powiadomień i aktualizacji, podczas gdy Basecamp wybiera model forum.

Jednak zarówno Basecamp, jak i Wrike pozostają w tyle jako solidne narzędzia do zarządzania projektami w dwóch kluczowych obszarach: wyglądzie i użyteczności.

Basecamp jest bez wątpienia bardzo prosty w obsłudze. Zdecydowano się jednak na zachowanie prostego interfejsu, który nie pozwala na zbyt wiele kreatywności i współpracy. Projekt Wrike jest podobnie przestarzały, ze zbyt wieloma elementami przepełniającymi ekran.

basecamp nie jest dla ciebie? Spójrz na te Alternatywy dla Basecamp .**_

Zalety Basecamp

Czat grupowy w czasie rzeczywistym

Łatwy w użyciu

Szablony

Wady Basecamp

Nie nadaje się dla małych agencji z wieloma projektami realizowanymi jednocześnie

Ograniczony darmowy plan

Ceny Basecamp

Basecamp: ($15/użytkownika miesięcznie) płatność z miesiąca na miesiąc

Basecamp Pro Unlimited (299 USD/miesiąc): nieograniczona liczba użytkowników, projektów i 500 GB przestrzeni dyskowej

Oceny klientów Basecamp

G2: 4,1/5 (ponad 4 940 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 13 350 opinii)

G2: 4,1/5 (ponad 4 940 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 13 350 opinii)

11. Scoro - Najlepsze dla średniej wielkości teamów

przez Scoro Scoro to oprogramowanie do zarządzania pracą dla małych i średnich firm, które chcą zarządzać działaniami generującymi przychody w celu usprawnienia rozliczeń z klientami. Ta alternatywa dla Wrike umożliwia Teams zmianę sposobu pracy z reaktywnego na proaktywny.

dowiedz się dlaczego ClickUp jest lepszym rozwiązaniem niż Scoro !**_

Zalety Scoro

Przeciągnij i upuśćCyfrowy planista i tablica zadań Kanban

Wycena i śledzenie pipeline'u

Wady Scoro

Brak zaawansowanych funkcji niestandardowych

Nieodpowiednie dla zwinnych teamów

Ceny Scoro

Essential (26 USD/miesiąc na użytkownika): projekty, kalendarze i pulpity

Standard (37 USD/miesiąc na użytkownika): time tracker, szablony projektów i powtarzające się zadania

Pro (63 USD/miesiąc na użytkownika): śledzenie rozliczanego czasu, matryca zadań i blokowanie kart czasu pracy

Ultimate (zapytaj Scoro o cenę): pojedyncze logowanie, niestandardowe pola i portal klienta

Oceny klientów Scoro

G2: 4,5/5 (260+ recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 170 opinii)

12. LiquidPlanner - najlepszy do zarządzania portfolio

przez LiquidPlannerLiquidPlanner to aplikacja do zarządzania projektami oferująca takie funkcje, jak automatyczne planowanie zadań, ustalanie priorytetów zadań, szacowanie śledzenia czasu i wiele innych. Kluczową funkcją LiquidPlanner dla osób zarządzających projektami jest przewidywanie harmonogramu. Wiele symulacji jest przeprowadzanych we wszystkich projektach w celu stworzenia realistycznych i dokładnych prognoz.

W porównaniu do Wrike, LiquidPlanner nie posiada wizualnych narzędzi do współpracy jak mapy myśli dla teamów prowadzących kreatywne sesje burzy mózgów.

LiquidPlanner pros

Oferuje automatycznepoziomowanie zasobów aby wyeliminować przeciążenie i poprawić wykorzystanie zasobów

Inteligentny wgląd w celu wsparcia kluczowych decyzji w całym cyklu życia programu

Inteligentne szacowanie dla zakończonego ograniczania ryzyka

Wady LiquidPlanner

Nie nadaje się dla małych agencji z wieloma projektami realizowanymi jednocześnie

Ograniczony darmowy plan

Ceny LiquidPlanner

Essentials (15 USD/miesiąc na użytkownika): planowanie predykcyjne, szacowany czas i zintegrowane śledzenie czasu

Professional (28 USD/miesiąc na użytkownika): import zadań, przegląd i eksport kart czasu pracy oraz niestandardowe pulpity obszarów roboczych

Unlimited (42 USD/miesiąc na użytkownika): grupy członków, nieograniczona liczba obszarów roboczych i nieograniczona liczba projektów

LiquidPlanner - oceny klientów

G2: 4.2/5 (ponad 250 recenzji)

Capterra: 4.3/5 (ponad 600 recenzji)

13. Podio - najlepsze do niestandardowych cykli pracy

przez Podio Podio to jedna z wielu darmowych alternatyw dla Wrike, która daje więcej możliwości dostosowywania niż Wrike może zaoferować w tym samym formacie strukturalnym.

Ten system zarządzania projektami nie jest najnowocześniejszy ani zbyt innowacyjny, ale jest niezawodnym narzędziem, które pomaga do zrobienia i poprawia współpracę w zespole.

Niestandardowe statusy, dostęp administratora i struktura projektów są bardziej elastyczne niż w przypadku wielu innych programów do zarządzania projektami.

Citrix Systems jest właścicielem Podio, które świetnie pasuje, jeśli korzystasz już z wielu programów Citrix do chmury, VPN lub wirtualizacji pulpitu.

Jednak ze względu na to tło, Podio nie jest tak intuicyjny w użyciu, mimo że jest porównywany do interfejsu Facebooka. Zarządzanie projektami może wymagać pewnej pomocy, aby zacząć i zrozumieć, poza zastanawianiem się, jak korzystać z niektórych funkcji.

Zalety Podio

Zarządzanie zadaniami

Śledzenie czasu pracy

Wersja Free

Widok tablicy

Widok listy

Wady Podio

Ograniczony darmowy plan

Pulpity sprzedaży są płatną funkcją premium

Ceny Podio

Free: zarządzanie zadaniami i obszary robocze

Basic (7,20 USD/użytkownika miesięcznie): nieograniczona liczba zewnętrznych użytkowników i elementów

Plus (11,20 USD/użytkownika miesięcznie): automatyzacja cykli pracy i zarządzanie użytkownikami

Premium (19,20 USD/użytkownika miesięcznie): synchronizacja kontaktów i raportowanie wizualne

Oceny klientów Podio

G2: 4.1/5 (370+ recenzji)

Capterra: 4.3/5 (280+ opinii)

G2: 4.1/5 (370+ recenzji)

Capterra: 4.3/5 (280+ opinii)

14. Paymo - najlepsze dla pojedynczych użytkowników

przez Paymo Paymo to darmowa, intuicyjna platforma do zarządzania projektami dla pojedynczych użytkowników i menedżerów Teams patrząc na zarządzanie zasobami. Oferuje również tablice Kanban i śledzenie czasu, które pozwalają freelancerom łatwo śledzić czas dla każdego klienta.

W porównaniu do Wrike i innych konkurentów z tej listy, Paymo nie nadaje się dla cross-funkcjonalnych zwinnych teamów które regularnie obsługują złożone projekty.

Paymo pros

Niestandardowe cykle pracy z tablicami Kanban

Wiele osób przypisanych do tego samego zadania

Szablony zadań

Wady Paymo

Wykresy Gantta są płatną funkcją premium

Ograniczony darmowy plan

Ceny Paymo

Free: widoki zadań, natywne śledzenie czasu, projekty

Starter (9,90 USD/użytkownik miesięcznie): nieograniczona liczba klientów, nieograniczona liczba faktur i integracje

Small Office (15,90 USD/użytkownik miesięcznie): nieograniczona liczba zadań, nieograniczona liczba wpisów czasu i powtarzające się zadania

Business (23,90 USD/użytkownika miesięcznie): Wykresy Gantta, priorytetowe wsparcie i zdalna pomoc online

Paymo - niestandardowe oceny klientów

G2: 4,6/5 (ponad 500 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 400 opinii)

15. Planview Clarizen - Najlepszy do zarządzania projektami na poziomie Enterprise

przez Planview Clarizen Ostatnią aplikacją na liście jest Planview Clarizen. Jest to kolejna świetna aplikacja do zarządzania projektami, która oferuje portfolio projektów, zarządzanie zadaniami i współpracę.

Posiada również możliwość automatyzacji cykli pracy , procesy biznesowe i alerty to duża oszczędność czasu.

Jedynym problemem jest to, że jest to narzędzie na poziomie Enterprise.

To świetna wiadomość dla dużych Teams, które mają na to budżet.

Ale jeśli chodzi o małe Teams, trzeba szukać gdzie indziej do zarządzania projektami. plan cenowy Planview Clarizen (którego nie udostępniają na swojej stronie internetowej) może być dla Ciebie zbyt drogi.

Zalety Planview Clarizen

Integracja SAP do fakturowania

Zarządzanie zasobami

Budżetowanie kosztów projektu

Współpraca społeczna

Tablica Kanban

Bot dla Slack

Karty czasu pracy

Planview Clarizen wady

Ograniczone funkcje mobilne

Trudne w użyciu na wielu urządzeniach

Ceny Planview Clarizen

Plan Enterprise (cena na żądanie): współpraca społecznościowa, niestandardowe funkcje i analityka

Plan Unlimited (cena na żądanie): nieograniczona liczba projektów, programów i pamięci masowej

Oceny klientów Planview Clarizen

G2: 4.2/5 (ponad 500 recenzji)

Capterra: 4.2/5 (ponad 160 recenzji)

G2: 4.2/5 (ponad 500 recenzji)

Capterra: 4.2/5 (ponad 160 recenzji)

Czego szukać w narzędziach do zarządzania projektami, takich jak Wrike?

Nadal nie wiesz, którą alternatywę dla Wrike wybrać?

Oto kilka kluczowych funkcji, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze odpowiedniej alternatywy dla Wrike:

Przyjazność dla użytkownika: Dobra alternatywa dla Wrike powinna być zaprojektowana z myślą o użytkownikach i powinna być łatwa w użyciu od samego początku. Warto szukać platform, które oferują instrukcje krok po kroku, jak szybko i łatwo rozpocząć pracę i niestandardowe profile użytkowników. Dodatkowo, funkcje takie jak menu "przeciągnij i upuść", szablony zadań i intuicyjne narzędzia do zarządzania projektami pomogą zapewnić płynne przejście z Wrike. Narzędzia do współpracy: Silne narzędzia do współpracy są niezbędne dla każdej wybranej alternatywy dla Wrike. Zwróć uwagę na platformy, które oferują komunikację w czasie rzeczywistym między członkami zespołu, komentarze do projektów, udostępnianie plików i inne funkcje współpracy, aby zespoły mogły współpracować bez względu na lokalizację i urządzenia, do których mają dostęp. Integracje: Większość usprawnionych cykli pracy wymaga różnych aplikacji i usług, aby wszystko zostało zrobione na czas, dlatego ważne jest, aby upewnić się, że potencjalne alternatywy Wrike oferują zakres integracji z popularnymi aplikacjami innych firm, takimi jak Slack, Gmail i Dropbox. Pomoże to Teams jeszcze bardziej usprawnić procesy zarządzania projektami poprzez wyeliminowanie ręcznych czynnościwprowadzanie danych i zapewniając, że wszystkie istotne dane otrzymane ze źródeł zewnętrznych są dostępne na pierwszy rzut oka w jednym miejscu. Funkcje raportowania i analityki: Analityka i funkcje raportowania są niezbędne do podejmowania świadomych decyzji dotyczących zadań i projektów w ramach cyklu pracy organizacji. Poszukaj platform, które zapewniają wgląd w poziomy wydajności w różnych Teams, a także wskaźniki wydajności związane z konkretnymi zadaniami lub projektami, dzięki czemu możesz zidentyfikować obszary, które wymagają poprawy w celu zwiększenia ogólnej wydajności podczas korzystania z alternatyw Wrike.

więcej informacji można znaleźć na naszej stronie Kompleksowa recenzja Wrike !**_

Znajdź najlepszego konkurenta Wrike dla swojego Teams

Jeśli zacząłeś szukać alternatywy dla Wrike, wkrótce przekonasz się o jednym:

There. Są. Tak. Wiele. Opcji.

Ale kiedy szukasz, nie zapominaj o celu, jakim jest zrobienie więcej w wydajny sposób, z którego cały zespół uwielbia korzystać

Im łatwiejsze oprogramowanie do zarządzania projektami, tym więcej czasu do zrobienia. Pomyśl o tym, jak możesz usprawnić cykl pracy i udostępnianie plików, poprawić współpracę i zanurzyć się w kreatywnych projektach, a wszystko to bez stromej krzywej uczenia się.

Zasadniczo, zastanów się, w jaki sposób zarządzanie projektami i platforma wydajności taka jak ClickUp może naprawdę zmienić sposób pracy i współpracy.

Więc pobierz ClickUp za darmo już dziś aby przywitać się z najlepszym rozwiązaniem do zarządzania projektami i pożegnać się z Wrike. 👋