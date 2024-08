Przewodnik po zarządzaniu projektami Wrike (pulpit nawigacyjny, wykres Gantta, śledzenie czasu)

Oprogramowanie do zarządzania projektami jest niezbędne dla każdego kierownika projektu.

Rozdzielenie tych dwóch rzeczy jest prawie niemożliwe!

prawie jak chleb czosnkowy i pizza. 🍕

Wrike jest jednym z takich rozwiązań do zarządzania projektami.

Ale czy zarządzanie projektami Wrike jest czymś, na co powinieneś się zdecydować? 🤔

Nie martw się. Pomożemy ci to rozgryźć.

W tym artykule omówimy, czym jest Wrike, jego kluczowe funkcje, zalety i limity. Omówimy również zasugerujemy alternatywę która będzie odpowiedzią na wszystkie wady zarządzania projektami w Wrike.

wszystko ustawione? Zaczynamy!

Czym jest Wrike?

Wrike jest oprogramowanie do zarządzania projektami i narzędzie do współpracy . Pozwala użytkownikom zarządzać i śledzić:

Projekty

Terminy

Harmonogramy

I innymi procesami cyklu pracy

Oprogramowanie zostało zaprojektowane z myślą o efektywnym zarządzaniu projektami, pozwalając zespołowi projektowemu skupić się na kluczowych zadaniach i szybko je zakończyć.

Wrike pozwala również na widok statusu wszystkich wirtualnych teamów ' projekty z raportowaniem w czasie rzeczywistym. Zbieranie faktów i statystyk staje się więc łatwe.

6 kluczowych funkcji Wrike

Wrike jest wyposażony w imponujące funkcje zarządzania projektami i współpracy, w tym interaktywny wykres Gantta, widok obciążenia pracą, pulpit z możliwością udostępniania itp.

Oto jednak pięć kluczowych funkcji, o których naszym zdaniem powinieneś wiedzieć.

1. Współpraca Teams

Funkcje współpracy w Wrike zostały zaprojektowane, aby pomóc w rozmowach zespołowych , danych powstania i podejmowania decyzji.

Niektóre z tych funkcji obejmują:

Skrzynka odbiorcza : pokazuje użytkownikowi wszystkie jego wzmianki, przypisane zadania itp.

: pokazuje użytkownikowi wszystkie jego wzmianki, przypisane zadania itp. @Wzmianki : powiadamiają konkretną osobę o konieczności przeprowadzenia rozmowy

: powiadamiają konkretną osobę o konieczności przeprowadzenia rozmowy Powiadomienia w przeglądarce : powiadamiają użytkownika o aktualizacjach od jego kolegów z zespołu i pulpitów do szybkiego przeglądu oczekujących zadań

: powiadamiają użytkownika o aktualizacjach od jego kolegów z zespołu i pulpitów do szybkiego przeglądu oczekujących zadań Komentarze : zostawianie notatek, zadawanie pytań itp. na temat zadań, folderów i projektów

: zostawianie notatek, zadawanie pytań itp. na temat zadań, folderów i projektów Strumień aktywności: pokazuje aktywności i aktualizacje związane z konkretnym zadaniem i jest zlokalizowany w panelu informacji projektu, zadania lub folderu

Wyczyszczone, Wrike bierze współpraca zespołowa poważnie.

2. Śledzenie czasu w Wrike

Oprogramowanie do zarządzania projektami Wrike ma wbudowany przydatny system śledzenia czasu; świetny do śledzenia godzin spędzonych na zadaniach i projektach.

Śledzenie czasu w Wrike pomaga uniknąć opóźnień w projektach i upraszcza fakturowanie.

Możesz łatwo uruchamiać, zatrzymywać, wstrzymywać, a nawet dodawać niezbędne dane lub komentarze do wszystkich wpisów czasu.

Wpisy czasu pracy są skarbnicą danych, które mogą pomóc w ocenie wydajności pracowników.

śledzenie czasu pracy w Wrike sprawia, że rozdawanie promocji nie będzie już trudne

3. Pulpit nawigacyjny Wrike

Gdy Twój zespół korzysta z płatnego planu, wszyscy (z wyjątkiem współpracowników-gości) mogą tworzyć pulpity Wrike.

Używając tego pulpit projektu pomoże Twojemu zespołowi uzyskać widoczność w szerszej perspektywie i wyeliminować silosy.

Możesz także wyświetlać analizy w czasie rzeczywistym i organizować zadania według niestandardowych statusów.

Pulpity nawigacyjne Wrike umożliwiają przypinanie najważniejszych projektów, jak również tworzyć wykresy Gantta jednym kliknięciem.

szkoda, że Wrike limituje liczbę pulpitów, które można utworzyć nawet jako płatny użytkownik.

4. Rozwiązania Teams

masz mały zespół? Duży zespół? Gdzieś pośrodku?

Wrike jest przeznaczony dla teamów każdej wielkości.

Jest idealny dla organizacji z dystrybucją, zdalny lub wirtualne teamy .

Ale to tylko wierzchołek góry lodowej.

Wrike oferuje również niestandardowe rozwiązania dla kreatywność, zarządzanie produktem, marketing, zarządzanie projektami , operacje biznesowe i profesjonalne zespoły serwisowe.

5. Aplikacje mobilne

W świecie, w którym ludzie piszą o swojej porannej kawie ☕ w mediach społecznościowych, będąc w ruchu, rozwiązanie mobilne jest koniecznością.

Większość rzeczy, które można zrobić w aplikacji komputerowej Wrike, można również zrobić w aplikacji mobilnej:

Planowanie i przydzielanie zadań

Dostęp do folderów i projektów

Dostęp do konta Wrike

Widok osobistych i udostępnianych pulpitów

I wiele więcej!

6. Integracje

Dla lepszego zarządzania cyklem pracy, Wrike integruje się z kilkoma narzędziami w miejscu pracy, takimi jak:

Salesforce.com

Microsoft Office 365

Gmail

Microsoft Teams

Dropbox

Nie możesz znaleźć bezpośredniej integracji ze swoją ulubioną aplikacją? Użyj Zapier .

Może pomóc zintegrować Wrike z oprogramowaniem do zarządzania zadaniami jak Projekty Zoho , Basecamp itd.

A jeśli jesteś programistą, możesz od razu tworzyć własne integracje za pomocą API.

bez zależności

Sprawdźmy teraz zalety korzystania z oprogramowania do zarządzania projektami Wrike.

3 zalety zarządzania projektami w Wrike

Oto trzy najważniejsze zalety, które naszym zdaniem zrobią na Tobie największe wrażenie:

1. Konfigurowalny interfejs użytkownika do personalizacji

Jest tablica kanban bo uwielbiasz patrzeć, jak zadania przechodzą od zrobienia do zrobienia?

A może uwielbiasz widzieć, jak wykres Gantta zarządza zależnościami ?

Tak czy inaczej, Wrike może być do Twojej dyspozycji.

Jest to możliwe tylko dlatego, że oprogramowanie do zarządzania projektami pozwala na niestandardowe dostosowanie interfejsu użytkownika, tak aby pasował do Twoich potrzeb jak ulał. Na przykład, Twój zespół Agile może wizualizować swoją pracę za pomocą tablicy kanban Wrike.

Wykres Gantta w Wrike zapewnia widoczność dzięki dynamicznej osi czasu, a także możliwość zarządzania wieloma projektami. Możesz importować informacje z Microsoft Project do wykresu Gantta w aplikacji Wrike, natychmiast poprawiając wygląd danych.

W ramach funkcji wykresu Gantta, zależności Wrike umożliwiają połączenie zadań na cztery różne sposoby, a linie zależności pozwalają zobaczyć, które zadania są ze sobą połączone.

Korzystając z zależności Wrike, można wybrać jedną z tych zasad:

Zadanie A musi się zakończyć przed rozpoczęciem zadania B.

Zadanie A musi rozpocząć się przed rozpoczęciem zadania B.

Zadanie A musi zakończyć się przed zakończeniem zadania B.

Zadanie A nie może zakończyć się przed rozpoczęciem zadania B.

całkiem logiczne, prawda?

Oprócz tych funkcji, możesz także wybrać jedną z wielu opcji widoku Wrike, w tym tabelę, listę, tablicę, strumień, analitykę itp, aby zobaczyć swoją pracę tak, jak chcesz.

2. Świetne funkcje korekty

Korzystając z płatnego dodatku o nazwie Wrike Proof, Twój Teams będzie mógł dodawać komentarze bezpośrednio do obrazów, plików PDF, a nawet wideo.

Cała komunikacja może odbywać się za pośrednictwem komentarzy, a ty nigdy nie zapomnisz o wykryciu błędów w swoich plikach. Co najważniejsze, procesy zatwierdzania i opiniowania będą działać na pełnych obrotach. 🏎️

3. Klienci jako współpracownicy

Współpracownik to typ użytkownika w Wrike, który nie wymaga płatnej licencji użytkownika, ale oferuje mu dostęp do obszaru roboczego. Jest to świetne rozwiązanie interesariuszy aktualny status projektów.

Istnieją jednak dwie ważne klauzule:

Istnieje limit ich uprawnień

Istnieje limit liczby współpracowników, których można zaprosić do swojego konta

Można więc dodawać klientów jako współpracowników, ponieważ zazwyczaj jest ich mniej niż pracowników. I nie muszą mieć dostępu do całego obszaru roboczego. wygrana-wygrana

Jako współpracownicy, klienci mogą:

Uzyskać wgląd w to, jak, co i dlaczego dzieje się w projekcie

Komentować i odpowiadać na pytania pojawiające się w trakcie projektu

Zmieniać statusy zadań

Monitorowanie postępów w trakcie realizacji projektu i wydawaj zgody na kontynuowanie dobrej pracy

ale w jakim świecie wszystko jest ładne i idealne?

Nawet Narnia nie była..

Zarządzanie projektami w Wrike może mieć kilka własnych Białych Czarownic, które uniemożliwiają mu bycie idealnym.

5 limitów zarządzania projektami w Wrike (z rozwiązaniami)

Oto kilka ograniczeń, które mogą sprawić, że po raz drugi zastanowisz się nad zarządzaniem projektami w Wrike:

1. Brak funkcji mapy myśli

Ponieważ Wrike jest tak popularny, można by pomyśleć, że będą mieli mapa myśli funkcja umożliwiająca burzę mózgów na temat planów projektu z zespołem.

Błąd 🙅! Niestety tak nie jest.

Więc, do zrobienia burza mózgów z zespołem?

W ClickUp !

Tak, szybko dotarliśmy do odpowiedzi, ponieważ jest to jedno z następujących urządzeń najwyżej ocenianych wydajność i narzędzie do zarządzania projektami, uwielbiane przez wszystkich rozmiarów Teams, a nawet freelancerów .

And it has a Mapa myśli . 😎

Czytaj dalej, aby zobaczyć, jak ClickUp może rozwiązać wszystkie wady Wrike:

Rozwiązanie ClickUp: Mapy myśli Nasza mapa myśli to płótno pełne możliwości.

Możesz naszkicować swoje plan projektu lub łańcuch myśli w trybie blank.

Ale jeśli uważasz, że puste płótno jest onieśmielające, nie martw się.

Możesz również wykorzystać to, co już stworzyłeś w ClickUp, korzystając z trybu zadań, w którym planowanie projektu jest związane z zadaniami. Możesz tworzyć niestandardowe cykle pracy, zadania, a nawet zmieniać ich kolejność Obszary robocze na ścieżki logiczne.

2. Wiele istotnych funkcji to dodatki

Kiedy płacisz za oprogramowanie do zarządzania _projektami, czego oczekujesz?

Uzyskania potrzebnych funkcji.

Też tak myśleliśmy, dopóki nie natknęliśmy się na Wrike.

Nie oferuje on kilku niezbędnych funkcji zarządzanie pracą wbudowane funkcje.

Niektóre z tych funkcji obejmują:

Wrike analyze : tworzenie niestandardowych analizpulpity dla poprawy wydajności

: tworzenie niestandardowych analizpulpity dla poprawy wydajności Zasób Wrike : wizualizacja zespołuobciążenie pracą i uzyskaj wgląd w wykorzystanie zasobów

: wizualizacja zespołuobciążenie pracą i uzyskaj wgląd w wykorzystanie zasobów Wrike proof: dodawanie wizualnych informacji zwrotnych i przypisywanie osób zatwierdzających

Jeśli nie jesteś gotowy na uiszczenie dodatkowej opłaty za odblokowanie i dodanie tych funkcji do swojego konta Wrike, utkniesz bez nich.

Rozwiązanie ClickUp #1: Free Pulpity Pulpity nawigacyjne ClickUp nie tylko zapewniają wgląd we wszystko, co chcesz wiedzieć, w tym

sprinty , epic , statusy zadań , zasoby itp., ale można je również dostosować.

Można dodać niestandardowe widżety pulpitu nawigacyjnego aby zobaczyć potrzebne informacje, takie jak:

Wykres liniowy

Obliczenia

Wykres kołowy

Wykres baterii i inne

i zgadnij co?

możesz tworzyć wiele pulpitów dla wielu projektów, a my nie pobierzemy za to ani grosza. Ponieważ oferujemy pulpity bezpośrednio w naszym planie Free.

Rozwiązanie ClickUp #2: Free Widok obciążenia pracą Nasz Widok obciążenia pracą również nie wiąże się z żadnymi kosztami.

Można go wykorzystać do łatwego zarządzania zasobami, np. śledzenia, kto ma za dużo lub za mało na głowie, a następnie odpowiednio dystrybuować zadania.

ClickUp zaprasza Twoje kreatywne Teams z otwartymi ramionami!

Właśnie dlatego oferujemy zarówno obrazy, jak i Adnotacja PDF umiejętności.

W tym miejscu można dodawać i przypisywać komentarze do makiet projektowych, zaznaczać znaczniki w umowach prawnych i nie tylko.

3. Nie można osadzać innych stron internetowych

To jest dopiero kłopot. Gdybyś mógł osadzać strony internetowe w Wrike, zaoszczędziłbyś czas, zamiast przeskakiwać między zakładkami.

Na przykład, jeśli masz plik Arkuszy Google z budżetem na ten miesiąc. Mógłbyś go osadzić w swoim narzędzie do zarządzania projektami obok zadania budżetowego.

W ten sposób można uniknąć szukania go w kółko w innej zakładce.

Ponieważ nie ma osadzania, tracisz możliwość scentralizowania swoich potrzeb, a to może kosztować czas i pieniądze.

Rozwiązanie ClickUp: Widok osadzony Dzięki naszemu potężnemu Widokowi osadzonemu możesz łatwo przenieść inne strony internetowe i aplikacje, takie jak Twitter,

Arkusze Google , Loom , Vidyard itp. do platformy ClickUp za pomocą HTML lub URL.

4. Brak funkcji zrzutu ekranu

Niezależnie od tego, czy chodzi o omówienie odsetków, czy zapisanie mem których nie można pobrać, robimy zrzuty ekranu z różnych powodów.

Tyle zastosowań, a jednak Wrike pozbawia nas tej funkcji.

Jakie to niefortunne.

Rozwiązanie ClickUp: Rozszerzenie Chrome Poręczne rozszerzenie Chrome ClickUp jest wielofunkcyjne. Można robić zrzuty ekranu całej przeglądarki lub określonego obszaru, aby dodać go do zadań lub pobrać.

Ale to nie wszystko!

Możesz również użyć rozszerzenia do:

Tworzenie zadań

Zakładki do stron internetowych

Śledzenie czasu

Dostęp doNotatnik* Oznaczanie zrzutów ekranu

We told you.

Multipurpose extension for a reason. 😎

5. Wrike jest drogi

_Wrike twierdzi, że jest przeznaczony dla wszystkich rozmiarów zespołów, ale co z budżetami wszystkich zespołów?

Ma plan Free, ale jest on dość ograniczony. A jeśli spojrzeć na szczegóły cennika Wrike, ich płatny plan zaczyna się od 9,80 USD za użytkownika miesięcznie, co może być kosztowne dla małych Teams i Business.

Rozwiązanie ClickUp: Free Forever Plan

Zamiast tego wypróbuj ClickUp.

Mamy Free Forever Plan wypełniony pomocnymi i zaawansowanymi funkcjami, dzięki czemu nie będziesz potrzebować żadnych add-ons. 😛

Ale jeśli nadal potrzebujesz zaawansowanych funkcji, nasze płatne plany zaczynają się od znacznie przystępniejszej oceny. W ten sposób możesz rozwijać swoją firmę przy wygodnym budżecie.

Sprawdź nasze plan cenowy :

Unlimited ($5/użytkownika na miesiąc) :

Unlimited storage Pola niestandardowe Niestandardowe bez ograniczeń widoki I więcej

: Business ($9/użytkownika miesięcznie) :

Wszystkie automatyzacja Dodatkowe goście Niestandardowe identyfikatory zadań I więcej

:

Wszystkie te rozwiązania sprawiają, że ClickUp jest najlepszą alternatywą dla Wrike ale mamy o wiele więcej do zaoferowania.

Oto niektóre z pozostałych Funkcje ClickUp które pokochasz:

Wrike po prostu nie jest odpowiedni (dla ciebie)

Bez wątpienia Wrike jest przyzwoitym narzędziem do zarządzania projektami.

Ale wszystko sprowadza się do tego, czy jest ono odpowiednie dla ciebie.

Czy obejmuje wszystkie budżety? Nie.

Czy pobiera opłaty do zrobienia funkcji, nazywając je dodatkami? Tak.

Kiedy rozważysz wszystkie zalety i limity, zdasz sobie sprawę, że to małe rzeczy, które się sumują.

Po co przechodzić przez taki stres, skoro masz ClickUp po swojej stronie?

Może być Twoim menedżerem projektów, dystrybutorem zadań, twórca dokumentów , osoba sporządzająca notatki... jak zwał tak zwał.

co ty na to? Pobierz ClickUp za darmo już dziś aby zarządzanie projektami stało się dziecinnie proste i abyś czuł się tak każdego dnia: