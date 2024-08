Przetestowaliśmy 12 najlepszych alternatyw i konkurentów Loom na 2024 r

Jako doświadczony menedżer treści, który poruszał się po dynamicznych terenach różnych struktur zespołowych - osobistych, zdalnych i hybrydowych - zdałem sobie sprawę, że kluczem do skutecznej komunikacji leży w prostocie i przejrzystości. Właśnie dlatego nagrywanie ekranu stało się absolutnym przełomem w moim zestawie narzędzi.

Przez lata pracowałem z różnymi narzędziami do nagrywania ekranu, w tym Loom, który choć popularny, ma sporo ograniczeń. Na szczęście dla nas, krajobraz technologiczny jest pełen potężnych alternatyw dla Loom i cieszę się, że mogę podzielić się z wami moimi 12 najlepszymi typami.

Zapoznajmy się z tymi rozwiązaniami, które nie tylko pomagają tworzyć atrakcyjne treści wideo, ale także przyczyniają się do poprawy współpracy zespołowej. Przygotuj się na optymalizację nagrań ekranu dzięki tym niesamowitym alternatywom Loom!

Co to jest Loom?

via Loom

Loom to rejestrator ekranu, który pomaga nagrywać szybkie wiadomości wideo, które można udostępniać zespołowi.

Rozszerzenie Loom do Chrome umożliwia nagrywanie:

Wycieczki po stronie internetowej

Samouczki oprogramowania

Wywiady

Zajęcia online

I wiele więcej

Sprawia to, że Loom jest świetną alternatywą dla korzystania z poczty e-mail, komunikatorów internetowych i aplikacji do wideokonferencji.

Ograniczenia Loom

Chociaż Loom ma być rozwiązaniem do obsługi wiadomości wideo, to daleko mu do tego.

Oto dlaczego:

Interfejs użytkownika Loom nie jest zbyt intuicyjny, więc prawdopodobnie będziesz miał trudności z nawigacją i tworzeniem "natychmiastowych" wiadomości wideo

Ograniczone możliwości edycji oznaczają, że musisz polegać na innych aplikacjach lub usługach, aby edytować nagrane wiadomości

Darmowa wersja ogranicza użytkowników do 25 filmów i pozwala na maksymalną długość wideo wynoszącą pięć minut

12 najlepszych alternatyw dla Loom w 2024 roku

1. Clips by ClickUp

Pożegnaj się z czasochłonnymi wątkami tekstowymi i przywitaj się z przejrzystością dzięki Klipy ClickUp !

Clips wykracza poza zwykłe nagrywanie ekranu - zmienia sposób pracy i oferuje płynną integrację z istniejącym środowiskiem pracy. Możesz łatwo utworzyć klip w dowolnej konwersacji ClickUp, klikając ikonę wideo. Ponadto każdy klip jest automatycznie transkrybowany za pomocą ClickUp Brain, naszego asystenta opartego na sztucznej inteligencji. Umożliwia to wyróżnianie ważnych segmentów, przeskakiwanie między sekcjami wideo i wykorzystywanie fragmentów w razie potrzeby.

Udostępnianie klipów jest tak proste, jak to tylko możliwe. Wystarczy osadzić klip w ClickUp, udostępnić publiczny link lub pobrać plik wideo dla maksymalnej wygody. Każdy klip można również przekształcić w zadanie, co daje możliwość przekształcania pomysłów w wykonalne zadania. Wreszcie, dzięki automatycznemu przechowywaniu wszystkich klipów w Clips Hub, utrzymanie porządku nigdy nie było łatwiejsze. Uwolnij swój potencjał dzięki Clips by ClickUp!

Najważniejsze funkcje klipów

Transformuj rozmowy za pomocą klipów : Kliknij ikonę wideo, aby natychmiast utworzyć klip w dowolnej rozmowie w ClickUp. To szybki i bezproblemowy sposób na przekazywanie pomysłów i synchronizację zespołu.

: Kliknij ikonę wideo, aby natychmiast utworzyć klip w dowolnej rozmowie w ClickUp. To szybki i bezproblemowy sposób na przekazywanie pomysłów i synchronizację zespołu. Wykorzystaj transkrypcje oparte na sztucznej inteligencji : ClickUp Brain podejmuje się zadania transkrypcji każdego klipu, prezentując znaczniki czasu i fragmenty. Koniec z pomijaniem krytycznych punktów.

: ClickUp Brain podejmuje się zadania transkrypcji każdego klipu, prezentując znaczniki czasu i fragmenty. Koniec z pomijaniem krytycznych punktów. Udostępniaj klipy jednym kliknięciem: Udostępnianie klipów jest tak proste, jak kliknięcie przycisku. Niezależnie od tego, czy chcesz osadzić go w ClickUp, udostępnić publiczny link, czy pobrać plik wideo, wybór należy do Ciebie.

Zalety

Nagrywanie okna pulpitu i karty Chrome/Firefox z łatwością

Szybkie udostępnianie filmów członkom zespołu

Możliwość integracji z usługami takimi jak YouTube, Giphy, Dysk Google, a nawet Loom

Darmowa wersja z nieograniczoną liczbą zadań i członków zespołu

Wady

Użytkownicy nie mogą bezpośrednio nagrywać filmów z kamery internetowej

Narzędzie nie zawieraedycja wideomożliwości

Ceny klipów

ClickUp oferuje wiele plany cenowe :

Free Forever

Nieograniczony : 7 USD za użytkownika miesięcznie

: 7 USD za użytkownika miesięcznie Business : 12 USD za użytkownika miesięcznie

: 12 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise : Kontakt ClickUp aby uzyskać niestandardowe ceny

: Kontakt ClickUp aby uzyskać niestandardowe ceny ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za członka

2. ScreenRec

Via ScreenRecScreenRec to lekka aplikacja do nagrywania ekranu i wykonywania zrzutów ekranu, która oferuje całkiem sporo funkcji, co czyni ją jedną z najlepszych alternatyw dla Loom.

nazwa mówi sama za siebie, ale czy spełnia swoje zadanie?

przekonajmy się:_

Kluczowe funkcje ScreenRec

Nagrywanie ekranu, dźwięku z komputera i mikrofonu oraz kamery internetowej w jakości HD lub 4k

Dodawanie adnotacji do zrzutów ekranu za pomocą prostych narzędzi do adnotacji

Automatyczny link do udostępniania, który pozwala łatwo udostępniać zrzuty ekranu każdemu na świecie

Plusy

Prosty, ale nowoczesny i elegancki interfejs użytkownika

Nagrywanie przez nieograniczony czas

Możliwość przechwytywania dowolnej części ekranu dzięki łatwej w użyciu funkcji przycinania

Wady

Brak przycisku pauzy do tymczasowego zatrzymania nagrywania

Brak funkcji edycji wideo

Ceny ScreenRec

ScreenRec jest darmowy na zawsze.

3. Wistia

Via Wistia Wistia "Record" to przyjazne dla użytkownika narzędzie do nagrywania ekranu, przeznaczone do łatwego tworzenia i udostępniania wysokiej jakości filmów. Dzięki integracji z platformą wideo Wistia, użytkownicy mogą płynnie przesyłać i dystrybuować swoje treści wideo do szerszej publiczności.

Kluczowe funkcje Wistia

Prosty i intuicyjny interfejs nagrywania ekranu

Integracja z platformą wideo Wistia dla łatwej dystrybucji

Funkcje współpracy dla zespołowych projektów wideo

Plusy

Płynna integracja z platformą wideo Wistia w celu zaawansowanego zarządzania materiałami wideo

Łatwy w użyciu interfejs do szybkiego i wydajnego tworzenia wideo

Funkcje współpracy ułatwiają pracę zespołową i udostępnianie projektów

Wady

Ograniczone możliwości edycji w porównaniu z bardziej zaawansowanym oprogramowaniem do edycji wideo

Integracja z platformą Wistia może wymagać subskrypcji w celu uzyskania pełnego dostępu do funkcji

Cennik Wistia

Bezpłatnie (do 10 filmów)

Plus: 19 USD miesięcznie

19 USD miesięcznie Pro: 79 dolarów miesięcznie

79 dolarów miesięcznie Zaawansowany: $319 miesięcznie

4. Usersnap

Via Usersnap Usersnap jest oprogramowanie opinii użytkowników aby pomóc firmom programistycznym, które muszą stale ulepszać i rozwijać swoje produkty. Usersnap usprawnia interakcje zwrotne dla produktów cyfrowych i gromadzi informacje na temat wewnętrznych i zewnętrznych problemów użytkowników poprzez nagrywanie ekranu, opinie głosowe i zrzuty ekranu z adnotacjami.

Ale czy funkcja nagrywania ekranu Usersnap jest tak szybka i łatwa jak Loom i inne alternatywy? 😏

zacznijmy nagrywać!

Kluczowe funkcje Usersnap:

Widżety opinii z technologią nagrywania ekranu: znacznie ułatwiają komunikację z użytkownikami wewnętrznymi i zewnętrznymi w skomplikowanych kwestiach.

Ukierunkowane mikrobadania: zwiększają zaangażowanie i zapewniają precyzyjny wgląd w podejmowanie decyzji na podstawie wystarczających dowodów.

Intuicyjny pulpit nawigacyjny i konfiguracja: oszczędza czas zespołom, które nie znają się na technologii, monitorując nastroje użytkowników z jednego miejsca.

Społeczność i konwersacje: buduj prawdziwe relacje z użytkownikami, odpowiadając na opinie za pośrednictwem Usersnap lub prowadź otwartą dyskusję na publicznej tablicy Usersnap.

Plusy:

Stały strumień dowodów dla zespołów, które mogą z pewnością wprowadzać ulepszenia.

Umożliwienie klientom dzielenia się swoim głosem i poczucia, że są włączeni w rozwój produktu.

Rozpoczęcie zbierania opinii użytkowników za pomocą nagrywania ekranu przy niewielkim wysiłku technicznym (maksymalnie 30 minut konfiguracji).

Wady:

Nie jest to unikalne oprogramowanie do nagrywania ekranu, ale raczejnarzędzie do zbierania opinii klientów które posiada funkcję nagrywania ekranu jako standardową funkcję.

Przeznaczone głównie dla zespołów produktowych SaaS do zbierania wewnętrznych i zewnętrznych opinii, ale może być używane przez zespoły CS, rozwoju i zarządzania projektami.

Nie ma możliwości późniejszej edycji.

Ceny Usersnap

Plan dla startupów: 69 USD/miesiąc, nieograniczone nagrywanie ekranu, 5 aktywnych widżetów dla użytkowników, 10 użytkowników.

Plan dla firm: 129 USD/miesiąc, nielimitowane nagrywanie ekranu, 15 aktywnych widżetów dla użytkowników, 15 użytkowników.

Plan Premium: 249 USD/miesiąc, nielimitowane nagrywanie ekranu, 25 aktywnych widżetów dla użytkowników do przekazywania opinii, 25 użytkowników.

Plan Enterprise: 049 USD/miesiąc, nieograniczona liczba nagrań ekranu, nieograniczona liczba aktywnych widżetów, nieograniczona liczba użytkowników.

5. Sendspark

Via SendsparkSendspark to platforma wideo do tworzenia spersonalizowanych filmów wideo dla sprzedaży i komunikacji z klientami .

Ale czy może to rozbudzić Twoje wiadomości wideo?

Kluczowe funkcje Sendspark

Szablony do tworzenia spersonalizowanych filmów na dużą skalę

Obsługa marki dla własnego logo, motywu kolorystycznego i niestandardowej domeny

Możliwość udostępniania filmów jako linków, wiadomości e-mail, wiadomości tekstowych lub osadzania na stronie internetowej

Szczegółowa analiza, aby zobaczyć, kto ogląda Twoje filmy, gdzie znajdują się widzowie i jak daleko w filmie oglądali

Plusy

Sendspark koncentruje się na wideo w komunikacji z klientami, co czyni go jedną z najlepszych opcji wirtualnej sprzedaży

Świetnie nadaje się do szybkiego tworzenia wielu podobnych filmów (do poszukiwania sprzedaży, wdrażania,sukces klientawsparcia itp.)

Szybki i łatwy w użyciu

Wady

Ponieważ Sendspark jest przeznaczony do komunikacji z klientami, inne platformy wideo, takie jak Clip, będą lepsze do komunikacji wewnętrznej

Nagrywanie wideo nie działa dobrze w przeglądarce Safari lub na urządzeniach mobilnych

Brak możliwości edycji wideo

Cennik Sendspark

Sendspark ma 4 plany cenowe:

Plan darmowy : Obejmuje podstawowe funkcje kamery i nagrywania ekranu do 30 filmów.

: Obejmuje podstawowe funkcje kamery i nagrywania ekranu do 30 filmów. 1:1 Video Messaging Plan : 12 USD/użytkownika/miesiąc - Obejmuje niestandardowy branding, szczegółową analitykę, wideo wezwania do działania i nieograniczoną liczbę filmów

: 12 USD/użytkownika/miesiąc - Obejmuje niestandardowy branding, szczegółową analitykę, wideo wezwania do działania i nieograniczoną liczbę filmów Personalization at Scale Plan : $39/użytkownika/miesiąc - Obejmuje białą etykietę, niestandardową domenę, integracje CRM i pulpit administratora do śledzenia wydajności zespołu i wideo.

: $39/użytkownika/miesiąc - Obejmuje białą etykietę, niestandardową domenę, integracje CRM i pulpit administratora do śledzenia wydajności zespołu i wideo. Team & Management Plan: 129 USD/zespół/miesiąc - obejmuje wiele obszarów roboczych do zarządzania wieloma markami

6. Camtasia

Via Camtasia Camtasia to nagrywanie ekranu i oprogramowanie do edycji wideo zaprojektowane, aby pomóc w tworzeniu samouczków wideo i innych treści instruktażowych.

ten rejestrator ekranu "Cam" będzie Twoim następnym najlepszym przyjacielem?

rzućmy okiem:_

Kluczowe funkcje Camtasia

Opcje nagrywania ekranu umożliwiają nagrywanie całego ekranu, jego części lub tylko okna aplikacji

Gotowe szablony wideo skracają czas edycji filmów

Biblioteka wolnej od tantiem muzyki i efektów dźwiękowych pomaga poprawić jakość wideo

Zalety

Camtasia jest dostarczana z dobrą biblioteką zasobów zawierającą ikony, utwory muzyczne, szablony ruchu i inne

Narzędzie umożliwia dodawanie do filmów elementów interaktywnych, takich jak quizy

Wady

Camtasia nie ma darmowego planu i jest bardzo droga w porównaniu do podobnych rozwiązańnarzędzia do nagrywania ekranu* Tworzenie treści wideo za pomocą tego narzędzia wymaga wielu szkoleń

Użytkownicy zgłaszają opóźnienia między obrazem i dźwiękiem podczas nagrywania

Ceny Camtasia

Camtasia oferuje cztery plany cenowe:

Indywidualny plan pojedynczej licencji: 179,88 USD jednorazowej opłaty

179,88 USD jednorazowej opłaty Plan licencyjny dla osób indywidualnych i małych zespołów: 299,99 USD jednorazowej opłaty

299,99 USD jednorazowej opłaty Biznes: 286,85 dolarów jednorazowej opłaty

286,85 dolarów jednorazowej opłaty Specjalne ceny dostępne dla zespołów rządowych, non-profit i edukacyjnych

Sprawdź te_ **Alternatywy dla Camasia !

7. VEED

Via Veed VEED to rejestrator ekranu i edytor, który umożliwia nagrywanie ekranu i kamery internetowej w celu tworzenia angażujących treści wideo.

przyjrzyjmy się bliżej, aby ustalić, czy może on pomóc w stworzeniu wymarzonego VEED_eos:

Kluczowe cechy VEED

Wiele układów do nagrywania filmów na podzielonym ekranie, wstawiania kamery internetowej, zamiany tła i nie tylko

Narzędzie do edycji online do dodawania napisów, przycinania filmów, usuwania szumów tła, dołączania efektów wideo i nie tylko

Przestrzeń robocza do organizowania treści, logo, czcionek, palet kolorów itp. w jednym miejscu

Plusy

VEED jest łatwy w użyciu dla początkujących i profesjonalistów

Transkrypcje wideo ułatwiają dodawanie napisów wspierających dźwięk

Narzędzie do przycinania wideo umożliwia przycinanie plików w wielu formatach, w tym GIF, MP4, MOV i AVI

Wady

Internetowy edytor wideo VEED jest drogi i kosztuje 15 USD miesięcznie

Znak wodny VEED pojawia się w darmowych filmach (sprawdź ten przewodnik dla ) **Nagrywarki ekranowe bez znaków wodnych! )

) ) Współpraca między wieloma członkami zespołu jest obsługiwana tylko w wersji "Pro"

Ceny VEED

VEED oferuje trzy plany cenowe:

Plan darmowy: długość wideo 10 minut + nieograniczona liczba projektów + 2 GB przestrzeni dyskowej + jakość eksportu 720p + automatyczne napisy + i więcej

długość wideo 10 minut + nieograniczona liczba projektów + 2 GB przestrzeni dyskowej + jakość eksportu 720p + automatyczne napisy + i więcej Plan podstawowy: 18 USD/miesiąc - długość wideo 25 minut + nieograniczona liczba projektów + 5 GB przestrzeni dyskowej + jakość eksportu 1080p + automatyczne napisy + obsługa czatu + i więcej

18 USD/miesiąc - długość wideo 25 minut + nieograniczona liczba projektów + 5 GB przestrzeni dyskowej + jakość eksportu 1080p + automatyczne napisy + obsługa czatu + i więcej Plan Pro: $30/miesiąc - długość wideo 2 godziny + nieograniczona liczba projektów + 20 GB przestrzeni dyskowej + jakość eksportu 4k + automatyczne napisy + tłumaczenie napisów + obsługa czatu + zestaw marki + i więcej

$30/miesiąc - długość wideo 2 godziny + nieograniczona liczba projektów + 20 GB przestrzeni dyskowej + jakość eksportu 4k + automatyczne napisy + tłumaczenie napisów + obsługa czatu + zestaw marki + i więcej Business plan: $59/miesiąc - wideo wezwanie do działania + 50 GB przestrzeni dyskowej + awatary AI 240 minut + analiza wideo

8. Vidyard

Via VidyardVidyard to platforma do nagrywania ekranu oferowana jako rozszerzenie przeglądarki Chrome.

Ale czy może ona wyróżnić się na tle innych narzędzi wideo?

Kluczowe funkcje Vidyard

Udostępnianie wideo w celu wysyłania filmów za pośrednictwem wiadomości e-mail, osadzania ich na stronach internetowych lub udostępniania ich na platformach społecznościowych, takich jak Twitter, Instagram lub Facebook

Funkcja powiadomień o zaangażowaniu pozwala dowiedzieć się, kiedy ktoś obejrzy Twoją wiadomość wideo

Optymalizacja wideo w celu automatycznego przetwarzania filmów z podpisami i metadanymi, aby uzyskać lepszą pozycję w wyszukiwarce

Zalety

Vidyard obsługuje przesyłanie wideo w wielu formatach, takich jak MP4, MOV, WMV itp

Użytkownicy mogą nagrywać cały ekran, kartę przeglądarki, z kamerą internetową lub bez niej

Wady

Interfejs użytkownika może być mylący dla nowych użytkowników

Jest oferowany w cenie premium, z płatnymi planami zaczynającymi się od 15 USD miesięcznie

Oprogramowanie zawiera tylko ograniczone możliwości edycji

Ceny Vidyard

Vidyard oferuje cztery plany cenowe:

Darmowy plan: nielimitowane nagrania + nielimitowane przesyłanie + udostępnianie przez e-mail, media społecznościowe + i więcej

nielimitowane nagrania + nielimitowane przesyłanie + udostępnianie przez e-mail, media społecznościowe + i więcej Plan Pro: $19/miesiąc - wszystkie funkcje "Free" + ochrona hasłem + odpowiedzi na filmy + wezwania do działania dla filmów + i więcej

$19/miesiąc - wszystkie funkcje "Free" + ochrona hasłem + odpowiedzi na filmy + wezwania do działania dla filmów + i więcej Plus plan: $59/miesiąc - wszystkie funkcje "Pro" + więcej niż trzech użytkowników + niestandardowy branding + analiza wideo + i więcej

$59/miesiąc - wszystkie funkcje "Pro" + więcej niż trzech użytkowników + niestandardowy branding + analiza wideo + i więcej Plan biznesowy: Skontaktuj się z działem sprzedaży

9. ZIGHT

Via CloudApp ZIGHT, dawniej CloudApp to oprogramowanie do nagrywania ekranu, które pozwala na przechwytywanie ekranu i kamery internetowej oraz natychmiastowe udostępnianie ich w chmurze.

_Czy ten rejestrator ekranu pomoże ci poczuć się jak w chmurze 9?

sprawdźmy ⛅_

Kluczowe funkcje CloudApp

Nagrywanie ekranu z kamery internetowej umożliwia dodanie twarzy do nagrania ekranu w celu uzyskania spersonalizowanych wrażeń

Obsługuje adnotacje, aby dodawać teksty lub filmy do nagrań ekranu

Obsługa tworzenia GIF-ów

Plusy

Funkcja udostępniania linków ułatwia dzielenie się wiadomościami wideo z dowolnymi osobami

Funkcja edycji ułatwia przycinanie i wycinanie filmów

Wady

Plan "Free" ogranicza długość filmów do 90 sekund

Nie można edytować ani przycinać nagrań wideo

Interfejs użytkownika nie jest intuicyjny i wymaga czasu, aby się do niego przyzwyczaić

Ceny CloudApp

CloudApp oferuje cztery plany cenowe:

Darmowy plan: filmy + GIF-y + zrzuty ekranu z adnotacjami + długość wideo do 90 sekund + dostęp do ostatnich 20 plików + powiadomienia przeglądarki

filmy + GIF-y + zrzuty ekranu z adnotacjami + długość wideo do 90 sekund + dostęp do ostatnich 20 plików + powiadomienia przeglądarki Plan Pro: $9.95/miesiąc - wszystkie funkcje "Free" + nieograniczone nagrywanie + niestandardowy branding + dostęp do nieograniczonej liczby plików + wezwania do działania + i więcej

$9.95/miesiąc - wszystkie funkcje "Free" + nieograniczone nagrywanie + niestandardowy branding + dostęp do nieograniczonej liczby plików + wezwania do działania + i więcej Team: $8/użytkownika/miesiąc - wszystkie funkcje "Pro" + zarządzanie członkami + scentralizowane rozliczenia + priorytetowe wsparcie + integracje z innymi firmami + i więcej

$8/użytkownika/miesiąc - wszystkie funkcje "Pro" + zarządzanie członkami + scentralizowane rozliczenia + priorytetowe wsparcie + integracje z innymi firmami + i więcej Enterprise: kontakt w sprawie ceny - wszystkie funkcje "Team" + dodatkowe zabezpieczenia, kontrola i wsparcie

Bonus:_ AI Chrome Extensions !

10. Snagit

Via TechSmith Snagit to oprogramowanie do przechwytywania i nagrywania, które pomaga nagrywać filmy, dodawać objaśnienia i tworzyć wizualne instrukcje.

ale czy może on zająć pozycję najlepszego narzędzia do nagrywania wideo?

zobaczmy:_

Kluczowe cechy Snagit

Funkcja nagrywania ekranu do przechwytywania ekranu jako wideo MP4 lub jako GIF

Panoramiczne przechwytywanie przewijania do robienia zrzutów ekranu z przewijaniem całej strony

Adnotacje do dodawania tekstu lub rysowania elementów wizualnych na wierzchu filmów

Plusy

Potrafi wyodrębnić tekst z obrazu dodanego do biblioteki

Możliwość dodawania tekstu jako adnotacji pomaga poprawić przejrzystość treści wideo

Wady

Ponieważ rejestrator ekranu ma tak wiele funkcji, może być przytłaczający dla nowych użytkowników

Snagit nie oferuje darmowego planu, a płatne plany są drogie i mogą być nieodpowiednie dla małych firm

Użytkownicy nie mogą bezpośrednio udostępniać swoich filmów jako linków i muszą polegać na Screencast.com

Ceny Snagit

Snagit oferuje jednorazową opłatę licencyjną w wysokości 62,99 USD za użytkownika.

11. Tella

Via Tella Tella to potężne narzędzie do nagrywania ekranu i wideo, które pozwala użytkownikom bez wysiłku tworzyć angażujące treści wideo, samouczki i prezentacje. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi i zaawansowanym możliwościom edycji, Tella jest świetną alternatywą dla Loom dla tych, którzy chcą tworzyć filmy o profesjonalnej jakości.

Kluczowe cechy aplikacji Tella

Łatwe w użyciu narzędzia do nagrywania ekranu i wideo

Zaawansowane opcje edycji do tworzenia dopracowanych filmów

Przechowywanie w chmurze dla łatwego dostępu i udostępniania treści wideo

Plusy

Usprawniony interfejs zapewniający przyjazne dla użytkownika wrażenia

Solidne funkcje edycji do ulepszania treści wideo

Przechowywanie w chmurze umożliwia łatwą współpracę i udostępnianie filmów

Wady

Ograniczone opcje dostosowywania w porównaniu do innych narzędzi

Może brakować niektórych zaawansowanych funkcji obecnych w bardziej wyspecjalizowanym oprogramowaniu do edycji wideo

Ceny Tella

Nagraj do 10 filmów za pomocą bezpłatnego planu startowego Tella i udostępniaj swoje filmy za pośrednictwem adresu URL bez znaku wodnego. Płatny plan Pro z nieograniczoną liczbą filmów i eksportem wideo bez znaku wodnego zaczyna się od 19 USD / użytkownika miesięcznie.

12. OBS Studio

Via OBS Studio OBS Studio to popularne oprogramowanie typu open-source do nagrywania ekranu i transmisji na żywo. Dzięki szerokiej gamie opcji dostosowywania i obsłudze wielu platform, OBS Studio jest wszechstronną alternatywą dla Loom dla użytkowników, którzy chcą tworzyć interaktywne treści wideo.

Kluczowe cechy OBS Studio

Oprogramowanie open-source ze wspierającą społecznością

Konfigurowalne ustawienia do elastycznego nagrywania ekranu i przesyłania strumieniowego na żywo

Obsługa wielu platform dla systemów Windows, macOS i Linux

Plusy

Rozbudowane opcje dostosowywania spersonalizowanych treści wideo

Obsługa różnych platform

Możliwość jednoczesnego nagrywania i strumieniowania

Regularne aktualizacje i ulepszenia oparte na opiniach użytkowników

Wady

Stroma krzywa uczenia się w porównaniu do bardziej przyjaznych dla użytkownika narzędzi, takich jak Loom

Wymaga wyższego poziomu wiedzy technicznej, aby efektywnie korzystać ze wszystkich funkcji

Ceny OBS Studio

OBS Studio to darmowy rejestrator ekranu online.

Zoptymalizuj swoje nagrania ekranu dzięki alternatywom Loom

Oczywiście, Loom to platforma do przesyłania wiadomości wideo, która działa jako substytut długich wiadomości e-mail i niekończących się rozmów wideo.

Rejestrator ekranu nie jest jednak zbyt przyjazny dla użytkownika i oferuje minimalne możliwości edycji.

A jeśli korzystasz z darmowej wersji, jest to dość ograniczona platforma do nagrywania wideo.

Na szczęście kilka alternatyw Loom, takich jak Clip by ClickUp, umożliwia tworzenie treści wideo i nie tylko.

ClickUp umożliwia znacznie więcej niż tylko nagrywanie ekranu komputera.

Możesz współpracować ze swoim zespołem w Obszar roboczy twórz mapy myśli, ustalaj cele, konfiguruj automatyzacje dla powtarzających się czynności i tak dalej.

Dlaczego więc nie pobierz ClickUp za darmo aby odciąć się od wszystkich problemów związanych z nagrywaniem ekranu?