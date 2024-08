10 najlepszych alternatyw i konkurentów Vidyard 2024

Wideo marketing jest aktywną formą nowoczesnej komunikacji na całym świecie. W rzeczywistości, HubSpot badania pokazują, że 96% niestandardowych klientów polega na firmowych explainer videos, a 88% chce obejrzeć wideo przed dokonaniem zakupu!

Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz korzystać z wiadomości wideo, czy potrzebujesz ulepszonego rozwiązania dla wydajności zespołu, będziesz potrzebować potężnej platformy marketingu wideo, aby szybciej rozwiązywać złożone problemy i niestandardowe cykle pracy.

Wejdź: Systemy Enterprise Content Management (ECM) i Enterprise Video Content Management (EVCM)! Platformy te zarządzają zawartością wideo przez cały cykl ich życia i umożliwiają Business kontrolę kosztów związanych z przechowywaniem zawartości.

W tym przewodniku przeanalizujemy 10 alternatyw Vidyard, aby uczynić danych powstania zawartości wideo proste, szybkie i wydajne!

Czym jest Vidyard?

Vidyard to platforma marketingu wideo zaprojektowana, aby pomóc małym Businessom rozpocząć korzystanie z marketingu zawartości wideo. Jej różnorodne funkcje pomagają tworzyć i dystrybuować piękne materiały wideo bez konieczności zdobywania zaawansowanych umiejętności. Dzięki technologii AI możesz tworzyć wysokiej jakości materiały bez spędzania godzin przed komputerem. Vidyard umożliwia twórcom zawartości osadzenie niestandardowego odtwarzacza na dowolnej stronie internetowej lub blogu.

Platforma wideo Vidyard zapewnia prosty sposób udostępniania zawartości, takiej jak filmy szkoleniowe, ogłoszenia firmowe, wydarzenia firmowe, prezentacje produktów, a nawet kursy online. Możesz dodawać reklamy wideo i promować zawartość.

Vidyard sprawia, że tworzenie i hostowanie wideo jest bardzo szybkie i łatwe dla każdego. Umożliwia także nagrywanie wszystkiego z ekranu komputera lub telefonu. Program dostępny jest w wersji Free i Pro, a jego instalacja zajmuje zaledwie kilka sekund.

Od danych powstania do dystrybucji, oparta na chmurze platforma Vidyard zapewnia zakończoną kontrolę nad każdym aspektem zarządzania zawartością wideo. Zbudowany z myślą o doświadczeniu użytkownika (UX), Vidyard umożliwia użytkownikom współpracy między Teamsami i działami w czasie rzeczywistym, przy jak najlepszym wykorzystaniu istniejących narzędzi.

10 najlepszych alternatyw i konkurentów Vidyard

Wybierz nagrywanie całego ekranu, okna aplikacji lub zakładki przeglądarki za pomocą klipu z ClickUp i udostępnianie go zespołowi z poziomu zadania ClickUp to platforma zapewniająca wydajność typu "wszystko w jednym", dzięki której Teams mogą wspólnie planować, organizować i współpracować nad pracą przy użyciu zadań, dokumentów, czatu, celów, tablic i innych. ClickUp umożliwia zespołom wszystkich typów i rozmiarów bardziej efektywną pracę, zwiększając wydajność do nowych poziomów.

Jeśli folder Pobrane na pulpicie gromadzi setki obrazów z adnotacjami do końca każdego tygodnia, wypróbuj Clip! Nagraj swój głos i ekran w ciągu kilku minut, aby przekazać opinię, wyjaśnić proces lub omówić wszelkie blokady dotyczące zadania, nad którym pracujesz. Nie wymaga pobierania!

ClickUp funkcje

Free nagrywanie głosu i ekranu

Śledzenie trwającego wideoprojekty marketingowe z ponad 15 widokami projektów

Komentuj, edytuj i pracuj jednocześnie nad zadaniami i dokumentami dzięki swoim zdalnym zespołem * Zbuduj system zarządzania wideo w celu standaryzacji cykli pracy

Utwórz zadanie z nagrania, dodaj opis i przypisz członków zespołu

Zalety ClickUp

Śledzenie czasu jest dostępne za pośrednictwem Internetu, pulpitu i aplikacji komputerowej

ClickUp Notepad to osobiste miejsce do zapisywania notatek dotyczących zawartości wideo

Pilne zadania można priorytetyzować za pomocą filtrowania, sortowania, flag i pól niestandardowych

Centrum szablonów ClickUp to biblioteka gotowych do użycia szablonów dla wsparcia tworzenia wideo

Wady ClickUp

Brak możliwości wyeksportowania raportu śledzenia czasu

Krzywa uczenia się ze względu na liczbę dostępnych funkcji i poziom możliwości dostosowywania

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 USD na członka miesięcznie

: 7 USD na członka miesięcznie Business : 12 USD za członka miesięcznie

: 12 USD za członka miesięcznie Enterprise: Jeśli potrzebujesz pełnego pakietu oprogramowania do obsługi obciążeń pracą i procesów w przedsiębiorstwie, chętnie pomożemy Ci w ustawieniu się na powodzenie! Proszękontakt Sprzedaż kiedy będziesz gotowy

ClickUp oceny i recenzje

4.7/5 na Capterra

4.7/4 na G2

2. Wistia

Funkcja współpracy i komentarzy w akcji na stronie Wistia Wistia to platforma wideo z innowacyjnymi funkcjami ułatwiającymi tworzenie solidnych rozwiązań bez martwienia się o złożoność infrastruktury. Narzędzie to oferuje zaawansowane ustawienia kodera i niestandardowe konfiguracje umożliwiające szybkie dostarczanie wysokiej jakości zawartości wideo do odbiorców w dowolnym miejscu i czasie.

Kluczowe funkcje Wistia

Nagrywanie wideo z poziomu przeglądarki, a następnie eksportowanie ich do serwisu Wistia

Przycinanie i edycja wideo klatka po klatce

Tworzenie galerii wideo w widoku karuzeli, siatki lub listy

Profesjonaliści Wistia

Łatwa dystrybucja materiałów wideo do różnych kanałów w sieci w ramach jednego konta

Zawiera natywną analitykę umożliwiającą niestandardowym klientom optymalizację zaangażowania i poprawę ROI

Metryki i spostrzeżenia w czasie rzeczywistym pomagające menedżerom szybciej identyfikować i rozwiązywać problemy

Channel Content Management (CCM) zarządza materiałami wideo we wszystkich kanałach i platformach społecznościowych (takich jak YouTube) i organizuje je w jednym miejscu

Proste funkcje osadzania umożliwiające dodawanie zawartości wideo do witryny internetowej

Wady Wistia

Wistia może być stosunkowo droga dla małych firm

Limit rozmiaru plików do 8 GB

Cennik Wistia

**Free

Plus : 19 USD miesięcznie

: 19 USD miesięcznie Pro : 79 USD miesięcznie

: 79 USD miesięcznie Zaawansowany: $319 miesięcznie

Oceny i recenzje Wistia

4.6/5 na G2

4.7/5 na Capterra

3. Vimeo

Funkcja nagrywania ekranu z Vimeo Jeśli chodzi o zawartość wideo, organizacje coraz częściej polegają na usługach zewnętrznych, aby udostępniać swoje historie i komunikować się bezpośrednio z odbiorcami. Ale zarządzanie tymi wszystkimi plikami, od różnych formatów po rozmiary plików, może być czasochłonne i trudne. A gdyby tak mieć możliwość widoku ich wszystkich jednocześnie podczas edycji? Teraz jest to możliwe dzięki ofercie Enterprise firmy Vimeo.

Funkcje Vimeo

Wgląd w łączną liczbę widoków, komentarzy, polubień, udostępniania, przesyłania i pobierania

Wbudowane narzędzia do transkodowania i automatyczne generowanie miniaturek

Zmień dowolne udostępniane wideo i śledź swój projekt w czasie rzeczywistym za pomocą funkcji szczegółowe raportowanie postępu prac * Korzystaj ze zintegrowanych narzędzi udostępniania, aby publikować za pośrednictwem kanałów marketingu wideo

Profesjonaliści Vimeo

Uzyskaj dostęp do raportowania pojedynczych materiałów wideo lub całych Teams

Uzyskaj wgląd w to, co działa i gdzie może być konieczne dostosowanie strategii

Identyfikacja trendów w określonych grupach demograficznych

Ustaw cele i korzystaj z analiz, aby sprawdzić, czy udaje Ci się je spotkać

Wady Vimeo

Vimeo ma niską widoczność w porównaniu do innych platform wideo, takich jak ClickUp i Loom

Nie ma możliwości sponsorowania wideo za pomocą reklam

Cennik Vimeo

Vimeo Plus : $$$a 12 miesięcznie, z przydziałem 250 GB rocznie

: $$$a 12 miesięcznie, z przydziałem 250 GB rocznie Vimeo Pro : 20 USD miesięcznie, rozliczane rocznie, z przydziałem 1 TB rocznie

: 20 USD miesięcznie, rozliczane rocznie, z przydziałem 1 TB rocznie Vimeo Business : 50 USD miesięcznie rozliczane rocznie, z przydziałem 5 TB rocznie

: 50 USD miesięcznie rozliczane rocznie, z przydziałem 5 TB rocznie Vimeo Premium: $75 miesięcznie rozliczane rocznie, z przydziałem 7 TB rocznie

Oceny i recenzje Vimeo

4.2/5 na G2

4.6/5 w serwisie Capterra

4. Microsoft 365 Stream

przez Microsoft 365 Stream Microsoft 365 Stream to internetowa usługa edycji wideo, w której można tworzyć filmy do udostępniania innym online. To potężne narzędzie pomaga tworzyć profesjonalnej jakości wideo w dowolnym momencie. Zawartość wideo można przesyłać z komputera i urządzeń mobilnych, edytować przy użyciu różnych narzędzi, a następnie zapisywać na urządzeniu.

Funkcje Microsoft 365 Stream

Nagrywanie ekranu rejestruje wszystko, co jest widoczne na pulpicie, w tym dokumenty i programy

Organizowanie i zarządzanie zdjęciami i materiałami wideo przy użyciu funkcji przeciągnij i upuść

Przesyłanie zdjęć bezpośrednio do serwisów społecznościowych, takich jak Instagram, Facebook, YouTube, Google+, Pinterest lub Flickr

Dostęp do przechowywanych plików z dowolnego miejsca, na dowolnym urządzeniu

Profesjonaliści Microsoft 365 Stream

Możliwość przekształcania prezentacji w wideo lub dokumenty do udostępniania

Możliwość prowadzenia rozmów wideo w usłudze Teams

Oprogramowanie do zarządzania plikami ułatwia lokalizację plików cyfrowych i zarządzanie nimi

Wady usługi Microsoft 365 Stream

Brak wystarczających wskazówek do poruszania się po platformie w porównaniu z innymi alternatywami Vidyard na tej liście

Ceny Microsoft 365 Stream

Osobisty : 69,99 USD/rok

: 69,99 USD/rok Rodzinny : $99.99/rok

: $99.99/rok Business Basic : 6 USD za użytkownika miesięcznie

: 6 USD za użytkownika miesięcznie Business Standard : 12,50 USD za użytkownika miesięcznie

: 12,50 USD za użytkownika miesięcznie Business Premium: 22 USD za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Microsoft 365 Stream

4.6/5 na G2

4,6/5 w serwisie Capterra

5. Loom

Loom przykład nagrywania wideo

Następna na naszej liście alternatyw dla Vidyard jest Loom, platforma hostingowa wideo z wysokiej jakości odtwarzaczami i płynną integracją z sieciami społecznościowymi. Zapewnia płynne odtwarzanie i doskonały interfejs użytkownika, w którym użytkownicy mogą łatwo przesyłać zawartość wideo bezpośrednio ze swoich komputerów. Oprócz publikowania, mogą oni również zarządzać różnymi kontami za pomocą pulpitu.

funkcje #### Loom

Nagrywanie zawartości w dowolnej aplikacji, na dowolnym urządzeniu

Edycja wideo w przeglądarce lub aplikacji Loom

Widzowie mogą zostawiać reakcje emoji i komentarze ze znacznikami czasu, aby odpowiedzieć na konkretny moment w wideo

Nagrywanie ekranu dostępne w produktach Mac IOS

Profesjonaliści Loom

Loom dostarcza wiele narzędzi analitycznych, które pomagają poprawić jakość materiałów wideo

Dzięki łatwym w użyciu narzędziom analitycznym użytkownicy mogą śledzić wyniki swoich odbiorców w czasie

Zależnie od subskrypcji, użytkownik może mieć nieograniczoną przestrzeń dyskową

Ta usługa hostingu wideo daje każdemu nowemu użytkownikowi 5 GB wolnej przestrzeni dyskowej i pozwala użytkownikom tworzyć listy odtwarzania i organizować swoją zawartość

Loom minusy

Jakość materiałów wideo może być niska

Podczas korzystania z wersji Free, istnieje 5-minutowy limit czasu dla wideo

Ceny Loom

Plan startowy : Free

: Free Business : 8 USD miesięcznie

: 8 USD miesięcznie Enterprise: Ceny niestandardowe

Loom oceny i recenzje

4.7/5 na G2

4.6/5 na Capterra

6. BombBomb

przez BombBomb BombBomb to platforma wideo pomagająca firmom zrozumieć, w jaki sposób ludzie wchodzą w interakcję z zamieszczaną przez nich zawartością. Oferuje również niestandardowe narzędzia do marketingu wideo aby umożliwić im połączenie z publicznością. Użytkownicy, którzy dopiero zaczynają przygodę z rozszerzeniami wideo, mogą skorzystać z obszernej biblioteki zasobów BombBomb, aby odnieść sukces dzięki wideo w swoim biznesie.

Funkcje BombBomb

Integracja z Gmailem do nagrywania, wysyłania i śledzenia ze skrzynki odbiorczej Przechwytywanie ekranu

Wysyłanie przez Slack, Linkedin lub praktycznie dowolną aplikację e-mail lub CRM z rozszerzeniem do przeglądarki

Tworzenie i wysyłanie nieograniczonej liczby e-maili wideo do wszystkich osób w bazie danych

Zalety BombBomb

Nagrywając wideo, BombBomb pomaga przekazać emocje i ton przekazywanej wiadomości

Możliwość śledzenia e-maili w celu monitorowania zaangażowania

Jest łatwy w użyciu

Wady BombBomb

Nie można dodać etykiety do więcej niż jednego kontaktu naraz

Ceny BombBomb

Essentials : 33 USD miesięcznie

: 33 USD miesięcznie Plus : $49 miesięcznie

: $49 miesięcznie Enterprise: Niestandardowe ceny dla Teams z ponad 20 użytkownikami

BombBomb oceny i recenzje

4.6/5 na G2

4.4/5 w serwisie Capterra

7. Sendspark

przez Sendspark Sendspark pomaga firmom połączyć się z klientami za pomocą bezpośrednich wiadomości wideo, aby zwiększyć zaangażowanie i dodać ludzki charakter. Niezależnie od tego, czy chodzi o wprowadzenie, prezentację produktu czy działania następcze, użytkownicy mogą skalować personalizację, aby zapewnić lepsze wrażenia po obu stronach. Sendspark ma również funkcję żądania wideo od klientów lub współpracowników za pomocą prostego połączonego linku.

Kluczowe funkcje Sendspark

Możliwość śledzenia ROI

Jest to interaktywna platforma wideo z pulpitem

Możliwość personalizacji wiadomości

Zalety Sendspark

Jest szybki i niezawodny

Dobra jakość audio i wideo

Wady Sendspark

Limitowany plan Free w porównaniu do innych alternatyw Vidyard na tej liście

Ceny Sendspark

Free

Pro : 15 USD miesięcznie

: 15 USD miesięcznie Business : $29.80 miesięcznie

: $29.80 miesięcznie Enterprise: Niestandardowe ceny dla Teams

Sendspark oceny i recenzje

4.8/5 na G2

4.8/5 w serwisie Capterra

8. Bonjoro

przez BonjoroBonjoro to usługa hostingu wideo z prostym interfejsem, w którym użytkownicy przesyłają wideo bezpośrednio na stronę, aby konwertować leady. Ponadto można uzyskać dostęp do wiadomości wideo za pośrednictwem połączonych portali społecznościowych lub wyszukiwarki na stronie.

kluczowe funkcje #### Bonjoro

HDRejestrator ekranu i kamery internetowej Chrome* Dodaj przyciągające wzrok wezwania do działania do zawartości wideo

Edytuj i zapisuj wygląd wideo jako szablon wielokrotnego użytku

Osadzanie miniaturki w e-mailach lub udostępnianie prostego linku

Zalety Bonjoro

Szybkie nagrywanie i wysyłanie wideo

Możliwość personalizacji wiadomości i sprawdzenia, kto zareagował

Wady Bonjoro

Nie można odtworzyć podglądu wideo w aplikacji mobilnej

Ceny Bonjoro

Free

Podstawowy : 15 USD miesięcznie

: 15 USD miesięcznie Pro : $39 miesięcznie

: $39 miesięcznie Wzrost: $79 miesięcznie

Bonjoro oceny i recenzje

4.7/5 na G2

5/5 na Capterra

9. CreateStudio

przez Utwórz studio CreateStudio to potężne i przyjazne dla użytkownika rozwiązanie online dla osób, które chcą z łatwością tworzyć wideo i udostępniać je swoim odbiorcom. Oferuje usługi hostingu wideo zarówno dla osób prywatnych, jak i firm.

Kluczowe funkcje CreateStudio

Posiada wsparcie online 24/7

Możliwość przeciągania i upuszczania zawartości wideo na platformę

Edycja wideo i audio

Zalety CreateStudio

Jest łatwy w użyciu dla profesjonalnego poziomu wyjściowego

Doskonałe wsparcie techniczne i szkolenia

Wady CreateStudio

Na tej platformie wideo nie można tworzyć długich animacji

Ceny CreateStudio

Standard : 199 USD rocznie

: 199 USD rocznie All-access pass: 349 USD rocznie

CreateStudio oceny i recenzje

4.8/5 na G2

4.8/5 w serwisie Capterra

10. Wideo Hippo

przez Wideo z hipopotamem Ta platforma wideo jest odtwarzaczem strumieniowym, w którym użytkownicy oglądają i udostępniają swoje ulubione filmy znajomym. Aplikacja automatycznie indeksuje każde przesłane wideo zgodnie z jego dopasowaniem do profilu użytkownika. Użytkownicy mogą następnie przeglądać listę alfabetycznie lub w oparciu o rodzaj poszukiwanej zawartości.

kluczowe funkcje #### Hippo Video

Nagrywanie, wysyłanie i śledzenie wideo z poziomu skrzynki odbiorczej Outlook

Docieranie do wielu potencjalnych klientów jednocześnie dzięki spersonalizowanym kampaniom e-mail z wideo

Śledzenie e-maili z wideo, widoków wideo i procentu obejrzeń

Zalety wideo Hippo

Jest łatwy w użyciu

Zapewnia wgląd w materiały wideo

Wady Hippo Video

Istnieje limit liczby wideo, które można nagrać na ekranie

Cennik Hippo Video

Starter : 19 USD miesięcznie dla jednego użytkownika

: 19 USD miesięcznie dla jednego użytkownika Pro : $40 miesięcznie za jednego użytkownika

: $40 miesięcznie za jednego użytkownika Growth : $65 miesięcznie za użytkownika

: $65 miesięcznie za użytkownika Enterprise: $99 miesięcznie za użytkownika

Hippo Video oceny i recenzje

4.6/5 na G2

4.5/5 na Capterra

Pożegnaj się z komunikacją za pomocą zwykłego tekstu

Teams inwestujący w system zarządzania zawartością wideo oszczędzają czas, pieniądze i zasoby, przekazując odbiorcom właściwą wiadomość we właściwym czasie.

ClickUp to najłatwiejszy i najbardziej wydajny sposób na tworzenie spersonalizowanych, wysokiej jakości materiałów wideo dla wszystkich rodzajów zastosowań - tworzenia zawartości, przewodników onboardingowych, recenzji projektów i nie tylko! Jako najlepsze narzędzie alternatywne dla Vidyard do nagrywania ekranu, ClickUp zmienia sposób, w jaki użytkownicy nagrywają filmy zdalne miejsce pracy połączenia. Utwórz konto Free