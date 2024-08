Co sprawia, że robisz zakupy w swojej ulubionej marce? Czy jest to tylko zakres produktów? A może doświadczenie?

Doświadczenie zapewniane przez firmę jest dla niestandardowych klientów tak samo ważne, jak jej produkty lub usługi, raportowanie Badanie Salesforce .

Businessy, które usprawniają i personalizują komunikację z klientami, zyskują ich lojalność i miejsce w ich skrzynkach odbiorczych. 💌

Jednak konsekwentne zarządzanie komunikacją przychodzącą i wychodzącą w wielu kanałach dla klientów może być wyzwaniem, niezależnie od tego, czy jesteś małym biznesem, czy przedsiębiorstwem. Właśnie w tym miejscu wkracza zarządzanie komunikacją z klientem (CCM): aby zapewnić spójność i ciągłość na każdym kroku procesu komunikacji.

W tym poście wyjaśnimy, dlaczego zarządzanie komunikacją z klientem powinno być integralną częścią Twojego biznesu, wraz z najlepszymi praktykami do zrobienia, aby poprawić interakcje z klientami i jak to zrobić za pomocą narzędzi CCM.

Czym jest zarządzanie komunikacją z klientem (CCM)?

Zarządzanie komunikacją z klientem (CCM) to połączenie strategii, kanałów i narzędzi wykorzystywanych przez firmę do angażowania i komunikowania się z klientami. Obejmuje ono sposób tworzenia, dostarczania i utrzymywania wychodzącej komunikacji z klientami.

Narzędzia CCM umożliwiają zespołom w całej organizacji płynne udostępnianie wiedzy. Na przykład spostrzeżenia uzyskane z kampanie marketingowe i komunikacja sprzedażowa powinny być dostępne dla interakcji z obsługą klienta i odwrotnie.

Zazwyczaj, oto niektóre z różnych rodzajów komunikacji wykorzystywanych przez Business:

Powitanie lub przepływ rejestracji dla każdego nowego klienta

Wprowadzanie nowych produktów dla istniejących klientów

Prowadzenie promocji dla niestandardowych klientów

Powiadomienia o odnowieniu subskrypcji dla klientów objętych programem lojalnościowym

Prowadzenie wyprzedaży błyskawicznych dla potencjalnych klientów

Kanały używane do połączenia i komunikacji z niestandardowymi klientami obejmują platformy mediów społecznościowych, SMS, stronę internetową, e-mail, rozmowy telefoniczne i czat na żywo.

Priorytetowe kanały zależą od grupy demograficznej klientów i ich niestandardowych zachowań. Na przykład, jeśli obsługujesz pokolenie Z (pokolenie urodzone pod koniec lat 90. i na początku XXI wieku), będziesz chciał zoptymalizować komunikację mobilną i opartą na tekstach.

Każdy aspekt niestandardowe zaangażowanie klienta niezależnie od tego, czy jest to odpowiedź na e-mail, interakcja z postami w mediach społecznościowych i na stronach internetowych, czy też rozmowa telefoniczna z personelem wsparcia, ma znaczenie.

Każda interakcja dostarcza informacji, które można wykorzystać do tworzenia komunikacji zgodnej z preferencjami klienta. Rozwiązanie do zarządzania komunikacją z klientem może pomóc do zrobienia tego proaktywnie.

Korzyści z zarządzania komunikacją z klientami

Doświadczenie klienta jest często różnicą między utrzymaniem klienta a jego utratą. 🧨

Niezależnie od tego, czy jesteś w zespole wsparcia klienta, zespole sprzedaży odpowiedzialnym za zamknięcie transakcji, czy menedżerem konta obsługującym klienta w przedsiębiorstwie, proaktywna i skuteczna komunikacja może sprawić, że klient będzie zadowolony lub nie.

Korzyści płynące z zarządzania komunikacją z klientem obejmują:

1. Spójny przekaz w różnych kanałach

Musisz zapewnić spójny przekaz i branding, niezależnie od tego, czy jest to sklep fizyczny, IVR, media społecznościowe, strona internetowa czy jakikolwiek inny kanał komunikacji.

System zarządzania komunikacją z klientem zapewnia spójność przekazu, niezależnie od cyfrowego punktu kontaktu.

ClickUp AI pozwala zespołom sprzedażowym na większą pewność siebie i spójność w komunikacji

Na przykład, jeśli wysyłasz ogłoszenia o wyprzedaży z okazji Halloween przez e-mail i SMS. Oba te kanały powinny mieć ten sam ton promocji i zawartość, prowadząc do ujednoliconego przekazu i doświadczenia, które będzie napędzać sprzedaż.

2. Spersonalizowana komunikacja

Spersonalizowana komunikacja to umiejętność, która pomaga wybić się ponad przeciętność, niezależnie od tego, czy prowadzisz biznes stacjonarny, czy internetowy. 👊

Dzieje się tak dlatego, że niestandardowa komunikacja kojarzy się klientom z poczuciem wyjątkowości. Reagują pozytywnie, gdy marka pokazuje, że inwestuje w powiązania, a nie tylko w transakcję.

76%

twierdzi, że są bardziej skłonni do ponownego zakupu od firmy, która wysyła wysoce spersonalizowaną komunikację.

Dzięki zarządzaniu komunikacją z klientem można śledzić zakupy, zwroty i interakcje klientów w różnych kanałach. Wyposażone w te dane zespoły sprzedaży i marketingu mogą spersonalizować strategię promocji, podczas gdy zespół obsługi klienta może szybko odpowiadać na pytania i rozwiązywać zapytania. 🙋

3. Eliminacja silosów między działami

Podróż zakupowa klienta nie jest już liniowa, co oznacza, że mógł on zobaczyć kampanię w mediach społecznościowych i skontaktować się z zespołem sprzedaży.

Po pierwszej rozmowie z działem sprzedaży, zespół marketingowy mógł wysłać e-maile pielęgnacyjne lub dodać ich do listy, aby otrzymać serię e-maili.

Najlepiej jest mieć scentralizowane ramy komunikacji dla wszystkich organizacyjnych punktów styku.

W tym przypadku oprogramowanie CCM stanowi centralną lokalizację dla wszystkich Teams do śledzenia komunikacji między potencjalnymi klientami i użytkownikami. Skraca to czas wyszukiwania informacji o klientach. Każda rozmowa i zaangażowanie są rejestrowane i umożliwiają podjęcie odpowiednich działań.

4. Budowanie głębszych relacji z klientami

The

raport dotyczący trendów CX w 2023 r

przeprowadzony przez Zendesk ujawnił, że ponad 70% niestandardowych klientów wydaje więcej w firmach, które oferują płynną i bezproblemową obsługę klienta.

Wspierając lepsze relacje z klientami, masz więcej okazji do komunikowania się z nimi i pozytywnych interakcji, co z czasem może pomóc w budowaniu zaufania.

Rodzaje zarządzania komunikacją z klientem (CCM)

Wraz z przejściem od konkurowania ceną do jakości usług i doświadczenia klienta, rozwiązania CCM stają się krytyczne. Najpopularniejsze typy CCM to:

Komunikacja z klientem

Aby utrzymać połączenie z klientami, należy zidentyfikować segmenty klientów i opracować spersonalizowane plany komunikacji dla każdej grupy. W oparciu o ich wzorce zakupowe, można komunikować się bardziej regularnie z niektórymi grupami, takimi jak zadowoleni klienci.

Automatyzacja produkcji dokumentów (ADF)

ADF to zestaw procesów do zarządzania danymi powstania i dostarczania dużej ilości dokumentów. Utrzymuje wszystkie zasoby dokumentów, w tym szablony, logo, grafikę i drukowane dokumenty, w centralnej lokalizacji.

ADF jest przydatny w przypadku przetwarzania wsadowego miesięcznych zestawień rozliczeniowych, faktur i raportów rocznych, ponieważ stosuje zasoby konsekwentnie we wszystkich kanałach komunikacji.

Automatyzacja procesów biznesowych (BPA)

BPA automatyzuje procesy biznesowe przy użyciu technologii RPA (robotic process automation), AI i ML w celu podniesienia jakości usług, usprawnienia ich świadczenia i obniżenia kosztów. Można na przykład wdrożyć chatboty w obsłudze klienta, aby odpowiadać na powtarzające się zapytania, oszczędzając czas i wysiłek.

Zarządzanie wielokanałowe

Zarządzanie wielokanałowe umożliwia firmom planowanie, monitorowanie i zarządzanie wieloma kanałami komunikacji. Liderzy biznesu muszą optymalizować doświadczenia klientów, którzy stale zmieniają kanały.

Klient może tweetować zaraz po wysłaniu e-maila o zwrocie produktu - firma musi być przygotowana na obsługę takich zapytań w różnych kanałach.

10 najlepszych praktyk usprawniających zarządzanie komunikacją z klientami

Automatyzacja powtarzalnej komunikacji z klientami pomaga zespołowi zwiększyć wydajność i skupić się na tworzeniu prawdziwie spersonalizowanych doświadczeń. Takie najlepsze praktyki pomagają tworzyć solidne relacje z klientami.

Postępuj zgodnie z tymi najlepszymi praktykami zarządzania komunikacją i podziękuj nam później.

1. Gromadzenie i porządkowanie danych klientów w CRM

Kiedy zaczynasz z garstką klientów, zarządzanie ich danymi osobowymi w arkuszach kalkulacyjnych jest zrozumiałe.

Ale gdy masz już płacących klientów, nadszedł czas, aby przenieść dane klientów do CRM.

Pomoże to w skalowaniu biznesu, a zespoły zajmujące się obsługą klienta nie będą tracić czasu na szukanie danych klientów. ⏳

A gdy wiele Teams komunikuje się z tymi samymi klientami, dokumentowanie każdej interakcji i rozmowy w arkuszu kalkulacyjnym staje się wyzwaniem.

Stwórz niestandardowy CRM dla swojego Businessu dzięki adaptowalnym szablonom ClickUp

CRM ClickUp

został zaprojektowany do zarządzania i rozwijania relacji z klientami w jednym miejscu. Prowadzi rejestr interakcji z klientami, takich jak:

Dane klienta, w tym imię i nazwisko, dane kontaktowe i scena komunikacji

Interakcje i punkty kontaktu z klientem oraz preferowane kanały komunikacji

Zaangażowane Teams i podróż klienta w lejku sprzedaży

Jeśli Twój zespół zajmujący się obsługą klienta korzysta już z ClickUp, możesz udostępniać tę instancję nowym pracownikom, aby na bieżąco informować ich o podróży klienta i udostępniać ją innym zespołom, które tego potrzebują.

Zalecamy korzystanie z CRM ClickUp, ponieważ łączy on w sobie

CRM z zarządzaniem projektami

. Dlaczego?

Korzystanie z CRM z zarządzaniem projektami pomaga zarządzać danymi projektu (planowanie zasobów przedsiębiorstwa, budżetowanie i wyniki) oraz danymi niestandardowymi na centralnej platformie, dzięki czemu nie tracisz czasu na przełączanie się między aplikacjami.

2. Wykorzystanie danych do personalizacji komunikacji

Gdybyś postawił się na miejscu swoich klientów, wiedziałbyś, że nie lubią otrzymywać ogólnych tekstów, e-maili czy materiałów marketingowych. Wolą zawartość spersonalizowaną pod ich potrzeby.

Skoro już śledzisz rozmowy z klientami i dane w swoim rozwiązaniu CCM, dlaczego nie wykorzystać tych danych, aby zapewnić swoim klientom niezapomniane wrażenia? ⭐

Wykorzystaj dane klientów do personalizacji interakcji cyfrowych, takich jak:

Ankiety niestandardowe dla klientów

Rabaty/oferty z okazji urodzin/rocznic i innych kamieni milowych klientów

Wiadomości w kanałach mediów społecznościowych

Powiadomienia push lub e-maile oparte na podróży klienta na stronie internetowej

Zazwyczaj taki poziom personalizacji wymaga wiele pracy. Jednak dzięki automatyzacji komunikacji z klientem przy użyciu technologii CCM i solidnego

Strategia CRM

można spersonalizować te interakcje dla niestandardowych klientów na dużą skalę.

3. Posiadanie planu komunikacji z klientami

Kluczową zaletą korzystania z zautomatyzowanych narzędzi do komunikacji z klientami jest to, że istnieje mniej szans na błędną komunikację, ponieważ wszystkie Teams są wyrównane, a cykl pracy i szablony są wstępnie zdefiniowane.

Ręczne śledzenie wszystkich punktów kontaktu, wiadomości i interakcji prowadzi do błędów.

Tutaj z pomocą przychodzi ustandaryzowane podejście. A

plan komunikacji z niestandardowymi klientami

centralizuje strategię komunikacji z klientem, dzięki czemu można

Mapę podróży klienta i tworzenie celowych interakcji

Śledzenie znaczących rozmów z klientami i ustawienie wiadomości uzupełniających

Koordynować współpracę z zespołem i innymi działami w celu zapewnienia spójnej obsługi klienta we wszystkich punktach kontaktu

Skorzystaj z szablonu planu komunikacji ClickUp, aby stworzyć mapę drogową procesu dla płynnej komunikacji z zespołem i klientami

Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem małego biznesu, czy liderem CX prowadzącym

zespół obsługi klienta

strategia komunikacji z klientem zmienia zasady gry, jeśli chodzi o zapewnianie wyjątkowej obsługi za każdym razem.

Jak stworzyć plan komunikacji z klientem?

Krok 1: Zdefiniuj swoje cele, aby móc odpowiednio dostosować komunikację.

Może to być zwiększenie lojalności i satysfakcji klientów, poprawa retencji lub zwiększenie sprzedaży.

Krok 2: Zidentyfikuj grupę docelową w oparciu o dane demograficzne, odsetki i historię zakupów.

Na przykład, używając

pola niestandardowe

w ClickUp, kategoryzuj i segmentuj klientów, aby tworzyć niestandardową komunikację.

Krok 3: Wybierz kanały komunikacji najbardziej efektywne dla Twoich niestandardowych klientów.

Zalecamy wybranie 2-3 kanałów, które są zgodne z Twoimi potrzebami

cele komunikacyjne

i preferencje niestandardowe.

Na przykład, dla marki e-commerce sprzedającej zrównoważone produkty do makijażu, dobrym połączeniem będzie e-mail, kanały mediów społecznościowych i wiadomości w aplikacji.

Skorzystaj z ClickUp

widok kalendarza

do planowania i planowania komunikacji niestandardowej w różnych kanałach. 🗓️

Krok 4: Zorganizuj swoje działania komunikacyjne za pomocą kalendarza zawartości.

Zobacz na pierwszy rzut oka, jak wygląda Twój nadchodzący harmonogram zawartości dzięki szablonowi kalendarza marketingu treści ClickUp

Przygotuj mapę drogową z rodzajem udostępnianej zawartości, kanałem komunikacji oraz zaplanowanym czasem i danymi dla każdej wiadomości.

Kluczem do powodzenia w interakcjach cyfrowych jest regularne angażowanie swoich klientów w dostarczanie im wartościowych informacji.

ClickUp's pulpity mają wizualny kalendarz, w którym można śledzić i monitorować komunikację z klientami.

4. Koncentracja na dostarczaniu wyjątkowych doświadczeń niestandardowym klientom o wysokiej wartości

Wykorzystaj zarządzanie komunikacją z klientami, aby zidentyfikować i pielęgnować stałych klientów, którzy w znacznym stopniu przyczyniają się do twoich przychodów.

Wysyłaj odpowiednią komunikację wychodzącą do tego segmentu klientów w oparciu o ich indywidualne potrzeby i preferencje.

Skoncentruj się na zapewnieniu wyjątkowej obsługi i spójnych doświadczeń. Oto jak to zrobić:

Regularnie komunikuj się za pośrednictwem e-maili, połączeń telefonicznych i preferowanych przez nich kanałów. Pytaj o opinie, zapewniaj wczesny dostęp do nowych produktów i odpowiadaj na ich obawy

Oferować ekskluzywne korzyści jako wyraz uznania dla ich lojalności w formie specjalnych rabatów i w oparciu o historię zakupów

Udzielaj im proaktywnej pomocy, nawet zanim się o nią zwrócą

5. Automatyzacja cyklu pracy

Korzystaj z gotowych receptur automatyzacji w ClickUp lub dostosuj je do swoich potrzeb, aby Twój zespół mógł skupić się na tym, co najważniejsze

Gdy Twój zespół wsparcia klienta przejdzie od zarządzania komunikacją z klientem za pomocą arkuszy kalkulacyjnych do korzystania z rozwiązań CCM, rozważ automatyzację cyklu pracy dla zadań takich jak zarządzanie leadami, zarządzanie cyklem życia, e-mail marketing i wdrażanie klientów.

Dzięki automatyzacji cyklu pracy można ustawić pola niestandardowe na podstawie segmentów niestandardowych klientów lub typów problemów. Menedżerowie wsparcia mogą przypisywać zadania dla każdej sceny procesu i wyzwalać aktualizacje statusu na podstawie działań.

Cykl pracy może automatycznie przekierowywać

komunikacja klienta

, zadania i status projektu za pośrednictwem CRM bez ręcznego wprowadzania danych przez Teams. Teams będą Ci wdzięczni za wyeliminowanie ciężkiej pracy. 🙏

Z drugiej strony, Twój zespół marketingowy może tworzyć niestandardowe materiały marketingowe dla potencjalnych klientów w oparciu o ich działania, a nawet dla istniejących i nowych klientów. Użyj

szablony komunikacji

dla każdej sceny niestandardowego cyklu życia klienta: sky's the limit. 🪂

6. Regularnie kontaktuj się z niestandardowymi klientami

Nie uważałbyś kogoś za przyjaciela, gdybyś słyszał od niego tylko od czasu do czasu, prawda? 🤔

Podobnie, pozostań ze swoimi klientami przez całą podróż, nie tylko wtedy, gdy dochodzi do sprzedaży. Zarządzanie relacjami z klientami obejmuje regularne interakcje z klientami, nie tylko wtedy, gdy zgłaszają problem, ale przede wszystkim wtedy, gdy wszystko jest w porządku. 🤝

Kilka nieinwazyjnych kanałów regularnych interakcji to:

Formularze ankiet po zakupie w e-mailach

Monitorowanie konwersacji w kanałach mediów społecznościowych

Powiadomienia w aplikacji po dostarczeniu produktu do klienta

Alternatywnie, skorzystaj z automatyzacji komunikacji z klientem za pośrednictwem wiadomości follow-up zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.

Zarządzanie klientami w ClickUp

Bycie proaktywnym dzięki częstym odprawom i zarządzanie klientami pomaga wcześnie wykrywać i reagować na sygnały dymne.

Jednym ze sposobów do zrobienia tego jest użycie

Formularze ClickUp

które przechwytują informacje zwrotne i kierują je do właściwego zespołu.

Użyj

Mapy myśli ClickUp'a

rysowanie połączeń między zadaniami, pomysłami i informacjami zwrotnymi oraz opracowywanie odpowiednich rozwiązań w celu rozwiązania problemów.

7. Niestandardowe opcje samoobsługi

Samoobsługa pozwala klientom pomóc samym sobie; samowystarczalni klienci są często najszczęśliwsi. Stąd pochodzi powiedzenie "najlepszą komunikacją jest brak komunikacji".

Opcje samoobsługowe pozwalają klientom na samodzielne zakończenie prostych zadań. Nawet jeśli zarządzasz komunikacją z klientem, zaoferuj swoim klientom samoobsługową edukację w formie:

FAQ

Samouczków

Poradników

Bazy wiedzy

Śledzenie interakcji z klientami w celu zrozumienia ich bolączek i tworzenia zawartości, która rozwiązuje ich problemy.

8. Szkolenie zespołu wsparcia w celu zapewnienia najlepszej obsługi klienta

Komunikacja z klientem będzie skuteczna tylko wtedy, gdy będzie praktykowana w całej organizacji.

Każdy zespół musi zostać przeszkolony, aby wdrożyć jasną komunikację, od obsługi klienta, produktu i marketingu po zarządzanie kontem.

Istnieją dwie części szkolenia i umożliwiania Teams,

Komunikacja przychodząca i wychodząca

Specjalistyczne technologie, w tym CRM, rozwiązania CCM itp.

Niektóre strategie szkolenia w zakresie komunikacji z klientem obejmują:

Odgrywanie ról: Członkowie zespołu zajmującego się kontaktami z klientami mogą na zmianę pracować nad rzeczywistą sytuacją, taką jak radzenie sobie z rozzłoszczonym klientem lub klientem, który ma opinie na temat twoich produktów

OSTATNIA metoda: Przeszkolenie pracowników przy użyciu metody "krok po kroku" (Listen, Acknowledge, Solve, and Thanks - LAST) w kontaktach z niezadowolonymi klientami

Zainwestuj w szkolenie swojego zespołu w zakresie korzystania z najnowszych technologii. Na przykład działy sprzedaży i marketingu mogą skorzystać na nauce technik zarządzania powiązaniami z klientami.

Zespół wsparcia może skorzystać na nauce korzystania z rozwiązań do zarządzania komunikacją z klientami, ustawieniu

Proces CRM

i używając

oprogramowanie helpdesk

i

oprogramowanie do utrzymania klientów

do szybkiego rozwiązywania zgłoszeń.

Pro tip: Wspieraj kulturę ciągłego uczenia się poprzez warsztaty i sesje udostępniania wiedzy, podczas których członkowie Twojego zespołu mogą dzielić się historiami powodzenia związanymi z zarządzaniem komunikacją z klientem.

9. Plan komunikacji wewnętrznej

Zmiana zaczyna się od wewnątrz. Chcesz zbudować skuteczną komunikację niestandardową? Zacznij od komunikacji wewnętrznej.

Silny plan komunikacji wewnętrznej to miejsce, w którym zespoły mogą polegać na sobie nawzajem w zakresie wsparcia we wszystkich punktach styku. 🦸

Użyj szablonu komunikacji wewnętrznej ClickUp, aby poinformować pracowników o wydarzeniach lub zmianach

Dobrym punktem wyjścia do utrzymania wszystkich na tej samej stronie jest posiadanie

szablon komunikacji wewnętrznej

który mogą ustawić menedżerowie i liderzy teamów. Powinien on posiadać:

Niestandardowe statusy, takie jak zatwierdzony, opublikowany i zaplanowany, aby śledzić postęp komunikacji wewnętrznej

Niestandardowe pola do zapisywania istotnych informacji o każdej komunikacji i ich wizualizacji

Niestandardowe widoki, aby cała komunikacja wewnętrzna była dostępna i zorganizowana

Zarządzanie projektami z możliwością śledzenia czasu i zależności

10. Mierz właściwe wskaźniki

Jedną rzeczą jest myślenie, że wszystko idzie dobrze. Potrzebujesz jednak wymiernych wskaźników, aby zrozumieć, czy zarządzanie komunikacją z klientami się opłaca.

Na początek, wskaźniki dotyczące klientów, które powinieneś zacząć śledzić to:

Wynik promocji netto (NPS)

Niestandardowy odpływ klientów

Czas pierwszej odpowiedzi (FTR)

Niestandardowy wskaźnik utrzymania klienta

Życiowa wartość niestandardowa klienta (LTV)

Średni czas rozwiązania (ART)

Wynik satysfakcji klienta (CSAT)

Śledzenie tych wskaźników ręcznie lub przy użyciu narzędzia do niestandardowej obsługi klienta .

Połącz jakościowe informacje zwrotne od klientów z twardymi danymi, aby lepiej zrozumieć, jak dobrze miażdżysz swoją grę lojalnościową. ♣️

Zarządzanie komunikacją z klientem (CCM) a zarządzanie relacjami z klientem (CRM)

Profesjonaliści z branży Business często uważają, że koncepcje CRM i CCM nakładają się na siebie. Podczas gdy CCM i CRM mają kluczowe znaczenie dla Twojego biznesu, służą one różnym celom. Poniższa tabela przedstawia różnice w oparciu o różne kryteria.

Usprawnij zarządzanie komunikacją z klientami dzięki ClickUp

ClickUp to kompleksowa platforma do zarządzania komunikacją z klientami. Umożliwia wizualizację pipeline'u, usprawnienie cyklu pracy związanego z komunikacją z klientem i współpracę z zespołami o różnych funkcjach.

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

Z ClickUp CRM teams obsługi klienta mogą:

Przeglądać relacje z klientami na pierwszy rzut oka dzięki ponad 10 widokom, takim jak Tablica Kanban i Listy, widok Tabeli

Wizualizować wszystkie dane w celu uzyskania niestandardowych informacji, takich jak wartość życiowa klienta, średnia wartość zamówienia i inne

Scentralizuj swój zasięg poprzez integrację ClickUp z pocztą e-mail. W ten sposób Teams mogą współpracować nad transakcjami izarządzanie klientami, wysyłać aktualizacje i wdrażać niestandardowych klientów za pośrednictwem jednego huba

Stwórzniestandardowa baza danych klientów do przechowywania i analizowania kontaktów, niestandardowych klientów i transakcji oraz dodawania połączeń między zadaniami i dokumentami w celu śledzenia pracy

Automatyzacja przekazywania zadań, wyzwalacz aktualizacji statusu w oparciu o aktywność i przypisywanie zadań dla każdej ze scen

Właściwe technologie CCM upraszczają zarządzanie komunikacją z klientami

Jeśli chcesz poprawić jakość obsługi klienta swojej marki, aby zdobyć jego lojalność, solidna strategia zarządzania komunikacją z klientem zapewni Ci przewagę nad konkurencją. 💰

Dodaj narzędzia i technologie CCM, aby zautomatyzować cykle pracy i interakcje z klientami za pomocą CRM ClickUp.

To inwestycja, która sprawi, że Twoi klienci będą zadowoleni i wrócą po więcej.

