15 najlepszych programów Helpdesk dla zespołów IT w 2024 roku

Odpowiadanie na pytania i wątpliwości klientów jest ogromną częścią powodzenia biznesu. Od obsługi pytań dotyczących produktów jako przedstawiciel handlowy po dostarczanie rozwiązań jako menedżer IT, istnieją dziesiątki różnych sposobów na wsparcie klientów. Jedną z najskuteczniejszych opcji jest wdrożenie oprogramowania helpdesk.

W tym miejscu przyjrzymy się bliżej temu, czego należy szukać w oprogramowaniu helpdesk i wyróżnimy 15 najlepszych rozwiązań. Niezależnie od tego, czy szukasz płatnego, czy darmowego oprogramowania helpdesk, znajdziesz idealne narzędzie do obsługi klienta i stworzenia niezapomnianego doświadczenia użytkownika. ✨

Czego należy szukać w oprogramowaniu Helpdesk?

Oprogramowanie Helpdesk jest niezbędne dla działów IT, zespołów obsługi niestandardowej i menedżerów obsługujących projekty z opiniami użytkowników. Ale nie wszystkie narzędzia są sobie równe, zwłaszcza jeśli prowadzisz duże przedsiębiorstwo, które potrzebuje niestandardowych funkcji lub mały zespół, który równoważy budżet z potrzebami oprogramowania. 🛠️

Oto kilka rzeczy, które sprawiają, że oprogramowanie helpdesk jest doskonałe:

Raportowanie i monitorowanie ticketów : Szukaj narzędzi helpdesk, które oferująfunkcje śledzenia problemów abyś mógł monitorować doświadczenia klientów od momentu, gdy podniosą czerwoną flagę, do chwili, gdy zostanie ona pomyślnie rozwiązana

Szukaj narzędzi helpdesk, które oferująfunkcje śledzenia problemów abyś mógł monitorować doświadczenia klientów od momentu, gdy podniosą czerwoną flagę, do chwili, gdy zostanie ona pomyślnie rozwiązana Wielokanałowa obsługa klienta: Nie ma nic gorszego niż przeskakiwanie przez dziesiątki różnych platform, aby odpowiedzieć na pytania klientów. Wybierz oprogramowanie helpdesk, które oferuje wielokanałowe wsparcie na jednej platformie

Nie ma nic gorszego niż przeskakiwanie przez dziesiątki różnych platform, aby odpowiedzieć na pytania klientów. Wybierz oprogramowanie helpdesk, które oferuje wielokanałowe wsparcie na jednej platformie Baza wiedzy: Scentralizowana baza danych najczęściej zadawanych pytań i rozwiązań, aby umożliwić klientom samodzielną pomoc bez czekania na agentów wsparcia

Współpracuj nad pomysłami i twórz oszałamiające dokumenty lub wiki z zagnieżdżonymi stronami i niestandardowymi opcjami formatu dla map drogowych, baz wiedzy i nie tylko

Automatyzacja: Pozbądź się konieczności ciągłego zajmowania się powtarzającymi się zadaniami, sprawiając, że oprogramowanie helpdesk zajmie się nimi za Ciebie

Pozbądź się konieczności ciągłego zajmowania się powtarzającymi się zadaniami, sprawiając, że oprogramowanie helpdesk zajmie się nimi za Ciebie Integracje: Wybierz oprogramowanie helpdesk, które współpracuje z innymi narzędziami, z których regularnie korzystasz, aby poprawić jakość obsługi klienta

Wybierz oprogramowanie helpdesk, które współpracuje z innymi narzędziami, z których regularnie korzystasz, aby poprawić jakość obsługi klienta Niestandardowe rozwiązania: Najlepsze narzędzia to te, które spełniają twoje konkretne potrzeby. Wybierz oprogramowanie, które pasuje do Twojego cyklu pracy

15 najlepszych programów Helpdesk do wykorzystania w 2024 roku

Teraz, gdy już wiesz, czego szukać w oprogramowaniu helpdeskowym, nadszedł czas, aby sprawdzić kilka najlepszych przykładów w branży. Od płatnych narzędzi CRM typu "wszystko w jednym" zaprojektowanych dla dużych przedsiębiorstw, po ograniczone, ale skuteczne opcje dla mniejszych Business i osób wybierających oprogramowanie Free, oto 15 najlepszych opcji oprogramowania helpdesk do wypróbowania. 👀

Usprawnij wewnętrzne żądania dla zespołów projektowych lub IT, aby zebrać dokładne informacje potrzebne w formularzach

ClickUp może być najbardziej znany jako narzędzie do zarządzania projektami, ale nasze oprogramowanie helpdeskowe i narzędzia do zarządzania obsługą klienta są równie skuteczne. Jeśli potrzebujesz zebrać opinie od swoich klientów, skorzystaj z Widok formularza przez ClickUp .

Funkcja ta oferuje niestandardowe możliwości zbierania dokładnych informacji potrzebnych do obsługi użytkowników.

Chcesz zaoferować klientom szybki i łatwy sposób na przesłanie prośby o pomoc? Szablon zgłoszenia pomocy technicznej ClickUp ma wszystko pod kontrolą. Funkcja sześciu statusów umożliwia śledzenie postępów w realizacji zgłoszeń od momentu ich otrzymania do momentu ich rozwiązania. Niestandardowe widoki umożliwiają nadawanie priorytetów i eskalowanie zgłoszeń w razie potrzeby.

ClickUp najlepsze funkcje

Szeroki zakres typów pól do zarządzania projektami - w tym pola wyboru, etykiety oraz krótkie i długie teksty - ułatwia gromadzenie wszelkiego rodzaju informacji za pomocą formularzy

Automatyczne tworzenie zadań z formularzy, usprawniające cykl pracy

Tworzenie niestandardowych etykiet w celu organizowania zgłoszeń do działu pomocy technicznej i dodawanie etykiety priorytetu w celu adresowania pilnych zgłoszeń

Niestandardowe rozszerzenia oznaczają, że formularze są naprawdę unikalne i odzwierciedlają dokładnie te informacje, których potrzebujesz

Funkcje bezpieczeństwa i prywatności zapewniają bezpieczeństwo danych i spełniają wymogi RODO, PCI DSS Service Provider Level 1 i CCPA

Limity ClickUp

Widok formularza nie jest dostępny w planie Free

Niektóre osoby uważały, że krzywa uczenia się dużej liczby funkcji była wysoka

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 200 opinii)

4,7/5 (ponad 8 200 opinii) Capterra: 4.7/5 (3,700+ opinii)

2. TeamSupport

przez TeamSupport TeamSupport oferuje narzędzia programowe do obsługi klienta, aby lepiej zrozumieć swoich klientów i zaoferować im wsparcie, którego potrzebują. Ich rozwiązania obejmują czat na żywo dla zespołów sprzedaży i marketingu, a także niestandardową analizę danych. 👩‍💻

TeamSupport najlepsze funkcje

Wbudowane narzędzia Customer Distress Index pomagają monitorować i zapobiegać rezygnacji klientów

Integracja z narzędziami do obsługi klienta i zespołu, w tym Slack, Salesforce, JIRA, HubSpot i Azure DevOps

Kluczowe funkcje Product Database umożliwiają śledzenie danych klientów i produktów na poziomie zgłoszeń w celu szybszego rozwiązywania i świadomego śledzenia problemów dla zespołów wsparcia

Limity TeamSupport

Nie ma wersji próbnej Free

Reguły automatyzacji zgłoszeń są uruchamiane tylko jeden raz, aby zapobiec zapętleniu, ale oznacza to ręczne pisanie wielu reguł do obsługi bardziej skomplikowanych zgłoszeń helpdesk

Brak solidnych rozwiązań do zarządzania projektami w porównaniu z innymi narzędziami biurowymi

Cennik TeamSupport

Essential Support: $49/miesiąc za agenta

$49/miesiąc za agenta Wsparcie Enterprise: $69/miesiąc za agenta

$69/miesiąc za agenta Zakończone Obsługa klienta Suite: 119 USD/miesiąc na agenta

TeamSupport oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (840+ recenzji)

4.4/5 (840+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (830+ opinii)

3. Deskpro

przez Deskpro Deskpro to kompleksowe oprogramowanie do obsługi klienta, które centralizuje dane klientów i prośby o pomoc w jednym miejscu - niezależnie od tego, gdzie klient zgłasza problem. Wbudowany czat na żywo i wielokanałowe wsparcie skracają czas rozwiązywania problemów i odpowiadania na pytania. Ponadto można zautomatyzować protokoły przekierowywania zgłoszeń i zarządzania incydentami, aby rozwiązywać problemy klientów i usprawnić wewnętrzne procesy pracy.

Najlepsze funkcje Deskpro

Przejęcie kontroli dzięki funkcjom lokalnym i hostowanie danych na własnej infrastrukturze serwera lub wybranie opcji przechowywania w chmurze w jednym z centrów danych

Platforma samoobsługowa ułatwia tworzenie centrum pomocybaza wiedzy aby klienci mogli uzyskać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i rozwiązywać typowe problemy

Zakończone niestandardowe tworzenie systemu biletowego, który usprawnia obsługę klienta i zwiększa jego zadowolenie

Ograniczenia Deskpro

Istnieje krzywa uczenia się dla użytkowników, którzy są nowicjuszami na serwerach, co oznacza, że nowi pracownicy IT mogą potrzebować dodatkowego wsparcia w uruchomieniu systemu

OdsyłaczOprogramowanie CRM czasami zawierało błędy, ale centrum pomocy szybko reaguje

Ceny Deskpro

Teams: $29/miesiąc za agenta Profesjonalista: $59/miesiąc za agenta

$29/miesiąc za agenta $59/miesiąc za agenta Enterprise: $99/miesiąc za agenta

Deskpro oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (ponad 20 recenzji)

4.3/5 (ponad 20 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 30 recenzji)

4. Zoho Desk

przez Zoho Desk Zoho Desk ma na celu ułatwienie obsługi klienta przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności i nawiązaniu niezapomnianych połączeń z użytkownikami końcowymi. Niezależnie od tego, czy prowadzisz duże zespoły wsparcia, czy mały biznes, to rozwiązanie helpdesk zarządza biletami i żądaniami obsługi klienta w różnych kanałach komunikacji.

Funkcja obsługi wielu działów jest szczególnie przydatna dla Teams, które potrzebują pomocy IT, która jest unikalna dla każdego działu lub dla różnych marek. 🌻

Najlepsze funkcje Zoho Desk

Przyjazny dla użytkownika i intuicyjny interfejs oznacza, że wszyscy członkowie zespołu mogą łatwo rozpocząć pracę i zająć się zgłoszeniami wsparcia

WbudowanyNarzędzia AI w tym chatbot, analiza nastrojów i asystent odpowiedzi oferują członkom zespołu wgląd w celu zapewnienia najlepszej możliwej pomocy

Natychmiastowe powiadomienia o zmianach w aktywności zgłoszeń i konfigurowalne tryby pracy zwiększają wydajność helpdesku IT

Limity Zoho Desk

Sama liczba funkcji oznacza konieczność poświęcenia czasu i wysiłku na nauczenie się, jak najlepiej wykorzystać narzędzie do zaspokojenia potrzeb firmy

Istnieją limity dotyczące zgłoszeń tworzonych za pośrednictwem API, co może stanowić wyzwanie dla większych przedsiębiorstw

Cennik Zoho Desk

Standardowy: 20 USD/miesiąc za użytkownika

20 USD/miesiąc za użytkownika Profesjonalny: $35/miesiąc za użytkownika Enterprise: $50/miesiąc na użytkownika

Zoho Desk oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 4 700 recenzji)

4,4/5 (ponad 4 700 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 2,000 recenzji)

5. Help Scout

przez Pomoc Scout Help Scout oferuje uproszczone podejście do rozwiązań oprogramowania helpdesk. Funkcje automatyzację cyklu pracy narzędzia, centra wiedzy i udostępniane skrzynki odbiorcze, połączenie z użytkownikami i usprawnienie interakcji z klientami jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.

Najlepsze funkcje Help Scout

Oprogramowanie do zarządzania helpdeskiem w czasie rzeczywistym pozwala rozwiązywać problemy klientów w ciągu kilku minut

Łatwy widok profili użytkowników w sekcjiniestandardowa baza danych klientów, w tym poprzednie konwersacje i historię witryny, dzięki czemu zespół wsparcia IT może w pełni reagować na zgłoszenia serwisowe

Skorzystaj z funkcji raportowania, aby śledzić wskaźniki zespołu i zadowolenie klientów dzięki prostemu portalowi samoobsługowemu

Limity Help Scout

API Mailbox ma ograniczenie szybkości, a wszyscy użytkownicy liczą się do maksimum, co oznacza, że musisz zarządzać użyciem dokładniej niż w przypadku innych narzędzi

Niektórzy użytkownicy uważali, że układ platformy wiedzy mógłby być bardziej intuicyjny dla zgłoszeń serwisowych

Cennik Help Scout

Standard: $20/miesiąc za użytkownika

$20/miesiąc za użytkownika Plus: $40/miesiąc na użytkownika

$40/miesiąc na użytkownika Pro: $65/miesiąc za użytkownika

Ocena i recenzje Help Scout

G2: 4.4/5 (390+ recenzji)

4.4/5 (390+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 200 recenzji)

6. Salesforce Service Cloud

przez Salesforce Salesforce to światowej sławy CRM, a ich platforma helpdesk znana jako Service Cloud ma na celu usprawnienie obsługi klienta dla Business. Kluczowe funkcje obejmują inteligentną automatyzację w celu zmniejszenia kosztów i usprawnienia cyklu pracy, a także zarządzanie incydentami w celu śledzenia głównych zagrożeń związanych z powiązaniem z klientem. ✍️

Najlepsze funkcje Salesforce Service Cloud

Wbudowane generatywne AI pomaga skrócić czas rozwiązywania problemów i zwiększyć wydajność zespołu oraz wskaźniki KPI

Wielokanałowy system zgłoszeń helpdesk kieruje wszystkie zgłoszenia klientów na jedną, łatwą w zarządzaniu platformę, niezależnie od tego, gdzie klient poprosił o pomoc - czy to za pośrednictwem call center, postu w mediach społecznościowych, czy kanału e-commerce

Narzędzia zdalnej pomocy i eskalacji umożliwiają szybkie reagowanie na zgłoszenia na dowolnym poziomie usług w portalu samoobsługowym

Limity Salesforce Service Cloud

Wiele funkcji oprogramowania biurkowego to dodatki lub posiada limity, co zwiększa koszt narzędzia w zależności od potrzeb organizacji

Nawigacja może być bardziej złożona w porównaniu z innymi narzędziami do obsługi klienta, z czego wynika wyższa krzywa uczenia się

Cennik Salesforce Service Cloud

Starter: $25/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

$25/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie) Profesjonalista: 75 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

75 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie) Enterprise: 150 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

150 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie) Unlimited: $300/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Salesforce Service Cloud oceny i recenzje

G2: 4,2/5 (ponad 2200 recenzji)

4,2/5 (ponad 2200 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 700 recenzji)

7. ServiceNow

przez ServiceNowServiceNow to narzędzie do zarządzania usługami IT (ITSM), które pomaga firmom śledzić zgłoszenia i tworzyć rozwiązania, które rozwiązują problemy klientów i realizują cele firmy. Jest to jedna z najlepszych opcji oprogramowania help desk opartego na chmurze, dzięki czemu nie musisz martwić się o utrzymanie serwerów lub zajmowanie się złożonymi problemami związanymi z hostingiem.

Narzędzie oferuje biuro obsługi automatyzacja skracająca czas wykonywania powtarzających się zadań i wgląd w zarządzanie zasobami IT. Dzięki temu możesz skupić się na niestandardowej obsłudze swoich klientów.

Najlepsze funkcje ServiceNow

Raportowanie w czasie rzeczywistym i pulpity pozwalają zarządzać zapasami, odpowiadać na pytania klientów i usprawniać system zgłoszeń we wszystkich działach w celu zwiększenia obsługi klienta

Automatyczna priorytetyzacja i przydzielanie zadań zmniejszają liczbę kroków w cyklu pracy, aby przyspieszyć czas reakcji

Pulpit nawigacyjny platformy IT przechowuje wszystkie dane i spostrzeżenia w jednym miejscu, aby usprawnić współpracę i promocjęzaangażowanie pracowników* Korzystaj z poręcznych przypomnień i powiadomień dotyczących zarządzania umowami o gwarantowanym poziomie świadczenia usług (SLA), aby być na bieżąco z poziomem zadowolenia klientów

Limity ServiceNow

To nie jest pełnyCRM i narzędzie do zarządzania projektamiwięc trzeba go używać w połączeniu z innymi narzędziami

Niektórzy użytkownicy uważali, że funkcje raportowania mogłyby być bardziej niezawodne dla obsługi klienta

Cennik ServiceNow

Skontaktuj się, aby uzyskać niestandardowy cennik dostosowany do Twoich potrzeb biznesowych

ServiceNow oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 1 500 recenzji)

4,4/5 (ponad 1 500 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 190 recenzji)

8. Zendesk

przez Zendesk Zendesk to jedna z największych marek, jeśli chodzi o obsługę klienta. Zaprojektowana w celu spersonalizowania interakcji z klientami, platforma ta łączy w sobie funkcje AI, prawdziwe ludzkie wiadomości i narzędzia zwiększające wydajność aby ci pomóc zarządzać pracownikami i nawiązywać niestandardowe relacje z klientami. 🤩

Najlepsze funkcje Zendesk

Inteligentny routing automatyzuje zadania, wysyłając użytkowników do odpowiedniego agenta obsługi klienta w zespole lub kierując ich do portalu samoobsługowego, gdzie otrzymują szybkie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Wbudowane narzędzia do raportowania i analizy pozwalają uzyskać wgląd w system zarządzania wiedzą

Integracja z aplikacjami mobilnymi na iOS i Androida, a także narzędziami internetowymi oznacza, że możesz korzystać z portalu samoobsługowego w dowolnym miejscu i z innymi narzędziami zwiększającymi wydajność

Użyj widżetu internetowego, aby osadzić wiadomości w narzędziach bezpośrednio na stronach docelowych lub użyj obszaru roboczego agenta do obsługi pojedynczego zgłoszenia w różnych kanałach

Powszechnie stosowany system zaznaczania ułatwia szkolenie

Limity Zendesk

Niestandardowe widoki nie mogą być eksportowane od jednego użytkownika do drugiego, co oznacza, że trzeba je ręcznie odtworzyć dla każdego użytkownika

Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że uzyskanie pomocy trwało dłużej lub było bardziej skomplikowane niż się spodziewali w porównaniu z innymi programami biurowymi

Cennik Zendesk

**Teams Suite:$49/miesiąc za agenta

Suite Growth: 79 USD/miesiąc za agenta

79 USD/miesiąc za agenta Suite Professional: $99/miesiąc za agenta

$99/miesiąc za agenta Suite Enterprise: Kontakt w sprawie niestandardowego cennika

Oceny i recenzje Zendesk

G2: 4,3/5 (ponad 5 600 recenzji)

4,3/5 (ponad 5 600 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 3 600 opinii)

9. Spiceworks

przez Spiceworks Spiceworks jest dostawcą rozwiązania help desk hostowanego w chmurze, co oznacza, że nie musisz poświęcać czasu na budowanie lub utrzymywanie serwerów. Korzystaj z monitorów, powiadomień i niestandardowych opcji zgłoszeń, aby dostosować to rozwiązanie do celów zarządzania klientami.

Zwiększ satysfakcję swoich klientów dzięki intuicyjnemu systemowi zgłoszeń i rozwiązaniu help desk w Spiceworks.

Najlepsze funkcje Spiceworks

Niestandardowy stos technologii IT dzieli twoją organizację na system zgłoszeń helpdesk, który jest łatwy w zarządzaniu, niezależnie od tego, czy masz dwóch agentów obsługi klienta, czy setki

Prosty interfejs obsługi klienta pozwala pomagać klientom bez stromej krzywej uczenia się

Korzystaj z narzędzia do śledzenia, aby uzyskać wgląd i włączyć je do obsługi, aby uzyskać płynniejszy system obsługi klienta

Limity Spiceworks

Niektórzy użytkownicy z większych Enterprise uważali, że narzędzie jest niedopracowane i przydałyby się dodatkowe funkcje

Obszar roboczy oferuje limit ról, przez co stanowi wyzwanie dla większych, bardziej rozproszonych Teamsów

Ceny Spiceworks

Free dla wszystkich użytkowników

Oceny i recenzje Spiceworks

G2: 4.3/5 (ponad 300 recenzji)

4.3/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 540 recenzji)

10. LiveAgent

przez LiveAgent LiveAgent to oprogramowanie helpdeskowe, które ma na celu ułatwienie interakcji z klientami. Dzięki mnóstwu funkcji i możliwości śledzenia, łatwo jest odpowiadać na zapytania klientów, eskalować problemy i dostarczać rozwiązania.

Zaawansowany system biletowy wysyła wszystkie zgłoszenia do jednej uniwersalnej skrzynki odbiorczej, dzięki czemu można je wyświetlać i odpowiadać na nie bez konieczności przełączania platform. 📥

LiveAgent najlepsze funkcje

Ponad 200 integracji, w tym Zapier, Magento, WordPress i Mailchimp

130 funkcji, takich jak fora, czat na żywo i artykuły w bazie wiedzy

Interfejs użytkownika można dostosować do własnych potrzeb, dodając niestandardowe pola dla odpowiedzi lub filtrując według statusu, źródła, etykiet lub zadań

Limity LiveAgent

Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że automatyczne odpowiedzi mogą być dalej rozwijane w ich systemie sprzedaży biletów

Inni użytkownicy uważają, że przydałby się samouczek przedstawiający rozszerzenie funkcji, ponieważ jest ich tak wiele

Cennik LiveAgent

Mały: $9/miesiąc za agenta (rozliczane rocznie)

$9/miesiąc za agenta (rozliczane rocznie) Średni: $29/miesiąc na agenta (rozliczane rocznie)

$29/miesiąc na agenta (rozliczane rocznie) Large: $49/miesiąc na agenta (rozliczane rocznie)

$49/miesiąc na agenta (rozliczane rocznie) Enterprise: $69/miesiąc na agenta (rozliczane rocznie)

LiveAgent oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 1400 recenzji)

4,5/5 (ponad 1400 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 1,300 recenzji)

11. Jira

przez Jira Jira jest popularna oprogramowanie do zarządzania projektami które jest używane głównie do śledzenia błędów, śledzenia problemów i zwinnego zarządzania projektami. Z czasem wiele Businessów zaczęło wykorzystywać Jira jako narzędzie do obsługi klienta ze względu na jego elastyczność i łatwość integracji z innymi aplikacjami.

Najlepsze funkcje Jira

Konfigurowalne cykle pracy umożliwiające dostosowanie oprogramowania do potrzeb zespołu

Potężna funkcja wyszukiwania umożliwiająca użytkownikom szybkie i łatwe znajdowanie najnowszych lub historycznych zgłoszeń

Dostępne są liczne dodatki rozszerzające funkcje centrum obsługi Jira

Łatwa integracja z innymi produktami Atlassian zapewniająca wysoką wydajność pracy

Limity Jira

Złożoność narzędzia może wymagać czasu na naukę i adaptację

Droższe niż inne alternatywy po uwzględnieniu dodatkowych wtyczek

Cennik Jira

**Free

Standard: $7.75/miesiąc za użytkownika

$7.75/miesiąc za użytkownika Premium: $15.25/miesiąc za użytkownika

$15.25/miesiąc za użytkownika Enterprise: Zadzwoń do Jira, aby uzyskać informacje o cenach

Jira oceny i recenzje

G2: 4,3/5 (ponad 5 270 opinii)

4,3/5 (ponad 5 270 opinii) Capterra: 4,4/5 (ponad 13 200 opinii)

12. ProProfs Helpdesk

przez ProProfs ProProfs Help Desk to pełne funkcji narzędzie do obsługi klienta, które stało się kompleksowym rozwiązaniem do obsługi klienta. Jego funkcją jest współdzielona skrzynka odbiorcza, która łączy zapytania klientów z różnych kanałów w jednym miejscu, upraszczając proces obsługi klienta.

Najlepsze funkcje ProProfs Help Desk

Współdzielona skrzynka odbiorcza umożliwiająca zespołom współpracę i płynne rozwiązywanie zapytań klientów

Wbudowana baza wiedzy redukująca liczbę przychodzących zgłoszeń i usprawniająca samoobsługę klienta

Łatwe raportowanie i śledzenie pomagające przełożonym monitorować wydajność teamów

Integracja z szerokim zakresem innych narzędzi programowych w celu łatwego wykorzystania w różnych cyklach pracy

ProProfs Help Desk \ limity

Aplikacje mobilne nie są tak solidne jak wersje na pulpit

Użytkownicy mogą potrzebować trochę czasu na zapoznanie się z interfejsem

Ceny ProProfs Help Desk

Free

Płatne: $20/miesiąc za użytkownika

ProProfs Help Desk oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (15+ recenzji)

4.7/5 (15+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (10+ recenzji)

13. SAP

przez SAP SAP Customer Experience (dawniej SAP C/4HANA) to oprogramowanie integrujące różne rozwiązania customer experience, dzięki czemu nadaje się do zarządzania obsługą klienta. SAP oferuje konfigurowalne opcje dla różnych branż i wielkości Business.

Najlepsze funkcje SAP

Dostawca informacji o klientach w czasie rzeczywistym w celu lepszego zrozumienia klientów i zapewnienia niestandardowej obsługi

Oferuje kompleksową platformę CRM (Customer Relationship Management) integrującą rozwiązania sprzedażowe, usługowe i marketingowe

Dostawca wielokanałowej obsługi klienta, w tym przez e-mail, telefon, czat i media społecznościowe

Łatwa integracja z innymi narzędziami pakietu SAP

Limity SAP

Dość drogi w porównaniu do innych rozwiązań helpdeskowych

Wdrożenie i opanowanie systemu wymaga pewnej wiedzy technicznej i czasu na naukę

Ceny SAP

Skontaktuj się z SAP w sprawie cen

Oceny i recenzje SAP

G2: 4,2/5 (ponad 800 recenzji)

4,2/5 (ponad 800 recenzji) Capterra: 4,3/5 (ponad 1 840 opinii)

14. SuuportBee

przez SupportBee SupportBee to uproszczone oprogramowanie helpdesk oparte na poczcie e-mail, które pomaga firmom efektywniej zarządzać e-mailami wsparcia. Kładzie nacisk na współdzielony system skrzynki odbiorczej, w którym wszyscy członkowie zespołu mogą uzyskać dostęp i odpowiadać na zapytania klientów.

Najlepsze funkcje SupportBee

System ticketów pozwala na łatwą organizację i przydzielanie zapytań klientów

Integracja z systemami CRM i narzędzia do zarządzania projektami usprawnienie cyklu pracy wsparcia technicznego

Automatyczne sortowanie e-maili na podstawie określonych wyzwalaczy, od nadawcy po temat wiadomości

Funkcje współpracy pozwalają wielu członkom zespołu pracować nad tym samym zapytaniem klienta

Limity SupportBee

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że funkcja wyszukiwania może być powolna i czasami nie tak intuicyjna

Dostarczane są podstawowe statystyki, ale brakuje bardziej rozbudowanych funkcji raportowania do analizy danych

Ceny SupportBee

Startup: $13/miesiąc za użytkownika

$13/miesiąc za użytkownika Enterprise: $17/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje SupportBee

G2: 4.1/5 (5+ recenzji)

4.1/5 (5+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (25+)

15. HiverHQ

przez Hiver HiverHQ to solidne narzędzie do obsługi klienta, które działa bezpośrednio z konta Gmail. Pełni ono funkcję bezwysiłkowego zarządzanie e-mailami rozwiązanie, które upraszcza sposób, w jaki Teams zarządzają i śledzą e-maile wsparcia. HiverHQ pozwala użytkownikom oddelegować, śledzić i nadawać priorytety e-mailom klientów bez opuszczania interfejsu Gmaila.

Najlepsze funkcje HiverHQ

Etykiety i kategoryzacja e-maili dla lepszej organizacji i śledzenia niestandardowych zapytań klientów

Funkcja wykrywania kolizji w celu uniknięcia sytuacji, w której wielu członków odpowiada na to samo zapytanie

Automatyzacja cykli pracy dla efektywnego zarządzania e-mailami

Szczegółowa analityka i funkcja raportowania do śledzenia wydajności zespołu

Integracja z innymi popularnymi narzędziami, takimi jak Slack, Trello i obszar roboczy Google

Limity HiverHQ

Ograniczony do korzystania z Gmaila, dlatego może nie być idealny dla Teams korzystających z różnych klientów e-mail.

Brak natywnych funkcji czatu na żywo lub połączeń telefonicznych

Ceny HiverHQ

Dostępna wersja próbna za darmo

Lite: 15 USD miesięcznie

15 USD miesięcznie Pro: 39 dolarów miesięcznie

39 dolarów miesięcznie Elite: 59 USD miesięcznie

59 USD miesięcznie Niestandardowy cennik dostępny na życzenie dla Business z ponad 50 użytkownikami

Oceny i recenzje HiverHQ

G2: 4.6/5(800+ recenzji)

4.6/5(800+ recenzji) Capterra: 4.6/5(150+ opinii)

Odpowiadaj na prośby klientów i wspomagaj zespoły wsparcia dzięki ClickUp

Oprogramowanie Helpdesk to jedno z najlepszych narzędzi usprawniających proces odpowiadania na pytania klientów i pomagania im w rozwiązywaniu problemów. Od automatyzacji danych powstania zadań dla zgłoszeń klientów po śledzenie doświadczeń konkretnego użytkownika i uzyskiwanie wglądu w ogólne podejście do obsługi klienta, narzędzia te są nieocenione. Wypróbuj ClickUp już dziś aby lepiej pomagać swoim klientom i tworzyć cykle pracy dla członków swojego zespołu, aby byli na bieżąco ze swoimi zadaniami.

Od skrócenia czasu potrzebnego na zgłoszenie problemu właściwemu członkowi zespołu po stworzenie niestandardowego doświadczenia użytkownika, nasze narzędzia z pewnością pomogą Ci budować lepsze relacje z klientami. 🙌