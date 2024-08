Połączenie CRM i zarządzania projektami – Wszystko w jednym oprogramowaniu CRM

Niestandardowi klienci są wisienką na torcie firmy. 🍧

Bez nich biznes nie miałby sensu.

I właśnie dlatego potrzebne jest skuteczne zarządzanie relacjami z klientami (CRM).

CRM pomaga każdemu biznesowi pielęgnować angażujące relacje z niestandardowymi klientami.

Niemniej jednak, trzeba również zarządzać projektami, budżetami, zasobami i wieloma innymi aspektami, aby zapewnić terminowe spełnianie potrzeb klientów.

jak poradzić sobie z tymi wszystkimi aspektami bez zrobienia sobie krzywdy?

Używając CRM i zarządzanie projektami połączone.

W tym artykule zbadamy różnice między CRM a zarządzaniem projektami, w jaki sposób można ich używać razem i czego szukać w rozwiązaniu typu "wszystko w jednym". Podkreślimy również najlepsze CRM oprogramowanie do zarządzania projektami można używać już dziś.

Zaczynajmy.

Czym jest zarządzanie relacjami z klientami?

Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) to proces, który koncentruje się na zarządzaniu powiązaniami z niestandardowymi klientami. Obejmuje on pielęgnowanie relacji w celu zwiększenia satysfakcji klientów i sprzedaży.

I chociaż CRM i zarządzanie projektami muszą ze sobą współpracować, aby osiągnąć swoje cele, mają one swoje różnice:

Różnice między CRM a zarządzaniem projektami?

Oprogramowanie do zarządzania projektami służy do realizacji projektu zgodnie z harmonogramem i budżetem. Oprogramowanie CRM służy do zarządzania interakcjami z potencjalnymi i istniejącymi klientami. Oto przydatny wykres podsumowujący więcej kluczowych różnic między CRM a zarządzaniem projektami:

Kluczowe różnice między CRM a zarządzaniem projektami. | Parametr | CRM | Zarządzanie projektami | | ----------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Do /href/ https://clickup.com/pl/blog/65218/strategia-crm/Strategy/%href/ | Do /href/ https://clickup.com/blog/proposal-management-software/manage interakcji z potencjalnymi/%href/ i obecnymi klientami | Do dostarczenia projektu zgodnie z harmonogramem i w ramach budżetu | | Cele | - Budowanie powiązań z klientami i utrzymywanie klientów - Pomaganie zespołowi obsługi klienta w łatwej współpracy - Usprawnianie wysiłków zespołu sprzedaży - Skuteczne rozwiązywanie zapytań klientów | - Mapa sposobów osiągnięcia celów - Dostarczanie wyników na czas i w ramach budżetu - Utrzymywanie zadowolenia klientów i pracowników - Usprawnianie komunikacji i współpracy zespołu | | Skupienie się na klientach, niestandardowych klientach, potencjalnych partnerach, dostawcach i innych interesariuszach | Oś czasu | Na bieżąco, ponieważ poprawa relacji z klientami jest procesem długoterminowym | Tymczasowo lub na podstawie projektu, ponieważ projekty mają określoną datę rozpoczęcia i końcową | | Cykl | - Etap marketingowy: identyfikacja klientów poprzez prowadzenie kampanii marketingowych- Etap sprzedaży: identyfikacja potencjalnych klientów i przekształcanie ich w klientów- Etap wsparcia: skupienie się na obsłudze klienta i wsparciu | - Inicjacja: określenie wykonalności projektu- Planowanie: określenie celów, harmonogramu i potrzebnych zasobów- Wykonanie: wprowadzenie planu w życie- Monitorowanie: monitorowanie wydajności i postępów- Zamknięcie: określenie, co poszło dobrze, a które zadania nie zostały zakończone |

Oczywiście, zarządzanie projektami i procesy CRM mają swoje różnice. Ale przyjrzyj się im bliżej, a zobaczysz, że mają kilka wspólnych cech cele i zadania .

Oba koncentrują się na dostarczaniu wysokiej jakości projektów, usług lub produktów na czas, aby klienci byli zadowoleni. I obie pomagają zarabiać więcej pieniędzy.

Czym jest CRM w zarządzaniu projektami?

Zarządzanie projektami koncentruje się na dostarczaniu tego, czego potrzebuje klient, na czas i w ramach budżetu. Bardzo ważne, jeśli chcesz utrzymać dobre relacje z klientami, prawda?

I tu właśnie przydaje się CRM.

CRM może pomóc w zarządzaniu projektami, zapewniając wgląd w czasie rzeczywistym w opinie klientów i usprawniając komunikację między działami. Raportowanie stanu sprzedaży przez LinkedIn wykazał, że 64% firm twierdzi, że narzędzia CRM są pomocne .

Co więcej, umieszczenie klientów w centrum zarządzania projektami może pomóc w dostarczaniu właściwych produktów/usług i utrzymaniu relacji z klientami.

Ale do zrobienia tego służą narzędzia CRM?

Dzięki funkcjom śledzenia interakcji z klientami, budżetowania i zarządzania projektami zarządzanie potokiem sprzedaży , CRM-y pomagają firmom :

Oto jak te funkcje pomagają zespołom projektowym:

Śledzenie kamieni milowych: pomaga zespołom zidentyfikować osiągalne cele i zadania *Role w projekcie: zdefiniowane role ułatwiają członkom zespołu zarządzanie ich obowiązkami

pomaga zespołom zidentyfikować osiągalne cele i zadania *Role w projekcie: zdefiniowane role ułatwiają członkom zespołu zarządzanie ich obowiązkami Raporty na pulpicie: pozwalają kierownikowi projektu analizować postępy

pozwalają kierownikowi projektu analizować postępy Powtarzające się zadania: automatyzacja powtarzających się zadań, aby pomóc zespołom skupić się na ważniejszych rzeczach, AKA zarabianiu pieniędzy 🤑

Teraz, gdy zrozumieliśmy, czym jest CRM w zarządzaniu projektami, zobaczmy, jak możesz wybrać właściwe narzędzie dla swoich potrzeb.

Zanim jednak wyjaśnimy, czego należy szukać w narzędziu CRM, najpierw omówmy, czym różni się ono od tradycyjnego rozwiązania do zarządzania projektami:

Jakie są różnice między oprogramowaniem CRM a oprogramowaniem do zarządzania projektami?

Sprawdźmy kluczowe różnice między Oprogramowanie CRM i Free oprogramowanie do zarządzania projektami:

Kluczowe różnice między oprogramowaniem CRM a oprogramowaniem PM. | Parametr | Oprogramowanie CRM | Oprogramowanie PM | | ----------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | Kluczowe funkcje | - Gromadzenie danych o klientach- Obsługa klienta- Śledzenie działań następczych- Wyceny i zarządzanie /href/ https://clickup.com/pl/blog/46493/propozycja-projektu/proposal/%href/- Śledzenie poleceń- Zarządzanie wynikami sprzedaży- Automatyzacja marketingu | - Zarządzanie projektami- Zarządzanie terminami- Zaawansowane narzędzia /href/ https://clickup.com/blog/online-collaboration-tools/collaboration/%href/- /href/ https://clickup.com/blog/agile/agile-project-management/Agile/%href/- Zarządzanie portfolio/%href/- Zarządzanie budżetem- Wykresy Gantta- /href/ https://clickup.com/blog/automate-tasks/Workflow/%href/- Zarządzanie portfelem | | Korzyści | - Zrozumienie relacji z klientami na przestrzeni czasu- Maintainer/https://clickup.com/pl/blog/57991/oprogramowanie-bazy-danych-klientow/centralized bazy danych klientów/%href/ w całej firmie- Przyspieszenie pętli informacji zwrotnej dzięki automatyzacji zatwierdzania i informacji zwrotnej- Poprawa wydajności zespołu sprzedaży | - Uzyskaj przegląd postępu projektu- Skuteczne planowanie i /href/https://clickup.com/pl/blog/66110/oprogramowanie-do-planowania-zadan/schedule zadań/%href/ - Promocja /href/ https://clickup.com/blog/?p=8576remote pracy/%href/- Poprawa projektu i zespołu /href/https://clickup.com/pl/blog/4320/jak-byc-bardziej-wydajnym/productivity /%href/- Eliminacja niepotrzebnych kosztów i /href/ https://clickup.com/pl/blog/12212/zarzadzanie-obciazeniem-praca/workload/%href/ | Średnia cena | $12-$90 za użytkownika/miesiąc. Droższe narzędzia mogą mieć zakres od $150-$300/miesiąc | $5-$90 na użytkownika/miesiąc. Droższe narzędzia mogą mieć zakres od $150-$300/miesiąc | | Przykłady | /href/ https://clickup.com/teams/crmClickUp/%href/ , Salesforce, /href/https://clickup.com/pl/blog/39900/alternatywy-microsoft-dynamics/Microsoft Dynamics/%href/, /href/ https://clickup.com/blog/?p=16364Zoho/%href/ , i HubSpot CRM | /href/ https://clickup.com/teams/project-managementClickUp/%href/ , /href/ https://clickup.com/compare/asana-alternativeAsana/%href/ , /href/ https://clickup.com/blog/basecamp-review/Basecamp/%href/ , i /href/ https://clickup.com/blog/?p=14228Microsoft Zarządzanie projektami/%href/ |

Uwaga: chociaż można użyć dwóch oddzielnych narzędzi do zarządzania każdym procesem, lepiej jest użyć narzędzia all-in-one z w pełni zintegrowaną funkcją zarządzania projektami i CRM, takiego jak ClickUp.

Co składa się na dobre rozwiązanie CRM do zarządzania projektami?

Doskonałe rozwiązanie do zarządzania projektami klienta powinno być bardzo przyjazne dla użytkownika, elastyczne i solidne. I chociaż możesz zdecydować się na integrację lub dwa oddzielne narzędzia do zarządzania każdym procesem, możesz również użyć rozwiązania all-in-one do zarządzania oboma procesami.

Korzystanie z CRM z funkcjami zarządzania projektami pomaga zarządzać projektami i danymi klientów na jednej centralnej platformie i nie trzeba przełączać się między aplikacjami przez cały dzień.

Oczywiście należy unikać zbyt skomplikowanych (i drogich 👀) narzędzi.

Aby pomóc w podjęciu decyzji, oto dziesięć rzeczy, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze oprogramowania CRM do zarządzania projektami:

1. Łatwość użytkowania

Wybrane oprogramowanie powinno mieć prosty proces wdrożenia i przyjazny dla użytkownika interfejs dla pracowników i niestandardowych klientów.

dlaczego klienci?

Muszą oni mieć dostęp do narzędzia, ponieważ odgrywają istotną rolę w procesach opiniowania i zatwierdzania. Udzielenie dostępu klientom doprowadzi również do większej przejrzystości, mniejszej liczby e-maili i pomoże utrzymać wszystkich na tej samej stronie.

Dodatkowo, upewnij się, że wybrane przez Ciebie narzędzie współgra z Twoimi obecnymi procesami biznesowymi. Nie chcesz przecież, aby w połowie wdrożenia CRM okazało się, że narzędzie zakłóca cały przepływ pracy.

2. Możliwość dostosowania

Ponieważ każdy biznes jest wyjątkowy, czasami jedno podejście nie wystarczy.

Dlatego potrzebujesz dostosowywalnego narzędzia.

Konfigurowalne rozwiązanie pomaga dokładnie odzwierciedlić Twoje potrzeby.

Na przykład, funkcja zarządzania projektami, taka jak Niestandardowe statusy zadań ClickUp mogą pomóc zespołowi wsparcia dostosować przepływ pracy w oparciu o problemy, klientów i zgłoszenia.

3. Współpraca z klientem

Wybierz rozwiązanie, które pozwala wprowadzić klienta do przestrzeni projektowej zarządzania relacjami z klientem, aby pokazać mu postępy w jego projektach. Pomoże to również przyspieszyć procesy sprawdzania i zatwierdzania.

Jest to bardzo ważne, ponieważ klient ma zawsze rację.

ale klienci nie mogą mieć dostępu do każdego dokumentu w oprogramowaniu, prawda?

Nie martw się. Upewnij się, że Twoje narzędzie oferuje szczegółowe ustawienia uprawnień, które pozwalają kontrolować, kto ma dostęp do czego.

Klient może nie zawsze mieć rację, ale narzędzia do zarządzania zadaniami CRM z funkcjami współpracy już tak.

4. Zarządzanie dokumentami i danymi

Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na aplikację komputerową, czy opartą na chmurze aplikację CRM i do zarządzania projektami, wybrane narzędzie powinno umożliwiać łatwe zarządzanie dokumentami i analizowanie informacji o klientach.

wyobraź sobie, że musisz przeglądać mnóstwo różnych aplikacji tylko po to, aby znaleźć jeden dokument, którego szukasz 😵

Dodatkowo, oprogramowanie powinno umożliwiać tworzenie i udostępnianie baz wiedzy, przewodników użytkownika i dokumentów onboardingowych. W ten sposób można udostępniać klientom odpowiednie informacje w zależności od potrzeb.

5. Zarządzanie Portfoliosem

Narzędzie z funkcjami zarządzania portfolio klientów pomaga Businessowi śledzić działania klientów.

Zasadniczo pozwala analizować i kategoryzować całą bazę klientów, aby zidentyfikować lojalnych klientów (tych, którzy zarabiają najwięcej 💰).

W ten sposób można stworzyć CRM plan projektu który koncentruje się na zatrzymaniu najbardziej wartościowych klientów. I możesz burza mózgów aby odnowić iskrę w każdej upadającej relacji.

6. Wizualne zarządzanie projektami Wizualne zarządzanie projektami pomaga Teams lepiej zrozumieć oś czasu, zadania i terminy. Wystarczy jeden rzut oka, aby zobaczyć, jak postępują projekty i relacje z niestandardowymi klientami.

Poszukaj oprogramowania z wizualnymi funkcjami, takimi jak Wykresy Gantta , osie czasu oraz widoki tablicy kanban .

To ci pomoże:

Scentralizować komunikację i utrzymać wszystkich na tej samej stronie

Szybko podejmować decyzje w oparciu o dokładne dane

Zidentyfikować wszelkie potencjalne wąskie gardła w systemieCykl pracy CRM ### 7. Zarządzanie potokiem sprzedaży

Zarządzanie potokiem sprzedaży jest sercem systemów CRM.

**Ale czym jest potok sprzedaży?

Potok sprzedaży to migawka tego, gdzie znajdują się potencjalni klienci w całym procesie sprzedaży. Pomaga menedżerowi projektu CRM śledzić przepływ potencjalnych klientów i niestandardowych klientów w całym procesie sprzedaży.

Wybrane narzędzie do zarządzania projektami CRM powinno mieć takie funkcje, jak śledzenie potencjalnych klientów, zarządzanie projektami, pulpity sprzedaży i inne. Są to podstawowe wymagania Oprogramowanie CRM dla, powiedzmy, nieruchomości .

Pomoże to określić, jak szybko przedstawiciele handlowi mogą przekształcać potencjalnych klientów w sprzedaż.

A jeśli chcesz poprawić wyniki sprzedaży, przyjrzenie się narzędziu do zarządzania projektami CRM może powiedzieć ci, co działa, a co nie.

8. Usprawniona komunikacja

Posiadanie CRM i narzędzia do zarządzania projektami z dedykowanymi funkcjami komunikacji lub czatu może pomóc firmom pozbyć się silosów i niedostępności danych.

Członkowie Teams powinni mieć możliwość dodawania komentarzy, załączania dokumentów i prowadzenia rozmów wideo bez opuszczania narzędzia. Usprawnia to komunikację, ponieważ nie trzeba przełączać się między aplikacjami przez cały dzień.

9. Spostrzeżenia oparte na danych

Spostrzeżenia oparte na danych dostarczają informacji w czasie rzeczywistym o tym, jak radzi sobie każdy aspekt Twojego biznesu.

Wybrane oprogramowanie CRM i do zarządzania projektami powinno zapewniać szczegółowe raportowanie i pulpity. Pomoże to zidentyfikować wąskie gardła, monitorować wydajność pracowników i upewnić się, że zespoły osiągają cele firmy.

Ułatwia to podejmowanie świadomych decyzji biznesowych.

10. Integracje

Dobrze zintegrowane systemy zapewniają odpowiedni przepływ danych i usprawnione zarządzanie cyklem pracy na różnych platformach.

Wybierz oprogramowanie do zarządzania projektami CRM, które można zintegrować z innymi narzędziami w obszarze roboczym. W ten sposób nie będziesz musiał rezygnować z ulubionych aplikacji. 😌

Oto lista niektórych integracji, których możesz potrzebować:

Narzędzia do wideokonferencji

Aplikacje do obsługi wiadomości błyskawicznychOprogramowanie do śledzenia błędów can get!

4. Dostosowanie między działami

Pamiętaj, że narzędzie typu "wszystko w jednym" zapewnia ci jedno źródło prawdy. Pomaga to zespołom projektowym, marketingowym, sprzedażowym i obsługi klienta w wspólnym zrozumieniu potrzeb klienta i postępów w realizacji projektu.

Umożliwia również stworzenie ujednoliconego systemu zarządzania zadaniami i raportowania, który pomaga teamom w łatwej współpracy.

Na przykład, zespoły marketingowe mogą korzystać z raportowania narzędzia, aby określić poziom odsetków klienta i zdecydować, czy mogą dokonać sprzedaży. A jeśli tak, można zainicjować nowy projekt skierowany do tego klienta.

Wady

Oto dwie wady korzystania z jednego narzędzia do zarządzania obydwoma procesami:

1. Różne osie czasu

Jednym z problemów połączenia tych dwóch procesów jest to, że opierają się one na różnych osiach czasu.

Projekt zarządzania relacjami z klientem koncentruje się na długoterminowym budowaniu powiązań, ponieważ jest to proces ciągły. Z drugiej strony, zarządzanie projektami jest bardziej czasowe, ponieważ projekty mają datę rozpoczęcia i datę końcową.

Jeśli nie chcesz, aby informacje o niestandardowych klientach zaśmiecały Twoją aplikację do zarządzania projektami, warto je rozdzielić.

2. Niektóre aplikacje typu "wszystko w jednym" mogą być drogie

Chociaż korzystanie z jednego narzędzia, które wykonuje wiele funkcji oprogramowania, może być tańsze, niektóre rozwiązania typu "wszystko w jednym" mogą być dość drogie.

Należy jednak pamiętać, że istnieją również narzędzia typu "wszystko w jednym", takie jak ClickUp, które oferują potężne darmowe plany !

Co prowadzi nas do..

Najlepsze rozwiązanie CRM dla Twojego Teams

Dobre rozwiązanie typu "wszystko w jednym" jest solidne, niedrogie i proste w użyciu.

czy istnieje rozwiązanie, które spełnia wszystkie te kryteria?

Odpowiedź brzmi: nie... istnieje doskonałe rozwiązanie wszechstronny, elastyczny CRM rozwiązanie, które sprawdza wszystkie powyższe Boxy i nie tylko: ClickUp!

Co to jest ClickUp?

ClickUp to jedno z najwyżej ocenianych na świecie narzędzi CRM i do zarządzania projektami, wykorzystywane przez superproduktywne zespoły w małych i dużych firmach.

Z funkcjami takimi jak widok kalendarza, Zależności od zadań oraz Przechowywanie w chmurze clickUp sprawia, że klienci są zadowoleni i niestandardowi osiągnięcie celów projektu absolutna bryza.

Oto dlaczego ClickUp to najlepszy CRM narzędzie do zarządzania projektami:

Widoki ClickUp: korzystać z różnych widoków projektów, takich jak tablice Kanban, widok listy lub widok Box, aby zarządzać wszystkim, od potoków sprzedaży po statusy projektów

Docs: tworzenie dokumentów onboardingowych dla klientów, instrukcji obsługi,propozycje biznesowei nie tylko

tworzenie dokumentów onboardingowych dla klientów, instrukcji obsługi,propozycje biznesowei nie tylko Kamienie milowe: zobacz, kiedy osiągnąłeś główny cel, taki jak uzyskanie zgody klienta

Niestandardowe statusy zadań: twórz niestandardowe cykle pracy dla swoich zespołów projektowych, marketingowych, sprzedażowych i obsługi klienta

twórz niestandardowe cykle pracy dla swoich zespołów projektowych, marketingowych, sprzedażowych i obsługi klienta Szablony CRM : Skorzystaj z szablonów CRM ClickUp, aby ustawić swój CRM do zarządzania projektami

Pola niestandardowe : twórz unikalne pola zadań, aby zarządzać numerami telefonów klientów, e-mailami, notatkami, elementami potencjalnych klientów lub czymkolwiek innym, co możesz sobie wyobrazić

twórz unikalne pola zadań, aby zarządzać numerami telefonów klientów, e-mailami, notatkami, elementami potencjalnych klientów lub czymkolwiek innym, co możesz sobie wyobrazić Portfolio: śledzenie wszystkich inicjatyw klienta w jednym miejscu iudostępnianie Portfolios interesariuszom aby wszyscy byli na bieżąco

śledzenie wszystkich inicjatyw klienta w jednym miejscu iudostępnianie Portfolios interesariuszom aby wszyscy byli na bieżąco Pulpity i widżety: Uzyskaj ogólny przegląd postępów w projektach, wąskich gardeł i wydajności zespołu

Uzyskaj ogólny przegląd postępów w projektach, wąskich gardeł i wydajności zespołu Email ClickApp: utrzymuj całą komunikację z klientami w jednym miejscu, wysyłając i odbierając e-maile bezpośrednio z aplikacjiZadania ClickUp *Przypisywanie zadań: przypisywanie zadań związanych ze sprzedażą i projektami do pojedynczych osób przypisanych, wielu osób przypisanych lub Teams

utrzymuj całą komunikację z klientami w jednym miejscu, wysyłając i odbierając e-maile bezpośrednio z aplikacjiZadania ClickUp *Przypisywanie zadań: przypisywanie zadań związanych ze sprzedażą i projektami do pojedynczych osób przypisanych, wielu osób przypisanych lub Teams Widok formularza: collectraportowanie błędów, prośby klientów i opinie klientów i przekształcić je w zadania, które można wykonać

collectraportowanie błędów, prośby klientów i opinie klientów i przekształcić je w zadania, które można wykonać Prywatność, uprawnienia i goście: dodawaj klientów i innych interesariuszy jako gości do swoich projektów i kontroluj, do czego mają dostęp

dodawaj klientów i innych interesariuszy jako gości do swoich projektów i kontroluj, do czego mają dostęp Integracje : zintegruj ClickUp z popularnymi narzędziami, takimi jakZoom,Basecamp,Jirai więcej dla maksymalnej funkcji

Bonus:_ **Narzędzia CRM dla komputerów Mac !

Szablon CRM by ClickUp

zarządzaj potencjalnymi klientami, relacjami z niestandardowymi klientami i sprzedażą w jednym miejscu dzięki szablonowi CRM od ClickUp

Jeśli Twój zespół zarządza relacjami z klientami, może Ci się przydać ten szablon Szablon CRM od ClickUp przydatny. Oferuje 30 szczegółowych statusów postępu zadań i cztery różne widoki do wizualizacji pracy, ułatwiając logiczną organizację kont.

Dzięki szablonowi można wyświetlić informacje o kliencie w Kalendarzu, ClickUp Docs lub Tablicy Kanban, a także łatwo przeciągać i upuszczać elementy w razie potrzeby. Szablon oddziela również szczegóły konta i zamknięte transakcje na różne listy, eliminując wszelkie nieporozumienia dotyczące pozycji klientów w procesie sprzedaży. Pobierz ten szablon

Rozwijaj swój Business i bazę klientów dzięki ClickUp

Znaczna część niestandardowe utrzymanie klienta wiąże się z dostarczaniem dostawcom niestandardowych produktów i usług wysokiej jakości.

dlatego właśnie potrzebne jest zarządzanie projektami

I chociaż można zarządzać tymi dwoma elementami osobno, nie jest to po prostu praktyczne. Na szczęście ClickUp sprawia, że praca staje się dziecinnie prosta.

ClickUp może pomóc w zarządzaniu zadaniami i relacjami z klientami za jednym zamachem dzięki funkcjom takim jak powtarzające się zadania, relacje między zadaniami i przypisane komentarze. Zarejestruj się w ClickUp już dziś !