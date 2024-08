10 celów komunikacyjnych SMART dla zespołów z przykładami

Bycie silnym komunikatorem przychodzi niektórym naturalnie, podczas gdy dla innych jest to okazja do rozwoju. Niektórzy członkowie Teams dominują w rozmowach, podczas gdy inni mogą nie czuć się komfortowo udostępniając swoje pomysły.

Potrzebny jest sposób na stworzenie równowagi i zbudowanie środowiska, w którym każdy może komunikować się pewnie i skutecznie. W tym miejscu pojawiają się cele komunikacyjne.

Przyjrzyjmy się bliżej celom komunikacyjnym, dlaczego zawsze powinny być SMART i jak te cele mogą wyglądać w praktyce. Przeanalizujemy rzeczywiste przykłady celów i zaoferujemy porady, jak je ustawić i śledzić w najlepszy możliwy sposób.

Czym jest cel komunikacyjny?

Cel komunikacyjny to cel, nad którym członkowie zespołu mogą pracować, aby pomóc im w budowaniu silnych, skutecznych umiejętności komunikacyjnych w miejscu pracy. Wiele osób ma trudności z dostosowaniem sposobu, w jaki się komunikują. Posiadanie jasno określonych celów ułatwia im usuwanie barier komunikacyjnych, dzięki czemu mogą się doskonalić i rozwijać.

Większość celów komunikacyjnych koncentruje się wokół pomocy zespołom w lepszej współpracy. Gdy członkowie Teams mają trudności z komunikowaniem swoich wyzwań, harmonogramy mogą na tym ucierpieć. Umożliwienie zespołowi podniesienia umiejętności komunikacyjnych tworzy przyjemniejsze środowisko dla wszystkich, w którym każdy czuje się szanowany, słuchany i jest w stanie jasno się komunikować.

Menedżerowie mogą zdecydować się na ustawienie ogólnych celów komunikacyjnych dla całego zespołu lub konkretnych celów dla każdego członka zespołu. Nawet jeśli zdecydujesz się stworzyć cele strategiczne dla poszczególnych osób, nadal warto mieć pewne wytyczne dla całego zespołu lub firmy.

Korzyści z ustawienia celów komunikacyjnych SMART

Aby Twoje cele były osiągalne, użyj szablonu Cele SMART podejście do definiowania celów komunikacyjnych:

Precyzyjny: Co dokładnie chcę osiągnąć?

Co dokładnie chcę osiągnąć? Wymierny : Skąd mogę wiedzieć, że odniosłem sukces i jak mogę się dowiedzieć, jak bardzo mi się powiodło?

: Skąd mogę wiedzieć, że odniosłem sukces i jak mogę się dowiedzieć, jak bardzo mi się powiodło? Achievable : Czy ten cel jest realistyczny?

: Czy ten cel jest realistyczny? Relevant : Czy ten cel pomoże mi osiągnąć szersze cele biznesowe?

: Czy ten cel pomoże mi osiągnąć szersze cele biznesowe? Terminowy: Czy mogę ustawić ramy czasowe dla osiągnięcia tego celu?

Przyjrzyjmy się przykładowemu celowi komunikacyjnemu SMART:

Menedżer zdaje sobie sprawę, że spotkania zespołu projektowego są często zdominowane przez jego własny głos. Chce zwiększyć udział innych członków zespołu i ustawić cel, aby tak się stało.

Nowy cel komunikacyjny dla zespołu jest dwojaki: Zrównoważyć czas rozmów między członkami, tak aby był bardziej równy i osiągnąć to w ciągu najbliższych pięciu spotkań. Aby to zmierzyć, użyją aplikacji, która pokazuje czas rozmów w czasie rzeczywistym i dostarcza wynik po spotkaniu.

Ten osiągalny cel ma jasny cel i jest bardzo istotny - większe uczestnictwo zespołu jest kluczowym elementem komunikacja w zespole i transfer wiedzy. Cel menedżera uznaje, że ta zmiana nie będzie natychmiastowa i daje realistyczne i konkretne ramy czasowe. Dostarczył również prosty sposób na zmierzenie powodzenia za pomocą aplikacji. 🎯

Przyjęcie podejścia SMART przynosi wiele korzyści dla ogólnej komunikacji korporacyjnej. Obejmują one:

Lepsze zrozumienie zamierzonego celu lub zadania

Osiągalne ramy czasowe, w których można osiągnąć cel

Wgląd w najważniejszy element celu

Wskazówki dotyczące sposobu mierzenia powodzenia

Kontekst, dlaczego ten cel został ustawiony i dlaczego jego osiągnięcie jest ważne

Pracując nad celami komunikacyjnymi, zastanów się, w jaki sposób możesz sprawić, by każdy z nich był zgodny z filozofią SMART. Wyczyszczone, konkretne cele są łatwiejsze do zrozumienia, działania i osiągnięcia przez członków zespołu. Aby zapewnić lepszą komunikację, cele SMART dają zespołowi większe szanse na powodzenie.

10 przykładów celów komunikacyjnych dla Twojego Teams

Budowanie właściwego strategia komunikacji od podstaw może być przytłaczające. Na szczęście zrobiliśmy badania na temat najlepszych celów komunikacyjnych w miejscu pracy. Oto kilka typowych celów komunikacyjnych, które menedżerowie mogą wprowadzić dla swoich teamów, wraz z przykładami celów SMART, które mogą pomóc w osiągnięciu każdego z nich.

1. Być wyczyszczonym i zwięzłym

Trudno jest przekazać wiadomość, nie komunikując się dokładnie. Wiele osób ma trudności z byciem zwięzłym, dodając słowa wypełniające, pauzy i niepotrzebne szczegóły. W rezultacie główny przekaz może zostać utracony, a odbiorcy mogą stracić odsetki po drodze. Zamiast tego ćwicz bycie wyczyszczonym i zwięzłym.

Przekazuj swoją wiadomość w jak najmniejszej liczbie słów, wycinając wszelkie szczegóły, które nie wydają się istotne. Zastosuj to do swoich umiejętności wystąpień publicznych, komunikacji pisemnej i komunikacji niewerbalnej, aby uzyskać największy wpływ.

Przykład celu SMART: Zmniejszenie liczby słów wypełniających w aktualizacjach Teams o 20% do tego czasu w przyszłym miesiącu. 💬

2. Ustal priorytety najważniejszych wiadomości

Niezależnie od tego, czy przekazujesz aktualizację projektu, czy prowadzisz spotkanie całej firmy to normalne, że masz więcej niż jedną rzecz do omówienia. Nawet jeśli masz tylko jedną wiadomość do przekazania, łatwo jest skupić się na niewłaściwym jej elemencie i spowodować zamieszanie. Postaraj się nadać priorytet kluczowemu przekazowi i wyróżnij go.

Zastanów się nad celami komunikacji i tym, co próbujesz przekazać. Rozważ grupę docelową i najlepszy sposób dostarczenia wiadomości. Przygotuj wcześniej swoją aktualizację, rozmowę lub prezentację i skonsultuj się z członkiem zespołu, aby upewnić się, że zamierzony przekaz jest jasny.

Przykład celu SMART: Przeorganizuj aktualizację swojego teamu tak, aby jeden kluczowy produkt, historia powodzenia lub wyzwanie zostały podkreślone na następnym spotkaniu wszystkich pracowników. Wszelkie inne aktualizacje mogą być udostępniane w notatkach ze spotkania. 🎉

3. Wykorzystanie danych i badań dla wsparcia przekazu

Zbyt często nie wykorzystujemy w pełni posiadanych zasobów lub wiedzy. Jeśli masz dostępne dane i wskaźniki, wykorzystaj je. Dane mogą wesprzeć twoje argumenty, zilustrować wartość projektu i zademonstrować powodzenie. Jest to przydatne nie tylko w wewnętrznej komunikacji Business, ale także w rozmowach z zewnętrznymi interesariuszami.

Wspieraj swoje oświadczenia, prezentacje, cele i wyniki danymi i spostrzeżeniami, które posiadasz. Użyj ich, aby wzmocnić swoją pozycję, zasugerować alternatywną drogę naprzód lub uczcić, jak imponująca była praca twojego zespołu.

Przykład celu SMART: Zapisuj wyniki dotyczące doświadczenia klienta, aby w przyszłości móc je podkreślić, mówiąc o powodzeniu zespołu ds. sukcesu klienta. 💚

4. Usuń akronimy i wysoce techniczny język

W świecie Businessu zawsze pojawia się nowy akronim lub fraza. Dla niektórych członków zespołu mogą one być powszechne i łatwe do zrozumienia. Dla innych osób są one mylące i odwracają uwagę od wiadomości, którą próbujesz przekazać.

Unikaj akronimów i języka technicznego tak bardzo, jak to możliwe, aby pomóc w jasnej komunikacji.

Poproś członków zespołu, aby ich aktualizacje dla szerszego zespołu były jak najbardziej przyjazne dla użytkownika. Używaj języka technicznego na spotkaniach zespołu, ale przejdź na bardziej codzienne sformułowania, gdy komunikujesz się z szerszą publicznością. Jeśli niektóre zwroty są niezbędne i pojawiają się często, stwórz ogólnofirmowy glosariusz lub przewodnik i udostępnij go łatwo.

*Przykład: Zmniejszenie użycia wysoce technicznego języka i przyjęcie bardziej przyjaznego dla użytkownika stylu językowego w aktualizacjach firmowych do następnego spotkania. ⚒️

5. Uczyń swoją komunikację bardziej inkluzywną

W wielu miejscach pracy wiele z najważniejszych aktualizacji firmowych odbywa się podczas spotkań na żywo. Stanowi to problem dla członków Teams, którzy nie mogą w nich uczestniczyć, a także dla tych, którzy uważają, że ustne aktualizacje są trudne do naśladowania. Staraj się, aby Twoja komunikacja była jak najbardziej inkluzywna i przełamuj bariery, jeśli takie istnieją.

Zastanów się, w jaki sposób możesz wykorzystać różne rodzaje komunikacji - w tym komunikację pisemną, wizualną i werbalną. Nagrywaj ważne spotkania i udostępniaj te nagrania, a także korzystaj z Narzędzie do robienia notatek AI aby zapewnić natychmiastowe podsumowanie. Weź również pod uwagę język, którego używasz i wybierz język inkluzywny i pozbawiony płci jako domyślny.

Przykład celu SMART: Udostępnij nagranie wideo z każdego spotkania w całej firmie w ciągu 24 godzin, wraz z rzetelnym pisemnym podsumowaniem, począwszy od następnego spotkania. 💻

6. Komunikuj się z pewnością siebie

Niezależnie od tego, czy zajmujesz pozycję lidera, czy nie, umiejętność komunikowania się z pewnością siebie jest bardzo cenną umiejętnością. Używanie słów, tempa, mowy ciała i stylu pisania w celu przekazania pewności siebie może zainspirować członków zespołu do przedstawienia mocnego punktu, zadania pytania lub zamknięcia transakcji.

Niektórzy ludzie są naturalnie pewnymi siebie liderami, podczas gdy inni mogą docenić wskazówki, jak to osiągnąć. Poinstruuj członków swojego zespołu, jak nawiązywać kontakt wzrokowy, jak komunikować się w jasny sposób i jak radzić sobie z trudnymi pytaniami ze strony publiczności.

Przykład celu SMART: Do końca roku weź udział w krótkim kursie na temat pewniejszego komunikowania się. 📚

7. Używaj storytellingu dla dobra

Wiele osób pomija wartość storytellingu w komunikacji w miejscu pracy, ale jest on tak samo ważny jak w świecie kreatywnym. Dodanie opowiadania historii do stylu komunikacji sprawia, że aktualizacje są bardziej zabawne, angażujące i skuteczne.

Poszukaj sposobów na wykorzystanie rzeczywistych dowodów i przykładów, aby wzmocnić przekaz, którym chcesz się podzielić. Proaktywnie zbieraj opinie klientów, studia przypadków i zdjęcia, które mogą być przydatne w pewnym momencie, aby zawsze mieć gotowy bank pomysłów na historię.

Przykład celu SMART: Znajdź historię z życia wziętą lub przykład, którym możesz podzielić się w biuletynie firmowym wraz z kolejną aktualizacją dotyczącą wpływu projektu. 🌍

8. Informuj wszystkich na bieżąco

Łatwo jest przegapić informacje, jeśli nie możesz przyjść na spotkanie lub nie logujesz się do swojego firmowy intranet tego dnia. Firmy o silnej kulturze komunikacji wewnętrznej korzystają z wielu kanałów komunikacji, aby upewnić się, że wszyscy otrzymają wiadomość.

Przejrzyj kanały i oprogramowanie do komunikacji wewnętrznej aplikacje, z których obecnie korzystasz i zdecyduj, czy się sprawdzają. Poleć swojemu zespołowi ds. komunikacji alternatywne rozwiązania, takie jak podcasty, blogi i codzienne aktualizacje w Slack. Zastanów się, w jaki sposób możesz sprawić, by głos Twojego zespołu został usłyszany za pośrednictwem tych kanałów i proaktywnie współpracuj z zespołem ds. komunikacji, aby podnosić świadomość, dzielić się powodzeniami i prosić o wsparcie.

Przykładowy cel SMART: Uzgodnij proces z zespołem ds. komunikacji, aby regularnie umieszczać informacje o swoim zespole w biuletynie firmowym do końca roku. 📝

9. Zostań aktywnym uczestnikiem

Większość firm i teamów ma osoby, które są głośne i dominują w rozmowach, podczas gdy inni mówią tak mało, jak to możliwe, nawet gdy są podpowiedziani. Żaden z tych stylów komunikacji nie jest z natury zły, ale powinieneś szukać sposobów, aby zachęcić cichszych członków zespołu do większego zaangażowania - jeśli tego chcą.

Porozmawiaj z członkami swojego zespołu i dowiedz się, czy istnieją jakieś bariery na drodze do zabrania przez nich głosu, abyś mógł dodać pewne zasoby szkoleniowe lub pomysły do ich osobistego planu rozwoju wraz z odpowiednimi celami, aby ich zachęcić i zmotywować.

Wprowadź oprogramowanie do rozmów wideo podkreślające czas rozmów, stwórz dedykowaną przestrzeń na stronie agendy spotkań zespołu dla każdego członka i wsparcie ich preferowanych stylów komunikacji. Wszystkie te strategie pozwalają członkom zespołu stać się bardziej aktywnymi uczestnikami spotkań, wydarzeń i rozmów z klientami.

Przykład celu SMART: Stwórz nową agendę spotkań zespołu, która będzie zawierała przestrzeń dla każdej osoby na udostępnianie aktualizacji dotyczących pracy oraz zabawnych lub osobistych aktualizacji do następnego miesiąca. 🙌

10. Udostępnianie zwycięstw

Większość czasu menedżera to żonglowanie priorytetami i zajmowanie się problemami, więc nic dziwnego, że często zapominamy o świętowaniu naszej ciężkiej pracy i przekazywaniu cennych informacji zwrotnych. Zacznij podkreślać swoje zwycięstwa i rozdawać pochwały, aby zwiększyć zaangażowanie pracowników i stworzyć pozytywne środowisko pracy.

Szukaj okazji do zrobienia dobrego wrażenia na spotkaniach całego zespołu, w biuletynach firmowych i na ogólnofirmowych kanałach Slack. Stwórz przestrzeń dla członków zespołu do udostępniania swoich zwycięstw i chwal ich wszędzie tam, gdzie to możliwe. Pozytywne nastawienie jest zaraźliwe, a dobra atmosfera może zachęcić członków zespołu do uczestnictwa i bardziej efektywnej komunikacji.

Przykład celu SMART: Zarezerwuj przestrzeń na początku lub na końcu każdego spotkania zespołu, aby podzielić się swoimi zwycięstwami i zachęć każdego członka zespołu do udziału w nim przynajmniej raz w miesiącu. 🤩

Jak osiągnąć cele komunikacyjne

Ustawienie celów to pierwszy krok do zrobienia sukcesu, ale jak właściwie monitorować postępy?

Odkryliśmy, że najlepszym sposobem na utrzymanie motywacji i sprawdzanie postępów w realizacji celów jest korzystanie z ClickUp Goals. Nasze podejście nie tylko zapewnia przyjazne dla użytkownika miejsce do przechowywania celów, ale także pozwala śledzić postępy i świętować, gdy osiągniesz wyznaczone terminy.

Stwórz jasne cele w ClickUp w oparciu o swoje cele, a następnie zdecyduj, jak będziesz je mierzyć. Dodawaj wartości numeryczne, pieniężne lub prawdziwe/fałszywe, aby śledzić swoje postępy podczas odhaczania zadań i kamieni milowych. Pobieraj zadania i podzadania z różnych zespołów i projektów, aby połączyć je w jeden cel.

Zgrupuj wszystkie cele związane z komunikacją w jednym folderze, aby zobaczyć postępy zarówno w odniesieniu do poszczególnych celów, jak i kategorii. Skorzystaj z rozwijanego widoku postępu, aby zobaczyć postępy w realizacji celów, a następnie przejdź do szczegółowych widoków poszczególnych celów wraz z opisami. Twórz osobiste cele, cele zawodowe dla pracy lub udostępnianie ich szerszemu zespołowi lub firmie poprzez zmianę uprawnień.

ClickUp to nie tylko narzędzie do aplikacja do śledzenia celów jest to również miejsce do tworzenia i udostępniania wewnętrznych planów i polityk, wytycznych dotyczących marki i przewodników szkoleniowych. Mamy nawet bibliotekę szablonów, które stanowią idealne podstawy do niestandardowych działań - w tym szablony planów komunikacji dla projektów i szablony planów komunikacji .

Oto kilka sposobów na wykorzystanie naszych szablonów:

Jeśli zaadoptujesz ClickUp jako wszechstronny hub do zarządzania projektami i wydajnością, stanie się on również idealnym miejscem do ćwiczenia umiejętności komunikacyjnych. Dodawaj etykiety członkom Teams, zostawiaj komentarze, dodawaj notatki i używaj Czat aby pozostać w kontakcie z członkami Teams na swoich projektach.

Od naszej dedykowanej funkcji Cele do naszej szerszej kolekcji szablonów, zarządzanie zadaniami funkcje, oraz narzędzia do zarządzania zasobami clickUp ma wszystko, czego potrzebujesz, aby ustawić, monitorować i osiągnąć cele swojej firmy. 📈

Popraw komunikację w zespole i zapewnij bezpieczne środowisko, wspierając różne metody komunikacji

Ustaw i opanuj swoje cele komunikacyjne

Nikt nie komunikuje się idealnie za każdym razem, ale nadanie zespołowi jasnych celów komunikacyjnych wyznacza oczekiwania i daje im pomocne ramy, którymi mogą się kierować. Skorzystaj z tych celów komunikacyjnych i przykładów celów SMART, aby stworzyć własne spersonalizowane cele.

