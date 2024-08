10 najlepszych alternatyw Camtasia do nagrywania ekranu w 2024 roku

Jeśli zajmujesz się nagrywaniem ekranu i tworzeniem danych wideo, prawdopodobnie znasz Camtasia. To oprogramowanie od TechSmith ułatwia tworzenie samouczków wideo za pomocą kamery internetowej lub nagrywanie ich z ekranu pulpitu.

Ale jak mówi przysłowie, różnorodność jest przyprawą życia. Być może nadszedł czas na inną opcję. Ponieważ istnieje tak wiele solidnych alternatyw dla Camtasia, zawęziliśmy wybór do najlepszych. 🏆

Ten przewodnik pełni funkcję 10 najlepszych alternatyw Camtasia z opcjami dla różnych biznesów i budżetów.

Czego powinieneś szukać w alternatywie dla Camtasia?

Szukając najlepszych alternatyw dla Camtasia, skup się na funkcjach, których będziesz potrzebować najbardziej - na przykład łatwych funkcjach edycji wideo i opcjach udostępniania.

Oto niektóre z najważniejszych elementów, których należy szukać w alternatywach dla Camtasia:

Narzędzia do edycji wideo : Twoje oprogramowanie do nagrywania ekranu powinno mieć podstawowe możliwości edycji. Obejmuje to dodawanie i dostosowywanie dźwięku, wstawianie podpisów i tytułów, tworzenie nakładek oraz przycinanie, dzielenie, łączenie i tworzenie przejść między Clipami wideo

Niezależnie od tego, czy masz budżet na płatną wersję, czy potrzebujesz darmowej alternatywy Camtasia, znajdź coś, co pasuje do twoich limitów wydatków Wsparcie dla wielu formatów: Być może nie potrzebujesz czegoś, co obsługuje wszystkie dostępne formaty plików wideo, ale będziesz potrzebować czegoś, co może współpracować z najpopularniejszymi z nich

Oczywiście istnieją inne funkcje edycji i nagrywania, które warto rozważyć. Wszystko tak naprawdę sprowadza się do tego, czego potrzebujesz i co najlepiej sprawdzi się w twojej konkretnej sytuacji.

10 najlepszych alternatyw Camtasia do wykorzystania w 2024 roku

Najlepsza alternatywa dla Camtasia zależy od tego, kto jej używa i dlaczego. Niezależnie od tego, czy pracujesz z wielofunkcyjnym teamem lub po prostu potrzebujesz darmowej alternatywy dla Camtasia do swoich osobistych projektów, mamy dla Ciebie wszystko. 🌈 🌻

Udostępnianie wiadomości wideo za pomocą bezpośredniego linku do przeglądarki, który nie wymaga pobierania i może być oglądany natychmiast po nagraniu

ClickUp ma na celu ułatwienie zarządzania projektami (i życia). Jest to również jedna z najlepszych narzędzi do nagrywania ekranu bez znaków wodnych . W szczególności, ClickUp Clip jest przeznaczony do wydajnego komunikacji zespołowej bez limitów czasowych.

Za pomocą rejestratora ekranu Clip można przekazywać szybkie, wyczyszczone wiadomości wideo każdemu. Ten łatwy w użyciu rejestrator ekranu może przechwytywać cały ekran, okno lub zakładkę przeglądarki w czasie rzeczywistym.

Nagranie ekranu można zapisać na później, nagrać dźwięk i podkład głosowy za pomocą mikrofonu, a następnie udostępnić je za pomocą połączonego łącza publicznego.

Co najlepsze, do zrobienia tego wystarczy znajomość oprogramowania do edycji wideo na poziomie początkującym.

Ponieważ ClickUp jest zorientowany na zarządzanie projektami, Clip ma plany komunikacji w projekcie na uwadze. Jest to jednak również potężne narzędzie do nagrywania ekranu, umożliwiające tworzenie profesjonalnych materiałów wideo do celów edukacyjnych, osobistych i wielu innych.

Udostępnianie nagrań ekranu w celu precyzyjnego przekazania wiadomości bez konieczności wysyłania e-maili lub organizowania osobistych spotkań

W przeciwieństwie do dedykowanego oprogramowania do przechwytywania ekranu - CamStudio, Snagit lub Bandicam - ClickUp ma dodatkowe zalety monitorowanie projektu i zarządzanie zespołem narzędzia do wsparcia Twojego Businessu. I prawie wszystkie z nich są dostępne w planie Free Forever ClickUp.

Na przykład, potrzebujesz stworzyć plan komunikacji do swoich materiałów wideo? ClickUp posiada szablony planów komunikacji aby pomóc zaoszczędzić czas . ✅

ClickUp najlepsze funkcje:

ClickUp posiada integrację z ponad 1000 narzędzi, w tym Zoom, Dokumenty Google, Google Scholar, Dysk Google, Obszar roboczy ClickUp, Microsoft Excel, Trello, Slack, Evernote, Dropbox, Chrome, GitHub i Asana

Rejestrator ekranu działa na każdym urządzeniu i systemie operacyjnym,w tym MacOS, Android, Windows, Linux, iOS i przeglądarkach internetowych

Łatwy w użyciu interfejs użytkownika z funkcjami "przeciągnij i upuść", darmowymi wersjami demonstracyjnymi, GIF-ami, komunikacją w czasie rzeczywistym, ustawieniami wstępnymi, szablonami i nie tylko

Wsparcie dla wielu formatów wideo i funkcja przechowywania w chmurze w celu zaoszczędzenia przestrzeni na urządzeniach

Wersja Free dostępna dla wszystkich z mnóstwem wysokiej jakości narzędzi, za które nigdy nie będziesz musiał płacić 🙂

Limity ClickUp:

Niektórzy użytkownicy doświadczają krzywej uczenia się (rozwiązanej za pomocą darmowych samouczków)

Nie jest to dedykowane oprogramowanie do przechwytywania ekranu, więc możesz nie korzystać ze wszystkich dostępnych funkcji

Ceny ClickUp:

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc na użytkownika płatne rocznie; $10/miesiąc na użytkownika płatne miesięcznie

$7/miesiąc na użytkownika płatne rocznie; $10/miesiąc na użytkownika płatne miesięcznie Business: $12/miesiąc za użytkownika płatne rocznie

$12/miesiąc za użytkownika płatne rocznie Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp AI: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5 na członka obszaru roboczego miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp:

G2: 4.7/5 (8,300+ recenzji)

4.7/5 (8,300+ recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 3 700 recenzji)

2. TinyTake

przez TinyTake TinyTake jest przeznaczony dla użytkowników systemów Windows i Mac jako narzędzie do nagrywania ekranu, przechwytywania i edycji wideo dla osób prywatnych i firm. Pozwala robić zrzuty ekranu i wideo z ekranu, dodawać komentarze i udostępniać je każdemu.

Jest to doskonała opcja dla każdego, kto tworzy wideo na potrzeby edukacji, obsługi klienta lub dokumentacji. Podobnie jak w przypadku Ezvid i innych darmowych opcji oprogramowania do edycji wideo, istnieje wiele darmowych samouczków, które pomogą ci pokonać każdą krzywą uczenia się. 🌻

Najlepsze funkcje TinyTake:

Integracja z YouTube pozwala przesyłać wideo - nawet te z adnotacjami - bezpośrednio na swój kanał

Współpraca z Dyskiem Google i innymi opcjami przechowywania w chmurze pozwala zaoszczędzić miejsce na urządzeniach

Prosty interfejs użytkownika jest interaktywny i przyjazny dla początkujących, dzięki czemu można od razu rozpocząć nagrywanie wideo i korzystać z edytora wideo

Funkcje ułatwiają przełączanie się między nagrywaniem internetowym i ekranowym a nagrywaniem z kamery internetowej, dzięki czemu możesz tworzyć wideo na swój sposób

Limity TinyTake:

Niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy z 5-minutowym limitem nagrywania w wersji Free, która jest przeznaczona wyłącznie do użytku osobistego

Brak możliwości automatycznego przesyłania wideo do wielu popularnych serwisów hostingowych i platform mediów społecznościowych

Alternatywa dla Camtasia obsługuje tylko dwa formaty wideo

Ceny TinyTake:

Basic: Free

Free Standardowy: $29.95/rok na użytkownika

$29.95/rok na użytkownika Plus : $59.95/rok na użytkownika

: $59.95/rok na użytkownika Jumbo: $99.95/rok na użytkownika

Oceny i recenzje TinyTake:

G2: 4.3/5 (15+ recenzji)

4.3/5 (15+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (5+ recenzji)

3. Loom

przez Loom Pulpit

Loom to platforma komunikacji wideo przeznaczona dla asynchronicznych teamów, które potrzebują efektywnego sposobu na interakcję. Łatwo jest nagrywać i udostępniać wideo, aby przyspieszyć pracę, niezależnie od tego, czy jesteś w biurze, czy na lotnisku.

Jest to popularna alternatywa dla Camtasia ze względu na przyjazny dla użytkownika interfejs i funkcję transmisji na żywo. 🙌

Wykluczyłeś już Loom? Sprawdź naszą listę Alternatywy dla Loom aby znaleźć lepsze dopasowanie do swojego cyklu pracy.

Loom najlepsze funkcje:

Integracja z wieloma narzędziami, w tym Salesforce, Jira, Slack i Zoom

Wsparcie wielu formatów wideo dla użytkowników systemów Linux, Mac i Windows

Prosty system skrótów ułatwia natychmiastowe rozpoczęcie pracy

Funkcje umożliwiające nagrywanie lub udostępnianie ekranu komputera, przeglądarki internetowej i obrazu z kamery internetowej w ciągu kilku sekund

Loom limits:

Niektórzy użytkownicy zgłaszają awarie Loom podczas nagrywania wideo

W recenzjach wzmianki o trudnościach w poruszaniu się po interfejsie użytkownika

Brak wersji Free "na zawsze"

Ceny Loom:

Starter: Wersja próbna Free

Wersja próbna Free Business: $12.50/miesiąc za użytkownika płatne rocznie

$12.50/miesiąc za użytkownika płatne rocznie Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Loom oceny i recenzje:

G2: 4.7/5 (1,000+ recenzji)

4.7/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 300 recenzji)

4. Wondershare DemoCreator

przez Wondershare DemoCreator Wondershare DemoCreator to oprogramowanie do nagrywania ekranu przeznaczone do nagrywania niemal wszystkiego na ekranie. Od prezentacji PowerPoint po samouczki, narzędzie to może pomóc w udoskonaleniu prezentacji wideo dzięki zaawansowanym funkcjom edycji.

DemoCreator można uzupełnić o szereg innych produktów Wondershare, aby znaleźć rozwiązania dla całego biznesu. Wszystko ma wieloplatformową kompatybilność z Windows PC, Mac, Android i iOS.

Wondershare DemoCreator najlepsze funkcje:

Funkcje integracji z narzędziami takimi jak Jira, Asana, Slack i Trello

Wiele funkcji edycji, w tym kompatybilność z zielonym ekranem, proste adnotacje i niestandardowe efekty kursora

Wsparcie dla wielu formatów plików, dzięki czemu możesz mieć pewność, że tworzysz zawartość, z której może korzystać cały zespół

Inne narzędzia marki, takie jak Wondershare Filmora i Wondershare QuizCreator, rozszerzają funkcje o narzędzia szkoleniowe, quizy i mapy myśli

Wsparcie dla wielu formatów plików

Limity Wondershare DemoCreator:

Użytkownicy raportują wyższe ceny poza USA.

Niektóre recenzje wzmiankują o trudnościach w modyfikacji domyślnych ustawień funkcji edycji wideo

Ceny Wondershare DemoCreator:

Indywidualny: $69.99/rok za użytkownika płatne rocznie

$69.99/rok za użytkownika płatne rocznie Teams i Business: $155.88/rok na użytkownika płatne rocznie

$155.88/rok na użytkownika płatne rocznie Education : $29.99/miesiąc za użytkownika

Wondershare DemoCreator oceny i recenzje:

G2: 4.7/5 (4+ recenzji)

4.7/5 (4+ recenzji) Capterra: 5/5 (3+ recenzji)

5. ActivePresenter

przez ActivePresenter ActivePresenter to narzędzie do nagrywania ekranu, edytora wideo i e-learningu do tworzenia filmów, interaktywnych prezentacji szkoleniowych i dokumentacji. To rozwiązanie do nagrywania ekranu dostarcza zestaw narzędzi do tworzenia wideo, co czyni go doskonałą alternatywą dla Camtasia.

Platforma umożliwia dystrybucję zawartości na wszystkie urządzenia, dzięki czemu członkowie zespołu lub studenci mają do niej dostęp niezależnie od systemu operacyjnego. Co więcej, członkowie zespołu mogą korzystać z zaawansowanych funkcji edycji wideo, podkładów głosowych i zawartości z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.🤩

Najlepsze funkcje ActivePresenter:

Integracja z popularnymi narzędziami e-learningowymi, takimi jak PowerPoint i Saola Animate, pozwala nauczycielom usprawnić ich cykl pracy

Motywy i szablony pozwalają z łatwością tworzyć nowe projekty

Wsparcie dla wielu typów plików i systemów operacyjnych

Demonstracje, samouczki i przyjazny dla użytkownika interfejs ułatwiają pokonywanie krzywych uczenia się

Limity ActivePresenter:

Niektórzy użytkownicy zgłaszają utratę nagrań w wyniku awarii i błędów

Niektóre recenzje wzmiankują o problemach z edycją dłuższych materiałów wideo, co skutkuje zawieszaniem się i awariami

Brak prawdziwej wersji Free dla rejestratora ekranu

ActivePresenter ceny:

Standard: $199 jednorazowa opłata za licencję

$199 jednorazowa opłata za licencję Pro: $399 jednorazowa płatność za licencję

ActivePresenter oceny i recenzje:

G2: 4.5/5 (10+ recenzji)

4.5/5 (10+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 50 recenzji)

6. ScreenPal

przez ScreenPal ScreenPal, dawniej Screencast-O-Matic, to narzędzie do tworzenia wideo i współpracy w zakresie nagrywania ekranu, edycji i hostingu. Pełni funkcję wielu łatwych w użyciu narzędzi, w tym rozszerzenia do wiadomości wideo dla przeglądarek Chrome. 🛠️

Będziesz mieć dostęp do przydatnych funkcji, takich jak quizy wideo, storyboardy i skrypty, które ułatwią ci zrobienie czegoś. Członkowie Twojego zespołu mogą korzystać z niego na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych w większości systemów operacyjnych z dowolnego miejsca na świecie.

Najlepsze funkcje Screencast-O-Matic:

Integracja z popularnymi narzędziami, w tym Zoom, Slack, Canva, Gmail i Jira

Przystępne ceny dopasowane do niemal każdego budżetu dla osób prywatnych i małych firm

Zakres funkcji od przeciągania i upuszczania dla początkujących po kompleksowe funkcje nagrywania dla programistów

Ta alternatywa dla Camtasia ma wbudowaną bibliotekę stockową, która pozwala ulepszyć wideo w ciągu kilku minut

Limity Screencast-O-Matic:

Niektórzy użytkownicy zgłaszają potrzebę dodatkowych wbudowanych funkcji edycji

Brak wersji Free, a wiele funkcji jest zarezerwowanych dla najwyższego planu cenowego

Ceny Screencast-O-Matic:

Solo Deluxe: $3/miesiąc na użytkownika płatne rocznie

$3/miesiąc na użytkownika płatne rocznie Solo Premier: $6/miesiąc za użytkownika płatne rocznie

$6/miesiąc za użytkownika płatne rocznie Solo Max: $10/miesiąc na użytkownika płatne rocznie

$10/miesiąc na użytkownika płatne rocznie Teams Business: $8/miesiąc na użytkownika płatne rocznie

Screencast-O-Matic oceny i recenzje:

G2: 4.3/5 (70+ recenzji)

4.3/5 (70+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 50 recenzji)

7. Movavi

przez Movavi Movavi to pakiet do edycji wideo z rozbudowanymi funkcjami, takimi jak konwersja plików, nagrywanie ekranu i screencasting. Pakiet Movavi zawiera Movavi Screen Recorder, Redaktor wideo i Konwerter wideo, które są dostępne w wielu rodzajach pakietów.

Screen Recorder jest solidną alternatywą dla Camtasia w połączeniu z innym oprogramowaniem Movavi. Umożliwia przechwytywanie dowolnej aktywności na ekranie w wysokiej jakości wideo. Ponadto, wszystko zostało zaprojektowane tak, aby było proste, więc ty i twój zespół możecie z niego korzystać bez większego szkolenia.

Najlepsze funkcje Movavi:

Generuje wysokiej jakości wideo w wielu systemach operacyjnych

Wsparcie dla wielu typów plików

Redukcja szumów i zastępowanie tła z wykorzystaniem AI

Podstawowe funkcje edycji pozwalają rysować dowolne kształty i figury bezpośrednio na nagranych materiałach wideo

Limity Movavi:

Niektórzy użytkownicy zgłaszają opóźnienia i awarie podczas nagrywania wideo

Movavi nie integruje się z innymi popularnymi narzędziami i aplikacjami do wydajności i edycji wideo

Brak prawdziwej wersji Free

Cennik Movavi:

Rejestrator ekranu : 42,95 USD/rok za użytkownika

42,95 USD/rok za użytkownika Screen Recorder Video Editor : $134.90/rok na użytkownika

Video Editor : $134.90/rok na użytkownika Video Suite: 152,85 USD/rok za użytkownika

Oceny i recenzje Movavi:

G2: 4.5/5 (50+ recenzji)

4.5/5 (50+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 20 recenzji)

8. ScreenRec

przez ScreenRec ScreenRec to darmowy rejestrator ekranu, który nie posiada znaku wodnego ani limitu czasu. Ta darmowa alternatywa Camtasia została zaprojektowana, aby zaoszczędzić czas dzięki szybszej komunikacji, prostym zrzutom ekranu i natychmiastowym prywatnym wiadomościom wideo. 📤

Funkcje takie jak przechwytywanie ekranu jednym kliknięciem, zrzuty ekranu z adnotacjami i natychmiastowe udostępnianie zmniejszają przerwy w miejscu pracy. Aplikacja jest również wolna od reklam i nie zawiera spamu przy rejestracji.

ScreenRec najlepsze funkcje:

Integracja z Google Drive, Dropbox i YouTube ułatwia przechowywanie i udostępnianie wideo w kilka sekund

Funkcje pozwalają dodawać komentarze i wyróżniać najważniejsze części zrzutów ekranu za pomocą jednego kliknięcia

Analityka pozwala zobaczyć, kto oglądał wideo, jak długo i kiedy to robił

Udostępnianie lub publikowanie w trybie prywatnym lub publicznym, etykieta plików i dodawanie ich do kolekcji w celu uporządkowania

Wsparcie dla systemów Windows, Mac i Linux

Limity ScreenRec:

Niektórzy użytkownicy zgłaszają potrzebę dodatkowego narzędzia do adnotacji i bardziej zaawansowanych funkcji

W recenzjach wzmianki o ograniczonych funkcjach edycji audio i wideo

Ceny ScreenRec:

Free download

ScreenRec oceny i recenzje:

G2: N/A

N/A Capterra: 5/5 (5+ recenzji)

9. Wistia

przez Wistia Wistia Video Recording, wcześniej znana jako Soapbox, to rejestrator ekranu i kamery internetowej, który ułatwia szybkie tworzenie dopracowanych materiałów wideo. Zaprojektowany dla Teams i marketerów wideo, ma kilka funkcji, które ludzie uwielbiają - osadzanie, udostępnianie i analizy.

Jako zakończona platforma marketingu wideo, Wistia może pomóc twojemu zespołowi tworzyć i hostować wideo oraz mierzyć wpływ każdego z nich. Będziesz mieć również dostęp do narzędzi marketingowych, które pomogą Ci rozwijać biznes za pomocą wideo.

Najlepsze funkcje Wistia:

Integracja z ponad 30 narzędziami, w tym Drip, HubSpot, ScreenFlow, YouTube i Zoom

Nagrywanie ekranu i kamery internetowej umożliwia tworzenie demonstracji produktów, samouczków i innych materiałów wideo o charakterze informacyjnym

Funkcja oparta na przeglądarce bez konieczności pobierania plików

Systemy jednego kliknięcia ułatwiające tworzenie miniaturek, edycję wideo, dodawanie logo i wybieranie idealnych kolorów odtwarzacza wideo

Limity Wistia:

Niektórzy użytkownicy zgłaszają zamieszanie wśród członków zespołu związane z ustawieniami SEO i organizacją wideo

Wiele integracji jest dostępnych tylko w najwyższej warstwie cenowej w porównaniu z innymi alternatywnymi opcjami Camtasia na tej liście

Ceny Wistia:

Plus : $24/miesiąc na użytkownika płatne rocznie

: $24/miesiąc na użytkownika płatne rocznie Pro: $99/miesiąc na użytkownika płatne rocznie

$99/miesiąc na użytkownika płatne rocznie Advanced: $399/miesiąc na użytkownika płatne rocznie

$399/miesiąc na użytkownika płatne rocznie Premium: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Wistia:

G2: 4.4/5 (20+ recenzji)

4.4/5 (20+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 100 recenzji)

10. OBS Studio

przez OBS Studio To darmowe oprogramowanie open-source do nagrywania wideo i transmisji na żywo zostało zaprojektowane z myślą o kamerzystach. Posiada funkcje wideo, audio i wizualne, które pomagają tworzyć profesjonalnej jakości zawartość bez obciążania budżetu. 💸

Choć OBS Studio ma mniej funkcji niż wiele innych alternatyw Camtasia, umożliwia tworzenie skrótów klawiszowych do takich czynności, jak wyciszanie źródeł dźwięku i przełączanie ekranów. Teams mogą również używać tłumienia szumów do filtrowania dźwięków tła.

Najlepsze funkcje OBS Studio:

Integracja z platformami takimi jak YouTube, Facebook i Twitch

Zgodność z systemami Windows, Mac, Linux i wieloma typami plików

Funkcje transmisji na żywo umożliwiają nadawanie wysokiej jakości zawartości audio i wideo

Niektóre funkcje są przyjazne dla początkujących, podczas gdy inne są przeznaczone dla profesjonalistów zajmujących się wideo

Limity OBS Studio:

Niektórzy użytkownicy zgłaszają zawieszanie się lub awarie podczas nieoczekiwanego zatrzymywania i ponownego uruchamiania transmisji na żywo

Recenzje wzmiankują o krzywej uczenia się, aby zapoznać się z programem i funkcjami

Ceny OBS Studio:

Free

OBS Studio oceny i recenzje:

G2: 4.6/5 (100+ recenzji)

4.6/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 900 recenzji)

Gotowe, ustawienie, nagrywanie z Camtasia Alternatives!

Nie ma potrzeby, aby zadowolić się tak wieloma ekscytującymi i niedrogimi alternatywami Camtasia. Nadszedł czas, aby znaleźć odpowiednie oprogramowanie, które nada Twoim materiałom wideo nowy wymiar. 🍋☀️

Ale jeśli naprawdę chcesz nieskończonych możliwości, nie ma nic lepszego niż ClickUp. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, ClickUp może pomóc uwolnić twoją kreatywność. Zarejestruj się w ClickUp nie wydając ani grosza, jeśli wybierzesz plan Free Forever!