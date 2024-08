Przetestowaliśmy 14 najlepszych darmowych narzędzi do nagrywania ekranu (bez znaków wodnych) w 2024 r

Oprogramowanie do nagrywania ekranu może pomóc na wiele sposobów.

Możesz nagrywać instrukcje, omawiać drobne szczegóły, przechwytywać mnóstwo danych, aby wszyscy mogli je zobaczyć i wiele więcej. Możliwości są nieograniczone i wciąż rosną! Zwłaszcza wraz z rozwojem pracy zdalnej. Ale aby nagrywanie ekranu swoich marzeń stało się rzeczywistością, może być pewien haczyk.

Tworzenie wysokiej jakości nagrań ekranu wymaga wysokiej jakości aplikacji, która pomoże wyraźnie uchwycić punkt... a wiele z tych aplikacji zazwyczaj ma znak wodny lub wysoką cenę.

Zwłaszcza jeśli prezentujesz swoje nagranie interesariuszom lub udostępniasz je firmie, obecność znaku wodnego może sprawić, że Twoje filmy będą wyglądać nieprofesjonalnie lub odwracać uwagę od treści. Mimo to cena, jaką możesz zapłacić za usunięcie znaku wodnego z nagrania, może nie być warta tego, co za niego otrzymujesz.

co więc zrobić?

Zwracasz się do znajomych z bloga ClickUp, aby pomogli ci znaleźć darmowy rejestrator ekranu. 🤓

My również napotkaliśmy tę przeszkodę i już wykonaliśmy pracę, aby pomóc Ci ją pokonać! Zapoznamy się z niektórymi z naszych ulubionych darmowych rejestratorów ekranu bez znaków wodnych, dzięki którym będziesz wyglądać ostro online 24/7!

W tym artykule przyjrzymy się 14 darmowym rejestratorom ekranu, w tym ich kluczowym funkcjom, cenom (w stosownych przypadkach) i ocenom klientów, aby pomóc ci wybrać wideo narzędzie do komunikacji które jest dla Ciebie odpowiednie.

rozpocznijmy badanie przesiewowe!

Czego szukać w darmowym oprogramowaniu do nagrywania ekranu

Nagrywarka ekranu przydaje się, gdy trzeba coś wyjaśnić klientowi lub współpracownikowi. Zamiast wyjaśniać to werbalnie lub pisać długie akapity, aby przekazać swój punkt widzenia, możesz po prostu im to pokazać! Docenią ten gest, zwłaszcza jeśli są wzrokowcami. 👀 🙋‍♀️

Dzięki narzędziom do nagrywania ekranu możesz przeprowadzić demonstrację lub samouczek krok po kroku dotyczący wykonywania określonych zadań.

Ale skąd wiesz, czy dane oprogramowanie do nagrywania ekranu jest odpowiedzią na wszystkie Twoje problemy? (tylko problemy zawodowe, nie egzystencjalne) *czarny humor alert*

W idealnej sytuacji, najlepszy rejestrator ekranu, który wybierzesz, powinien pomóc ci stworzyć profesjonalne filmy wideo bez znaków wodnych i ograniczeń czasowych. W przeciwnym razie może to ograniczyć możliwość tworzenia kompleksowych nagrań wysokiej jakości.

Oto kilka niezbędnych elementów, które należy wziąć pod uwagę, szukając oprogramowania do nagrywania ekranu:

Wiele opcji nagrywania: poszukaj narzędzia do nagrywania ekranu, które pomaga przechwytywać wideo z okna aplikacji, pojedynczej karty lub innego określonego obszaru. Nie zawsze chcesz nagrywać cały ekran (i wyświetlać niechlujny ekran pulpitu 😜). Rejestrator ekranu powinien działać na wszystkich platformach, w tym na komputerach PC i Macbook.

poszukaj narzędzia do nagrywania ekranu, które pomaga przechwytywać wideo z okna aplikacji, pojedynczej karty lub innego określonego obszaru. Nie zawsze chcesz nagrywać cały ekran (i wyświetlać niechlujny ekran pulpitu 😜). Rejestrator ekranu powinien działać na wszystkich platformach, w tym na komputerach PC i Macbook. Brak znaku wodnego: nieprzyjemnie duży znak wodny wpływa na widoczność tekstu lub obrazów użytych w nagraniu. Powinieneś zdecydować się na oprogramowanie do nagrywania ekranu, które nie rujnuje twoich filmów znakami wodnymi

nieprzyjemnie duży znak wodny wpływa na widoczność tekstu lub obrazów użytych w nagraniu. Powinieneś zdecydować się na oprogramowanie do nagrywania ekranu, które nie rujnuje twoich filmów znakami wodnymi Funkcje edycji: aby uporządkować swoje nagrania, powinieneś mieć dostęp do narzędzia do edycji lub wbudowanego edytora. W ten sposób możesz edytować swoje filmy bez opuszczania narzędzia

aby uporządkować swoje nagrania, powinieneś mieć dostęp do narzędzia do edycji lub wbudowanego edytora. W ten sposób możesz edytować swoje filmy bez opuszczania narzędzia Możliwość udostępniania: nawet najlepsze nagrania są bezużyteczne, jeśli nie można ich wygodnie udostępnić docelowym odbiorcom. Idealnie byłoby, gdybyś mógł wysyłać linki do udostępniania natychmiast po zapisaniu nagrania ekranu

nawet najlepsze nagrania są bezużyteczne, jeśli nie można ich wygodnie udostępnić docelowym odbiorcom. Idealnie byłoby, gdybyś mógł wysyłać linki do udostępniania natychmiast po zapisaniu nagrania ekranu Lektorzy i nagrywanie dźwięku: świetni lektorzy mogą zdziałać cuda dla twoich nagrań. Pomyśl o wszystkich filmach Disneya, które oglądałeś w dzieciństwie! Wybrana aplikacja powinna umożliwiać nagrywanie narracji za pomocą mikrofonu, aby nadać nagraniom odpowiedni kontekst

świetni lektorzy mogą zdziałać cuda dla twoich nagrań. Pomyśl o wszystkich filmach Disneya, które oglądałeś w dzieciństwie! Wybrana aplikacja powinna umożliwiać nagrywanie narracji za pomocą mikrofonu, aby nadać nagraniom odpowiedni kontekst Cena: ważne jest, aby pamiętać, że całkowicie rozsądne jest poszukiwanie tych najlepszych jakości nagrywania ekranu za darmo. Nawet korzystając z bezpłatnej wersji próbnej, nie ma powodu, aby rozbijać bank na coś, co jest przystępne dla wszystkich! Trzeba tylko wiedzieć, gdzie szukać. 🤔

Sprawdźmy najlepsze propozycje darmowego oprogramowania do nagrywania ekranu (bez znaków wodnych), mając na uwadze te funkcje.

14 najlepszych darmowych narzędzi do nagrywania ekranu bez znaku wodnego

Oto najlepsze darmowe oprogramowanie do nagrywania ekranu (bez znaków wodnych) do rozważenia:

Nagrywaj i udostępniaj zrzuty ekranu, okna aplikacji lub karty przeglądarki płynnie w ramach zadań dzięki ClickUp Clip

ClickUp jest jednym z najbardziej popularnych najwyżej ocenianych platformy produktywności i oprogramowanie do nagrywania ekranu używane przez produktywne zespoły w małych i dużych firmach.

Jest to prawdopodobnie jeden z najlepszych darmowych rejestratorów ekranu bez znaku wodnego i ograniczeń czasowych.

Dzięki bezpłatnej funkcji nagrywania ekranu ClickUp, ClickUp Clip , można natychmiast rozpocząć nagrywanie ekranu pulpitu. Możesz również wyświetlić nagranie natychmiast po jego zapisaniu, bez konieczności pobierania.

Ten darmowy rejestrator ekranu nie plami twoich dzieł niewygodnymi znakami wodnymi! 💯

W ten sposób możesz tworzyć czyste i profesjonalne nagrania.

Clip umożliwia nagrywanie atrakcyjnych samouczków dla klientów lub rejestrowanie problemów technicznych w celu zgłosić dokładny problem zespołowi IT .

a co najlepsze?

Nie ma limitu czasu na nagrywanie filmów!

ClickUp Kluczowe cechy

Przyjrzyjmy się bliżej, dlaczego ClickUp jest doskonałym oprogramowaniem do nagrywania ekranu:

Nagrywaj Klipy tak jak lubisz

chcesz wyjaśnić złożony proces pracy lub zapisać konkretne szczegóły omówione na spotkaniu z klientem?

Cóż, ClickUp jest tutaj, aby spełnić wszystkie Twoje życzenia.

Bezpośrednie nagrywanie i przeglądanie nagrania bezpośrednio w przeglądarce Chrome lub przeglądarce Firefox z Clip! Zamiast zmagać się z notować punkty podczas spotkania możesz teraz usiąść wygodnie, zrelaksować się i pozwolić Clip działać.

W rzeczywistości możesz wybrać nagrywanie ekranu na różne sposoby:

Cały ekran

Okno aplikacji

Dowolna karta przeglądarki (Chrome lub Firefox)

Transkrybuj klipy ze sztuczną inteligencją

Z ClickUp Brain umożliwia automatyczną transkrypcję notatek głosowych z klipu. Dzięki ClickUp AI i ClickUp możesz:

Dostosować prędkość odtwarzania

Przeglądać wiadomości

Nagrywać do 20 minut

Udostępniać klipy głosowe gościom

Bezpieczne udostępnianie plików wideo

Utworzyłeś swoje nagranie. co dalej?

Możesz wysłać nagrane wideo do swojego zespołu i klientów za pomocą linku do udostępnienia. W ten sposób Twój zespół może łatwo obejrzeć nagranie, aby rozwiać swoje wątpliwości, a klient może przejrzeć i wyrazić swoją opinię na temat filmu.

Oto jak udostępnić nagrany film w Clip:

Kliknij menu ... w prawym górnym rogu

Kliknij Kopiuj łącze

Udostępnij łącze dowolnej osobie wewnętrznie lub zewnętrznie

Z łatwością wysyłaj nagrane klipy wideo do praktycznie każdego, korzystając z linku do udostępniania bezpośrednio z ClickUp

Dodaj swój głos do nagrań wideo

po co po prostu nagrywać, skoro można się również komunikować?

Dzięki ClickUp możesz nagrać swój głos (za pomocą mikrofonu), aby nagranie wideo było bardziej znaczące i interaktywne. Dźwięk wspiera wizualizacje na nagraniu i pomaga przekazać widzowi swoje pomysły.

Oto więcej powodów, dla których warto wybrać ClickUp..

Zalety ClickUp

Cennik ClickUp informacje

Darmowy na zawsze

Nieograniczony : 7 USD za użytkownika miesięcznie

: 7 USD za użytkownika miesięcznie Biznes : 12 USD za użytkownika miesięcznie

: 12 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise : Kontakt ClickUp aby uzyskać niestandardowe ceny

: Kontakt ClickUp aby uzyskać niestandardowe ceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka Workspace miesięcznie

Oceny klientów ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 2 900 opinii)

4,7/5 (ponad 2 900 opinii) Capterra: 4,7/5 (ponad 2 200 opinii)

2. Loom

przez KrosnoLoom to darmowe narzędzie do nagrywania ekranu bez znaku wodnego, które wspiera współpracy zespołowej umożliwiając udostępnianie nagrań ekranu dowolnej osobie na dowolnej platformie.

Możesz nawet podzielić filmy na osobne foldery dla zespołu wewnętrznego i zewnętrznych interesariuszy. W ten sposób nie popełnisz klasycznego błędu wysyłania niewłaściwych wiadomości wideo, przypadkowego ujawnienia prywatnych informacji i ryzyka zdenerwowania klienta!

ale czy Loom zapewni, że sukces **_looms _large w Twoim miejscu pracy?

Zobaczmy.

Kluczowe cechy Loom

Umożliwia widzom angażowanie się w filmy za pomocą komentarzy i emotikonów

Wiadomości wideo mogą być chronione hasłem

Oferuje wgląd w zaangażowanie, takie jak liczba widzów i wezwania do działania

Informacje o cenach Loom

Darmowy plan Loom umożliwia dodanie 50 twórców i do 25 pięciominutowych filmów na osobę. W ramach bezpłatnego abonamentu użytkownik ma również dostęp do bąbelka kamery z nagraniami ekranu, wglądem w dane widzów, przestrzenią roboczą zespołu i natychmiastową edycją.

...a jeśli pokochasz Loom, płatne plany z większą elastycznością zaczynają się od 10 USD/użytkownika miesięcznie.

Oceny klientów Loom

G2: 4.5/5 (ponad 130 recenzji)

4.5/5 (ponad 130 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 180 opinii)

3. ScreenRec

przez ScreenRec ScreenRec to narzędzie do nagrywania wideo, które umożliwia nagrywanie ekranu za pomocą skrótów klawiszowych. Wykorzystuje ono technologię nagrywania w chmurze, dzięki czemu jest stosunkowo lekkie i wygodne.

Niestety, to narzędzie do edycji wideo ma tylko ograniczone opcje edycji i nie zawsze zapewnia nagrania w wysokiej rozdzielczości, których szukasz.

Innymi słowy, nie możesz zamknąć transakcji, jeśli twój klient przyjrzy się bliżej twoim ziarnistym filmom!

Najważniejsze cechy ScreenRec

Wyświetlanie i dostęp do poprzednich nagrań za pomocą linków

Przechwytywanie i zapisywanie nagrań nawet w trybie offline

Dodawanie dźwięku systemowego lub własnego głosu do nagranego wideo za pomocą mikrofonu

ScreenRec informacje o cenach

ScreenRec to darmowy rejestrator ekranu online.

Oceny klientów ScreenRec

G2: 4.8/5 (3+ recenzji)

4.8/5 (3+ recenzji) Capterra: NA

4. Sendspark

przez SendsparkSendspark to jedna z najlepszych platform wideo do komunikacji z klientami. Założona przez marketerów z dbałością o design, Sendspark ułatwia tworzenie dopracowanych nagrań wideo do wyszukiwania, wdrażania lub obsługi klienta.

Po zainstalowaniu rozszerzenia Chrome można uruchomić rejestrator bezpośrednio w Gmailu, LinkedIn, Hubspot, Intercom lub Zendesk, aby nagrać wideo i natychmiast wstawić je bezpośrednio do rozmowy. Wszystkie filmy są pięknie oznakowane logo i kolorami marki - i oczywiście - bez znaków wodnych!

Najważniejsze cechy Sendspark:

Nagrywanie ekranu, kamery internetowej lub obu jednocześnie

Łatwe osadzanie filmów w Gmailu, LinkedIn, Hubspot, Intercom, Zendesk lub innych platformach komunikacyjnych dla klientów

Whitelabel wideo z własnym logo, kolorami marki, wezwaniami do działania i niestandardową domeną (CNAME)

Informacje o cenach Sendspark

Sendspark oferuje bezpłatny plan z maksymalnie 30 filmami. Aby uzyskać jeszcze większą elastyczność funkcji, płatne ceny zaczynają się od 15 USD / użytkownika miesięcznie za nieograniczoną liczbę filmów, niestandardowy branding i wezwania do działania.

Oceny klientów Sendspark

G2: 4.8/5 (ponad 150 recenzji)

4.8/5 (ponad 150 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 60 opinii)

5. QuickTime

przez QuickTime QuickTime jest interaktywnym narzędzie do przechwytywania wideo dla użytkowników komputerów Mac podobne do EaseUS RecExperts. Za pomocą tego narzędzia można przechwytywać nagrania ekranu komputera i przesyłać strumieniowo wideo na żywo.

Niestety, odtwarzacz QuickTime nie obsługuje wszystkich formatów plików wideo, takich jak AVI. Będziesz musiał polegać na programach innych firm do konwersji plików.

teraz to nie brzmi jak **_szybki fix. _

Kluczowe cechy QuickTime

Wykorzystuje narzędzie do edycji do obracania, przycinania, dzielenia i łączenia klipów wideo

Dzielenie filmów na wiele klipów w celu ich indywidualnej edycji

Natychmiastowe przesyłanie plików multimedialnych do serwisów Facebook, Vimeo i Youtube

Informacje o cenach QuickTime

QuickTime to darmowy rejestrator ekranu online.

Oceny klientów QuickTime

NIE DOTYCZY

6. Screencast-O-Matic

przez Screencast-O-Matic Screencast-O-Matic to rejestrator ekranu bez znaku wodnego i edytor wideo, który pozwala poprawić jakość nagrań poprzez dodanie tekstu, obrazów i efektów projektowych.

Możesz przekazać swoje pomysły klientowi poprzez interaktywne nagranie wideo.

Chociaż jest to potężny rejestrator ekranu, w bezpłatnym planie nie można nagrywać filmów dłużej niż 15 minut.

Funkcje Screencast-O-Matic

Obsługa nagrywania z kamery internetowej

Dostęp do stockowych materiałów wideo, obrazów i muzyki z wbudowanej biblioteki

Import wideo, audio i obrazów z wielu urządzeń

Informacje o cenach Screencast-O-Matic

Screencast-O-Matic oferuje bezpłatny plan i płatne plany zaczynające się od 1,65 USD miesięcznie, rozliczane rocznie.

Oceny klientów Screencast-O-Matic

G2: 4.1/5 (ponad 40 recenzji)

4.1/5 (ponad 40 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 20 recenzji)

7. OBS Studio

przez OBS Studio OBS (Open Broadcaster Software) Studio to jeden z najlepszych rejestratorów ekranu bez znaków wodnych, który pozwala dodawać niestandardowe tła do filmów. Można go używać do nagrywania ekranu, a także miksowania audio i wideo w celu tworzenia unikalnych efektów wizualnych.

Ponadto użytkownicy mogą przesyłać strumieniowo filmy Facebook Live i YouTube Live za pomocą tego bezpłatnego rejestratora ekranu.

Jednak ma stromą krzywą uczenia się, a początkujący mogą potrzebować trochę czasu i szkolenia przed wejściem do studia (OBS).

Najważniejsze cechy OBS Studio

Przełączanie między sekcjami wideo za pomocą niestandardowych przejść

Dostęp do usprawnionych ustawień w celu dostosowania nagrań aktywności na ekranie, takich jak format wyjściowy, tryb nagrywania i inne

Modułowy interfejs użytkownika "Dock" umożliwia zmianę układu według własnego wyboru

OBS Studio informacje o cenach

OBS Studio to darmowy rejestrator ekranu online.

Oceny klientów OBS Studio

G2: 4.6/5 (ponad 50 recenzji)

4.6/5 (ponad 50 recenzji) Capterra: 4.6/5 (600+ opinii)

8. Icecream Screen Recorder

przez Icecream Screen Recorder oprogramowanie Icecream Screen Recorder to proste, nieskomplikowane narzędzie do nagrywania ekranu, które umożliwia przechwytywanie wideo z ekranu, a nawet udostępnianie screencastów.

Możesz także dodać mnóstwo animacji i efektów graficznych do swoich nagrań za pomocą tego narzędzia do przechwytywania ekranu.

Dzięki temu oprogramowaniu do nagrywania ekranu, brzmi to tak, jakbyś czekał na smakołyk (tak rozkoszny jak lody) z tym oprogramowaniem do nagrywania ekranu!

Najważniejsze cechy Icecream Screen Recorder

Kopiowanie nagrań ekranu komputera do schowka w celu ich łatwego udostępniania

Przycinanie, przyspieszanie lub spowalnianie filmów za pomocą tego internetowego rejestratora ekranu

Dodawanie notatek, strzałek i obrazów do nagrań

Icecream Screen Recorder informacje o cenach

Możesz pobrać Icecream Screen Recorder za darmo.

Icecream Screen Recorder oceny klientów

G2: 4.1/5 (20+ recenzji)

4.1/5 (20+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (15+ opinii)

9. Screencastify

przez Screencastify Screencastify to darmowy rejestrator ekranu, który obsługuje nagrywanie z kamery internetowej i jest odpowiedni zarówno dla początkujących, jak i profesjonalistów.

Ich narzędzia do adnotacji pomagają zwrócić uwagę na kluczowe sekcje nagrania i sprawiają, że filmy są bardziej wciągające. W ten sposób możesz upewnić się, że Twoi klienci nie stracą zainteresowania lub nie zasną w środku filmu. 😴

Najważniejsze funkcje Screencastify

Dodawanie podpisów do nagrań

Szybkie przestawianie wielu klipów wideo w wybranej kolejności

Importowanie filmów z Dysku Google do edytora

Informacje o cenach Screencastify

Screencastify ma darmowy plan, a płatne plany zaczynają się od 49 USD / użytkownika rocznie.

Oceny klientów Screencastify

G2: 4,6/5 (ponad 50 recenzji)

4,6/5 (ponad 50 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 120 recenzji)

10. Tella

przez TellaTella to kamera i oprogramowanie do nagrywania ekranu, które umożliwia nagrywanie w pełni konfigurowalnych, natychmiast udostępnianych filmów z przeglądarki internetowej - bez znaku wodnego.

Tella ma również zabawne opcje dostosowywania. Możesz dodawać własne tła do nagrań ekranu, zmieniać układy i style kamery oraz łączyć różne klipy. Umożliwia również przycinanie i zastępowanie nagrań - świetnie nadaje się do nagrywania takich rzeczy jak wersje demonstracyjne, samouczki, prezentacje, a nawet filmy z reakcji .

Slajdy można również prezentować bezpośrednio w aplikacji Tella za pomocą trybu slajdów.

Najważniejsze funkcje aplikacji Tella

Nieograniczony czas nagrywania

Konfigurowalne tła i układy

Edytowalne klipy - przycinanie, dzielenie i łączenie różnych klipów w jedno wideo

Tella informacje o cenach

Nagraj do 10 filmów za pomocą bezpłatnego planu startowego Tella i udostępniaj swoje filmy za pośrednictwem adresu URL bez znaku wodnego. Płatny plan Pro z nieograniczoną liczbą filmów i eksportem wideo bez znaku wodnego zaczyna się od 19 USD / użytkownika miesięcznie.

Oceny klientów Tella

G2 : NIE DOTYCZY

: NIE DOTYCZY Capterra : N/A

: N/A Chrome Store: 5/5 (20+ opinii)

11. Vmaker

Via Vmaker Vmaker to zaawansowane, darmowe oprogramowanie do nagrywania ekranu, które oferuje wolny od znaków wodnych, bezpieczny i niezawodny sposób przechwytywania, udostępniania i współpracy przy nagraniach na ekranie. Zawiera funkcje takie jak niestandardowy branding, interaktywne opcje wideo, takie jak adnotacje i quizy, potężne analizy, możliwość udostępniania plików za pośrednictwem Dropbox i Google Drive itp.

Kluczowe cechy Vmaker

Adnotacje na ekranie podczas nagrywania

Blokowanie powiadomień podczas nagrywania

Niestandardowe wezwanie do działania

Śledzenie i analizowanie wydajności wideo

Informacje o cenach Vmaker

Vmaker oferuje darmowe i płatne plany. Lite, darmowy plan, pozwala użytkownikom tworzyć nieograniczone nagrania ekranu o maksymalnej długości 7 minut na nagranie, podczas gdy płatny plan zaczyna się od 7 USD miesięcznie.

Oceny klientów Vmaker

G2: 4.7/5 (74+ recenzji)

4.7/5 (74+ recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 30 opinii)

12. TinyTake

Via TinyTake TinyTake to kolejny rejestrator ekranu bez znaków wodnych. Narzędzie to umożliwia tworzenie samouczków, prezentacji i filmów w ciągu kilku minut. Oferuje funkcje takie jak możliwość nagrywania ekranu z dźwiękiem, udostępniania zrzutów ekranu z adnotacjami i komentarzami, konfigurowania zrzutów czasowych i GIF-ów itp.

Najważniejsze cechy TinyTake:

Darmowe nagrywanie ekranu do 2 GB

Możliwość nagrywania ekranu z dźwiękiem

Adnotacje i komentarze do obrazów i filmów

Udostępnianie jednym kliknięciem na różne sposoby (zapisywanie do pliku, drukowanie, kopiowanie do schowka, załączanie do wiadomości e-mail)

Informacje o cenach TinyTake

Darmowy plan TinyTake oferuje podstawowe możliwości z limitem przestrzeni dyskowej wynoszącym 2 GB i limitem nagrywania wynoszącym 5 minut. Aby uzyskać więcej miejsca i zaawansowane funkcje, możesz przejść na płatne plany, zaczynając od 29 USD rocznie.

Oceny klientów TinyTake

G2: 4,5/5 (ponad 17 recenzji)

4,5/5 (ponad 17 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 7 recenzji)

13. ActivePresenter

Via ActivePresenter Następny na liście jest ActivePresenter, darmowy rejestrator ekranu bez znaku wodnego, który pozwala użytkownikom na błyskawiczne tworzenie samouczków wideo, prezentacji i symulacji oprogramowania. Po zakończeniu nagrywania wideo, można wyświetlić jego podgląd klikając HTML5 Preview i wyeksportować go jako MP4, MKV, WMV, AVI i WebM.

Najważniejsze cechy ActivePresenter:

Wyjście w wielu formatach (HTML5, AVI, MP4, itp.)

Interaktywna nauka (pytania hotspot, quizy itp.)

Działanie warunkowe i zaawansowane interakcje/gry e-learningowe

Informacje o cenach ActivePresenter

ActivePresenter oferuje darmowy plan z ograniczonymi możliwościami nagrywania ekranu oraz płatne plany zaczynające się od 199 USD za licencję.

Oceny klientów ActivePresenter

G2: 4,5/5 (ponad 11 recenzji)

4,5/5 (ponad 11 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 44 opinie)

14. Darmowa kamera

Via Free Cam Free Cam to darmowe oprogramowanie do nagrywania wideo, które pozwala tworzyć nagrania ekranu, edytować filmy i przesyłać je do serwisu YouTube bez znaków wodnych. Oferuje podstawowe możliwości przechwytywania wideo, takie jak nagrywanie całego ekranu, wybranych regionów lub obiektów z dźwiękiem. Posiada również funkcję edycji, która umożliwia użytkownikom przycinanie i wycinanie nagrań oraz dostosowywanie głośności i szumów tła.

Najważniejsze cechy Free Cam:

Nagrywanie całego ekranu, wybranych regionów lub obiektów z dźwiękiem

Wbudowany edytor audio i wideo

Brak ograniczeń czasowych dla nagrań

Informacje o cenach Free Cam:

Free Cam Free Plan zapewnia podstawowe możliwości przechwytywania wideo bez znaku wodnego i nieograniczony czas nagrywania. Aby uzyskać bardziej zaawansowane funkcje, takie jak wyjście HD i opcje wzmocnienia mikrofonu, możesz wybrać plan Pro (zaczyna się od 15 USD / użytkownika miesięcznie).

Oceny klientów Free Cam:

G2: 4/5 (ponad 16 recenzji)

Alternativeto.net: 4.3/6 (6+ reviews)

Przywitaj się z wysokiej jakości nagraniami ekranu dzięki ClickUp!

Od hostingu webinarium aby przedstawić prezentację biznesową, darmowy rejestrator ekranu ma szeroki zakres zastosowań organizacyjnych.

A dzięki ClickUp otrzymujesz w pełni funkcjonalne narzędzie do nagrywania ekranu, które jest bez znaku wodnego i na zawsze za darmo!

Co więcej, narzędzie do nagrywania ekranu ClickUp jest zintegrowane z Twoimi narzędziem do zarządzania projektami . W ten sposób można nagrywać filmy wideo w celu efektywnej współpracy podczas jednoczesnego zajmowania się projektami.

brzmi ekscytująco? Przejdź na ClickUp za darmo już dziś aby nagrywać filmy, których treść jest ostra, bez irytującego znaku wodnego!