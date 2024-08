16 najlepszych alternatyw i konkurentów Microsoft Project w 2024 roku (bezpłatnych i płatnych!)

Microsoft Project jest największym i najbardziej znanym projektem na świecie narzędzie do zarządzania projektami dostępne. Został wydany w 1984 roku, kiedy każdy rodzaj oprogramowania na pulpit był nowością. Ale z powodu tej historii może zdecydowanie wydawać się przestarzałe.

Oczywiście, utorował on drogę dla nowoczesnych oprogramowanie do zarządzania projektami (np Microsoft Planner ), ale teraz brakuje mu nowych innowacji. Za bardzo boi się zrazić do siebie bazę użytkowników. To nie wróży dobrze nowym pomysłom!

Właśnie dlatego omówimy 16 najlepszych alternatyw dla projektu Microsoft. Przedstawimy szczegółowy przegląd każdej z nich wraz z ich zaletami, wadami, cenami i opiniami użytkowników.

Zaczynajmy!

**Dlaczego warto szukać alternatywy dla zarządzania projektami w Microsoft Project?

Jednym z największych wad Microsoft Project jest jego nieporęczny charakter i stroma krzywa uczenia się. Pod wieloma względami Microsoft Project chroni tych, którzy znają go najlepiej.

Do zrobienia tego potrzeba tak dużo czasu, że każdy, kto go opanuje, czuje się, jakby musiał bronić swojej pozycji (i korzystania z Microsoft Project).

microsoft Project jest potężny, jeśli chodzi o bardziej szczegółowe aspekty zarządzania projektami, takie jak zarządzanie zasobami, niestandardowe raportowanie i karty czasu pracy. Potężny nie oznacza oczywiście łatwy czy prosty", stwierdza_ one review _projektu MS

Może skutecznie stworzyć plan projektu i zagłębić się w szczegóły swoich zasobów, ale nie powinieneś go używać, chyba że jesteś już przeszkolony w oswajaniu bestii, jaką jest Microsoft Project.

Bonus:_ Microsoft Forms Alternatives I tylko spójrz na to... to nie jest tak przyjazne dla użytkownika!

**Jakie są wady korzystania z projektu Microsoft Project?

Need acertyfikowany kierownik projektu* Zależność od eksportu

Długi czas wdrożenia

Ale na szczęście jesteśmy w nowym stuleciu i istnieje mnóstwo świetnych alternatyw dla Microsoft Project, z których można korzystać!

16 najlepszych alternatyw dla Microsoft Project

Niezależnie od tego, czy jest to ClickUp, Asana, Trello, czy jakakolwiek inna z 16 alternatyw dla Microsoft Project, które umieściliśmy na liście, na pewno znajdziesz taką, która odpowiada Twoim potrzebom.

Zapoznaj się z tą listą, aby porównać funkcje najlepszych alternatyw dla Microsoft Project.

1. ClickUp

Wizualizuj zadania, projekty i cykle pracy w najlepszy dla siebie sposób dzięki ponad 15 konfigurowalnym widokom ClickUp

ClickUp to narzędzie typu "wszystko w jednym", które oferuje zupełnie nowy sposób pracy, ułatwiający zarządzanie wieloma projektami wraz z zespołem. To piękna i łatwa alternatywa dla MS Project!

Oto krótki przegląd niektórych kluczowych funkcji ClickUp:

Potężny pulpit Agile Dashboard : oferuje centralne miejsce do otrzymywania Agile wgląd w projekt, taki jak ogólna kondycja projektu, cele projektu, oś czasu projektu i wiele innych

Komentarze : dedykowane konwersacje projektowe z wbudowanym udostępnianiem dokumentów/plików dla różnych plików projektu

Zadania : każde zadanie ma własny pasek statusu zadania i tablice wiadomości dla lepszej pracy zespołowej, a każde zadanie można podzielić na podzadania i listy kontrolne

Potężne integracje : integruje się z narzędziami do śledzenia czasu i innyminarzędziami zwiększającymi wydajność do zarządzania na miejscu, jak również wirtualnymi Teams *ClickUp Brain : Narzędzie ClickUp AI wykorzystuje sztuczną inteligencję do usprawnienia zadań związanych z zarządzaniem projektami

Automatyzacja cykli pracy i skalowanie biznesu dzięki ClickUp AI

Profesjonaliści ClickUp:

Piękny interfejs

Niedrogi

Posiada Free Forever Plan

Wsparcie dla wszystkich systemów operacyjnych, takich jak Windows, Mac, iOS i aplikacja Google

Wiele widoków, w tym widok listy, tablicy, osi czasu i wykresu Gantta

Wbudowanyfunkcje planowania i harmonogramowania projektów* Zaawansowane funkcje dedykowane projektom Agile

Potężna aplikacja mobilna dla zdalne zarządzanie projektami * Szablony do zarządzania projektami do automatyzacji cykli pracy

Szablon do zarządzania projektami ClickUp

ClickUp cons:

100 MB przestrzeni dyskowej na Free Plan

Brak możliwości eksportu pulpitów

Dowiedz się więcej o naszej mapie drogowej produktów tutaj .

ClickUp opinie:

"ClickUp to szwajcarski scyzoryk wśród aplikacji do zarządzania zadaniami i projektami." - G2 Crowd "Narzędzie zmieniające życie. Przywraca bardzo potrzebną perspektywę na zadania o wysokim priorytecie. Pomaga w śledzeniu tego, co osiągnęliśmy i na co poświęciliśmy więcej czasu w danym roku. Nie mogę bez niego żyć!" - Zweryfikowana recenzja Capterra "To wspaniałe, jak łatwy był proces migracji, kiedy przenieśliśmy się do ClickUp. Platforma sprawdza się w każdym scenariuszu projektowym, jakiego potrzebujesz: klienci, zadania osobiste, projekty, jak tylko chcesz. Oferuje dużą liczbę narzędzi do śledzenia wszystkiego, co wiąże się z projektem." - Zweryfikowana recenzja Capterra

Plany cenowe ClickUp:

Free Forever Plan : Najlepszy do użytku osobistego

: Najlepszy do użytku osobistego Unlimited Plan : Najlepszy dla małych Teams ($7/członka miesięcznie)

: Najlepszy dla małych Teams ($7/członka miesięcznie) Business Plan : Najlepszy dla średniej wielkości lub wielu Teams ($12/członka miesięcznie)

: Najlepszy dla średniej wielkości lub wielu Teams ($12/członka miesięcznie) Enterprise Plan : Skontaktuj się z ClickUp w celu uzyskania niestandardowych cen

: Skontaktuj się z ClickUp w celu uzyskania niestandardowych cen ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

2. Asana

Via AsanaAsana powstała w 2011 roku i szybko zyskała rozgłos dzięki połączeniom jej założycieli z Facebookiem. Z takim rodowodem Asana nie miała problemu z pozyskaniem finansowania i jest na dobrej drodze, by wkrótce stać się firmą wartą 1 miliard dolarów.

Ale czy to oznacza, że to narzędzie jest odpowiednie do zrobienia dla członków twojego zespołu? Niekoniecznie.

Asana ma prosty interfejs z przejrzystymi sekcjami dla efektywnej pracy wizualne zarządzanie projektami . Podobnie jak jego nazwa, ma spokojny interfejs użytkownika, który pomaga poczuć się swobodnie podczas pracy. Już samo to sprawia, że jest to świetna alternatywa dla Microsoft Project.

Pomimo szybkiego startu, rozwój ich produktu opóźnił się w ostatnich latach. A Asana nie jest świetna dla wszystkich Teams w całej organizacji: większość teamów programistycznych nie będzie z niej korzystać.

Zalety Asany:

Bardzo konfigurowalny

Świetny udostępniany kalendarz synchronizacja

Dobry system zarządzania powtarzającymi się zadaniami projektów

Free alternatywa dla Microsoft Project

Zarządzanie portfolio

Wady Asany:

Brak natywnego śledzenia czasu

Wykres Gantta tylko poprzez dodatek

Duża krzywa uczenia się

Brak map myśli

Minimalna liczba użytkowników

Brak poleceń / ukośników

Recenzje Asana:

"Żonglujemy wieloma konkurującymi projektami i terminami, więc pomaga to utrzymać wszystko w jednym dużym obrazie, w miejscu, w którym możemy rozmawiać o poszczególnych zadaniach na bieżąco. Wolę ten cykl pracy od Slacka, który kładzie nacisk na czat/mail itp. Perspektywy Asany w zakresie planowania czasu są coraz lepsze, ale obecnie są nieco zaciemnione." - G2Crowd "Używam Asany codziennie do zarządzania moimi zadaniami. Zachęcam mój zespół do utrzymywania swojej pracy poprzez Asanę. Ogólnie jest to fajne i skuteczne narzędzie. W obecnym scenariuszu jest naprawdę pomocne w pracy zdalnej. Chociaż uważam, że jest trochę drogie w porównaniu do podobnych aplikacji do zarządzania zadaniami. Ale funkcje są naprawdę dobre." - Zweryfikowana recenzja Capterra

Asana pricing:

Free do $24.99/użytkownika/miesiąc (wersja podstawowa jest darmowa, plany premium zaczynają się od $10.99) Porównaj Asana i ClickUp!

3. ProofHub

Via ProofHubProofHub to alternatywa Microsoftu wyposażona w szeroki zakres zaawansowanych funkcji. Łączy wszystkie ważne aspekty pracy i projektów w jednym miejscu. Podobnie jak niektóre z powyższych narzędzi, pozwala tworzyć zadania, przypisywać je do wielu członków zespołu i wizualizować postępy projektów w różnych widokach, takich jak tablice Kanban, widok tabeli i widok Gantta.

Dostarcza również solidnych narzędzi do monitorowania pracy, takich jak śledzenie czasu, śledzenie postępów i dogłębna analiza zadań raportowanie projektów aby pomóc ci śledzić postępy twojego zespołu. Największą zaletą Proofhub jest zryczałtowana ocena, co oznacza, że wydatki nie rosną wraz ze skalowaniem zespołu.

Proofhub jest również dostępny jako aplikacja mobilna dla użytkowników Androida i iOS.

Zalety ProofHub:

Platforma typu "wszystko w jednym

Intuicyjny interfejs

Doskonałe możliwości niestandardowe projektów

Płynna współpraca i komunikacja w Teams

Wady ProofHub:

Pojedyncze logowanie w Google

Zarządzanie powiadomieniami mogłoby zostać ulepszone

Recenzje Proofhub:

"Wybraliśmy ProofHub ze względu na rozszerzenie zestawu usług, które dostarcza w przystępnej cenie. Możesz użyć jednej części ProofHub do wewnętrznych projektów i zupełnie innej do współpracy z klientem . W wyniku tego jest to dla nas pełny pakiet." - Capterra "Uwielbiam to, że istnieje format do zrobienia wszystkiego, czego możesz potrzebować; używam go do śledzenia projektów klientów, zarządzania zadaniami, udostępniania plików, sprawdzania projektów, robienia notatek, śledzenia czasu, sprawdzania raportów z postępów i wielu innych. Ponadto, płaskie ceny ProofHub są wisienką na torcie" -.. G2Crowd

Cennik Proofhub:

Płatne plany ProofHub zaczynają się od 45 USD miesięcznie, rozliczane rocznie (bez opłaty za użytkownika).

4. Paymo

Via Paymo Paymo to solidna aplikacja do zarządzania projektami. Nie ma tu nic krzykliwego.

Ma ładny ekran główny, który podkreśla najważniejsze elementy na dany dzień, co pomaga w śledzeniu terminów.

Oferuje również widoki tablicy, podobne do ClickUp i Trello. Mają solidne funkcje pulpitu, które pomagają ocenić postęp projektu i mają scentralizowane miejsce do zarządzania złożonymi projektami. Paymo to bezpieczny wybór, z którego menedżerowie projektów będą zadowoleni.

Zalety Paymo:

Aplikacja mobilna z funkcją śledzenia projektów

Konfigurowalne karty czasu pracy

Piękne, interaktywne wykresy Gantta

Planowanie zadań i ich zależności

Free alternatywa dla Microsoft Project

Wady Paymo:

Integracje tylko w planie płatnym

Tylko trzy faktury w planie Free

Wiele widoków może utrudniać naukę

Opinie Paymo:

"Nie ma funkcji importu zadań/projektów, więc wymagany jest bardzo ręczny proces, aby rozpocząć pracę, jeśli przenosisz się z różnych narzędzi." - G2Crowd "Dla średniego, małego lub indywidualnego użytkownika Paymo jest wystarczające do zarządzania każdym rodzajem projektu. Free Plan jest wystarczający i oferuje wystarczająco dużo funkcji, aby zacząć, a następnie uaktualnić w razie potrzeby." - Zweryfikowana recenzja Capterra

Ceny Paymo:

$8.95 do $14.25/użytkownika/miesiąc

5. Monday.com

Via Monday.com Monday opiera się na zaznaczaniu rzeczy na zielono, co oznacza, że chcą, abyś zaznaczył kilka rzeczy. Opracowali również bardzo interesującą hybrydę tabeli / menedżera zadań, z wieloma niestandardowymi polami, aby niektóre zadania były takie, jak chcesz.

Problem? Nie zawsze jest to skalowalne w przypadku dużych Teams, aby było efektywne współpracy online . Mają również ograniczoną bezpłatną wersję próbną, która nie daje wystarczająco dużo czasu na poznanie wszystkich przydatnych funkcji bez płacenia wysokiej opłaty.

Pomimo imponującego nacisku reklamowego, każdy, kto ma praktyczną wiedzę na temat Google, może również znaleźć wiele ich funkcji za darmo gdzie indziej ( na przykład na ClickUp! ).

Monday.com pros:

Intuicyjny interfejs i

Oferuje również rozszerzenie Chrome

Wiele możliwości dostosowywania

Integracja z Dropbox i OneDrive

Monday.com minusy:

Brak kalendarza

Drogie

Brak powtarzających się zadań

Brak podzadań

Brak poleceń / ukośników

Monday.com reviews:

"Zmiana nazwy na "Monday" Nikt nie lubi poniedziałków . Jest tam zła konotacja." - G2Crowd "Ogólnie rzecz biorąc, Monday to świetne narzędzie do zarządzania obciążeniem pracą, projektami i utrzymywania ludzi pracujących razem w przestrzeni współpracy. Gorąco polecam ten produkt innym, jeśli szukają niedrogiego, łatwego w użyciu narzędzia, które można łatwo wdrożyć. Należy jednak pamiętać, że trzeba mieć pomysł na to, w jaki sposób chce się korzystać z tego narzędzia, w przeciwnym razie funkcje mogą być zbyt obfite i niewystarczająco dobrze wyjaśnione, aby pomóc użytkownikowi, który dopiero szuka pomysłów" - Zweryfikowana recenzja Capterra 👉 Zobacz jak **Poniedziałek w porównaniu do Asany !

Monday.com pricing:

$8 do $16/miesiąc/5 użytkowników Porównanie ClickUp i Monday !

6. Hitask

Via Hitask Kolejne narzędzie do współpracy zespołowej, to jest mniej potężne niż MS Project, ale będzie miało niektóre funkcje, których potrzebujesz z perspektywy rozwoju, takie jak śledzenie problemów , powtarzanie zadań i czat zespołu. Posiada również raportowanie, ale może nie być tak zaawansowany jak Microsoft Project.

Zalety Hitask:

Łatwy w użyciu

Przejrzysty interfejs

Synchronizacja z Kalendarzem Google

Wady Hitask:

Niewiele integracji

Brak prywatnych notatek

Brak funkcji wykresu Gantta

Brak tablicy kanban

Opinie Hitask:

"Środowisku wizualnemu brakuje kolorów, mogłoby się poprawić poprzez dodanie elementów pozwalających pracownikom na szybkie rozróżnienie bez czytania, przypisanie kolorowych etykiet do każdego w celu szybkiego wykrycia jakiejkolwiek zmiany lub obserwacji, jak również jej źródła..." -.. G2Crowd "Ten produkt jest bardzo łatwy w użyciu, ale interfejs użytkownika nie jest zbyt intuicyjny. Cena jest uczciwa, biorąc pod uwagę to, co otrzymasz w zamian. Jeśli planujesz używać tego do celów osobistych, to narzędzie może być wystarczające." - Zweryfikowana recenzja Capterra

Cennik Hitask:

Free do $20/użytkownika/miesiąc (płatny plan zaczyna się od $5)

7. nTask

Via nTask nTask postrzega siebie głównie jako zamiennik Asany, ale świetnie sprawdza się również jako prostsze narzędzie niż Microsoft Project.

nTask ma solidne narzędzia do raportowania wokół śledzenia czasu, postępu prac i spotkań, które pokochają wszyscy menedżerowie.

Posiada również wbudowane wykresy Gantta do widoku wielu projektów z wysokiego poziomu. Dodaj do nich śledzenie błędów/problemów i może to być łatwe rozwiązanie w porównaniu do Microsoft Project.

Podobnie jak większość narzędzi zwiększających wydajność, jest on znacznie tańszy niż Microsoft Project, co czyni go dobrą alternatywą dla MS Project.

Zalety nTask:

Bardzo przystępna cena

Narzędzie do zarządzania spotkaniami

Śledzenie błędów/problemów

Zależności między zadaniami

nTask cons:

Brak timera

Słaba aplikacja dla dostępu mobilnego

Wykresy Gantta nie są interaktywne (jeszcze)

Recenzje nTask:

"Największą różnicą w funkcji spotkań w porównaniu do czegoś takiego jak GCal jest to, że można utworzyć szczegółową agendę, przechowywać protokoły ze spotkań i automatycznie udostępniać je zespołowi projektowemu, bez opuszczania aplikacji." - Bombchelle "W tej aplikacji nie ma zbyt wielu rzeczy, których można by nie lubić. Integracje są bezbłędne i działają idealnie. Z jednej strony częste aktualizacje uzupełniają i zwiększają użyteczność tej aplikacji, ale czasami przyzwyczajenie się do tych zmian zajmuje trochę czasu." - Zweryfikowana recenzja Capterra

nTask pricing:

Free do $7.99/użytkownika/miesiąc (płatny plan zaczyna się od $2.99)

8. Zenkit

Via Zenkit Zenkit to potężna alternatywa dla projektów Microsoftu, z wieloma różnymi widokami, w tym widokiem tablicy i tabeli.

Obejmuje śledzenie aktywności i powiadomienia, dzięki czemu zawsze wiesz, nad czym pracuje każdy członek całego zespołu. Jest to idealne rozwiązanie dla menedżerów, aby uzyskać ogólny widok nadchodzących projektów.

Jednak ze względu na niektóre brakujące funkcje, może to nie być najlepsza opcja dla złożonych, dużych projektów. Otrzymasz również możliwość edycji tekstu i niestandardowe tła, dzięki którym Zenkit stanie się twoją własną aplikacją.

Zalety Zenkit:

Wiele widoków

Łatwe zarządzanie projektami i zadaniami

Narzędzia do tworzenia map myśli

Wady Zenkit:

Brak wykresów Gantta

Brak śledzenia czasu

Brak publicznego API

Długi czas ładowania

Recenzje Zenkit:

"Interfejs użytkownika może wydawać się nieco utylitarny i nie tak przyjazny jak niektóre inne systemy oprogramowania." - Capterra "Doskonałe doświadczenie z obsługą klienta. Jedyną usterką była drobna usterka podczas aktualizacji planu, ale pomogli mi ją obejść. Podoba mi się, że nadal rozwijają oprogramowanie, zamiast pozwolić mu pozostać w stagnacji." - Zweryfikowana recenzja Capterra

Zenkit pricing:

Free do $29/użytkownika/miesiąc (tylko plan Personal/indywidualny jest darmowy, plan Teams zaczyna się od $11)

9. Slenke

Via Slenke Jeśli dążysz do łatwiejszego narzędzie do zarządzania zasobami , wykresy Gantta i wiele więcej atrakcyjność wizualna niż Microsoft Project, to Slenke może być opcją.

Jest to stosunkowo nowe narzędzie, więc będzie wymagało czasu na adaptację. Członkowie Teams używają go również do zarządzania komunikacją wewnętrzną, więc można się od niego odzwyczaić Slack jeśli chcesz.

Może nie jest to najlepsze rozwiązanie dla kilku projektów, ale jest to proste narzędzie, które pomaga małemu zespołowi pozostać skupionym i komunikować się.

Profesjonaliści Slenke:

Wiele integracji z innymi aplikacjami

Komunikacja wewnętrzna

Przejrzysty interfejs

Wady Slenke:

Brak aplikacji komputerowej

Brak planu dla przedsiębiorstw

Tylko w języku angielskim

Opinie Slenke:

"Sekcja alertów może być czasami przytłaczająca, idealna byłaby większa kontrola nad rodzajem otrzymywanych alertów." - Recenzja na Capterra "Byłoby miło nieco bardziej niestandardowo dostosować oprogramowanie i użyć własnego brandingu firmy. Jak na razie nic innego nam się nie podoba." - Zweryfikowana recenzja Capterra

Ceny Slenke:

Free do $15/użytkownika/miesiąc

10. Basecamp

Via BasecampBasecamp przyjął zupełnie inne podejście do oprogramowania do zarządzania projektami w porównaniu do Microsoft Project.

Skupiają się one na komunikacji w zespole i plików projektów nad terminami i zadaniami, co czyni je jednym z liderów komunikacji z dużymi zespołami, klientami i dostawcami. Basecamp można ustawić listy do zrobienia, dodawać wiadomości i aktualizować harmonogram projektu . Chodzi raczej o informacje i zaawansowane funkcje współpracy niż o dokładne rozwiązanie do zarządzania projektami.

Myśl o nim jako o ujednoliconym miejscu do aktualizacji, ale nie o szczegółach projektu.

Zalety Basecamp:

Ta sama cena, niezależnie od liczby użytkowników

Unlimited użytkowników i zadań

Niezawodny

Wady Basecamp:

Ograniczone funkcje

Brak śledzenia czasu pracy

Nieatrakcyjnypulpit projektu* Brak analizy

Basecamp opinie:

"Basecamp wymaga początkowo trochę nauki, nie każdy poradziłby sobie z nim na początku, więc to by mi się tylko nie podobało, ale nie jest to licznik, bo naprawdę jest to oprogramowanie, z którego warto korzystać." - G2Crowd "Używam go głównie do współpracy nad projektami z członkami mojego zespołu, którzy pracują w innych branchach. Możemy komunikować się i pracować nad tym samym zadaniem w czasie rzeczywistym i sprawiając, że współpraca nad projektem proces bardzo skuteczny." - Zweryfikowana recenzja Capterra

Basecamp pricing:

Od 99 USD/miesiąc Porównaj Basecamp i ClickUp i dowiedz się więcej o najlepszych Alternatywy dla Basecamp .

11. Celoxis

Via Celoxis Jest to jedno z najbardziej porównywalnych narzędzi do Microsoft Project. Możesz śledzić finanse projektu, identyfikować ryzyko, ustawić niestandardowe cykle pracy i ułatwić współpracę z plikami projektu i komentarzami, tak jak w przypadku innych platform do zarządzania projektami.

Jeśli chcesz otrząsnąć się z Microsoft Project, ale potrzebujesz czegoś, co jest technicznie podobne, Celoxis może być programem dla Ciebie. Oferują oni również lokalne, lokalne rozwiązania, jeśli wolisz, ale my wybralibyśmy ich oparte na chmurze, proste oprogramowanie do zarządzania projektami.

Zalety Celoxis:

Autoplanowanie projektów funkcja

Bardzo konfigurowalny

Dobre narzędzia do zarządzania projektami

Śledzenie statusów projektów

Wady Celoxis:

Brak wsparcia telefonicznego

Tylko jeden rodzaj płatnego planu

Brak aplikacji na iPhone'a lub Google

Interfejs użytkownika wymaga ulepszeń, aby zapewnić lepsze wrażenia użytkownika

Opinie Celoxis:

"Zarządzam 20-25 projektami w dowolnym momencie, więc śledzenie czasu i statusu projektu jest nieco trudne. Celoxis ułatwia mi zrobienie tego skutecznie, bez poświęcania zbyt wiele czasu na "prawdziwą pracę"." - G2 Crowd "Nasze ogólne doświadczenia z Celoxis są pozytywne. Narzędzie pomogło nam utrzymać wszystkie nasze projekty na właściwym torze i współpracować w ramach zespołu. Cena i wartość są wyjątkowe, zwłaszcza dla tak małego zespołu jak my. Nie korzystamy zbyt wiele z zarządzania zasobami lub innych funkcji narzędzia, po prostu utrzymując nasze projekty na ścisłej osi czasu i śledząc wysiłki związane z różnymi działaniami." - Zweryfikowana recenzja Capterra

Ceny Celoxis:

25 USD/użytkownik/miesiąc do 450 USD/użytkownik/jednorazowo

12. RaveTree

Via RaveTree Chcesz zarządzać kontaktami sprzedażowymi za pomocą zadań?

RaveTree oferuje solidną funkcję CRM wraz z platformą do zarządzania projektami.

RaveTree jest alternatywą dla ms project dzięki zarządzaniu zasobami i narzędziom administratora.

Zalety RaveTree:

Wysoce intuicyjny

Zawiera CRM

Portal klienta

Wady RaveTree:

Brak wykresów Gantta

Brak aplikacji mobilnej na iOS lub Android

Drogie

Recenzje RaveTree:

"Ravetree jest dość nowe, ale jak na to, jak nowe jest, wciąż działa świetnie. Co jakiś czas wprowadzane są zmiany, ale pomocne jest również to, że jest stale ulepszany, aby ułatwić korzystanie z niego. Firma jest mniejsza, ale dzięki temu obsługa klienta jest bardziej uważna!" - G2Crowd "Ogólnie mi się podoba. Nie mam większych zastrzeżeń. Powiedziałbym, że pomocne może być przenoszenie moich boksów na stronie głównej, więc jeśli chcę, aby moje nadchodzące kamienie milowe były głównym polem, które widzę, mogę przenieść je do tej sekcji. Nienawidziłem Workamajig, ale pozwalał na taką funkcję." - Zweryfikowana recenzja Capterra

Ceny RaveTree:

Od 29 USD/użytkownika/miesiąc do 39 USD/użytkownika/miesiąc

13. Wrike

Via WrikeWrike jest przeznaczony dla aktywnych teamów szukających dodatkowego wsparcia w zarządzaniu projektami. Wrike stawia na swoją dostępność, co oznacza, że można zobaczyć wiele rzeczy w jednym widoku bez zbyt wielu dodatkowych kliknięć.

Hierarchia jest dobrze zdefiniowana. Jeśli najedziesz kursorem na zadanie projektu, ważne szczegóły zostaną wyświetlone automatycznie. Brakuje jednak wielu widoków i faworyzowane są widoki Lista i Wodospad metodologie.

Jeśli twój zespół potrzebuje czegoś podobnego do MS Project, ale z mniejszą liczbą dzwonków i gwizdków, możesz znaleźć dom z Wrike. Nawet jeśli nie jest to narzędziem open-source do zarządzania projektami , oferuje wersję Free.

Dowiedz się więcej korzystanie z Wrike do zarządzania projektami .

Zalety Wrike:

Przypisywanie zadań za pomocą menu "przeciągnij i upuść

Szybkie ustawienia

Śledzenie czasu pracy

Możliwość dostosowania

Zarządzanie pracą funkcje takie jak tworzenie struktury podziału pracy

Wady Wrike:

Złożoność

Słaby interfejs

Niestandardowa obsługa klienta

Opinie o Wrike:

"Wrike jest wyjątkowy w odniesieniu do innych podobnych aplikacji, ponieważ nie jest tylko narzędziem do zarządzania projektami. Pełni również funkcję narzędzia do zarządzania pracą, co jest nieco inne." - G2Crowd "Dzięki solidnej wydajności w pracy, nie mogłem zauważyć wad tej aplikacji. Jest jednak dość droga, jeśli chodzi o ceny. Ale funkcje, które otrzymujemy wraz z zakupem aplikacji, są na najwyższym poziomie i nie mogę zaprzeczyć, że jest o wiele lepsza niż inne konkurencyjne narzędzia do zarządzania projektami." - Zweryfikowana recenzja Capterra

Wrike pricing:

Free do $24.80/użytkownika/miesiąc Porównanie Wrike i ClickUp i dowiedz się więcej o Alternatywy dla Wrike .

14. PlanView

Via Planview PlanView (dawniej Clarizen) to potężne narzędzie projektowe, które każdy poważny (i certyfikowany!) kierownik projektu może chcieć rozważyć. Narzędzie to służy do planowania projektów i wyrycia każdego szczegółu w kamieniu, gdy nie można sobie pozwolić na pomyłkę.

PlanView daje ci poważne możliwości w zakresie zakresu, ustawienia specyfikacji, szacowanego czasu, harmonogramu terminów i odpowiedniego personelu projektu. Techniczny back-end jest do zrobienia, ale interfejs nie jest najnowocześniejszy.

Jeśli szukasz poważnego rozwiązania technicznego (które również sprawia takie wrażenie), wypróbuj PlanView.

Profesjonaliści PlanView:

Świetne planowanie projektów z powtarzającymi się zadaniami

Zarządzanie portfolio i wieloma projektami

Wbudowany plan obciążenia, alokacja zasobóworazzarządzanie zasobami* Oś czasu projektu dla lepszego zarządzania projektami

PlanView cons:

Niezgrabny interfejs

Nie oferuje zbyt wiele dla Zwinny zespołów zarządzania projektami, takich jakScrumi Kanban * Słaba funkcja wyszukiwania

Recenzje PlanView:

"Najtrudniejszą częścią wdrożenia Clarizen w moim środowisku była początkowa konfiguracja za pośrednictwem portalu administratora Clarizen. Na początku było to dość przytłaczające, ale po kilku ćwiczeniach stałem się lepszy we wprowadzaniu zmian w locie. Mam nadzieję, że wkrótce wezmę udział w jednym z kursów szkoleniowych Clarizen na miejscu, aby nadal rozwijać swoje umiejętności." - G2Crowd "To niesamowite śledzenie projektu system, pomógł nam usprawnić śledzenie naszych projektów i uniknąć opóźnień. Dodawanie notatek lub komentarzy do zadań i projektów pomaga znaleźć problemy i pomaga nam podnieść jakość." - Zweryfikowana recenzja Capterra

Cennik PlanView:

Kontakt z działem sprzedaży Porównaj Clarizen i ClickUp .

15. Jira

Via JiraJira to alternatywa dla Microsoft Project, jeśli prowadzisz zespół ds. rozwoju oprogramowania, zarządzania projektami lub kontroli jakości. Jednakże, podobnie jak Microsoft Project, Jira stała się starą i przestarzałą platformą.

Jest to trudne w użyciu narzędzie, chyba że jesteś głęboko zagnieżdżony w procesie rozwoju. Posiada wiele integracji, funkcji śledzenia problemów i funkcji śledzenia błędów . Dla innych teamów nie jest to wartościowe narzędzie.

Dowiedz się więcej o używaniu Jira do zarządzania projektami .

Jira pros:

Możliwość dostosowania

Wiele integracji, takich jak Dropbox

Powiadomienia tekstowe i e-mail

Alerty dotyczące problemów

Wady Jira:

Niezwykle skomplikowane

Trudne ustawienia

Przestarzałe

Opinie Jira:

"Ogólnie jest to doskonałe narzędzie do kontrolowania pracy zespołu." - Zweryfikowana recenzja Capterra "Zaleta jest jednocześnie wadą tego oprogramowania. To, że MOŻNA z nim zrobić cokolwiek, nie oznacza, że będzie to łatwe, wydajne lub intuicyjne. Łatwo się pogubić w Jira, ponieważ jest tak wiele funkcji, menu, opcji, zakładek, pasków i okien - z których wiele wygląda tak samo, ale nie działa tak samo. Nigdy nie wiadomo, czy zrobienie czegoś tak prostego jak skopiowanie i wklejenie problemów zadziała w oczekiwany sposób (np. CTRL+C, CTRL+V), czy też trzeba otworzyć kilka różnych okien z milionami różnych opcji do zrobienia tego." - Zweryfikowana recenzja Capterra

Jira pricing:

Free do $14/użytkownika miesięcznie Porównanie JIRA i ClickUp i dowiedz się więcej o najlepsze alternatywy dla Jira .

16. Trello

Via Trello A teraz coś zakończonego.

Zamiast używać wielu list do zarządzania projektami, możesz przejść na karty i aplikację Tablica Kanban do zarządzania zadaniami. System ten, spopularyzowany przez japońską produkcję, zyskał na popularności głównie dzięki wpływowi Trello.

Oprócz tworzenia wielu zadań, stał się również popularny jako repozytorium danych projektu. Jego funkcje publicznego udostępniania również pomogły uczynić z niego pakiet wydajności lider z teamami, hobbystami i przyjaciółmi.

Profesjonaliści Trello:

Łatwe wdrażanie

Łatwe przydzielanie zadań i śledzenie postępów

Prostszy w użyciu niż większość innych aplikacji

Możliwość współpracy w Teams w czasie rzeczywistym

Wady Trello:

Brak wykresu Gantta

Brak kalendarza

Brak funkcji sprintu

Integracje dostępne tylko w płatnym planie

Brak natywnych dokumentów

Recenzje Trello:

"Jego interfejs jest trochę podstawowy, mogę również powiedzieć, że jego wyszukiwarka nie jest wydajna, ponieważ nie znajduje tego, czego szukam, poza tym wersja Free jest bardzo ograniczona." - G2Crowd "Świetne narzędzie do koordynacji zarządzania produktem. Zajęło mi trochę czasu, aby przyzwyczaić się do wszystkiego, co może zrobić i jak chcę go używać, ale teraz naprawdę go lubię. Najlepszą częścią jest opcja Free (z której korzystam) i działa dobrze dla moich potrzeb." - Zweryfikowana recenzja Capterra

Cennik Trello:

Free do $17.50/użytkownika/miesiąc (wersja płatna zaczyna się od $9.99, podczas gdy plan Enterprise zaczyna się od $17.50) Porównanie ClickUp z Trello i Asaną i dowiedz się więcej na ich temat Alternatywy dla Trello .

Znajdź najlepszą alternatywę Microsoft Project dla swojego Teams

Teams nie ma prostego sposobu na efektywną współpracę, nie ma wielu samouczków, a jego funkcja jest blokowa, podobnie jak Szablony projektów Excel . Oczywiście nie jest to najbardziej atrakcyjne narzędzie, gdy dostępnych jest tak wiele świetnych programów do zarządzania projektami opartych na chmurze.

Gdy cały zespół desperacko potrzebuje czegoś, z czego może korzystać cała organizacja, nadszedł czas, aby porzucić Microsoft Project na rzecz nowego, opartego na współpracy rozwiązania do zarządzania projektami. Dzięki temu zrobione zostanie więcej pracy, a wąskie gardła znikną. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i przenieś zarządzanie projektami na zupełnie nowy poziom.