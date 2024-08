Jak dodać adnotację do pliku PDF (przewodnik 2024)

Chcesz nauczyć się jak dodawać adnotacje do plików PDF _?

Adnotacje PDF to najprostszy sposób udostępniania pomysłów i znaczników na dokumencie PDF. Dodatkowo, Free uwalnia Cię od bagażu związanego z używaniem gór papierów i zakreślaczy!

ale minusy?

Będziesz mieć do czynienia z większą liczbą przycisków niż możesz obsłużyć i większą liczbą funkcji niż możesz sobie wyobrazić.

Ale nie martw się.

Jeśli masz problemy z przeglądarką PDF, odetchnij.

Podzielimy się krokami do tworzenia adnotacji PDF w najpopularniejszej przeglądarce PDF wszechczasów: Adobe Acrobat. A jako bonus, pokażemy ci również

łatwiejszy sposób dodawania adnotacji do plików PDF!

Co to jest adnotacja?

Adnotacja odnosi się do "dodawania notatek" na fizycznym lub cyfrowym dokumencie. Niektórzy ludzie robią to do zrobienia własnych referencji, podczas gdy inni chcą zostawić ważne informacje dla czytelników.

Najprostsze sposoby dodawania adnotacji do dokumentu to:

Podkreślenie lub wyróżnienie tekstu

Komentowanie na marginesach

Rysowanie wokół ważnego tekstu

Dodanie fizycznej lub cyfrowej notatki samoprzylepnej

Zasadniczo jest to najgorszy koszmar każdego miłośnika książek!

Wyobraź sobie, że pożyczasz komuś nieskazitelnie czysty egzemplarz Jane Austen i dostajesz z powrotem wytarte strony z zakreślaczem!

co ty w ogóle powiesz?

Ale podczas gdy nawyk adnotacji może zniszczyć książki (i relacje), może pomóc kreatywnym profesjonalistom zrobić krok naprzód.

O co dokładnie chodzi w adnotacjach?

Podczas dodawania adnotacji do dokumentu PDF można:

Użyć narzędzia do podświetlania, aby zaznaczyć ważne punkty

Sporządzać notatki w celach informacyjnych

Zostawić komentarze dla czytelnika

Ułatwiać współpracę w procesie redagowania

Niezależnie od wykonywanego zawodu, adnotacje to najlepszy sposób na stworzenie uporządkowanego, łatwego do odczytania i wciągającego dokumentu. A jako bonus, zaoszczędzisz trochę papieru do zrobienia na pliku PDF! (#savethetrees).

Jednym ze sposobów do zrobienia tego jest wbudowany czytnik PDF na obecnym urządzeniu, taki jak Microsoft Edge dla Windows i aplikacja Preview PDF na iPada. Inne narzędzia również oferują

interaktywny kreator PDF

. Alternatywnie można pobrać przeglądarkę PDF, taką jak Adobe Acrobat.

**Ale dlaczego Adobe?

Jeśli chcesz nauczyć się adnotacji w PDF, zawsze dobrze jest zacząć od Adobe Acrobat z dwóch powodów.

Adobe jest dziadkiem przenośnego dokumentu lub formatu PDF. Większość tego, co wiemy o plikach PDF, zawdzięczamy firmie Adobe.

Narzędzie Adobe do adnotacji PDF jest jedną z najczęściej używanych przeglądarek PDF. Prawdopodobnie masz już zainstalowany program Adobe Acrobat w swoim systemie!

Dlatego też zbadamy, jak dodawać adnotacje do plików PDF w najnowszej wersji oprogramowania Adobe Acrobat.

Do zrobienia adnotacji w Adobe Acrobat?

Adobe Acrobat oferuje swoim użytkownikom szereg stylów adnotacji.

Jednak najczęściej używanymi typami są:

(Kliknij typ adnotacji, aby go wyświetlić)

Uwaga:_ Aby uzyskać dostęp do zakończonych funkcji komentowania w Adobe Acrobat, właściciel pliku musi najpierw włączyć komentowanie. W tym celu należy przejść do Plik > Zapisz jako > Reader Extended PDF > Włącz komentowanie i pomiary_. Spowoduje to zapisanie nowego pliku w systemie, który będzie otwarty na komentarze

A. Jak korzystać z paska narzędzi adnotacji i znaczników rysunkowych w programie Acrobat?

Zanim zaczniemy dodawać adnotacje, musimy najpierw zrozumieć, z czym pracujemy i zapoznać się z programem Acrobat.

Najpierw jednak pasek narzędzi adnotacji i znaczników rysunkowych musi być widoczny. Do zrobienia tego należy przejść do Narzędzi i wybrać Komentarz, aby otworzyć Pasek narzędzi komentarza.

Jeśli chcesz rozróżnić wszystkie narzędzia znaczników Acrobata, kliknij prawym przyciskiem myszy na pasku narzędzi i kliknij Pokaż wszystkie etykiety. Spowoduje to wyświetlenie nazwy każdego narzędzia wraz z jego ikoną.

Pasek narzędzi Komentarz zawiera wybór ikon komentarzy tekstowych i rysunków.

Oto krótkie spojrzenie na nie (

później omówimy, jak z nich korzystać

).

1. Adnotacja w tekście

Kliknięcie funkcji adnotacji tekstu pozwala na:

Dodanie notatki samoprzylepnej

Podświetl tekst

Podkreśl tekst

Przekreślenie tekstu

Zastąp tekst

Wstawianie tekstu

Dodawanie pól tekstowych i komentarzy

notatka: Aby dowiedzieć się, w jaki sposób można uzyskać dostęp do narzędzia tekstu bez otwierania paska narzędzi komentarza (podczas czytania), przejdź do tej sekcji ._

2. Rysunek

Na pasku narzędzi Komentarz, zaraz za "Polem tekstowym" znajdują się ikony Rysowanie i Usuń rysunek.

Kliknij symbol z trzema kropkami, aby wyświetlić zakończoną listę opcji rysowania, w tym różne kształty (narzędzie prostokąta, narzędzie owalu, narzędzie strzałki itp.) i pola objaśnień.

B. Jak dodać szybki komentarz tekstowy?

Jeśli widok paska narzędzi komentarzy jest dla Ciebie ograniczający, zawsze możesz dodawać komentarze bezpośrednio podczas czytania.

Wybierz tekst PDF, który chcesz skomentować i kliknij jedną z poniższych opcji:

Podkreśl tekst

Podkreśl tekst

Przekreślenie tekstu

Kopiuj tekst

Edycja tekstu (tylko w wersji Pro oprogramowania)

Po zakończeniu formatowania można ponownie kliknąć podkreślony, przekreślony lub wyróżniony tekst, aby dodać krótki komentarz lub usunąć formatowanie.

C. Jak dodać notatki samoprzylepne?

Dodanie notatki samoprzylepnej do pliku PDF jest najbardziej intuicyjnym sposobem naśladowania przeglądania dokumentu długopisem i papierem.

Aby dodać samoprzylepną notatkę, najpierw włącz pasek narzędzi Komentarz (

odniesienie do punktu "A

do zrobienia tego).

pS: Ikona notatki samoprzylepnej jest pierwszą ikoną na pasku narzędzi

Wybierz ikonę i kliknij część strony PDF, do której chcesz dodać notatkę. Spowoduje to rozwinięcie pola komentarza do wpisania.

Aby zmienić rozmiar notatki, kliknij prawym przyciskiem myszy na symbol notatki i wybierz Otwórz wyskakującą notatkę.

Po otwarciu możesz zmienić rozmiar wyskakującego okienka.

Aby edytować pole z tekstem, zaznacz je i kliknij symbol z trzema kropkami na pasku narzędzi:

Zmienić kolor notatki samoprzylepnej

Edytować format tekstu

D. Jak dodać pole tekstowe lub objaśnienie?

Notatka samoprzylepna zwija się, gdy nie najedziesz na jej ikonę. Jeśli jednak chcesz, aby Twój komentarz pozostał zawsze widoczny dla czytelnika, możesz dodać pole tekstowe lub wywołanie.

1. Pole tekstowe

Wybierz ikonę Pola tekstowego na pasku narzędzi Komentarz, a następnie kliknij część dokumentu, w której chcesz go dodać.

Po wpisaniu komentarza możesz zmienić jego format, wybierając opcję Właściwości tekstu na pasku narzędzi Komentarz.

2. Wywołanie

Aby dodać objaśnienie, kliknij symbol z trzema kropkami na pasku narzędzi Komentarz.

Następnie wybierz Objaśnienie tekstu i kliknij część dokumentu, do której chcesz je dodać.

Po wpisaniu komentarza możesz zmienić jego format, wybierając opcję Właściwości tekstu na pasku narzędzi Komentarz. Możesz również zmienić rozmiar objaśnienia tekstu w dowolny sposób.

Ale czekaj, to nie wszystko.

Adobe oferuje również opcję:

Dodawania załączników do komentarzy

Dodawanie nagrań głosowych jako komentarzy

Używanie narzędzia stempla do dodawania obrazów z innych programów do edycji obrazów (takich jak Adobe Photoshop) do komentarzy

I wiele więcej!

to są imponujące funkcje! Czyż to nie wspaniałe?

Dokładnie.

Tego nauczyło nas nasze doświadczenie z technologią (i życiem).

Nawet doskonałe oprogramowanie, takie jak Adobe Acrobat, może z czasem spowolnić proces tworzenia adnotacji.

zastanawiasz się jak?

3 wady adnotacji PDF

Narzędzie do adnotacji, takie jak Adobe Acrobat, jest niezbędne w pracy.

Nie zalecamy jednak używania go do wszystkich recenzji dokumentów z tych trzech powodów:

1. Jest to aplikacja wymagająca dużej ilości pamięci RAM, która spowalnia system

praca nad adnotatorem PDF _podczas gdy inne aplikacje są uruchomione w systemie?

Równie dobrze możesz chwycić popcorn, ponieważ czeka cię czekanie!

Pakiet Adobe jest notorycznie bez pamięci RAM.

Nie ma możliwości, aby działał bez wysiłku, chyba że jest to jedyne ciężkie oprogramowanie działające w systemie.

Nawet jeśli używasz lżejszej alternatywnej aplikacji do adnotacji, ładowanie dużych obrazów i plików z adnotacjami może spowolnić twój system.

2. Brak edycji na żywo (z wyjątkiem wersji płatnej)

Za każdym razem, gdy czytasz opinię kolegi w Acrobacie, musisz wprowadzić zmiany w MS Word lub Dokumentach Google. Następnie przekonwertować ten plik na PDF i odesłać do zatwierdzenia.

jedyny sposób na ominięcie tego długiego procesu?

Kupić wersję Adobe Acrobat Pro za 14,99 USD/miesiąc.

Większość ludzi nie uważa, że to uczciwa okazja.

I my się z nimi zgadzamy!

3. Zamieszanie wokół wersji

Załóżmy, że pogodziłeś się z pierwszymi dwoma wadami i używasz czytnika PDF do procesu recenzowania.

Prawdopodobnie będziesz wysyłać pliki PDF e-mailem za każdym razem, gdy dodasz do nich adnotacje. Z biegiem czasu, zgromadzisz dziesiątki wersji tej samej zawartości, co da ci możliwość

stos cyfrowego bałaganu

.

Nie martw się, mamy dla Ciebie alternatywną aplikację do adnotacji!

Jakie jest najlepsze oprogramowanie do adnotacji w PDF?

Z tego co wiemy, menedżerowie zawartości i recenzenci potrzebują co najmniej pięciu różnych narzędzi:

Adnotator PDF

Redaktor PDF

Oprogramowanie do tworzenia projektów

Narzędzie do zarządzania zadaniami

Aplikacja do komunikacji

Ale co jeśli powiemy Ci, że możesz zrobić wszystko to (i więcej), na jednej platformie opartej na chmurze o nazwie ClickUp?

**Czym jest ClickUp?

ClickUp

jest światowym

najwyżej oceniane narzędzie

do zarządzania projektami, używane przez teams od startupów po duże firmy na całym świecie.

Niezależnie od tego, czy jesteś specjalistą ds. mediów, czy twórcą aplikacji, ClickUp odpowiada na wszystkie Twoje potrzeby dzięki swoim

imponująca lista funkcji

. Możesz nawet użyć jego potężnego

Rozszerzenie Chrome

do efektywnego zarządzania zadaniami.

jest to również najlepsze narzędzie do radzenia sobie z wyzwaniami związanymi z_

pracy zdalnej

.

Sprawdź te artykuły, aby dowiedzieć się więcej:

3 Kluczowe Wyzwania Wirtualnego Teamu (I Jak Je Rozwiązać)

czym są wirtualne zespoły i jak nimi zarządzać (przewodnik 2021)_

Na razie jednak przyjrzyjmy się wybranym funkcjom tworzenia i zarządzania zawartością.

A. Łatwe dodawanie adnotacji &

Sprawdzanie

po co robić adnotacje tylko do plików PDF, skoro można je przeglądać w co najmniej pięciu różnych formatach?

ClickUp zapewnia wsparcie dla plików PNG, GIF, JPEG, WEBP i PDF.

W ten sposób, gdy dokumenty są już gotowe, można przesłać je do odpowiedniego folderu

zadanie

w obszarze roboczym ClickUp i zaprosić współpracowników do dodania adnotacji do pliku PDF lub innego formatu.

Oto jak dodać adnotację do pliku:

Otwórz załącznik w ramach zadania

Kliknij "Dodaj komentarz" w prawym górnym rogu okna podglądu

Kliknij podgląd załącznika, aby dodać komentarz

Dodaj komentarze i przypisz je komukolwiek w celu scentralizowanej lokalizacji dyskusji

czekaj, czy nie muszę **_pobierać _pliku?

Nie, możesz dodawać adnotacje do dowolnego pliku w ClickUp, bez pobierania go!

Pamiętaj, że nie musisz być ekspertem od PDF i radzić sobie ze skomplikowanym paskiem narzędzi do adnotacji w ClickUp. Wystarczy, że jesteś fanem prostych, opartych na współpracy adnotacji.

B. Wspólne redagowanie w

Dokumenty

Pisanie nie jest już

samotny zawód

ponieważ ClickUp Docs sprawia, że jest to super współpraca!

Nie tylko możesz uzyskać dostęp do funkcji współpracy w czasie rzeczywistym i łatwego przechowywania danych, ale możesz również:

Osadzić hiperlink i niestandardowy jego wygląd

Ustawić niestandardowe prawa dostępu do zrobienia czegoś przez współpracowników

Zagnieżdżać strony w dokumentach w celu lepszej kategoryzacji

Używać bogatego formatu tekstu

Pozwól Google indeksować te dokumenty, aby pojawiały się w wynikach wyszukiwania

Ostatnim razem, gdy sprawdzaliśmy, żaden czytnik PDF nie może zarządzać wszystkimi tymi funkcjami jednocześnie!

C. Łatwe nagrywanie ekranu za pomocą

Clip

Obrazy mówią tysiąc słów.

To znaczy, że wideo mówi miliony... tak nam się wydaje?

Więc kiedy sprawy się zaostrzają, użyj

oprogramowanie do nagrywania ekranu

takie jak Clip do pokazania swoim członkom jak to zrobić zamiast zostawiania komentarzy!

Wystarczy kliknąć przycisk "nagraj" w oknie

Sekcja komentarzy

odpowiedniego zadania ClickUp. Pozwoli to na podróżowanie od folderu do folderu i między oknami, nagrywając każdą sekundę.

Po zrobieniu tego, wystarczy przesłać nagranie jako komentarz w tym samym wątku.

Widok czatu

Nie wszystko da się powiedzieć za pomocą przyklejonej notatki lub komentarza na marginesie, prawda?

Dlatego ClickUp oferuje Sekcję komentarzy i Widok czatu.

Pozwala to na wysyłanie plików lub pisemnych notatek w sekcji komentarzy dowolnego zadania. Możesz nawet

przypisać

komentarz do kogoś, a ClickUp automatycznie przekształci komentarz w element akcji, aby upewnić się, że nie zostanie pominięty.

_Ale co, jeśli chcesz udostępniać notatki na temat kilku zadań naraz lub po prostu rozpocząć rozmowę?

Przejdź do widoku Chat. Jest to przestrzeń do prowadzenia nieustrukturyzowanych rozmów lub burzy mózgów.

E. Potężne zarządzanie procesami z

Zadania

,

Podzadania

oraz

Listy kontrolne

Gdyby tworzenie zawartości było proste, wszyscy bylibyśmy Szekspirami!

Niestety, wiąże się to z wieloma małymi, ale ważnymi zadaniami.

Pomiń jedno z nich, a przegrasz.

Nie martw się. Wystarczy skorzystać z zadań, podzadań i list kontrolnych ClickUp!

Pomogą Ci one podzielić proces tworzenia i weryfikacji zawartości na możliwe do wykonania elementy.

Oto jak możesz to zrobić:

Twórz zadania i podzadania w ramach konkretnych projektów i przypisuj je do dowolnego członka zespołu

w ramach konkretnych projektów i przypisuj je do dowolnego członka zespołu Twórz listy kontrolne, które można dodawać do zadań, aby sprawdzać ważne rzeczy do zrobienia w trakcie postępu

F. Kreatywny plan z

Mapy myśli

Twój mózg radzi sobie z myślami szybciej niż jakikolwiek długopis czy klawiatura.

Na szczęście funkcja Mapy myśli ClickUp jest najszybszym sposobem na uchwycenie tych myśli.

Możesz wyryć wiele złożonych pomysłów za pomocą jednego z wielu szablonów ClickUp lub zacząć od nowa na pustej stronie. Po prostu wybierz pomysł i zacznij go realizować.

dosłownie!

Wnioski

Adnotacje są tak ważne dla procesu recenzowania, jak miska popcornu dla Netflixa.

jest absolutnie niezbędna!

W ten sposób wirtualny zespół może dzielić się pomysłami i upewnić się, że wszyscy są na tej samej stronie.

A im szybszy i wydajniejszy jest ten proces, tym lepszą zawartość można dostarczyć.

Niestety, skomplikowany i drogi adnotator PDF tylko spowolni ten proces.

Potrzebujesz oprogramowania do adnotacji PDF, które jest zarówno lekkie, jak i wielofunkcyjne.

ClickUp.

Jest to rozwiązanie dla wszystkich potrzeb związanych z zarządzaniem projektami i służy jako oprogramowanie typu "wszystko w jednym" dla procesu tworzenia zawartości.

Pobierz ClickUp już dziś

aby dodawać adnotacje do wszystkiego i wprowadzać zawartość do nieba, za darmo!