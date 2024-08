Czym jest system zarządzania pracą i jak go wdrożyć? (2024)

Organizacje muszą teraz nieustannie dążyć do osiągnięcia swoich rocznych celów i celów w obecnym konkurencyjnym świecie. Na szczęście istnieje sposób do zrobienia tego bez paniki i obgryzania paznokci co drugi dzień.

A zaczyna się on od zrozumienia zarządzania pracą.

Zarządzanie pracą to proces, który pomaga pracownikowi business zarządzać zarówno cyklami pracy, jak i obciążeniami pracą jednocześnie.

to jak korporacyjne supermoce, które mogą wprawić w zdumienie nawet Avengersów!

W tym artykule omówimy wszystko, co musisz wiedzieć o zarządzanie pracą w tym jego kluczowe korzyści i proces. Zwrócimy również uwagę na najlepsze narzędzie do zarządzania pracą, z którego możesz korzystać już dziś.

Zanurzmy się. 🏊

Czym jest zarządzanie pracą?

Zarządzanie cyklem pracy to system, który pomaga firmom stworzyć wydajną strukturę przepływu pracy, która działa na każdym poziomie w organizacji. Jego celem jest usprawnienie kilku procesów biznesowych tak, aby wewnętrzne i wirtualne Teams mogą pracować wydajnie, aby maksymalizować zyski.

W tym celu należy dokładnie ocenić bieżące praca operacyjna w celu zidentyfikowania niedociągnięć w istniejącej strukturze.

Zarządzanie pracą integruje również procedury, które pomagają organizacjom dostosować swoją pracę i wykonywać ją z perfekcją.

Ostatecznie wszystko to przyczynia się do (drumroll, please...)

Zwiększenia wydajności organizacyjnej

Eliminacji nadmiarowości w systemie

Spełnienia oczekiwań klientów (i wyglądania uber cool do zrobienia 😎)

Efektywne wykorzystanie zasobów

Doskonała współpraca w zespole

Większość ludzi myli zarządzanie pracą z zarządzaniem projektami, ponieważ obie praktyki mają pewne wspólne cechy.

Nie są one jednak tym samym.

Uporządkujmy więc fakty i szybko zrozummy różnice między nimi.

Zarządzanie pracą a zarządzanie projektami

Oczywiście, zarządzanie pracą polega na usprawnianiu zadań, ulepszaniu wykorzystanie zasobów itp.

Są to w zasadzie rzeczy, które wykonujesz również w ramach procesu zarządzania projektami.

Istnieje jednak ogromna różnica między nimi, jeśli chodzi o ich zakres.

Oto jak zarządzanie pracą i zarządzanie projektami to dwie różne koncepcje:

Porównanie zarządzania pracą do zarządzania projektami | Zarządzanie pracą | Zarządzanie projektami | | ----------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------- | | Pomaga organizować i wykonywać obowiązki związane z wieloma projektami i zadaniami ad hoc | Pomaga planować i wykonywać obowiązki dla pojedynczego projektu | | Pozwala osiągać długoterminowe cele skoncentrowane na wydajności i powodzeniu biznesu | Pozwala osiągać krótkoterminowe cele związane z projektem | Jest to powtarzalny proces | Jest to powtarzalny proces o ewoluującej, elastycznej strukturze | Zwykle ma sztywną strukturę z ustawionym harmonogramem i budżetem | | Angażuje wszystkie zespoły w organizacji | Angażuje tylko członków zespołu projektowego związanych z danym projektem | | Pomaga w osiągnięciu celów biznesowych | Pomaga w spełnieniu oczekiwań związanych z projektem |

Mając to już za sobą, przyjrzyjmy się poszczególnym scenom procesu zarządzania pracą.

Proces zarządzania pracą

Proces zarządzania pracą składa się z sześciu kroków, które pomagają przyjąć spójne i ustrukturyzowane podejście do zarządzania pracą:

Identyfikacja pracy

Planowanie pracy

Planowanie pracy

Wykonanie pracy

Monitorowanie pracy

Analiza pracy

Ostatecznym celem wszystkich tych kroków jest zapewnienie wysokiej jakości produktów, które spotkają się z zainteresowanymi stronami oczekiwania i są zgodne z zatwierdzonym budżetem.

Na szczęście, dzięki narzędziu do zarządzania pracą, takiemu jak ClickUp, będziesz w stanie automatyzować i streamować wszystkie sześć kroków.

Zanim jednak zobaczymy, w jaki sposób ClickUp sprawia, że zarządzanie pracą w Enterprise staje się dziecinnie proste, oto co dzieje się na każdej scenie procesu zarządzania pracą:

1. Identyfikacja pracy

Ten krok obejmuje identyfikację zadania.

Określasz dokładnie, na czym polega praca, jak ją wykonać i kiedy ma zostać zakończona.

Istotne jest również udokumentowanie tych informacji, aby upewnić się, że wszyscy są na tej samej stronie.

2. Planowanie pracy

Planowanie pracy obejmuje identyfikację potrzebnych zasobów i szacowanie czasu w celu zapewnienia, że wszystko zostanie zrobione na czas. Po zebraniu wszystkich istotnych danych należy opracować plan działania.

taki, który jest wykonalny, w przeciwieństwie do wszystkich planów wakacyjnych na 2020 rok..._ 😐

Na szczęście, odkąd aplikacje do zarządzania pracą mają wbudowane wykresy Gantta nie będziesz musiał polegać na arkuszach kalkulacyjnych przy planowaniu pracy!

3. Planowanie pracy

W tym kroku lider zespołu lub kierownik projektu tworzy mapę pracy na przestrzeni dni, tygodni, a nawet miesięcy.

A dzięki tym oś czasu zarządzania projektami w ręku, szczegółowo informujesz Teams o ich obowiązkach.

4. Wykonanie pracy

Mając wszystko zaplanowane i rozpisane na mapie, nadszedł czas na działanie.

Członkowie teamu rozpoczynają pracę nad zadaniem, postępując zgodnie z wcześniej ustalonym planem działania omówionym na początkowych scenach. Nadajesz również priorytety wszelkim pilnym pracom (i przerwom na uzupełnienie kawy), aby zapewnić terminową realizację celów. ☕

5. Kontynuacja pracy

Wszyscy wiemy, jak frustrujące może być przeoczenie ważnego terminu..

Ale plany nie zawsze idą zgodnie z planem i to jest w porządku.

Dlatego tak ważne jest, aby nadążać za pracą i sprawdzać, czy wszyscy członkowie zespołu pracują zgodnie z harmonogramem.

Jeśli coś nie wydaje się być w porządku, można wspólnie przeprowadzić burzę mózgów i stworzyć plany awaryjne, które pomogą zbliżyć się do realizacji celów.

6. Analiza pracy

jakie były przeszkody? co można było zrobić lepiej?

Na tej scenie odwołujesz się do zebranych danych i dokumentacji, aby ocenić jakość pracy. Przydatne jest sporządzenie notatki na temat wszystkich kluczowych wniosków w celu udoskonalenia procesów.

Jak usprawnić pracę dzięki oprogramowaniu do zarządzania pracą

W celu powodzenia zarządzania pracą, musisz planować, śledzić i organizować kilka różnych aspektów, aby poprawić wydajność swojego zespołu.

Robienie tego do zrobienia pojedynczego projektu jest męczące.

Pomyśl o zrobieniu tego na poziomie organizacyjnym!

Nie martw się. Z właściwym oprogramowaniem do zarządzania pracą może to być bułka z masłem.

Bez względu na branżę, oprogramowanie może pomóc w niektórych, jeśli nie wszystkich, z tych obszarów:

Przyjrzyjmy się bliżej trzem kluczowym powodom, dla których musisz korzystać z oprogramowania do zarządzania pracą.

1. Oddelegowane zadania jak szef!

Zarządzanie zadaniami i oddelegowane zadania są o wiele trudniejsze niż się wydaje (jesteśmy pewni, że każdy menedżer się z nami zgodzi)

Na szczęście przydzielanie zadań staje się bułką z masłem dzięki rozwiązaniu do zarządzania pracą. Menedżerowie mogą przydzielać zadania za pomocą kilku kliknięć i być na bieżąco z postępami w czasie rzeczywistym. Pomaga to również ustawienie priorytetów i zarządzanie terminami w mgnieniu oka!

2. Łatwa współpraca

Czy kiedykolwiek zgubiłeś się szukając odpowiednich informacji w długim wątku e-mail?

to tak, jakby zapytać, czy kiedykolwiek miałeś ochotę opuścić pracę w Monday? tak, oczywiście! #MondayBlues_ 😰

Cóż, tak się nie stanie, jeśli korzystasz z oprogramowania do zarządzania pracą. Platforma do zarządzania pracą umożliwia przechowywanie i udostępnianie wszystkich istotnych plików, dzięki czemu członkowie zespołu mają do nich łatwy dostęp.

3. Efektywne zarządzanie obciążeniem pracą

Z oprogramowanie do zarządzania cyklem pracy zarządzanie obciążeniem pracą zespołu staje się super łatwe. Możesz uzyskać szybki przegląd tego, co jest na talerzu każdego! 🍽 Efektywne zarządzanie zasobami pozwala również określić, kto jest przeciążony i przydzielić te zasoby pracownikowi, który ma mniej zadań.

Jak wybrać odpowiednie narzędzie do zarządzania pracą

Oprogramowanie do zarządzania pracą jest całkiem przydatne, prawda?

ale wybór odpowiedniego narzędzia może być tak trudny, jak zrozumienie fabuły filmu Christophera Nolana 😵

Wybrane narzędzie do zarządzania pracą powinno pasować do istniejącego w organizacji cyklu pracy i celów biznesowych.

Oto kilka rzeczy, na które powinieneś zwrócić uwagę:

Przeanalizuj istniejące procesy i sprawdź, które działy wnoszą ogromny wkład, a które potrzebują dodatkowego impulsu (i być może rozmowy motywacyjnej!)_

W oparciu o swoją strukturę organizacyjną określ, jakich funkcji potrzebujesz, aby usprawnić zarządzanie pracą

Im większy zespół i ilość pracy, tym bardziej zaawansowanego oprogramowania powinna szukać organizacja. Twój zespół może nawet korzystać z opartego na chmurze rozwiązania do zarządzania pracą w przedsiębiorstwie

Jeśli istniejący przepływ pracy jest pracochłonny, organizacje powinny rozważyć wprowadzenie automatyzację procesu zarządzania pracą z automatyczną synchronizacją danych, aktualizacjami i alertami

Czy głównym celem jest zwiększenie wydajności pracowników? A może skalowanie rozwoju biznesu? Identyfikacja kluczowych celów biznesowych może pomóc firmom w znalezieniu oprogramowania, które będzieumożliwi ich pracownikom osiągnięcie tych celów

P.S. Im większe osiągnięcia, tym większa coroczna impreza pracownicza. 😁

Przedyskutuj te aspekty ze swoim zespołem, a będziesz w stanie wybrać najbardziej odpowiednie oprogramowanie do zarządzania pracą dla swoich potrzeb.

Aby pomóc Ci podjąć tę decyzję już teraz, przedstawimy Ci oficjalnie ClickUp.

Najlepsze narzędzie do zarządzania pracą w 2022 roku

w jaki sposób Ty i Twój zespół możecie podnieść poziom produktywności i stworzyć niezrównany przepływ pracy?

Poprzez współpracę z najlepszym oprogramowaniem do zarządzania pracą, ClickUp!

_ClickUp jest jak Yoda, dając wirtualnym Teams bardzo potrzebną Siłę, aby uwolnić ich pełny potencjał

Z niestandardowe szablony oraz innowacyjne funkcje, takie jak Mapy myśli i kanban board, ClickUp pomaga organizacjom stworzyć zdrową, stabilną strukturę pracy. 😇

Oto krótki przegląd najlepszych z nich Funkcje ClickUp które sprawiają, że jest to najlepsze narzędzie do zarządzania pracą:

Widoki ClickUp: zarządzanie pracą w widoku List, Box, Tablica Agile widoku lub innym wybranym stylu projektu

Przypisywanie zadań: przypisywanie zadania pojedynczej osobie przypisanej, wielu osobom przypisanym lub zespołowi, zależnie od wymagań i terminu wykonania zadania

przypisywanie zadania pojedynczej osobie przypisanej, wielu osobom przypisanym lub zespołowi, zależnie od wymagań i terminu wykonania zadania Komentarze iPrzypisane komentarze***komentarz dotyczący wymaganej zmiany lub pożądanej informacji i przypisanie go do pracownika, aby upewnić się, że od razu podejmie się zadania

iPrzypisane komentarze***komentarz dotyczący wymaganej zmiany lub pożądanej informacji i przypisanie go do pracownika, aby upewnić się, że od razu podejmie się zadania Pulpity ClickUp: uzyskaj ogólny widok projektu dzięki pulpitom w czasie rzeczywistym. Korzystaj z dostosowywanych widżetów, aby uzyskać cenny wgląd w zadania, projekty i ludzi

Profile: miej zakładki na temat swoich pracownikówlisty do zrobienia i uzyskać lepszy wgląd w ich aktywność zawodową

miej zakładki na temat swoich pracownikówlisty do zrobienia i uzyskać lepszy wgląd w ich aktywność zawodową Szacowany czas: dodawanie szacowanego czasu do zadań, aby pomóc członkom zespołu zrozumieć, czy ich praca jest na dobrej drodze

dodawanie szacowanego czasu do zadań, aby pomóc członkom zespołu zrozumieć, czy ich praca jest na dobrej drodze Automatyzacja ClickUp **automatyzacja rutynowych zadań za pomocą gotowych, konfigurowalnych receptur automatyzacji. ClickUp zajmuje się tymi żmudnymi zadaniami, dzięki czemu możesz skupić się na ważnych rzeczach

Listy kontrolne zadań ClickUp **Witamy w przyszłości inteligentnych, ale prostych list do zrobienia! Zawiera również proste podzadania i zagnieżdżone listy kontrolne, aby pomóc Twojemu zespołowi zachować większą dokładność i wydajność

Widok wykresu Gantta w ClickUp iZależności: zarządzanie czasem, planowanie wielu projektów i śledzenie postępu prac. Twórz rozbudowane osie czasu projektów, aby nigdy nie przegapić żadnych terminów

Widok ClickUp Chat: używaj tego widoku do zaimprowizowanych burz mózgów i dyskusji Money Heist. Zachowaj wszystkie te rozmowy obok swojej pracy i nigdy nie trać ich z oczu

E-mail ClickApp: wysyłaj i odbieraj e-maile bezpośrednio z ClickUp bez konieczności przełączania zakładek lub zaśmiecania wirtualnego ekranu

Aplikacje mobilne: przeglądanie zadań, tworzenie przypomnień i widok notatek za pomocą urządzenia mobilnego z systemem iOS lub Android w podróży

Work Your Way Up

Oprogramowanie do zarządzania pracą nie tylko zwiększa wydajność organizacji, ale także poprawia komunikację biznesową i wydajność. Pomaga firmom przydzielać i zarządzać zasobami efektywnie, jednocześnie motywując członków zespołu do osiągania znacznie więcej w określonych ramach czasowych.

jaki jest więc kolejny krok dla organizacji, które chcą skalować swój rozwój?

Stanie się BFFs z systemem zarządzania pracą o rozszerzonej funkcji, takim jak ClickUp! 💁

Dzięki kompleksowemu, ale przyjaznemu dla użytkownika pulpitowi, ClickUp pomaga monitorować postępy w pracy i efektywnie zarządzać czasem.

Co więcej, Twój zespół może współpracować nad pomysłami na projekty, protokołami ze spotkań i nie tylko dzięki Dokumentom.

A więc dołącz do ClickUp za darmo już dziś aby pewnie wykonywać każde zadanie i #WinAtWork każdego dnia.