7 kluczowych zalet zespołów wirtualnych (2024)

gotowy, aby poznać zalety wirtualnych zespołów?

Nie jest tajemnicą, że zarządzanie wirtualnymi teamami to nowa norma.

Wraz z pandemią COVID-19 zakłócającą działalność biznesową, większość teamów została zmuszona do pracy zdalnej.

Odkryliśmy, że zarządzanie globalnym wirtualnym zespołem przynosi wiele korzyści!

Omówimy korzyści płynące z pracy w wirtualnych zespołach, a nawet przedstawimy kilka łatwych rozwiązań dla kilku typowych wyzwań związanych z pracą zdalną!

Czym jest wirtualny zespół?

Wirtualny zespół to zespół, który... (drumroll)... pracuje zdalnie!

Ale poważnie, co to jest?

To grupa wykwalifikowanych ludzi, którzy pracują zdalnie i współpracują online.

Czym różnią się one od zwykłych teamów?

Teams wirtualne i zwykłe zespoły pracujące w biurze nie różnią się zbytnio.

Możesz mieć wirtualne Zwinny , Scrum i Kanban teams!

To wciąż ci sami utalentowani ludzie, którzy mogą wykonywać większość tych samych czynności, które wykonywali w biurze. Jedyną różnicą jest to, że nie są już fizycznie obecni w tym samym miejscu pracy.

**Co mogą zrobić wirtualne Teams?

Wirtualne Teams mogą zrobić większość rzeczy, które robią zespoły w biurze z takim samym poziomem wydajności.

I choć obejmuje to większość rzeczy, to nie wszystko

7 korzyści płynących z wirtualnych teamów

Jakie są korzyści i wyzwania związane z wirtualnymi Teams?

1. Możesz zaoszczędzić mnóstwo pieniędzy

As zdalne zespoły pracują z własnych lokalizacji, są odpowiedzialni za swoje:

Obszar roboczy

Sprzęt

Narzędzia

Ale czekaj, nie tylko firmy oszczędzają na kosztach!

Pracownicy zdalni również oszczędzają mnóstwo pieniędzy, ponieważ nie muszą wydawać na codzienne dojazdy i inne wydatki związane z pracą, takie jak nowe garnitury i posiłki w stołówce.

2. Twój zespół będzie miał lepszą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym

Nikt nie lubi codziennych dojazdów do pracy i tkwienia w biurze przez cały dzień.

Zwłaszcza jeśli ten facet jest twoim szefem.

po co marnować cały ten czas i energię na dojazd do pracy, skoro można pracować od razu po wstaniu z łóżka?

W ten sposób pracownicy mogą zachować zdrowszą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, co sprawi, że będą szczęśliwsi.

A kiedy będą szczęśliwsi, będą bardziej zadowoleni z pracy!

3. Teams będzie bardziej wydajny

pracownicy wirtualni mogą być bardziej wydajni niż pracownicy biurowi?

Nie ma szans, prawda?

w końcu mogą być zajęci oglądaniem powtórek The Office w domu, zamiast pracować!

Pamiętaj, że pracownicy zdalni mogą wybierać, kiedy mogą pracować.

po co zmuszać się do regularnej pracy od 9 do 17, skoro jesteśmy bardziej wydajni w innych porach dnia?

Praca zdalna pozwala pracownikom pracować wtedy, gdy mogą się lepiej skupić i szybciej zrobić to, co do nich należy!

wynik?

Zwiększy wydajność!

a czy wiesz, co to oznacza?

Zdrowsze wyniki finansowe dla Twojej firmy. Naprawdę jest tak wiele korzyści płynących z wirtualnego teamu!

4. Dostęp do globalnej puli talentów

Chcesz przenieść swoje pomysły na cały świat.

ale czy masz wystarczająco dużo ludzi z całego świata w swoim zespole?

Jeśli Twoja firma szybko się rozwija i mierza wysoko, będziesz potrzebować wszystkich rodzajów ludzi na pokładzie.

Ale kiedy pracujesz poza fizycznym biurem, masz problem.

Możesz zatrudniać talenty tylko w tym samym mieście!

Oznacza to, że możesz być zmuszony do zadowolenia się kimkolwiek, kto jest dostępny, zamiast znaleźć idealne dopasowanie do swojego wirtualnego zespołu.

Jednak w przypadku globalnych wirtualnych teamów ten problem nie występuje.

Ponieważ moi pracownicy pracują zdalnie, możesz zatrudnić ich z każdego miejsca na świecie!

Możesz uzyskać dostęp do globalnej puli talentów i przefiltrować mnóstwo kandydatów, aby znaleźć tego, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom!

5. Możesz zapewnić wsparcie 24×7

Budowanie wirtualnego zespołu pozwala zatrudniać bardziej zróżnicowanych pracowników.

Ponieważ pracownicy zdalni są teraz dystrybuowani globalnie i pracują w różnych strefach czasowych, możesz obsługiwać klientów i niestandardowych klientów również w różnych strefach czasowych!

Twój wirtualny zespół w Australii może przejąć obowiązki, gdy zespół w Anglii zakończy pracę. W ten sposób Twój Business będzie w stanie zapewnić wsparcie 24×7 bez przepracowywania kogokolwiek!

Dodatkowo, ponieważ będziesz mieć zdalnych pracowników na całym świecie, różnice kulturowe nie będą problemem, ponieważ będziesz mieć ludzi, którzy naprawdę rozumieją twoich międzynarodowych klientów i klientów.

6. Łatwość skalowania

Aby się rozwijać, potrzebujesz więcej talentów!

Jeśli masz zespół na miejscu, musisz wynająć dodatkową przestrzeń biurową, umeblować ją, zainwestować w komputery, narzędzia i dodatkowe technologie itd.

Jest to nie tylko kosztowne, ale także czasochłonne!

Na szczęście, efektywne wirtualne Teams pomagają uniknąć tych pułapek podczas rozwijania siły roboczej.

Wszystko, czego potrzebujesz, to usprawniony proces onboardingu i odpowiednie oprogramowanie do pracy zdalnej i ustawienie gotowe!

W ten sposób możesz szybko się rozwijać, pozostawiając konkurencję w poczuciu bycia Kevinem:

7. Komunikacja będzie bardziej przejrzysta

Nieformalne dyskusje mogą być szczególnie problematyczne w Zwinność i Zarządzanie projektami metodą Scrum

gdzie wymagania projektu mogą zmieniać się co tydzień.

Jednak powodzenie wirtualnych Teams nie napotyka na ten problem.

dlaczego?

Ponieważ ustanowienie wspólnych kanałów komunikacji jest podstawową częścią wirtualnej pracy zespołowej. Pamiętaj, że nie możesz już po prostu podejść do kogoś, prosząc go o aktualizacje.

Właśnie dlatego Twój zespół musi ustawić wspólny kanał komunikacji, w którym wszystkie aktualizacje będą zawsze dostępne dla wszystkich - dzięki temu każdy otrzyma wszystkie informacje i nikt z wirtualnego pokoju Teams nie zostanie pominięty!

3 wady wirtualnych teamów i jak je rozwiązać (z rozwiązaniami)

Istnieje mnóstwo zalet wirtualnych teamów, ale nie są one idealne - mają swoje wady i zalety.

Dzisiejsze miejsce pracy może z łatwością odpowiedzieć na wszystkie te potrzeby wyzwania wirtualnych teamów !

Potrzebujesz tylko odpowiednich narzędzi

Oto zestawienie 3 kluczowych wad wirtualnych teamów i jak je rozwiązać:

Koordynacja na odległość może być trudna

Raportowanie postępów może stanowić wyzwanie

Problemy z monitorowaniem wydajności

Wyzwanie #1: Zdalna koordynacja może być trudna

Wirtualna komunikacja nie jest czymś nowym na świecie.

Ale jest z tym pewien problem.

Twój wirtualny zespół będzie musiał być podłączony do sieci przez cały dzień, radząc sobie z morzem wiadomości. A kiedy rozproszone Teams muszą koordynować pracę za pośrednictwem wielu aplikacji komunikacyjnych, to właśnie się stanie:

Ponieważ wszystkie wiadomości będą rozproszone w wielu aplikacjach i narzędziach, komentarze będą prześlizgiwać się przez szczeliny.

Bez komunikacji twarzą w twarz, aby wypełnić luki, będziesz miał ogromne zaległości bez odpowiedzi, nieotwartych i nienadzorowanych wiadomości wstrzymujących twój postęp!

Chyba że korzystasz z ClickUp!

ClickUp jest wiodącym na świecie narzędzie do zdalnego zarządzania projektami które jest używane przez wirtualne Teams w zakresie od startupów do gigantów takich jak Google, Netflix i Airbnb. Posiada wszystkie funkcje, których potrzebujesz, aby Twój wirtualny zespół pracował na tej samej stronie!

Rozwiązanie ClickUp: Ujednolicona platforma komunikacyjna dla wszystkich wiadomości!

Nie ma nic złego w komunikacji wirtualnej.

Problemem jest znalezienie właściwego sposobu do zrobienia tego i korzystania z odpowiednich narzędzi.

Największym problemem wirtualnego zespołu jest rejestrowanie rozmów dotyczących konkretnych projektów.

Ponieważ dyskusje mogą być rozproszone na e-mail, Slack i wideokonferencje , nadawanie temu wszystkiemu sensu doprowadzi cię do szaleństwa!

ClickUp ma rozwiązanie, które zapewni bezpieczeństwo twojej głowie (i stopie).

Każde zadanie ClickUp jest dostarczane z dedykowanym sekcja komentarzy dla skutecznej komunikacji.

Można go używać do:

Udostępniania wiadomości i aktualizacji dotyczących projektu

Udostępniania istotnych plików i dokumentów

Etykieta kolegi z zespołu

I nie tylko!

ale czekaj, czy nie jest **_wciąż _możliwe, że twój wirtualny zespół zostanie przeciążony tymi komentarzami i czasami je przeoczy?

Jest!

Właśnie dlatego ClickUp posiada funkcję przypisane komentarze funkcja umożliwiająca natychmiastowe przypisanie komentarza do członka personelu, który musi podjąć odpowiednie działania. Zostaną oni o tym powiadomieni, a komentarz pojawi się nawet w ich schowku na zadania.

W ten sposób nie będziesz już musiał martwić się, że pilne komentarze pozostaną bez odpowiedzi!

ClickUp może nawet zintegrować się z aplikacjami takimi jakSlack i Zoom aby zapewnić, że cała komunikacja związana z projektem pozostaje ujednolicona. W ten sposób można szybko przeprowadzić wirtualny Spotkanie Scrum przez Zoom bez opuszczania ClickUp!

Wyzwanie #2: Śledzenie postępów może być wyzwaniem

pamiętasz, kiedy menedżerowie mogli po prostu podejść do biurka członka zespołu i zadać mu pytanie?

Tak, nie można tego zrobić z wirtualnym zespołem.

Ale bez spotkań twarzą w twarz i odpowiednich narzędzi, nie ma łatwego sposobu na śledzenie postępów w projekcie bez wyrywania sobie włosów z głowy! Nikt nie chce niepotrzebnych spotkań, ale komunikacja i odpowiednie narzędzia są kluczem do powodzenia projektu!

Jasne, możesz bez końca komunikować się ze swoim wirtualnym zespołem, prosząc ich o aktualizacje co sekundę - ale to sprawi, że poczują się tutaj jak Andy:

ClickUp Virtual Solutions:

Nie martw się, nie będziesz musiał nieustannie wysyłać wiadomości do swojego zespołu, aby rejestrować postępy w projekcie.

ClickUp oferuje wiele funkcji upraszczających zarządzanie projektami - i żadna z nich nie wymaga nękania zespołu co pięć minut!

A. Używaj szczegółowych wykresów do natychmiastowego śledzenia postępów projektu

ClickUp jest wyposażony w potężne Wykresy Gantta do szybkiego i szczegółowego wizualnego przeglądu postępów projektu. Wystarczy spojrzeć na wykres Gantta, aby dowiedzieć się, jak przebiega projekt i zidentyfikować potencjalne problemy!

Wykresy Gantta nie są jednak jedynymi wirtualnymi narzędziami raportowanie projektów funkcja dostępna w narzędziach ClickUp.

Otrzymujesz również te potężne wykresy, które są szczególnie przydatne dla Teams Agile :

Wykresy Burndown : do śledzenia ilości pozostałej pracy

Wykresy spalania : aby zobaczyć, co udało ci się osiągnąć do tej pory

Wykresy skumulowanego przepływu : do śledzenia zakończenia projektu

Wykresy prędkości : do oceny średniego wskaźnika ukończenia zadania

te wykresy przewyższają liczbę psikusów, które Jim zrobił Dwightowi!

B. Użyj niestandardowych statusów, aby łatwo zidentyfikować status projektu

ClickUp jest również wyposażony w niestandardowe statusy aby pomóc ci natychmiast dowiedzieć się, na jakiej scenie znajduje się każdy projekt. Ponieważ statusy te są niestandardowe, mogą być dowolne!

"W trakcie", "Znaleziono problemy", "Tak powiedziała"_ - wszystko zależy od Ciebie!

W ten sposób wystarczy spojrzeć na status projektu, aby natychmiast wiedzieć, na jakim etapie się znajduje.

Co więcej, jeśli nie jesteś fanem aplikacji Tablica Kanban i chcesz wyświetlić swoje zadania w formie listy, po prostu przełącz się na interfejs Widok listy !

Wyzwanie #3: Problemy z monitorowaniem wydajności pracowników

obawiasz się, że Twój wirtualny zespół może przeglądać media społecznościowe w pracy?

a może masz koszmary związane z pracownikami zdalnymi podsłuchującymi w czasie pracy?

Nie jesteś sam.

Tego właśnie obawia się większość pracodawców, jeśli chodzi o zarządzanie zdalnymi Teamsami.

czy można ich za to winić?

W końcu środowisko wirtualne jest pełne czynników rozpraszających. Od nieplanowanych zakupów spożywczych po nowe promocje Netflixa każdego dnia - twój zdalny zespół może być rozproszony przez wszystko!

ClickUp Solutions

Nie martw się.

To, że Twój Teams pracuje wirtualnie, nie oznacza, że nie możesz zapewnić jego wydajności

Oto jak ClickUp pomaga w zarządzaniu zespołem:

A. Użyj widoku ogólnego Box, aby uzyskać ogólny widok wszystkiego, co się dzieje

ClickUp's Widok Box jest idealnym widokiem dla liderów zespołów, ponieważ sortuje zadania na podstawie osób przypisanych. W ten sposób można szybko podsumować zadania wszystkich osób i odpowiednio je przydzielić.

B. Zapoznaj się z zadaniami każdego członka zespołu dzięki profilom i Pulsowi

Dzięki ClickUp's Profile dzięki tej zakładce możesz sprawdzić, co każdy członek wirtualnego zespołu ma na głowie. Możesz zobaczyć, nad czym pracowali, nad czym obecnie pracują i nad czym mają pracować!

ClickUp ma również nowy wirtualny profil Puls funkcja idealna do zarządzania pracownikami zdalnymi.

Puls wykorzystuje uczenie maszynowe do generowania automatycznych raportów aktywności, aby podkreślić, na czym najbardziej koncentruje się obecnie twój wirtualny zespół.

Możesz go użyć do sprawdzenia:

Kto jest online i offline

Ostatnie zadania, w których każdy członek zespołu był najbardziej aktywny

Kto aktywnie nad czymś pracuje, aby współpracować w czasie rzeczywistym

Poziomy aktywności Twojego zespołu w ciągu dnia

C. Monitorowanie wykorzystania czasu za pomocą rozszerzeń Chrome i integracji aplikacji

Twój zespół może korzystać z ClickUp's Rozszerzenie Chrome do śledzenia wirtualnego czasu pracy. W ten sposób będziesz mieć lepsze pojęcie o tym, jak długo trwają projekty i gdzie twój zespół ma zaległości.

![Śledzenie czasu pracy wirtualnej | śledzenie czasu za pomocą ClickUp]( https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/05/image20.png )

Jeśli jednak korzystasz już z narzędzia do śledzenia czasu, takiego jak Time Doctor , ClickUp może się z nim zintegrować, aby zdalnie pomóc Ci rejestrować, ile czasu zajmują Twoje projekty!

Aby uzyskać więcej pomysłów, możesz sprawdzić nasze lista najlepszych rozszerzeń Chrome .

D. Oceniaj wydajność zespołu za pomocą szczegółowych wirtualnych raportów

ClickUp może generować mnóstwo szczegółowych raportów dotyczących miejsca pracy raportowania aby pomóc Ci lepiej zrozumieć, jak radzi sobie Twój wirtualny zespół.

Uzyskaj dostęp do raportowania obejmującego takie rzeczy jak:

Kto pracował najwięcej

Kto ma najwięcej niekompletnych zadań

Ile czasu Twój zespół spędził do zrobienia zadań i wiele więcej!

Założymy się, że Dwight chciałby mieć takie spostrzeżenia na temat swoich współpracowników, kiedy pracował w Dunder-Mifflin!

Wnioski

Chociaż pandemia COVID-19 zmusiła teraz firmy do pracy zdalnej, jasne jest, że Business będzie kontynuował pracę z globalnymi Teams długo po zakończeniu pandemii.

I nie jest to już kwestia "czy", ale "jak" dostosujesz się do tej nowej rzeczywistości.

Oczywiście, prowadzenie wirtualnego teamu ma swoje zalety i wady, ale korzyści z tego płynące znacznie przewyższają wady!

I to nie jest tak, że te wady są niemożliwe do pokonania!

Dzięki odpowiednim narzędziom i technologii pokonanie tych wyzwań staje się bułką z masłem.

wystarczy spojrzeć na ClickUp:_

Niezależnie od tego, czy pomaga:

Skutecznie komunikować się za pomocą komentarzy

Śledzić postępy projektu dzięki szczegółowym wykresom

Zarządzać wirtualnym zespołem za pomocą widoku Box i profili

Kontrolować wydajność wirtualnego zespołu za pomocą raportów

ClickUp może zarządzać wszystkim!

A ponieważ żaden wirtualny zespół nie może pełnić swojej funkcji bez odpowiedniego narzędzia do zdalnych projektów, dlaczego nie? zarejestrować się w ClickUp już dziś ?

Gwarantujemy, że Twój zdalny Teams będzie wyglądał tak: