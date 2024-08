Jak stworzyć idealną tablicę Scrum dla zespołów Agile?

Tablica scrumowa brzmi zabawnie - jak gra planszowa, w którą gra się z przyjaciółmi.

Jedyna różnica? Zamiast przyjaciół masz współpracowników. A zamiast gry planszowej masz narzędzie, które zmienia współpracę i pracę zespołową w zabawny proces.

Tablice Scrum pomagają zarządzać zespołem zadania lepiej i może być odskocznią do wydajnej współpracy, szczególnie w przypadku zwinnych projektów.

Ale czym one są? Kto z nich korzysta? I dlaczego są świetne w pomaganiu do zrobienia tego, co zrobione szybko?

Porozmawiamy o tym wszystkim i nie tylko w tym wpisie na blogu.

Co to jest Tablica Scrum?

Tablica Scrum to wizualna lista zadań do zrobienia, używana do zarządzania i monitorowania zadań w trwającym sprincie. Składa się ona z kolumn, które reprezentują różne sceny cyklu pracy (np. Do zrobienia, W trakcie, Zakończone). Każda kolumna ma wiersze, które reprezentują poszczególne zadania lub elementy pracy. Zadania są podzielone na małe, łatwe do zarządzania części i przesuwane po tablicy od lewej do prawej, aby pokazać postęp.

Teams używają tablic Scrum w następujących sytuacjach planowaniu sprintów spotkania w celu populacja zadań na nadchodzący sprint. Aktualizują również tablicę codziennie w spotkania standup aby pokazać zakończone prace.

Dzięki zsynchronizowanemu widokowi wszystkich zadań na jednej stronie, aplikacja Menedżer Tablicy Scrum może wizualizować, jak postępują zadania, wyczyszczone zaległości, jeśli takie istnieją, i rozwiązywać problemy w czasie rzeczywistym, aby dotrzymać terminów projektu.

Pomaga to Scrumowi menedżerowie teamów aktualizują postępy i dbają o wydajność, odpowiedzialność i śledzenie ogólnych celów projektu.

Tablice Scrum są bardzo wszechstronne. Można je niestandardowo dopasować do wymagań każdego projektu. Aby jednak opracować dostosowaną do potrzeb tablicę Scrum dla całego zespołu, musisz znać absolutne podstawy frameworka Scrum!

Wyjaśnienie podstawowych aspektów Scrum Framework

Framework Scrum pomaga zespołom dostarczać działające oprogramowanie iteracyjnie i przyrostowo, z naciskiem na elastyczność, przejrzystość i ciągłe doskonalenie. Lekki, a jednocześnie wydajny, jest szczególnie popularny w zarządzaniu złożonymi projektami.

Terminologia może wydawać się trudna, zwłaszcza jeśli jesteś nowy w Scrum. Podjęliśmy się jednak próby jej wyjaśnienia zwinne terminy Scrum tutaj, aby pomóc Ci zrobić więcej w krótszym czasie. 💁

1. Zasady zespołu Scrum

Określone wartości definiują Zespołu Scrum powodzenie każdego projektu.

Wizualizacja: Tablica Scrum musi przedstawiać każdą scenę cyklu pracy i postęp każdego zadania za pomocą kolumn, kart i wizualnych wskazówek

Przejrzystość i skupienie: Wszyscy członkowie Teams powinni z łatwością zrozumieć ogólny przepływ projektu i priorytety zadań

Wszyscy członkowie Teams powinni z łatwością zrozumieć ogólny przepływ projektu i priorytety zadań Interaktywność i zdolność adaptacji: Tablica powinna wspierać pracę opartą na sprintach i być łatwa do dostosowania w oparciu o codzienne aktualizacje i informacje zwrotne

Tablica powinna wspierać pracę opartą na sprintach i być łatwa do dostosowania w oparciu o codzienne aktualizacje i informacje zwrotne Współpraca i własność zespołu: Układ powinien zachęcać członków zespołu do samoorganizacji, własności zadań i wspólnego rozwiązywania problemów

Układ powinien zachęcać członków zespołu do samoorganizacji, własności zadań i wspólnego rozwiązywania problemów Mierniki i widoczność: Kluczowe informacje, takie jak cele sprintu, pozostałe dni i indywidualne obowiązki powinny być łatwo widoczne

2. Sprinty

Sprint to mniej bieg na 100 metrów, a bardziej sztafeta! Każdy pod-zespół otrzymuje "pałeczkę" (cel sprintu), pracuje razem, aby zakończyć etap (zadania) i przekazuje dopracowany wynik (przyrost) na końcu. Każdy sprint ostatecznie przyczynia się do większej podróży (cel projektu).

Sprinty są kluczowe dla utrzymania zwinności i szybkości reakcji, które definiują framework Scrum.

Dzielą one duże projekty na łatwe do zarządzania części, umożliwiają szybką realizację i sprzyjają ciągłemu uczeniu się i doskonaleniu.

Podobnie jak framework Scrum, sprinty mają swoją terminologię:

Stała długość: Zazwyczaj od jednego do czterech tygodni, krótki okres sprintu pomaga utrzymać koncentrację i zapobiega przekształceniu się projektu w przeciągającą się pracę

Zazwyczaj od jednego do czterech tygodni, krótki okres sprintu pomaga utrzymać koncentrację i zapobiega przekształceniu się projektu w przeciągającą się pracę Wydarzenia określone w czasie: Konkretne ceremonie, takie jak planowanie sprintu, codzienne stand-upy, przeglądy sprintu i retrospektywy pomagają kierować cyklem pracy i utrzymywać zespół na właściwym torze

Konkretne ceremonie, takie jak planowanie sprintu, codzienne stand-upy, przeglądy sprintu i retrospektywy pomagają kierować cyklem pracy i utrzymywać zespół na właściwym torze Pojedynczy cel sprintu: Wyczyszczony cel, który definiuje ogólny cel i kierunek sprintu

Wyczyszczony cel, który definiuje ogólny cel i kierunek sprintu Backlog sprintu: zestaw zadań z backlogu produktu wybranych i zwymiarowanych do zakończenia w ramach sprintu

zestaw zadań z backlogu produktu wybranych i zwymiarowanych do zakończenia w ramach sprintu Dostarczanie przyrostowe: Przyrostowa aktualizacja produktu dostarczana pod koniec każdego sprintu, oferująca wczesną wartość i możliwość uzyskania informacji zwrotnej

3. Role w zespole Scrum

Przyjrzyjmy się teraz Zarządzanie zespołem Scrum . Podczas gdy wszyscy członkowie zespołu są odpowiedzialni za przydzielone im zadania, niektórzy są odpowiedzialni za napędzanie całego procesu.

Właściciel produktu: Interesariusze, którzy ustawiają wizję produktu poprzez ustalanie priorytetów i zarządzanie rejestrem produktu

Interesariusze, którzy ustawiają wizję produktu poprzez ustalanie priorytetów i zarządzanie rejestrem produktu Scrum Master: Ułatwia proces Scrum, usuwa przeszkody i zapewnia skuteczne przestrzeganie ram

Ułatwia proces Scrum, usuwa przeszkody i zapewnia skuteczne przestrzeganie ram Zespół deweloperski: Samoorganizujący się zespół odpowiedzialny za zakończenie prac w każdym sprincie poprzez podjęcie zadań z backlogu

Kto używa Tablicy Scruma i dlaczego?

Tablice Scrum zostały pierwotnie opracowane w jednym celu: aby lepiej zorganizować pracę zespołu programistów. Dzisiejsze tablice Scrum są jednak znacznie bardziej wszechstronnym narzędziem o nieskończonej liczbie zastosowań!

Tablica Scrum jest niezbędna przy złożonych projektach i iteracyjnych cyklach pracy. Ale może ona również pomóc innym zwinnym teamom w wielu scenariuszach - pomagając im wizualizować cykle pracy i koordynować pracę.

Zespoły programistów

Przypadek użycia: Śledzenie postępu zadań programistycznych, błędów i funkcji w ramach cyklu sprintu

Śledzenie postępu zadań programistycznych, błędów i funkcji w ramach cyklu sprintu Dlaczego: Większa przejrzystość i współpraca, wczesna identyfikacja przeszkód i ukierunkowane zakończenie celów sprintu

Teams marketingowe

Przypadek użycia: Zarządzanie zadaniami kampanii, danymi powstania treści i działaniami promocyjnymi

Zarządzanie zadaniami kampanii, danymi powstania treści i działaniami promocyjnymi Dlaczego: Wyczyszczony przegląd postępów kampanii i zależności między zadaniami oraz terminowa dostawa

Zespoły projektowe

Przypadek użycia: Śledzenie iteracji projektowych, szkieletów, prototypów i ulepszeń doświadczenia użytkownika

Śledzenie iteracji projektowych, szkieletów, prototypów i ulepszeń doświadczenia użytkownika Dlaczego: Łatwe dostosowanie między projektantami i programistami, wczesna identyfikacja wąskich gardeł projektowych i elastyczne korekty w oparciu o informacje zwrotne

Teams sprzedaży

Przypadek użycia: Monitorowanie działań sprzedażowych, śledzenie potencjalnych klientów i transakcji oraz zarządzanie kwotami w określonych ramach czasowych

Monitorowanie działań sprzedażowych, śledzenie potencjalnych klientów i transakcji oraz zarządzanie kwotami w określonych ramach czasowych Dlaczego: Wszechstronny widok scenariuszy sprzedaży i łatwe ustalanie priorytetów wysiłków w celu osiągnięcia celów

Zespoły ds. zasobów ludzkich

Przypadek użycia: Zarządzanie procesami rekrutacyjnymi, wdrażaniem pracowników i ocenami wydajności

Zarządzanie procesami rekrutacyjnymi, wdrażaniem pracowników i ocenami wydajności Dlaczego: Większa wydajność i przejrzystość w cyklach pracy HR, terminowe zakończenie zadań i uproszczone prowadzenie dokumentacji

Zespoły ds. zarządzania produktami

Przypadek użycia: Śledzenie rozwoju mapy drogowej produktu, ustalanie priorytetów funkcji i monitorowanie opinii użytkowników

Śledzenie rozwoju mapy drogowej produktu, ustalanie priorytetów funkcji i monitorowanie opinii użytkowników Dlaczego: Ujednolicony widok postępu prac nad mapą drogową produktu, skuteczna komunikacja z interesariuszami i łatwe wprowadzanie zmian w oparciu o spostrzeżenia użytkowników?

Zespoły operacyjne

Przypadek użycia: Konserwacja systemu, rozwiązywanie incydentów i aktualizacje infrastruktury

Konserwacja systemu, rozwiązywanie incydentów i aktualizacje infrastruktury Dlaczego: Większa widoczność zadań operacyjnych, śledzenie zależności między problemami oraz szybkie i skuteczne rozwiązywanie problemów

Różne rodzaje tablic Scrum

Podczas gdy wielu z nas jest biegłych w używaniu znaczników i narzędzi cyfrowych, niektórym osobom nadal łatwiej jest wyjaśniać koncepcje za pomocą fizycznych zapisów.

Podobnie, nadal można narysować swoją tablicę Scrum na fizycznej tablicy. Jednak cyfrowe lub wirtualne tablice Scrum są łatwiejsze w użyciu dzięki nowoczesnym Narzędzia Scrum .

1. Fizyczna Tablica Scrum

przez Smartsheet Tradycyjna fizyczna tablica Scrum jest zbudowana przy użyciu fizycznych elementów, takich jak tablica, samoprzylepne notatki, karty i markery.

Tablicę Scrum można podzielić na trzy sekcje - zadania oczekujące, prace w toku i prace zakończone. Używaj notatek samoprzylepnych do oznaczania zadań i przesuwaj je przez te trzy sekcje w trakcie postępów. Możesz dodać więcej sekcji, takich jak informacje zwrotne i zatwierdzenia, aby uczynić ją bardziej szczegółową.

Pomimo popularności cyfrowych tablic Scrum, fizyczne tablice nadal zajmują szczególne miejsce dla wielu Teams. Dotykowe doświadczenie przesuwania fizycznych kart na tablicy może być bardziej satysfakcjonujące i wzmacniać własność zadań. Oderwanie się od ekranów może promować kreatywność, dyskusje i głębsze skupienie w Teams. Ponadto fizyczna tablica jest łatwa do ustawienia i nie wymaga żadnych specjalnych narzędzi ani umiejętności technicznych. 🙌

2. Wirtualna Tablica Scrum

Tablica Scrum online jest wirtualnym kuzynem tradycyjnej tablicy fizycznej. Replikuje ona kolumny, karty i cykl pracy fizycznej tablicy Scrum i pozwala Teamsom prezentować i monitorować postępy projektu online i w czasie rzeczywistym.

Główne korzyści to zdalna współpraca w czasie rzeczywistym, automatyzacja i widoczność danych/mierników, która nie jest możliwa w przypadku fizycznych tablic

Jak stworzyć Tablicę Scruma

Podekscytowany tym, jak szybkie i łatwe wydaje się to wszystko? Tworzenie tablicy Scrum nie jest niczym innym. Oto pięć prostych kroków do zbudowania własnej tablicy Scrum i zastosowania zwinne techniki Scrum do swojego dnia pracy. 🤩

Krok 1: Wybierz swoją platformę

Używanie widoku tablicy ClickUp jako tablicy Scruma

Przed utworzeniem tablicy Scrum wybierz platformę, na której chcesz ją zbudować. Platforma powinna mieć różne narzędzia i szablony Scrum, aby ułatwić proces.

Na początek możesz użyć Widok Tablicy ClickUp'a jako tablica Scrum online. Menedżer zespołu Scrum może łatwo śledzić zadania i przesuwać je do przodu przez lejek.

Krok 2: Umieść historyjki użytkownika

Określ jasną i zwięzłą historię użytkownika. Historyjka użytkownika to krótki, prosty opis funkcji lub wymagania z perspektywy docelowego użytkownika. Prawidłowo napisana historia użytkownika skupia się na tym, czego użytkownik potrzebuje do zrobienia produktu, a nie na jego specyfikacji technicznej.

Przykład: _Jako niestandardowy klient, chcę mieć możliwość śledzenia mojego zamówienia w czasie rzeczywistym, tak abym wiedział kiedy do mnie dotrze

Na tablicy Scrum zespół programistów może oszacować przydzielone im zadania i wysiłek związany z wprowadzeniem historii użytkownika w życie i podzielić je na mniejsze zadania. Mogą dalej udoskonalać historię w oparciu o ciągłe informacje zwrotne i nowe informacje.

Krok 3: Przypisywanie zadań

Niestandardowy widok tablicy ClickUp według działów

Po podzieleniu każdej historii użytkownika na zadania, każde zadanie jest gotowe do przypisania do członków zespołu.

Elastyczny widok tablicy ClickUp sprawia, że zarządzanie zadaniami w ramach dowolnego projektu to pestka. Możesz łatwo przeciągać i upuszczać zadania, aby odzwierciedlić zmianę ich statusu, a nawet zmienić ich priorytety.

Możesz dodawać lub usuwać kolumny/etapy zadań, filtrować zadania według osób przypisanych, zapisywać ustawienia wstępne Tablicy na przyszłość, sprawdzać obciążenie pracą, wykrywać wąskie gardła i przydzielać zasoby w celu dotrzymania terminów.

Krok 4: Współpracuj z członkami zespołu

Oprogramowanie jest wspierane przez ClickUp AI który pozwala zaoszczędzić więcej czasu poprzez generowanie pomysłów, pomoc w pisaniu PRD (Product Requirement Documents), map drogowych, propozycji i podsumowań projektów itp. oraz śledzenie czasu projektów. 🙌🏼

Krok 5: Zakończenie zadań i przegląd

Pod koniec sprintu Scrum Master przeprowadza przegląd sprintu w celu zebrania informacji zwrotnych i wdrożenia wniosków na kolejne sprinty. Również w trakcie sprintu odbywają się codzienne spotkania Scrumowe (lub spotkania stand-up) w celu raportowania postępów i omawiania informacji zwrotnych na temat prac przesłanych do zatwierdzenia. Te spotkania przeglądowe są ważną częścią zwinnego cyklu pracy .

Zalety korzystania z tablicy Scruma

Tablice Scrum ułatwiają zwinny rozwój poprzez zapewnienie przejrzystości, elastyczności, odpowiedzialności i skupienia zespołu.

1. Ustalanie priorytetów i koncentracja

Tablica Scrum pomaga ustalać priorytety zadań w oparciu o wartość i cele sprintu, zapobiegając przytłoczeniu lub zepchnięciu na boczny tor członków zespołu.

Ograniczenie liczby zadań w każdej kolumnie zapewnia skupienie i zapobiega przełączaniu kontekstu, co prowadzi do większej wydajności.

2. Większa elastyczność i zdolność adaptacji

Tablice Scrum umożliwiają dynamiczne dostosowywanie cyklu pracy w oparciu o codzienne informacje zwrotne i zmieniające się priorytety.

Wizualna reprezentacja pracy zachęca członków zespołu do przejęcia własności swoich zadań i efektywnej współpracy z innymi zespołami.

3. Ciągłe doskonalenie

Regularne retrospektywy oparte na spostrzeżeniach z tablicy Scrum pomagają zidentyfikować i zająć się obszarami wymagającymi poprawy w zespole.

Wizualne śledzenie postępów działa również jako motywacja do zakończenia zadań i osiągnięcia celów sprintu.

4. Spostrzeżenia oparte na danych

Zaawansowane cyfrowe tablice Scrum oferują metryki i raporty do analizy wydajności zespołu i obiektywnego śledzenia postępów projektu.

Takie dane pomagają podejmować świadome decyzje dotyczące alokacji zasobów, ustalania priorytetów funkcji i kierunku projektu.

5. Ulepszone zarządzanie ryzykiem

Iteracyjny charakter frameworka Scrum i elastyczność tablicy Scrum pozwalają na szybkie dostosowywanie planów i priorytetów w odpowiedzi na wyzwania.

Promując skupienie i terminowe zakończenie zadań, tablice scrumowe mogą pomóc złagodzić stres i zapobiec wypaleniu zawodowemu wśród członków zespołu.

Czym różni się tablica Scrum od tablicy Kanban?

Śledzenie wszystkiego od rozwoju do uruchomienia z Tablica Kanban firmy ClickUp Tak, zarówno zwinne tablice Scrum, jak i tablice Kanban są zwinnymi narzędziami do zarządzania projektami, które pomagają wizualizować projekt. Na tym jednak podobieństwa się kończą.

1. Koncentracja

Tablica Scrum: Nacisk na sprinty z określonymi celami i dostarczanie działających przyrostów na koniec każdego sprintu. W ten sposób pracuje się w seriach w kierunku określonych kamieni milowych Tablica Kanban: Koncentruje się na ciągłym przepływie i priorytetyzuje zadania w oparciu o ich wartość i dostępność. Jest to raczej ciągły strumień pracy, który jest elastyczny pod względem priorytetów i postępuje bez ustalonych terminów

2. Struktura

Tablica Scrum: Predefiniowane sceny przepływu pracy, takie jak Do zrobienia, W trakcie i Zrobione Tablica Kanban: Brak ustalonych scen. Swimlanes pomagają kategoryzować zadania (np. według działu, funkcji lub historii użytkownika), koncentrując się na ograniczeniu pracy w toku (WIP), aby uniknąć przeciążenia

3. Planowanie i kontrola

Tablica Scrum: Podąża zaproces planowania sprintu z ustawionymi celami i szacunkami. Postęp jest weryfikowany i dostosowywany w trakcie codziennych spotkań stand-up i retrospektyw Tablica Kanban: Bardziej elastyczna i reaktywna. Zadania można dodawać w dowolnym momencie i nadawać im priorytety w oparciu o bieżące obciążenie. Ciągłe doskonalenie jest napędzane przez regularną analizę przepływu i korekty

4. Podejmowanie decyzji

Tablica scrumowa: Decyzje są zazwyczaj podejmowane podczas planu sprintu i weryfikowane przez cały czas jego trwania, z możliwością wprowadzania zmian w ograniczonym zakresie Tablica Kanban: Zachęca do ciągłego dostosowywania i ustalania priorytetów w oparciu o nowe informacje i zmieniające się okoliczności. Decyzje podejmowane są na bieżąco

5. Metryki i pomiary

Tablica scrumowa: Promuje poczucie współwłasności i zaangażowanie w osiąganie celów sprintu. Członkowie teamu pracują razem, tworząc zgraną jednostkę Tablica Kanban: Kładzie nacisk na indywidualną odpowiedzialność i ciągłe doskonalenie. Członkowie teamu pracują bardziej niezależnie, jednocześnie skupiając się na ogólnym przepływie pracy

Wybór pomiędzy Scrum i Kanban zależy od potrzeb projektu i preferencji zespołu.

Jeśli potrzebujesz struktury, przewidywalności i częstych dostaw, tablica Scrum może być dobrym rozwiązaniem. Kanban jest jednak lepszą opcją, jeśli bardziej cenisz sobie elastyczność, ciągły przepływ i możliwość szybkiej adaptacji.

Możesz także wybrać podejście hybrydowe. Łączy ono w sobie elementy zarówno Scruma, jak i Kanbana, tworząc niestandardowy system, który najlepiej sprawdzi się w przypadku twojego zespołu. 🎉

Jaki jest cel tablicy Scrum?

Tablica Scrum pomaga wizualizować podróż projektu, zachować koncentrację, efektywnie współpracować, dostosowywać się do zmian i czuć się zmotywowanym - wszystko to składa się na powodzenie i współpracę przy zakończeniu projektu.

Jak wygląda tablica Scrum?

Tablica Scrum może przybrać jeden z dwóch formularzy, w zależności od tego, z czym czujesz się komfortowo.

Fizyczna tablica Scrumowa: Wyobraź sobie fizyczną tablicę w pokoju zespołu, wypełnioną kolorowymi karteczkami samoprzylepnymi przesuwającymi się między kolumnami takimi jak "Backlog Produktu", "Backlog Sprintu", "W trakcie" i "Zrobione"

Wyobraź sobie fizyczną tablicę w pokoju zespołu, wypełnioną kolorowymi karteczkami samoprzylepnymi przesuwającymi się między kolumnami takimi jak "Backlog Produktu", "Backlog Sprintu", "W trakcie" i "Zrobione" Cyfrowa tablica Scrum: Pomyśl o interfejsie online z cyfrowymi kartami. Są one oznaczone kolorami na podstawie priorytetu, pływając w pasach dla różnych funkcji. Paski postępu pomagają śledzić procent ukończenia sprintu

Czym różni się tablica Scrum od tablicy Kanban?

Pod względem koncepcyjnym różnią się one bardziej, niż można to sobie wyobrazić.

Tablica Scrum: Podobnie jak w sprincie, pracujesz w krótkich seriach w kierunku zdefiniowanych celów, dostarczając gotowe elementy na koniec każdej rundy. Myśl o strukturze, terminach i przewidywalności

Podobnie jak w sprincie, pracujesz w krótkich seriach w kierunku zdefiniowanych celów, dostarczając gotowe elementy na koniec każdej rundy. Myśl o strukturze, terminach i przewidywalności Tablica Kanban: Bardziej jak płynąca rzeka, z zadaniami poruszającymi się w sposób ciągły w oparciu o priorytet i dostępne obciążenie. Koncentruje się na płynnym postępie, elastycznych dostosowaniach i unikaniu przeciążenia

