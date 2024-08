15 najlepszych narzędzi Scrum do zarządzania projektami w 2024 roku

Oczywiście, framework scrum może otworzyć drzwi do nieskończonych możliwości rozwiązywania problemów.

Może pomóc w szybkim podejmowaniu decyzji, skutecznym uwzględnianiu opinii klientów i utrzymaniu wszystkich na tej samej stronie.

Ale jeśli chodzi o pukanie do właściwych drzwi po odpowiednie narzędzia scrumowe, decyzja nie jest łatwa.

Może być tak przerażająca, jak wybór nowego domu. Nie masz pewności, czy spełni on Twoje oczekiwania, czy zamiast tego będzie Cię prześladował. 👻

Chociaż nie możemy pomóc ci zdecydować, który elegancki dom wynająć, możemy zaoferować ci najlepsze narzędzia scrumowe do wyboru. W tym artykule przedstawimy 15 najlepszych narzędzi scrumowych dla zarządzania projektami wraz z ich najważniejszymi funkcjami i cenami.

zacznijmy

Czym są narzędzia Scrum?

Narzędzia Scrum to wyspecjalizowane aplikacje zaprojektowane w celu wsparcia metodologii Agile Scrum, ułatwiające współpracę zespołu i zarządzanie projektami w elastycznym, iteracyjnym procesie. Narzędzia te oferują takie funkcje jak planowanie sprintów, zarządzanie zaległościami , śledzenie postępów za pomocą tablic lub pulpitów oraz opcje komunikacji w czasie rzeczywistym w celu zwiększenia synergii zespołu.

Wdrażając narzędzia scrumowe, Teams mogą usprawnić swoje cykle pracy, skuteczniej ustalać priorytety zadań i szybko dostosowywać się do zmian, co ostatecznie prowadzi do większej wydajności i efektywności projektów. Niezbędne dla nowoczesnych zespołów programistycznych, narzędzia scrum ucieleśniają zasady Agile dotyczące współpracy, informacji zwrotnych od klientów i ciągłego doskonalenia.

15 najlepszych narzędzi i aplikacji Agile Scrum w 2024 roku

Istnieją setki zwinne narzędzia do zarządzania projektami scrum. Poznajmy 15 najlepszych narzędzi scrum oprogramowanie do zarządzania projektami dostępne już dziś!

1. ClickUp - Najlepszy do zarządzania projektami Scrum

ClickUp 3.0 daje możliwość przekształcania i przełączania się między różnymi widokami podczas bezpośredniej edycji zadań za pomocą ClickUp AI

ClickUp jest jedną z najwyżej ocenianych aplikacji do zarządzania projektami scrumowymi wydajność, zwinne Teams używają do zarządzania sprintami.

Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem produktu, scrum masterem czy zespół scrumowy clickUp ma kilka ciekawych funkcji, które mogą pomóc w śledzeniu błędów, zarządzaniu sprintami i wprowadzaniu produktów na rynek.

Ale oto, co przypieczętowuje umowę.

Ta aplikacja do scruma ma bogatą funkcję Free Forever Plan wsparcie sprintów, wykres Gantta, nieograniczona liczba zadań, współpraca w czasie rzeczywistym i wiele więcej.

Rzućmy okiem na kilka przydatnych funkcji ClickUp dla zwinnych teamów.

Kluczowe funkcje ClickUp

Szablon ten dostarcza zespołom Agile Scrum rozwiązanie, które standaryzuje dostarczanie oprogramowania zgodnie z metodologią Agile Scrum

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7 za użytkownika miesięcznie

: $7 za użytkownika miesięcznie Business : 12 USD za użytkownika miesięcznie

: 12 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise : Kontakt ClickUp w celu uzyskania niestandardowych cen

: Kontakt ClickUp w celu uzyskania niestandardowych cen ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

Oceny użytkowników ClickUp

G2 : 4.7/5 (3,000+ recenzji)

: 4.7/5 (3,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,200+ recenzji)

Opinie klientów ClickUp

"ClickUp całkowicie zmienił sposób, w jaki pracuję. Nie wyobrażam sobie nie korzystać z niego. Doszło prawie do zrobienia czegoś, czego nie ma w ClickUp. Potrzeba trochę czasu, aby się przyzwyczaić, ale kiedy już się to opanuje, staje się to niezwykle przydatne." - G2Crowd "Narzędzie zmieniające życie. Przywraca bardzo potrzebną perspektywę na zadania o wysokim priorytecie. Pomaga w śledzeniu tego, co osiągnęliśmy i na co poświęciliśmy więcej czasu w danym roku. Nie mogę bez niego żyć!" - Zweryfikowana recenzja Capterra

2. ActiveCollab - najlepsze rozwiązanie do planowania Scruma

ActiveCollab to narzędzie do zarządzania projektami które pozwala planować, organizować, komunikować się i współpracować w ramach projektu scrum.

Jako scrum master możesz podzielić swoją pracę na wykonalne zadania i przypisać je odpowiednim osobom.

ActiveCollab nie pozwala jednak na wyszukiwanie elementów w różnych projektach.

Kluczowe funkcje ActiveCollab

Przypomnienia o datach rozpoczęcia i terminach

Wykonywalne zadania i podzadania

Nieograniczona liczba projektów

Kolorowe etykiety do porządkowania zadań

Cennik ActiveCollab

ActiveCollab oferuje wersję Free. Płatne plany zaczynają się od 9 USD miesięcznie dla maksymalnie trzech użytkowników.

Oceny użytkowników ActiveCollab

G2 : 4.3/5 (60+ opinii)

: 4.3/5 (60+ opinii) Capterra: 4.5/5 (350+ opinii)

ActiveCollab opinie niestandardowe

"Nasz zespół zarządza wszystkimi naszymi projektami za pośrednictwem ActiveCollab, co obejmuje budżetowanie, zadania i zarządzanie czasem . Bez niego zgubilibyśmy się w morzu e-maili i wiadomości na Slacku." - Zweryfikowana recenzja Capterra "Chciałbym, żeby to się połączyło z innymi narzędziami do zarządzania projektami takich jak Basecamp, Asana itp. Współpracuję z wieloma wykonawcami i dostawcami i gdybym mógł zrobić wszystko w aktywnym collabie, a następnie utworzyć bilet na ich platformach, byłoby super." - Zweryfikowana recenzja Capterra Check out these **Alternatywy dla ActiveCollab !

3. easyBacklog - Najlepszy do zarządzania backlogami sprintów

easyBacklog to narzędzie do zarządzania backlogiem sprintu dla teamów scrumowych szukających darmowych narzędzi scrumowych.

Za pomocą tego narzędzia scrumowego można łatwo tworzyć wersje rejestru zadań sprintu i porównywać je. Można również przygotowywać kosztorysy i przydzielać budżety na poszczególne elementy.

Narzędzie nie posiada jednak dedykowanej aplikacji mobilnej.

Wygląda na to, że easyBacklog nie ułatwi dostępu do pracy z dowolnego miejsca.

Kluczowe funkcje easyBacklog

Historie pogrupowane w tematy

Przeciąganie i upuszczanie priorytetów

Wykresy wypalenia i wypalenia

Kategoryzacja za pomocą kolorów

Ceny easyBacklog

easyBacklog jest darmowym narzędziem scrumowym.

oceny użytkowników easyBacklog

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

4. Infinity - najlepszy do śledzenia projektów

Infinity to rozwijające się narzędzie scrumowe z prostym interfejsem użytkownika i łatwą funkcją przeciągania i upuszczania.

To zwinne oprogramowanie do zarządzania projektami pomaga śledzić, co dzieje się w każdym sprincie. Możesz także przypisywać zadania, wizualizować postępy, przygotowywać elementy do przyszłych sprintów i wiele więcej.

Jest jednak pewien haczyk.

To narzędzie do zarządzania projektami nie posiada funkcji pulpitu.

Przygotuj się na wpatrywanie się w nieskończoność, aby śledzić wiele projektów jednocześnie. 🥴

Kluczowe funkcje Infinity

Gotoweszablony scrum aby zaoszczędzić czas

Łatwe przełączanie między wieloma widokami

Nieograniczone foldery i podfoldery do organizowania pracy

Ponad 2000 integracji z aplikacjami innych firm

Ceny Infinity

Płatny plan tego zwinnego narzędzia zaczyna się od 9 USD/użytkownika miesięcznie.

Oceny użytkowników Infinity

G2 : 4.6/5 (10+ recenzji)

: 4.6/5 (10+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (20+ recenzji)

Niestandardowe recenzje Infinity

"Podoba mi się łatwość obsługi dla małych Teams. Jestem w stanie przełączać widoki różnych tablic, aby wyświetlać je w kalendarzu i sortować według priorytetu / nazwy / kategorii." - Recenzje GetApp "Nie mógłbym zarządzać moją karierą pisarską bez Infinity. Każda książka ma swoje własne mnóstwo istotnych i pomniejszych zadań, z terminami, datami rozpoczęcia, datami zrobienia itp., a Infinity zarządza tym wszystkim pięknie." - Recenzje GetApp

5. MeisterTask - Najlepsze internetowe oprogramowanie scrumowe

MeisterTask to świetne internetowe oprogramowanie scrumowe, które pozwala zarządzać backlogami produktów i sprintami z łatwością.

Jest to dobre narzędzie do zwinnego zarządzania projektami, jeśli dopiero zaczynasz pracę z podejściem scrumowym, ale ma pewne ograniczenia. Po pierwsze, brakuje w nim funkcji śledzenia lub daty końcowej, więc możesz przegapić ważne terminy.

Podsumowując: MeisterTask nie jest mistrzem w zarządzaniu zadaniami.

Kluczowe funkcje MeisterTask

Elastyczne tablice kanban

Wbudowane automatyzacje

Limity zadań zwiększające koncentrację zespołu

Integracja z innymi aplikacjaminarzędziami, takimi jak Outlook, Dropbox itp.

Cennik MeisterTask

MeisterTask ma plan Free. Płatny plan zaczyna się od 4,19 USD/użytkownika miesięcznie (płatne rocznie).

Oceny użytkowników MeisterTask

G2 : 4.6/5 (160+ recenzji)

: 4.6/5 (160+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (950+ recenzji)

MeisterTask opinie niestandardowe

"Jedyną rzeczą, z której nie jestem do końca zadowolony, jest brak możliwości wsadowego przenoszenia zadań z jednej sekcji do drugiej. Nie wiem do zrobienia! Można przenosić tylko jedno zadanie naraz. Ponadto pasek przewijania jest dość mały i trudno go kliknąć, ponieważ jest dość chudy. Wersja Free nie obsługuje powtarzających się zadań, więc warto o tym pamiętać, jeśli nie zamierzamy za nią płacić." - Zweryfikowana recenzja Capterra "Chciałbym, żeby wersja Free miała więcej projektów - coś w stylu 4 do 6 byłoby świetne. Mój budżet może pozwolić mi na zakup pełnej (myślę, że Pro) wersji. W tej chwili używam jej tylko dla siebie, ale widzę, jak biznes mógłby z niej korzystać. Podobnie jak w przypadku większości aplikacji do zrobienia, brakuje przyzwoitej funkcji drzemki. Czasami jestem w trakcie pracy nad jakimś zadaniem i potrzebuję jeszcze kilku minut, aby je dokończyć - drzemka w nadchodzącym elemencie jest zawsze pomocna." - Zweryfikowana recenzja Capterra Check out these MeisterTask alternatywy !

6. Nutcache - najlepszy do zarządzania wydaniami

Nutcache to oprogramowanie scrumowe, które pozwala planować, organizować i analizować zadania zarówno na poziomie podstawowym, jak i złożonym.

Za pomocą tego narzędzia scrumowego można zdefiniować cel sprintu, wybrać czas jego trwania lub połączyć sprinty z wydaniami. Można również śledzić postępy w realizacji zadań.

Nutcache nie posiada jednak pewnych funkcji raportowania, takich jak raporty finansowe lub związane z projektem.

Kluczowe funkcje Nutcache

Punkty sprintu z czasem trwania, zadaniami i punktami historii

Funkcje raportowania i śledzenia czasu

Harmonogramy oznaczone kolorami

Wykres Gantta do wizualnej organizacji zadań

Cennik Nutcache

Możesz wybrać plan Free lub płatny, który zaczyna się od 6 USD/użytkownika miesięcznie.

Oceny użytkowników Nutcache

G2 : 4.1/5 (10+ opinii)

: 4.1/5 (10+ opinii) Capterra: 4.4/5 (160+ opinii)

Nutcache opinie niestandardowe

"Nutcache ułatwił śledzenie wielu projektów klientów i dzielenie ich na podkategorie według różnych usług, które oferujemy." - G2Crowd "Interfejs sieciowy jest łatwy w użyciu, ale w kilku przypadkach zbyt uproszczony." - G2Crowd

7. OrangeScrum - Najlepszy do zarządzania projektami scrumowymi

OrangeScrum to kompleksowe oprogramowanie do zarządzania projektami, które najlepiej nadaje się do zarządzania projektami budowlanymi.

To narzędzie scrumowe oferuje funkcje, takie jak dziennik czasu , widok kanban, codzienny scrum, fakturowanie itp.

Podstawowy plan jest jednak zbyt podstawowy, podczas gdy inne narzędzia agile, które tutaj omawiamy, mają bardziej zaawansowane funkcje nawet w wersji Free.

Kluczowe funkcje OrangeScrum

Niestandardowy status zadań do tworzenia dostosowanych do potrzeb cykli pracy

Tablica Scrum i raportowanie sprintów

Wykresy prędkości dla lepszego planowania

Backlogi do tworzenia list pomysłów na produkt, historyjek, zadań, błędów i podzadań

OrangeScrum ceny

Podstawowy plan tego oprogramowania scrumowego zaczyna się od 9 USD miesięcznie dla maksymalnie dziesięciu użytkowników.

Oceny użytkowników OrangeScrum

G2 : 4.5/5 (20+ opinii)

: 4.5/5 (20+ opinii) Capterra: 4.3/5 (90+ opinii)

OrangeScrum opinie niestandardowe

"Daje małej i średniej firmie łatwy sposób na zorganizowanie się i zwiększenie wydajności." - Zweryfikowane recenzje Capterra "Orangescrum bardzo ułatwiło nam śledzenie naszych projektów i informowanie naszych klientów na bieżąco o ich projektach. Dał nam również sposób, aby klienci mogli przesyłać całą swoją zawartość do swoich projektów, a dzięki temu zmniejszył liczbę e-maili, które otrzymywaliśmy z materiałami do zrobienia. Posiadanie wszystkich naszych materiałów projektowych w jednej lokalizacji ułatwiło wszystkim zaangażowanym w każdy projekt bycie na bieżąco z nowymi plikami i zmianami." - Zweryfikowane recenzje Capterra

8. ScrumDo - Najlepszy do skalowania projektów scrumowych

Jeśli szukasz zwinnego narzędzia, które możesz skalować, spójrz na ScrumDo.

Jego potężne funkcje raportowania pozwalają dokładnie monitorować wydajność projektu. Możesz wybierać spośród histogramów, burndown, burnup, skumulowanych diagramów przepływu itp.

Co nie jest tak wykonalne w ScrumDo?

ScrumDo nie oferuje funkcji widoku osi czasu.

Kluczowe funkcje ScrumDo

Planowanie iteracji metodą przeciągnij i upuść

Niestandardowe profile raportowania

Wbudowane monitorowanie cyklu pracy

Widok powiązań zależności

Ceny ScrumDo

Płatny plan zaczyna się od 8,99 USD/miesiąc dla maksymalnie dziesięciu użytkowników.

Oceny użytkowników ScrumDo

G2 : 4.1/5 (10 opinii)

: 4.1/5 (10 opinii) Capterra: 3.8/5 (5+ recenzji)

Niestandardowe recenzje ScrumDo

"Używamy ScrumDo do zarządzania naszą organizacją non-profit. Używam go do tworzenia i ustalania priorytetów zadań dla mojego zespołu, a także śledzenie codziennych postępów. Ma świetną funkcję raportowania i oferuje dużą elastyczność w niestandardowym dostosowywaniu tablicy." - Zweryfikowane recenzje Capterra "Łatwa wizualizacja statusu projektu przy użyciu metodologii SCRUM. Łatwy do dodania i nauczenia pracowników, jak z niego korzystać." - G2Crowd

9. Scrumwise - Najlepsze dla zwinnych teamów

Scrumwise jest prostym i intuicyjnym narzędziem agile scrum ze standardowymi funkcjami scrum.

Co jest wyjątkowego w Scrumwise?

Posiada cyfrową funkcję post-its dla Teams do prowadzenia sesji backlog grooming.

Jego funkcja kontroli dostępu nie jest jednak zbyt elastyczna, więc rozsądnie byłoby poszukać na liście alternatyw dla Scrumwise.

Kluczowe funkcje Scrumwise

Zarządzanie wydaniami

Wykresy Burndown uwzględniające urlopy i strefy czasowe

Natywne śledzenie czasu pracy

Łatwe w użyciu tablice zadań

Cennik Scrumwise

Płatny plan zaczyna się od 9 USD/użytkownika miesięcznie.

Oceny użytkowników Scrumwise

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.2/5 (10 recenzji)

Opinie klientów Scrumwise

"Świetne narzędzie do zarządzania sprintami, które jest przystępne cenowo i łatwe dla całego zespołu - projektowego, deweloperskiego, QA, aby go wdrożyć i zacząć używać." - Zweryfikowane recenzje Capterra "Jest łatwy w użyciu, daje lepszy obraz procesu rozwoju i postępów. Chociaż byłoby świetnie mieć system śledzenia błędów i lepsze zarządzanie dostępem, np. kontrolowanie dostępu do każdego projektu i możliwość nadawania uprawnień do odczytu i zapisu." - Zweryfikowane recenzje Capterra

10. Smartsheet - najlepszy do kompleksowego zarządzania pracą

Narzędzie do zarządzania projektami Smartsheet umożliwia skalowanie od pojedynczego projektu do kompleksowego zarządzania pracą.

To narzędzie scrumowe w stylu arkusza kalkulacyjnego pomaga zarządzać cyklami pracy i usprawnia współpracę.

Nie jest jednak zbyt przyjazne dla początkujących.

Kluczowe funkcje Smartsheet

Automatyzacja cyklu pracy

Śledzenie zadań i budżetu

Integracja z innymi narzędziami, takimi jak Google Drive, Salesforce

Wiele widoków, takich jak siatka, karty, Gantt i kalendarz

Cennik Smartsheet

Płatny plan Smartsheet zaczyna się od 14 USD/użytkownika miesięcznie.

Oceny użytkowników Smartsheet

G2 : 4.3/5 (3,000+ recenzji)

: 4.3/5 (3,000+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (1,700+ recenzji)

Opinie klientów Smartsheet

"Jesteśmy małym zespołem bez dedykowanego kierownika projektu i musieliśmy wszystko ustawić sami. To było dobre dla bardzo prostych śledzenie projektów i szablony są pomocne, ale stało się to bardzo skomplikowane, gdy próbowałem niestandardowych szablonów." - Zweryfikowane recenzje Capterra "Absolutnie uwielbiam oprogramowanie i firmę. System spełnia nasze potrzeby i jest elastyczny, gdy musimy wprowadzić poprawki. Chociaż koszt uruchomienia jest dość wysoki, rocznie jest to warte swojej ceny, ponieważ usprawnia nasze procesy i pozwala nam być bardziej wydajnymi." - Zweryfikowane recenzje Capterra

11. Trello - najlepsze dla metodologii kanban

Dzięki swojej prostocie i możliwości dostosowania, Trello jest jednym z najlepszych narzędzi do zarządzania projektami scrumowymi.

Dzięki Trello możesz śledzić prawie wszystko, nawet osobisty projekt. Jeśli chodzi o projekt scrumowy, możesz tworzyć proste tablice kanban do śledzenia sprintów i współpracy nad projektami.

Ale zgadnij co?

Temu oprogramowaniu scrumowemu brakuje kluczowej funkcji scrumowej: raportowania. **Porównanie Jira do Trello !

Kluczowe funkcje Trello

Nieokreślona liczba tablic do planowania i śledzenia sprintów

Dodatki umożliwiające integrację z innymi narzędziami

Karty do dodawania komentarzy, załączników, list kontrolnych i terminów

Wbudowane automatyzacje z Trello's Butler

Cennik Trello

Trello oferuje darmowy plan. Płatny plan zaczyna się od 12,50 USD za użytkownika miesięcznie.

Oceny użytkowników Trello

G2 : 4.4/5 (11,500+ recenzji)

: 4.4/5 (11,500+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (19 500+ recenzji)

Opinie klientów Trello

"Jak na razie Trello spisuje się świetnie. To, co jest reklamowane, jest zrobione zgodnie z oczekiwaniami. Jedyną rzeczą, o której chciałbym wspomnieć, jest nowoczesny interfejs użytkownika. Naprawdę chciałbym mieć nowy i świeży wygląd tego oprogramowania, który sprawi, że doświadczenie użytkownika będzie bardziej efektywne." - G2Crowd "Trello to świetne narzędzie, ale jest ograniczone pod względem projektów, którymi może zarządzać. Trello jest idealne do małych zadań, ale nie do dużych." - Zweryfikowana recenzja Capterra Check out these Trello alternatywy !

12. Yodiz - Najlepszy do zarządzania danymi projektów

Yodiz to kolejne narzędzie scrumowe, które posiada bogaty zestaw funkcji.

Umożliwia zarządzanie backlogiem sprintu, epizodami i wydaniami bez konieczności integracji z aplikacją innej firmy.

To zwinne narzędzie do zrobienia wymaga jednak poprawy kompatybilności z narzędziami badawczymi, aplikacjami mobilnymi i skanowaniem.

Kluczowe funkcje Yodiz

Szablony zaległości produktowych

Tablica planów do widoku danych wielu projektów

Epic do zarządzania funkcjami

Śledzenie Burndown, alokacja historii itp. w celu poprawy widoczności

Ceny Yodiz

Yodiz ma darmowy plan dla maksymalnie trzech członków zespołu. Płatna wersja tego oprogramowania scrumowego zaczyna się od 3 USD/użytkownika miesięcznie.

Oceny użytkowników Yodiz

G2 : 4.4/5 (20+ recenzji)

: 4.4/5 (20+ recenzji) Capterra: N/A

Yodiz opinie niestandardowe

"Dokumentacja pomocy jest podstawowa - Porównywalnie mniej integracji, ale dzięki integracji Zapier - teraz możliwe jest połączenie setek aplikacji" Zweryfikowana recenzja Capterra "Robi wszystko, czego potrzebuję: śledzenie błędów, ściana Kanban, śledzenie historii użytkownika, integracja z GitHub, powiadomienia. Jest tani, skuteczny i łatwy w użyciu." - G2Crowd

13. Zoho Sprints - najlepszy do zarządzania sprintami

Zoho Sprints umożliwia tworzenie backlogów i epiców w celu uporządkowania zadań. To narzędzie scrumowe pozwala również zaplanować planowanie sprintu spotkanie i wysłanie zaproszeń z podaniem lokalizacji i czasu trwania.

Nie można jednak wyświetlić listy wielu projektów jednocześnie wraz z odpowiadającymi im sprintami.

Może sprint do innego narzędzia?

Kluczowe funkcje Zoho Sprintu

Niestandardowe statusy pracy i spersonalizowana tablica scrumowa

Epiki do strukturyzowania pracy

Etykiety i listy kontrolne do usprawniania zadań

Integracja z Jenkins do planowania i śledzenia wydań

Cennik Zoho Sprint

Płatny plan Zoho zaczyna się od 14 USD miesięcznie (do 12 użytkowników).

Oceny użytkowników Zoho Sprints

G2 : 4.5/5 (80+ recenzji)

: 4.5/5 (80+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (140+ opinii)

Zoho Sprinty opinie klientów

"Podoba nam się prostota interfejsu i łatwość, z jaką możemy przeszkolić pracowników w zakresie narzędzia. Jeśli narzędzie przeszkadza w realizacji projektu, pozbywamy się go. Jak dotąd jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak łatwo było ludziom zaangażować się w narzędzie." - Zweryfikowana recenzja Capterra "W przypadku projektów opartych na sprintach chodzi o najprostsze oprogramowanie, ale z solidnym raportowaniem" - Zweryfikowana recenzja Capterra

14. Wrike - najlepszy do niestandardowych cykli pracy

Wrike to łatwe w użyciu oprogramowanie do zwinnego zarządzania projektami, które oferuje niestandardowe cykle pracy, raporty, pulpity, formularze wniosków itp.

Wrike nie trafia jednak w gusta niektórych kierowników projektów, ponieważ jego płatne plany są dość drogie.

Kluczowe funkcje Wrike

Interaktywny wykres Gantta

Niestandardowe formularze wniosków

Gotowe cykle pracy

Wizualny proofing i zautomatyzowane systemy zatwierdzania

Cennik Wrike

Wrike oferuje darmowy plan. Płatny plan zaczyna się od 9,80 USD za użytkownika miesięcznie.

Oceny użytkowników Wrike

G2 : 4.2/5 (1,600+ recenzji)

: 4.2/5 (1,600+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (1,600+ recenzji)

Opinie klientów Wrike

"Czasami zmiana niektórych opcji wpłynie na wszystkie foldery; innym razem chcesz, aby opcja została zastosowana do podfolderów, ale zostanie zastosowana tylko do folderu głównego. Ustawienie narzędzia może być dość długim procesem bez odpowiedniego szkolenia" Porady technologiczne "Szczerze mówiąc, nie ma wielu rzeczy, które mógłbym zmienić lub których bym nie lubił w Wrike. Jedyne, co byłoby pomocne, to gdyby istniał łatwiejszy sposób na przeniesienie rozmów w Wrike do naszych e-maili w Google. Czasami zapominam sprawdzić moje wiadomości w Wrike i dlatego chciałbym otrzymywać wiadomości synchronicznie w moim e-mailu." - G2Crowd Sprawdź te_ Wrike alternatywy !

15. Jira - najlepsze rozwiązanie do zwinnego tworzenia oprogramowania

Jira to narzędzie do zarządzania projektami które dostarcza zespołom scrumowym zwinne raportowanie i cykle pracy.

Jednak konfigurowalne cykle pracy Jira mogą być przytłaczające i zbyt złożone dla niektórych użytkowników.

Kluczowe funkcje Jira

Zwinne widoki, takie jak tablice Scrum i tablice Kanban

Elastyczność projektów dzięki konfigurowalnym cyklom pracy

Konfigurowalne pulpity nawigacyjne

Śledzenie uruchomień, kamieni milowych, błędów i nie tylko

Cennik Jira

Jira oferuje darmowy plan dla maksymalnie 10 użytkowników. Miesięczne płatne plany Jira mieszczą się w zakresie od 7 do 14 USD za członka.

Oceny użytkowników Jira

G2: 4,2/5 (ponad 3 000 opinii)

4,2/5 (ponad 3 000 opinii) Capterra: 4,4/5 (ponad 10 000 recenzji)

Opinie klientów Jira

"Początkowe ustawienia mogą być skomplikowane, ale mogą być również bardzo potężne, jeśli jesteś w stanie je odpowiednio skonfigurować. Jego wizualne narzędzie do tworzenia skryptów i przepływu pracy jest naprawdę wydajne i łatwe do nauczenia." - Zweryfikowana recenzja Capterra "Rozwiązał niektóre z naszych bezpośrednich potrzeb biznesowych od razu po wyjęciu z pudełka lub przy umiarkowanym wysiłku konfiguracyjnym. Ale jako pełne rozwiązanie brakuje mu kilku prostych, ale kluczowych funkcji. Zdecydowanie "czuje się" jak druga wersja. Potrzebuje trzeciej." - Zweryfikowana recenzja Capterra**Porównanie Linear i Jira !

Zarządzaj zespołem za pomocą oprogramowania do zarządzania projektami Scrum

W szybko zmieniającym się świecie zarządzania projektami, skuteczność narzędzia Scrum może znacząco wpłynąć na powodzenie projektów. Od ułatwiania płynnej komunikacji po zapewnienie kompleksowego śledzenia każdego sprintu, odpowiednie narzędzie może przekształcić zwinny proces rozwoju dla twojego zespołu. Począwszy od prostoty Trello, a skończywszy na niestandardowych możliwościach Jira, wybór narzędzia odpowiadającego konkretnym potrzebom zespołu i preferencjom w zakresie cyklu pracy ma kluczowe znaczenie.

Jeśli szukasz wszechstronnego narzędzia, które łączy w sobie najlepsze funkcje wzmiankowanych wyżej narzędzi, rozważ następujące rozwiązania ClickUp . Dzięki konfigurowalnym widokom, szczegółowemu raportowaniu i intuicyjnemu interfejsowi, ClickUp wyróżnia się jako potężne, ale przyjazne dla użytkownika rozwiązanie do zarządzania projektami Scrum. Wypróbuj ClickUp już dziś i doświadcz bardziej wydajnego i usprawnionego podejścia do zwinnego zarządzania projektami.