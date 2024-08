10 darmowych szablonów Scrum do śledzenia przepływu pracy

Wraz z postępem technologicznym rośnie złożoność wielu projektów. Na przestrzeni lat, kilka zarządzanie projektami powstały ramy, które umożliwiają kierownikom projektów monitorowanie i zarządzać postępem swoich projektów.

I scrum to jeden z takich frameworków, który zyskuje na popularności w zwinne zarządzanie projektami . Ułatwia dzielenie dużych projektów na mniejsze, łatwiejsze do zarządzania zadania i śledzenie postępów w realizacji tych zadań.

Prawidłowe wdrożenie Scrum może pomóc członkom zespołu pozostać przy swoich zadaniach i zakończyć projekty szybciej i z mniejszą liczbą błędów. Kierownicy projektów mogą korzystać z szablonów, aby upewnić się, że ich cykl pracy scrum jest dokładnie zgodny z frameworkiem.

W tym poście przedstawimy dziesięć szablonów scrum, które będą pasować do różnych przypadków użycia i cykli pracy.

Czym jest szablon Scrum?

Szablon Scrum to wstępnie sformatowany dokument lub narzędzie, które pomaga Teams organizować i planować pracę w ramach Scrum. Szablony Scrum zapewniają spójne, ustrukturyzowane podejście do zarządzania zadaniami i postępami, a także mogą pomóc Teams pozostać na dobrej drodze i osiągnąć swoje cele w ramach zwinnego zarządzania projektami.

Niektóre przykłady szablonów Scrum obejmują rejestry sprintów (Sprint Backlogs), które zawierają listę wszystkich zadań, które muszą zostać zakończone podczas konkretnego sprintu, oraz rejestry produktów (Product Backlogs), które zawierają listę wszystkich zadań, które muszą zostać zakończone dla konkretnego projektu lub produktu. Inne szablony mogą obejmować agendy spotkań, wykresy Burndown i raporty retrospektywne.

Szablony te mają na celu wsparcie procesu Scrum, zapewniając, że zespół programistów ma wspólne zrozumienie pracy do zrobienia i sposobu jej wykonania.

Dlaczego szablony scrum są ważne dla zwinnego biznesu?

Szablony Scrum są niezbędne w biznesie nastawionym na zwinność zwinny cykl pracy ponieważ zapewniają one strukturę i spójność w sposobie organizacji i planowania pracy. Pomaga to scrum masterowi zarządzać zwinnym zespołem tworzącym oprogramowanie, dzięki czemu wszyscy pozostają na dobrej drodze i skuteczniej osiągają swoje cele.

Rozwijana lista punktów scrum w ClickUp ułatwia zespołom śledzenie i monitorowanie złożoności zakończonych prac

Zespół może myśleć, że rozumie proces Scrum i może znać definicje wszystkich punktów Scrum Zwinne terminy Scrum na pamięć, ale nadal nie jest dostawcą odpowiedniej ilości skupienia, aby prawidłowo wykonać zadanie scrumowe.

Szablon scrumowy rozwiązuje ten problem dla zwinnych teamów:

Zapewnia wszystkim autonomicznym teamom wspólne zrozumienie pracy, która ma zostać zrobiona, jednocześnie poprawiając widoczność plan projektu postęp. Usprawnia to proces, aby zminimalizować czas i wysiłek poświęcony na organizację i planowanie pracy. Pozwalają one oprogramowaniu lub zwinny marketing teams, aby szybko reagować na zmiany i dostosowywać się do nowych wyzwań, co jest kluczowe w ciągle zmieniającym się środowisku.

Co składa się na dobry szablon scruma?

Dobry szablon Scrum jest łatwy w użyciu i zrozumiały. Często używany w ramach zwinnych narzędzi zespołu, zapewnia solidne zwinne ramy do podążania za procesem Scrum. Poniżej przedstawiono kilka czynników, które składają się na dobry szablon Scrum:

Łatwy w użyciu : Szablon powinien być łatwy do zrozumienia, wypełnienia i aktualizacji. Powinien mieć intuicyjną konstrukcję, która pozwoli pracownikom na szybkie rozpoczęcie pracy przy jednoczesnym trzymaniu się metodologii zwinnej

: Szablon powinien być łatwy do zrozumienia, wypełnienia i aktualizacji. Powinien mieć intuicyjną konstrukcję, która pozwoli pracownikom na szybkie rozpoczęcie pracy przy jednoczesnym trzymaniu się metodologii zwinnej Wyczyszczony : Szablon powinien przekazywać informacje o procesie Scrum i aktualnym statusie projektu w ramach tego procesu. Nie wystarczy być łatwym do zrozumienia, musi on podkreślać cykl pracy Scrum.

: Szablon powinien przekazywać informacje o procesie Scrum i aktualnym statusie projektu w ramach tego procesu. Nie wystarczy być łatwym do zrozumienia, musi on podkreślać cykl pracy Scrum. Wsparcie procesu Scrum : Wiele szablonów może zapewnić krótki przegląd koncepcji Scrum, ale dobry szablon pójdzie krok dalej. Ułatwi śledzenie, kto nad czym pracuje, jaka jest jego rola i jak daleko jest w realizacji każdego z przypisanych mu zadań.

: Wiele szablonów może zapewnić krótki przegląd koncepcji Scrum, ale dobry szablon pójdzie krok dalej. Ułatwi śledzenie, kto nad czym pracuje, jaka jest jego rola i jak daleko jest w realizacji każdego z przypisanych mu zadań. Możliwość dostosowania : Nie każdy projekt jest taki sam. Podczas gdy proces Scrum jest prosty, jego prawdziwą siłą jest możliwość dostosowania. Chociaż niektóre szablony Scrum będą przeznaczone do konkretnych zadań w ramach Scrum lub określonych typów projektów, każdy z nich powinien umożliwiać niestandardowe dostosowanie, aby pasował do wszystkich niezbędnych przypadków użycia.

: Nie każdy projekt jest taki sam. Podczas gdy proces Scrum jest prosty, jego prawdziwą siłą jest możliwość dostosowania. Chociaż niektóre szablony Scrum będą przeznaczone do konkretnych zadań w ramach Scrum lub określonych typów projektów, każdy z nich powinien umożliwiać niestandardowe dostosowanie, aby pasował do wszystkich niezbędnych przypadków użycia. Automatyzacja : Automatyzacja niektórych szablonów możezaoszczędzić czas i zwiększyć dokładność. Szablon powinien być zautomatyzowany w stopniu umożliwiającym łatwą aktualizację i monitorowanie postępów.

: Automatyzacja niektórych szablonów możezaoszczędzić czas i zwiększyć dokładność. Szablon powinien być zautomatyzowany w stopniu umożliwiającym łatwą aktualizację i monitorowanie postępów. Zapewnia widoczność : Dobry szablon Scrum powinien zapewniać widoczność postępów projektu, pozwalając członkom zespołu na łatwe sprawdzenie, co zostało zrobione, nad czym aktualnie trwają prace i co jeszcze należy zrobić.

: Dobry szablon Scrum powinien zapewniać widoczność postępów projektu, pozwalając członkom zespołu na łatwe sprawdzenie, co zostało zrobione, nad czym aktualnie trwają prace i co jeszcze należy zrobić. Oparty na danych : Szablon powinien być oparty na danych, co oznacza, że powinien być w stanie zbierać, przechowywać i analizować dane. Powinien również umożliwiać łatwe wyodrębnianie danych i raportowanie.

: Szablon powinien być oparty na danych, co oznacza, że powinien być w stanie zbierać, przechowywać i analizować dane. Powinien również umożliwiać łatwe wyodrębnianie danych i raportowanie. Actionable: Szablon powinien zawierać jasne, możliwe do wykonania kolejne kroki i pomagać skupić pracę zespołu na ogólnym planie projektu.

Stosując się do tych wskazówek, dobry szablon Scrum może pomóc zespołom pozostać na dobrej drodze, pracować wydajniej i osiągać cele - a wszystko to przy użyciu odpowiednich narzędzi zwinnych.

10 szablonów Scrum do rozważenia dla zespołu w 2024 roku

Szablony te są przeznaczone dla faz planowania i realizacji procesu scrumowego. Mamy osobną listę szablonów, które pomogą twojemu zespołowi zorganizować fazę planowania i realizacji Retrospektywa sprintu .

1. ClickUp Szablon zarządzania Agile Scrum

ClickUp Agile Scrum Management Szablon

Nasz Szablon zarządzania Agile Scrum zawiera wszystkie istotne elementy przepływu pracy Scrum. Pomoże kierownikom projektów śledzić zaległości, sprinty, zarządzanie testami i retrospektywy. Szablon ten obejmuje zarządzanie scrumem z szerokiego poziomu i został zaprojektowany w celu wsparcia zespołów, które muszą śledzić złożone projekty i pozostać na dobrej drodze do osiągnięcia wyznaczonych celów scrumowych.

Szablon zapewnia jasne i spójne podejście do organizowania i planowania pracy. Dodatkowo ten szablon scrum zawiera dokument "Jak zacząć". Kierownicy projektów i członkowie zespołów znajdą w nim szczegółowe informacje na temat skutecznego korzystania z szablonu.

Korzystanie z przewodnika zapewnia, że Teams mogą szybko zrozumieć i wdrożyć funkcje i pola niestandardowe dostarczone przez szablon, co ułatwia natychmiastowe rozpoczęcie korzystania z niego w zwinnym procesie zarządzania projektami.

2. Szablon listy błędów ClickUp Agile Scrum

Szablon listy błędów ClickUp Agile Scrum

Nasz Szablon listy błędów Agile Scrum zapewnia dodatkowe spojrzenie na podstawowy szablon Agile Scrum Management wzmiankowany powyżej. Widok listy błędów ułatwia śledzenie i zarządzanie błędami w miarę ich pojawiania się, przy użyciu scrumowego cyklu pracy. Korzystając z tego szablonu, znajdziesz przejrzysty i spójny interfejs, który dostarcza narzędzi do identyfikowania, ustalania priorytetów i rozwiązywania błędów.

Pozwala on członkom Teams rejestrować wszystkie krytyczne informacje potrzebne do dokumentowania i rozwiązywania błędów, z sekcjami na opis błędu, poziom priorytetu, osobę odpowiedzialną za jego rozwiązanie i jego aktualny status. Szablon ten może być używany w połączeniu z innymi szablonami scrumowymi z tej listy, aby zapewnić, że błędy są identyfikowane i rozwiązywane podpowiedź szybko.

Korzystając z tego szablonu, można scrum team może poprawić swoją zdolność do identyfikowania błędów, nadawania im priorytetów zgodnie z wpływem, jaki będą miały na produkt końcowy lub jego obecną fazę, oraz śledzenia postępów w ich rozwiązywaniu.

3. Szablon Tablicy Scrum ClickUp

Szablon Tablicy Scrum ClickUp

To Tablica Scrum szablon to kolejny dodatkowy widok naszego szablonu Agile Management Template. W ramach scrumowego cyklu pracy, tablica scrumowa jest skutecznym sposobem dla teamów na wizualizację i organizację ich pracy - niezależnie od tego, czy są to historie użytkownika, czy śledzenie błędów.

A tablica scrum zapewnia wizualną reprezentację zadań, które muszą zostać zakończone, śledzenie postępów, które zostały poczynione i ułatwia sprawdzenie statusu każdego zadania. Ten widok szablonu zarządzania jest podzielony na kolumny, które pozwalają na szybkie spojrzenie na to, gdzie znajduje się każde zadanie w procesie.

Znajdziesz tu kolumny dla zadań, które muszą zostać zrobione, oraz tych, które zostały zaakceptowane lub odrzucone. Istnieją również kolumny dla zadań oczekujących lub oczekujących na zatwierdzenie.

W przeciwieństwie do fizycznych tablic scrumowych, ta w tym szablonie jest łatwa do aktualizacji i automatyzacji. Można go łatwo zintegrować z innymi narzędziami w stosie technologicznym, dzięki czemu informacje o postępach w projekcie są zawsze dokładnie tam, gdzie są potrzebne. Storyboarding Templates !

4. ClickUp Agile Scrum Backlog Szablon

ClickUp Agile Scrum Backlog Szablon

Szablon Szablon Backlogu Agile Scrum przedstawia kolejne spojrzenie na nasz szablon Agile Scrum Management i dostarcza widok backlogu scrumowego. Backlog jest ważną częścią scrumowego przepływu pracy. Ten konkretny widok dotyczy sprint backlog zamiast rejestru produktu.

Backlog sprintu jest używany przez zespół programistów do śledzenia postępów sprintu. Będą oni wypełniać zadania z backlogu (ponownie, niekoniecznie z backlogu produktu) podczas fazy planowania sprintu.

Ten szablon ułatwia im śledzenie, które zadania w bieżącym sprincie zostały zakończone i na jakiej scenie znajdują się te, które nie zostały ukończone.

5. Szablon priorytetów błędów ClickUp Agile Scrum

Szablon priorytetów błędów ClickUp Agile Scrum

Podobnie jak szpital musi ustalać priorytety dla pacjentów na izbie przyjęć w oparciu o stopień ich dolegliwości, tak i zespoły programistów muszą ustalać priorytety dla błędów w oparciu o ich wpływ na projekt. The Szablon priorytetów błędów Agile Scrum dostarcza im narzędzi do zrobienia tego.

Programiści będą mogli nadawać etykiety błędom według ich ważności i przeglądać je w tym formacie dzięki temu widokowi oryginalnego szablonu Agile Scrum Management. Daje to wgląd w to, ile błędów danego typu pozostało i pozwala członkom zespołu szybko określić, nad którymi błędami należy pracować w pierwszej kolejności.

Dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu widoku priorytetów błędów, menedżerowie ds. rozwoju mogą uniknąć lub odpowiednio zarządzać długiem technicznym i zmniejszyć szanse na negatywne skutki błędów o niewłaściwym priorytecie.

6. Szablon planowania sprintu ClickUp Scrum

Szablon planowania sprintu ClickUp Scrum

Teraz nadszedł czas, aby przejść do innego szablonu i przyjrzeć się niektórym widokom, które oferuje.

Nasz Szablon do planowania sprintów w Scrumie do zrobienia dla planowanie sprintu co szablon zarządzania do zrobienia w fazie wykonania. Przed każdym sprintem należy przeprowadzić staranne planowanie, aby upewnić się, że zadania, które mają zostać zakończone, przesuwają projekt w kierunku jego celów w najbardziej wydajny sposób.

To szablon umożliwia planistom sprintów na śledzenie zadań, które będą musiały zostać zakończone podczas sprintu, celu bieżącego sprintu i innych informacji, które pomogą w ustawieniu teamów scrumowych na powodzenie sprintu.

7. Szablon aktywnego sprintu ClickUp Scrum

Szablon aktywnego sprintu ClickUp Scrum

ClickUp Szablon Aktywnego Sprintu w Scrumie w ramach wcześniej wzmiankowanego szablonu planowania Scrum wyświetli informacje o aktualnie aktywnych sprintach. Sprinty są podzielone na kolumny pokazujące, co jest w fazie rozwoju, gotowe do przeglądu, oczekujące na wdrożenie i nie tylko.

Dla każdego zadania w kolumnie, ważne informacje o jego kategorii, statusie rozwoju, ramach czasowych i celu są łatwo widoczne bez żadnych dodatkowych kroków.

8. Szablon spotkania ClickUp Scrum

Szablon spotkania ClickUp Scrum

Spotkania Scrum są kolejnym kluczowym elementem cyklu pracy. Spotkania te odbywają się zazwyczaj codziennie. Pozwalają one zespołowi ocenić pracę, która została zakończona i to, co jeszcze przed nami.

Są one ważne dla zwinnego charakteru scruma, ponieważ to właśnie na nich uwzględnia się blokady drogowe i inne nowo odkryte przeszkody oraz dopasowuje się je do harmonogramu sprintu. Nasz Szablon spotkania scrumowego ułatwi planowanie i przeprowadzanie takich spotkań.

Szablon ten zapewnia członkom zespołu łatwy sposób na wniesienie wkładu do spotkania, podając szczegółowe informacje na temat tego, co osiągnęli od ostatniego spotkania, z jakimi blokadami mają obecnie do czynienia i co planują zrobić w danym dniu.

9. Szablon wydarzeń ClickUp Sprint

Szablon wydarzeń ClickUp Sprint

Ostatnim szablonem na naszej liście jest Szablon Wydarzeń Sprintu Agile . Szablon ten stanowi centralną lokalizację do dokumentowania szczegółów dotyczących całego procesu sprintu. Teams Scrum będą mogli śledzić wszystkie notatki ze spotkań, decyzje, wydarzenia i wnioski, które miały miejsce podczas procesu sprintu.

Sprawia to, że jest to wygodny dokument do udostępniania interesariuszom, aby uzyskać szybki przegląd przebiegu całego procesu lub jako ćwiczenie edukacyjne dla przyszłych sprintów.

10. Szablon do zarządzania Agile Scrum w ClickUp

ClickUp Agile Scrum Management Szablon

Jeśli jesteś częścią zespołu Agile lub Scrum Masterem, Twoim głównym celem jest stworzenie jak najlepszego produktu. Przy wszystkich złożonych projektach i czasochłonnych procesach związanych z tym zadaniem, może być trudno być na bieżąco ze wszystkim. Szablon zarządzania Agile Scrum w ClickUp oferuje ulgę! Naszym celem jest zaoszczędzenie Twojemu zespołowi cennego czasu i wysiłku przy jednoczesnym zapewnieniu doskonałych wyników - nasz szablon Agile Scrum właśnie to robi! Upewnij się, że Twój zespół Agile osiągnie nowe wyżyny z ClickUp już dziś!

Usprawnij swój proces Scrum dzięki ClickUp

Szablony Scrum to potężne narzędzie do organizowania i planowania projektów wykorzystujących framework Scrum. Dzięki szablonom, które wyróżniliśmy w tym przewodniku, Twój zespół może uzyskać cenny wgląd w cykl pracy nad projektem i zająć pozycję zapewniającą większą wydajność.

Należy jednak pamiętać, że szablon to tylko jeden z aspektów procesu scrumowego. Aby w pełni wykorzystać możliwości szablonu, narzędzia używane do jego wdrożenia również muszą być wysokiej jakości.

ClickUp zapewnia centralną platformę, na której Teams mogą organizować zadania, śledzić postępy i komunikować się ze sobą. Oferuje szereg integracji i niestandardowych opcji, dzięki czemu jest elastyczny i można go dostosować do konkretnych potrzeb zespołu. Wypróbuj ClickUp i przekonaj się, jak może pomóc zwiększyć wydajność Twojego zespołu i powodzenie Twoich projektów.