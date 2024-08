10 darmowych szablonów Retrospektywy Sprintu w ClickUp, Excel i Word

Ciągłe doskonalenie to nazwa gry, jeśli Zwinny zespół dąży do wyprzedzania konkurencji.

..._A sekret pozostania na czele krzywej?

Skuteczność Retrospektywy sprintów które świętują Twoje zwycięstwa, jednocześnie zapobiegając powtórzeniu poprzednich błędów. Zrobione poprawnie, Retrospektywy Sprintu umożliwiają Teamsom lepszą współpracę, krytyczne myślenie i wdrażanie istotnych zmian przed kolejnym sprintem.

Brzmi dość prosto, ale istnieją w rzeczywistości mnóstwo formatów retrospektywnych opcji do wyboru w zależności od pożądanego rezultatu. Na szczęście nie musisz być Planowanie sprintów eksperta, aby wybrać format, który jest najlepszy dla Twojego zespołu - potrzebujesz tylko szablonu, który można dostosować, aby przygotować się na powodzenie.

Skorzystaj z tego przewodnika jako punktu wyjścia dla wszystkich potrzeb związanych z Retrospektywą Sprintu - znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, niezbędne funkcje szablonu oraz dostęp do 10 dynamicznych szablonów dla programów Excel, Word i ClickUp.

Czym jest Retrospektywa Sprintu?

Jak mawiają, z perspektywy czasu wszystko widać 20/20 i to właśnie jest główną ideą częstych Retrospektyw Sprintu.

Retrospektywa sprintu jest to Wydarzenie Agile gdzie Teams Scrum mogą otwarcie i szczerze zastanowić się nad swoimi przeszłymi wynikami, aby dokonać pozytywnych zmian w przyszłości. Spotkania te odbywają się pod koniec sprintu, aby ocenić, co zadziałało, a co nie.

Wykorzystaj ClickUp Whiteboards jako pomoc wizualną podczas dowolnego spotkania, w tym Retrospektywy Sprintu, sesji burzy mózgów i innych narzędzi

Retrospektywy sprintów są wysoce zalecane dla Teams Scrum i może odbywać się tak często, jak to konieczne, aby utrzymać częste usprawnienia i skupić się na ciągłym postępie. Pomocne pytania, które można zadać podczas następnej Retrospektywy Sprintu obejmują:

Co poszło dobrze?

Co mogło pójść lepiej?

Czego nie powinniśmy powtarzać?

Na czym powinniśmy się skupić w kolejnym sprincie?

Pytania te mogą się różnić w zależności od zespołu i branży, ale sprawią, że dyskusja potoczy się we właściwym kierunku. Zaangażowanie jest wszystkim w spotkaniach retrospektywnych -bez konstruktywnej i szczerej rozmowy zespół nie odniesie takich samych korzyści.

Sprawdź nasze_ przewodnik po spotkaniu przeglądowym !

Jak jeszcze lepiej wykorzystać retrospektywy? Pokażemy Ci. 🙂⬇️

10 darmowych szablonów do retrospektyw sprintów

Retrospektywa sprintu szablony zostały stworzone dla teamów i można je niestandardowo dopasować do dowolnego formatu. Szablony te wykonują ciężką pracę, jeśli chodzi o stworzenie wydajnego fundamentu dla spotkań i mogą być tak ogólne lub złożone, jak potrzeba, za pomocą zaledwie kilku prostych zmian.

Szablony zostały zaprojektowane tak, aby pomóc Ci jak najlepiej wykorzystać Retrospektywy Sprintu za każdym razem - a większość z nich jest całkowicie darmowa.

Szablony do Retrospektyw Sprintu to nie tylko świetny sposób na zaoszczędzenie czasu na przygotowaniach do powtarzających się spotkań, ale także pomoc w lepszym poruszaniu się po funkcjach zarządzania projektami i usprawnieniu cotygodniowych procesów.

Zanim przejdziesz do Internetu - zacznij tutaj, z bezpośrednim dostępem do 10 najlepszych szablonów Sprint Retrospective dla ClickUp, Excel i Word. 🙌🏼

1. Szablon Retrospektywy Sprintu ClickUp

Szablon Retrospektywy Sprintu ClickUp

Szablon retrospektywy sprintu ClickUp'a to przyjazna dla początkujących cyfrowa tablica do współpracy z zespołem. Wizualizuj, co zostało zrobione dobrze, co nie poszło zgodnie z planem i jakie zmiany są wymagane.

Możesz również określić, czy zostaną one uwzględnione w codziennym Scrumie, spotkaniach retrospektywnych lub Plany sprintów . Ważne jest, aby zauważyć, że nie ma limitu liczby osób, które można mieć w każdym zespole. Co więcej, należy pamiętać, że użytkownik ma zakończoną kontrolę nad tym, w jakim stopniu może niestandardowo dostosować różne panele.

Aby z tego skorzystać Szablon Tablicy , wystarczy kliknąć cyfrową notatkę samoprzylepną i wpisać tekst. Następnie przeciągnij i upuść go do odpowiedniej kategorii. Pobierz ten szablon

2. Szablon ClickUp Start, Stop, Continue

Szablon ClickUp Start, Stop, Continue

Szablon ClickUp's Start, Stop, Continue pomaga zespołowi dzielić się przemyśleniami i opiniami na temat poprzedniego sprintu lub projektu. Szablon zawiera dwa statusy i dwa typy widoków.

Szablon poprowadzi Cię przez zadanie zespołowi Scrum pytania o to, co jego zdaniem powinno zostać zmienione rozpocząć, zatrzymać lub kontynuować . Na podstawie informacji zwrotnych powinieneś mieć główną listę pomysłów, które możesz ostatecznie wykorzystać do udoskonalenia swoich procesów i podejść.

Twórz wykonalne zadania bezpośrednio z Tablicy i ponownie wykorzystaj szablon, aby usprawnić przyszłe Sprinty! Pobierz szablon

3. Szablon podstawowej retrospektywy ClickUp

Użyj dokumentu ClickUp do przechwytywania informacji zwrotnych podczas przeglądu sprintu

Jeśli jesteś nowy w prowadzeniu retrospektyw sprintów, to Podstawowy szablon retrospektywy ClickUp to świetne miejsce na rozpoczęcie. Szablon ten zawiera listę najlepszych praktyk współpracy i przykładową agendę.

Jest to idealne rozwiązanie do organizowania powiązanych rozmów w jednym hubie współpracy. Funkcją wartą wzmianki w tym szablonie szybkiej retrospektywy jest możliwość przypisania komentarza do dowolnego członka zespołu w celu rozwiązania elementu działania.

Pro tip: Użyj tego samego dokumentu retrospektywnego dla nadchodzących sprintów, aby udokumentować kluczowe wnioski na osobnej stronie! Pobierz ten szablon

4. Szablon wydarzeń ClickUp Agile Sprints

Szablon wydarzeń ClickUp Agile Sprints

Dla teamów Agile używających szablonu Agile Scrum metodologia, Szablon wydarzeń Agile Sprint firmy ClickUp jest przydatny, ponieważ zapewnia łatwy sposób dokumentowania notatek ze spotkań, decyzji i wydarzeń. Teams mogą umieścić na liście grupę docelową i cel spotkania, datę jego odbycia, czas trwania i uczestników.

Szablon pełni funkcję trzech stron: Plan Sprintu, Wydarzenia Sprintu Agile i Codzienny Standup. Pomoże on rozpocząć proces spotkań i zapewni dostawcy Agile ramy do planowania i ciągłego doskonalenia Sprintów.

Użytkownicy mogą dodawać dowolną liczbę elementów działań i zmieniać ich kolejność w oparciu o priorytet w celu utworzenia następnej iteracji. Wreszcie, masz możliwość zintegrowania tego szablonu z istniejącymi narzędziami w celu lepszej synchronizacji procesów! Pobierz szablon

5. Szablon ClickUp Agile Scrum Management z retrospektywami

ClickUp Agile Scrum Management z szablonem Retrospektywy

Szablon Agile Scrum firmy ClickUp zawiera najważniejsze informacje: Backlogi, Sprinty , Zarządzanie testami i Retrospektywy. Jeśli dopiero zaczynasz pracę z tym szablonem, otwórz dokument Jak zacząć, aby uzyskać wskazówki dotyczące najlepszych praktyk!

Szablon retrospektywy Agile udostępnia do wyboru statusy początkowe, w tym Oczekujące, W trakcie, Zrobione i Odrzucone. W celu dodatkowego dostosowania, użyj funkcji etykiet i pól niestandardowych, aby zapewnić dodatkowy kontekst bez bałaganu.

Dla lepszej organizacji dostępnych jest sześć typów widoków, w tym tablice Kanban i listy.

Jako Scrum Master nie musisz już zmagać się ze skrzynką odbiorczą pełną zapytań od deweloperów, opinii klientów lub odpowiedzi na testy. Możesz planować, śledzić i zarządzać wszystkimi sprintami w jednym miejscu!

Jeśli skład zespołu miałby ulec zmianie w połowie sprintu, szablon ten oferuje elastyczność w ustalaniu nowych prędkości z nowymi punktami odniesienia. Możesz łatwo przenieść do przodu wszelkie niedokończone elementy zaległości produktowych bez konieczności ponownego wprowadzania danych lub utraty cennych informacji ogólnych.

Bonus:_ Scrum Templates Pobierz ten szablon

6. Szablon retrospektywy sprintu Excel według mapy interesariuszy

przez Mapa interesariuszy Jeśli wolisz szablon Retrospektywy Starfish, ten szablon z Excela jest świetnym miejscem do rozpoczęcia. Pomaga on śledzić najważniejsze i najsłabsze punkty oraz sposoby na ulepszenie każdego projektu. Zaletą tego szablonu jest to, że jest to gotowy do wydrukowania arkusz, którego można użyć.

Przenieś swoje doświadczenie z szablonami na wyższy poziom, integrując kalkulator z formatowaniem warunkowym w szablonie Excela Sprint Retrospective, aby uzyskać bardziej skalkulowane śledzenie projektów. Co więcej, możesz łatwo śledzić postępy projektu w Excelu, co powinno pozwolić ci na podejmowanie lepszych decyzji dotyczących projektu po drodze. Pobierz ten szablon

7. Szablon Retrospektywy Scrum w Arkuszach Google

przez Arkusze Google

Szablon Scrum Retrospective w Arkuszach Google umożliwia członkom zespołu zastanowienie się nad tym, co poszło dobrze, co poszło źle i co można zrobić. Teams mogą wspólnie przygotowywać i edytować notatki podczas tworzenia zadań, co powinno pomóc w przekształceniu lekcji z przeszłości w przyszłe plany.

To, co wyróżnia ten szablon, to możliwość jego dostosowania. Konspekt można łatwo zmodyfikować, aby dopasować go do unikalnego podejścia Teams. Poza tym, dzięki temu, że jest on dostępny dla wszystkich, każdy może pozostać w zgodzie z głównymi punktami.

Warto zauważyć, że szablon ten można połączyć z narzędziami do organizacji cyklu pracy. Zrewolucjonizuje to sposób, w jaki zespół radzi sobie z przypisanymi działaniami, zapewniając tym samym lepsze dostosowanie do środowiska pracy. Pobierz ten szablon

8. Szablon retrospektywy sprintu Microsoft Word by Template.net

przez szablon.net

Szablon Microsoft Word Sprint Retrospective zapewnia prosty, ale skuteczny sposób organizowania spotkań retrospektywnych sprintu. To łatwe w użyciu narzędzie do zwinnego zarządzania projektami może pomóc w codziennym planowaniu Scruma i Sprintu. Zaletą szablonu jest to, że nie wymaga on instalacji i jest gotowy do użycia. Pomysł, że jest odpowiedni dla każdego urządzenia, w tym telefonu komórkowego, tabletu i pulpitu, sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla zdalnych Teams.

Ten szablon zaczyna się od pomocy w gromadzeniu danych. Zapewnia miejsca, w których można wprowadzić czas retro i uczestników. Następnie można uporządkować pomysły w pięciu wierszach, wyszczególniając działania, które należy rozpocząć, zatrzymać, kontynuować, zsynchronizować lub zrobić mniej. Na samym dole znajduje się wiersz notatek, w którym można rejestrować punkty dyskusji i przypisywać działania następcze. Pobierz ten szablon

9. Szablon retrospektywy sprintu produktu Microsoft Word by Template.net

przez szablon.net

Microsoft Word Szablon Retrospektywy Sprintu Produktu jest pomocny dla menedżerów produktu którzy chcą zrozumieć, co zadziałało, co nie i co można było zrobić lepiej po każdym sprincie.

Postępując zgodnie z tym szablonem, coraz łatwiej jest wyciągać wnioski z wcześniejszych niepowodzeń i przewidywać problemy, ponieważ można je zidentyfikować wcześniej. Administrator spotkania powinien być w stanie uchwycić listę commitów na kolejne iteracje, które pomogą poprawić wyniki zespołu w dłuższej perspektywie. Pobierz ten szablon

10. Szablon retrospektywy sprintu na osi czasu Microsoft Word by Template.net

przez szablon.net

Szablon Microsoft Word Timeline Sprint Retrospective umożliwia zespołowi refleksję nad okresem czasu, zwykle dłuższym niż pojedynczy sprint. Szablon ten prowadzi zespół przez budowanie wspólnej rzeczywistości, wyrażanie i uznawanie bieżących doświadczeń oraz zbieranie przyszłych działań.

Szablon ten zapewnia miejsce, w którym administrator spotkania może przechwycić informacje o spotkaniu, takie jak uczestnicy spotkania i temat dyskusji. Pobierz ten szablon

Co składa się na dobrą retrospektywę sprintu

Powodzenie spotkania Retrospektywy Sprintu zależy od treści dyskusji.

Każdy członek powinien przybyć na retrospektywę z..

Otwartym umysłem, gotowym do współpracy z Teamsem

Pytania i podpowiedzi do dyskusji udostępniane z dużym wyprzedzeniem

Informacje zwrotne lub notatki dotyczące poprzedniego sprintu

Potencjalne rozwiązania

Przyjście przygotowanym z program spotkania lub tablica cyfrowa do wykorzystania jako pomoc podczas spotkania to doskonały sposób na poprowadzenie dyskusji we właściwym kierunku i skupienie jej na celu - ciągłym doskonaleniu. Ponadto zapewnia, że każdy ważny punkt dyskusji zostanie omówiony i nikt nie opuści spotkania z pytaniami bez odpowiedzi.

Twoja agenda doda również element wizualny do rozmowy, pomagając zespołowi uzyskać nową perspektywę lub lepiej zrozumieć koncepcje. W tym miejscu oprogramowanie do tablic naprawdę się przydaje!

Konwertuj kształty na zadania w ClickUp Tablica, aby natychmiast ustawić kolejne kroki w ruchu

Podczas retrospektyw możesz aktualizować swoją tablicę w czasie rzeczywistym - niezależnie od tego, czy masz spotkanie osobiste, czy online. W ten sposób dyskusja pozostaje świeża przez cały następny sprint, a wszystkie kolejne kroki są jasno udokumentowane przed zakończeniem spotkania.

Ale zamiast zaczynać od świeżej tablicy lub dokumentu - zacznij od szablonu!

Sprint przez linię mety z szablonami retrospektywnymi

Zespoły Agile polegają na wydajności, aby poprawiać się z każdą iteracją - a rozpoczęcie od szablonu Retrospektywy Sprintu to wydajność w najlepszym wydaniu!

Bez względu na to, jaki format preferuje Twój zespół, idealny szablon Retrospektywy Sprintu już istnieje! Ale zamiast zadowalać się takim, który zmusza do wyboru pomiędzy redaktorami dokumentów, cyfrowymi oprogramowanie do tablic lub tabele obrotowe, wybierz rozwiązanie, które może je wszystkie wesprzeć ClickUp !

Wybieraj spośród ponad 15 unikalnych widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować dowolny cykl pracy do swoich potrzeb

ClickUp jest jedyną platformą zapewniającą wydajność z ponad 15 unikalnych widoków do opracowania i wizualizacji dowolnego cyklu pracy. Z setki funkcji, które można dostosować do własnych potrzeb i więcej niż 1,000 integracji clickUp łączy całą pracę w różnych aplikacjach w jeden hub współpracy. To nie tylko sprawia, że Retrospektywy Sprintu są bardziej wartościowe każdego tygodnia, ale jest to idealne rozwiązanie dla zespołów Agile, które chcą stale usprawniać swoje procesy.

Z Pulpity współpraca Tablice ClickUp , Dokumenty i ogromna ilość Biblioteka szablonów , ClickUp umożliwia Teams pracę w sposób, w jaki chcą, bez konieczności opróżniania budżetu.

Wykorzystaj w pełni swoje Retrospektywy Sprintu z mnóstwem funkcji, nieograniczoną liczbą zadań, nieograniczoną liczbą członków i nie tylko dzięki ClickUp's Free Forever Plan . Następnie zwiększ swoją wydajność jeszcze bardziej dzięki jeszcze bardziej zaawansowanym funkcjom w płatnych planach zaczynających się już od 5 USD!

Gotowy, aby przenieść swoje retrosy na wyższy poziom? Zarejestruj się w ClickUp już dziś! 🏆